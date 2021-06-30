Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,03 0,20 -35,01 Acıpayam Selüloz 16,60 -0,30 -3,04 Adel Kalemcilik 26,68 -3,47 -22,07 Adese Gayrimenkul 1,20 -1,64 -57,14 Afyon Çimento 3,78 -0,26 -26,03 Ak Enerji 1,30 -0,76 -41,18 Akbank 5,30 -0,38 -21,57 Akçansa 15,23 0,07 -5,42 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 -1,12 -26,76 Akfen GMYO 3,85 -0,52 -20,78 Akın Tekstil 32,50 -0,91 2,33 Akiş GMYO 1,82 -1,62 -34,82 Akmerkez GMYO 41,18 -0,53 -34,06 Aksa 15,22 -1,81 10,17 Aksa Enerji 11,83 0,68 59,01 Aksigorta 7,77 -0,26 -10,67 Aksu Enerji 7,22 4,64 -4,34 Alarko Carrıer 260,00 0,46 -28,48 Alarko GMYO 20,12 -0,69 -20,57 Alarko Holding 8,48 -0,24 -0,49 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,40 0,52 -21,11 Alkim Kağıt 16,24 -3,91 25,47 Alkim Kimya 15,31 -0,71 8,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,67 0,00 -23,74 Altınyunus Çeşme 66,75 7,49 33,61 Anadolu Efes 22,22 0,18 4,02 Anadolu Grubu Holding 21,52 -1,10 -17,63 Anadolu Hayat Emek. 8,77 0,11 9,14 Anadolu Isuzu 15,73 -0,13 -12,61 Anadolu Sigorta 6,09 -0,16 -15,66 Anel Elektrik 2,77 1,47 -12,62 Arçelik 29,62 0,61 4,08 ARD Bilişim Teknolojileri 52,25 1,16 8,67 Arena Bilgisayar 37,50 0,00 10,07 Armada Bilgisayar 44,20 -2,08 -9,94 Arsan Tekstil 4,24 -2,97 5,07 Arzum Ev Aletleri 17,48 2,58 -27,66 Aselsan 14,84 -1,13 -18,68 Ata GMYO 3,46 -0,29 -37,21 Atakule GMYO 2,03 0,50 -13,29 Atlantis Yatırım Holding 3,81 0,00 -31,47 Atlas Yat. Ort. 1,71 0,00 -2,29 ATP Ticari Bilgisayar 24,66 -1,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,37 1,49 4,47 Avrasya GMYO 2,36 5,83 -9,90 Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 2,20 1,56 Avrupa Yatırım Holding 5,46 -0,73 -9,00 Aydem Enerji 5,99 0,17 Ayen Enerji 4,38 -0,68 -19,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,99 -0,05 68,36 Aygaz 13,39 0,53 -5,61 Bagfaş 17,00 2,41 -15,00 Bak Ambalaj 18,92 0,96 -6,34 Balatacılar Balatacılık 5,15 -0,96 -37,50 Bantaş Ambalaj 5,40 -1,46 15,14 Banvit 55,15 -0,72 6,06 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 11,19 7,80 Baştaş Başkent Çimento 11,75 4,91 -32,35 Batı Çimento 11,81 -1,34 150,74 Batısöke Çimento 2,15 1,42 -11,89 Bayrak Taban Sanayi 10,01 0,50 -5,66 Bera Holding 12,28 -1,44 -39,45 Berkosan Yalıtım 9,08 -0,77 1,79 Beşiktaş Futbol Yat. 6,10 -0,16 50,99 Beyaz Filo 9,15 0,11 -10,12 Bilici Yatırım 17,76 1,02 167,47 Bim Mağazalar 63,00 -0,47 -11,63 Biotrend Çevre ve Enerji 20,00 -0,79 Birko Mensucat 1,07 0,00 -3,60 Birlik Mensucat 2,06 2,49 -40,46 Bizim Mağazaları 11,76 0,94 -23,44 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,47 -0,55 Boğaziçi Beton 5,28 -0,94 Borusan Mannesmann 23,28 -0,68 -16,26 Borusan Yat. Paz. 284,10 -0,11 -37,46 Bosch Fren Sistemleri 812,00 0,86 -33,97 Bossa 26,74 0,53 49,80 Brisa 20,46 -1,06 5,66 Burçelik 18,19 4,30 -13,46 Burçelik Vana 22,10 3,85 -55,50 Bursa Çimento 3,44 0,00 -30,89 Carrefoursa 38,66 -0,26 -46,16 Casa Emtia Petrol 143,70 5,82 35,57 Ceo Event Medya 10,43 -2,07 62,21 Coca Cola İçecek 78,25 0,97 23,21 Cosmos Yat. Holding 9,80 4,26 21,59 Credıtwest Faktorıng 4,10 0,24 -30,15 Çan2 Termik 9,74 2,42 Çelebi 200,60 3,24 9,90 Çelik Halat 5,99 0,50 -34,16 Çemaş Döküm 1,18 0,00 -30,69 Çemtaş 12,86 0,31 -18,15 Çimbeton 217,20 1,07 -26,75 Çimentaş 29,44 -0,61 -18,58 Çimsa 20,92 -2,06 17,53 Çuhadaroğlu Metal 7,09 0,85 -6,80 Dagi Giyim 2,20 -2,22 -35,42 Dagi Yatırım Holding 15,55 -4,72 20,54 Dardanel 13,85 -0,29 -58,66 Datagate Bilgisayar 12,07 -0,41 -25,08 Demısaş Döküm 7,59 -0,52 17,21 Denge Holding 2,84 -7,49 -48,18 Deniz GMYO 1,83 -1,08 -0,65 Derimod 11,80 1,72 21,15 Derlüks Yatırım Holding 4,16 4,26 -52,83 Desa Deri 12,10 4,76 24,23 Despec Bilgisayar 9,23 -0,43 -29,33 Deva Holding 24,28 -1,22 0,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,74 0,66 -0,33 Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 -2,52 13,94 Ditaş Doğan 14,20 -0,14 9,18 DO-CO 787,00 -1,63 24,92 Doğan Burda 13,80 5,50 -38,50 Doğan Holding 2,84 -0,70 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 -0,48 -11,12 Doğusan 6,10 1,33 39,27 Doğuş GMYO 8,00 1,27 -2,08 Doğuş Otomotiv 26,60 8,48 -2,64 Döktaş Dökümcülük 30,70 2,33 0,26 Duran Doğan Basım 10,21 -0,10 -2,67 Dyo Boya 11,20 0,63 -0,42 Eczacıbaşı İlaç 5,90 -0,34 -18,08 Eczacıbaşı Yatırım 37,02 1,54 37,52 Edip Gayrimenkul 2,49 8,26 -25,00 Ege Endüstri 1.215,30 0,57 -27,00 Ege Gübre 169,10 0,18 17,88 Ege Profil 26,36 2,17 -31,07 Ege Seramik 12,33 -3,67 27,61 Egeplast 25,76 -2,72 -22,64 Ekiz Kimya 6,60 0,92 -7,43 Emek Elektrik 2,32 -0,43 -18,75 Eminiş Ambalaj 21,50 -2,27 -41,64 Emlak Konut GMYO 1,91 -0,52 -9,68 Enerjisa Enerji 10,41 1,07 -9,72 Enka İnşaat 9,25 0,22 31,36 Erbosan 123,50 4,31 204,53 Ereğli Demir Çelik 18,17 -0,55 38,32 Ersu Gıda 3,49 0,29 -29,35 Escort Teknoloji 5,64 -3,42 -14,16 Esenboğa Elektrik 28,38 -0,56 49,16 Etiler Gıda 5,77 1,58 44,97 Euro Kapital Yat. Ort. 6,66 -10,00 72,99 Euro Trend Yat. Ort. 3,54 -0,28 -1,67 Euro Yat. Ort. 4,18 3,47 -7,32 Euro Yatırım Holding 3,16 -0,94 11,27 Fade Gıda 22,44 10,00 262,52 Fenerbahçe Futbol 38,38 -0,10 29,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -0,40 -16,55 F-M İzmit Piston 99,95 -0,15 -18,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,10 -0,83 0,54 Ford Otosan 169,30 -0,76 38,61 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 18,05 -0,11 -13,97 Galata Wind Enerji 3,36 -0,30 Galatasaray Sportif 3,68 -0,27 -9,14 Garanti Bankası 8,34 1,09 -17,84 Garanti Faktoring 9,82 -1,60 -11,77 Garanti Yat. Ort. 2,25 -2,17 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 7,93 9,99 33,81 Gediz Ambalaj 41,44 -0,14 54,63 Gentaş 4,04 -0,25 -31,07 Gersan Elektrik 6,05 -0,33 -1,47 Global Men. Değ. 6,03 1,69 0,33 Global Yat. Holding 3,08 0,00 -34,19 Good-Year 6,81 0,29 -14,54 Göltaş Çimento 38,50 -2,83 -6,69 Gözde Girişim 5,53 -0,18 -30,70 GSD Denizcilik 6,11 -1,77 21,23 GSD Holding 1,84 0,00 -26,69 Gübre Fabrik. 52,95 -0,84 -38,47 Güler Yat. Holding 2,39 -0,83 -30,98 Halk GMYO 2,50 1,63 -17,98 Hatay Tekstil 17,32 2,67 27,02 Hedef Girişim 2,70 0,37 6,94 Hektaş 7,77 -2,02 45,44 HUB Girişim 11,71 3,08 -35,66 Hürriyet Gzt. 1,31 -0,76 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,34 0,00 -17,85 İdealist Danışmanlık 59,20 -0,92 339,82 İdealist GMYO 5,38 0,56 -20,88 İhlas Ev Aletleri 1,00 -0,99 -46,32 İhlas Gayrimenkul 1,03 0,00 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,09 1,87 -55,75 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,68 1,49 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,07 0,33 30,65 Info Yatırım 4,00 1,27 -14,36 İntema 40,00 2,25 0,25 Inveo Yatırım Holding 118,50 9,93 167,98 İpek Doğal Enerji 12,06 -0,58 -7,80 İskenderun Demir Çelik 11,24 -0,35 24,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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