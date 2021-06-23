Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,26
|0,38
|-32,04
|Acıpayam Selüloz
|17,19
|0,41
|0,41
|Adel Kalemcilik
|26,12
|1,56
|-23,70
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-57,86
|Afyon Çimento
|4,01
|0,50
|-21,53
|Ak Enerji
|1,38
|2,22
|-37,56
|Akbank
|5,41
|0,74
|-19,95
|Akçansa
|17,72
|0,68
|10,05
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|0,55
|-23,85
|Akfen GMYO
|4,24
|0,24
|-12,76
|Akın Tekstil
|35,38
|2,37
|11,40
|Akiş GMYO
|1,93
|1,58
|-30,88
|Akmerkez GMYO
|41,08
|-0,15
|-34,22
|Aksa
|15,42
|0,72
|11,62
|Aksa Enerji
|12,14
|1,17
|63,17
|Aksigorta
|7,97
|0,63
|-8,37
|Aksu Enerji
|5,80
|0,69
|-23,15
|Alarko Carrıer
|290,00
|7,01
|-20,22
|Alarko GMYO
|21,22
|0,76
|-16,23
|Alarko Holding
|8,59
|0,35
|0,80
|Albaraka Türk
|1,57
|0,00
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,76
|1,11
|-19,89
|Alkim Kağıt
|15,09
|0,60
|16,58
|Alkim Kimya
|15,32
|0,13
|8,75
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|-1,64
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|70,95
|-2,41
|42,01
|Anadolu Efes
|22,66
|2,16
|6,08
|Anadolu Grubu Holding
|22,42
|0,54
|-14,18
|Anadolu Hayat Emek.
|9,02
|-0,33
|12,25
|Anadolu Isuzu
|16,43
|0,18
|-8,72
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-0,16
|-13,30
|Anel Elektrik
|2,89
|1,76
|-8,83
|Arçelik
|29,62
|0,20
|4,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,15
|2,02
|20,94
|Arena Bilgisayar
|39,40
|-0,05
|15,65
|Armada Bilgisayar
|41,18
|-1,62
|-16,10
|Arsan Tekstil
|4,54
|0,22
|12,51
|Arzum Ev Aletleri
|18,42
|-0,54
|-23,77
|Aselsan
|15,40
|0,39
|-15,62
|Ata GMYO
|3,83
|0,79
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,17
|0,46
|-7,31
|Atlantis Yatırım Holding
|3,99
|0,76
|-28,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|1,69
|3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,10
|1,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,66
|0,27
|6,12
|Avrasya GMYO
|2,43
|1,25
|-7,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|0,00
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,89
|1,20
|-1,83
|Aydem Enerji
|6,88
|0,29
|Ayen Enerji
|4,58
|3,62
|-15,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,89
|-0,05
|76,34
|Aygaz
|13,40
|1,06
|-5,54
|Bagfaş
|15,54
|0,71
|-22,30
|Bak Ambalaj
|20,16
|0,00
|-0,20
|Balatacılar Balatacılık
|5,50
|0,36
|-33,25
|Bantaş Ambalaj
|5,59
|1,64
|19,19
|Banvit
|56,15
|-0,62
|7,98
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,74
|0,21
|Baştaş Başkent Çimento
|12,95
|0,00
|-25,45
|Batı Çimento
|12,46
|3,23
|164,54
|Batısöke Çimento
|2,28
|1,33
|-6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|10,40
|-1,33
|-1,98
|Bera Holding
|14,89
|-0,40
|-26,58
|Berkosan Yalıtım
|9,76
|1,99
|9,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,65
|0,00
|64,60
|Beyaz Filo
|9,50
|0,85
|-6,68
|Bilici Yatırım
|16,53
|-2,13
|148,95
|Bim Mağazalar
|63,75
|-0,55
|-10,58
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,38
|0,16
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,15
|2,38
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|12,05
|1,01
|-21,55
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,58
|-0,36
|Boğaziçi Beton
|5,44
|-3,72
|Borusan Mannesmann
|23,80
|1,36
|-14,39
|Borusan Yat. Paz.
|301,00
|3,58
|-33,74
|Bosch Fren Sistemleri
|848,70
|1,58
|-30,98
|Bossa
|26,62
|0,23
|49,13
|Brisa
|21,18
|1,24
|9,38
|Burçelik
|18,50
|0,54
|-11,99
|Burçelik Vana
|22,10
|0,27
|-55,50
|Bursa Çimento
|3,67
|1,94
|-26,27
|Carrefoursa
|37,92
|1,88
|-47,19
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|0,00
|16,98
|Ceo Event Medya
|14,98
|9,99
|132,97
|Coca Cola İçecek
|79,70
|-1,06
|25,50
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|0,00
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|4,08
|1,75
|-30,49
|Çan2 Termik
|7,82
|4,27
|Çelebi
|220,80
|-1,78
|20,97
|Çelik Halat
|6,01
|1,18
|-33,94
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-28,35
|Çemtaş
|13,22
|1,93
|-15,86
|Çimbeton
|219,10
|4,09
|-26,10
|Çimentaş
|29,96
|0,13
|-17,15
|Çimsa
|22,76
|0,80
|27,87
|Çuhadaroğlu Metal
|7,27
|0,69
|-4,43
|Dagi Giyim
|2,29
|5,53
|-32,77
|Dagi Yatırım Holding
|13,69
|9,96
|6,12
|Dardanel
|14,72
|0,41
|-56,06
|Datagate Bilgisayar
|12,29
|0,74
|-23,71
|Demısaş Döküm
|6,87
|6,35
|6,09
|Denge Holding
|3,05
|-4,39
|-44,34
|Deniz GMYO
|1,97
|0,00
|6,95
|Derimod
|11,70
|0,09
|20,12
|Derlüks Yatırım Holding
|4,12
|-2,37
|-53,29
|Desa Deri
|12,60
|0,16
|29,36
|Despec Bilgisayar
|9,38
|1,63
|-28,18
|Deva Holding
|24,80
|1,97
|3,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,06
|2,22
|2,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|-0,99
|34,05
|Ditaş Doğan
|14,97
|-0,60
|15,10
|DO-CO
|839,20
|-1,50
|33,21
|Doğan Burda
|14,05
|-0,35
|-37,39
|Doğan Holding
|2,95
|-0,34
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,11
|1,44
|-9,40
|Doğusan
|5,47
|-0,73
|24,89
|Doğuş GMYO
|8,73
|2,83
|6,85
|Doğuş Otomotiv
|22,92
|-0,87
|-16,11
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,00
|1,24
|Duran Doğan Basım
|10,42
|-1,04
|-0,67
|Dyo Boya
|11,66
|2,46
|3,67
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|0,00
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,10
|1,40
|45,25
|Edip Gayrimenkul
|2,32
|1,31
|-30,12
|Ege Endüstri
|1.270,80
|2,16
|-23,67
|Ege Gübre
|173,70
|4,64
|21,08
|Ege Profil
|27,02
|0,15
|-29,34
|Ege Seramik
|12,12
|2,62
|25,43
|Egeplast
|25,20
|-0,94
|-24,32
|Ekiz Kimya
|5,98
|0,00
|-16,13
|Emek Elektrik
|2,20
|0,46
|-22,95
|Eminiş Ambalaj
|23,24
|0,00
|-36,92
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|0,47
|2,15
|Enerjisa Enerji
|10,41
|0,10
|-9,72
|Enka İnşaat
|8,93
|-0,11
|26,81
|Erbosan
|99,60
|-2,16
|145,59
|Ereğli Demir Çelik
|18,34
|0,71
|39,61
|Ersu Gıda
|3,80
|0,00
|-23,08
|Escort Teknoloji
|5,90
|-4,84
|-10,20
|Esenboğa Elektrik
|30,14
|1,76
|58,41
|Etiler Gıda
|5,65
|-2,59
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|9,02
|0,78
|134,29
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,71
|0,27
|3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,63
|9,72
|2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,51
|1,74
|23,59
|Fade Gıda
|21,56
|-0,46
|248,30
|Fenerbahçe Futbol
|38,88
|-0,46
|31,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,64
|6,45
|-10,45
|F-M İzmit Piston
|107,70
|2,09
|-12,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,25
|0,84
|1,69
|Ford Otosan
|173,00
|0,23
|41,64
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|0,88
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|18,61
|1,97
|-11,30
|Galata Wind Enerji
|3,73
|0,27
|Galatasaray Sportif
|3,81
|-0,78
|-5,93
|Garanti Bankası
|8,32
|0,00
|-18,04
|Garanti Faktoring
|9,61
|0,31
|-13,66
|Garanti Yat. Ort.
|2,33
|-0,43
|-27,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,47
|0,54
|26,05
|Gediz Ambalaj
|41,72
|2,05
|55,67
|Gentaş
|4,14
|1,22
|-29,37
|Gersan Elektrik
|5,70
|-1,04
|-7,17
|Global Men. Değ.
|5,68
|0,53
|-5,49
|Global Yat. Holding
|3,15
|0,00
|-32,69
|Good-Year
|6,93
|0,73
|-13,03
|Göltaş Çimento
|43,24
|-0,41
|4,80
|Gözde Girişim
|5,70
|1,06
|-28,57
|GSD Denizcilik
|6,17
|0,00
|22,42
|GSD Holding
|1,95
|0,00
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|54,30
|0,65
|-36,90
|Güler Yat. Holding
|2,33
|4,95
|-32,71
|Halk GMYO
|2,67
|0,75
|-12,40
|Hatay Tekstil
|18,23
|3,93
|33,70
|Hedef Girişim
|2,64
|0,76
|4,56
|Hektaş
|8,12
|0,74
|51,99
|HUB Girişim
|11,99
|0,33
|-34,12
|Hürriyet Gzt.
|1,41
|1,44
|-32,86
|ICBC Turkey Bank
|5,61
|-1,41
|-13,69
|İdealist Danışmanlık
|65,85
|-2,59
|389,23
|İdealist GMYO
|6,16
|-1,75
|-9,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,07
|0,00
|-42,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|1,02
|0,99
|-58,60
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|1,39
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|0,92
|40,98
|Info Yatırım
|4,37
|0,92
|-6,43
|İntema
|43,00
|1,27
|7,77
|Inveo Yatırım Holding
|116,00
|-1,19
|162,32
|İpek Doğal Enerji
|12,63
|0,56
|-3,44
|İskenderun Demir Çelik
|11,66
|1,22
|29,04
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi