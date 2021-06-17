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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

17.06.2021 13:46
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,35-3,78-30,88
Acıpayam Selüloz17,43-0,801,81
Adel Kalemcilik24,00-0,50-29,90
Adese Gayrimenkul1,28-3,03-54,29
Afyon Çimento3,98-0,50-22,11
Ak Enerji1,420,00-35,75
Akbank5,40-0,55-20,09
Akçansa17,79-0,1110,48
Akdeniz Yatırım Hold.1,740,00-27,60
Akfen GMYO4,30-0,23-11,52
Akın Tekstil36,88-0,4316,12
Akiş GMYO1,94-0,51-30,52
Akmerkez GMYO41,661,12-33,29
Aksa15,752,7414,01
Aksa Enerji12,15-3,4263,31
Aksigorta7,73-0,64-11,13
Aksu Enerji5,562,02-26,33
Alarko Carrıer291,100,31-19,92
Alarko GMYO21,60-1,10-14,73
Alarko Holding8,81-2,003,39
Albaraka Türk1,590,00-18,04
Alcatel Lucent Teletaş24,44-2,24-17,60
Alkim Kağıt15,28-1,4218,05
Alkim Kimya15,45-0,719,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,96-1,01-10,50
Altınyunus Çeşme66,409,9332,91
Anadolu Efes22,16-1,863,74
Anadolu Grubu Holding22,50-0,44-13,87
Anadolu Hayat Emek.8,99-0,2211,88
Anadolu Isuzu16,58-1,78-7,89
Anadolu Sigorta6,44-0,16-10,81
Anel Elektrik3,010,33-5,05
Arçelik30,42-0,466,89
ARD Bilişim Teknolojileri54,20-1,9912,73
Arena Bilgisayar42,72-1,1125,39
Armada Bilgisayar43,10-2,00-12,18
Arsan Tekstil4,65-1,0615,24
Arzum Ev Aletleri18,69-0,80-22,66
Aselsan15,29-0,52-16,22
Ata GMYO3,94-1,01-28,49
Atakule GMYO2,14-0,93-8,59
Atlantis Yatırım Holding4,000,00-28,06
Atlas Yat. Ort.1,61-3,01-8,00
ATP Ticari Bilgisayar25,90-1,15

AvivaSA Emeklilik Hayat19,32-1,789,87
Avrasya GMYO2,630,000,41
Avrasya Petrol ve Tur.3,052,69-4,69
Avrupa Yatırım Holding6,89-0,8614,83
Aydem Enerji7,060,00

Ayen Enerji4,49-1,10-17,01
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,060,0077,84
Aygaz13,50-1,17-4,84
Bagfaş17,26-9,96-13,70
Bak Ambalaj19,79-1,35-2,03
Balatacılar Balatacılık5,690,89-30,95
Bantaş Ambalaj5,38-1,6514,71
Banvit56,95-0,449,52
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,710,62

Baştaş Başkent Çimento12,860,70-25,96
Batı Çimento12,71-1,85169,85
Batısöke Çimento2,37-1,66-2,87
Bayrak Taban Sanayi10,967,773,30
Bera Holding18,81-10,00-7,25
Berkosan Yalıtım10,02-1,1812,33
Beşiktaş Futbol Yat.6,48-4,4260,40
Beyaz Filo9,35-1,99-8,15
Bilici Yatırım17,27-0,52160,09
Bim Mağazalar64,20-1,15-9,95
Biotrend Çevre ve Enerji17,89-0,78

Birko Mensucat1,202,568,11
Birlik Mensucat2,22-2,20-35,84
Bizim Mağazaları12,341,31-19,66
BMS Çelik Hasır Sanayi5,69-0,18

Boğaziçi Beton5,552,02

Borusan Mannesmann23,96-0,42-13,81
Borusan Yat. Paz.310,400,52-31,67
Bosch Fren Sistemleri840,10-0,53-31,68
Bossa27,681,2455,07
Brisa20,96-0,578,25
Burçelik19,75-0,20-6,04
Burçelik Vana24,361,08-50,95
Bursa Çimento3,67-0,81-26,27
Carrefoursa38,94-2,16-45,77
Casa Emtia Petrol140,00-1,2032,08
Ceo Event Medya10,51-0,4763,45
Coca Cola İçecek78,10-0,8922,98
Cosmos Yat. Holding9,30-0,6415,38
Credıtwest Faktorıng4,055,74-31,01
Çan2 Termik7,55-0,92

Çelebi217,601,8219,22
Çelik Halat6,32-0,78-30,53
Çemaş Döküm1,240,00-27,17
Çemtaş13,20-1,42-15,98
Çimbeton222,805,64-24,86
Çimentaş30,10-1,63-16,76
Çimsa24,340,2536,74
Çuhadaroğlu Metal7,19-0,14-5,49
Dagi Giyim2,080,00-38,94
Dagi Yatırım Holding11,75-0,25-8,91
Dardanel14,82-3,14-55,76
Datagate Bilgisayar12,66-1,63-21,42
Demısaş Döküm6,18-3,74-4,56
Denge Holding3,852,39-29,74
Deniz GMYO1,96-0,516,40
Derimod11,804,4221,15
Derlüks Yatırım Holding4,220,24-52,15
Desa Deri11,90-2,3822,18
Despec Bilgisayar9,69-2,52-25,80
Deva Holding23,68-1,66-1,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,11-2,633,11
Diriteks Diriliş Tekstil4,993,9633,78
Ditaş Doğan15,170,5316,64
DO-CO776,50-0,5023,25
Doğan Burda14,25-0,21-36,50
Doğan Holding2,94-0,34-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,15-0,92-7,68
Doğusan5,491,8625,34
Doğuş GMYO8,84-0,568,20
Doğuş Otomotiv23,540,00-13,84
Döktaş Dökümcülük31,00-0,261,24
Duran Doğan Basım11,06-0,545,43
Dyo Boya11,67-1,523,76
Eczacıbaşı İlaç5,87-1,01-18,49
Eczacıbaşı Yatırım40,02-2,1548,67
Edip Gayrimenkul2,230,00-32,83
Ege Endüstri1.246,00-0,95-25,16
Ege Gübre176,60-2,6523,10
Ege Profil26,92-1,46-29,60
Ege Seramik12,03-0,6624,50
Egeplast26,600,76-20,12
Ekiz Kimya6,02-0,17-15,57
Emek Elektrik2,096,09-26,80
Eminiş Ambalaj23,062,49-37,40
Emlak Konut GMYO2,220,004,98
Enerjisa Enerji10,21-1,16-11,45
Enka İnşaat8,700,2323,55
Erbosan92,15-0,59127,22
Ereğli Demir Çelik18,61-1,6941,67
Ersu Gıda3,89-0,26-21,26
Escort Teknoloji5,76-0,86-12,33
Esenboğa Elektrik30,040,9457,89
Etiler Gıda6,01-1,4851,01
Euro Kapital Yat. Ort.7,49-1,8394,55
Euro Trend Yat. Ort.3,59-2,45-0,28
Euro Yat. Ort.3,87-2,76-14,19
Euro Yatırım Holding3,00-0,995,63
Fade Gıda21,801,40252,18
Fenerbahçe Futbol38,68-3,3030,85
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,28-1,30-22,66
F-M İzmit Piston110,50-0,27-9,87
Fonet Bilgi Teknolojileri13,23-1,641,53
Ford Otosan174,50-1,2542,87
Formet Celik Kapi Sanayi1,16-2,52-52,72
Frigo Pak Gıda18,41-1,13-12,25
Galata Wind Enerji3,840,52

Galatasaray Sportif3,930,00-2,96
Garanti Bankası8,34-0,24-17,84
Garanti Faktoring9,82-0,91-11,77
Garanti Yat. Ort.2,33-2,10-27,86
Gedik Y. Men. Değ.7,28-2,0222,85
Gediz Ambalaj41,48-0,1054,78
Gentaş4,220,24-28,00
Gersan Elektrik5,60-0,88-8,79
Global Men. Değ.5,71-1,55-4,99
Global Yat. Holding3,160,00-32,48
Good-Year6,71-1,61-15,79
Göltaş Çimento44,060,596,79
Gözde Girişim5,73-1,21-28,20
GSD Denizcilik6,39-0,6226,79
GSD Holding2,060,49-17,93
Gübre Fabrik.56,80-0,35-33,99
Güler Yat. Holding2,261,80-34,73
Halk GMYO2,74-2,14-10,10
Hatay Tekstil17,89-1,6531,20
Hedef Girişim2,70-1,826,94
Hektaş8,18-1,5653,12
HUB Girişim12,54-0,24-31,10
Hürriyet Gzt.1,44-0,69-31,43
ICBC Turkey Bank5,44-1,63-16,31
İdealist Danışmanlık69,502,66416,34
İdealist GMYO5,5010,00-19,12
İhlas Ev Aletleri1,110,00-40,42
İhlas Gayrimenkul1,230,82-1,60
İhlas Gazetecilik1,04-4,59-57,78
İhlas Holding0,61-1,61-45,67
İhlas Yayın Holding0,762,70-33,33
İndeks Bilgisayar6,650,3043,13
Info Yatırım6,06-0,33-6,05
İntema42,58-2,476,72
Inveo Yatırım Holding119,20-1,65169,56
İpek Doğal Enerji12,87-0,92-1,61
İskenderun Demir Çelik12,25-1,2935,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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