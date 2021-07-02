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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.07.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,83-0,62-37,60
Acıpayam Selüloz16,60-0,36-3,04
Adel Kalemcilik25,283,18-26,16
Adese Gayrimenkul1,200,84-57,14
Afyon Çimento3,77-1,05-26,22
Ak Enerji1,310,77-40,72
Akbank5,34-0,74-20,98
Akçansa15,04-0,59-6,60
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-1,14-27,60
Akfen GMYO3,78-0,79-22,22
Akın Tekstil33,36-0,835,04
Akiş GMYO1,79-0,56-35,89
Akmerkez GMYO41,20-0,53-34,03
Aksa15,34-0,7811,04
Aksa Enerji11,770,6058,20
Aksigorta7,85-1,13-9,75
Aksu Enerji7,301,53-3,28
Alarko Carrıer263,40-1,64-27,54
Alarko GMYO20,24-0,39-20,10
Alarko Holding8,67-1,921,74
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,160,09-21,92
Alkim Kağıt15,80-0,3822,07
Alkim Kimya15,28-0,398,47
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,693,05-22,83
Altınyunus Çeşme67,20-3,1034,51
Anadolu Efes22,12-0,813,55
Anadolu Grubu Holding21,60-0,18-17,32
Anadolu Hayat Emek.8,86-0,5610,26
Anadolu Isuzu15,70-0,32-12,78
Anadolu Sigorta6,24-0,48-13,58
Anel Elektrik2,75-1,08-13,25
Arçelik31,886,8412,02
ARD Bilişim Teknolojileri52,10-0,578,36
Arena Bilgisayar11,89-0,229,06
Armada Bilgisayar46,542,29-5,18
Arsan Tekstil4,220,004,58
Arzum Ev Aletleri17,140,29-29,07
Aselsan14,75-0,87-19,18
Ata GMYO3,46-1,14-37,21
Atakule GMYO2,04-0,97-12,86
Atlantis Yatırım Holding3,750,00-32,55
Atlas Yat. Ort.1,730,58-1,14
ATP Ticari Bilgisayar24,54-0,16

AvivaSA Emeklilik Hayat18,27-0,163,90
Avrasya GMYO2,735,814,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,421,486,87
Avrupa Yatırım Holding5,540,36-7,67
Aydem Enerji6,06-1,14

Ayen Enerji4,540,89-16,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,10-0,0660,47
Aygaz13,44-0,22-5,26
Bagfaş17,501,74-12,50
Bak Ambalaj19,21-1,13-4,90
Balatacılar Balatacılık5,27-0,38-36,04
Bantaş Ambalaj5,28-1,3112,58
Banvit54,95-0,095,67
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,352,49

Baştaş Başkent Çimento11,74-0,09-32,41
Batı Çimento11,88-0,50152,23
Batısöke Çimento2,17-0,46-11,07
Bayrak Taban Sanayi9,74-0,41-8,20
Bera Holding13,00-1,59-35,90
Berkosan Yalıtım9,613,447,74
Beşiktaş Futbol Yat.5,94-0,6747,03
Beyaz Filo9,13-0,87-10,31
Bilici Yatırım16,08-0,84190,60
Bim Mağazalar61,85-0,08-13,25
Biotrend Çevre ve Enerji20,640,88

Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birlik Mensucat2,10-2,78-39,31
Bizim Mağazaları11,65-0,34-24,15
BMS Çelik Hasır Sanayi5,530,73

Boğaziçi Beton5,340,56

Borusan Mannesmann23,380,69-15,90
Borusan Yat. Paz.286,80-0,90-36,87
Bosch Fren Sistemleri820,200,63-33,30
Bossa26,68-1,6249,47
Brisa20,76-0,197,21
Burçelik18,29-1,24-12,99
Burçelik Vana22,48-2,43-54,73
Bursa Çimento3,38-1,17-32,10
Carrefoursa40,020,45-44,26
Casa Emtia Petrol134,00-3,6726,42
Ceo Event Medya9,12-2,2541,84
Coca Cola İçecek77,650,9822,27
Cosmos Yat. Holding9,61-0,9319,23
Credıtwest Faktorıng4,23-0,24-27,94
Çan2 Termik9,432,28

Çelebi208,20-0,7614,07
Çelik Halat6,01-0,83-33,94
Çemaş Döküm1,18-0,84-30,69
Çemtaş12,92-1,30-17,77
Çimbeton214,10-0,88-27,79
Çimentaş29,481,80-18,47
Çimsa21,340,6619,89
Çuhadaroğlu Metal7,09-0,28-6,80
Dagi Giyim2,16-1,82-36,59
Dagi Yatırım Holding14,99-2,2816,20
Dardanel15,453,69-53,88
Datagate Bilgisayar12,130,25-24,71
Demısaş Döküm7,51-0,6615,98
Denge Holding2,43-7,25-55,66
Deniz GMYO1,87-1,061,52
Derimod11,830,6021,46
Derlüks Yatırım Holding4,07-1,45-53,85
Desa Deri11,89-1,0822,07
Despec Bilgisayar9,42-0,11-27,87
Deva Holding24,14-0,900,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,96-0,181,72
Diriteks Diriliş Tekstil3,83-9,882,68
Ditaş Doğan14,44-1,1011,03
DO-CO786,30-0,2324,81
Doğan Burda15,382,53-31,46
Doğan Holding2,82-1,05-5,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,112,43-9,40
Doğusan6,080,1638,81
Doğuş GMYO7,89-0,50-3,43
Doğuş Otomotiv24,760,98-9,37
Döktaş Dökümcülük29,500,00-3,66
Duran Doğan Basım10,17-0,10-3,05
Dyo Boya11,43-1,381,62
Eczacıbaşı İlaç5,91-0,34-17,94
Eczacıbaşı Yatırım38,84-1,9244,28
Edip Gayrimenkul2,62-2,60-21,08
Ege Endüstri1.264,002,18-24,08
Ege Gübre171,600,3519,62
Ege Profil27,58-3,90-27,88
Ege Seramik11,950,4223,67
Egeplast24,680,24-25,89
Ekiz Kimya6,80-6,72-4,63
Emek Elektrik2,440,83-14,54
Eminiş Ambalaj22,120,82-39,96
Emlak Konut GMYO1,890,00-10,62
Enerjisa Enerji10,510,48-8,85
Enka İnşaat9,38-0,9533,20
Erbosan131,503,54224,25
Ereğli Demir Çelik18,130,5538,01
Ersu Gıda3,54-1,94-28,34
Escort Teknoloji5,48-0,90-16,59
Esenboğa Elektrik28,520,2849,90
Etiler Gıda5,94-1,0049,25
Euro Kapital Yat. Ort.6,6010,0071,43
Euro Trend Yat. Ort.3,510,57-2,50
Euro Yat. Ort.4,110,24-8,87
Euro Yatırım Holding3,16-0,9411,27
Fade Gıda22,50-4,26263,49
Fenerbahçe Futbol37,96-1,0428,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,42-1,22-17,91
F-M İzmit Piston101,20-0,59-17,45
Fonet Bilgi Teknolojileri13,401,902,84
Ford Otosan171,70-0,7540,58
Formet Celik Kapi Sanayi1,210,83-50,68
Frigo Pak Gıda17,950,56-14,44
Galata Wind Enerji3,33-0,89

Galatasaray Sportif3,55-1,39-12,35
Garanti Bankası8,39-0,71-17,35
Garanti Faktoring9,75-0,51-12,40
Garanti Yat. Ort.2,26-1,31-30,03
Gedik Y. Men. Değ.8,30-4,8240,06
Gediz Ambalaj42,92-2,4560,15
Gentaş3,99-1,24-31,93
Gersan Elektrik5,93-0,67-3,42
Global Men. Değ.6,260,484,16
Global Yat. Holding3,230,31-30,98
Good-Year6,70-0,74-15,92
Göltaş Çimento38,86-1,17-5,82
Gözde Girişim5,42-0,73-32,08
GSD Denizcilik6,12-1,6121,43
GSD Holding1,83-0,54-27,09
Gübre Fabrik.51,65-1,99-39,98
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,45-0,41-19,62
Hatay Tekstil16,80-1,2323,21
Hedef Girişim2,902,8414,86
Hektaş7,69-1,0343,95
HUB Girişim11,59-0,34-36,32
Hürriyet Gzt.1,32-1,49-37,14
ICBC Turkey Bank5,27-1,31-18,92
İdealist Danışmanlık61,25-0,65355,05
İdealist GMYO1,78-5,02-24,99
İhlas Ev Aletleri1,020,99-45,25
İhlas Gayrimenkul1,040,00-16,80
İhlas Gazetecilik1,140,00-53,72
İhlas Holding0,57-1,72-49,23
İhlas Yayın Holding0,680,00-40,35
İndeks Bilgisayar6,09-1,9331,08
Info Yatırım3,98-3,16-14,78
İntema40,00-0,550,25
Inveo Yatırım Holding126,70-2,76186,52
İpek Doğal Enerji11,76-2,00-10,09
İskenderun Demir Çelik11,21-0,2724,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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