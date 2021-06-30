Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,03
|0,20
|-35,01
|Acıpayam Selüloz
|16,60
|-0,30
|-3,04
|Adel Kalemcilik
|26,68
|-3,47
|-22,07
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,78
|-0,26
|-26,03
|Ak Enerji
|1,30
|-0,76
|-41,18
|Akbank
|5,30
|-0,38
|-21,57
|Akçansa
|15,23
|0,07
|-5,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|-1,12
|-26,76
|Akfen GMYO
|3,85
|-0,52
|-20,78
|Akın Tekstil
|32,50
|-0,91
|2,33
|Akiş GMYO
|1,82
|-1,62
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|41,18
|-0,53
|-34,06
|Aksa
|15,22
|-1,81
|10,17
|Aksa Enerji
|11,83
|0,68
|59,01
|Aksigorta
|7,77
|-0,26
|-10,67
|Aksu Enerji
|7,22
|4,64
|-4,34
|Alarko Carrıer
|260,00
|0,46
|-28,48
|Alarko GMYO
|20,12
|-0,69
|-20,57
|Alarko Holding
|8,48
|-0,24
|-0,49
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,40
|0,52
|-21,11
|Alkim Kağıt
|16,24
|-3,91
|25,47
|Alkim Kimya
|15,31
|-0,71
|8,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,67
|0,00
|-23,74
|Altınyunus Çeşme
|66,75
|7,49
|33,61
|Anadolu Efes
|22,22
|0,18
|4,02
|Anadolu Grubu Holding
|21,52
|-1,10
|-17,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,77
|0,11
|9,14
|Anadolu Isuzu
|15,73
|-0,13
|-12,61
|Anadolu Sigorta
|6,09
|-0,16
|-15,66
|Anel Elektrik
|2,77
|1,47
|-12,62
|Arçelik
|29,62
|0,61
|4,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,25
|1,16
|8,67
|Arena Bilgisayar
|37,50
|0,00
|10,07
|Armada Bilgisayar
|44,20
|-2,08
|-9,94
|Arsan Tekstil
|4,24
|-2,97
|5,07
|Arzum Ev Aletleri
|17,48
|2,58
|-27,66
|Aselsan
|14,84
|-1,13
|-18,68
|Ata GMYO
|3,46
|-0,29
|-37,21
|Atakule GMYO
|2,03
|0,50
|-13,29
|Atlantis Yatırım Holding
|3,81
|0,00
|-31,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|0,00
|-2,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,66
|-1,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,37
|1,49
|4,47
|Avrasya GMYO
|2,36
|5,83
|-9,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|2,20
|1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,46
|-0,73
|-9,00
|Aydem Enerji
|5,99
|0,17
|Ayen Enerji
|4,38
|-0,68
|-19,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,99
|-0,05
|68,36
|Aygaz
|13,39
|0,53
|-5,61
|Bagfaş
|17,00
|2,41
|-15,00
|Bak Ambalaj
|18,92
|0,96
|-6,34
|Balatacılar Balatacılık
|5,15
|-0,96
|-37,50
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|-1,46
|15,14
|Banvit
|55,15
|-0,72
|6,06
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|11,19
|7,80
|Baştaş Başkent Çimento
|11,75
|4,91
|-32,35
|Batı Çimento
|11,81
|-1,34
|150,74
|Batısöke Çimento
|2,15
|1,42
|-11,89
|Bayrak Taban Sanayi
|10,01
|0,50
|-5,66
|Bera Holding
|12,28
|-1,44
|-39,45
|Berkosan Yalıtım
|9,08
|-0,77
|1,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,10
|-0,16
|50,99
|Beyaz Filo
|9,15
|0,11
|-10,12
|Bilici Yatırım
|17,76
|1,02
|167,47
|Bim Mağazalar
|63,00
|-0,47
|-11,63
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,00
|-0,79
|Birko Mensucat
|1,07
|0,00
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,06
|2,49
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|11,76
|0,94
|-23,44
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,47
|-0,55
|Boğaziçi Beton
|5,28
|-0,94
|Borusan Mannesmann
|23,28
|-0,68
|-16,26
|Borusan Yat. Paz.
|284,10
|-0,11
|-37,46
|Bosch Fren Sistemleri
|812,00
|0,86
|-33,97
|Bossa
|26,74
|0,53
|49,80
|Brisa
|20,46
|-1,06
|5,66
|Burçelik
|18,19
|4,30
|-13,46
|Burçelik Vana
|22,10
|3,85
|-55,50
|Bursa Çimento
|3,44
|0,00
|-30,89
|Carrefoursa
|38,66
|-0,26
|-46,16
|Casa Emtia Petrol
|143,70
|5,82
|35,57
|Ceo Event Medya
|10,43
|-2,07
|62,21
|Coca Cola İçecek
|78,25
|0,97
|23,21
|Cosmos Yat. Holding
|9,80
|4,26
|21,59
|Credıtwest Faktorıng
|4,10
|0,24
|-30,15
|Çan2 Termik
|9,74
|2,42
|Çelebi
|200,60
|3,24
|9,90
|Çelik Halat
|5,99
|0,50
|-34,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,00
|-30,69
|Çemtaş
|12,86
|0,31
|-18,15
|Çimbeton
|217,20
|1,07
|-26,75
|Çimentaş
|29,44
|-0,61
|-18,58
|Çimsa
|20,92
|-2,06
|17,53
|Çuhadaroğlu Metal
|7,09
|0,85
|-6,80
|Dagi Giyim
|2,20
|-2,22
|-35,42
|Dagi Yatırım Holding
|15,55
|-4,72
|20,54
|Dardanel
|13,85
|-0,29
|-58,66
|Datagate Bilgisayar
|12,07
|-0,41
|-25,08
|Demısaş Döküm
|7,59
|-0,52
|17,21
|Denge Holding
|2,84
|-7,49
|-48,18
|Deniz GMYO
|1,83
|-1,08
|-0,65
|Derimod
|11,80
|1,72
|21,15
|Derlüks Yatırım Holding
|4,16
|4,26
|-52,83
|Desa Deri
|12,10
|4,76
|24,23
|Despec Bilgisayar
|9,23
|-0,43
|-29,33
|Deva Holding
|24,28
|-1,22
|0,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,74
|0,66
|-0,33
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,25
|-2,52
|13,94
|Ditaş Doğan
|14,20
|-0,14
|9,18
|DO-CO
|787,00
|-1,63
|24,92
|Doğan Burda
|13,80
|5,50
|-38,50
|Doğan Holding
|2,84
|-0,70
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|-0,48
|-11,12
|Doğusan
|6,10
|1,33
|39,27
|Doğuş GMYO
|8,00
|1,27
|-2,08
|Doğuş Otomotiv
|26,60
|8,48
|-2,64
|Döktaş Dökümcülük
|30,70
|2,33
|0,26
|Duran Doğan Basım
|10,21
|-0,10
|-2,67
|Dyo Boya
|11,20
|0,63
|-0,42
|Eczacıbaşı İlaç
|5,90
|-0,34
|-18,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,02
|1,54
|37,52
|Edip Gayrimenkul
|2,49
|8,26
|-25,00
|Ege Endüstri
|1.215,30
|0,57
|-27,00
|Ege Gübre
|169,10
|0,18
|17,88
|Ege Profil
|26,36
|2,17
|-31,07
|Ege Seramik
|12,33
|-3,67
|27,61
|Egeplast
|25,76
|-2,72
|-22,64
|Ekiz Kimya
|6,60
|0,92
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,32
|-0,43
|-18,75
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-2,27
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|-0,52
|-9,68
|Enerjisa Enerji
|10,41
|1,07
|-9,72
|Enka İnşaat
|9,25
|0,22
|31,36
|Erbosan
|123,50
|4,31
|204,53
|Ereğli Demir Çelik
|18,17
|-0,55
|38,32
|Ersu Gıda
|3,49
|0,29
|-29,35
|Escort Teknoloji
|5,64
|-3,42
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|28,38
|-0,56
|49,16
|Etiler Gıda
|5,77
|1,58
|44,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,66
|-10,00
|72,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|-0,28
|-1,67
|Euro Yat. Ort.
|4,18
|3,47
|-7,32
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|-0,94
|11,27
|Fade Gıda
|22,44
|10,00
|262,52
|Fenerbahçe Futbol
|38,38
|-0,10
|29,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-0,40
|-16,55
|F-M İzmit Piston
|99,95
|-0,15
|-18,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,10
|-0,83
|0,54
|Ford Otosan
|169,30
|-0,76
|38,61
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,00
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|18,05
|-0,11
|-13,97
|Galata Wind Enerji
|3,36
|-0,30
|Galatasaray Sportif
|3,68
|-0,27
|-9,14
|Garanti Bankası
|8,34
|1,09
|-17,84
|Garanti Faktoring
|9,82
|-1,60
|-11,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-2,17
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,93
|9,99
|33,81
|Gediz Ambalaj
|41,44
|-0,14
|54,63
|Gentaş
|4,04
|-0,25
|-31,07
|Gersan Elektrik
|6,05
|-0,33
|-1,47
|Global Men. Değ.
|6,03
|1,69
|0,33
|Global Yat. Holding
|3,08
|0,00
|-34,19
|Good-Year
|6,81
|0,29
|-14,54
|Göltaş Çimento
|38,50
|-2,83
|-6,69
|Gözde Girişim
|5,53
|-0,18
|-30,70
|GSD Denizcilik
|6,11
|-1,77
|21,23
|GSD Holding
|1,84
|0,00
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|52,95
|-0,84
|-38,47
|Güler Yat. Holding
|2,39
|-0,83
|-30,98
|Halk GMYO
|2,50
|1,63
|-17,98
|Hatay Tekstil
|17,32
|2,67
|27,02
|Hedef Girişim
|2,70
|0,37
|6,94
|Hektaş
|7,77
|-2,02
|45,44
|HUB Girişim
|11,71
|3,08
|-35,66
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|-0,76
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,00
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|59,20
|-0,92
|339,82
|İdealist GMYO
|5,38
|0,56
|-20,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|-0,99
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|0,00
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|1,87
|-55,75
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|1,49
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,07
|0,33
|30,65
|Info Yatırım
|4,00
|1,27
|-14,36
|İntema
|40,00
|2,25
|0,25
|Inveo Yatırım Holding
|118,50
|9,93
|167,98
|İpek Doğal Enerji
|12,06
|-0,58
|-7,80
|İskenderun Demir Çelik
|11,24
|-0,35
|24,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi