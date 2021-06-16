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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.06.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,69-1,22-26,49
Acıpayam Selüloz17,41-0,171,69
Adel Kalemcilik24,08-1,15-29,66
Adese Gayrimenkul1,330,00-52,50
Afyon Çimento4,02-1,71-21,33
Ak Enerji1,440,70-34,84
Akbank5,45-0,91-19,35
Akçansa17,84-0,8910,79
Akdeniz Yatırım Hold.1,78-1,11-25,93
Akfen GMYO4,330,00-10,91
Akın Tekstil37,22-2,4117,19
Akiş GMYO1,960,00-29,81
Akmerkez GMYO42,50-1,98-31,95
Aksa15,44-1,1511,77
Aksa Enerji12,84-1,7672,58
Aksigorta7,75-0,90-10,90
Aksu Enerji5,43-0,37-28,05
Alarko Carrıer296,80-0,24-18,35
Alarko GMYO22,30-0,71-11,96
Alarko Holding9,13-0,117,14
Albaraka Türk1,60-1,23-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,20-1,18-15,04
Alkim Kağıt15,770,8321,84
Alkim Kimya15,62-0,5110,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,99-0,50-9,13
Altınyunus Çeşme62,10-2,2024,30
Anadolu Efes22,78-1,736,64
Anadolu Grubu Holding22,66-1,31-13,26
Anadolu Hayat Emek.9,02-0,9912,25
Anadolu Isuzu17,01-1,45-5,50
Anadolu Sigorta6,40-0,93-11,36
Anel Elektrik3,07-0,65-3,15
Arçelik30,460,077,03
ARD Bilişim Teknolojileri55,45-0,2715,33
Arena Bilgisayar42,60-0,7025,04
Armada Bilgisayar43,02-2,76-12,35
Arsan Tekstil4,81-2,8319,20
Arzum Ev Aletleri18,92-0,53-21,70
Aselsan15,42-0,90-15,51
Ata GMYO3,96-1,00-28,13
Atakule GMYO2,19-1,35-6,45
Atlantis Yatırım Holding4,082,00-26,62
Atlas Yat. Ort.1,69-5,59-3,43
ATP Ticari Bilgisayar27,64-2,33

AvivaSA Emeklilik Hayat19,69-0,3011,97
Avrasya GMYO2,71-1,453,46
Avrasya Petrol ve Tur.3,070,00-4,06
Avrupa Yatırım Holding6,991,3016,50
Aydem Enerji7,070,00

Ayen Enerji4,65-1,06-14,05
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,68-0,1083,34
Aygaz13,761,03-3,01
Bagfaş19,17-10,00-4,15
Bak Ambalaj20,22-0,880,10
Balatacılar Balatacılık5,67-1,22-31,19
Bantaş Ambalaj5,46-0,1816,42
Banvit57,15-0,269,90
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,68-0,92

Baştaş Başkent Çimento12,95-2,63-25,45
Batı Çimento13,03-1,66176,65
Batısöke Çimento2,44-0,410,00
Bayrak Taban Sanayi9,80-9,18-7,63
Bera Holding20,90-9,993,06
Berkosan Yalıtım10,14-0,9813,68
Beşiktaş Futbol Yat.6,220,8153,96
Beyaz Filo9,67-1,93-5,01
Bilici Yatırım17,54-0,17164,16
Bim Mağazalar64,250,08-9,88
Biotrend Çevre ve Enerji18,00-0,94

Birko Mensucat1,155,503,60
Birlik Mensucat2,24-2,61-35,26
Bizim Mağazaları12,18-0,73-20,70
BMS Çelik Hasır Sanayi5,94-4,35

Boğaziçi Beton5,81-3,65

Borusan Mannesmann24,30-1,62-12,59
Borusan Yat. Paz.312,30-1,85-31,25
Bosch Fren Sistemleri840,80-2,15-31,63
Bossa27,663,3654,96
Brisa21,12-2,499,07
Burçelik19,96-2,16-5,04
Burçelik Vana24,44-3,40-50,79
Bursa Çimento3,73-1,32-25,06
Carrefoursa40,06-1,09-44,21
Casa Emtia Petrol144,700,0036,51
Ceo Event Medya10,550,8664,07
Coca Cola İçecek79,20-0,8124,71
Cosmos Yat. Holding9,361,7416,13
Credıtwest Faktorıng3,871,04-34,07
Çan2 Termik7,65-2,05

Çelebi219,40-3,1320,20
Çelik Halat6,491,41-28,66
Çemaş Döküm1,240,00-27,17
Çemtaş13,33-1,41-15,16
Çimbeton214,80-2,41-27,55
Çimentaş31,04-2,94-14,16
Çimsa24,76-2,1339,10
Çuhadaroğlu Metal7,31-0,68-3,91
Dagi Giyim2,09-1,88-38,64
Dagi Yatırım Holding11,87-1,08-7,98
Dardanel15,77-1,81-52,93
Datagate Bilgisayar12,831,10-20,36
Demısaş Döküm6,48-3,430,07
Denge Holding3,88-1,77-29,20
Deniz GMYO2,01-0,509,12
Derimod11,06-1,6013,55
Derlüks Yatırım Holding4,26-2,52-51,70
Desa Deri12,28-1,2126,08
Despec Bilgisayar9,970,00-23,66
Deva Holding24,440,161,59
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,112,2812,39
Diriteks Diriliş Tekstil5,200,9739,41
Ditaş Doğan16,19-0,5524,48
DO-CO792,00-0,5025,71
Doğan Burda14,02-1,82-37,52
Doğan Holding2,960,34-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,210,45-5,11
Doğusan5,430,5623,97
Doğuş GMYO8,95-0,789,55
Doğuş Otomotiv24,08-1,31-11,86
Döktaş Dökümcülük32,000,314,51
Duran Doğan Basım11,08-0,545,62
Dyo Boya11,96-1,736,34
Eczacıbaşı İlaç5,98-0,66-16,97
Eczacıbaşı Yatırım40,302,3949,71
Edip Gayrimenkul2,29-1,72-31,02
Ege Endüstri1.265,80-1,33-23,97
Ege Gübre187,605,1630,77
Ege Profil28,10-0,57-26,52
Ege Seramik12,38-0,7228,12
Egeplast27,06-1,17-18,74
Ekiz Kimya6,030,00-15,43
Emek Elektrik2,02-1,46-29,25
Eminiş Ambalaj22,04-6,21-40,17
Emlak Konut GMYO2,200,464,04
Enerjisa Enerji10,14-1,17-12,06
Enka İnşaat8,710,8123,69
Erbosan92,05-1,23126,98
Ereğli Demir Çelik19,090,1045,32
Ersu Gıda3,92-1,01-20,65
Escort Teknoloji5,903,51-10,20
Esenboğa Elektrik29,92-1,8457,26
Etiler Gıda6,260,0057,29
Euro Kapital Yat. Ort.7,637,9298,18
Euro Trend Yat. Ort.3,696,032,50
Euro Yat. Ort.4,090,49-9,31
Euro Yatırım Holding3,111,309,51
Fade Gıda21,22-2,57242,81
Fenerbahçe Futbol39,942,4135,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,35-0,84-20,28
F-M İzmit Piston111,70-1,24-8,89
Fonet Bilgi Teknolojileri13,50-1,393,61
Ford Otosan174,00-0,6842,46
Formet Celik Kapi Sanayi1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda18,71-1,37-10,82
Galata Wind Enerji3,75-0,27

Galatasaray Sportif3,861,31-4,69
Garanti Bankası8,35-0,83-17,74
Garanti Faktoring10,00-0,89-10,15
Garanti Yat. Ort.2,32-1,28-28,17
Gedik Y. Men. Değ.7,450,0025,71
Gediz Ambalaj43,326,8661,64
Gentaş4,20-2,10-28,35
Gersan Elektrik5,720,88-6,84
Global Men. Değ.5,87-1,84-2,33
Global Yat. Holding3,25-0,61-30,56
Good-Year6,86-1,15-13,91
Göltaş Çimento44,32-1,167,42
Gözde Girişim5,73-0,35-28,20
GSD Denizcilik6,47-3,5828,37
GSD Holding2,050,00-18,33
Gübre Fabrik.57,55-1,20-33,12
Güler Yat. Holding2,220,00-35,89
Halk GMYO2,84-1,05-6,82
Hatay Tekstil18,360,2734,65
Hedef Girişim2,78-0,3610,11
Hektaş8,31-1,1955,55
HUB Girişim12,65-1,09-30,49
Hürriyet Gzt.1,47-0,68-30,00
ICBC Turkey Bank5,720,35-12,00
İdealist Danışmanlık67,00-1,25397,77
İdealist GMYO5,14-1,72-24,41
İhlas Ev Aletleri1,11-1,77-40,42
İhlas Gayrimenkul1,23-1,60-1,60
İhlas Gazetecilik1,020,00-58,60
İhlas Holding0,62-1,59-44,77
İhlas Yayın Holding0,750,00-34,21
İndeks Bilgisayar6,761,3545,50
Info Yatırım6,21-1,27-3,72
İntema43,582,739,22
Inveo Yatırım Holding121,70-1,62175,21
İpek Doğal Enerji13,04-0,84-0,31
İskenderun Demir Çelik12,42-0,6437,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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