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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

18.06.2021 13:57
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,563,73-28,17
Acıpayam Selüloz17,431,461,81
Adel Kalemcilik24,720,82-27,79
Adese Gayrimenkul1,25-1,57-55,36
Afyon Çimento3,940,25-22,90
Ak Enerji1,390,00-37,10
Akbank5,290,57-21,72
Akçansa17,770,5110,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,750,00-27,18
Akfen GMYO4,24-0,70-12,76
Akın Tekstil36,560,1615,11
Akiş GMYO1,910,00-31,60
Akmerkez GMYO41,900,72-32,91
Aksa15,28-0,2010,61
Aksa Enerji11,93-0,7560,35
Aksigorta7,68-0,26-11,71
Aksu Enerji5,630,18-25,40
Alarko Carrıer287,50-1,71-20,91
Alarko GMYO21,260,19-16,07
Alarko Holding8,72-0,112,33
Albaraka Türk1,55-1,27-20,10
Alcatel Lucent Teletaş23,94-0,33-19,29
Alkim Kağıt15,10-0,2016,66
Alkim Kimya15,33-0,528,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,92-2,04-12,33
Altınyunus Çeşme72,959,8646,02
Anadolu Efes22,08-0,363,36
Anadolu Grubu Holding22,02-1,96-15,71
Anadolu Hayat Emek.8,840,5710,01
Anadolu Isuzu16,35-1,03-9,17
Anadolu Sigorta6,38-1,09-11,64
Anel Elektrik2,92-1,35-7,89
Arçelik29,78-1,334,64
ARD Bilişim Teknolojileri56,101,8116,68
Arena Bilgisayar42,38-2,5724,39
Armada Bilgisayar42,68-0,05-13,04
Arsan Tekstil4,51-0,8811,77
Arzum Ev Aletleri18,67-0,43-22,74
Aselsan15,05-0,27-17,53
Ata GMYO3,96-1,49-28,13
Atakule GMYO2,150,00-8,16
Atlantis Yatırım Holding3,95-0,75-28,96
Atlas Yat. Ort.1,621,89-7,43
ATP Ticari Bilgisayar24,16-3,97

AvivaSA Emeklilik Hayat19,21-1,499,24
Avrasya GMYO2,58-0,39-1,50
Avrasya Petrol ve Tur.2,990,34-6,56
Avrupa Yatırım Holding6,76-0,7312,67
Aydem Enerji7,030,14

Ayen Enerji4,37-1,13-19,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,94-0,2985,64
Aygaz13,44-0,44-5,26
Bagfaş15,54-9,97-22,30
Bak Ambalaj19,41-0,77-3,91
Balatacılar Balatacılık5,720,00-30,58
Bantaş Ambalaj5,441,6815,99
Banvit57,250,4410,10
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,750,21

Baştaş Başkent Çimento13,000,00-25,16
Batı Çimento12,54-0,40166,24
Batısöke Çimento2,30-0,43-5,74
Bayrak Taban Sanayi10,31-2,18-2,83
Bera Holding16,93-9,99-16,52
Berkosan Yalıtım9,77-1,919,53
Beşiktaş Futbol Yat.6,932,0671,53
Beyaz Filo9,27-0,86-8,94
Bilici Yatırım16,86-1,17153,92
Bim Mağazalar64,200,23-9,95
Biotrend Çevre ve Enerji17,92-0,61

Birko Mensucat1,220,839,91
Birlik Mensucat2,300,88-33,53
Bizim Mağazaları12,06-0,74-21,48
BMS Çelik Hasır Sanayi5,58-1,41

Boğaziçi Beton5,620,18

Borusan Mannesmann23,24-2,68-16,40
Borusan Yat. Paz.314,00-2,48-30,88
Bosch Fren Sistemleri838,800,58-31,79
Bossa27,400,7453,50
Brisa20,68-0,196,80
Burçelik19,35-1,28-7,94
Burçelik Vana23,66-2,07-52,36
Bursa Çimento3,63-0,27-27,07
Carrefoursa38,700,00-46,10
Casa Emtia Petrol130,50-3,6923,11
Ceo Event Medya10,913,4169,67
Coca Cola İçecek78,30-1,6323,29
Cosmos Yat. Holding9,200,9914,14
Credıtwest Faktorıng4,101,74-30,15
Çan2 Termik7,41-1,20

Çelebi209,20-2,0614,61
Çelik Halat6,300,32-30,75
Çemaş Döküm1,220,00-28,35
Çemtaş12,91-1,00-17,83
Çimbeton211,501,93-28,67
Çimentaş30,881,91-14,60
Çimsa23,38-1,6831,35
Çuhadaroğlu Metal7,170,42-5,75
Dagi Giyim2,100,96-38,35
Dagi Yatırım Holding11,811,11-8,45
Dardanel14,790,61-55,85
Datagate Bilgisayar12,46-0,64-22,66
Demısaş Döküm6,02-1,15-7,03
Denge Holding3,70-3,90-32,48
Deniz GMYO1,91-1,043,69
Derimod11,50-1,2918,07
Derlüks Yatırım Holding4,060,25-53,97
Desa Deri11,790,3421,05
Despec Bilgisayar9,51-1,45-27,18
Deva Holding23,26-0,17-3,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,80-2,000,23
Diriteks Diriliş Tekstil4,909,3731,37
Ditaş Doğan15,040,9415,64
DO-CO827,900,3531,41
Doğan Burda14,01-0,64-37,57
Doğan Holding2,950,68-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,110,00-9,40
Doğusan5,41-1,8123,52
Doğuş GMYO8,740,586,98
Doğuş Otomotiv23,26-0,17-14,86
Döktaş Dökümcülük29,844,63-2,55
Duran Doğan Basım10,91-0,374,00
Dyo Boya11,540,172,60
Eczacıbaşı İlaç5,80-0,34-19,47
Eczacıbaşı Yatırım38,88-1,5744,43
Edip Gayrimenkul2,29-3,38-31,02
Ege Endüstri1.249,90-0,06-24,93
Ege Gübre168,20-4,0517,25
Ege Profil26,70-0,74-30,18
Ege Seramik11,90-2,1423,16
Egeplast26,060,23-21,74
Ekiz Kimya6,020,00-15,57
Emek Elektrik2,254,17-21,20
Eminiş Ambalaj23,320,78-36,70
Emlak Konut GMYO2,10-0,94-0,69
Enerjisa Enerji10,18-0,39-11,71
Enka İnşaat8,71-0,5723,69
Erbosan95,403,81135,24
Ereğli Demir Çelik18,58-0,6941,44
Ersu Gıda3,900,78-21,05
Escort Teknoloji5,680,00-13,55
Esenboğa Elektrik29,20-1,3553,47
Etiler Gıda6,060,8352,26
Euro Kapital Yat. Ort.7,572,3096,62
Euro Trend Yat. Ort.3,49-1,13-3,06
Euro Yat. Ort.3,80-0,52-15,74
Euro Yatırım Holding3,000,005,63
Fade Gıda20,86-2,52237,00
Fenerbahçe Futbol37,48-2,7026,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,19-1,79-25,71
F-M İzmit Piston109,200,00-10,93
Fonet Bilgi Teknolojileri13,380,302,69
Ford Otosan172,100,0040,91
Formet Celik Kapi Sanayi1,150,00-53,12
Frigo Pak Gıda18,19-1,03-13,30
Galata Wind Enerji3,78-0,53

Galatasaray Sportif3,920,51-3,21
Garanti Bankası8,230,49-18,92
Garanti Faktoring9,780,31-12,13
Garanti Yat. Ort.2,340,00-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,14-1,5220,48
Gediz Ambalaj40,68-1,4551,79
Gentaş4,13-1,43-29,54
Gersan Elektrik5,41-2,52-11,89
Global Men. Değ.5,55-1,60-7,65
Global Yat. Holding3,160,32-32,48
Good-Year6,75-0,88-15,29
Göltaş Çimento43,841,156,25
Gözde Girişim5,63-0,35-29,45
GSD Denizcilik6,23-0,4823,61
GSD Holding2,03-0,98-19,12
Gübre Fabrik.53,95-2,53-37,30
Güler Yat. Holding2,260,44-34,73
Halk GMYO2,65-2,21-13,06
Hatay Tekstil17,50-1,4128,34
Hedef Girişim2,64-1,124,56
Hektaş7,99-1,3649,56
HUB Girişim12,47-0,32-31,48
Hürriyet Gzt.1,430,70-31,90
ICBC Turkey Bank5,574,50-14,31
İdealist Danışmanlık68,90-1,92411,89
İdealist GMYO6,0510,00-11,03
İhlas Ev Aletleri1,110,91-40,42
İhlas Gayrimenkul1,210,00-3,20
İhlas Gazetecilik1,02-2,86-58,60
İhlas Holding0,611,67-45,67
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar6,63-0,7542,70
Info Yatırım6,20-1,59-3,88
İntema42,500,056,52
Inveo Yatırım Holding117,200,60165,04
İpek Doğal Enerji12,54-1,10-4,13
İskenderun Demir Çelik12,10-0,9033,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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