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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

28.06.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,14-0,96-33,59
Acıpayam Selüloz17,240,350,70
Adel Kalemcilik27,281,04-20,31
Adese Gayrimenkul1,23-2,38-56,07
Afyon Çimento3,91-0,76-23,48
Ak Enerji1,33-1,48-39,82
Akbank5,390,94-20,24
Akçansa16,48-3,572,35
Akdeniz Yatırım Hold.1,84-2,65-23,43
Akfen GMYO4,07-1,93-16,26
Akın Tekstil33,46-0,715,35
Akiş GMYO1,92-1,03-31,24
Akmerkez GMYO42,50-1,16-31,95
Aksa15,29-0,1310,68
Aksa Enerji11,58-2,5355,65
Aksigorta7,74-0,13-11,02
Aksu Enerji6,772,11-10,30
Alarko Carrıer266,00-2,13-26,83
Alarko GMYO21,020,48-17,02
Alarko Holding8,490,47-0,37
Albaraka Türk1,53-0,65-21,13
Alcatel Lucent Teletaş24,080,50-18,81
Alkim Kağıt17,204,2432,88
Alkim Kimya15,86-0,5612,59
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,791,70-18,26
Altınyunus Çeşme66,95-0,4534,01
Anadolu Efes22,560,715,61
Anadolu Grubu Holding21,62-1,99-17,24
Anadolu Hayat Emek.8,89-0,8910,63
Anadolu Isuzu15,98-1,84-11,22
Anadolu Sigorta6,14-0,16-14,96
Anel Elektrik2,82-1,74-11,04
Arçelik29,18-1,222,53
ARD Bilişim Teknolojileri56,300,0917,10
Arena Bilgisayar40,000,0017,41
Armada Bilgisayar41,24-0,72-15,97
Arsan Tekstil4,44-1,5510,03
Arzum Ev Aletleri17,95-1,05-25,72
Aselsan14,94-0,60-18,14
Ata GMYO3,62-2,16-34,30
Atakule GMYO2,09-1,88-10,73
Atlantis Yatırım Holding3,90-1,52-29,86
Atlas Yat. Ort.1,78-1,661,71
ATP Ticari Bilgisayar24,682,83

AvivaSA Emeklilik Hayat18,42-0,164,75
Avrasya GMYO2,26-1,31-13,72
Avrasya Petrol ve Tur.3,242,861,25
Avrupa Yatırım Holding5,861,03-2,33
Aydem Enerji6,56-2,53

Ayen Enerji4,45-0,22-17,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,201,0079,08
Aygaz13,14-0,90-7,38
Bagfaş19,10-0,68-4,50
Bak Ambalaj19,05-1,50-5,69
Balatacılar Balatacılık5,40-3,05-34,47
Bantaş Ambalaj5,46-3,3616,42
Banvit55,90-1,157,50
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,671,62

Baştaş Başkent Çimento12,54-1,95-27,81
Batı Çimento11,90-0,92152,65
Batısöke Çimento2,21-3,07-9,43
Bayrak Taban Sanayi10,20-2,11-3,86
Bera Holding12,861,34-36,59
Berkosan Yalıtım9,22-2,543,36
Beşiktaş Futbol Yat.6,11-2,4051,24
Beyaz Filo9,42-1,26-7,47
Bilici Yatırım17,150,70158,28
Bim Mağazalar62,400,56-12,48
Biotrend Çevre ve Enerji19,88-0,25

Birko Mensucat1,08-0,92-2,70
Birlik Mensucat2,05-2,38-40,75
Bizim Mağazaları11,88-2,30-22,66
BMS Çelik Hasır Sanayi5,691,97

Boğaziçi Beton5,481,48

Borusan Mannesmann23,14-0,26-16,76
Borusan Yat. Paz.288,30-0,24-36,54
Bosch Fren Sistemleri835,80-0,37-32,03
Bossa26,041,3245,88
Brisa20,40-1,925,35
Burçelik18,14-1,95-13,70
Burçelik Vana22,04-2,13-55,62
Bursa Çimento3,53-2,49-29,08
Carrefoursa40,78-4,05-43,20
Casa Emtia Petrol139,800,0031,89
Ceo Event Medya10,94-9,9670,14
Coca Cola İçecek79,15-1,0624,63
Cosmos Yat. Holding10,002,9924,07
Credıtwest Faktorıng4,240,00-27,77
Çan2 Termik8,514,03

