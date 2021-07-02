Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,83 -0,62 -37,60 Acıpayam Selüloz 16,60 -0,36 -3,04 Adel Kalemcilik 25,28 3,18 -26,16 Adese Gayrimenkul 1,20 0,84 -57,14 Afyon Çimento 3,77 -1,05 -26,22 Ak Enerji 1,31 0,77 -40,72 Akbank 5,34 -0,74 -20,98 Akçansa 15,04 -0,59 -6,60 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 -1,14 -27,60 Akfen GMYO 3,78 -0,79 -22,22 Akın Tekstil 33,36 -0,83 5,04 Akiş GMYO 1,79 -0,56 -35,89 Akmerkez GMYO 41,20 -0,53 -34,03 Aksa 15,34 -0,78 11,04 Aksa Enerji 11,77 0,60 58,20 Aksigorta 7,85 -1,13 -9,75 Aksu Enerji 7,30 1,53 -3,28 Alarko Carrıer 263,40 -1,64 -27,54 Alarko GMYO 20,24 -0,39 -20,10 Alarko Holding 8,67 -1,92 1,74 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,16 0,09 -21,92 Alkim Kağıt 15,80 -0,38 22,07 Alkim Kimya 15,28 -0,39 8,47 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,69 3,05 -22,83 Altınyunus Çeşme 67,20 -3,10 34,51 Anadolu Efes 22,12 -0,81 3,55 Anadolu Grubu Holding 21,60 -0,18 -17,32 Anadolu Hayat Emek. 8,86 -0,56 10,26 Anadolu Isuzu 15,70 -0,32 -12,78 Anadolu Sigorta 6,24 -0,48 -13,58 Anel Elektrik 2,75 -1,08 -13,25 Arçelik 31,88 6,84 12,02 ARD Bilişim Teknolojileri 52,10 -0,57 8,36 Arena Bilgisayar 11,89 -0,22 9,06 Armada Bilgisayar 46,54 2,29 -5,18 Arsan Tekstil 4,22 0,00 4,58 Arzum Ev Aletleri 17,14 0,29 -29,07 Aselsan 14,75 -0,87 -19,18 Ata GMYO 3,46 -1,14 -37,21 Atakule GMYO 2,04 -0,97 -12,86 Atlantis Yatırım Holding 3,75 0,00 -32,55 Atlas Yat. Ort. 1,73 0,58 -1,14 ATP Ticari Bilgisayar 24,54 -0,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,27 -0,16 3,90 Avrasya GMYO 2,73 5,81 4,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,42 1,48 6,87 Avrupa Yatırım Holding 5,54 0,36 -7,67 Aydem Enerji 6,06 -1,14 Ayen Enerji 4,54 0,89 -16,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,10 -0,06 60,47 Aygaz 13,44 -0,22 -5,26 Bagfaş 17,50 1,74 -12,50 Bak Ambalaj 19,21 -1,13 -4,90 Balatacılar Balatacılık 5,27 -0,38 -36,04 Bantaş Ambalaj 5,28 -1,31 12,58 Banvit 54,95 -0,09 5,67 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,35 2,49 Baştaş Başkent Çimento 11,74 -0,09 -32,41 Batı Çimento 11,88 -0,50 152,23 Batısöke Çimento 2,17 -0,46 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 9,74 -0,41 -8,20 Bera Holding 13,00 -1,59 -35,90 Berkosan Yalıtım 9,61 3,44 7,74 Beşiktaş Futbol Yat. 5,94 -0,67 47,03 Beyaz Filo 9,13 -0,87 -10,31 Bilici Yatırım 16,08 -0,84 190,60 Bim Mağazalar 61,85 -0,08 -13,25 Biotrend Çevre ve Enerji 20,64 0,88 Birko Mensucat 1,10 1,85 -0,90 Birlik Mensucat 2,10 -2,78 -39,31 Bizim Mağazaları 11,65 -0,34 -24,15 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,53 0,73 Boğaziçi Beton 5,34 0,56 Borusan Mannesmann 23,38 0,69 -15,90 Borusan Yat. Paz. 286,80 -0,90 -36,87 Bosch Fren Sistemleri 820,20 0,63 -33,30 Bossa 26,68 -1,62 49,47 Brisa 20,76 -0,19 7,21 Burçelik 18,29 -1,24 -12,99 Burçelik Vana 22,48 -2,43 -54,73 Bursa Çimento 3,38 -1,17 -32,10 Carrefoursa 40,02 0,45 -44,26 Casa Emtia Petrol 134,00 -3,67 26,42 Ceo Event Medya 9,12 -2,25 41,84 Coca Cola İçecek 77,65 0,98 22,27 Cosmos Yat. Holding 9,61 -0,93 19,23 Credıtwest Faktorıng 4,23 -0,24 -27,94 Çan2 Termik 9,43 2,28 Çelebi 208,20 -0,76 14,07 Çelik Halat 6,01 -0,83 -33,94 Çemaş Döküm 1,18 -0,84 -30,69 Çemtaş 12,92 -1,30 -17,77 Çimbeton 214,10 -0,88 -27,79 Çimentaş 29,48 1,80 -18,47 Çimsa 21,34 0,66 19,89 Çuhadaroğlu