Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,56 3,73 -28,17 Acıpayam Selüloz 17,43 1,46 1,81 Adel Kalemcilik 24,72 0,82 -27,79 Adese Gayrimenkul 1,25 -1,57 -55,36 Afyon Çimento 3,94 0,25 -22,90 Ak Enerji 1,39 0,00 -37,10 Akbank 5,29 0,57 -21,72 Akçansa 17,77 0,51 10,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 0,00 -27,18 Akfen GMYO 4,24 -0,70 -12,76 Akın Tekstil 36,56 0,16 15,11 Akiş GMYO 1,91 0,00 -31,60 Akmerkez GMYO 41,90 0,72 -32,91 Aksa 15,28 -0,20 10,61 Aksa Enerji 11,93 -0,75 60,35 Aksigorta 7,68 -0,26 -11,71 Aksu Enerji 5,63 0,18 -25,40 Alarko Carrıer 287,50 -1,71 -20,91 Alarko GMYO 21,26 0,19 -16,07 Alarko Holding 8,72 -0,11 2,33 Albaraka Türk 1,55 -1,27 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 23,94 -0,33 -19,29 Alkim Kağıt 15,10 -0,20 16,66 Alkim Kimya 15,33 -0,52 8,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,92 -2,04 -12,33 Altınyunus Çeşme 72,95 9,86 46,02 Anadolu Efes 22,08 -0,36 3,36 Anadolu Grubu Holding 22,02 -1,96 -15,71 Anadolu Hayat Emek. 8,84 0,57 10,01 Anadolu Isuzu 16,35 -1,03 -9,17 Anadolu Sigorta 6,38 -1,09 -11,64 Anel Elektrik 2,92 -1,35 -7,89 Arçelik 29,78 -1,33 4,64 ARD Bilişim Teknolojileri 56,10 1,81 16,68 Arena Bilgisayar 42,38 -2,57 24,39 Armada Bilgisayar 42,68 -0,05 -13,04 Arsan Tekstil 4,51 -0,88 11,77 Arzum Ev Aletleri 18,67 -0,43 -22,74 Aselsan 15,05 -0,27 -17,53 Ata GMYO 3,96 -1,49 -28,13 Atakule GMYO 2,15 0,00 -8,16 Atlantis Yatırım Holding 3,95 -0,75 -28,96 Atlas Yat. Ort. 1,62 1,89 -7,43 ATP Ticari Bilgisayar 24,16 -3,97 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,21 -1,49 9,24 Avrasya GMYO 2,58 -0,39 -1,50 Avrasya Petrol ve Tur. 2,99 0,34 -6,56 Avrupa Yatırım Holding 6,76 -0,73 12,67 Aydem Enerji 7,03 0,14 Ayen Enerji 4,37 -1,13 -19,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,94 -0,29 85,64 Aygaz 13,44 -0,44 -5,26 Bagfaş 15,54 -9,97 -22,30 Bak Ambalaj 19,41 -0,77 -3,91 Balatacılar Balatacılık 5,72 0,00 -30,58 Bantaş Ambalaj 5,44 1,68 15,99 Banvit 57,25 0,44 10,10 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,75 0,21 Baştaş Başkent Çimento 13,00 0,00 -25,16 Batı Çimento 12,54 -0,40 166,24 Batısöke Çimento 2,30 -0,43 -5,74 Bayrak Taban Sanayi 10,31 -2,18 -2,83 Bera Holding 16,93 -9,99 -16,52 Berkosan Yalıtım 9,77 -1,91 9,53 Beşiktaş Futbol Yat. 6,93 2,06 71,53 Beyaz Filo 9,27 -0,86 -8,94 Bilici Yatırım 16,86 -1,17 153,92 Bim Mağazalar 64,20 0,23 -9,95 Biotrend Çevre ve Enerji 17,92 -0,61 Birko Mensucat 1,22 0,83 9,91 Birlik Mensucat 2,30 0,88 -33,53 Bizim Mağazaları 12,06 -0,74 -21,48 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,58 -1,41 Boğaziçi Beton 5,62 0,18 Borusan Mannesmann 23,24 -2,68 -16,40 Borusan Yat. Paz. 314,00 -2,48 -30,88 Bosch Fren Sistemleri 838,80 0,58 -31,79 Bossa 27,40 0,74 53,50 Brisa 20,68 -0,19 6,80 Burçelik 19,35 -1,28 -7,94 Burçelik Vana 23,66 -2,07 -52,36 Bursa Çimento 3,63 -0,27 -27,07 Carrefoursa 38,70 0,00 -46,10 Casa Emtia Petrol 130,50 -3,69 23,11 Ceo Event Medya 10,91 3,41 69,67 Coca Cola İçecek 78,30 -1,63 23,29 Cosmos Yat. Holding 9,20 0,99 14,14 Credıtwest Faktorıng 4,10 1,74 -30,15 Çan2 Termik 7,41 -1,20 Çelebi 209,20 -2,06 14,61 Çelik Halat 6,30 0,32 -30,75 Çemaş Döküm 1,22 0,00 -28,35 Çemtaş 12,91 -1,00 -17,83 Çimbeton 211,50 1,93 -28,67 Çimentaş 30,88 1,91 -14,60 Çimsa 23,38 -1,68 31,35 Çuhadaroğlu Metal 7,17 0,42 -5,75 Dagi Giyim 2,10 0,96 -38,35 Dagi Yatırım Holding 11,81 1,11 -8,45 Dardanel 14,79 0,61 -55,85 Datagate Bilgisayar 12,46 -0,64 -22,66 Demısaş Döküm 6,02 -1,15 -7,03 Denge Holding 3,70 -3,90 -32,48 Deniz GMYO 1,91 -1,04 3,69 Derimod 11,50 -1,29 18,07 Derlüks Yatırım Holding 4,06 0,25 -53,97 Desa Deri 11,79 0,34 21,05 Despec Bilgisayar 9,51 -1,45 -27,18 Deva Holding 23,26 -0,17 -3,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,80 -2,00 0,23 Diriteks Diriliş Tekstil 4,90 9,37 31,37 Ditaş Doğan 15,04 0,94 15,64 DO-CO 827,90 0,35 31,41 Doğan Burda 14,01 -0,64 -37,57 Doğan Holding 2,95 0,68 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,11 0,00 -9,40 Doğusan 5,41 -1,81 23,52 Doğuş GMYO 8,74 0,58 6,98 Doğuş Otomotiv 23,26 -0,17 -14,86 Döktaş Dökümcülük 29,84 4,63 -2,55 Duran Doğan Basım 10,91 -0,37 4,00 Dyo Boya 11,54 0,17 2,60 Eczacıbaşı İlaç 5,80 -0,34 -19,47 Eczacıbaşı Yatırım 38,88 -1,57 44,43 Edip Gayrimenkul 2,29 -3,38 -31,02 Ege Endüstri 1.249,90 -0,06 -24,93 Ege Gübre 168,20 -4,05 17,25 Ege Profil 26,70 -0,74 -30,18 Ege Seramik 11,90 -2,14 23,16 Egeplast 26,06 0,23 -21,74 Ekiz Kimya 6,02 0,00 -15,57 Emek Elektrik 2,25 4,17 -21,20 Eminiş Ambalaj 23,32 0,78 -36,70 Emlak Konut GMYO 2,10 -0,94 -0,69 Enerjisa Enerji 10,18 -0,39 -11,71 Enka İnşaat 8,71 -0,57 23,69 Erbosan 95,40 3,81 135,24 Ereğli Demir Çelik 18,58 -0,69 41,44 Ersu Gıda 3,90 0,78 -21,05 Escort Teknoloji 5,68 0,00 -13,55 Esenboğa Elektrik 29,20 -1,35 53,47 Etiler Gıda 6,06 0,83 52,26 Euro Kapital Yat. Ort. 7,57 2,30 96,62 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -1,13 -3,06 Euro Yat. Ort. 3,80 -0,52 -15,74 Euro Yatırım Holding 3,00 0,00 5,63 Fade Gıda 20,86 -2,52 237,00 Fenerbahçe Futbol 37,48 -2,70 26,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,19 -1,79 -25,71 F-M İzmit Piston 109,20 0,00 -10,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,38 0,30 2,69 Ford Otosan 172,10 0,00 40,91 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 0,00 -53,12 Frigo Pak Gıda 18,19 -1,03 -13,30 Galata Wind Enerji 3,78 -0,53 Galatasaray Sportif 3,92 0,51 -3,21 Garanti Bankası 8,23 0,49 -18,92 Garanti Faktoring 9,78 0,31 -12,13 Garanti Yat. Ort. 2,34 0,00 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,14 -1,52 20,48 Gediz Ambalaj 40,68 -1,45 51,79 Gentaş 4,13 -1,43 -29,54 Gersan Elektrik 5,41 -2,52 -11,89 Global Men. Değ. 5,55 -1,60 -7,65 Global Yat. Holding 3,16 0,32 -32,48 Good-Year 6,75 -0,88 -15,29 Göltaş Çimento 43,84 1,15 6,25 Gözde Girişim 5,63 -0,35 -29,45 GSD Denizcilik 6,23 -0,48 23,61 GSD Holding 2,03 -0,98 -19,12 Gübre Fabrik. 53,95 -2,53 -37,30 Güler Yat. Holding 2,26 0,44 -34,73 Halk GMYO 2,65 -2,21 -13,06 Hatay Tekstil 17,50 -1,41 28,34 Hedef Girişim 2,64 -1,12 4,56 Hektaş 7,99 -1,36 49,56 HUB Girişim 12,47 -0,32 -31,48 Hürriyet Gzt. 1,43 0,70 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,57 4,50 -14,31 İdealist Danışmanlık 68,90 -1,92 411,89 İdealist GMYO 6,05 10,00 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,11 0,91 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,21 0,00 -3,20 İhlas Gazetecilik 1,02 -2,86 -58,60 İhlas Holding 0,61 1,67 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,63 -0,75 42,70 Info Yatırım 6,20 -1,59 -3,88 İntema 42,50 0,05 6,52 Inveo Yatırım Holding 117,20 0,60 165,04 İpek Doğal Enerji 12,54 -1,10 -4,13 İskenderun Demir Çelik 12,10 -0,90 33,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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