Çelebi209,50-1,8714,78
Çelik Halat6,10-1,13-32,95
Çemaş Döküm1,18-3,28-30,69
Çemtaş13,11-1,35-16,56
Çimbeton225,60-6,12-23,91
Çimentaş31,060,00-14,10
Çimsa21,60-1,1921,35
Çuhadaroğlu Metal7,13-0,97-6,27
Dagi Giyim2,376,28-30,42
Dagi Yatırım Holding16,269,9426,05
Dardanel14,110,79-57,88
Datagate Bilgisayar12,17-3,41-24,46
Demısaş Döküm7,842,2221,07
Denge Holding3,38-9,87-38,32
Deniz GMYO1,89-1,052,60
Derimod11,67-1,6019,82
Derlüks Yatırım Holding3,98-0,25-54,88
Desa Deri12,46-2,2027,93
Despec Bilgisayar9,551,27-26,88
Deva Holding24,52-3,011,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,22-0,624,13
Diriteks Diriliş Tekstil4,52-2,8021,18
Ditaş Doğan14,30-1,179,95
DO-CO830,900,1031,89
Doğan Burda13,46-2,68-40,02
Doğan Holding2,890,00-3,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,00-6,82
Doğusan5,74-1,5431,05
Doğuş GMYO8,57-0,814,90
Doğuş Otomotiv22,90-0,09-16,18
Döktaş Dökümcülük29,120,00-4,90
Duran Doğan Basım10,340,88-1,43
Dyo Boya11,11-1,68-1,22
Eczacıbaşı İlaç5,87-0,68-18,49
Eczacıbaşı Yatırım37,46-3,3039,16
Edip Gayrimenkul2,27-2,16-31,63
Ege Endüstri1.241,80-0,31-25,41
Ege Gübre176,10-1,6822,75
Ege Profil26,38-2,01-31,01
Ege Seramik12,63-1,7930,71
Egeplast25,80-0,15-22,52
Ekiz Kimya5,98-1,81-16,13
Emek Elektrik2,35-0,42-17,70
Eminiş Ambalaj23,10-0,26-37,30
Emlak Konut GMYO1,97-3,90-6,84
Enerjisa Enerji10,45-1,69-9,37
Enka İnşaat9,171,7830,22
Erbosan114,909,95183,32
Ereğli Demir Çelik18,220,4438,70
Ersu Gıda3,57-2,19-27,73
Escort Teknoloji5,64-0,70-14,16
Esenboğa Elektrik28,80-0,3551,37
Etiler Gıda5,85-0,8546,98
Euro Kapital Yat. Ort.8,851,72129,87
Euro Trend Yat. Ort.3,620,000,56
Euro Yat. Ort.4,30-2,27-4,66
Euro Yatırım Holding3,373,6918,66
Fade Gıda20,38-1,92229,24
Fenerbahçe Futbol38,28-1,8529,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-3,53-16,55
F-M İzmit Piston104,10-3,70-15,09
Fonet Bilgi Teknolojileri13,10-1,870,54
Ford Otosan166,90-0,2436,65
Formet Celik Kapi Sanayi1,16-2,52-52,72
Frigo Pak Gıda17,84-1,87-14,97
Galata Wind Enerji3,61-1,10

Galatasaray Sportif3,68-2,13-9,14
Garanti Bankası8,240,49-18,83
Garanti Faktoring10,000,00-10,15
Garanti Yat. Ort.2,32-0,85-28,17
Gedik Y. Men. Değ.7,35-3,0324,03
Gediz Ambalaj41,500,3954,85
Gentaş4,09-3,31-30,22
Gersan Elektrik5,931,72-3,42
Global Men. Değ.5,70-0,70-5,16
Global Yat. Holding3,110,00-33,55
Good-Year6,67-1,33-16,29
Göltaş Çimento42,740,803,59
Gözde Girişim5,68-1,05-28,82
GSD Denizcilik6,19-1,4322,82
GSD Holding1,920,52-23,51
Gübre Fabrik.55,301,75-35,74
Güler Yat. Holding2,40-2,04-30,69
Halk GMYO2,52-1,56-17,32
Hatay Tekstil17,51-1,6328,42
Hedef Girişim2,66-2,565,35
Hektaş7,81-2,3846,19
HUB Girişim11,91-0,58-34,56
Hürriyet Gzt.1,34-0,74-36,19
ICBC Turkey Bank5,48-2,14-15,69
İdealist Danışmanlık65,00-0,08382,91
İdealist GMYO5,38-2,71-20,88
İhlas Ev Aletleri1,050,00-43,64
İhlas Gayrimenkul1,08-4,42-13,60
İhlas Gazetecilik1,050,96-57,38
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,69-2,82-39,47
İndeks Bilgisayar6,18-1,9033,02
Info Yatırım3,94-5,29-15,64
İntema41,00-1,632,76
Inveo Yatırım Holding113,000,71155,54
İpek Doğal Enerji12,24-1,45-6,42
İskenderun Demir Çelik11,45-0,5226,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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