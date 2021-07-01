Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,83 -2,82 -37,60 Acıpayam Selüloz 16,62 0,24 -2,92 Adel Kalemcilik 24,78 -0,96 -27,62 Adese Gayrimenkul 1,20 0,84 -57,14 Afyon Çimento 3,80 0,26 -25,64 Ak Enerji 1,31 2,34 -40,72 Akbank 5,33 0,95 -21,13 Akçansa 15,21 1,20 -5,54 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 0,58 -27,60 Akfen GMYO 3,70 0,00 -23,87 Akın Tekstil 32,90 2,81 3,59 Akiş GMYO 1,81 2,26 -35,18 Akmerkez GMYO 41,34 0,88 -33,80 Aksa 15,36 2,54 11,19 Aksa Enerji 11,82 2,25 58,87 Aksigorta 7,88 0,51 -9,41 Aksu Enerji 7,20 0,56 -4,60 Alarko Carrıer 271,40 3,98 -25,34 Alarko GMYO 20,30 1,60 -19,86 Alarko Holding 8,74 3,68 2,56 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,30 2,01 -21,44 Alkim Kağıt 15,87 0,76 22,61 Alkim Kimya 15,30 0,66 8,61 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,65 -0,60 -24,66 Altınyunus Çeşme 70,50 3,22 41,11 Anadolu Efes 22,48 0,99 5,24 Anadolu Grubu Holding 21,82 0,55 -16,48 Anadolu Hayat Emek. 8,99 2,04 11,88 Anadolu Isuzu 15,85 1,02 -11,94 Anadolu Sigorta 6,23 2,13 -13,72 Anel Elektrik 2,79 0,72 -11,99 Arçelik 29,96 0,54 5,28 ARD Bilişim Teknolojileri 51,85 0,97 7,84 Arena Bilgisayar 37,80 0,80 10,95 Armada Bilgisayar 43,32 -1,55 -11,74 Arsan Tekstil 4,12 2,23 2,10 Arzum Ev Aletleri 17,18 0,00 -28,90 Aselsan 14,80 0,54 -18,90 Ata GMYO 3,51 1,74 -36,30 Atakule GMYO 2,07 1,97 -11,58 Atlantis Yatırım Holding 3,75 0,54 -32,55 Atlas Yat. Ort. 1,69 -1,17 -3,43 ATP Ticari Bilgisayar 24,62 0,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,50 0,27 5,21 Avrasya GMYO 2,62 6,94 0,02 Avrasya Petrol ve Tur. 3,28 1,86 2,50 Avrupa Yatırım Holding 5,30 -1,30 -11,67 Aydem Enerji 6,20 3,16 Ayen Enerji 4,45 2,30 -17,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 1,18 59,58 Aygaz 13,46 1,13 -5,12 Bagfaş 17,21 1,24 -13,95 Bak Ambalaj 18,97 1,44 -6,09 Balatacılar Balatacılık 5,31 4,32 -35,56 Bantaş Ambalaj 5,39 0,94 14,93 Banvit 55,05 0,09 5,87 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,21 7,86 Baştaş Başkent Çimento 11,82 0,60 -31,95 Batı Çimento 11,84 0,00 151,38 Batısöke Çimento 2,17 0,00 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 9,85 -1,50 -7,16 Bera Holding 12,80 6,58 -36,88 Berkosan Yalıtım 9,11 1,45 2,13 Beşiktaş Futbol Yat. 6,01 0,17 48,76 Beyaz Filo 9,20 1,43 -9,63 Bilici Yatırım 18,64 4,60 180,72 Bim Mağazalar 62,50 0,56 -12,34 Biotrend Çevre ve Enerji 20,20 1,10 Birko Mensucat 1,07 1,90 -3,60 Birlik Mensucat 2,15 2,38 -37,86 Bizim Mağazaları 11,74 0,95 -23,57 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,51 2,23 Boğaziçi Beton 5,24 0,00 Borusan Mannesmann 23,38 1,48 -15,90 Borusan Yat. Paz. 295,00 2,11 -35,06 Bosch Fren Sistemleri 811,20 0,65 -34,03 Bossa 27,46 0,96 53,84 Brisa 20,78 2,97 7,32 Burçelik 18,71 3,66 -10,99 Burçelik Vana 22,92 6,41 -53,85 Bursa Çimento 3,41 0,59 -31,49 Carrefoursa 40,14 3,99 -44,09 Casa Emtia Petrol 142,00 -0,56 33,96 Ceo Event Medya 9,52 -3,25 48,06 Coca Cola İçecek 77,35 -0,51 21,80 Cosmos Yat. Holding 9,57 -3,24 18,73 Credıtwest Faktorıng 4,16 0,48 -29,13 Çan2 Termik 9,27 -3,44 Çelebi 203,00 1,10 11,22 Çelik Halat 6,01 1,01 -33,94 Çemaş Döküm 1,19 1,71 -30,11 Çemtaş 13,08 2,35 -16,75 Çimbeton 218,20 1,16 -26,41 Çimentaş 28,86 0,00 -20,19 Çimsa 21,22 0,57 19,21 Çuhadaroğlu Metal 7,07 0,43 -7,06 Dagi Giyim 2,18 0,46 -36,00 Dagi Yatırım Holding 15,09 0,27 16,98 Dardanel 14,09 3,99 -57,94 Datagate Bilgisayar 12,39 2,48 -23,09 Demısaş Döküm 7,57 -0,53 16,90 Denge Holding 2,56 -7,58 -53,28 Deniz GMYO 1,90 3,83 3,15 Derimod 11,82 0,85 21,36 Derlüks Yatırım Holding 4,24 -3,20 -51,93 Desa Deri 11,95 -1,40 22,69 Despec Bilgisayar 9,42 0,96 -27,87 Deva Holding 24,30 1,59 1,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,86 0,00 0,79 Diriteks Diriliş Tekstil 3,83 -9,88 2,68 Ditaş Doğan 14,72 4,62 13,18 DO-CO 792,10 1,33 25,73 Doğan Burda 14,95 6,03 -33,38 Doğan Holding 2,84 0,00 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 2,46 -10,69 Doğusan 5,96 -1,00 36,07 Doğuş GMYO 7,96 1,27 -2,57 Doğuş Otomotiv 24,58 -3,08 -10,03 Döktaş Dökümcülük 29,30 0,69 -4,31 Duran Doğan Basım 10,17 -0,29 -3,05 Dyo Boya 11,57 3,21 2,87 Eczacıbaşı İlaç 5,94 1,19 -17,52 Eczacıbaşı Yatırım 39,90 8,42 48,22 Edip Gayrimenkul 2,54 3,67 -23,49 Ege Endüstri 1.222,10 1,08 -26,60 Ege Gübre 171,00 1,97 19,20 Ege Profil 27,38 4,90 -28,40 Ege Seramik 11,90 -0,83 23,16 Egeplast 24,70 -3,36 -25,83 Ekiz Kimya 7,34 7,31 2,95 Emek Elektrik 2,39 3,91 -16,30 Eminiş Ambalaj 22,00 2,33 -40,28 Emlak Konut GMYO 1,89 1,07 -10,62 Enerjisa Enerji 10,50 1,45 -8,94 Enka İnşaat 9,45 1,29 34,20 Erbosan 125,90 -3,30 210,44 Ereğli Demir Çelik 18,16 0,89 38,24 Ersu Gıda 3,49 0,87 -29,35 Escort Teknoloji 5,59 0,36 -14,92 Esenboğa Elektrik 28,46 0,99 49,58 Etiler Gıda 6,00 0,84 50,75 Euro Kapital Yat. Ort. 6,00 -9,91 55,84 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 0,58 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,14 1,72 -8,20 Euro Yatırım Holding 3,18 0,32 11,97 Fade Gıda 23,16 3,21 274,15 Fenerbahçe Futbol 38,06 0,32 28,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,40 2,56 -18,59 F-M İzmit Piston 100,90 1,61 -17,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,12 -0,08 0,69 Ford Otosan 173,10 1,70 41,72 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 0,00 -53,12 Frigo Pak Gıda 17,91 0,51 -14,63 Galata Wind Enerji 3,36 1,20 Galatasaray Sportif 3,60 0,28 -11,11 Garanti Bankası 8,36 0,72 -17,64 Garanti Faktoring 9,98 1,01 -10,33 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,44 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 8,72 9,96 47,15 Gediz Ambalaj 44,20 2,08 64,93 Gentaş 4,03 1,51 -31,25 Gersan Elektrik 5,95 0,68 -3,09 Global Men. Değ. 6,15 -0,49 2,33 Global Yat. Holding 3,15 1,94 -32,69 Good-Year 6,82 1,49 -14,41 Göltaş Çimento 39,66 3,82 -3,88 Gözde Girişim 5,51 1,66 -30,95 GSD Denizcilik 6,25 2,46 24,01 GSD Holding 1,84 1,66 -26,69 Gübre Fabrik. 52,05 0,97 -39,51 Güler Yat. Holding 2,36 0,43 -31,85 Halk GMYO 2,49 0,40 -18,31 Hatay Tekstil 16,95 1,74 24,31 Hedef Girişim 2,83 2,54 12,09 Hektaş 7,70 1,72 44,13 HUB Girişim 11,55 -0,43 -36,54 Hürriyet Gzt. 1,34 3,08 -36,19 ICBC Turkey Bank 5,34 0,75 -17,85 İdealist Danışmanlık 61,45 2,42 356,54 İdealist GMYO 5,68 -3,40 -16,47 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 1,05 2,94 -16,00 İhlas Gazetecilik 1,14 -0,87 -53,72 İhlas Holding 0,58 3,57 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,68 3,03 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,07 1,68 30,65 Info Yatırım 4,10 1,49 -12,22 İntema 40,12 1,67 0,55 Inveo Yatırım Holding 130,30 9,96 194,66 İpek Doğal Enerji 12,05 1,35 -7,87 İskenderun Demir Çelik 11,29 0,27 24,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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