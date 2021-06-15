Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,81 -0,68 -24,94 Acıpayam Selüloz 17,48 -0,17 2,10 Adel Kalemcilik 24,38 0,83 -28,79 Adese Gayrimenkul 1,34 0,75 -52,14 Afyon Çimento 4,11 -0,72 -19,57 Ak Enerji 1,43 0,00 -35,29 Akbank 5,42 -1,09 -19,80 Akçansa 18,06 0,67 12,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 0,00 -26,76 Akfen GMYO 4,33 0,46 -10,91 Akın Tekstil 38,10 -1,30 19,96 Akiş GMYO 1,97 0,51 -29,45 Akmerkez GMYO 43,24 -2,39 -30,76 Aksa 15,61 -0,83 13,00 Aksa Enerji 12,87 -0,31 72,98 Aksigorta 7,90 0,00 -9,18 Aksu Enerji 5,47 -0,91 -27,52 Alarko Carrıer 300,90 -0,25 -17,22 Alarko GMYO 22,66 -0,18 -10,54 Alarko Holding 9,22 -0,54 8,20 Albaraka Türk 1,61 -1,23 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 25,80 -1,83 -13,01 Alkim Kağıt 15,94 -0,56 23,15 Alkim Kimya 15,85 -0,44 12,52 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,01 0,50 -8,22 Altınyunus Çeşme 64,85 -2,33 29,80 Anadolu Efes 23,42 0,09 9,64 Anadolu Grubu Holding 22,88 -0,09 -12,42 Anadolu Hayat Emek. 9,17 0,55 14,12 Anadolu Isuzu 17,47 1,28 -2,94 Anadolu Sigorta 6,43 -0,46 -10,95 Anel Elektrik 3,09 0,65 -2,52 Arçelik 30,62 -1,42 7,59 ARD Bilişim Teknolojileri 55,35 1,56 15,12 Arena Bilgisayar 42,40 -0,70 24,45 Armada Bilgisayar 45,26 -1,44 -7,78 Arsan Tekstil 4,94 -0,60 22,42 Arzum Ev Aletleri 18,93 -0,05 -21,66 Aselsan 15,39 -2,59 -15,67 Ata GMYO 3,96 -1,00 -28,13 Atakule GMYO 2,22 -1,77 -5,17 Atlantis Yatırım Holding 4,00 -4,76 -28,06 Atlas Yat. Ort. 1,78 1,71 1,71 ATP Ticari Bilgisayar 28,00 -4,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,37 -0,72 10,15 Avrasya GMYO 2,72 2,26 3,84 Avrasya Petrol ve Tur. 3,08 -0,32 -3,75 Avrupa Yatırım Holding 6,99 0,00 16,50 Aydem Enerji 7,15 -0,69 Ayen Enerji 4,76 -1,45 -12,01 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,10 -4,09 87,06 Aygaz 13,73 -1,79 -3,22 Bagfaş 21,30 6,50 Bak Ambalaj 20,58 -1,34 1,88 Balatacılar Balatacılık 5,74 -0,17 -30,34 Bantaş Ambalaj 5,32 1,92 13,43 Banvit 57,20 -0,17 10,00 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,71 -0,10 Baştaş Başkent Çimento 13,57 4,38 -21,88 Batı Çimento 13,12 0,08 178,56 Batısöke Çimento 2,46 0,41 0,82 Bayrak Taban Sanayi 11,50 -4,01 8,39 Bera Holding 24,64 -4,50 21,50 Berkosan Yalıtım 10,30 -2,83 15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 6,18 -1,12 52,97 Beyaz Filo 9,88 0,61 -2,95 Bilici Yatırım 17,81 1,48 168,22 Bim Mağazalar 64,30 -0,16 -9,81 Biotrend Çevre ve Enerji 18,28 0,16 Birko Mensucat 1,07 2,88 -3,60 Birlik Mensucat 2,36 0,00 -31,79 Bizim Mağazaları 12,31 0,00 -19,86 BMS Çelik Hasır Sanayi 6,25 0,00 Boğaziçi Beton 5,79 5,46 Borusan Mannesmann 25,08 -0,79 -9,78 Borusan Yat. Paz. 323,10 -1,10 -28,88 Bosch Fren Sistemleri 869,90 -0,03 -29,26 Bossa 26,84 -2,54 50,36 Brisa 21,92 -1,17 13,20 Burçelik 20,76 3,80 -1,24 Burçelik Vana 25,80 6,79 -48,05 Bursa Çimento 3,84 -1,03 -22,85 Carrefoursa 40,74 -0,20 -43,26 Casa Emtia Petrol 145,00 3,57 36,79 Ceo Event Medya 10,40 0,48 61,74 Coca Cola İçecek 79,95 -1,24 25,89 Cosmos Yat. Holding 9,42 2,39 16,87 Credıtwest Faktorıng 3,68 1,10 -37,31 Çan2 Termik 7,80 7,14 Çelebi 229,00 -2,88 25,46 Çelik Halat 6,43 -1,08 -29,32 Çemaş Döküm 1,26 -0,79 -26,00 Çemtaş 13,74 0,29 -12,55 Çimbeton 225,40 -0,49 -23,98 Çimentaş 33,06 4,95 -8,57 Çimsa 24,48 -2,00 37,53 Çuhadaroğlu Metal 7,13 -0,83 -6,27 Dagi Giyim 2,11 0,48 -38,06 Dagi Yatırım Holding 12,03 2,12 -6,74 Dardanel 16,48 -1,02 -50,81 Datagate Bilgisayar 12,36 -1,59 -23,28 Demısaş Döküm 6,73 -1,75 3,93 Denge Holding 4,10 -2,61 -25,18 Deniz GMYO 2,04 -1,45 10,75 Derimod 11,23 -1,92 15,30 Derlüks Yatırım Holding 4,62 -4,74 -47,62 Desa Deri 12,44 0,40 27,72 Despec Bilgisayar 9,96 -0,60 -23,74 Deva Holding 24,66 -0,80 2,50 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,82 0,42 9,70 Diriteks Diriliş Tekstil 5,07 -0,39 35,92 Ditaş Doğan 16,22 -2,11 24,71 DO-CO 805,00 0,59 27,78 Doğan Burda 14,36 2,57 -36,01 Doğan Holding 2,96 0,34 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 -1,32 -3,82 Doğusan 5,36 1,13 22,37 Doğuş GMYO 9,05 2,72 10,77 Doğuş Otomotiv 24,58 -0,89 -10,03 Döktaş Dökümcülük 31,82 2,45 3,92 Duran Doğan Basım 11,16 -1,15 6,39 Dyo Boya 12,23 1,33 8,74 Eczacıbaşı İlaç 6,08 -0,65 -15,58 Eczacıbaşı Yatırım 39,70 -1,59 47,48 Edip Gayrimenkul 2,34 0,86 -29,52 Ege Endüstri 1.282,00 1,83 -23,00 Ege Gübre 178,70 -1,81 24,57 Ege Profil 28,46 0,21 -25,58 Ege Seramik 12,60 -0,79 30,40 Egeplast 27,26 -0,07 -18,14 Ekiz Kimya 5,93 -3,58 -16,83 Emek Elektrik 2,07 -0,48 -27,50 Eminiş Ambalaj 23,64 9,95 -35,83 Emlak Konut GMYO 2,23 2,29 5,46 Enerjisa Enerji 10,28 -1,63 -10,84 Enka İnşaat 8,66 -1,14 22,98 Erbosan 93,60 -0,43 130,80 Ereğli Demir Çelik 19,39 -0,21 47,60 Ersu Gıda 3,85 -0,26 -22,06 Escort Teknoloji 5,65 -0,53 -14,00 Esenboğa Elektrik 30,22 -0,53 58,83 Etiler Gıda 6,40 0,00 60,80 Euro Kapital Yat. Ort. 7,06 9,80 83,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,51 -1,40 -2,50 Euro Yat. Ort. 4,09 -1,21 -9,31 Euro Yatırım Holding 3,06 0,99 7,75 Fade Gıda 22,12 -2,47 257,35 Fenerbahçe Futbol 38,14 0,58 29,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 1,29 -19,94 F-M İzmit Piston 113,20 -1,57 -7,67 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,65 -0,36 4,76 Ford Otosan 176,90 -1,06 44,84 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 0,00 -50,68 Frigo Pak Gıda 18,78 -1,16 -10,49 Galata Wind Enerji 3,83 -0,26 Galatasaray Sportif 3,88 -2,02 -4,20 Garanti Bankası 8,35 -0,12 -17,74 Garanti Faktoring 10,20 1,90 -8,36 Garanti Yat. Ort. 2,37 -0,42 -26,63 Gedik Y. Men. Değ. 7,56 0,27 27,57 Gediz Ambalaj 39,76 5,74 48,36 Gentaş 4,24 -2,97 -27,66 Gersan Elektrik 5,63 -1,23 -8,31 Global Men. Değ. 6,00 0,17 -0,17 Global Yat. Holding 3,30 0,92 -29,49 Good-Year 6,95 -1,28 -12,78 Göltaş Çimento 45,16 -1,53 9,45 Gözde Girişim 5,84 -0,34 -26,82 GSD Denizcilik 6,70 -3,60 32,94 GSD Holding 2,03 0,50 -19,12 Gübre Fabrik. 58,45 -2,26 -32,07 Güler Yat. Holding 2,27 0,89 -34,44 Halk GMYO 2,89 -1,03 -5,18 Hatay Tekstil 18,54 -1,38 35,97 Hedef Girişim 2,76 -1,43 9,32 Hektaş 8,44 -0,35 57,98 HUB Girişim 13,36 6,03 -26,59 Hürriyet Gzt. 1,48 0,00 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,70 -4,84 -12,31 İdealist Danışmanlık 68,65 -1,22 410,03 İdealist GMYO 5,33 -2,02 -21,62 İhlas Ev Aletleri 1,11 0,00 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,21 0,00 -3,20 İhlas Gazetecilik 1,03 -2,83 -58,19 İhlas Holding 0,62 -1,59 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,72 0,00 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,63 1,22 42,70 Info Yatırım 6,26 0,16 -2,95 İntema 42,64 -2,56 6,87 Inveo Yatırım Holding 125,50 3,55 183,81 İpek Doğal Enerji 13,02 -0,53 -0,46 İskenderun Demir Çelik 12,66 -0,71 40,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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