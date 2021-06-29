Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,07
|1,20
|-34,50
|Acıpayam Selüloz
|16,52
|-3,11
|-3,50
|Adel Kalemcilik
|27,70
|1,24
|-19,09
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-0,83
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,77
|-1,31
|-26,22
|Ak Enerji
|1,29
|-1,53
|-41,63
|Akbank
|5,31
|-0,38
|-21,43
|Akçansa
|15,00
|-5,90
|-6,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-2,25
|-27,60
|Akfen GMYO
|3,85
|-3,02
|-20,78
|Akın Tekstil
|31,80
|-2,09
|0,13
|Akiş GMYO
|1,83
|-3,68
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|41,40
|-0,34
|-33,71
|Aksa
|15,12
|-0,26
|9,45
|Aksa Enerji
|11,41
|-1,21
|53,36
|Aksigorta
|7,68
|-2,04
|-11,71
|Aksu Enerji
|7,01
|-3,18
|-7,12
|Alarko Carrıer
|250,30
|-4,03
|-31,14
|Alarko GMYO
|20,20
|-2,23
|-20,25
|Alarko Holding
|8,41
|-1,18
|-1,31
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,98
|-2,13
|-22,52
|Alkim Kağıt
|16,43
|-7,59
|26,93
|Alkim Kimya
|15,37
|-2,91
|9,11
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,75
|-0,57
|-20,09
|Altınyunus Çeşme
|62,35
|-2,65
|24,80
|Anadolu Efes
|22,10
|-1,16
|3,46
|Anadolu Grubu Holding
|21,40
|-2,01
|-18,09
|Anadolu Hayat Emek.
|8,77
|-0,90
|9,14
|Anadolu Isuzu
|15,56
|-1,83
|-13,56
|Anadolu Sigorta
|6,05
|-1,63
|-16,21
|Anel Elektrik
|2,64
|-3,30
|-16,72
|Arçelik
|29,10
|-0,61
|2,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,45
|-2,82
|11,17
|Arena Bilgisayar
|37,46
|-4,39
|9,95
|Armada Bilgisayar
|43,24
|5,36
|-11,90
|Arsan Tekstil
|4,27
|-2,06
|5,82
|Arzum Ev Aletleri
|16,77
|-3,40
|-30,60
|Aselsan
|14,79
|-0,74
|-18,96
|Ata GMYO
|3,44
|-3,64
|-37,57
|Atakule GMYO
|1,99
|-2,45
|-15,00
|Atlantis Yatırım Holding
|3,86
|0,26
|-30,58
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|0,59
|-2,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|25,28
|-4,24
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,41
|-0,32
|4,69
|Avrasya GMYO
|2,28
|-0,44
|-12,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,18
|-2,45
|-0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,68
|-2,24
|-5,33
|Aydem Enerji
|6,00
|-3,85
|Ayen Enerji
|4,28
|-1,61
|-20,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,98
|0,05
|68,27
|Aygaz
|13,13
|0,00
|-7,45
|Bagfaş
|16,10
|-8,26
|-19,50
|Bak Ambalaj
|18,40
|-1,08
|-8,91
|Balatacılar Balatacılık
|5,10
|-5,56
|-38,11
|Bantaş Ambalaj
|5,44
|1,87
|15,99
|Banvit
|53,95
|-2,79
|3,75
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|10,32
|-0,48
|Baştaş Başkent Çimento
|10,95
|-4,95
|-36,96
|Batı Çimento
|11,80
|-0,25
|150,53
|Batısöke Çimento
|2,11
|-2,76
|-13,52
|Bayrak Taban Sanayi
|9,84
|-1,70
|-7,26
|Bera Holding
|12,25
|-1,45
|-39,60
|Berkosan Yalıtım
|8,95
|-1,00
|0,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,07
|1,68
|50,25
|Beyaz Filo
|9,05
|-2,58
|-11,10
|Bilici Yatırım
|17,29
|0,88
|160,39
|Bim Mağazalar
|62,70
|0,48
|-12,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,95
|0,35
|Birko Mensucat
|1,07
|-1,83
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,50
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,46
|-2,47
|-25,39
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,50
|-2,14
|Boğaziçi Beton
|5,42
|0,37
|Borusan Mannesmann
|22,12
|-1,16
|-20,43
|Borusan Yat. Paz.
|275,00
|-2,31
|-39,46
|Bosch Fren Sistemleri
|802,20
|-1,81
|-34,76
|Bossa
|26,28
|-0,68
|47,23
|Brisa
|20,10
|-0,59
|3,80
|Burçelik
|17,30
|-3,03
|-17,70
|Burçelik Vana
|21,12
|-3,65
|-57,47
|Bursa Çimento
|3,37
|-2,60
|-32,30
|Carrefoursa
|38,78
|-1,27
|-45,99
|Casa Emtia Petrol
|125,00
|-3,55
|17,92
|Ceo Event Medya
|10,83
|-1,01
|68,43
|Coca Cola İçecek
|77,15
|-2,22
|21,48
|Cosmos Yat. Holding
|9,46
|-2,47
|17,37
|Credıtwest Faktorıng
|4,05
|-3,11
|-31,01
|Çan2 Termik
|8,70
|0,58
|Çelebi
|193,30
|-5,25
|5,90
|Çelik Halat
|5,92
|-1,66
|-34,93
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|12,84
|-1,31
|-18,27
|Çimbeton
|210,00
|-4,59
|-29,17
|Çimentaş
|28,82
|-3,93
|-20,30
|Çimsa
|20,70
|-2,63
|16,29
|Çuhadaroğlu Metal
|7,05
|2,03
|-7,33
|Dagi Giyim
|2,25
|-3,85
|-33,95
|Dagi Yatırım Holding
|16,84
|3,57
|30,54
|Dardanel
|14,02
|-0,71
|-58,15
|Datagate Bilgisayar
|12,10
|-0,49
|-24,89
|Demısaş Döküm
|8,20
|5,13
|26,63
|Denge Holding
|3,24
|-4,14
|-40,88
|Deniz GMYO
|1,83
|-2,14
|-0,65
|Derimod
|11,44
|-1,04
|17,45
|Derlüks Yatırım Holding
|4,02
|4,42
|-54,42
|Desa Deri
|11,54
|-3,75
|18,48
|Despec Bilgisayar
|9,06
|-2,58
|-30,63
|Deva Holding
|23,72
|-1,98
|-1,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,72
|-4,46
|-0,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|-6,61
|9,92
|Ditaş Doğan
|13,86
|-1,07
|6,57
|DO-CO
|812,10
|0,40
|28,90
|Doğan Burda
|13,00
|-0,38
|-42,07
|Doğan Holding
|2,86
|-0,69
|-4,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|-2,83
|-11,55
|Doğusan
|5,84
|0,69
|33,33
|Doğuş GMYO
|7,94
|-3,41
|-2,82
|Doğuş Otomotiv
|23,76
|6,55
|-13,03
|Döktaş Dökümcülük
|29,40
|1,38
|-3,98
|Duran Doğan Basım
|10,03
|-1,86
|-4,39
|Dyo Boya
|10,67
|-2,02
|-5,13
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|0,00
|-18,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,00
|-2,39
|33,73
|Edip Gayrimenkul
|2,15
|-2,27
|-35,24
|Ege Endüstri
|1.204,00
|-1,34
|-27,68
|Ege Gübre
|168,20
|-3,89
|17,25
|Ege Profil
|25,28
|-2,09
|-33,89
|Ege Seramik
|12,91
|4,87
|33,61
|Egeplast
|26,98
|-3,37
|-18,98
|Ekiz Kimya
|6,55
|0,92
|-8,13
|Emek Elektrik
|2,27
|-2,58
|-20,50
|Eminiş Ambalaj
|22,02
|0,00
|-40,23
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|-1,55
|-9,68
|Enerjisa Enerji
|10,25
|-2,38
|-11,10
|Enka İnşaat
|9,16
|0,22
|30,08
|Erbosan
|119,90
|4,35
|195,65
|Ereğli Demir Çelik
|17,86
|-1,71
|35,96
|Ersu Gıda
|3,47
|-1,70
|-29,76
|Escort Teknoloji
|5,62
|-0,53
|-14,46
|Esenboğa Elektrik
|27,80
|-0,36
|46,11
|Etiler Gıda
|5,62
|-2,60
|41,21
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,40
|-9,98
|92,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|-1,39
|-1,39
|Euro Yat. Ort.
|4,06
|-1,93
|-9,98
|Euro Yatırım Holding
|3,28
|-2,67
|15,49
|Fade Gıda
|20,48
|1,79
|230,86
|Fenerbahçe Futbol
|36,88
|-1,07
|24,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|1,65
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|98,10
|-4,76
|-19,98
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,72
|-2,30
|-2,38
|Ford Otosan
|167,20
|0,42
|36,89
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,14
|0,88
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|18,49
|5,24
|-11,87
|Galata Wind Enerji
|3,35
|-3,74
|Galatasaray Sportif
|3,66
|0,55
|-9,63
|Garanti Bankası
|8,15
|-0,37
|-19,71
|Garanti Faktoring
|9,85
|-1,01
|-11,50
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-1,32
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,05
|-2,49
|18,97
|Gediz Ambalaj
|41,04
|-3,39
|53,13
|Gentaş
|3,96
|-3,18
|-32,44
|Gersan Elektrik
|5,99
|-2,28
|-2,44
|Global Men. Değ.
|5,89
|-0,67
|-2,00
|Global Yat. Holding
|3,07
|-3,46
|-34,40
|Good-Year
|6,56
|-1,65
|-17,67
|Göltaş Çimento
|38,86
|-3,91
|-5,82
|Gözde Girişim
|5,50
|-0,18
|-31,08
|GSD Denizcilik
|6,03
|-2,43
|19,64
|GSD Holding
|1,84
|-2,13
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|52,35
|-2,79
|-39,16
|Güler Yat. Holding
|2,44
|4,72
|-29,53
|Halk GMYO
|2,44
|-2,01
|-19,95
|Hatay Tekstil
|16,63
|-2,63
|21,96
|Hedef Girişim
|2,63
|-0,75
|4,17
|Hektaş
|7,75
|-0,26
|45,07
|HUB Girişim
|11,23
|-2,52
|-38,30
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|-0,76
|-38,10
|ICBC Turkey Bank
|5,25
|-3,14
|-19,23
|İdealist Danışmanlık
|60,00
|-3,23
|345,77
|İdealist GMYO
|5,41
|1,88
|-20,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|-0,99
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-1,90
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|0,00
|-56,57
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|-2,90
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|6,00
|-1,15
|29,14
|Info Yatırım
|3,87
|-2,52
|-17,14
|İntema
|38,98
|-3,13
|-2,31
|Inveo Yatırım Holding
|107,40
|-1,92
|142,88
|İpek Doğal Enerji
|11,94
|-1,49
|-8,72
|İskenderun Demir Çelik
|11,12
|-1,51
|23,06
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi