Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,39
|-3,41
|-30,36
|Acıpayam Selüloz
|17,05
|-1,96
|-0,41
|Adel Kalemcilik
|26,24
|5,13
|-23,35
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|-2,46
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,92
|-0,25
|-23,29
|Ak Enerji
|1,37
|0,00
|-38,01
|Akbank
|5,27
|0,19
|-22,02
|Akçansa
|17,49
|-1,58
|8,62
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|-1,12
|-26,35
|Akfen GMYO
|4,32
|2,37
|-11,11
|Akın Tekstil
|35,34
|-1,28
|11,27
|Akiş GMYO
|1,90
|1,06
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|41,38
|-1,48
|-33,74
|Aksa
|15,15
|-0,33
|9,67
|Aksa Enerji
|11,97
|-0,25
|60,89
|Aksigorta
|7,67
|-0,26
|-11,82
|Aksu Enerji
|5,61
|0,00
|-25,67
|Alarko Carrıer
|272,70
|-3,30
|-24,98
|Alarko GMYO
|20,78
|-1,24
|-17,96
|Alarko Holding
|8,58
|0,82
|0,69
|Albaraka Türk
|1,54
|0,00
|-20,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,96
|-1,03
|-22,59
|Alkim Kağıt
|14,76
|-1,27
|14,03
|Alkim Kimya
|15,21
|-0,20
|7,97
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,84
|-3,16
|-15,98
|Altınyunus Çeşme
|77,20
|7,22
|54,52
|Anadolu Efes
|22,08
|-0,63
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|21,90
|-1,35
|-16,17
|Anadolu Hayat Emek.
|8,91
|0,68
|10,88
|Anadolu Isuzu
|16,00
|-0,62
|-11,11
|Anadolu Sigorta
|6,20
|-0,16
|-14,13
|Anel Elektrik
|2,83
|-1,05
|-10,73
|Arçelik
|29,40
|0,68
|3,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,95
|0,09
|18,45
|Arena Bilgisayar
|41,28
|-3,33
|21,16
|Armada Bilgisayar
|39,82
|-2,93
|-18,87
|Arsan Tekstil
|4,56
|2,47
|13,00
|Arzum Ev Aletleri
|18,06
|-1,58
|-25,26
|Aselsan
|15,09
|1,21
|-17,32
|Ata GMYO
|3,81
|-2,56
|-30,85
|Atakule GMYO
|2,09
|-1,88
|-10,73
|Atlantis Yatırım Holding
|3,79
|-2,57
|-31,83
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|-1,78
|-5,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|23,64
|-0,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,54
|-1,12
|5,43
|Avrasya GMYO
|2,43
|-2,41
|-7,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,02
|2,72
|-5,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,08
|-6,03
|1,33
|Aydem Enerji
|6,91
|-0,86
|Ayen Enerji
|4,28
|-0,93
|-20,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|-6,22
|68,44
|Aygaz
|13,07
|-2,46
|-7,87
|Bagfaş
|14,20
|-8,62
|-29,00
|Bak Ambalaj
|18,69
|-1,89
|-7,48
|Balatacılar Balatacılık
|5,33
|-4,82
|-35,32
|Bantaş Ambalaj
|5,31
|-0,93
|13,22
|Banvit
|56,10
|-0,97
|7,88
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,71
|-0,41
|Baştaş Başkent Çimento
|12,50
|-3,85
|-28,04
|Batı Çimento
|12,07
|-2,74
|156,26
|Batısöke Çimento
|2,23
|0,45
|-8,61
|Bayrak Taban Sanayi
|10,47
|-0,29
|-1,32
|Bera Holding
|16,13
|-4,73
|-20,46
|Berkosan Yalıtım
|9,59
|-1,64
|7,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,96
|-0,43
|72,28
|Beyaz Filo
|9,43
|2,17
|-7,37
|Bilici Yatırım
|16,54
|-1,37
|149,10
|Bim Mağazalar
|64,30
|1,26
|-9,81
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,11
|0,67
|Birko Mensucat
|1,11
|-4,31
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,12
|-3,64
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|11,75
|-2,08
|-23,50
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,94
|4,58
|Boğaziçi Beton
|5,73
|0,53
|Borusan Mannesmann
|23,14
|0,35
|-16,76
|Borusan Yat. Paz.
|296,20
|-2,50
|-34,80
|Bosch Fren Sistemleri
|837,90
|-1,27
|-31,86
|Bossa
|26,28
|-2,16
|47,23
|Brisa
|20,54
|1,08
|6,08
|Burçelik
|18,43
|-3,20
|-12,32
|Burçelik Vana
|22,70
|-3,73
|-54,29
|Bursa Çimento
|3,56
|0,00
|-28,48
|Carrefoursa
|37,72
|-1,00
|-47,47
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|-2,26
|22,64
|Ceo Event Medya
|12,06
|6,16
|87,56
|Coca Cola İçecek
|77,80
|-2,45
|22,50
|Cosmos Yat. Holding
|9,57
|1,06
|18,73
|Credıtwest Faktorıng
|3,95
|0,77
|-32,71
|Çan2 Termik
|7,63
|0,66
|Çelebi
|227,10
|7,73
|24,42
|Çelik Halat
|6,26
|-0,32
|-31,19
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|12,88
|0,70
|-18,02
|Çimbeton
|213,40
|0,95
|-28,03
|Çimentaş
|30,50
|-1,23
|-15,65
|Çimsa
|22,56
|-1,48
|26,74
|Çuhadaroğlu Metal
|6,98
|-1,13
|-8,25
|Dagi Giyim
|2,17
|2,36
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|11,74
|0,00
|-8,99
|Dardanel
|14,45
|-1,23
|-56,87
|Datagate Bilgisayar
|11,98
|-1,80
|-25,64
|Demısaş Döküm
|5,96
|1,88
|-7,96
|Denge Holding
|3,31
|-9,81
|-39,60
|Deniz GMYO
|1,88
|-0,53
|2,06
|Derimod
|11,52
|-0,26
|18,28
|Derlüks Yatırım Holding
|3,91
|-2,74
|-55,67
|Desa Deri
|12,25
|3,64
|25,77
|Despec Bilgisayar
|9,14
|-2,14
|-30,02
|Deva Holding
|23,66
|3,23
|-1,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,67
|0,09
|-0,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,92
|0,00
|31,90
|Ditaş Doğan
|14,73
|-1,60
|13,26
|DO-CO
|832,50
|0,99
|32,14
|Doğan Burda
|14,08
|-0,35
|-37,25
|Doğan Holding
|2,93
|0,34
|-2,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|-1,45
|-12,41
|Doğusan
|5,42
|0,18
|23,74
|Doğuş GMYO
|8,83
|-0,67
|8,08
|Doğuş Otomotiv
|22,48
|0,45
|-17,72
|Döktaş Dökümcülük
|30,16
|1,07
|-1,50
|Duran Doğan Basım
|10,57
|-1,58
|0,76
|Dyo Boya
|11,34
|-1,22
|0,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|1,05
|-19,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,06
|-1,65
|41,39
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|0,44
|-31,02
|Ege Endüstri
|1.240,00
|-0,96
|-25,52
|Ege Gübre
|171,00
|2,70
|19,20
|Ege Profil
|26,22
|-0,91
|-31,43
|Ege Seramik
|11,75
|0,09
|21,60
|Egeplast
|25,90
|0,86
|-22,22
|Ekiz Kimya
|5,97
|0,00
|-16,27
|Emek Elektrik
|2,27
|2,71
|-20,50
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|0,00
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|2,43
|-0,22
|Enerjisa Enerji
|10,19
|-0,49
|-11,63
|Enka İnşaat
|8,76
|-0,34
|24,40
|Erbosan
|100,80
|4,40
|148,55
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|1,46
|37,40
|Ersu Gıda
|3,84
|-0,52
|-22,27
|Escort Teknoloji
|5,63
|-0,18
|-14,31
|Esenboğa Elektrik
|28,76
|-0,96
|51,16
|Etiler Gıda
|6,10
|0,83
|53,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,60
|8,86
|123,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,50
|-1,41
|-2,78
|Euro Yat. Ort.
|3,83
|-1,03
|-15,08
|Euro Yatırım Holding
|3,18
|6,35
|11,97
|Fade Gıda
|20,30
|-1,74
|227,95
|Fenerbahçe Futbol
|37,52
|1,57
|26,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,23
|2,29
|-24,35
|F-M İzmit Piston
|105,80
|-2,13
|-13,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,03
|-0,53
|0,00
|Ford Otosan
|171,60
|0,76
|40,50
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,13
|-0,88
|-53,94
|Frigo Pak Gıda
|17,29
|-3,94
|-17,59
|Galata Wind Enerji
|3,74
|-0,53
|Galatasaray Sportif
|4,07
|3,04
|0,49
|Garanti Bankası
|8,11
|-0,61
|-20,11
|Garanti Faktoring
|9,85
|2,07
|-11,50
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|0,43
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,13
|0,00
|20,32
|Gediz Ambalaj
|38,90
|-3,04
|45,15
|Gentaş
|4,07
|-0,25
|-30,56
|Gersan Elektrik
|5,42
|0,93
|-11,73
|Global Men. Değ.
|5,48
|-1,97
|-8,82
|Global Yat. Holding
|3,09
|0,00
|-33,97
|Good-Year
|6,69
|-0,89
|-16,04
|Göltaş Çimento
|43,02
|-1,42
|4,27
|Gözde Girişim
|5,55
|-0,36
|-30,45
|GSD Denizcilik
|6,22
|-1,11
|23,41
|GSD Holding
|1,95
|-0,51
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|53,05
|-1,49
|-38,35
|Güler Yat. Holding
|2,29
|0,00
|-33,87
|Halk GMYO
|2,60
|0,39
|-14,70
|Hatay Tekstil
|17,47
|-1,58
|28,12
|Hedef Girişim
|2,45
|-3,54
|-2,96
|Hektaş
|8,03
|2,16
|50,31
|HUB Girişim
|12,10
|-1,55
|-33,52
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|-2,14
|-34,76
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|-0,73
|-16,31
|İdealist Danışmanlık
|69,10
|-1,99
|413,37
|İdealist GMYO
|6,30
|4,13
|-7,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,07
|-0,93
|-42,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|-0,86
|-8,00
|İhlas Gazetecilik
|1,00
|-0,99
|-59,41
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|0,00
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|-1,07
|39,04
|Info Yatırım
|6,00
|-1,64
|-6,98
|İntema
|41,66
|-1,84
|4,41
|Inveo Yatırım Holding
|113,30
|-1,56
|156,22
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|-0,49
|-6,12
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|0,43
|28,37
(Sürecek)
Kaynak: AA
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