Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.06.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,18-1,52-33,07
Acıpayam Selüloz17,391,461,58
Adel Kalemcilik26,480,68-22,65
Adese Gayrimenkul1,274,10-54,64
Afyon Çimento3,980,25-22,11
Ak Enerji1,381,47-37,56
Akbank5,431,69-19,65
Akçansa17,831,2510,73
Akdeniz Yatırım Hold.1,871,63-22,19
Akfen GMYO4,21-0,71-13,37
Akın Tekstil35,000,6310,20
Akiş GMYO1,983,13-29,09
Akmerkez GMYO42,00-0,43-32,75
Aksa15,711,1613,72
Aksa Enerji12,110,0862,77
Aksigorta7,990,76-8,14
Aksu Enerji6,231,30-17,45
Alarko Carrıer277,60-1,87-23,63
Alarko GMYO21,180,47-16,39
Alarko Holding8,580,940,69
Albaraka Türk1,571,29-19,07
Alcatel Lucent Teletaş24,001,78-19,08
Alkim Kağıt15,081,0016,51
Alkim Kimya15,300,998,61
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,75-1,13-20,09
Altınyunus Çeşme69,000,7338,11
Anadolu Efes22,780,806,64
Anadolu Grubu Holding22,460,27-14,03
Anadolu Hayat Emek.8,99-0,1111,88
Anadolu Isuzu16,652,02-7,50
Anadolu Sigorta6,21-0,16-13,99
Anel Elektrik2,93-1,35-7,57
Arçelik29,240,412,75
ARD Bilişim Teknolojileri58,001,4020,63
Arena Bilgisayar39,460,4115,82
Armada Bilgisayar40,80-1,69-16,87
Arsan Tekstil4,490,2211,27
Arzum Ev Aletleri18,360,49-24,02
Aselsan15,240,53-16,49
Ata GMYO3,730,81-32,30
Atakule GMYO2,202,80-6,03
Atlantis Yatırım Holding3,901,30-29,86
Atlas Yat. Ort.1,80-1,642,86
ATP Ticari Bilgisayar24,240,75

AvivaSA Emeklilik Hayat18,36-0,384,41
Avrasya GMYO2,400,00-8,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,070,66-4,06
Avrupa Yatırım Holding5,820,34-3,00
Aydem Enerji6,83-0,29

Ayen Enerji4,62-1,49-14,60
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,69-1,1665,70
Aygaz13,51-1,03-4,77
Bagfaş17,4910,00-12,55
Bak Ambalaj19,70-1,25-2,48
Balatacılar Balatacılık5,330,00-35,32
Bantaş Ambalaj5,741,0622,39
Banvit55,95-0,097,60
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,780,62

Baştaş Başkent Çimento12,650,00-27,17
Batı Çimento12,11-1,62157,11
Batısöke Çimento2,300,00-5,74
Bayrak Taban Sanayi10,14-2,41-4,43
Bera Holding14,46-0,07-28,70
Berkosan Yalıtım9,50-1,256,50
Beşiktaş Futbol Yat.6,47-1,0760,15
Beyaz Filo9,54-1,85-6,29
Bilici Yatırım16,691,27151,36
Bim Mağazalar63,450,95-11,00
Biotrend Çevre ve Enerji19,872,32

Birko Mensucat1,090,93-1,80
Birlik Mensucat2,13-0,47-38,44
Bizim Mağazaları12,130,33-21,03
BMS Çelik Hasır Sanayi5,632,18

Boğaziçi Beton5,290,57

Borusan Mannesmann23,861,53-14,17
Borusan Yat. Paz.296,500,51-34,73
Bosch Fren Sistemleri836,70-1,02-31,96
Bossa26,160,1546,55
Brisa21,14-0,949,18
Burçelik19,083,41-9,23
Burçelik Vana22,783,08-54,13
Bursa Çimento3,741,36-24,86
Carrefoursa41,068,91-42,81
Casa Emtia Petrol119,000,0012,26
Ceo Event Medya13,49-9,95109,80
Coca Cola İçecek80,250,8226,36
Cosmos Yat. Holding9,20-0,7614,14
Credıtwest Faktorıng4,061,50-30,83
Çan2 Termik7,90-0,25

Çelebi216,50-0,8218,61
Çelik Halat6,334,63-30,42
Çemaş Döküm1,232,50-27,76
Çemtaş13,442,36-14,46
Çimbeton215,40-2,67-27,35
Çimentaş29,461,87-18,53
Çimsa22,260,8225,06
Çuhadaroğlu Metal7,260,55-4,57
Dagi Giyim2,363,51-30,72
Dagi Yatırım Holding15,059,9316,67
Dardanel14,01-1,41-58,18
Datagate Bilgisayar12,400,49-23,03
Demısaş Döküm7,353,5213,51
Denge Holding3,358,06-38,87
Deniz GMYO1,970,516,95
Derimod11,46-0,6117,66
Derlüks Yatırım Holding4,060,25-53,97
Desa Deri12,81-0,2331,52
Despec Bilgisayar9,300,43-28,79
Deva Holding24,821,063,17
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,921,021,35
Diriteks Diriliş Tekstil4,85-3,0030,03
Ditaş Doğan14,760,6113,49
DO-CO836,500,3032,78
Doğan Burda13,97-0,85-37,75
Doğan Holding2,96-0,34-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,142,39-8,11
Doğusan5,650,7129,00
Doğuş GMYO8,610,005,39
Doğuş Otomotiv22,560,53-17,43
Döktaş Dökümcülük30,80-0,650,59
Duran Doğan Basım10,48-0,19-0,10
Dyo Boya11,530,262,51
Eczacıbaşı İlaç5,900,51-18,08
Eczacıbaşı Yatırım39,020,4644,95
Edip Gayrimenkul2,350,43-29,22
Ege Endüstri1.256,00-1,10-24,56
Ege Gübre175,001,3921,99
Ege Profil26,80-0,22-29,92
Ege Seramik12,26-0,1626,88
Egeplast25,280,88-24,08
Ekiz Kimya5,96-0,33-16,41
Emek Elektrik2,343,08-18,05
Eminiş Ambalaj23,18-0,09-37,08
Emlak Konut GMYO2,130,950,73
Enerjisa Enerji10,550,86-8,50
Enka İnşaat9,06-0,4428,66
Erbosan98,10-0,71141,89
Ereğli Demir Çelik18,150,9538,17
Ersu Gıda3,770,27-23,68
Escort Teknoloji5,70-1,89-13,24
Esenboğa Elektrik30,582,1460,73
Etiler Gıda6,142,3354,27
Euro Kapital Yat. Ort.8,38-0,48117,66
Euro Trend Yat. Ort.3,65-1,881,39
Euro Yat. Ort.4,62-0,432,44
Euro Yatırım Holding3,35-2,6217,96
Fade Gıda22,002,71255,41
Fenerbahçe Futbol38,780,2631,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,59-4,78-12,14
F-M İzmit Piston107,60-1,10-12,23
Fonet Bilgi Teknolojileri13,300,082,07
Ford Otosan171,40-0,1740,33
Formet Celik Kapi Sanayi1,195,31-51,49
Frigo Pak Gıda19,706,14-6,10
Galata Wind Enerji3,690,00

Galatasaray Sportif3,791,07-6,42
Garanti Bankası8,371,21-17,54
Garanti Faktoring9,34-1,37-16,08
Garanti Yat. Ort.2,340,86-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,421,7825,21
Gediz Ambalaj43,121,5160,90
Gentaş4,150,24-29,20
Gersan Elektrik5,761,05-6,19
Global Men. Değ.5,710,00-4,99
Global Yat. Holding3,150,32-32,69
Good-Year6,96-1,00-12,65
Göltaş Çimento43,440,095,28
Gözde Girişim5,751,41-27,94
GSD Denizcilik6,17-1,2822,42
GSD Holding1,972,07-21,51
Gübre Fabrik.56,654,81-34,17
Güler Yat. Holding2,689,84-22,60
Halk GMYO2,620,77-14,04
Hatay Tekstil18,03-0,0632,23
Hedef Girişim2,59-0,772,58
Hektaş8,15-1,2152,56
HUB Girişim12,080,00-33,63
Hürriyet Gzt.1,390,72-33,81
ICBC Turkey Bank5,56-0,36-14,46
İdealist Danışmanlık65,80-1,42388,86
İdealist GMYO5,80-2,19-14,71
İhlas Ev Aletleri1,081,89-42,03
İhlas Gayrimenkul1,170,86-6,40
İhlas Gazetecilik1,031,98-58,19
İhlas Holding0,611,67-45,67
İhlas Yayın Holding0,731,39-35,96
İndeks Bilgisayar6,450,4738,83
Info Yatırım4,31-0,69-7,72
İntema41,08-1,492,96
Inveo Yatırım Holding113,20-1,14155,99
İpek Doğal Enerji12,780,08-2,29
İskenderun Demir Çelik11,580,7028,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler

Son Dakika Haberleri
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu
13:43 Hasta eşeği yolun karşısına geçirdi, insanlık dersi verdi
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:24:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement