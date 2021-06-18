Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,56
|3,73
|-28,17
|Acıpayam Selüloz
|17,43
|1,46
|1,81
|Adel Kalemcilik
|24,72
|0,82
|-27,79
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|-1,57
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,94
|0,25
|-22,90
|Ak Enerji
|1,39
|0,00
|-37,10
|Akbank
|5,29
|0,57
|-21,72
|Akçansa
|17,77
|0,51
|10,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|0,00
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,24
|-0,70
|-12,76
|Akın Tekstil
|36,56
|0,16
|15,11
|Akiş GMYO
|1,91
|0,00
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|41,90
|0,72
|-32,91
|Aksa
|15,28
|-0,20
|10,61
|Aksa Enerji
|11,93
|-0,75
|60,35
|Aksigorta
|7,68
|-0,26
|-11,71
|Aksu Enerji
|5,63
|0,18
|-25,40
|Alarko Carrıer
|287,50
|-1,71
|-20,91
|Alarko GMYO
|21,26
|0,19
|-16,07
|Alarko Holding
|8,72
|-0,11
|2,33
|Albaraka Türk
|1,55
|-1,27
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,94
|-0,33
|-19,29
|Alkim Kağıt
|15,10
|-0,20
|16,66
|Alkim Kimya
|15,33
|-0,52
|8,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,92
|-2,04
|-12,33
|Altınyunus Çeşme
|72,95
|9,86
|46,02
|Anadolu Efes
|22,08
|-0,36
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|22,02
|-1,96
|-15,71
|Anadolu Hayat Emek.
|8,84
|0,57
|10,01
|Anadolu Isuzu
|16,35
|-1,03
|-9,17
|Anadolu Sigorta
|6,38
|-1,09
|-11,64
|Anel Elektrik
|2,92
|-1,35
|-7,89
|Arçelik
|29,78
|-1,33
|4,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,10
|1,81
|16,68
|Arena Bilgisayar
|42,38
|-2,57
|24,39
|Armada Bilgisayar
|42,68
|-0,05
|-13,04
|Arsan Tekstil
|4,51
|-0,88
|11,77
|Arzum Ev Aletleri
|18,67
|-0,43
|-22,74
|Aselsan
|15,05
|-0,27
|-17,53
|Ata GMYO
|3,96
|-1,49
|-28,13
|Atakule GMYO
|2,15
|0,00
|-8,16
|Atlantis Yatırım Holding
|3,95
|-0,75
|-28,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|1,89
|-7,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,16
|-3,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,21
|-1,49
|9,24
|Avrasya GMYO
|2,58
|-0,39
|-1,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,99
|0,34
|-6,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,76
|-0,73
|12,67
|Aydem Enerji
|7,03
|0,14
|Ayen Enerji
|4,37
|-1,13
|-19,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,94
|-0,29
|85,64
|Aygaz
|13,44
|-0,44
|-5,26
|Bagfaş
|15,54
|-9,97
|-22,30
|Bak Ambalaj
|19,41
|-0,77
|-3,91
|Balatacılar Balatacılık
|5,72
|0,00
|-30,58
|Bantaş Ambalaj
|5,44
|1,68
|15,99
|Banvit
|57,25
|0,44
|10,10
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,75
|0,21
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|0,00
|-25,16
|Batı Çimento
|12,54
|-0,40
|166,24
|Batısöke Çimento
|2,30
|-0,43
|-5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|10,31
|-2,18
|-2,83
|Bera Holding
|16,93
|-9,99
|-16,52
|Berkosan Yalıtım
|9,77
|-1,91
|9,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,93
|2,06
|71,53
|Beyaz Filo
|9,27
|-0,86
|-8,94
|Bilici Yatırım
|16,86
|-1,17
|153,92
|Bim Mağazalar
|64,20
|0,23
|-9,95
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,92
|-0,61
|Birko Mensucat
|1,22
|0,83
|9,91
|Birlik Mensucat
|2,30
|0,88
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|12,06
|-0,74
|-21,48
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,58
|-1,41
|Boğaziçi Beton
|5,62
|0,18
|Borusan Mannesmann
|23,24
|-2,68
|-16,40
|Borusan Yat. Paz.
|314,00
|-2,48
|-30,88
|Bosch Fren Sistemleri
|838,80
|0,58
|-31,79
|Bossa
|27,40
|0,74
|53,50
|Brisa
|20,68
|-0,19
|6,80
|Burçelik
|19,35
|-1,28
|-7,94
|Burçelik Vana
|23,66
|-2,07
|-52,36
|Bursa Çimento
|3,63
|-0,27
|-27,07
|Carrefoursa
|38,70
|0,00
|-46,10
|Casa Emtia Petrol
|130,50
|-3,69
|23,11
|Ceo Event Medya
|10,91
|3,41
|69,67
|Coca Cola İçecek
|78,30
|-1,63
|23,29
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|0,99
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,10
|1,74
|-30,15
|Çan2 Termik
|7,41
|-1,20
|Çelebi
|209,20
|-2,06
|14,61
|Çelik Halat
|6,30
|0,32
|-30,75
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-28,35
|Çemtaş
|12,91
|-1,00
|-17,83
|Çimbeton
|211,50
|1,93
|-28,67
|Çimentaş
|30,88
|1,91
|-14,60
|Çimsa
|23,38
|-1,68
|31,35
|Çuhadaroğlu Metal
|7,17
|0,42
|-5,75
|Dagi Giyim
|2,10
|0,96
|-38,35
|Dagi Yatırım Holding
|11,81
|1,11
|-8,45
|Dardanel
|14,79
|0,61
|-55,85
|Datagate Bilgisayar
|12,46
|-0,64
|-22,66
|Demısaş Döküm
|6,02
|-1,15
|-7,03
|Denge Holding
|3,70
|-3,90
|-32,48
|Deniz GMYO
|1,91
|-1,04
|3,69
|Derimod
|11,50
|-1,29
|18,07
|Derlüks Yatırım Holding
|4,06
|0,25
|-53,97
|Desa Deri
|11,79
|0,34
|21,05
|Despec Bilgisayar
|9,51
|-1,45
|-27,18
|Deva Holding
|23,26
|-0,17
|-3,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,80
|-2,00
|0,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,90
|9,37
|31,37
|Ditaş Doğan
|15,04
|0,94
|15,64
|DO-CO
|827,90
|0,35
|31,41
|Doğan Burda
|14,01
|-0,64
|-37,57
|Doğan Holding
|2,95
|0,68
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,11
|0,00
|-9,40
|Doğusan
|5,41
|-1,81
|23,52
|Doğuş GMYO
|8,74
|0,58
|6,98
|Doğuş Otomotiv
|23,26
|-0,17
|-14,86
|Döktaş Dökümcülük
|29,84
|4,63
|-2,55
|Duran Doğan Basım
|10,91
|-0,37
|4,00
|Dyo Boya
|11,54
|0,17
|2,60
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|-0,34
|-19,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,88
|-1,57
|44,43
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|-3,38
|-31,02
|Ege Endüstri
|1.249,90
|-0,06
|-24,93
|Ege Gübre
|168,20
|-4,05
|17,25
|Ege Profil
|26,70
|-0,74
|-30,18
|Ege Seramik
|11,90
|-2,14
|23,16
|Egeplast
|26,06
|0,23
|-21,74
|Ekiz Kimya
|6,02
|0,00
|-15,57
|Emek Elektrik
|2,25
|4,17
|-21,20
|Eminiş Ambalaj
|23,32
|0,78
|-36,70
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|-0,94
|-0,69
|Enerjisa Enerji
|10,18
|-0,39
|-11,71
|Enka İnşaat
|8,71
|-0,57
|23,69
|Erbosan
|95,40
|3,81
|135,24
|Ereğli Demir Çelik
|18,58
|-0,69
|41,44
|Ersu Gıda
|3,90
|0,78
|-21,05
|Escort Teknoloji
|5,68
|0,00
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|29,20
|-1,35
|53,47
|Etiler Gıda
|6,06
|0,83
|52,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,57
|2,30
|96,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-1,13
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|3,80
|-0,52
|-15,74
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|0,00
|5,63
|Fade Gıda
|20,86
|-2,52
|237,00
|Fenerbahçe Futbol
|37,48
|-2,70
|26,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,19
|-1,79
|-25,71
|F-M İzmit Piston
|109,20
|0,00
|-10,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,38
|0,30
|2,69
|Ford Otosan
|172,10
|0,00
|40,91
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|0,00
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|18,19
|-1,03
|-13,30
|Galata Wind Enerji
|3,78
|-0,53
|Galatasaray Sportif
|3,92
|0,51
|-3,21
|Garanti Bankası
|8,23
|0,49
|-18,92
|Garanti Faktoring
|9,78
|0,31
|-12,13
|Garanti Yat. Ort.
|2,34
|0,00
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,14
|-1,52
|20,48
|Gediz Ambalaj
|40,68
|-1,45
|51,79
|Gentaş
|4,13
|-1,43
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,41
|-2,52
|-11,89
|Global Men. Değ.
|5,55
|-1,60
|-7,65
|Global Yat. Holding
|3,16
|0,32
|-32,48
|Good-Year
|6,75
|-0,88
|-15,29
|Göltaş Çimento
|43,84
|1,15
|6,25
|Gözde Girişim
|5,63
|-0,35
|-29,45
|GSD Denizcilik
|6,23
|-0,48
|23,61
|GSD Holding
|2,03
|-0,98
|-19,12
|Gübre Fabrik.
|53,95
|-2,53
|-37,30
|Güler Yat. Holding
|2,26
|0,44
|-34,73
|Halk GMYO
|2,65
|-2,21
|-13,06
|Hatay Tekstil
|17,50
|-1,41
|28,34
|Hedef Girişim
|2,64
|-1,12
|4,56
|Hektaş
|7,99
|-1,36
|49,56
|HUB Girişim
|12,47
|-0,32
|-31,48
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|0,70
|-31,90
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|4,50
|-14,31
|İdealist Danışmanlık
|68,90
|-1,92
|411,89
|İdealist GMYO
|6,05
|10,00
|-11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,91
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|1,02
|-2,86
|-58,60
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|-0,75
|42,70
|Info Yatırım
|6,20
|-1,59
|-3,88
|İntema
|42,50
|0,05
|6,52
|Inveo Yatırım Holding
|117,20
|0,60
|165,04
|İpek Doğal Enerji
|12,54
|-1,10
|-4,13
|İskenderun Demir Çelik
|12,10
|-0,90
|33,91
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi