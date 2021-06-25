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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

25.06.2021 13:51
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,180,00-33,07
Acıpayam Selüloz17,310,061,11
Adel Kalemcilik26,520,53-22,53
Adese Gayrimenkul1,320,76-52,86
Afyon Çimento4,000,25-21,72
Ak Enerji1,370,74-38,01
Akbank5,37-0,37-20,54
Akçansa18,030,4511,97
Akdeniz Yatırım Hold.1,92-1,03-20,10
Akfen GMYO4,12-1,20-15,23
Akın Tekstil33,86-1,746,61
Akiş GMYO1,98-0,50-29,09
Akmerkez GMYO42,00-0,24-32,75
Aksa15,56-2,6912,63
Aksa Enerji12,03-0,5861,69
Aksigorta7,85-0,88-9,75
Aksu Enerji6,621,85-12,29
Alarko Carrıer275,00-0,69-24,35
Alarko GMYO20,94-0,95-17,33
Alarko Holding8,630,701,27
Albaraka Türk1,550,00-20,10
Alcatel Lucent Teletaş24,52-1,45-17,33
Alkim Kağıt16,5010,0027,48
Alkim Kimya15,964,7913,30
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,800,00-17,81
Altınyunus Çeşme67,30-2,4634,71
Anadolu Efes22,76-0,096,55
Anadolu Grubu Holding22,440,54-14,10
Anadolu Hayat Emek.9,010,4512,13
Anadolu Isuzu16,46-1,56-8,56
Anadolu Sigorta6,19-0,48-14,27
Anel Elektrik2,90-0,68-8,52
Arçelik29,782,204,64
ARD Bilişim Teknolojileri56,50-0,8817,51
Arena Bilgisayar40,20-0,2517,99
Armada Bilgisayar40,86-0,78-16,75
Arsan Tekstil4,530,0012,26
Arzum Ev Aletleri18,18-0,66-24,77
Aselsan15,11-0,66-17,21
Ata GMYO3,78-1,05-31,40
Atakule GMYO2,160,00-7,74
Atlantis Yatırım Holding4,081,49-26,62
Atlas Yat. Ort.1,83-2,144,57
ATP Ticari Bilgisayar23,98-0,91

AvivaSA Emeklilik Hayat18,331,164,24
Avrasya GMYO2,32-1,69-11,43
Avrasya Petrol ve Tur.3,170,00-0,94
Avrupa Yatırım Holding5,77-0,35-3,83
Aydem Enerji6,850,59

Ayen Enerji4,55-0,87-15,90
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,005,2677,31
Aygaz13,530,45-4,63
Bagfaş19,239,95-3,85
Bak Ambalaj19,50-0,86-3,47
Balatacılar Balatacılık5,660,00-31,31
Bantaş Ambalaj5,650,0020,47
Banvit56,20-0,538,08
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,132,43

Baştaş Başkent Çimento12,80-0,78-26,31
Batı Çimento12,281,32160,72
Batısöke Çimento2,363,06-3,28
Bayrak Taban Sanayi10,380,87-2,17
Bera Holding13,30-5,61-34,42
Berkosan Yalıtım9,47-0,326,17
Beşiktaş Futbol Yat.6,29-0,9455,69
Beyaz Filo9,37-1,99-7,96
Bilici Yatırım17,202,81159,04
Bim Mağazalar62,65-0,79-12,13
Biotrend Çevre ve Enerji20,120,00

Birko Mensucat1,121,820,90
Birlik Mensucat2,203,77-36,42
Bizim Mağazaları12,181,00-20,70
BMS Çelik Hasır Sanayi5,62-1,40

Boğaziçi Beton5,52-1,95

Borusan Mannesmann23,66-0,08-14,89
Borusan Yat. Paz.290,60-2,15-36,03
Bosch Fren Sistemleri835,80-0,01-32,03
Bossa26,100,3846,22
Brisa21,200,669,49
Burçelik18,70-1,32-11,04
Burçelik Vana22,34-1,93-55,01
Bursa Çimento3,65-2,14-26,67
Carrefoursa45,008,54-37,33
Casa Emtia Petrol139,006,1931,13
Ceo Event Medya12,15-9,9388,96
Coca Cola İçecek79,00-1,5624,39
Cosmos Yat. Holding9,262,6614,89
Credıtwest Faktorıng4,20-0,71-28,45
Çan2 Termik8,120,00

Çelebi214,00-0,8317,24
Çelik Halat6,16-2,22-32,29
Çemaş Döküm1,21-0,82-28,93
Çemtaş13,38-1,25-14,84
Çimbeton233,206,73-21,35
Çimentaş29,361,52-18,81
Çimsa22,24-1,0724,94
Çuhadaroğlu Metal7,24-1,09-4,83
Dagi Giyim2,26-3,42-33,65
Dagi Yatırım Holding14,98-0,4716,12
Dardanel14,10-0,42-57,91
Datagate Bilgisayar12,692,75-21,23
Demısaş Döküm7,63-2,3017,83
Denge Holding3,759,97-31,57
Deniz GMYO1,93-2,034,77
Derimod11,720,7720,33
Derlüks Yatırım Holding4,03-1,47-54,31
Desa Deri12,49-0,9528,23
Despec Bilgisayar9,38-0,74-28,18
Deva Holding25,381,855,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,545,687,10
Diriteks Diriliş Tekstil4,75-1,0427,35
Ditaş Doğan14,56-1,2211,95
DO-CO819,70-1,4830,11
Doğan Burda13,83-0,50-38,37
Doğan Holding2,90-1,02-3,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-0,47-8,54
Doğusan5,661,8029,22
Doğuş GMYO8,781,157,47
Doğuş Otomotiv23,023,04-15,74
Döktaş Dökümcülük30,00-1,64-2,02
Duran Doğan Basım10,490,000,00
Dyo Boya11,26-2,000,11
Eczacıbaşı İlaç5,981,53-16,97
Eczacıbaşı Yatırım39,04-0,3145,03
Edip Gayrimenkul2,310,00-30,42
Ege Endüstri1.249,00-0,40-24,98
Ege Gübre181,40-2,1626,45
Ege Profil26,64-0,22-30,33
Ege Seramik12,49-1,5829,26
Egeplast25,980,31-21,98
Ekiz Kimya6,000,50-15,85
Emek Elektrik2,28-0,44-20,15
Eminiş Ambalaj23,140,61-37,19
Emlak Konut GMYO2,09-1,42-1,16
Enerjisa Enerji10,751,22-6,77
Enka İnşaat9,16-0,8730,08
Erbosan98,150,77142,02
Ereğli Demir Çelik18,10-0,6637,78
Ersu Gıda3,67-1,61-25,71
Escort Teknoloji5,680,53-13,55
Esenboğa Elektrik29,60-1,6055,57
Etiler Gıda6,00-1,6450,75
Euro Kapital Yat. Ort.8,541,67121,82
Euro Trend Yat. Ort.3,630,830,83
Euro Yat. Ort.4,30-3,80-4,66
Euro Yatırım Holding3,405,2619,72
Fade Gıda20,72-2,26234,73
Fenerbahçe Futbol39,060,6732,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,580,39-12,48
F-M İzmit Piston108,100,84-11,83
Fonet Bilgi Teknolojileri13,641,874,68
Ford Otosan169,70-1,3938,94
Formet Celik Kapi Sanayi1,22-1,61-50,27
Frigo Pak Gıda18,38-4,22-12,39
Galata Wind Enerji3,68-0,27

Galatasaray Sportif3,760,00-7,16
Garanti Bankası8,32-0,24-18,04
Garanti Faktoring10,23-0,68-8,09
Garanti Yat. Ort.2,33-0,85-27,86
Gedik Y. Men. Değ.7,654,5129,09
Gediz Ambalaj40,86-2,3952,46
Gentaş4,180,97-28,69
Gersan Elektrik5,71-0,87-7,00
Global Men. Değ.5,64-1,91-6,16
Global Yat. Holding3,14-0,63-32,91
Good-Year6,89-0,43-13,53
Göltaş Çimento43,06-0,654,36
Gözde Girişim5,79-0,86-27,44
GSD Denizcilik6,18-1,9022,62
GSD Holding1,93-1,03-23,11
Gübre Fabrik.56,60-2,08-34,22
Güler Yat. Holding2,62-1,50-24,34
Halk GMYO2,600,00-14,70
Hatay Tekstil17,80-0,5630,54
Hedef Girişim2,692,286,54
Hektaş8,210,2453,68
HUB Girişim12,020,08-33,96
Hürriyet Gzt.1,38-0,72-34,29
ICBC Turkey Bank5,68-1,22-12,62
İdealist Danışmanlık65,40-0,91385,88
İdealist GMYO5,63-2,76-17,21
İhlas Ev Aletleri1,070,00-42,57
İhlas Gayrimenkul1,13-1,74-9,60
İhlas Gazetecilik1,030,98-58,19
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,721,41-36,84
İndeks Bilgisayar6,38-0,3137,32
Info Yatırım4,250,00-9,00
İntema40,72-1,262,06
Inveo Yatırım Holding114,401,87158,71
İpek Doğal Enerji12,64-0,08-3,36
İskenderun Demir Çelik11,570,6128,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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