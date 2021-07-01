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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

01.07.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,83-2,82-37,60
Acıpayam Selüloz16,620,24-2,92
Adel Kalemcilik24,78-0,96-27,62
Adese Gayrimenkul1,200,84-57,14
Afyon Çimento3,800,26-25,64
Ak Enerji1,312,34-40,72
Akbank5,330,95-21,13
Akçansa15,211,20-5,54
Akdeniz Yatırım Hold.1,740,58-27,60
Akfen GMYO3,700,00-23,87
Akın Tekstil32,902,813,59
Akiş GMYO1,812,26-35,18
Akmerkez GMYO41,340,88-33,80
Aksa15,362,5411,19
Aksa Enerji11,822,2558,87
Aksigorta7,880,51-9,41
Aksu Enerji7,200,56-4,60
Alarko Carrıer271,403,98-25,34
Alarko GMYO20,301,60-19,86
Alarko Holding8,743,682,56
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,302,01-21,44
Alkim Kağıt15,870,7622,61
Alkim Kimya15,300,668,61
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,65-0,60-24,66
Altınyunus Çeşme70,503,2241,11
Anadolu Efes22,480,995,24
Anadolu Grubu Holding21,820,55-16,48
Anadolu Hayat Emek.8,992,0411,88
Anadolu Isuzu15,851,02-11,94
Anadolu Sigorta6,232,13-13,72
Anel Elektrik2,790,72-11,99
Arçelik29,960,545,28
ARD Bilişim Teknolojileri51,850,977,84
Arena Bilgisayar37,800,8010,95
Armada Bilgisayar43,32-1,55-11,74
Arsan Tekstil4,122,232,10
Arzum Ev Aletleri17,180,00-28,90
Aselsan14,800,54-18,90
Ata GMYO3,511,74-36,30
Atakule GMYO2,071,97-11,58
Atlantis Yatırım Holding3,750,54-32,55
Atlas Yat. Ort.1,69-1,17-3,43
ATP Ticari Bilgisayar24,620,57

AvivaSA Emeklilik Hayat18,500,275,21
Avrasya GMYO2,626,940,02
Avrasya Petrol ve Tur.3,281,862,50
Avrupa Yatırım Holding5,30-1,30-11,67
Aydem Enerji6,203,16

Ayen Enerji4,452,30-17,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,001,1859,58
Aygaz13,461,13-5,12
Bagfaş17,211,24-13,95
Bak Ambalaj18,971,44-6,09
Balatacılar Balatacılık5,314,32-35,56
Bantaş Ambalaj5,390,9414,93
Banvit55,050,095,87
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,217,86

Baştaş Başkent Çimento11,820,60-31,95
Batı Çimento11,840,00151,38
Batısöke Çimento2,170,00-11,07
Bayrak Taban Sanayi9,85-1,50-7,16
Bera Holding12,806,58-36,88
Berkosan Yalıtım9,111,452,13
Beşiktaş Futbol Yat.6,010,1748,76
Beyaz Filo9,201,43-9,63
Bilici Yatırım18,644,60180,72
Bim Mağazalar62,500,56-12,34
Biotrend Çevre ve Enerji20,201,10

Birko Mensucat1,071,90-3,60
Birlik Mensucat2,152,38-37,86
Bizim Mağazaları11,740,95-23,57
BMS Çelik Hasır Sanayi5,512,23

Boğaziçi Beton5,240,00

Borusan Mannesmann23,381,48-15,90
Borusan Yat. Paz.295,002,11-35,06
Bosch Fren Sistemleri811,200,65-34,03
Bossa27,460,9653,84
Brisa20,782,977,32
Burçelik18,713,66-10,99
Burçelik Vana22,926,41-53,85
Bursa Çimento3,410,59-31,49
Carrefoursa40,143,99-44,09
Casa Emtia Petrol142,00-0,5633,96
Ceo Event Medya9,52-3,2548,06
Coca Cola İçecek77,35-0,5121,80
Cosmos Yat. Holding9,57-3,2418,73
Credıtwest Faktorıng4,160,48-29,13
Çan2 Termik9,27-3,44

Çelebi203,001,1011,22
Çelik Halat6,011,01-33,94
Çemaş Döküm1,191,71-30,11
Çemtaş13,082,35-16,75
Çimbeton218,201,16-26,41
Çimentaş28,860,00-20,19
Çimsa21,220,5719,21
Çuhadaroğlu Metal7,070,43-7,06
Dagi Giyim2,180,46-36,00
Dagi Yatırım Holding15,090,2716,98
Dardanel14,093,99-57,94
Datagate Bilgisayar12,392,48-23,09
Demısaş Döküm7,57-0,5316,90
Denge Holding2,56-7,58-53,28
Deniz GMYO1,903,833,15
Derimod11,820,8521,36
Derlüks Yatırım Holding4,24-3,20-51,93
Desa Deri11,95-1,4022,69
Despec Bilgisayar9,420,96-27,87
Deva Holding24,301,591,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,860,000,79
Diriteks Diriliş Tekstil3,83-9,882,68
Ditaş Doğan14,724,6213,18
DO-CO792,101,3325,73
Doğan Burda14,956,03-33,38
Doğan Holding2,840,00-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,082,46-10,69
Doğusan5,96-1,0036,07
Doğuş GMYO7,961,27-2,57
Doğuş Otomotiv24,58-3,08-10,03
Döktaş Dökümcülük29,300,69-4,31
Duran Doğan Basım10,17-0,29-3,05
Dyo Boya11,573,212,87
Eczacıbaşı İlaç5,941,19-17,52
Eczacıbaşı Yatırım39,908,4248,22
Edip Gayrimenkul2,543,67-23,49
Ege Endüstri1.222,101,08-26,60
Ege Gübre171,001,9719,20
Ege Profil27,384,90-28,40
Ege Seramik11,90-0,8323,16
Egeplast24,70-3,36-25,83
Ekiz Kimya7,347,312,95
Emek Elektrik2,393,91-16,30
Eminiş Ambalaj22,002,33-40,28
Emlak Konut GMYO1,891,07-10,62
Enerjisa Enerji10,501,45-8,94
Enka İnşaat9,451,2934,20
Erbosan125,90-3,30210,44
Ereğli Demir Çelik18,160,8938,24
Ersu Gıda3,490,87-29,35
Escort Teknoloji5,590,36-14,92
Esenboğa Elektrik28,460,9949,58
Etiler Gıda6,000,8450,75
Euro Kapital Yat. Ort.6,00-9,9155,84
Euro Trend Yat. Ort.3,490,58-3,06
Euro Yat. Ort.4,141,72-8,20
Euro Yatırım Holding3,180,3211,97
Fade Gıda23,163,21274,15
Fenerbahçe Futbol38,060,3228,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,402,56-18,59
F-M İzmit Piston100,901,61-17,70
Fonet Bilgi Teknolojileri13,12-0,080,69
Ford Otosan173,101,7041,72
Formet Celik Kapi Sanayi1,150,00-53,12
Frigo Pak Gıda17,910,51-14,63
Galata Wind Enerji3,361,20

Galatasaray Sportif3,600,28-11,11
Garanti Bankası8,360,72-17,64
Garanti Faktoring9,981,01-10,33
Garanti Yat. Ort.2,270,44-29,72
Gedik Y. Men. Değ.8,729,9647,15
Gediz Ambalaj44,202,0864,93
Gentaş4,031,51-31,25
Gersan Elektrik5,950,68-3,09
Global Men. Değ.6,15-0,492,33
Global Yat. Holding3,151,94-32,69
Good-Year6,821,49-14,41
Göltaş Çimento39,663,82-3,88
Gözde Girişim5,511,66-30,95
GSD Denizcilik6,252,4624,01
GSD Holding1,841,66-26,69
Gübre Fabrik.52,050,97-39,51
Güler Yat. Holding2,360,43-31,85
Halk GMYO2,490,40-18,31
Hatay Tekstil16,951,7424,31
Hedef Girişim2,832,5412,09
Hektaş7,701,7244,13
HUB Girişim11,55-0,43-36,54
Hürriyet Gzt.1,343,08-36,19
ICBC Turkey Bank5,340,75-17,85
İdealist Danışmanlık61,452,42356,54
İdealist GMYO5,68-3,40-16,47
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul1,052,94-16,00
İhlas Gazetecilik1,14-0,87-53,72
İhlas Holding0,583,57-48,34
İhlas Yayın Holding0,683,03-40,35
İndeks Bilgisayar6,071,6830,65
Info Yatırım4,101,49-12,22
İntema40,121,670,55
Inveo Yatırım Holding130,309,96194,66
İpek Doğal Enerji12,051,35-7,87
İskenderun Demir Çelik11,290,2724,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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