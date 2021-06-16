Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,69
|-1,22
|-26,49
|Acıpayam Selüloz
|17,41
|-0,17
|1,69
|Adel Kalemcilik
|24,08
|-1,15
|-29,66
|Adese Gayrimenkul
|1,33
|0,00
|-52,50
|Afyon Çimento
|4,02
|-1,71
|-21,33
|Ak Enerji
|1,44
|0,70
|-34,84
|Akbank
|5,45
|-0,91
|-19,35
|Akçansa
|17,84
|-0,89
|10,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|-1,11
|-25,93
|Akfen GMYO
|4,33
|0,00
|-10,91
|Akın Tekstil
|37,22
|-2,41
|17,19
|Akiş GMYO
|1,96
|0,00
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|42,50
|-1,98
|-31,95
|Aksa
|15,44
|-1,15
|11,77
|Aksa Enerji
|12,84
|-1,76
|72,58
|Aksigorta
|7,75
|-0,90
|-10,90
|Aksu Enerji
|5,43
|-0,37
|-28,05
|Alarko Carrıer
|296,80
|-0,24
|-18,35
|Alarko GMYO
|22,30
|-0,71
|-11,96
|Alarko Holding
|9,13
|-0,11
|7,14
|Albaraka Türk
|1,60
|-1,23
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,20
|-1,18
|-15,04
|Alkim Kağıt
|15,77
|0,83
|21,84
|Alkim Kimya
|15,62
|-0,51
|10,88
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,99
|-0,50
|-9,13
|Altınyunus Çeşme
|62,10
|-2,20
|24,30
|Anadolu Efes
|22,78
|-1,73
|6,64
|Anadolu Grubu Holding
|22,66
|-1,31
|-13,26
|Anadolu Hayat Emek.
|9,02
|-0,99
|12,25
|Anadolu Isuzu
|17,01
|-1,45
|-5,50
|Anadolu Sigorta
|6,40
|-0,93
|-11,36
|Anel Elektrik
|3,07
|-0,65
|-3,15
|Arçelik
|30,46
|0,07
|7,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,45
|-0,27
|15,33
|Arena Bilgisayar
|42,60
|-0,70
|25,04
|Armada Bilgisayar
|43,02
|-2,76
|-12,35
|Arsan Tekstil
|4,81
|-2,83
|19,20
|Arzum Ev Aletleri
|18,92
|-0,53
|-21,70
|Aselsan
|15,42
|-0,90
|-15,51
|Ata GMYO
|3,96
|-1,00
|-28,13
|Atakule GMYO
|2,19
|-1,35
|-6,45
|Atlantis Yatırım Holding
|4,08
|2,00
|-26,62
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|-5,59
|-3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,64
|-2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,69
|-0,30
|11,97
|Avrasya GMYO
|2,71
|-1,45
|3,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|0,00
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,99
|1,30
|16,50
|Aydem Enerji
|7,07
|0,00
|Ayen Enerji
|4,65
|-1,06
|-14,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,68
|-0,10
|83,34
|Aygaz
|13,76
|1,03
|-3,01
|Bagfaş
|19,17
|-10,00
|-4,15
|Bak Ambalaj
|20,22
|-0,88
|0,10
|Balatacılar Balatacılık
|5,67
|-1,22
|-31,19
|Bantaş Ambalaj
|5,46
|-0,18
|16,42
|Banvit
|57,15
|-0,26
|9,90
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,68
|-0,92
|Baştaş Başkent Çimento
|12,95
|-2,63
|-25,45
|Batı Çimento
|13,03
|-1,66
|176,65
|Batısöke Çimento
|2,44
|-0,41
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|9,80
|-9,18
|-7,63
|Bera Holding
|20,90
|-9,99
|3,06
|Berkosan Yalıtım
|10,14
|-0,98
|13,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,22
|0,81
|53,96
|Beyaz Filo
|9,67
|-1,93
|-5,01
|Bilici Yatırım
|17,54
|-0,17
|164,16
|Bim Mağazalar
|64,25
|0,08
|-9,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,00
|-0,94
|Birko Mensucat
|1,15
|5,50
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,24
|-2,61
|-35,26
|Bizim Mağazaları
|12,18
|-0,73
|-20,70
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,94
|-4,35
|Boğaziçi Beton
|5,81
|-3,65
|Borusan Mannesmann
|24,30
|-1,62
|-12,59
|Borusan Yat. Paz.
|312,30
|-1,85
|-31,25
|Bosch Fren Sistemleri
|840,80
|-2,15
|-31,63
|Bossa
|27,66
|3,36
|54,96
|Brisa
|21,12
|-2,49
|9,07
|Burçelik
|19,96
|-2,16
|-5,04
|Burçelik Vana
|24,44
|-3,40
|-50,79
|Bursa Çimento
|3,73
|-1,32
|-25,06
|Carrefoursa
|40,06
|-1,09
|-44,21
|Casa Emtia Petrol
|144,70
|0,00
|36,51
|Ceo Event Medya
|10,55
|0,86
|64,07
|Coca Cola İçecek
|79,20
|-0,81
|24,71
|Cosmos Yat. Holding
|9,36
|1,74
|16,13
|Credıtwest Faktorıng
|3,87
|1,04
|-34,07
|Çan2 Termik
|7,65
|-2,05
|Çelebi
|219,40
|-3,13
|20,20
|Çelik Halat
|6,49
|1,41
|-28,66
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,00
|-27,17
|Çemtaş
|13,33
|-1,41
|-15,16
|Çimbeton
|214,80
|-2,41
|-27,55
|Çimentaş
|31,04
|-2,94
|-14,16
|Çimsa
|24,76
|-2,13
|39,10
|Çuhadaroğlu Metal
|7,31
|-0,68
|-3,91
|Dagi Giyim
|2,09
|-1,88
|-38,64
|Dagi Yatırım Holding
|11,87
|-1,08
|-7,98
|Dardanel
|15,77
|-1,81
|-52,93
|Datagate Bilgisayar
|12,83
|1,10
|-20,36
|Demısaş Döküm
|6,48
|-3,43
|0,07
|Denge Holding
|3,88
|-1,77
|-29,20
|Deniz GMYO
|2,01
|-0,50
|9,12
|Derimod
|11,06
|-1,60
|13,55
|Derlüks Yatırım Holding
|4,26
|-2,52
|-51,70
|Desa Deri
|12,28
|-1,21
|26,08
|Despec Bilgisayar
|9,97
|0,00
|-23,66
|Deva Holding
|24,44
|0,16
|1,59
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,11
|2,28
|12,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,20
|0,97
|39,41
|Ditaş Doğan
|16,19
|-0,55
|24,48
|DO-CO
|792,00
|-0,50
|25,71
|Doğan Burda
|14,02
|-1,82
|-37,52
|Doğan Holding
|2,96
|0,34
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,21
|0,45
|-5,11
|Doğusan
|5,43
|0,56
|23,97
|Doğuş GMYO
|8,95
|-0,78
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|24,08
|-1,31
|-11,86
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|0,31
|4,51
|Duran Doğan Basım
|11,08
|-0,54
|5,62
|Dyo Boya
|11,96
|-1,73
|6,34
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|-0,66
|-16,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,30
|2,39
|49,71
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|-1,72
|-31,02
|Ege Endüstri
|1.265,80
|-1,33
|-23,97
|Ege Gübre
|187,60
|5,16
|30,77
|Ege Profil
|28,10
|-0,57
|-26,52
|Ege Seramik
|12,38
|-0,72
|28,12
|Egeplast
|27,06
|-1,17
|-18,74
|Ekiz Kimya
|6,03
|0,00
|-15,43
|Emek Elektrik
|2,02
|-1,46
|-29,25
|Eminiş Ambalaj
|22,04
|-6,21
|-40,17
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|0,46
|4,04
|Enerjisa Enerji
|10,14
|-1,17
|-12,06
|Enka İnşaat
|8,71
|0,81
|23,69
|Erbosan
|92,05
|-1,23
|126,98
|Ereğli Demir Çelik
|19,09
|0,10
|45,32
|Ersu Gıda
|3,92
|-1,01
|-20,65
|Escort Teknoloji
|5,90
|3,51
|-10,20
|Esenboğa Elektrik
|29,92
|-1,84
|57,26
|Etiler Gıda
|6,26
|0,00
|57,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,63
|7,92
|98,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|6,03
|2,50
|Euro Yat. Ort.
|4,09
|0,49
|-9,31
|Euro Yatırım Holding
|3,11
|1,30
|9,51
|Fade Gıda
|21,22
|-2,57
|242,81
|Fenerbahçe Futbol
|39,94
|2,41
|35,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|-0,84
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|111,70
|-1,24
|-8,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,50
|-1,39
|3,61
|Ford Otosan
|174,00
|-0,68
|42,46
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,71
|-1,37
|-10,82
|Galata Wind Enerji
|3,75
|-0,27
|Galatasaray Sportif
|3,86
|1,31
|-4,69
|Garanti Bankası
|8,35
|-0,83
|-17,74
|Garanti Faktoring
|10,00
|-0,89
|-10,15
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|-1,28
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,45
|0,00
|25,71
|Gediz Ambalaj
|43,32
|6,86
|61,64
|Gentaş
|4,20
|-2,10
|-28,35
|Gersan Elektrik
|5,72
|0,88
|-6,84
|Global Men. Değ.
|5,87
|-1,84
|-2,33
|Global Yat. Holding
|3,25
|-0,61
|-30,56
|Good-Year
|6,86
|-1,15
|-13,91
|Göltaş Çimento
|44,32
|-1,16
|7,42
|Gözde Girişim
|5,73
|-0,35
|-28,20
|GSD Denizcilik
|6,47
|-3,58
|28,37
|GSD Holding
|2,05
|0,00
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|57,55
|-1,20
|-33,12
|Güler Yat. Holding
|2,22
|0,00
|-35,89
|Halk GMYO
|2,84
|-1,05
|-6,82
|Hatay Tekstil
|18,36
|0,27
|34,65
|Hedef Girişim
|2,78
|-0,36
|10,11
|Hektaş
|8,31
|-1,19
|55,55
|HUB Girişim
|12,65
|-1,09
|-30,49
|Hürriyet Gzt.
|1,47
|-0,68
|-30,00
|ICBC Turkey Bank
|5,72
|0,35
|-12,00
|İdealist Danışmanlık
|67,00
|-1,25
|397,77
|İdealist GMYO
|5,14
|-1,72
|-24,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|-1,77
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-1,60
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|1,02
|0,00
|-58,60
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|0,00
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,76
|1,35
|45,50
|Info Yatırım
|6,21
|-1,27
|-3,72
|İntema
|43,58
|2,73
|9,22
|Inveo Yatırım Holding
|121,70
|-1,62
|175,21
|İpek Doğal Enerji
|13,04
|-0,84
|-0,31
|İskenderun Demir Çelik
|12,42
|-0,64
|37,45
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi