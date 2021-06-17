Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,35
|-3,78
|-30,88
|Acıpayam Selüloz
|17,43
|-0,80
|1,81
|Adel Kalemcilik
|24,00
|-0,50
|-29,90
|Adese Gayrimenkul
|1,28
|-3,03
|-54,29
|Afyon Çimento
|3,98
|-0,50
|-22,11
|Ak Enerji
|1,42
|0,00
|-35,75
|Akbank
|5,40
|-0,55
|-20,09
|Akçansa
|17,79
|-0,11
|10,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|0,00
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,30
|-0,23
|-11,52
|Akın Tekstil
|36,88
|-0,43
|16,12
|Akiş GMYO
|1,94
|-0,51
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|41,66
|1,12
|-33,29
|Aksa
|15,75
|2,74
|14,01
|Aksa Enerji
|12,15
|-3,42
|63,31
|Aksigorta
|7,73
|-0,64
|-11,13
|Aksu Enerji
|5,56
|2,02
|-26,33
|Alarko Carrıer
|291,10
|0,31
|-19,92
|Alarko GMYO
|21,60
|-1,10
|-14,73
|Alarko Holding
|8,81
|-2,00
|3,39
|Albaraka Türk
|1,59
|0,00
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,44
|-2,24
|-17,60
|Alkim Kağıt
|15,28
|-1,42
|18,05
|Alkim Kimya
|15,45
|-0,71
|9,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,96
|-1,01
|-10,50
|Altınyunus Çeşme
|66,40
|9,93
|32,91
|Anadolu Efes
|22,16
|-1,86
|3,74
|Anadolu Grubu Holding
|22,50
|-0,44
|-13,87
|Anadolu Hayat Emek.
|8,99
|-0,22
|11,88
|Anadolu Isuzu
|16,58
|-1,78
|-7,89
|Anadolu Sigorta
|6,44
|-0,16
|-10,81
|Anel Elektrik
|3,01
|0,33
|-5,05
|Arçelik
|30,42
|-0,46
|6,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,20
|-1,99
|12,73
|Arena Bilgisayar
|42,72
|-1,11
|25,39
|Armada Bilgisayar
|43,10
|-2,00
|-12,18
|Arsan Tekstil
|4,65
|-1,06
|15,24
|Arzum Ev Aletleri
|18,69
|-0,80
|-22,66
|Aselsan
|15,29
|-0,52
|-16,22
|Ata GMYO
|3,94
|-1,01
|-28,49
|Atakule GMYO
|2,14
|-0,93
|-8,59
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|0,00
|-28,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-3,01
|-8,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|25,90
|-1,15
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,32
|-1,78
|9,87
|Avrasya GMYO
|2,63
|0,00
|0,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|2,69
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,89
|-0,86
|14,83
|Aydem Enerji
|7,06
|0,00
|Ayen Enerji
|4,49
|-1,10
|-17,01
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,06
|0,00
|77,84
|Aygaz
|13,50
|-1,17
|-4,84
|Bagfaş
|17,26
|-9,96
|-13,70
|Bak Ambalaj
|19,79
|-1,35
|-2,03
|Balatacılar Balatacılık
|5,69
|0,89
|-30,95
|Bantaş Ambalaj
|5,38
|-1,65
|14,71
|Banvit
|56,95
|-0,44
|9,52
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,71
|0,62
|Baştaş Başkent Çimento
|12,86
|0,70
|-25,96
|Batı Çimento
|12,71
|-1,85
|169,85
|Batısöke Çimento
|2,37
|-1,66
|-2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|10,96
|7,77
|3,30
|Bera Holding
|18,81
|-10,00
|-7,25
|Berkosan Yalıtım
|10,02
|-1,18
|12,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,48
|-4,42
|60,40
|Beyaz Filo
|9,35
|-1,99
|-8,15
|Bilici Yatırım
|17,27
|-0,52
|160,09
|Bim Mağazalar
|64,20
|-1,15
|-9,95
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,89
|-0,78
|Birko Mensucat
|1,20
|2,56
|8,11
|Birlik Mensucat
|2,22
|-2,20
|-35,84
|Bizim Mağazaları
|12,34
|1,31
|-19,66
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,69
|-0,18
|Boğaziçi Beton
|5,55
|2,02
|Borusan Mannesmann
|23,96
|-0,42
|-13,81
|Borusan Yat. Paz.
|310,40
|0,52
|-31,67
|Bosch Fren Sistemleri
|840,10
|-0,53
|-31,68
|Bossa
|27,68
|1,24
|55,07
|Brisa
|20,96
|-0,57
|8,25
|Burçelik
|19,75
|-0,20
|-6,04
|Burçelik Vana
|24,36
|1,08
|-50,95
|Bursa Çimento
|3,67
|-0,81
|-26,27
|Carrefoursa
|38,94
|-2,16
|-45,77
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|-1,20
|32,08
|Ceo Event Medya
|10,51
|-0,47
|63,45
|Coca Cola İçecek
|78,10
|-0,89
|22,98
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|-0,64
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|4,05
|5,74
|-31,01
|Çan2 Termik
|7,55
|-0,92
|Çelebi
|217,60
|1,82
|19,22
|Çelik Halat
|6,32
|-0,78
|-30,53
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,00
|-27,17
|Çemtaş
|13,20
|-1,42
|-15,98
|Çimbeton
|222,80
|5,64
|-24,86
|Çimentaş
|30,10
|-1,63
|-16,76
|Çimsa
|24,34
|0,25
|36,74
|Çuhadaroğlu Metal
|7,19
|-0,14
|-5,49
|Dagi Giyim
|2,08
|0,00
|-38,94
|Dagi Yatırım Holding
|11,75
|-0,25
|-8,91
|Dardanel
|14,82
|-3,14
|-55,76
|Datagate Bilgisayar
|12,66
|-1,63
|-21,42
|Demısaş Döküm
|6,18
|-3,74
|-4,56
|Denge Holding
|3,85
|2,39
|-29,74
|Deniz GMYO
|1,96
|-0,51
|6,40
|Derimod
|11,80
|4,42
|21,15
|Derlüks Yatırım Holding
|4,22
|0,24
|-52,15
|Desa Deri
|11,90
|-2,38
|22,18
|Despec Bilgisayar
|9,69
|-2,52
|-25,80
|Deva Holding
|23,68
|-1,66
|-1,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,11
|-2,63
|3,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,99
|3,96
|33,78
|Ditaş Doğan
|15,17
|0,53
|16,64
|DO-CO
|776,50
|-0,50
|23,25
|Doğan Burda
|14,25
|-0,21
|-36,50
|Doğan Holding
|2,94
|-0,34
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-0,92
|-7,68
|Doğusan
|5,49
|1,86
|25,34
|Doğuş GMYO
|8,84
|-0,56
|8,20
|Doğuş Otomotiv
|23,54
|0,00
|-13,84
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-0,26
|1,24
|Duran Doğan Basım
|11,06
|-0,54
|5,43
|Dyo Boya
|11,67
|-1,52
|3,76
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|-1,01
|-18,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,02
|-2,15
|48,67
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|0,00
|-32,83
|Ege Endüstri
|1.246,00
|-0,95
|-25,16
|Ege Gübre
|176,60
|-2,65
|23,10
|Ege Profil
|26,92
|-1,46
|-29,60
|Ege Seramik
|12,03
|-0,66
|24,50
|Egeplast
|26,60
|0,76
|-20,12
|Ekiz Kimya
|6,02
|-0,17
|-15,57
|Emek Elektrik
|2,09
|6,09
|-26,80
|Eminiş Ambalaj
|23,06
|2,49
|-37,40
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|0,00
|4,98
|Enerjisa Enerji
|10,21
|-1,16
|-11,45
|Enka İnşaat
|8,70
|0,23
|23,55
|Erbosan
|92,15
|-0,59
|127,22
|Ereğli Demir Çelik
|18,61
|-1,69
|41,67
|Ersu Gıda
|3,89
|-0,26
|-21,26
|Escort Teknoloji
|5,76
|-0,86
|-12,33
|Esenboğa Elektrik
|30,04
|0,94
|57,89
|Etiler Gıda
|6,01
|-1,48
|51,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,49
|-1,83
|94,55
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|-2,45
|-0,28
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|-2,76
|-14,19
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|-0,99
|5,63
|Fade Gıda
|21,80
|1,40
|252,18
|Fenerbahçe Futbol
|38,68
|-3,30
|30,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|-1,30
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|110,50
|-0,27
|-9,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,23
|-1,64
|1,53
|Ford Otosan
|174,50
|-1,25
|42,87
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|-2,52
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|18,41
|-1,13
|-12,25
|Galata Wind Enerji
|3,84
|0,52
|Galatasaray Sportif
|3,93
|0,00
|-2,96
|Garanti Bankası
|8,34
|-0,24
|-17,84
|Garanti Faktoring
|9,82
|-0,91
|-11,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,33
|-2,10
|-27,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,28
|-2,02
|22,85
|Gediz Ambalaj
|41,48
|-0,10
|54,78
|Gentaş
|4,22
|0,24
|-28,00
|Gersan Elektrik
|5,60
|-0,88
|-8,79
|Global Men. Değ.
|5,71
|-1,55
|-4,99
|Global Yat. Holding
|3,16
|0,00
|-32,48
|Good-Year
|6,71
|-1,61
|-15,79
|Göltaş Çimento
|44,06
|0,59
|6,79
|Gözde Girişim
|5,73
|-1,21
|-28,20
|GSD Denizcilik
|6,39
|-0,62
|26,79
|GSD Holding
|2,06
|0,49
|-17,93
|Gübre Fabrik.
|56,80
|-0,35
|-33,99
|Güler Yat. Holding
|2,26
|1,80
|-34,73
|Halk GMYO
|2,74
|-2,14
|-10,10
|Hatay Tekstil
|17,89
|-1,65
|31,20
|Hedef Girişim
|2,70
|-1,82
|6,94
|Hektaş
|8,18
|-1,56
|53,12
|HUB Girişim
|12,54
|-0,24
|-31,10
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|-0,69
|-31,43
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|-1,63
|-16,31
|İdealist Danışmanlık
|69,50
|2,66
|416,34
|İdealist GMYO
|5,50
|10,00
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,00
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|1,04
|-4,59
|-57,78
|İhlas Holding
|0,61
|-1,61
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|0,30
|43,13
|Info Yatırım
|6,06
|-0,33
|-6,05
|İntema
|42,58
|-2,47
|6,72
|Inveo Yatırım Holding
|119,20
|-1,65
|169,56
|İpek Doğal Enerji
|12,87
|-0,92
|-1,61
|İskenderun Demir Çelik
|12,25
|-1,29
|35,57
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi