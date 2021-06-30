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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.06.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,030,20-35,01
Acıpayam Selüloz16,60-0,30-3,04
Adel Kalemcilik26,68-3,47-22,07
Adese Gayrimenkul1,20-1,64-57,14
Afyon Çimento3,78-0,26-26,03
Ak Enerji1,30-0,76-41,18
Akbank5,30-0,38-21,57
Akçansa15,230,07-5,42
Akdeniz Yatırım Hold.1,76-1,12-26,76
Akfen GMYO3,85-0,52-20,78
Akın Tekstil32,50-0,912,33
Akiş GMYO1,82-1,62-34,82
Akmerkez GMYO41,18-0,53-34,06
Aksa15,22-1,8110,17
Aksa Enerji11,830,6859,01
Aksigorta7,77-0,26-10,67
Aksu Enerji7,224,64-4,34
Alarko Carrıer260,000,46-28,48
Alarko GMYO20,12-0,69-20,57
Alarko Holding8,48-0,24-0,49
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,400,52-21,11
Alkim Kağıt16,24-3,9125,47
Alkim Kimya15,31-0,718,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,670,00-23,74
Altınyunus Çeşme66,757,4933,61
Anadolu Efes22,220,184,02
Anadolu Grubu Holding21,52-1,10-17,63
Anadolu Hayat Emek.8,770,119,14
Anadolu Isuzu15,73-0,13-12,61
Anadolu Sigorta6,09-0,16-15,66
Anel Elektrik2,771,47-12,62
Arçelik29,620,614,08
ARD Bilişim Teknolojileri52,251,168,67
Arena Bilgisayar37,500,0010,07
Armada Bilgisayar44,20-2,08-9,94
Arsan Tekstil4,24-2,975,07
Arzum Ev Aletleri17,482,58-27,66
Aselsan14,84-1,13-18,68
Ata GMYO3,46-0,29-37,21
Atakule GMYO2,030,50-13,29
Atlantis Yatırım Holding3,810,00-31,47
Atlas Yat. Ort.1,710,00-2,29
ATP Ticari Bilgisayar24,66-1,12

AvivaSA Emeklilik Hayat18,371,494,47
Avrasya GMYO2,365,83-9,90
Avrasya Petrol ve Tur.3,252,201,56
Avrupa Yatırım Holding5,46-0,73-9,00
Aydem Enerji5,990,17

Ayen Enerji4,38-0,68-19,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,99-0,0568,36
Aygaz13,390,53-5,61
Bagfaş17,002,41-15,00
Bak Ambalaj18,920,96-6,34
Balatacılar Balatacılık5,15-0,96-37,50
Bantaş Ambalaj5,40-1,4615,14
Banvit55,15-0,726,06
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO11,197,80

Baştaş Başkent Çimento11,754,91-32,35
Batı Çimento11,81-1,34150,74
Batısöke Çimento2,151,42-11,89
Bayrak Taban Sanayi10,010,50-5,66
Bera Holding12,28-1,44-39,45
Berkosan Yalıtım9,08-0,771,79
Beşiktaş Futbol Yat.6,10-0,1650,99
Beyaz Filo9,150,11-10,12
Bilici Yatırım17,761,02167,47
Bim Mağazalar63,00-0,47-11,63
Biotrend Çevre ve Enerji20,00-0,79

Birko Mensucat1,070,00-3,60
Birlik Mensucat2,062,49-40,46
Bizim Mağazaları11,760,94-23,44
BMS Çelik Hasır Sanayi5,47-0,55

Boğaziçi Beton5,28-0,94

Borusan Mannesmann23,28-0,68-16,26
Borusan Yat. Paz.284,10-0,11-37,46
Bosch Fren Sistemleri812,000,86-33,97
Bossa26,740,5349,80
Brisa20,46-1,065,66
Burçelik18,194,30-13,46
Burçelik Vana22,103,85-55,50
Bursa Çimento3,440,00-30,89
Carrefoursa38,66-0,26-46,16
Casa Emtia Petrol143,705,8235,57
Ceo Event Medya10,43-2,0762,21
Coca Cola İçecek78,250,9723,21
Cosmos Yat. Holding9,804,2621,59
Credıtwest Faktorıng4,100,24-30,15
Çan2 Termik9,742,42

Çelebi200,603,249,90
Çelik Halat5,990,50-34,16
Çemaş Döküm1,180,00-30,69
Çemtaş12,860,31-18,15
Çimbeton217,201,07-26,75
Çimentaş29,44-0,61-18,58
Çimsa20,92-2,0617,53
Çuhadaroğlu Metal7,090,85-6,80
Dagi Giyim2,20-2,22-35,42
Dagi Yatırım Holding15,55-4,7220,54
Dardanel13,85-0,29-58,66
Datagate Bilgisayar12,07-0,41-25,08
Demısaş Döküm7,59-0,5217,21
Denge Holding2,84-7,49-48,18
Deniz GMYO1,83-1,08-0,65
Derimod11,801,7221,15
Derlüks Yatırım Holding4,164,26-52,83
Desa Deri12,104,7624,23
Despec Bilgisayar9,23-0,43-29,33
Deva Holding24,28-1,220,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,740,66-0,33
Diriteks Diriliş Tekstil4,25-2,5213,94
Ditaş Doğan14,20-0,149,18
DO-CO787,00-1,6324,92
Doğan Burda13,805,50-38,50
Doğan Holding2,84-0,70-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,07-0,48-11,12
Doğusan6,101,3339,27
Doğuş GMYO8,001,27-2,08
Doğuş Otomotiv26,608,48-2,64
Döktaş Dökümcülük30,702,330,26
Duran Doğan Basım10,21-0,10-2,67
Dyo Boya11,200,63-0,42
Eczacıbaşı İlaç5,90-0,34-18,08
Eczacıbaşı Yatırım37,021,5437,52
Edip Gayrimenkul2,498,26-25,00
Ege Endüstri1.215,300,57-27,00
Ege Gübre169,100,1817,88
Ege Profil26,362,17-31,07
Ege Seramik12,33-3,6727,61
Egeplast25,76-2,72-22,64
Ekiz Kimya6,600,92-7,43
Emek Elektrik2,32-0,43-18,75
Eminiş Ambalaj21,50-2,27-41,64
Emlak Konut GMYO1,91-0,52-9,68
Enerjisa Enerji10,411,07-9,72
Enka İnşaat9,250,2231,36
Erbosan123,504,31204,53
Ereğli Demir Çelik18,17-0,5538,32
Ersu Gıda3,490,29-29,35
Escort Teknoloji5,64-3,42-14,16
Esenboğa Elektrik28,38-0,5649,16
Etiler Gıda5,771,5844,97
Euro Kapital Yat. Ort.6,66-10,0072,99
Euro Trend Yat. Ort.3,54-0,28-1,67
Euro Yat. Ort.4,183,47-7,32
Euro Yatırım Holding3,16-0,9411,27
Fade Gıda22,4410,00262,52
Fenerbahçe Futbol38,38-0,1029,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-0,40-16,55
F-M İzmit Piston99,95-0,15-18,47
Fonet Bilgi Teknolojileri13,10-0,830,54
Ford Otosan169,30-0,7638,61
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda18,05-0,11-13,97
Galata Wind Enerji3,36-0,30

Galatasaray Sportif3,68-0,27-9,14
Garanti Bankası8,341,09-17,84
Garanti Faktoring9,82-1,60-11,77
Garanti Yat. Ort.2,25-2,17-30,34
Gedik Y. Men. Değ.7,939,9933,81
Gediz Ambalaj41,44-0,1454,63
Gentaş4,04-0,25-31,07
Gersan Elektrik6,05-0,33-1,47
Global Men. Değ.6,031,690,33
Global Yat. Holding3,080,00-34,19
Good-Year6,810,29-14,54
Göltaş Çimento38,50-2,83-6,69
Gözde Girişim5,53-0,18-30,70
GSD Denizcilik6,11-1,7721,23
GSD Holding1,840,00-26,69
Gübre Fabrik.52,95-0,84-38,47
Güler Yat. Holding2,39-0,83-30,98
Halk GMYO2,501,63-17,98
Hatay Tekstil17,322,6727,02
Hedef Girişim2,700,376,94
Hektaş7,77-2,0245,44
HUB Girişim11,713,08-35,66
Hürriyet Gzt.1,31-0,76-37,62
ICBC Turkey Bank5,340,00-17,85
İdealist Danışmanlık59,20-0,92339,82
İdealist GMYO5,380,56-20,88
İhlas Ev Aletleri1,00-0,99-46,32
İhlas Gayrimenkul1,030,00-17,60
İhlas Gazetecilik1,091,87-55,75
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,681,49-40,35
İndeks Bilgisayar6,070,3330,65
Info Yatırım4,001,27-14,36
İntema40,002,250,25
Inveo Yatırım Holding118,509,93167,98
İpek Doğal Enerji12,06-0,58-7,80
İskenderun Demir Çelik11,24-0,3524,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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