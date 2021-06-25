Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|0,00
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|17,31
|0,06
|1,11
|Adel Kalemcilik
|26,52
|0,53
|-22,53
|Adese Gayrimenkul
|1,32
|0,76
|-52,86
|Afyon Çimento
|4,00
|0,25
|-21,72
|Ak Enerji
|1,37
|0,74
|-38,01
|Akbank
|5,37
|-0,37
|-20,54
|Akçansa
|18,03
|0,45
|11,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,92
|-1,03
|-20,10
|Akfen GMYO
|4,12
|-1,20
|-15,23
|Akın Tekstil
|33,86
|-1,74
|6,61
|Akiş GMYO
|1,98
|-0,50
|-29,09
|Akmerkez GMYO
|42,00
|-0,24
|-32,75
|Aksa
|15,56
|-2,69
|12,63
|Aksa Enerji
|12,03
|-0,58
|61,69
|Aksigorta
|7,85
|-0,88
|-9,75
|Aksu Enerji
|6,62
|1,85
|-12,29
|Alarko Carrıer
|275,00
|-0,69
|-24,35
|Alarko GMYO
|20,94
|-0,95
|-17,33
|Alarko Holding
|8,63
|0,70
|1,27
|Albaraka Türk
|1,55
|0,00
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,52
|-1,45
|-17,33
|Alkim Kağıt
|16,50
|10,00
|27,48
|Alkim Kimya
|15,96
|4,79
|13,30
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|0,00
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|67,30
|-2,46
|34,71
|Anadolu Efes
|22,76
|-0,09
|6,55
|Anadolu Grubu Holding
|22,44
|0,54
|-14,10
|Anadolu Hayat Emek.
|9,01
|0,45
|12,13
|Anadolu Isuzu
|16,46
|-1,56
|-8,56
|Anadolu Sigorta
|6,19
|-0,48
|-14,27
|Anel Elektrik
|2,90
|-0,68
|-8,52
|Arçelik
|29,78
|2,20
|4,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,50
|-0,88
|17,51
|Arena Bilgisayar
|40,20
|-0,25
|17,99
|Armada Bilgisayar
|40,86
|-0,78
|-16,75
|Arsan Tekstil
|4,53
|0,00
|12,26
|Arzum Ev Aletleri
|18,18
|-0,66
|-24,77
|Aselsan
|15,11
|-0,66
|-17,21
|Ata GMYO
|3,78
|-1,05
|-31,40
|Atakule GMYO
|2,16
|0,00
|-7,74
|Atlantis Yatırım Holding
|4,08
|1,49
|-26,62
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-2,14
|4,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|23,98
|-0,91
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,33
|1,16
|4,24
|Avrasya GMYO
|2,32
|-1,69
|-11,43
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,17
|0,00
|-0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,77
|-0,35
|-3,83
|Aydem Enerji
|6,85
|0,59
|Ayen Enerji
|4,55
|-0,87
|-15,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|5,26
|77,31
|Aygaz
|13,53
|0,45
|-4,63
|Bagfaş
|19,23
|9,95
|-3,85
|Bak Ambalaj
|19,50
|-0,86
|-3,47
|Balatacılar Balatacılık
|5,66
|0,00
|-31,31
|Bantaş Ambalaj
|5,65
|0,00
|20,47
|Banvit
|56,20
|-0,53
|8,08
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|10,13
|2,43
|Baştaş Başkent Çimento
|12,80
|-0,78
|-26,31
|Batı Çimento
|12,28
|1,32
|160,72
|Batısöke Çimento
|2,36
|3,06
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|10,38
|0,87
|-2,17
|Bera Holding
|13,30
|-5,61
|-34,42
|Berkosan Yalıtım
|9,47
|-0,32
|6,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,29
|-0,94
|55,69
|Beyaz Filo
|9,37
|-1,99
|-7,96
|Bilici Yatırım
|17,20
|2,81
|159,04
|Bim Mağazalar
|62,65
|-0,79
|-12,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,12
|0,00
|Birko Mensucat
|1,12
|1,82
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,20
|3,77
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,18
|1,00
|-20,70
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,62
|-1,40
|Boğaziçi Beton
|5,52
|-1,95
|Borusan Mannesmann
|23,66
|-0,08
|-14,89
|Borusan Yat. Paz.
|290,60
|-2,15
|-36,03
|Bosch Fren Sistemleri
|835,80
|-0,01
|-32,03
|Bossa
|26,10
|0,38
|46,22
|Brisa
|21,20
|0,66
|9,49
|Burçelik
|18,70
|-1,32
|-11,04
|Burçelik Vana
|22,34
|-1,93
|-55,01
|Bursa Çimento
|3,65
|-2,14
|-26,67
|Carrefoursa
|45,00
|8,54
|-37,33
|Casa Emtia Petrol
|139,00
|6,19
|31,13
|Ceo Event Medya
|12,15
|-9,93
|88,96
|Coca Cola İçecek
|79,00
|-1,56
|24,39
|Cosmos Yat. Holding
|9,26
|2,66
|14,89
|Credıtwest Faktorıng
|4,20
|-0,71
|-28,45
|Çan2 Termik
|8,12
|0,00
|Çelebi
|214,00
|-0,83
|17,24
|Çelik Halat
|6,16
|-2,22
|-32,29
|Çemaş Döküm
|1,21
|-0,82
|-28,93
|Çemtaş
|13,38
|-1,25
|-14,84
|Çimbeton
|233,20
|6,73
|-21,35
|Çimentaş
|29,36
|1,52
|-18,81
|Çimsa
|22,24
|-1,07
|24,94
|Çuhadaroğlu Metal
|7,24
|-1,09
|-4,83
|Dagi Giyim
|2,26
|-3,42
|-33,65
|Dagi Yatırım Holding
|14,98
|-0,47
|16,12
|Dardanel
|14,10
|-0,42
|-57,91
|Datagate Bilgisayar
|12,69
|2,75
|-21,23
|Demısaş Döküm
|7,63
|-2,30
|17,83
|Denge Holding
|3,75
|9,97
|-31,57
|Deniz GMYO
|1,93
|-2,03
|4,77
|Derimod
|11,72
|0,77
|20,33
|Derlüks Yatırım Holding
|4,03
|-1,47
|-54,31
|Desa Deri
|12,49
|-0,95
|28,23
|Despec Bilgisayar
|9,38
|-0,74
|-28,18
|Deva Holding
|25,38
|1,85
|5,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,54
|5,68
|7,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,75
|-1,04
|27,35
|Ditaş Doğan
|14,56
|-1,22
|11,95
|DO-CO
|819,70
|-1,48
|30,11
|Doğan Burda
|13,83
|-0,50
|-38,37
|Doğan Holding
|2,90
|-1,02
|-3,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|-0,47
|-8,54
|Doğusan
|5,66
|1,80
|29,22
|Doğuş GMYO
|8,78
|1,15
|7,47
|Doğuş Otomotiv
|23,02
|3,04
|-15,74
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|-1,64
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|10,49
|0,00
|0,00
|Dyo Boya
|11,26
|-2,00
|0,11
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|1,53
|-16,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,04
|-0,31
|45,03
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|0,00
|-30,42
|Ege Endüstri
|1.249,00
|-0,40
|-24,98
|Ege Gübre
|181,40
|-2,16
|26,45
|Ege Profil
|26,64
|-0,22
|-30,33
|Ege Seramik
|12,49
|-1,58
|29,26
|Egeplast
|25,98
|0,31
|-21,98
|Ekiz Kimya
|6,00
|0,50
|-15,85
|Emek Elektrik
|2,28
|-0,44
|-20,15
|Eminiş Ambalaj
|23,14
|0,61
|-37,19
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|-1,42
|-1,16
|Enerjisa Enerji
|10,75
|1,22
|-6,77
|Enka İnşaat
|9,16
|-0,87
|30,08
|Erbosan
|98,15
|0,77
|142,02
|Ereğli Demir Çelik
|18,10
|-0,66
|37,78
|Ersu Gıda
|3,67
|-1,61
|-25,71
|Escort Teknoloji
|5,68
|0,53
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|29,60
|-1,60
|55,57
|Etiler Gıda
|6,00
|-1,64
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,54
|1,67
|121,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|0,83
|0,83
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-3,80
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,40
|5,26
|19,72
|Fade Gıda
|20,72
|-2,26
|234,73
|Fenerbahçe Futbol
|39,06
|0,67
|32,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|0,39
|-12,48
|F-M İzmit Piston
|108,10
|0,84
|-11,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,64
|1,87
|4,68
|Ford Otosan
|169,70
|-1,39
|38,94
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|-1,61
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|18,38
|-4,22
|-12,39
|Galata Wind Enerji
|3,68
|-0,27
|Galatasaray Sportif
|3,76
|0,00
|-7,16
|Garanti Bankası
|8,32
|-0,24
|-18,04
|Garanti Faktoring
|10,23
|-0,68
|-8,09
|Garanti Yat. Ort.
|2,33
|-0,85
|-27,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,65
|4,51
|29,09
|Gediz Ambalaj
|40,86
|-2,39
|52,46
|Gentaş
|4,18
|0,97
|-28,69
|Gersan Elektrik
|5,71
|-0,87
|-7,00
|Global Men. Değ.
|5,64
|-1,91
|-6,16
|Global Yat. Holding
|3,14
|-0,63
|-32,91
|Good-Year
|6,89
|-0,43
|-13,53
|Göltaş Çimento
|43,06
|-0,65
|4,36
|Gözde Girişim
|5,79
|-0,86
|-27,44
|GSD Denizcilik
|6,18
|-1,90
|22,62
|GSD Holding
|1,93
|-1,03
|-23,11
|Gübre Fabrik.
|56,60
|-2,08
|-34,22
|Güler Yat. Holding
|2,62
|-1,50
|-24,34
|Halk GMYO
|2,60
|0,00
|-14,70
|Hatay Tekstil
|17,80
|-0,56
|30,54
|Hedef Girişim
|2,69
|2,28
|6,54
|Hektaş
|8,21
|0,24
|53,68
|HUB Girişim
|12,02
|0,08
|-33,96
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|-0,72
|-34,29
|ICBC Turkey Bank
|5,68
|-1,22
|-12,62
|İdealist Danışmanlık
|65,40
|-0,91
|385,88
|İdealist GMYO
|5,63
|-2,76
|-17,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,07
|0,00
|-42,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-1,74
|-9,60
|İhlas Gazetecilik
|1,03
|0,98
|-58,19
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|1,41
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,38
|-0,31
|37,32
|Info Yatırım
|4,25
|0,00
|-9,00
|İntema
|40,72
|-1,26
|2,06
|Inveo Yatırım Holding
|114,40
|1,87
|158,71
|İpek Doğal Enerji
|12,64
|-0,08
|-3,36
|İskenderun Demir Çelik
|11,57
|0,61
|28,04
(Sürecek)
Kaynak: AA
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