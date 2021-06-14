Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,91
|-0,67
|-23,64
|Acıpayam Selüloz
|17,54
|0,46
|2,45
|Adel Kalemcilik
|23,98
|1,01
|-29,95
|Adese Gayrimenkul
|1,35
|0,00
|-51,79
|Afyon Çimento
|4,17
|0,24
|-18,40
|Ak Enerji
|1,45
|0,00
|-34,39
|Akbank
|5,51
|0,00
|-18,47
|Akçansa
|18,08
|-1,47
|12,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|0,57
|-26,76
|Akfen GMYO
|4,36
|1,40
|-10,29
|Akın Tekstil
|38,98
|2,04
|22,73
|Akiş GMYO
|2,02
|0,00
|-27,66
|Akmerkez GMYO
|45,24
|3,33
|-27,56
|Aksa
|15,84
|-0,25
|14,66
|Aksa Enerji
|12,99
|0,00
|74,60
|Aksigorta
|8,01
|-0,50
|-7,91
|Aksu Enerji
|5,53
|-0,18
|-26,73
|Alarko Carrıer
|305,60
|-1,58
|-16,25
|Alarko GMYO
|22,64
|0,44
|-10,62
|Alarko Holding
|9,45
|-0,94
|10,90
|Albaraka Türk
|1,63
|-0,61
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,72
|0,70
|-13,28
|Alkim Kağıt
|15,98
|0,95
|23,46
|Alkim Kimya
|15,83
|0,06
|12,37
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,01
|-1,95
|-8,22
|Altınyunus Çeşme
|68,10
|0,15
|36,31
|Anadolu Efes
|23,46
|-0,26
|9,82
|Anadolu Grubu Holding
|23,24
|-0,77
|-11,04
|Anadolu Hayat Emek.
|9,24
|-0,11
|14,99
|Anadolu Isuzu
|17,75
|-0,39
|-1,39
|Anadolu Sigorta
|6,46
|0,00
|-10,53
|Anel Elektrik
|3,10
|-1,27
|-2,21
|Arçelik
|31,26
|-1,45
|9,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,15
|-0,28
|12,62
|Arena Bilgisayar
|42,66
|-0,42
|25,21
|Armada Bilgisayar
|45,92
|-0,56
|-6,44
|Arsan Tekstil
|5,07
|0,40
|25,64
|Arzum Ev Aletleri
|19,09
|0,42
|-21,00
|Aselsan
|15,88
|1,73
|-12,99
|Ata GMYO
|3,89
|1,57
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,23
|0,00
|-4,75
|Atlantis Yatırım Holding
|4,02
|-6,73
|-27,70
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|2,42
|-3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|29,46
|0,20
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,46
|0,36
|10,67
|Avrasya GMYO
|2,63
|0,38
|0,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|1,97
|-2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|7,03
|-0,57
|17,17
|Aydem Enerji
|7,29
|-0,82
|Ayen Enerji
|4,90
|1,03
|-9,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,00
|1,16
|86,18
|Aygaz
|13,71
|0,37
|-3,36
|Bagfaş
|21,30
|6,50
|Bak Ambalaj
|21,00
|0,48
|3,96
|Balatacılar Balatacılık
|5,76
|0,70
|-30,10
|Bantaş Ambalaj
|5,37
|-0,37
|14,50
|Banvit
|56,85
|1,97
|9,33
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,82
|1,55
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|0,15
|-25,16
|Batı Çimento
|13,37
|1,36
|183,86
|Batısöke Çimento
|2,53
|0,80
|3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|12,22
|-1,37
|15,17
|Bera Holding
|28,60
|5,85
|41,03
|Berkosan Yalıtım
|10,19
|-1,55
|14,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,32
|3,78
|56,44
|Beyaz Filo
|9,97
|0,20
|-2,06
|Bilici Yatırım
|17,69
|0,28
|166,42
|Bim Mağazalar
|62,95
|-0,24
|-11,70
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,63
|0,59
|Birko Mensucat
|1,05
|-1,87
|-5,41
|Birlik Mensucat
|2,39
|-0,42
|-30,92
|Bizim Mağazaları
|12,46
|0,48
|-18,88
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,29
|6,61
|Boğaziçi Beton
|5,83
|8,97
|Borusan Mannesmann
|25,80
|-1,15
|-7,19
|Borusan Yat. Paz.
|333,00
|-1,51
|-26,70
|Bosch Fren Sistemleri
|873,80
|-0,14
|-28,94
|Bossa
|26,26
|-0,23
|47,11
|Brisa
|22,36
|1,45
|15,48
|Burçelik
|20,10
|-0,99
|-4,38
|Burçelik Vana
|24,14
|-2,66
|-51,39
|Bursa Çimento
|3,92
|-0,51
|-21,25
|Carrefoursa
|41,00
|0,10
|-42,90
|Casa Emtia Petrol
|143,00
|-4,67
|34,91
|Ceo Event Medya
|10,51
|-0,85
|63,45
|Coca Cola İçecek
|81,65
|-0,85
|28,57
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|-2,02
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|3,50
|-2,23
|-40,37
|Çan2 Termik
|7,30
|-2,01
|Çelebi
|220,00
|-4,56
|20,53
|Çelik Halat
|6,43
|0,78
|-29,32
|Çemaş Döküm
|1,28
|-0,78
|-24,82
|Çemtaş
|13,87
|-1,49
|-11,72
|Çimbeton
|226,80
|-1,99
|-23,51
|Çimentaş
|30,30
|1,00
|-16,21
|Çimsa
|25,36
|-1,25
|42,47
|Çuhadaroğlu Metal
|7,19
|-1,91
|-5,49
|Dagi Giyim
|2,11
|-0,94
|-38,06
|Dagi Yatırım Holding
|11,82
|-0,59
|-8,37
|Dardanel
|17,23
|4,23
|-48,57
|Datagate Bilgisayar
|12,86
|-0,69
|-20,17
|Demısaş Döküm
|7,04
|8,31
|8,72
|Denge Holding
|4,47
|-0,67
|-18,43
|Deniz GMYO
|2,08
|-1,42
|12,92
|Derimod
|11,54
|-0,52
|18,48
|Derlüks Yatırım Holding
|4,93
|-1,20
|-44,10
|Desa Deri
|12,27
|0,57
|25,98
|Despec Bilgisayar
|10,13
|-0,69
|-22,43
|Deva Holding
|25,00
|-0,24
|3,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,87
|-0,25
|10,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,19
|1,76
|39,14
|Ditaş Doğan
|17,07
|0,00
|31,25
|DO-CO
|809,10
|-0,43
|28,43
|Doğan Burda
|14,25
|-1,66
|-36,50
|Doğan Holding
|2,95
|-0,67
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|2,30
|-4,68
|Doğusan
|5,34
|0,75
|21,92
|Doğuş GMYO
|8,88
|-0,56
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|25,00
|-0,71
|-8,50
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-2,52
|1,24
|Duran Doğan Basım
|11,24
|-0,09
|7,15
|Dyo Boya
|12,14
|0,75
|7,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|-0,32
|-14,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,28
|-0,29
|53,35
|Edip Gayrimenkul
|2,41
|2,12
|-27,41
|Ege Endüstri
|1.276,10
|-1,21
|-23,35
|Ege Gübre
|185,70
|-2,52
|29,45
|Ege Profil
|28,36
|-1,53
|-25,84
|Ege Seramik
|12,69
|-2,08
|31,33
|Egeplast
|28,00
|-1,34
|-15,92
|Ekiz Kimya
|6,05
|-3,51
|-15,15
|Emek Elektrik
|2,06
|-3,29
|-27,85
|Eminiş Ambalaj
|21,10
|-0,09
|-42,73
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|0,00
|4,98
|Enerjisa Enerji
|10,46
|-0,29
|-9,28
|Enka İnşaat
|8,87
|-0,67
|25,96
|Erbosan
|96,45
|-0,67
|137,83
|Ereğli Demir Çelik
|19,27
|0,36
|46,69
|Ersu Gıda
|3,72
|-1,06
|-24,70
|Escort Teknoloji
|5,71
|0,00
|-13,09
|Esenboğa Elektrik
|31,02
|-2,08
|63,04
|Etiler Gıda
|6,45
|0,00
|62,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,32
|7,85
|64,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|4,91
|0,83
|Euro Yat. Ort.
|4,20
|0,00
|-6,87
|Euro Yatırım Holding
|3,04
|-1,30
|7,04
|Fade Gıda
|22,90
|0,44
|269,95
|Fenerbahçe Futbol
|39,66
|5,76
|34,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|0,42
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|118,00
|0,08
|-3,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,66
|-0,36
|4,83
|Ford Otosan
|181,60
|-1,52
|48,68
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|-0,81
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|19,66
|4,13
|-6,29
|Galata Wind Enerji
|3,85
|-0,52
|Galatasaray Sportif
|3,85
|6,94
|-4,94
|Garanti Bankası
|8,45
|-0,12
|-16,76
|Garanti Faktoring
|10,30
|0,49
|-7,46
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|0,42
|-26,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,56
|-2,20
|27,57
|Gediz Ambalaj
|38,10
|-0,73
|42,16
|Gentaş
|4,44
|-1,11
|-24,25
|Gersan Elektrik
|5,67
|1,98
|-7,65
|Global Men. Değ.
|6,06
|2,02
|0,83
|Global Yat. Holding
|3,33
|0,91
|-28,85
|Good-Year
|7,11
|0,00
|-10,77
|Göltaş Çimento
|46,50
|-1,73
|12,70
|Gözde Girişim
|5,91
|0,00
|-25,94
|GSD Denizcilik
|7,11
|3,49
|41,07
|GSD Holding
|2,05
|0,00
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|60,65
|0,75
|-29,52
|Güler Yat. Holding
|2,29
|-0,87
|-33,87
|Halk GMYO
|2,99
|1,01
|-1,90
|Hatay Tekstil
|19,06
|-0,78
|39,78
|Hedef Girişim
|2,84
|1,07
|12,48
|Hektaş
|8,62
|0,23
|61,35
|HUB Girişim
|12,70
|0,47
|-30,22
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|0,00
|-29,05
|ICBC Turkey Bank
|6,09
|3,22
|-6,31
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|1,60
|420,06
|İdealist GMYO
|5,52
|0,00
|-18,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|-1,77
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|1,04
|-0,95
|-57,78
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|0,00
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,69
|-0,89
|43,99
|Info Yatırım
|6,36
|1,92
|-1,40
|İntema
|44,52
|0,00
|11,58
|Inveo Yatırım Holding
|122,40
|-1,77
|176,80
|İpek Doğal Enerji
|13,31
|-1,70
|1,76
|İskenderun Demir Çelik
|12,54
|-0,24
|38,78
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi