Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,81
|-0,68
|-24,94
|Acıpayam Selüloz
|17,48
|-0,17
|2,10
|Adel Kalemcilik
|24,38
|0,83
|-28,79
|Adese Gayrimenkul
|1,34
|0,75
|-52,14
|Afyon Çimento
|4,11
|-0,72
|-19,57
|Ak Enerji
|1,43
|0,00
|-35,29
|Akbank
|5,42
|-1,09
|-19,80
|Akçansa
|18,06
|0,67
|12,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|0,00
|-26,76
|Akfen GMYO
|4,33
|0,46
|-10,91
|Akın Tekstil
|38,10
|-1,30
|19,96
|Akiş GMYO
|1,97
|0,51
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|43,24
|-2,39
|-30,76
|Aksa
|15,61
|-0,83
|13,00
|Aksa Enerji
|12,87
|-0,31
|72,98
|Aksigorta
|7,90
|0,00
|-9,18
|Aksu Enerji
|5,47
|-0,91
|-27,52
|Alarko Carrıer
|300,90
|-0,25
|-17,22
|Alarko GMYO
|22,66
|-0,18
|-10,54
|Alarko Holding
|9,22
|-0,54
|8,20
|Albaraka Türk
|1,61
|-1,23
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,80
|-1,83
|-13,01
|Alkim Kağıt
|15,94
|-0,56
|23,15
|Alkim Kimya
|15,85
|-0,44
|12,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,01
|0,50
|-8,22
|Altınyunus Çeşme
|64,85
|-2,33
|29,80
|Anadolu Efes
|23,42
|0,09
|9,64
|Anadolu Grubu Holding
|22,88
|-0,09
|-12,42
|Anadolu Hayat Emek.
|9,17
|0,55
|14,12
|Anadolu Isuzu
|17,47
|1,28
|-2,94
|Anadolu Sigorta
|6,43
|-0,46
|-10,95
|Anel Elektrik
|3,09
|0,65
|-2,52
|Arçelik
|30,62
|-1,42
|7,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,35
|1,56
|15,12
|Arena Bilgisayar
|42,40
|-0,70
|24,45
|Armada Bilgisayar
|45,26
|-1,44
|-7,78
|Arsan Tekstil
|4,94
|-0,60
|22,42
|Arzum Ev Aletleri
|18,93
|-0,05
|-21,66
|Aselsan
|15,39
|-2,59
|-15,67
|Ata GMYO
|3,96
|-1,00
|-28,13
|Atakule GMYO
|2,22
|-1,77
|-5,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|-4,76
|-28,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|1,71
|1,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,00
|-4,24
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,37
|-0,72
|10,15
|Avrasya GMYO
|2,72
|2,26
|3,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,08
|-0,32
|-3,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,99
|0,00
|16,50
|Aydem Enerji
|7,15
|-0,69
|Ayen Enerji
|4,76
|-1,45
|-12,01
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,10
|-4,09
|87,06
|Aygaz
|13,73
|-1,79
|-3,22
|Bagfaş
|21,30
|6,50
|Bak Ambalaj
|20,58
|-1,34
|1,88
|Balatacılar Balatacılık
|5,74
|-0,17
|-30,34
|Bantaş Ambalaj
|5,32
|1,92
|13,43
|Banvit
|57,20
|-0,17
|10,00
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,71
|-0,10
|Baştaş Başkent Çimento
|13,57
|4,38
|-21,88
|Batı Çimento
|13,12
|0,08
|178,56
|Batısöke Çimento
|2,46
|0,41
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|11,50
|-4,01
|8,39
|Bera Holding
|24,64
|-4,50
|21,50
|Berkosan Yalıtım
|10,30
|-2,83
|15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,18
|-1,12
|52,97
|Beyaz Filo
|9,88
|0,61
|-2,95
|Bilici Yatırım
|17,81
|1,48
|168,22
|Bim Mağazalar
|64,30
|-0,16
|-9,81
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,28
|0,16
|Birko Mensucat
|1,07
|2,88
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,36
|0,00
|-31,79
|Bizim Mağazaları
|12,31
|0,00
|-19,86
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,25
|0,00
|Boğaziçi Beton
|5,79
|5,46
|Borusan Mannesmann
|25,08
|-0,79
|-9,78
|Borusan Yat. Paz.
|323,10
|-1,10
|-28,88
|Bosch Fren Sistemleri
|869,90
|-0,03
|-29,26
|Bossa
|26,84
|-2,54
|50,36
|Brisa
|21,92
|-1,17
|13,20
|Burçelik
|20,76
|3,80
|-1,24
|Burçelik Vana
|25,80
|6,79
|-48,05
|Bursa Çimento
|3,84
|-1,03
|-22,85
|Carrefoursa
|40,74
|-0,20
|-43,26
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|3,57
|36,79
|Ceo Event Medya
|10,40
|0,48
|61,74
|Coca Cola İçecek
|79,95
|-1,24
|25,89
|Cosmos Yat. Holding
|9,42
|2,39
|16,87
|Credıtwest Faktorıng
|3,68
|1,10
|-37,31
|Çan2 Termik
|7,80
|7,14
|Çelebi
|229,00
|-2,88
|25,46
|Çelik Halat
|6,43
|-1,08
|-29,32
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|13,74
|0,29
|-12,55
|Çimbeton
|225,40
|-0,49
|-23,98
|Çimentaş
|33,06
|4,95
|-8,57
|Çimsa
|24,48
|-2,00
|37,53
|Çuhadaroğlu Metal
|7,13
|-0,83
|-6,27
|Dagi Giyim
|2,11
|0,48
|-38,06
|Dagi Yatırım Holding
|12,03
|2,12
|-6,74
|Dardanel
|16,48
|-1,02
|-50,81
|Datagate Bilgisayar
|12,36
|-1,59
|-23,28
|Demısaş Döküm
|6,73
|-1,75
|3,93
|Denge Holding
|4,10
|-2,61
|-25,18
|Deniz GMYO
|2,04
|-1,45
|10,75
|Derimod
|11,23
|-1,92
|15,30
|Derlüks Yatırım Holding
|4,62
|-4,74
|-47,62
|Desa Deri
|12,44
|0,40
|27,72
|Despec Bilgisayar
|9,96
|-0,60
|-23,74
|Deva Holding
|24,66
|-0,80
|2,50
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,82
|0,42
|9,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,07
|-0,39
|35,92
|Ditaş Doğan
|16,22
|-2,11
|24,71
|DO-CO
|805,00
|0,59
|27,78
|Doğan Burda
|14,36
|2,57
|-36,01
|Doğan Holding
|2,96
|0,34
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|-1,32
|-3,82
|Doğusan
|5,36
|1,13
|22,37
|Doğuş GMYO
|9,05
|2,72
|10,77
|Doğuş Otomotiv
|24,58
|-0,89
|-10,03
|Döktaş Dökümcülük
|31,82
|2,45
|3,92
|Duran Doğan Basım
|11,16
|-1,15
|6,39
|Dyo Boya
|12,23
|1,33
|8,74
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|-0,65
|-15,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,70
|-1,59
|47,48
|Edip Gayrimenkul
|2,34
|0,86
|-29,52
|Ege Endüstri
|1.282,00
|1,83
|-23,00
|Ege Gübre
|178,70
|-1,81
|24,57
|Ege Profil
|28,46
|0,21
|-25,58
|Ege Seramik
|12,60
|-0,79
|30,40
|Egeplast
|27,26
|-0,07
|-18,14
|Ekiz Kimya
|5,93
|-3,58
|-16,83
|Emek Elektrik
|2,07
|-0,48
|-27,50
|Eminiş Ambalaj
|23,64
|9,95
|-35,83
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|2,29
|5,46
|Enerjisa Enerji
|10,28
|-1,63
|-10,84
|Enka İnşaat
|8,66
|-1,14
|22,98
|Erbosan
|93,60
|-0,43
|130,80
|Ereğli Demir Çelik
|19,39
|-0,21
|47,60
|Ersu Gıda
|3,85
|-0,26
|-22,06
|Escort Teknoloji
|5,65
|-0,53
|-14,00
|Esenboğa Elektrik
|30,22
|-0,53
|58,83
|Etiler Gıda
|6,40
|0,00
|60,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,06
|9,80
|83,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,51
|-1,40
|-2,50
|Euro Yat. Ort.
|4,09
|-1,21
|-9,31
|Euro Yatırım Holding
|3,06
|0,99
|7,75
|Fade Gıda
|22,12
|-2,47
|257,35
|Fenerbahçe Futbol
|38,14
|0,58
|29,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|1,29
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|113,20
|-1,57
|-7,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,65
|-0,36
|4,76
|Ford Otosan
|176,90
|-1,06
|44,84
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,78
|-1,16
|-10,49
|Galata Wind Enerji
|3,83
|-0,26
|Galatasaray Sportif
|3,88
|-2,02
|-4,20
|Garanti Bankası
|8,35
|-0,12
|-17,74
|Garanti Faktoring
|10,20
|1,90
|-8,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|-0,42
|-26,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,56
|0,27
|27,57
|Gediz Ambalaj
|39,76
|5,74
|48,36
|Gentaş
|4,24
|-2,97
|-27,66
|Gersan Elektrik
|5,63
|-1,23
|-8,31
|Global Men. Değ.
|6,00
|0,17
|-0,17
|Global Yat. Holding
|3,30
|0,92
|-29,49
|Good-Year
|6,95
|-1,28
|-12,78
|Göltaş Çimento
|45,16
|-1,53
|9,45
|Gözde Girişim
|5,84
|-0,34
|-26,82
|GSD Denizcilik
|6,70
|-3,60
|32,94
|GSD Holding
|2,03
|0,50
|-19,12
|Gübre Fabrik.
|58,45
|-2,26
|-32,07
|Güler Yat. Holding
|2,27
|0,89
|-34,44
|Halk GMYO
|2,89
|-1,03
|-5,18
|Hatay Tekstil
|18,54
|-1,38
|35,97
|Hedef Girişim
|2,76
|-1,43
|9,32
|Hektaş
|8,44
|-0,35
|57,98
|HUB Girişim
|13,36
|6,03
|-26,59
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|0,00
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-4,84
|-12,31
|İdealist Danışmanlık
|68,65
|-1,22
|410,03
|İdealist GMYO
|5,33
|-2,02
|-21,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,00
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|1,03
|-2,83
|-58,19
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|0,00
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|1,22
|42,70
|Info Yatırım
|6,26
|0,16
|-2,95
|İntema
|42,64
|-2,56
|6,87
|Inveo Yatırım Holding
|125,50
|3,55
|183,81
|İpek Doğal Enerji
|13,02
|-0,53
|-0,46
|İskenderun Demir Çelik
|12,66
|-0,71
|40,11
(Sürecek)
Kaynak: AA
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