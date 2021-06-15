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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

15.06.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,81-0,68-24,94
Acıpayam Selüloz17,48-0,172,10
Adel Kalemcilik24,380,83-28,79
Adese Gayrimenkul1,340,75-52,14
Afyon Çimento4,11-0,72-19,57
Ak Enerji1,430,00-35,29
Akbank5,42-1,09-19,80
Akçansa18,060,6712,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,760,00-26,76
Akfen GMYO4,330,46-10,91
Akın Tekstil38,10-1,3019,96
Akiş GMYO1,970,51-29,45
Akmerkez GMYO43,24-2,39-30,76
Aksa15,61-0,8313,00
Aksa Enerji12,87-0,3172,98
Aksigorta7,900,00-9,18
Aksu Enerji5,47-0,91-27,52
Alarko Carrıer300,90-0,25-17,22
Alarko GMYO22,66-0,18-10,54
Alarko Holding9,22-0,548,20
Albaraka Türk1,61-1,23-17,01
Alcatel Lucent Teletaş25,80-1,83-13,01
Alkim Kağıt15,94-0,5623,15
Alkim Kimya15,85-0,4412,52
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,010,50-8,22
Altınyunus Çeşme64,85-2,3329,80
Anadolu Efes23,420,099,64
Anadolu Grubu Holding22,88-0,09-12,42
Anadolu Hayat Emek.9,170,5514,12
Anadolu Isuzu17,471,28-2,94
Anadolu Sigorta6,43-0,46-10,95
Anel Elektrik3,090,65-2,52
Arçelik30,62-1,427,59
ARD Bilişim Teknolojileri55,351,5615,12
Arena Bilgisayar42,40-0,7024,45
Armada Bilgisayar45,26-1,44-7,78
Arsan Tekstil4,94-0,6022,42
Arzum Ev Aletleri18,93-0,05-21,66
Aselsan15,39-2,59-15,67
Ata GMYO3,96-1,00-28,13
Atakule GMYO2,22-1,77-5,17
Atlantis Yatırım Holding4,00-4,76-28,06
Atlas Yat. Ort.1,781,711,71
ATP Ticari Bilgisayar28,00-4,24

AvivaSA Emeklilik Hayat19,37-0,7210,15
Avrasya GMYO2,722,263,84
Avrasya Petrol ve Tur.3,08-0,32-3,75
Avrupa Yatırım Holding6,990,0016,50
Aydem Enerji7,15-0,69

Ayen Enerji4,76-1,45-12,01
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,10-4,0987,06
Aygaz13,73-1,79-3,22
Bagfaş21,30

6,50
Bak Ambalaj20,58-1,341,88
Balatacılar Balatacılık5,74-0,17-30,34
Bantaş Ambalaj5,321,9213,43
Banvit57,20-0,1710,00
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,71-0,10

Baştaş Başkent Çimento13,574,38-21,88
Batı Çimento13,120,08178,56
Batısöke Çimento2,460,410,82
Bayrak Taban Sanayi11,50-4,018,39
Bera Holding24,64-4,5021,50
Berkosan Yalıtım10,30-2,8315,47
Beşiktaş Futbol Yat.6,18-1,1252,97
Beyaz Filo9,880,61-2,95
Bilici Yatırım17,811,48168,22
Bim Mağazalar64,30-0,16-9,81
Biotrend Çevre ve Enerji18,280,16

Birko Mensucat1,072,88-3,60
Birlik Mensucat2,360,00-31,79
Bizim Mağazaları12,310,00-19,86
BMS Çelik Hasır Sanayi6,250,00

Boğaziçi Beton5,795,46

Borusan Mannesmann25,08-0,79-9,78
Borusan Yat. Paz.323,10-1,10-28,88
Bosch Fren Sistemleri869,90-0,03-29,26
Bossa26,84-2,5450,36
Brisa21,92-1,1713,20
Burçelik20,763,80-1,24
Burçelik Vana25,806,79-48,05
Bursa Çimento3,84-1,03-22,85
Carrefoursa40,74-0,20-43,26
Casa Emtia Petrol145,003,5736,79
Ceo Event Medya10,400,4861,74
Coca Cola İçecek79,95-1,2425,89
Cosmos Yat. Holding9,422,3916,87
Credıtwest Faktorıng3,681,10-37,31
Çan2 Termik7,807,14

Çelebi229,00-2,8825,46
Çelik Halat6,43-1,08-29,32
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş13,740,29-12,55
Çimbeton225,40-0,49-23,98
Çimentaş33,064,95-8,57
Çimsa24,48-2,0037,53
Çuhadaroğlu Metal7,13-0,83-6,27
Dagi Giyim2,110,48-38,06
Dagi Yatırım Holding12,032,12-6,74
Dardanel16,48-1,02-50,81
Datagate Bilgisayar12,36-1,59-23,28
Demısaş Döküm6,73-1,753,93
Denge Holding4,10-2,61-25,18
Deniz GMYO2,04-1,4510,75
Derimod11,23-1,9215,30
Derlüks Yatırım Holding4,62-4,74-47,62
Desa Deri12,440,4027,72
Despec Bilgisayar9,96-0,60-23,74
Deva Holding24,66-0,802,50
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,820,429,70
Diriteks Diriliş Tekstil5,07-0,3935,92
Ditaş Doğan16,22-2,1124,71
DO-CO805,000,5927,78
Doğan Burda14,362,57-36,01
Doğan Holding2,960,34-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,24-1,32-3,82
Doğusan5,361,1322,37
Doğuş GMYO9,052,7210,77
Doğuş Otomotiv24,58-0,89-10,03
Döktaş Dökümcülük31,822,453,92
Duran Doğan Basım11,16-1,156,39
Dyo Boya12,231,338,74
Eczacıbaşı İlaç6,08-0,65-15,58
Eczacıbaşı Yatırım39,70-1,5947,48
Edip Gayrimenkul2,340,86-29,52
Ege Endüstri1.282,001,83-23,00
Ege Gübre178,70-1,8124,57
Ege Profil28,460,21-25,58
Ege Seramik12,60-0,7930,40
Egeplast27,26-0,07-18,14
Ekiz Kimya5,93-3,58-16,83
Emek Elektrik2,07-0,48-27,50
Eminiş Ambalaj23,649,95-35,83
Emlak Konut GMYO2,232,295,46
Enerjisa Enerji10,28-1,63-10,84
Enka İnşaat8,66-1,1422,98
Erbosan93,60-0,43130,80
Ereğli Demir Çelik19,39-0,2147,60
Ersu Gıda3,85-0,26-22,06
Escort Teknoloji5,65-0,53-14,00
Esenboğa Elektrik30,22-0,5358,83
Etiler Gıda6,400,0060,80
Euro Kapital Yat. Ort.7,069,8083,38
Euro Trend Yat. Ort.3,51-1,40-2,50
Euro Yat. Ort.4,09-1,21-9,31
Euro Yatırım Holding3,060,997,75
Fade Gıda22,12-2,47257,35
Fenerbahçe Futbol38,140,5829,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,361,29-19,94
F-M İzmit Piston113,20-1,57-7,67
Fonet Bilgi Teknolojileri13,65-0,364,76
Ford Otosan176,90-1,0644,84
Formet Celik Kapi Sanayi1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda18,78-1,16-10,49
Galata Wind Enerji3,83-0,26

Galatasaray Sportif3,88-2,02-4,20
Garanti Bankası8,35-0,12-17,74
Garanti Faktoring10,201,90-8,36
Garanti Yat. Ort.2,37-0,42-26,63
Gedik Y. Men. Değ.7,560,2727,57
Gediz Ambalaj39,765,7448,36
Gentaş4,24-2,97-27,66
Gersan Elektrik5,63-1,23-8,31
Global Men. Değ.6,000,17-0,17
Global Yat. Holding3,300,92-29,49
Good-Year6,95-1,28-12,78
Göltaş Çimento45,16-1,539,45
Gözde Girişim5,84-0,34-26,82
GSD Denizcilik6,70-3,6032,94
GSD Holding2,030,50-19,12
Gübre Fabrik.58,45-2,26-32,07
Güler Yat. Holding2,270,89-34,44
Halk GMYO2,89-1,03-5,18
Hatay Tekstil18,54-1,3835,97
Hedef Girişim2,76-1,439,32
Hektaş8,44-0,3557,98
HUB Girişim13,366,03-26,59
Hürriyet Gzt.1,480,00-29,52
ICBC Turkey Bank5,70-4,84-12,31
İdealist Danışmanlık68,65-1,22410,03
İdealist GMYO5,33-2,02-21,62
İhlas Ev Aletleri1,110,00-40,42
İhlas Gayrimenkul1,210,00-3,20
İhlas Gazetecilik1,03-2,83-58,19
İhlas Holding0,62-1,59-44,77
İhlas Yayın Holding0,720,00-36,84
İndeks Bilgisayar6,631,2242,70
Info Yatırım6,260,16-2,95
İntema42,64-2,566,87
Inveo Yatırım Holding125,503,55183,81
İpek Doğal Enerji13,02-0,53-0,46
İskenderun Demir Çelik12,66-0,7140,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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