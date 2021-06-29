Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

29.06.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,071,20-34,50
Acıpayam Selüloz16,52-3,11-3,50
Adel Kalemcilik27,701,24-19,09
Adese Gayrimenkul1,20-0,83-57,14
Afyon Çimento3,77-1,31-26,22
Ak Enerji1,29-1,53-41,63
Akbank5,31-0,38-21,43
Akçansa15,00-5,90-6,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-2,25-27,60
Akfen GMYO3,85-3,02-20,78
Akın Tekstil31,80-2,090,13
Akiş GMYO1,83-3,68-34,46
Akmerkez GMYO41,40-0,34-33,71
Aksa15,12-0,269,45
Aksa Enerji11,41-1,2153,36
Aksigorta7,68-2,04-11,71
Aksu Enerji7,01-3,18-7,12
Alarko Carrıer250,30-4,03-31,14
Alarko GMYO20,20-2,23-20,25
Alarko Holding8,41-1,18-1,31
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş22,98-2,13-22,52
Alkim Kağıt16,43-7,5926,93
Alkim Kimya15,37-2,919,11
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,75-0,57-20,09
Altınyunus Çeşme62,35-2,6524,80
Anadolu Efes22,10-1,163,46
Anadolu Grubu Holding21,40-2,01-18,09
Anadolu Hayat Emek.8,77-0,909,14
Anadolu Isuzu15,56-1,83-13,56
Anadolu Sigorta6,05-1,63-16,21
Anel Elektrik2,64-3,30-16,72
Arçelik29,10-0,612,25
ARD Bilişim Teknolojileri53,45-2,8211,17
Arena Bilgisayar37,46-4,399,95
Armada Bilgisayar43,245,36-11,90
Arsan Tekstil4,27-2,065,82
Arzum Ev Aletleri16,77-3,40-30,60
Aselsan14,79-0,74-18,96
Ata GMYO3,44-3,64-37,57
Atakule GMYO1,99-2,45-15,00
Atlantis Yatırım Holding3,860,26-30,58
Atlas Yat. Ort.1,710,59-2,29
ATP Ticari Bilgisayar25,28-4,24

AvivaSA Emeklilik Hayat18,41-0,324,69
Avrasya GMYO2,28-0,44-12,96
Avrasya Petrol ve Tur.3,18-2,45-0,63
Avrupa Yatırım Holding5,68-2,24-5,33
Aydem Enerji6,00-3,85

Ayen Enerji4,28-1,61-20,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,980,0568,27
Aygaz13,130,00-7,45
Bagfaş16,10-8,26-19,50
Bak Ambalaj18,40-1,08-8,91
Balatacılar Balatacılık5,10-5,56-38,11
Bantaş Ambalaj5,441,8715,99
Banvit53,95-2,793,75
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,32-0,48

Baştaş Başkent Çimento10,95-4,95-36,96
Batı Çimento11,80-0,25150,53
Batısöke Çimento2,11-2,76-13,52
Bayrak Taban Sanayi9,84-1,70-7,26
Bera Holding12,25-1,45-39,60
Berkosan Yalıtım8,95-1,000,34
Beşiktaş Futbol Yat.6,071,6850,25
Beyaz Filo9,05-2,58-11,10
Bilici Yatırım17,290,88160,39
Bim Mağazalar62,700,48-12,06
Biotrend Çevre ve Enerji19,950,35

Birko Mensucat1,07-1,83-3,60
Birlik Mensucat2,00-0,50-42,20
Bizim Mağazaları11,46-2,47-25,39
BMS Çelik Hasır Sanayi5,50-2,14

Boğaziçi Beton5,420,37

Borusan Mannesmann22,12-1,16-20,43
Borusan Yat. Paz.275,00-2,31-39,46
Bosch Fren Sistemleri802,20-1,81-34,76
Bossa26,28-0,6847,23
Brisa20,10-0,593,80
Burçelik17,30-3,03-17,70
Burçelik Vana21,12-3,65-57,47
Bursa Çimento3,37-2,60-32,30
Carrefoursa38,78-1,27-45,99
Casa Emtia Petrol125,00-3,5517,92
Ceo Event Medya10,83-1,0168,43
Coca Cola İçecek77,15-2,2221,48
Cosmos Yat. Holding9,46-2,4717,37
Credıtwest Faktorıng4,05-3,11-31,01
Çan2 Termik8,700,58

Çelebi193,30-5,255,90
Çelik Halat5,92-1,66-34,93
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş12,84-1,31-18,27
Çimbeton210,00-4,59-29,17
Çimentaş28,82-3,93-20,30
Çimsa20,70-2,6316,29
Çuhadaroğlu Metal7,052,03-7,33
Dagi Giyim2,25-3,85-33,95
Dagi Yatırım Holding16,843,5730,54
Dardanel14,02-0,71-58,15
Datagate Bilgisayar12,10-0,49-24,89
Demısaş Döküm8,205,1326,63
Denge Holding3,24-4,14-40,88
Deniz GMYO1,83-2,14-0,65
Derimod11,44-1,0417,45
Derlüks Yatırım Holding4,024,42-54,42
Desa Deri11,54-3,7518,48
Despec Bilgisayar9,06-2,58-30,63
Deva Holding23,72-1,98-1,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,72-4,46-0,51
Diriteks Diriliş Tekstil4,10-6,619,92
Ditaş Doğan13,86-1,076,57
DO-CO812,100,4028,90
Doğan Burda13,00-0,38-42,07
Doğan Holding2,86-0,69-4,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,06-2,83-11,55
Doğusan5,840,6933,33
Doğuş GMYO7,94-3,41-2,82
Doğuş Otomotiv23,766,55-13,03
Döktaş Dökümcülük29,401,38-3,98
Duran Doğan Basım10,03-1,86-4,39
Dyo Boya10,67-2,02-5,13
Eczacıbaşı İlaç5,880,00-18,36
Eczacıbaşı Yatırım36,00-2,3933,73
Edip Gayrimenkul2,15-2,27-35,24
Ege Endüstri1.204,00-1,34-27,68
Ege Gübre168,20-3,8917,25
Ege Profil25,28-2,09-33,89
Ege Seramik12,914,8733,61
Egeplast26,98-3,37-18,98
Ekiz Kimya6,550,92-8,13
Emek Elektrik2,27-2,58-20,50
Eminiş Ambalaj22,020,00-40,23
Emlak Konut GMYO1,91-1,55-9,68
Enerjisa Enerji10,25-2,38-11,10
Enka İnşaat9,160,2230,08
Erbosan119,904,35195,65
Ereğli Demir Çelik17,86-1,7135,96
Ersu Gıda3,47-1,70-29,76
Escort Teknoloji5,62-0,53-14,46
Esenboğa Elektrik27,80-0,3646,11
Etiler Gıda5,62-2,6041,21
Euro Kapital Yat. Ort.7,40-9,9892,21
Euro Trend Yat. Ort.3,55-1,39-1,39
Euro Yat. Ort.4,06-1,93-9,98
Euro Yatırım Holding3,28-2,6715,49
Fade Gıda20,481,79230,86
Fenerbahçe Futbol36,88-1,0724,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,471,65-16,21
F-M İzmit Piston98,10-4,76-19,98
Fonet Bilgi Teknolojileri12,72-2,30-2,38
Ford Otosan167,200,4236,89
Formet Celik Kapi Sanayi1,140,88-53,53
Frigo Pak Gıda18,495,24-11,87
Galata Wind Enerji3,35-3,74

Galatasaray Sportif3,660,55-9,63
Garanti Bankası8,15-0,37-19,71
Garanti Faktoring9,85-1,01-11,50
Garanti Yat. Ort.2,25-1,32-30,34
Gedik Y. Men. Değ.7,05-2,4918,97
Gediz Ambalaj41,04-3,3953,13
Gentaş3,96-3,18-32,44
Gersan Elektrik5,99-2,28-2,44
Global Men. Değ.5,89-0,67-2,00
Global Yat. Holding3,07-3,46-34,40
Good-Year6,56-1,65-17,67
Göltaş Çimento38,86-3,91-5,82
Gözde Girişim5,50-0,18-31,08
GSD Denizcilik6,03-2,4319,64
GSD Holding1,84-2,13-26,69
Gübre Fabrik.52,35-2,79-39,16
Güler Yat. Holding2,444,72-29,53
Halk GMYO2,44-2,01-19,95
Hatay Tekstil16,63-2,6321,96
Hedef Girişim2,63-0,754,17
Hektaş7,75-0,2645,07
HUB Girişim11,23-2,52-38,30
Hürriyet Gzt.1,30-0,76-38,10
ICBC Turkey Bank5,25-3,14-19,23
İdealist Danışmanlık60,00-3,23345,77
İdealist GMYO5,411,88-20,44
İhlas Ev Aletleri1,00-0,99-46,32
İhlas Gayrimenkul1,03-1,90-17,60
İhlas Gazetecilik1,070,00-56,57
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,67-2,90-41,23
İndeks Bilgisayar6,00-1,1529,14
Info Yatırım3,87-2,52-17,14
İntema38,98-3,13-2,31
Inveo Yatırım Holding107,40-1,92142,88
İpek Doğal Enerji11,94-1,49-8,72
İskenderun Demir Çelik11,12-1,5123,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek 13:43 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek 13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 12:22 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu 12:11 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı 11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu 11:05 Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih

Son Dakika Haberleri
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:42 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
13:39 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
13:34 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış
13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!         
13:56
Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi         
13:40
Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı         
13:26
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi         
12:18
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor         
11:11
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Rönesans Holding'den 5 şehir hastanesiyle ilgili açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil Rönesans Holding'den 5 şehir hastanesiyle ilgili açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
09:58
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 14:13:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement