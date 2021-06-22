Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,20
|-2,62
|-32,82
|Acıpayam Selüloz
|17,03
|0,47
|-0,53
|Adel Kalemcilik
|25,92
|-3,43
|-24,29
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,98
|0,00
|-22,11
|Ak Enerji
|1,37
|0,00
|-38,01
|Akbank
|5,33
|0,57
|-21,13
|Akçansa
|17,49
|-0,51
|8,62
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,80
|1,12
|-25,10
|Akfen GMYO
|4,25
|-1,16
|-12,55
|Akın Tekstil
|34,32
|-2,05
|8,06
|Akiş GMYO
|1,89
|0,00
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|41,16
|0,73
|-34,09
|Aksa
|15,21
|0,26
|10,10
|Aksa Enerji
|11,91
|-1,57
|60,08
|Aksigorta
|7,80
|1,30
|-10,33
|Aksu Enerji
|5,62
|-0,35
|-25,54
|Alarko Carrıer
|268,90
|-0,44
|-26,03
|Alarko GMYO
|20,94
|0,10
|-17,33
|Alarko Holding
|8,50
|-0,12
|-0,25
|Albaraka Türk
|1,56
|0,00
|-19,59
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,10
|-0,60
|-22,12
|Alkim Kağıt
|14,86
|0,13
|14,81
|Alkim Kimya
|15,22
|-0,20
|8,04
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,81
|0,00
|-17,35
|Altınyunus Çeşme
|73,30
|-5,54
|46,72
|Anadolu Efes
|22,12
|0,64
|3,55
|Anadolu Grubu Holding
|22,06
|-0,81
|-15,56
|Anadolu Hayat Emek.
|9,03
|1,35
|12,38
|Anadolu Isuzu
|16,25
|0,68
|-9,72
|Anadolu Sigorta
|6,19
|-0,64
|-14,27
|Anel Elektrik
|2,88
|3,23
|-9,15
|Arçelik
|29,28
|-0,68
|2,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,80
|1,16
|18,14
|Arena Bilgisayar
|40,28
|-1,23
|18,23
|Armada Bilgisayar
|42,20
|0,91
|-14,02
|Arsan Tekstil
|4,53
|-0,44
|12,26
|Arzum Ev Aletleri
|18,02
|-0,55
|-25,43
|Aselsan
|15,25
|0,07
|-16,44
|Ata GMYO
|3,79
|-1,30
|-31,22
|Atakule GMYO
|2,11
|0,48
|-9,87
|Atlantis Yatırım Holding
|3,80
|1,60
|-31,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,73
|0,58
|-1,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,14
|-0,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,66
|-0,32
|6,12
|Avrasya GMYO
|2,38
|0,42
|-9,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,06
|0,99
|-4,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,86
|-2,82
|-2,33
|Aydem Enerji
|6,82
|-0,15
|Ayen Enerji
|4,40
|2,56
|-18,67
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,40
|-0,21
|71,99
|Aygaz
|13,09
|-0,08
|-7,73
|Bagfaş
|15,43
|0,19
|-22,85
|Bak Ambalaj
|19,19
|4,18
|-5,00
|Balatacılar Balatacılık
|5,48
|0,00
|-33,50
|Bantaş Ambalaj
|5,53
|3,17
|17,91
|Banvit
|55,95
|-0,89
|7,60
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,71
|-0,21
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|0,00
|-25,16
|Batı Çimento
|12,07
|-0,90
|156,26
|Batısöke Çimento
|2,22
|0,00
|-9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,45
|-2,15
|-1,51
|Bera Holding
|14,27
|-6,36
|-29,64
|Berkosan Yalıtım
|9,42
|-1,46
|5,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,62
|-3,36
|63,86
|Beyaz Filo
|9,30
|-0,64
|-8,64
|Bilici Yatırım
|16,81
|0,96
|153,16
|Bim Mağazalar
|63,55
|-1,55
|-10,86
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,69
|-0,53
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,10
|2,94
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|11,77
|-0,08
|-23,37
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,67
|-1,90
|Boğaziçi Beton
|5,85
|-6,70
|Borusan Mannesmann
|23,36
|0,43
|-15,97
|Borusan Yat. Paz.
|286,30
|-2,02
|-36,98
|Bosch Fren Sistemleri
|834,00
|-0,41
|-32,18
|Bossa
|26,04
|0,15
|45,88
|Brisa
|20,52
|-0,48
|5,97
|Burçelik
|18,54
|0,49
|-11,80
|Burçelik Vana
|22,04
|-1,69
|-55,62
|Bursa Çimento
|3,57
|0,00
|-28,28
|Carrefoursa
|36,70
|-1,77
|-48,89
|Casa Emtia Petrol
|125,00
|-0,87
|17,92
|Ceo Event Medya
|12,35
|-0,32
|92,07
|Coca Cola İçecek
|77,95
|-0,95
|22,74
|Cosmos Yat. Holding
|9,33
|-0,21
|15,76
|Credıtwest Faktorıng
|4,03
|1,77
|-31,35
|Çan2 Termik
|7,55
|-0,79
|Çelebi
|231,80
|2,84
|27,00
|Çelik Halat
|5,87
|-3,93
|-35,48
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|12,78
|0,31
|-18,66
|Çimbeton
|209,70
|0,10
|-29,27
|Çimentaş
|30,00
|0,00
|-17,04
|Çimsa
|22,50
|-0,09
|26,40
|Çuhadaroğlu Metal
|7,07
|2,02
|-7,06
|Dagi Giyim
|2,16
|-0,46
|-36,59
|Dagi Yatırım Holding
|12,45
|5,51
|-3,49
|Dardanel
|14,73
|4,17
|-56,03
|Datagate Bilgisayar
|12,04
|-0,66
|-25,26
|Demısaş Döküm
|5,98
|-1,32
|-7,65
|Denge Holding
|3,20
|-3,32
|-41,61
|Deniz GMYO
|1,89
|0,53
|2,60
|Derimod
|11,76
|0,26
|20,74
|Derlüks Yatırım Holding
|4,00
|3,36
|-54,65
|Desa Deri
|12,30
|0,24
|26,28
|Despec Bilgisayar
|9,16
|0,22
|-29,86
|Deva Holding
|23,84
|2,23
|-0,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,56
|0,57
|-2,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,09
|3,25
|36,46
|Ditaş Doğan
|15,08
|1,41
|15,95
|DO-CO
|860,50
|-0,37
|36,59
|Doğan Burda
|14,09
|-0,91
|-37,21
|Doğan Holding
|2,93
|0,00
|-2,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|0,49
|-11,55
|Doğusan
|5,60
|-0,53
|27,85
|Doğuş GMYO
|8,55
|-0,35
|4,65
|Doğuş Otomotiv
|22,20
|-0,45
|-18,74
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|0,00
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|10,50
|-0,28
|0,10
|Dyo Boya
|11,33
|0,27
|0,74
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|0,00
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,72
|0,62
|43,84
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|-0,43
|-31,02
|Ege Endüstri
|1.241,90
|-0,37
|-25,41
|Ege Gübre
|168,00
|-0,71
|17,11
|Ege Profil
|26,20
|0,61
|-31,49
|Ege Seramik
|11,51
|-0,78
|19,12
|Egeplast
|25,62
|-1,61
|-23,06
|Ekiz Kimya
|5,91
|-0,34
|-17,11
|Emek Elektrik
|2,19
|-2,67
|-23,30
|Eminiş Ambalaj
|23,02
|3,04
|-37,51
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|0,47
|1,20
|Enerjisa Enerji
|10,33
|-0,39
|-10,41
|Enka İnşaat
|8,83
|0,57
|25,39
|Erbosan
|100,20
|-2,15
|147,07
|Ereğli Demir Çelik
|18,00
|-1,04
|37,02
|Ersu Gıda
|3,80
|-1,04
|-23,08
|Escort Teknoloji
|5,68
|0,71
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|0,35
|51,37
|Etiler Gıda
|5,85
|-1,85
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,95
|2,99
|132,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|5,13
|2,50
|Euro Yat. Ort.
|4,22
|9,90
|-6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,47
|5,79
|22,18
|Fade Gıda
|20,90
|1,06
|237,64
|Fenerbahçe Futbol
|40,36
|2,44
|36,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,40
|3,00
|-18,59
|F-M İzmit Piston
|104,90
|-0,57
|-14,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,17
|1,23
|1,07
|Ford Otosan
|170,20
|-0,82
|39,35
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,08
|-2,70
|-55,98
|Frigo Pak Gıda
|17,59
|0,63
|-16,16
|Galata Wind Enerji
|3,72
|-0,53
|Galatasaray Sportif
|3,91
|-2,25
|-3,46
|Garanti Bankası
|8,25
|0,73
|-18,73
|Garanti Faktoring
|9,60
|0,42
|-13,75
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|1,73
|-27,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,26
|0,00
|22,51
|Gediz Ambalaj
|38,84
|-0,97
|44,93
|Gentaş
|4,07
|0,25
|-30,56
|Gersan Elektrik
|5,58
|0,54
|-9,12
|Global Men. Değ.
|5,49
|-0,36
|-8,65
|Global Yat. Holding
|3,11
|1,63
|-33,55
|Good-Year
|6,70
|-0,74
|-15,92
|Göltaş Çimento
|42,52
|-0,37
|3,05
|Gözde Girişim
|5,58
|0,36
|-30,08
|GSD Denizcilik
|6,11
|0,16
|21,23
|GSD Holding
|1,95
|1,04
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|53,10
|-1,30
|-38,29
|Güler Yat. Holding
|2,26
|-0,44
|-34,73
|Halk GMYO
|2,66
|3,50
|-12,73
|Hatay Tekstil
|17,47
|-0,85
|28,12
|Hedef Girişim
|2,63
|-1,87
|4,17
|Hektaş
|7,98
|-1,24
|49,37
|HUB Girişim
|12,01
|0,08
|-34,01
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|0,00
|-34,76
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|1,64
|-14,00
|İdealist Danışmanlık
|68,85
|-1,64
|411,52
|İdealist GMYO
|6,47
|-2,41
|-4,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|-0,94
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|1,00
|1,01
|-59,41
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|1,37
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|-1,69
|37,54
|Info Yatırım
|5,96
|0,17
|-7,60
|İntema
|41,98
|0,48
|5,21
|Inveo Yatırım Holding
|110,60
|-1,07
|150,11
|İpek Doğal Enerji
|12,40
|0,81
|-5,20
|İskenderun Demir Çelik
|11,55
|-0,43
|27,82
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi