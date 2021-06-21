Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

21.06.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,39-3,41-30,36
Acıpayam Selüloz17,05-1,96-0,41
Adel Kalemcilik26,245,13-23,35
Adese Gayrimenkul1,19-2,46-57,50
Afyon Çimento3,92-0,25-23,29
Ak Enerji1,370,00-38,01
Akbank5,270,19-22,02
Akçansa17,49-1,588,62
Akdeniz Yatırım Hold.1,77-1,12-26,35
Akfen GMYO4,322,37-11,11
Akın Tekstil35,34-1,2811,27
Akiş GMYO1,901,06-31,96
Akmerkez GMYO41,38-1,48-33,74
Aksa15,15-0,339,67
Aksa Enerji11,97-0,2560,89
Aksigorta7,67-0,26-11,82
Aksu Enerji5,610,00-25,67
Alarko Carrıer272,70-3,30-24,98
Alarko GMYO20,78-1,24-17,96
Alarko Holding8,580,820,69
Albaraka Türk1,540,00-20,62
Alcatel Lucent Teletaş22,96-1,03-22,59
Alkim Kağıt14,76-1,2714,03
Alkim Kimya15,21-0,207,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,84-3,16-15,98
Altınyunus Çeşme77,207,2254,52
Anadolu Efes22,08-0,633,36
Anadolu Grubu Holding21,90-1,35-16,17
Anadolu Hayat Emek.8,910,6810,88
Anadolu Isuzu16,00-0,62-11,11
Anadolu Sigorta6,20-0,16-14,13
Anel Elektrik2,83-1,05-10,73
Arçelik29,400,683,31
ARD Bilişim Teknolojileri56,950,0918,45
Arena Bilgisayar41,28-3,3321,16
Armada Bilgisayar39,82-2,93-18,87
Arsan Tekstil4,562,4713,00
Arzum Ev Aletleri18,06-1,58-25,26
Aselsan15,091,21-17,32
Ata GMYO3,81-2,56-30,85
Atakule GMYO2,09-1,88-10,73
Atlantis Yatırım Holding3,79-2,57-31,83
Atlas Yat. Ort.1,66-1,78-5,14
ATP Ticari Bilgisayar23,64-0,67

AvivaSA Emeklilik Hayat18,54-1,125,43
Avrasya GMYO2,43-2,41-7,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,022,72-5,63
Avrupa Yatırım Holding6,08-6,031,33
Aydem Enerji6,91-0,86

Ayen Enerji4,28-0,93-20,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,00-6,2268,44
Aygaz13,07-2,46-7,87
Bagfaş14,20-8,62-29,00
Bak Ambalaj18,69-1,89-7,48
Balatacılar Balatacılık5,33-4,82-35,32
Bantaş Ambalaj5,31-0,9313,22
Banvit56,10-0,977,88
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,71-0,41

Baştaş Başkent Çimento12,50-3,85-28,04
Batı Çimento12,07-2,74156,26
Batısöke Çimento2,230,45-8,61
Bayrak Taban Sanayi10,47-0,29-1,32
Bera Holding16,13-4,73-20,46
Berkosan Yalıtım9,59-1,647,51
Beşiktaş Futbol Yat.6,96-0,4372,28
Beyaz Filo9,432,17-7,37
Bilici Yatırım16,54-1,37149,10
Bim Mağazalar64,301,26-9,81
Biotrend Çevre ve Enerji18,110,67

Birko Mensucat1,11-4,310,00
Birlik Mensucat2,12-3,64-38,73
Bizim Mağazaları11,75-2,08-23,50
BMS Çelik Hasır Sanayi5,944,58

Boğaziçi Beton5,730,53

Borusan Mannesmann23,140,35-16,76
Borusan Yat. Paz.296,20-2,50-34,80
Bosch Fren Sistemleri837,90-1,27-31,86
Bossa26,28-2,1647,23
Brisa20,541,086,08
Burçelik18,43-3,20-12,32
Burçelik Vana22,70-3,73-54,29
Bursa Çimento3,560,00-28,48
Carrefoursa37,72-1,00-47,47
Casa Emtia Petrol130,00-2,2622,64
Ceo Event Medya12,066,1687,56
Coca Cola İçecek77,80-2,4522,50
Cosmos Yat. Holding9,571,0618,73
Credıtwest Faktorıng3,950,77-32,71
Çan2 Termik7,630,66

Çelebi227,107,7324,42
Çelik Halat6,26-0,32-31,19
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş12,880,70-18,02
Çimbeton213,400,95-28,03
Çimentaş30,50-1,23-15,65
Çimsa22,56-1,4826,74
Çuhadaroğlu Metal6,98-1,13-8,25
Dagi Giyim2,172,36-36,30
Dagi Yatırım Holding11,740,00-8,99
Dardanel14,45-1,23-56,87
Datagate Bilgisayar11,98-1,80-25,64
Demısaş Döküm5,961,88-7,96
Denge Holding3,31-9,81-39,60
Deniz GMYO1,88-0,532,06
Derimod11,52-0,2618,28
Derlüks Yatırım Holding3,91-2,74-55,67
Desa Deri12,253,6425,77
Despec Bilgisayar9,14-2,14-30,02
Deva Holding23,663,23-1,66
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,670,09-0,97
Diriteks Diriliş Tekstil4,920,0031,90
Ditaş Doğan14,73-1,6013,26
DO-CO832,500,9932,14
Doğan Burda14,08-0,35-37,25
Doğan Holding2,930,34-2,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,04-1,45-12,41
Doğusan5,420,1823,74
Doğuş GMYO8,83-0,678,08
Doğuş Otomotiv22,480,45-17,72
Döktaş Dökümcülük30,161,07-1,50
Duran Doğan Basım10,57-1,580,76
Dyo Boya11,34-1,220,82
Eczacıbaşı İlaç5,801,05-19,47
Eczacıbaşı Yatırım38,06-1,6541,39
Edip Gayrimenkul2,290,44-31,02
Ege Endüstri1.240,00-0,96-25,52
Ege Gübre171,002,7019,20
Ege Profil26,22-0,91-31,43
Ege Seramik11,750,0921,60
Egeplast25,900,86-22,22
Ekiz Kimya5,970,00-16,27
Emek Elektrik2,272,71-20,50
Eminiş Ambalaj22,500,00-38,93
Emlak Konut GMYO2,112,43-0,22
Enerjisa Enerji10,19-0,49-11,63
Enka İnşaat8,76-0,3424,40
Erbosan100,804,40148,55
Ereğli Demir Çelik18,051,4637,40
Ersu Gıda3,84-0,52-22,27
Escort Teknoloji5,63-0,18-14,31
Esenboğa Elektrik28,76-0,9651,16
Etiler Gıda6,100,8353,27
Euro Kapital Yat. Ort.8,608,86123,38
Euro Trend Yat. Ort.3,50-1,41-2,78
Euro Yat. Ort.3,83-1,03-15,08
Euro Yatırım Holding3,186,3511,97
Fade Gıda20,30-1,74227,95
Fenerbahçe Futbol37,521,5726,93
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,232,29-24,35
F-M İzmit Piston105,80-2,13-13,70
Fonet Bilgi Teknolojileri13,03-0,530,00
Ford Otosan171,600,7640,50
Formet Celik Kapi Sanayi1,13-0,88-53,94
Frigo Pak Gıda17,29-3,94-17,59
Galata Wind Enerji3,74-0,53

Galatasaray Sportif4,073,040,49
Garanti Bankası8,11-0,61-20,11
Garanti Faktoring9,852,07-11,50
Garanti Yat. Ort.2,320,43-28,17
Gedik Y. Men. Değ.7,130,0020,32
Gediz Ambalaj38,90-3,0445,15
Gentaş4,07-0,25-30,56
Gersan Elektrik5,420,93-11,73
Global Men. Değ.5,48-1,97-8,82
Global Yat. Holding3,090,00-33,97
Good-Year6,69-0,89-16,04
Göltaş Çimento43,02-1,424,27
Gözde Girişim5,55-0,36-30,45
GSD Denizcilik6,22-1,1123,41
GSD Holding1,95-0,51-22,31
Gübre Fabrik.53,05-1,49-38,35
Güler Yat. Holding2,290,00-33,87
Halk GMYO2,600,39-14,70
Hatay Tekstil17,47-1,5828,12
Hedef Girişim2,45-3,54-2,96
Hektaş8,032,1650,31
HUB Girişim12,10-1,55-33,52
Hürriyet Gzt.1,37-2,14-34,76
ICBC Turkey Bank5,44-0,73-16,31
İdealist Danışmanlık69,10-1,99413,37
İdealist GMYO6,304,13-7,35
İhlas Ev Aletleri1,07-0,93-42,57
İhlas Gayrimenkul1,15-0,86-8,00
İhlas Gazetecilik1,00-0,99-59,41
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,740,00-35,09
İndeks Bilgisayar6,46-1,0739,04
Info Yatırım6,00-1,64-6,98
İntema41,66-1,844,41
Inveo Yatırım Holding113,30-1,56156,22
İpek Doğal Enerji12,28-0,49-6,12
İskenderun Demir Çelik11,600,4328,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak 14:21 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu 14:12 Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu Ünlü yönetmenin nikah törenine Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu 14:01 Ünlü yönetmenin nikah törenine Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler 13:44 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var 13:29 Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti 13:28 Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı 12:11 Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu 11:21 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu

Son Dakika Haberleri
14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi
14:20 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak
14:11 Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
13:56 Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi
13:43 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
13:33 Piyasa değeri 10 milyon lira! Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu
13:28 Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var
13:28 Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu
13:28 Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor         
14:21
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor         
12:12
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 14:28:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement