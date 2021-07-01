Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,83
|-2,82
|-37,60
|Acıpayam Selüloz
|16,62
|0,24
|-2,92
|Adel Kalemcilik
|24,78
|-0,96
|-27,62
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,80
|0,26
|-25,64
|Ak Enerji
|1,31
|2,34
|-40,72
|Akbank
|5,33
|0,95
|-21,13
|Akçansa
|15,21
|1,20
|-5,54
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|0,58
|-27,60
|Akfen GMYO
|3,70
|0,00
|-23,87
|Akın Tekstil
|32,90
|2,81
|3,59
|Akiş GMYO
|1,81
|2,26
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|41,34
|0,88
|-33,80
|Aksa
|15,36
|2,54
|11,19
|Aksa Enerji
|11,82
|2,25
|58,87
|Aksigorta
|7,88
|0,51
|-9,41
|Aksu Enerji
|7,20
|0,56
|-4,60
|Alarko Carrıer
|271,40
|3,98
|-25,34
|Alarko GMYO
|20,30
|1,60
|-19,86
|Alarko Holding
|8,74
|3,68
|2,56
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,30
|2,01
|-21,44
|Alkim Kağıt
|15,87
|0,76
|22,61
|Alkim Kimya
|15,30
|0,66
|8,61
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,65
|-0,60
|-24,66
|Altınyunus Çeşme
|70,50
|3,22
|41,11
|Anadolu Efes
|22,48
|0,99
|5,24
|Anadolu Grubu Holding
|21,82
|0,55
|-16,48
|Anadolu Hayat Emek.
|8,99
|2,04
|11,88
|Anadolu Isuzu
|15,85
|1,02
|-11,94
|Anadolu Sigorta
|6,23
|2,13
|-13,72
|Anel Elektrik
|2,79
|0,72
|-11,99
|Arçelik
|29,96
|0,54
|5,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,85
|0,97
|7,84
|Arena Bilgisayar
|37,80
|0,80
|10,95
|Armada Bilgisayar
|43,32
|-1,55
|-11,74
|Arsan Tekstil
|4,12
|2,23
|2,10
|Arzum Ev Aletleri
|17,18
|0,00
|-28,90
|Aselsan
|14,80
|0,54
|-18,90
|Ata GMYO
|3,51
|1,74
|-36,30
|Atakule GMYO
|2,07
|1,97
|-11,58
|Atlantis Yatırım Holding
|3,75
|0,54
|-32,55
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|-1,17
|-3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,62
|0,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,50
|0,27
|5,21
|Avrasya GMYO
|2,62
|6,94
|0,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|1,86
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,30
|-1,30
|-11,67
|Aydem Enerji
|6,20
|3,16
|Ayen Enerji
|4,45
|2,30
|-17,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|1,18
|59,58
|Aygaz
|13,46
|1,13
|-5,12
|Bagfaş
|17,21
|1,24
|-13,95
|Bak Ambalaj
|18,97
|1,44
|-6,09
|Balatacılar Balatacılık
|5,31
|4,32
|-35,56
|Bantaş Ambalaj
|5,39
|0,94
|14,93
|Banvit
|55,05
|0,09
|5,87
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,21
|7,86
|Baştaş Başkent Çimento
|11,82
|0,60
|-31,95
|Batı Çimento
|11,84
|0,00
|151,38
|Batısöke Çimento
|2,17
|0,00
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|9,85
|-1,50
|-7,16
|Bera Holding
|12,80
|6,58
|-36,88
|Berkosan Yalıtım
|9,11
|1,45
|2,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,01
|0,17
|48,76
|Beyaz Filo
|9,20
|1,43
|-9,63
|Bilici Yatırım
|18,64
|4,60
|180,72
|Bim Mağazalar
|62,50
|0,56
|-12,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,20
|1,10
|Birko Mensucat
|1,07
|1,90
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,15
|2,38
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|11,74
|0,95
|-23,57
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,51
|2,23
|Boğaziçi Beton
|5,24
|0,00
|Borusan Mannesmann
|23,38
|1,48
|-15,90
|Borusan Yat. Paz.
|295,00
|2,11
|-35,06
|Bosch Fren Sistemleri
|811,20
|0,65
|-34,03
|Bossa
|27,46
|0,96
|53,84
|Brisa
|20,78
|2,97
|7,32
|Burçelik
|18,71
|3,66
|-10,99
|Burçelik Vana
|22,92
|6,41
|-53,85
|Bursa Çimento
|3,41
|0,59
|-31,49
|Carrefoursa
|40,14
|3,99
|-44,09
|Casa Emtia Petrol
|142,00
|-0,56
|33,96
|Ceo Event Medya
|9,52
|-3,25
|48,06
|Coca Cola İçecek
|77,35
|-0,51
|21,80
|Cosmos Yat. Holding
|9,57
|-3,24
|18,73
|Credıtwest Faktorıng
|4,16
|0,48
|-29,13
|Çan2 Termik
|9,27
|-3,44
|Çelebi
|203,00
|1,10
|11,22
|Çelik Halat
|6,01
|1,01
|-33,94
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,71
|-30,11
|Çemtaş
|13,08
|2,35
|-16,75
|Çimbeton
|218,20
|1,16
|-26,41
|Çimentaş
|28,86
|0,00
|-20,19
|Çimsa
|21,22
|0,57
|19,21
|Çuhadaroğlu Metal
|7,07
|0,43
|-7,06
|Dagi Giyim
|2,18
|0,46
|-36,00
|Dagi Yatırım Holding
|15,09
|0,27
|16,98
|Dardanel
|14,09
|3,99
|-57,94
|Datagate Bilgisayar
|12,39
|2,48
|-23,09
|Demısaş Döküm
|7,57
|-0,53
|16,90
|Denge Holding
|2,56
|-7,58
|-53,28
|Deniz GMYO
|1,90
|3,83
|3,15
|Derimod
|11,82
|0,85
|21,36
|Derlüks Yatırım Holding
|4,24
|-3,20
|-51,93
|Desa Deri
|11,95
|-1,40
|22,69
|Despec Bilgisayar
|9,42
|0,96
|-27,87
|Deva Holding
|24,30
|1,59
|1,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,86
|0,00
|0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,83
|-9,88
|2,68
|Ditaş Doğan
|14,72
|4,62
|13,18
|DO-CO
|792,10
|1,33
|25,73
|Doğan Burda
|14,95
|6,03
|-33,38
|Doğan Holding
|2,84
|0,00
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|2,46
|-10,69
|Doğusan
|5,96
|-1,00
|36,07
|Doğuş GMYO
|7,96
|1,27
|-2,57
|Doğuş Otomotiv
|24,58
|-3,08
|-10,03
|Döktaş Dökümcülük
|29,30
|0,69
|-4,31
|Duran Doğan Basım
|10,17
|-0,29
|-3,05
|Dyo Boya
|11,57
|3,21
|2,87
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|1,19
|-17,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,90
|8,42
|48,22
|Edip Gayrimenkul
|2,54
|3,67
|-23,49
|Ege Endüstri
|1.222,10
|1,08
|-26,60
|Ege Gübre
|171,00
|1,97
|19,20
|Ege Profil
|27,38
|4,90
|-28,40
|Ege Seramik
|11,90
|-0,83
|23,16
|Egeplast
|24,70
|-3,36
|-25,83
|Ekiz Kimya
|7,34
|7,31
|2,95
|Emek Elektrik
|2,39
|3,91
|-16,30
|Eminiş Ambalaj
|22,00
|2,33
|-40,28
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|1,07
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,50
|1,45
|-8,94
|Enka İnşaat
|9,45
|1,29
|34,20
|Erbosan
|125,90
|-3,30
|210,44
|Ereğli Demir Çelik
|18,16
|0,89
|38,24
|Ersu Gıda
|3,49
|0,87
|-29,35
|Escort Teknoloji
|5,59
|0,36
|-14,92
|Esenboğa Elektrik
|28,46
|0,99
|49,58
|Etiler Gıda
|6,00
|0,84
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,00
|-9,91
|55,84
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|0,58
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,14
|1,72
|-8,20
|Euro Yatırım Holding
|3,18
|0,32
|11,97
|Fade Gıda
|23,16
|3,21
|274,15
|Fenerbahçe Futbol
|38,06
|0,32
|28,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,40
|2,56
|-18,59
|F-M İzmit Piston
|100,90
|1,61
|-17,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,12
|-0,08
|0,69
|Ford Otosan
|173,10
|1,70
|41,72
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|0,00
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|17,91
|0,51
|-14,63
|Galata Wind Enerji
|3,36
|1,20
|Galatasaray Sportif
|3,60
|0,28
|-11,11
|Garanti Bankası
|8,36
|0,72
|-17,64
|Garanti Faktoring
|9,98
|1,01
|-10,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,44
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,72
|9,96
|47,15
|Gediz Ambalaj
|44,20
|2,08
|64,93
|Gentaş
|4,03
|1,51
|-31,25
|Gersan Elektrik
|5,95
|0,68
|-3,09
|Global Men. Değ.
|6,15
|-0,49
|2,33
|Global Yat. Holding
|3,15
|1,94
|-32,69
|Good-Year
|6,82
|1,49
|-14,41
|Göltaş Çimento
|39,66
|3,82
|-3,88
|Gözde Girişim
|5,51
|1,66
|-30,95
|GSD Denizcilik
|6,25
|2,46
|24,01
|GSD Holding
|1,84
|1,66
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|52,05
|0,97
|-39,51
|Güler Yat. Holding
|2,36
|0,43
|-31,85
|Halk GMYO
|2,49
|0,40
|-18,31
|Hatay Tekstil
|16,95
|1,74
|24,31
|Hedef Girişim
|2,83
|2,54
|12,09
|Hektaş
|7,70
|1,72
|44,13
|HUB Girişim
|11,55
|-0,43
|-36,54
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|3,08
|-36,19
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,75
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|61,45
|2,42
|356,54
|İdealist GMYO
|5,68
|-3,40
|-16,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|0,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|2,94
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|-0,87
|-53,72
|İhlas Holding
|0,58
|3,57
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|3,03
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,07
|1,68
|30,65
|Info Yatırım
|4,10
|1,49
|-12,22
|İntema
|40,12
|1,67
|0,55
|Inveo Yatırım Holding
|130,30
|9,96
|194,66
|İpek Doğal Enerji
|12,05
|1,35
|-7,87
|İskenderun Demir Çelik
|11,29
|0,27
|24,94
(Sürecek)
Kaynak: AA
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