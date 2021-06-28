Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,14
|-0,96
|-33,59
|Acıpayam Selüloz
|17,24
|0,35
|0,70
|Adel Kalemcilik
|27,28
|1,04
|-20,31
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|-2,38
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,91
|-0,76
|-23,48
|Ak Enerji
|1,33
|-1,48
|-39,82
|Akbank
|5,39
|0,94
|-20,24
|Akçansa
|16,48
|-3,57
|2,35
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|-2,65
|-23,43
|Akfen GMYO
|4,07
|-1,93
|-16,26
|Akın Tekstil
|33,46
|-0,71
|5,35
|Akiş GMYO
|1,92
|-1,03
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|42,50
|-1,16
|-31,95
|Aksa
|15,29
|-0,13
|10,68
|Aksa Enerji
|11,58
|-2,53
|55,65
|Aksigorta
|7,74
|-0,13
|-11,02
|Aksu Enerji
|6,77
|2,11
|-10,30
|Alarko Carrıer
|266,00
|-2,13
|-26,83
|Alarko GMYO
|21,02
|0,48
|-17,02
|Alarko Holding
|8,49
|0,47
|-0,37
|Albaraka Türk
|1,53
|-0,65
|-21,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,08
|0,50
|-18,81
|Alkim Kağıt
|17,20
|4,24
|32,88
|Alkim Kimya
|15,86
|-0,56
|12,59
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,79
|1,70
|-18,26
|Altınyunus Çeşme
|66,95
|-0,45
|34,01
|Anadolu Efes
|22,56
|0,71
|5,61
|Anadolu Grubu Holding
|21,62
|-1,99
|-17,24
|Anadolu Hayat Emek.
|8,89
|-0,89
|10,63
|Anadolu Isuzu
|15,98
|-1,84
|-11,22
|Anadolu Sigorta
|6,14
|-0,16
|-14,96
|Anel Elektrik
|2,82
|-1,74
|-11,04
|Arçelik
|29,18
|-1,22
|2,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,30
|0,09
|17,10
|Arena Bilgisayar
|40,00
|0,00
|17,41
|Armada Bilgisayar
|41,24
|-0,72
|-15,97
|Arsan Tekstil
|4,44
|-1,55
|10,03
|Arzum Ev Aletleri
|17,95
|-1,05
|-25,72
|Aselsan
|14,94
|-0,60
|-18,14
|Ata GMYO
|3,62
|-2,16
|-34,30
|Atakule GMYO
|2,09
|-1,88
|-10,73
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|-1,52
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-1,66
|1,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,68
|2,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,42
|-0,16
|4,75
|Avrasya GMYO
|2,26
|-1,31
|-13,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|2,86
|1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,86
|1,03
|-2,33
|Aydem Enerji
|6,56
|-2,53
|Ayen Enerji
|4,45
|-0,22
|-17,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,20
|1,00
|79,08
|Aygaz
|13,14
|-0,90
|-7,38
|Bagfaş
|19,10
|-0,68
|-4,50
|Bak Ambalaj
|19,05
|-1,50
|-5,69
|Balatacılar Balatacılık
|5,40
|-3,05
|-34,47
|Bantaş Ambalaj
|5,46
|-3,36
|16,42
|Banvit
|55,90
|-1,15
|7,50
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|10,67
|1,62
|Baştaş Başkent Çimento
|12,54
|-1,95
|-27,81
|Batı Çimento
|11,90
|-0,92
|152,65
|Batısöke Çimento
|2,21
|-3,07
|-9,43
|Bayrak Taban Sanayi
|10,20
|-2,11
|-3,86
|Bera Holding
|12,86
|1,34
|-36,59
|Berkosan Yalıtım
|9,22
|-2,54
|3,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,11
|-2,40
|51,24
|Beyaz Filo
|9,42
|-1,26
|-7,47
|Bilici Yatırım
|17,15
|0,70
|158,28
|Bim Mağazalar
|62,40
|0,56
|-12,48
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,88
|-0,25
|Birko Mensucat
|1,08
|-0,92
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,05
|-2,38
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|11,88
|-2,30
|-22,66
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,69
|1,97
|Boğaziçi Beton
|5,48
|1,48
|Borusan Mannesmann
|23,14
|-0,26
|-16,76
|Borusan Yat. Paz.
|288,30
|-0,24
|-36,54
|Bosch Fren Sistemleri
|835,80
|-0,37
|-32,03
|Bossa
|26,04
|1,32
|45,88
|Brisa
|20,40
|-1,92
|5,35
|Burçelik
|18,14
|-1,95
|-13,70
|Burçelik Vana
|22,04
|-2,13
|-55,62
|Bursa Çimento
|3,53
|-2,49
|-29,08
|Carrefoursa
|40,78
|-4,05
|-43,20
|Casa Emtia Petrol
|139,80
|0,00
|31,89
|Ceo Event Medya
|10,94
|-9,96
|70,14
|Coca Cola İçecek
|79,15
|-1,06
|24,63
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|2,99
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|4,24
|0,00
|-27,77
|Çan2 Termik
|8,51
|4,03
|Çelebi
|209,50
|-1,87
|14,78
|Çelik Halat
|6,10
|-1,13
|-32,95
|Çemaş Döküm
|1,18
|-3,28
|-30,69
|Çemtaş
|13,11
|-1,35
|-16,56
|Çimbeton
|225,60
|-6,12
|-23,91
|Çimentaş
|31,06
|0,00
|-14,10
|Çimsa
|21,60
|-1,19
|21,35
|Çuhadaroğlu Metal
|7,13
|-0,97
|-6,27
|Dagi Giyim
|2,37
|6,28
|-30,42
|Dagi Yatırım Holding
|16,26
|9,94
|26,05
|Dardanel
|14,11
|0,79
|-57,88
|Datagate Bilgisayar
|12,17
|-3,41
|-24,46
|Demısaş Döküm
|7,84
|2,22
|21,07
|Denge Holding
|3,38
|-9,87
|-38,32
|Deniz GMYO
|1,89
|-1,05
|2,60
|Derimod
|11,67
|-1,60
|19,82
|Derlüks Yatırım Holding
|3,98
|-0,25
|-54,88
|Desa Deri
|12,46
|-2,20
|27,93
|Despec Bilgisayar
|9,55
|1,27
|-26,88
|Deva Holding
|24,52
|-3,01
|1,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,22
|-0,62
|4,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,52
|-2,80
|21,18
|Ditaş Doğan
|14,30
|-1,17
|9,95
|DO-CO
|830,90
|0,10
|31,89
|Doğan Burda
|13,46
|-2,68
|-40,02
|Doğan Holding
|2,89
|0,00
|-3,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|5,74
|-1,54
|31,05
|Doğuş GMYO
|8,57
|-0,81
|4,90
|Doğuş Otomotiv
|22,90
|-0,09
|-16,18
|Döktaş Dökümcülük
|29,12
|0,00
|-4,90
|Duran Doğan Basım
|10,34
|0,88
|-1,43
|Dyo Boya
|11,11
|-1,68
|-1,22
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|-0,68
|-18,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,46
|-3,30
|39,16
|Edip Gayrimenkul
|2,27
|-2,16
|-31,63
|Ege Endüstri
|1.241,80
|-0,31
|-25,41
|Ege Gübre
|176,10
|-1,68
|22,75
|Ege Profil
|26,38
|-2,01
|-31,01
|Ege Seramik
|12,63
|-1,79
|30,71
|Egeplast
|25,80
|-0,15
|-22,52
|Ekiz Kimya
|5,98
|-1,81
|-16,13
|Emek Elektrik
|2,35
|-0,42
|-17,70
|Eminiş Ambalaj
|23,10
|-0,26
|-37,30
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|-3,90
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|10,45
|-1,69
|-9,37
|Enka İnşaat
|9,17
|1,78
|30,22
|Erbosan
|114,90
|9,95
|183,32
|Ereğli Demir Çelik
|18,22
|0,44
|38,70
|Ersu Gıda
|3,57
|-2,19
|-27,73
|Escort Teknoloji
|5,64
|-0,70
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|-0,35
|51,37
|Etiler Gıda
|5,85
|-0,85
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,85
|1,72
|129,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|0,00
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-2,27
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,37
|3,69
|18,66
|Fade Gıda
|20,38
|-1,92
|229,24
|Fenerbahçe Futbol
|38,28
|-1,85
|29,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-3,53
|-16,55
|F-M İzmit Piston
|104,10
|-3,70
|-15,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,10
|-1,87
|0,54
|Ford Otosan
|166,90
|-0,24
|36,65
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|-2,52
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|17,84
|-1,87
|-14,97
|Galata Wind Enerji
|3,61
|-1,10
|Galatasaray Sportif
|3,68
|-2,13
|-9,14
|Garanti Bankası
|8,24
|0,49
|-18,83
|Garanti Faktoring
|10,00
|0,00
|-10,15
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|-0,85
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,35
|-3,03
|24,03
|Gediz Ambalaj
|41,50
|0,39
|54,85
|Gentaş
|4,09
|-3,31
|-30,22
|Gersan Elektrik
|5,93
|1,72
|-3,42
|Global Men. Değ.
|5,70
|-0,70
|-5,16
|Global Yat. Holding
|3,11
|0,00
|-33,55
|Good-Year
|6,67
|-1,33
|-16,29
|Göltaş Çimento
|42,74
|0,80
|3,59
|Gözde Girişim
|5,68
|-1,05
|-28,82
|GSD Denizcilik
|6,19
|-1,43
|22,82
|GSD Holding
|1,92
|0,52
|-23,51
|Gübre Fabrik.
|55,30
|1,75
|-35,74
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-2,04
|-30,69
|Halk GMYO
|2,52
|-1,56
|-17,32
|Hatay Tekstil
|17,51
|-1,63
|28,42
|Hedef Girişim
|2,66
|-2,56
|5,35
|Hektaş
|7,81
|-2,38
|46,19
|HUB Girişim
|11,91
|-0,58
|-34,56
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|-0,74
|-36,19
|ICBC Turkey Bank
|5,48
|-2,14
|-15,69
|İdealist Danışmanlık
|65,00
|-0,08
|382,91
|İdealist GMYO
|5,38
|-2,71
|-20,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|0,00
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|-4,42
|-13,60
|İhlas Gazetecilik
|1,05
|0,96
|-57,38
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-2,82
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,18
|-1,90
|33,02
|Info Yatırım
|3,94
|-5,29
|-15,64
|İntema
|41,00
|-1,63
|2,76
|Inveo Yatırım Holding
|113,00
|0,71
|155,54
|İpek Doğal Enerji
|12,24
|-1,45
|-6,42
|İskenderun Demir Çelik
|11,45
|-0,52
|26,71
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi