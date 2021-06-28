Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,14 -0,96 -33,59 Acıpayam Selüloz 17,24 0,35 0,70 Adel Kalemcilik 27,28 1,04 -20,31 Adese Gayrimenkul 1,23 -2,38 -56,07 Afyon Çimento 3,91 -0,76 -23,48 Ak Enerji 1,33 -1,48 -39,82 Akbank 5,39 0,94 -20,24 Akçansa 16,48 -3,57 2,35 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 -2,65 -23,43 Akfen GMYO 4,07 -1,93 -16,26 Akın Tekstil 33,46 -0,71 5,35 Akiş GMYO 1,92 -1,03 -31,24 Akmerkez GMYO 42,50 -1,16 -31,95 Aksa 15,29 -0,13 10,68 Aksa Enerji 11,58 -2,53 55,65 Aksigorta 7,74 -0,13 -11,02 Aksu Enerji 6,77 2,11 -10,30 Alarko Carrıer 266,00 -2,13 -26,83 Alarko GMYO 21,02 0,48 -17,02 Alarko Holding 8,49 0,47 -0,37 Albaraka Türk 1,53 -0,65 -21,13 Alcatel Lucent Teletaş 24,08 0,50 -18,81 Alkim Kağıt 17,20 4,24 32,88 Alkim Kimya 15,86 -0,56 12,59 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,79 1,70 -18,26 Altınyunus Çeşme 66,95 -0,45 34,01 Anadolu Efes 22,56 0,71 5,61 Anadolu Grubu Holding 21,62 -1,99 -17,24 Anadolu Hayat Emek. 8,89 -0,89 10,63 Anadolu Isuzu 15,98 -1,84 -11,22 Anadolu Sigorta 6,14 -0,16 -14,96 Anel Elektrik 2,82 -1,74 -11,04 Arçelik 29,18 -1,22 2,53 ARD Bilişim Teknolojileri 56,30 0,09 17,10 Arena Bilgisayar 40,00 0,00 17,41 Armada Bilgisayar 41,24 -0,72 -15,97 Arsan Tekstil 4,44 -1,55 10,03 Arzum Ev Aletleri 17,95 -1,05 -25,72 Aselsan 14,94 -0,60 -18,14 Ata GMYO 3,62 -2,16 -34,30 Atakule GMYO 2,09 -1,88 -10,73 Atlantis Yatırım Holding 3,90 -1,52 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,78 -1,66 1,71 ATP Ticari Bilgisayar 24,68 2,83 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,42 -0,16 4,75 Avrasya GMYO 2,26 -1,31 -13,72 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 2,86 1,25 Avrupa Yatırım Holding 5,86 1,03 -2,33 Aydem Enerji 6,56 -2,53 Ayen Enerji 4,45 -0,22 -17,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,20 1,00 79,08 Aygaz 13,14 -0,90 -7,38 Bagfaş 19,10 -0,68 -4,50 Bak Ambalaj 19,05 -1,50 -5,69 Balatacılar Balatacılık 5,40 -3,05 -34,47 Bantaş Ambalaj 5,46 -3,36 16,42 Banvit 55,90 -1,15 7,50 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,67 1,62 Baştaş Başkent Çimento 12,54 -1,95 -27,81 Batı Çimento 11,90 -0,92 152,65 Batısöke Çimento 2,21 -3,07 -9,43 Bayrak Taban Sanayi 10,20 -2,11 -3,86 Bera Holding 12,86 1,34 -36,59 Berkosan Yalıtım 9,22 -2,54 3,36 Beşiktaş Futbol Yat. 6,11 -2,40 51,24 Beyaz Filo 9,42 -1,26 -7,47 Bilici Yatırım 17,15 0,70 158,28 Bim Mağazalar 62,40 0,56 -12,48 Biotrend Çevre ve Enerji 19,88 -0,25 Birko Mensucat 1,08 -0,92 -2,70 Birlik Mensucat 2,05 -2,38 -40,75 Bizim Mağazaları 11,88 -2,30 -22,66 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,69 1,97 Boğaziçi Beton 5,48 1,48 Borusan Mannesmann 23,14 -0,26 -16,76 Borusan Yat. Paz. 288,30 -0,24 -36,54 Bosch Fren Sistemleri 835,80 -0,37 -32,03 Bossa 26,04 1,32 45,88 Brisa 20,40 -1,92 5,35 Burçelik 18,14 -1,95 -13,70 Burçelik Vana 22,04 -2,13 -55,62 Bursa Çimento 3,53 -2,49 -29,08 Carrefoursa 40,78 -4,05 -43,20 Casa Emtia Petrol 139,80 0,00 31,89 Ceo Event Medya 10,94 -9,96 70,14 Coca Cola İçecek 79,15 -1,06 24,63 Cosmos Yat. Holding 10,00 2,99 24,07 Credıtwest Faktorıng 4,24 0,00 -27,77 Çan2 Termik 8,51 4,03 Çelebi 209,50 -1,87 14,78 Çelik Halat 6,10 -1,13 -32,95 Çemaş Döküm 1,18 -3,28 -30,69 Çemtaş 13,11 -1,35 -16,56 Çimbeton 225,60 -6,12 -23,91 Çimentaş 31,06 0,00 -14,10 Çimsa 21,60 -1,19 21,35 Çuhadaroğlu Metal 7,13 -0,97 -6,27 Dagi Giyim 2,37 6,28 -30,42 Dagi Yatırım Holding 16,26 9,94 26,05 Dardanel 14,11 0,79 -57,88 Datagate Bilgisayar 12,17 -3,41 -24,46 Demısaş Döküm 7,84 2,22 21,07 Denge Holding 3,38 -9,87 -38,32 Deniz GMYO 1,89 -1,05 2,60 Derimod 11,67 -1,60 19,82 Derlüks Yatırım Holding 3,98 -0,25 -54,88 Desa Deri 12,46 -2,20 27,93 Despec Bilgisayar 9,55 1,27 -26,88 Deva Holding 24,52 -3,01 1,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,22 -0,62 4,13 Diriteks Diriliş Tekstil 4,52 -2,80 21,18 Ditaş Doğan 14,30 -1,17 9,95 DO-CO 830,90 0,10 31,89 Doğan Burda 13,46 -2,68 -40,02 Doğan Holding 2,89 0,00 -3,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 5,74 -1,54 31,05 Doğuş GMYO 8,57 -0,81 4,90 Doğuş Otomotiv 22,90 -0,09 -16,18 Döktaş Dökümcülük 29,12 0,00 -4,90 Duran Doğan Basım 10,34 0,88 -1,43 Dyo Boya 11,11 -1,68 -1,22 Eczacıbaşı İlaç 5,87 -0,68 -18,49 Eczacıbaşı Yatırım 37,46 -3,30 39,16 Edip Gayrimenkul 2,27 -2,16 -31,63 Ege Endüstri 1.241,80 -0,31 -25,41 Ege Gübre 176,10 -1,68 22,75 Ege Profil 26,38 -2,01 -31,01 Ege Seramik 12,63 -1,79 30,71 Egeplast 25,80 -0,15 -22,52 Ekiz Kimya 5,98 -1,81 -16,13 Emek Elektrik 2,35 -0,42 -17,70 Eminiş Ambalaj 23,10 -0,26 -37,30 Emlak Konut GMYO 1,97 -3,90 -6,84 Enerjisa Enerji 10,45 -1,69 -9,37 Enka İnşaat 9,17 1,78 30,22 Erbosan 114,90 9,95 183,32 Ereğli Demir Çelik 18,22 0,44 38,70 Ersu Gıda 3,57 -2,19 -27,73 Escort Teknoloji 5,64 -0,70 -14,16 Esenboğa Elektrik 28,80 -0,35 51,37 Etiler Gıda 5,85 -0,85 46,98 Euro Kapital Yat. Ort. 8,85 1,72 129,87 Euro Trend Yat. Ort. 3,62 0,00 0,56 Euro Yat. Ort. 4,30 -2,27 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,37 3,69 18,66 Fade Gıda 20,38 -1,92 229,24 Fenerbahçe Futbol 38,28 -1,85 29,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -3,53 -16,55 F-M İzmit Piston 104,10 -3,70 -15,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,10 -1,87 0,54 Ford Otosan 166,90 -0,24 36,65 Formet Celik Kapi Sanayi 1,16 -2,52 -52,72 Frigo Pak Gıda 17,84 -1,87 -14,97 Galata Wind Enerji 3,61 -1,10 Galatasaray Sportif 3,68 -2,13 -9,14 Garanti Bankası 8,24 0,49 -18,83 Garanti Faktoring 10,00 0,00 -10,15 Garanti Yat. Ort. 2,32 -0,85 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 7,35 -3,03 24,03 Gediz Ambalaj 41,50 0,39 54,85 Gentaş 4,09 -3,31 -30,22 Gersan Elektrik 5,93 1,72 -3,42 Global Men. Değ. 5,70 -0,70 -5,16 Global Yat. Holding 3,11 0,00 -33,55 Good-Year 6,67 -1,33 -16,29 Göltaş Çimento 42,74 0,80 3,59 Gözde Girişim 5,68 -1,05 -28,82 GSD Denizcilik 6,19 -1,43 22,82 GSD Holding 1,92 0,52 -23,51 Gübre Fabrik. 55,30 1,75 -35,74 Güler Yat. Holding 2,40 -2,04 -30,69 Halk GMYO 2,52 -1,56 -17,32 Hatay Tekstil 17,51 -1,63 28,42 Hedef Girişim 2,66 -2,56 5,35 Hektaş 7,81 -2,38 46,19 HUB Girişim 11,91 -0,58 -34,56 Hürriyet Gzt. 1,34 -0,74 -36,19 ICBC Turkey Bank 5,48 -2,14 -15,69 İdealist Danışmanlık 65,00 -0,08 382,91 İdealist GMYO 5,38 -2,71 -20,88 İhlas Ev Aletleri 1,05 0,00 -43,64 İhlas Gayrimenkul 1,08 -4,42 -13,60 İhlas Gazetecilik 1,05 0,96 -57,38 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,69 -2,82 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,18 -1,90 33,02 Info Yatırım 3,94 -5,29 -15,64 İntema 41,00 -1,63 2,76 Inveo Yatırım Holding 113,00 0,71 155,54 İpek Doğal Enerji 12,24 -1,45 -6,42 İskenderun Demir Çelik 11,45 -0,52 26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la oynayacağı maçın stadı değişti

TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı

Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan adam, bir de ölmesi için başında beklemiş

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek

Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar

Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu

Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü