Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,69 -1,22 -26,49 Acıpayam Selüloz 17,41 -0,17 1,69 Adel Kalemcilik 24,08 -1,15 -29,66 Adese Gayrimenkul 1,33 0,00 -52,50 Afyon Çimento 4,02 -1,71 -21,33 Ak Enerji 1,44 0,70 -34,84 Akbank 5,45 -0,91 -19,35 Akçansa 17,84 -0,89 10,79 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 -1,11 -25,93 Akfen GMYO 4,33 0,00 -10,91 Akın Tekstil 37,22 -2,41 17,19 Akiş GMYO 1,96 0,00 -29,81 Akmerkez GMYO 42,50 -1,98 -31,95 Aksa 15,44 -1,15 11,77 Aksa Enerji 12,84 -1,76 72,58 Aksigorta 7,75 -0,90 -10,90 Aksu Enerji 5,43 -0,37 -28,05 Alarko Carrıer 296,80 -0,24 -18,35 Alarko GMYO 22,30 -0,71 -11,96 Alarko Holding 9,13 -0,11 7,14 Albaraka Türk 1,60 -1,23 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 25,20 -1,18 -15,04 Alkim Kağıt 15,77 0,83 21,84 Alkim Kimya 15,62 -0,51 10,88 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,99 -0,50 -9,13 Altınyunus Çeşme 62,10 -2,20 24,30 Anadolu Efes 22,78 -1,73 6,64 Anadolu Grubu Holding 22,66 -1,31 -13,26 Anadolu Hayat Emek. 9,02 -0,99 12,25 Anadolu Isuzu 17,01 -1,45 -5,50 Anadolu Sigorta 6,40 -0,93 -11,36 Anel Elektrik 3,07 -0,65 -3,15 Arçelik 30,46 0,07 7,03 ARD Bilişim Teknolojileri 55,45 -0,27 15,33 Arena Bilgisayar 42,60 -0,70 25,04 Armada Bilgisayar 43,02 -2,76 -12,35 Arsan Tekstil 4,81 -2,83 19,20 Arzum Ev Aletleri 18,92 -0,53 -21,70 Aselsan 15,42 -0,90 -15,51 Ata GMYO 3,96 -1,00 -28,13 Atakule GMYO 2,19 -1,35 -6,45 Atlantis Yatırım Holding 4,08 2,00 -26,62 Atlas Yat. Ort. 1,69 -5,59 -3,43 ATP Ticari Bilgisayar 27,64 -2,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,69 -0,30 11,97 Avrasya GMYO 2,71 -1,45 3,46 Avrasya Petrol ve Tur. 3,07 0,00 -4,06 Avrupa Yatırım Holding 6,99 1,30 16,50 Aydem Enerji 7,07 0,00 Ayen Enerji 4,65 -1,06 -14,05 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,68 -0,10 83,34 Aygaz 13,76 1,03 -3,01 Bagfaş 19,17 -10,00 -4,15 Bak Ambalaj 20,22 -0,88 0,10 Balatacılar Balatacılık 5,67 -1,22 -31,19 Bantaş Ambalaj 5,46 -0,18 16,42 Banvit 57,15 -0,26 9,90 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,68 -0,92 Baştaş Başkent Çimento 12,95 -2,63 -25,45 Batı Çimento 13,03 -1,66 176,65 Batısöke Çimento 2,44 -0,41 0,00 Bayrak Taban Sanayi 9,80 -9,18 -7,63 Bera Holding 20,90 -9,99 3,06 Berkosan Yalıtım 10,14 -0,98 13,68 Beşiktaş Futbol Yat. 6,22 0,81 53,96 Beyaz Filo 9,67 -1,93 -5,01 Bilici Yatırım 17,54 -0,17 164,16 Bim Mağazalar 64,25 0,08 -9,88 Biotrend Çevre ve Enerji 18,00 -0,94 Birko Mensucat 1,15 5,50 3,60 Birlik Mensucat 2,24 -2,61 -35,26 Bizim Mağazaları 12,18 -0,73 -20,70 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,94 -4,35 Boğaziçi Beton 5,81 -3,65 Borusan Mannesmann 24,30 -1,62 -12,59 Borusan Yat. Paz. 312,30 -1,85 -31,25 Bosch Fren Sistemleri 840,80 -2,15 -31,63 Bossa 27,66 3,36 54,96 Brisa 21,12 -2,49 9,07 Burçelik 19,96 -2,16 -5,04 Burçelik Vana 24,44 -3,40 -50,79 Bursa Çimento 3,73 -1,32 -25,06 Carrefoursa 40,06 -1,09 -44,21 Casa Emtia Petrol 144,70 0,00 36,51 Ceo Event Medya 10,55 0,86 64,07 Coca Cola İçecek 79,20 -0,81 24,71 Cosmos Yat. Holding 9,36 1,74 16,13 Credıtwest Faktorıng 3,87 1,04 -34,07 Çan2 Termik 7,65 -2,05 Çelebi 219,40 -3,13 20,20 Çelik Halat 6,49 1,41 -28,66 Çemaş Döküm 1,24 0,00 -27,17 Çemtaş 13,33 -1,41 -15,16 Çimbeton 214,80 -2,41 -27,55 Çimentaş 31,04 -2,94 -14,16 Çimsa 24,76 -2,13 39,10 Çuhadaroğlu Metal 7,31 -0,68 -3,91 Dagi Giyim 2,09 -1,88 -38,64 Dagi Yatırım Holding 11,87 -1,08 -7,98 Dardanel 15,77 -1,81 -52,93 Datagate Bilgisayar 12,83 1,10 -20,36 Demısaş Döküm 6,48 -3,43 0,07 Denge Holding 3,88 -1,77 -29,20 Deniz GMYO 2,01 -0,50 9,12 Derimod 11,06 -1,60 13,55 Derlüks Yatırım Holding 4,26 -2,52 -51,70 Desa Deri 12,28 -1,21 26,08 Despec Bilgisayar 9,97 0,00 -23,66 Deva Holding 24,44 0,16 1,59 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,11 2,28 12,39 Diriteks Diriliş Tekstil 5,20 0,97 39,41 Ditaş Doğan 16,19 -0,55 24,48 DO-CO 792,00 -0,50 25,71 Doğan Burda 14,02 -1,82 -37,52 Doğan Holding 2,96 0,34 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 0,45 -5,11 Doğusan 5,43 0,56 23,97 Doğuş GMYO 8,95 -0,78 9,55 Doğuş Otomotiv 24,08 -1,31 -11,86 Döktaş Dökümcülük 32,00 0,31 4,51 Duran Doğan Basım 11,08 -0,54 5,62 Dyo Boya 11,96 -1,73 6,34 Eczacıbaşı İlaç 5,98 -0,66 -16,97 Eczacıbaşı Yatırım 40,30 2,39 49,71 Edip Gayrimenkul 2,29 -1,72 -31,02 Ege Endüstri 1.265,80 -1,33 -23,97 Ege Gübre 187,60 5,16 30,77 Ege Profil 28,10 -0,57 -26,52 Ege Seramik 12,38 -0,72 28,12 Egeplast 27,06 -1,17 -18,74 Ekiz Kimya 6,03 0,00 -15,43 Emek Elektrik 2,02 -1,46 -29,25 Eminiş Ambalaj 22,04 -6,21 -40,17 Emlak Konut GMYO 2,20 0,46 4,04 Enerjisa Enerji 10,14 -1,17 -12,06 Enka İnşaat 8,71 0,81 23,69 Erbosan 92,05 -1,23 126,98 Ereğli Demir Çelik 19,09 0,10 45,32 Ersu Gıda 3,92 -1,01 -20,65 Escort Teknoloji 5,90 3,51 -10,20 Esenboğa Elektrik 29,92 -1,84 57,26 Etiler Gıda 6,26 0,00 57,29 Euro Kapital Yat. Ort. 7,63 7,92 98,18 Euro Trend Yat. Ort. 3,69 6,03 2,50 Euro Yat. Ort. 4,09 0,49 -9,31 Euro Yatırım Holding 3,11 1,30 9,51 Fade Gıda 21,22 -2,57 242,81 Fenerbahçe Futbol 39,94 2,41 35,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -0,84 -20,28 F-M İzmit Piston 111,70 -1,24 -8,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,50 -1,39 3,61 Ford Otosan 174,00 -0,68 42,46 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 0,00 -50,68 Frigo Pak Gıda 18,71 -1,37 -10,82 Galata Wind Enerji 3,75 -0,27 Galatasaray Sportif 3,86 1,31 -4,69 Garanti Bankası 8,35 -0,83 -17,74 Garanti Faktoring 10,00 -0,89 -10,15 Garanti Yat. Ort. 2,32 -1,28 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 7,45 0,00 25,71 Gediz Ambalaj 43,32 6,86 61,64 Gentaş 4,20 -2,10 -28,35 Gersan Elektrik 5,72 0,88 -6,84 Global Men. Değ. 5,87 -1,84 -2,33 Global Yat. Holding 3,25 -0,61 -30,56 Good-Year 6,86 -1,15 -13,91 Göltaş Çimento 44,32 -1,16 7,42 Gözde Girişim 5,73 -0,35 -28,20 GSD Denizcilik 6,47 -3,58 28,37 GSD Holding 2,05 0,00 -18,33 Gübre Fabrik. 57,55 -1,20 -33,12 Güler Yat. Holding 2,22 0,00 -35,89 Halk GMYO 2,84 -1,05 -6,82 Hatay Tekstil 18,36 0,27 34,65 Hedef Girişim 2,78 -0,36 10,11 Hektaş 8,31 -1,19 55,55 HUB Girişim 12,65 -1,09 -30,49 Hürriyet Gzt. 1,47 -0,68 -30,00 ICBC Turkey Bank 5,72 0,35 -12,00 İdealist Danışmanlık 67,00 -1,25 397,77 İdealist GMYO 5,14 -1,72 -24,41 İhlas Ev Aletleri 1,11 -1,77 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,23 -1,60 -1,60 İhlas Gazetecilik 1,02 0,00 -58,60 İhlas Holding 0,62 -1,59 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,75 0,00 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,76 1,35 45,50 Info Yatırım 6,21 -1,27 -3,72 İntema 43,58 2,73 9,22 Inveo Yatırım Holding 121,70 -1,62 175,21 İpek Doğal Enerji 13,04 -0,84 -0,31 İskenderun Demir Çelik 12,42 -0,64 37,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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