Metal 7,09 -0,28 -6,80 Dagi Giyim 2,16 -1,82 -36,59 Dagi Yatırım Holding 14,99 -2,28 16,20 Dardanel 15,45 3,69 -53,88 Datagate Bilgisayar 12,13 0,25 -24,71 Demısaş Döküm 7,51 -0,66 15,98 Denge Holding 2,43 -7,25 -55,66 Deniz GMYO 1,87 -1,06 1,52 Derimod 11,83 0,60 21,46 Derlüks Yatırım Holding 4,07 -1,45 -53,85 Desa Deri 11,89 -1,08 22,07 Despec Bilgisayar 9,42 -0,11 -27,87 Deva Holding 24,14 -0,90 0,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,96 -0,18 1,72 Diriteks Diriliş Tekstil 3,83 -9,88 2,68 Ditaş Doğan 14,44 -1,10 11,03 DO-CO 786,30 -0,23 24,81 Doğan Burda 15,38 2,53 -31,46 Doğan Holding 2,82 -1,05 -5,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,11 2,43 -9,40 Doğusan 6,08 0,16 38,81 Doğuş GMYO 7,89 -0,50 -3,43 Doğuş Otomotiv 24,76 0,98 -9,37 Döktaş Dökümcülük 29,50 0,00 -3,66 Duran Doğan Basım 10,17 -0,10 -3,05 Dyo Boya 11,43 -1,38 1,62 Eczacıbaşı İlaç 5,91 -0,34 -17,94 Eczacıbaşı Yatırım 38,84 -1,92 44,28 Edip Gayrimenkul 2,62 -2,60 -21,08 Ege Endüstri 1.264,00 2,18 -24,08 Ege Gübre 171,60 0,35 19,62 Ege Profil 27,58 -3,90 -27,88 Ege Seramik 11,95 0,42 23,67 Egeplast 24,68 0,24 -25,89 Ekiz Kimya 6,80 -6,72 -4,63 Emek Elektrik 2,44 0,83 -14,54 Eminiş Ambalaj 22,12 0,82 -39,96 Emlak Konut GMYO 1,89 0,00 -10,62 Enerjisa Enerji 10,51 0,48 -8,85 Enka İnşaat 9,38 -0,95 33,20 Erbosan 131,50 3,54 224,25 Ereğli Demir Çelik 18,13 0,55 38,01 Ersu Gıda 3,54 -1,94 -28,34 Escort Teknoloji 5,48 -0,90 -16,59 Esenboğa Elektrik 28,52 0,28 49,90 Etiler Gıda 5,94 -1,00 49,25 Euro Kapital Yat. Ort. 6,60 10,00 71,43 Euro Trend Yat. Ort. 3,51 0,57 -2,50 Euro Yat. Ort. 4,11 0,24 -8,87 Euro Yatırım Holding 3,16 -0,94 11,27 Fade Gıda 22,50 -4,26 263,49 Fenerbahçe Futbol 37,96 -1,04 28,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 -1,22 -17,91 F-M İzmit Piston 101,20 -0,59 -17,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,40 1,90 2,84 Ford Otosan 171,70 -0,75 40,58 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 0,83 -50,68 Frigo Pak Gıda 17,95 0,56 -14,44 Galata Wind Enerji 3,33 -0,89 Galatasaray Sportif 3,55 -1,39 -12,35 Garanti Bankası 8,39 -0,71 -17,35 Garanti Faktoring 9,75 -0,51 -12,40 Garanti Yat. Ort. 2,26 -1,31 -30,03 Gedik Y. Men. Değ. 8,30 -4,82 40,06 Gediz Ambalaj 42,92 -2,45 60,15 Gentaş 3,99 -1,24 -31,93 Gersan Elektrik 5,93 -0,67 -3,42 Global Men. Değ. 6,26 0,48 4,16 Global Yat. Holding 3,23 0,31 -30,98 Good-Year 6,70 -0,74 -15,92 Göltaş Çimento 38,86 -1,17 -5,82 Gözde Girişim 5,42 -0,73 -32,08 GSD Denizcilik 6,12 -1,61 21,43 GSD Holding 1,83 -0,54 -27,09 Gübre Fabrik. 51,65 -1,99 -39,98 Güler Yat. Holding 2,35 0,00 -32,13 Halk GMYO 2,45 -0,41 -19,62 Hatay Tekstil 16,80 -1,23 23,21 Hedef Girişim 2,90 2,84 14,86 Hektaş 7,69 -1,03 43,95 HUB Girişim 11,59 -0,34 -36,32 Hürriyet Gzt. 1,32 -1,49 -37,14 ICBC Turkey Bank 5,27 -1,31 -18,92 İdealist Danışmanlık 61,25 -0,65 355,05 İdealist GMYO 1,78 -5,02 -24,99 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,99 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,14 0,00 -53,72 İhlas Holding 0,57 -1,72 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,68 0,00 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,09 -1,93 31,08 Info Yatırım 3,98 -3,16 -14,78 İntema 40,00 -0,55 0,25 Inveo Yatırım Holding 126,70 -2,76 186,52 İpek Doğal Enerji 11,76 -2,00 -10,09 İskenderun Demir Çelik 11,21 -0,27 24,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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