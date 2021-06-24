Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|-1,52
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|17,39
|1,46
|1,58
|Adel Kalemcilik
|26,48
|0,68
|-22,65
|Adese Gayrimenkul
|1,27
|4,10
|-54,64
|Afyon Çimento
|3,98
|0,25
|-22,11
|Ak Enerji
|1,38
|1,47
|-37,56
|Akbank
|5,43
|1,69
|-19,65
|Akçansa
|17,83
|1,25
|10,73
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|1,63
|-22,19
|Akfen GMYO
|4,21
|-0,71
|-13,37
|Akın Tekstil
|35,00
|0,63
|10,20
|Akiş GMYO
|1,98
|3,13
|-29,09
|Akmerkez GMYO
|42,00
|-0,43
|-32,75
|Aksa
|15,71
|1,16
|13,72
|Aksa Enerji
|12,11
|0,08
|62,77
|Aksigorta
|7,99
|0,76
|-8,14
|Aksu Enerji
|6,23
|1,30
|-17,45
|Alarko Carrıer
|277,60
|-1,87
|-23,63
|Alarko GMYO
|21,18
|0,47
|-16,39
|Alarko Holding
|8,58
|0,94
|0,69
|Albaraka Türk
|1,57
|1,29
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,00
|1,78
|-19,08
|Alkim Kağıt
|15,08
|1,00
|16,51
|Alkim Kimya
|15,30
|0,99
|8,61
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,75
|-1,13
|-20,09
|Altınyunus Çeşme
|69,00
|0,73
|38,11
|Anadolu Efes
|22,78
|0,80
|6,64
|Anadolu Grubu Holding
|22,46
|0,27
|-14,03
|Anadolu Hayat Emek.
|8,99
|-0,11
|11,88
|Anadolu Isuzu
|16,65
|2,02
|-7,50
|Anadolu Sigorta
|6,21
|-0,16
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,93
|-1,35
|-7,57
|Arçelik
|29,24
|0,41
|2,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,00
|1,40
|20,63
|Arena Bilgisayar
|39,46
|0,41
|15,82
|Armada Bilgisayar
|40,80
|-1,69
|-16,87
|Arsan Tekstil
|4,49
|0,22
|11,27
|Arzum Ev Aletleri
|18,36
|0,49
|-24,02
|Aselsan
|15,24
|0,53
|-16,49
|Ata GMYO
|3,73
|0,81
|-32,30
|Atakule GMYO
|2,20
|2,80
|-6,03
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|1,30
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-1,64
|2,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,24
|0,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,36
|-0,38
|4,41
|Avrasya GMYO
|2,40
|0,00
|-8,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|0,66
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,82
|0,34
|-3,00
|Aydem Enerji
|6,83
|-0,29
|Ayen Enerji
|4,62
|-1,49
|-14,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,69
|-1,16
|65,70
|Aygaz
|13,51
|-1,03
|-4,77
|Bagfaş
|17,49
|10,00
|-12,55
|Bak Ambalaj
|19,70
|-1,25
|-2,48
|Balatacılar Balatacılık
|5,33
|0,00
|-35,32
|Bantaş Ambalaj
|5,74
|1,06
|22,39
|Banvit
|55,95
|-0,09
|7,60
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,78
|0,62
|Baştaş Başkent Çimento
|12,65
|0,00
|-27,17
|Batı Çimento
|12,11
|-1,62
|157,11
|Batısöke Çimento
|2,30
|0,00
|-5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|10,14
|-2,41
|-4,43
|Bera Holding
|14,46
|-0,07
|-28,70
|Berkosan Yalıtım
|9,50
|-1,25
|6,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,47
|-1,07
|60,15
|Beyaz Filo
|9,54
|-1,85
|-6,29
|Bilici Yatırım
|16,69
|1,27
|151,36
|Bim Mağazalar
|63,45
|0,95
|-11,00
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,87
|2,32
|Birko Mensucat
|1,09
|0,93
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,13
|-0,47
|-38,44
|Bizim Mağazaları
|12,13
|0,33
|-21,03
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,63
|2,18
|Boğaziçi Beton
|5,29
|0,57
|Borusan Mannesmann
|23,86
|1,53
|-14,17
|Borusan Yat. Paz.
|296,50
|0,51
|-34,73
|Bosch Fren Sistemleri
|836,70
|-1,02
|-31,96
|Bossa
|26,16
|0,15
|46,55
|Brisa
|21,14
|-0,94
|9,18
|Burçelik
|19,08
|3,41
|-9,23
|Burçelik Vana
|22,78
|3,08
|-54,13
|Bursa Çimento
|3,74
|1,36
|-24,86
|Carrefoursa
|41,06
|8,91
|-42,81
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|0,00
|12,26
|Ceo Event Medya
|13,49
|-9,95
|109,80
|Coca Cola İçecek
|80,25
|0,82
|26,36
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|-0,76
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,06
|1,50
|-30,83
|Çan2 Termik
|7,90
|-0,25
|Çelebi
|216,50
|-0,82
|18,61
|Çelik Halat
|6,33
|4,63
|-30,42
|Çemaş Döküm
|1,23
|2,50
|-27,76
|Çemtaş
|13,44
|2,36
|-14,46
|Çimbeton
|215,40
|-2,67
|-27,35
|Çimentaş
|29,46
|1,87
|-18,53
|Çimsa
|22,26
|0,82
|25,06
|Çuhadaroğlu Metal
|7,26
|0,55
|-4,57
|Dagi Giyim
|2,36
|3,51
|-30,72
|Dagi Yatırım Holding
|15,05
|9,93
|16,67
|Dardanel
|14,01
|-1,41
|-58,18
|Datagate Bilgisayar
|12,40
|0,49
|-23,03
|Demısaş Döküm
|7,35
|3,52
|13,51
|Denge Holding
|3,35
|8,06
|-38,87
|Deniz GMYO
|1,97
|0,51
|6,95
|Derimod
|11,46
|-0,61
|17,66
|Derlüks Yatırım Holding
|4,06
|0,25
|-53,97
|Desa Deri
|12,81
|-0,23
|31,52
|Despec Bilgisayar
|9,30
|0,43
|-28,79
|Deva Holding
|24,82
|1,06
|3,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,92
|1,02
|1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,85
|-3,00
|30,03
|Ditaş Doğan
|14,76
|0,61
|13,49
|DO-CO
|836,50
|0,30
|32,78
|Doğan Burda
|13,97
|-0,85
|-37,75
|Doğan Holding
|2,96
|-0,34
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|2,39
|-8,11
|Doğusan
|5,65
|0,71
|29,00
|Doğuş GMYO
|8,61
|0,00
|5,39
|Doğuş Otomotiv
|22,56
|0,53
|-17,43
|Döktaş Dökümcülük
|30,80
|-0,65
|0,59
|Duran Doğan Basım
|10,48
|-0,19
|-0,10
|Dyo Boya
|11,53
|0,26
|2,51
|Eczacıbaşı İlaç
|5,90
|0,51
|-18,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,02
|0,46
|44,95
|Edip Gayrimenkul
|2,35
|0,43
|-29,22
|Ege Endüstri
|1.256,00
|-1,10
|-24,56
|Ege Gübre
|175,00
|1,39
|21,99
|Ege Profil
|26,80
|-0,22
|-29,92
|Ege Seramik
|12,26
|-0,16
|26,88
|Egeplast
|25,28
|0,88
|-24,08
|Ekiz Kimya
|5,96
|-0,33
|-16,41
|Emek Elektrik
|2,34
|3,08
|-18,05
|Eminiş Ambalaj
|23,18
|-0,09
|-37,08
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|0,95
|0,73
|Enerjisa Enerji
|10,55
|0,86
|-8,50
|Enka İnşaat
|9,06
|-0,44
|28,66
|Erbosan
|98,10
|-0,71
|141,89
|Ereğli Demir Çelik
|18,15
|0,95
|38,17
|Ersu Gıda
|3,77
|0,27
|-23,68
|Escort Teknoloji
|5,70
|-1,89
|-13,24
|Esenboğa Elektrik
|30,58
|2,14
|60,73
|Etiler Gıda
|6,14
|2,33
|54,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,38
|-0,48
|117,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,65
|-1,88
|1,39
|Euro Yat. Ort.
|4,62
|-0,43
|2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,35
|-2,62
|17,96
|Fade Gıda
|22,00
|2,71
|255,41
|Fenerbahçe Futbol
|38,78
|0,26
|31,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|-4,78
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|107,60
|-1,10
|-12,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,30
|0,08
|2,07
|Ford Otosan
|171,40
|-0,17
|40,33
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,19
|5,31
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|19,70
|6,14
|-6,10
|Galata Wind Enerji
|3,69
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,79
|1,07
|-6,42
|Garanti Bankası
|8,37
|1,21
|-17,54
|Garanti Faktoring
|9,34
|-1,37
|-16,08
|Garanti Yat. Ort.
|2,34
|0,86
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,42
|1,78
|25,21
|Gediz Ambalaj
|43,12
|1,51
|60,90
|Gentaş
|4,15
|0,24
|-29,20
|Gersan Elektrik
|5,76
|1,05
|-6,19
|Global Men. Değ.
|5,71
|0,00
|-4,99
|Global Yat. Holding
|3,15
|0,32
|-32,69
|Good-Year
|6,96
|-1,00
|-12,65
|Göltaş Çimento
|43,44
|0,09
|5,28
|Gözde Girişim
|5,75
|1,41
|-27,94
|GSD Denizcilik
|6,17
|-1,28
|22,42
|GSD Holding
|1,97
|2,07
|-21,51
|Gübre Fabrik.
|56,65
|4,81
|-34,17
|Güler Yat. Holding
|2,68
|9,84
|-22,60
|Halk GMYO
|2,62
|0,77
|-14,04
|Hatay Tekstil
|18,03
|-0,06
|32,23
|Hedef Girişim
|2,59
|-0,77
|2,58
|Hektaş
|8,15
|-1,21
|52,56
|HUB Girişim
|12,08
|0,00
|-33,63
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|0,72
|-33,81
|ICBC Turkey Bank
|5,56
|-0,36
|-14,46
|İdealist Danışmanlık
|65,80
|-1,42
|388,86
|İdealist GMYO
|5,80
|-2,19
|-14,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,08
|1,89
|-42,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|-6,40
|İhlas Gazetecilik
|1,03
|1,98
|-58,19
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|1,39
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|0,47
|38,83
|Info Yatırım
|4,31
|-0,69
|-7,72
|İntema
|41,08
|-1,49
|2,96
|Inveo Yatırım Holding
|113,20
|-1,14
|155,99
|İpek Doğal Enerji
|12,78
|0,08
|-2,29
|İskenderun Demir Çelik
|11,58
|0,70
|28,15
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi