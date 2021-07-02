Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,83
|-0,62
|-37,60
|Acıpayam Selüloz
|16,60
|-0,36
|-3,04
|Adel Kalemcilik
|25,28
|3,18
|-26,16
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,77
|-1,05
|-26,22
|Ak Enerji
|1,31
|0,77
|-40,72
|Akbank
|5,34
|-0,74
|-20,98
|Akçansa
|15,04
|-0,59
|-6,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-1,14
|-27,60
|Akfen GMYO
|3,78
|-0,79
|-22,22
|Akın Tekstil
|33,36
|-0,83
|5,04
|Akiş GMYO
|1,79
|-0,56
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|41,20
|-0,53
|-34,03
|Aksa
|15,34
|-0,78
|11,04
|Aksa Enerji
|11,77
|0,60
|58,20
|Aksigorta
|7,85
|-1,13
|-9,75
|Aksu Enerji
|7,30
|1,53
|-3,28
|Alarko Carrıer
|263,40
|-1,64
|-27,54
|Alarko GMYO
|20,24
|-0,39
|-20,10
|Alarko Holding
|8,67
|-1,92
|1,74
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,16
|0,09
|-21,92
|Alkim Kağıt
|15,80
|-0,38
|22,07
|Alkim Kimya
|15,28
|-0,39
|8,47
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,69
|3,05
|-22,83
|Altınyunus Çeşme
|67,20
|-3,10
|34,51
|Anadolu Efes
|22,12
|-0,81
|3,55
|Anadolu Grubu Holding
|21,60
|-0,18
|-17,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,86
|-0,56
|10,26
|Anadolu Isuzu
|15,70
|-0,32
|-12,78
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,48
|-13,58
|Anel Elektrik
|2,75
|-1,08
|-13,25
|Arçelik
|31,88
|6,84
|12,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,10
|-0,57
|8,36
|Arena Bilgisayar
|11,89
|-0,22
|9,06
|Armada Bilgisayar
|46,54
|2,29
|-5,18
|Arsan Tekstil
|4,22
|0,00
|4,58
|Arzum Ev Aletleri
|17,14
|0,29
|-29,07
|Aselsan
|14,75
|-0,87
|-19,18
|Ata GMYO
|3,46
|-1,14
|-37,21
|Atakule GMYO
|2,04
|-0,97
|-12,86
|Atlantis Yatırım Holding
|3,75
|0,00
|-32,55
|Atlas Yat. Ort.
|1,73
|0,58
|-1,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,54
|-0,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,27
|-0,16
|3,90
|Avrasya GMYO
|2,73
|5,81
|4,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,42
|1,48
|6,87
|Avrupa Yatırım Holding
|5,54
|0,36
|-7,67
|Aydem Enerji
|6,06
|-1,14
|Ayen Enerji
|4,54
|0,89
|-16,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,10
|-0,06
|60,47
|Aygaz
|13,44
|-0,22
|-5,26
|Bagfaş
|17,50
|1,74
|-12,50
|Bak Ambalaj
|19,21
|-1,13
|-4,90
|Balatacılar Balatacılık
|5,27
|-0,38
|-36,04
|Bantaş Ambalaj
|5,28
|-1,31
|12,58
|Banvit
|54,95
|-0,09
|5,67
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,35
|2,49
|Baştaş Başkent Çimento
|11,74
|-0,09
|-32,41
|Batı Çimento
|11,88
|-0,50
|152,23
|Batısöke Çimento
|2,17
|-0,46
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|9,74
|-0,41
|-8,20
|Bera Holding
|13,00
|-1,59
|-35,90
|Berkosan Yalıtım
|9,61
|3,44
|7,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,94
|-0,67
|47,03
|Beyaz Filo
|9,13
|-0,87
|-10,31
|Bilici Yatırım
|16,08
|-0,84
|190,60
|Bim Mağazalar
|61,85
|-0,08
|-13,25
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,64
|0,88
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,10
|-2,78
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|11,65
|-0,34
|-24,15
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,53
|0,73
|Boğaziçi Beton
|5,34
|0,56
|Borusan Mannesmann
|23,38
|0,69
|-15,90
|Borusan Yat. Paz.
|286,80
|-0,90
|-36,87
|Bosch Fren Sistemleri
|820,20
|0,63
|-33,30
|Bossa
|26,68
|-1,62
|49,47
|Brisa
|20,76
|-0,19
|7,21
|Burçelik
|18,29
|-1,24
|-12,99
|Burçelik Vana
|22,48
|-2,43
|-54,73
|Bursa Çimento
|3,38
|-1,17
|-32,10
|Carrefoursa
|40,02
|0,45
|-44,26
|Casa Emtia Petrol
|134,00
|-3,67
|26,42
|Ceo Event Medya
|9,12
|-2,25
|41,84
|Coca Cola İçecek
|77,65
|0,98
|22,27
|Cosmos Yat. Holding
|9,61
|-0,93
|19,23
|Credıtwest Faktorıng
|4,23
|-0,24
|-27,94
|Çan2 Termik
|9,43
|2,28
|Çelebi
|208,20
|-0,76
|14,07
|Çelik Halat
|6,01
|-0,83
|-33,94
|Çemaş Döküm
|1,18
|-0,84
|-30,69
|Çemtaş
|12,92
|-1,30
|-17,77
|Çimbeton
|214,10
|-0,88
|-27,79
|Çimentaş
|29,48
|1,80
|-18,47
|Çimsa
|21,34
|0,66
|19,89
|Çuhadaroğlu Metal
|7,09
|-0,28
|-6,80
|Dagi Giyim
|2,16
|-1,82
|-36,59
|Dagi Yatırım Holding
|14,99
|-2,28
|16,20
|Dardanel
|15,45
|3,69
|-53,88
|Datagate Bilgisayar
|12,13
|0,25
|-24,71
|Demısaş Döküm
|7,51
|-0,66
|15,98
|Denge Holding
|2,43
|-7,25
|-55,66
|Deniz GMYO
|1,87
|-1,06
|1,52
|Derimod
|11,83
|0,60
|21,46
|Derlüks Yatırım Holding
|4,07
|-1,45
|-53,85
|Desa Deri
|11,89
|-1,08
|22,07
|Despec Bilgisayar
|9,42
|-0,11
|-27,87
|Deva Holding
|24,14
|-0,90
|0,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,96
|-0,18
|1,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,83
|-9,88
|2,68
|Ditaş Doğan
|14,44
|-1,10
|11,03
|DO-CO
|786,30
|-0,23
|24,81
|Doğan Burda
|15,38
|2,53
|-31,46
|Doğan Holding
|2,82
|-1,05
|-5,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,11
|2,43
|-9,40
|Doğusan
|6,08
|0,16
|38,81
|Doğuş GMYO
|7,89
|-0,50
|-3,43
|Doğuş Otomotiv
|24,76
|0,98
|-9,37
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|0,00
|-3,66
|Duran Doğan Basım
|10,17
|-0,10
|-3,05
|Dyo Boya
|11,43
|-1,38
|1,62
|Eczacıbaşı İlaç
|5,91
|-0,34
|-17,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,84
|-1,92
|44,28
|Edip Gayrimenkul
|2,62
|-2,60
|-21,08
|Ege Endüstri
|1.264,00
|2,18
|-24,08
|Ege Gübre
|171,60
|0,35
|19,62
|Ege Profil
|27,58
|-3,90
|-27,88
|Ege Seramik
|11,95
|0,42
|23,67
|Egeplast
|24,68
|0,24
|-25,89
|Ekiz Kimya
|6,80
|-6,72
|-4,63
|Emek Elektrik
|2,44
|0,83
|-14,54
|Eminiş Ambalaj
|22,12
|0,82
|-39,96
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,00
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,51
|0,48
|-8,85
|Enka İnşaat
|9,38
|-0,95
|33,20
|Erbosan
|131,50
|3,54
|224,25
|Ereğli Demir Çelik
|18,13
|0,55
|38,01
|Ersu Gıda
|3,54
|-1,94
|-28,34
|Escort Teknoloji
|5,48
|-0,90
|-16,59
|Esenboğa Elektrik
|28,52
|0,28
|49,90
|Etiler Gıda
|5,94
|-1,00
|49,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,60
|10,00
|71,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,51
|0,57
|-2,50
|Euro Yat. Ort.
|4,11
|0,24
|-8,87
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|-0,94
|11,27
|Fade Gıda
|22,50
|-4,26
|263,49
|Fenerbahçe Futbol
|37,96
|-1,04
|28,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|-1,22
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|101,20
|-0,59
|-17,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,40
|1,90
|2,84
|Ford Otosan
|171,70
|-0,75
|40,58
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|0,83
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|17,95
|0,56
|-14,44
|Galata Wind Enerji
|3,33
|-0,89
|Galatasaray Sportif
|3,55
|-1,39
|-12,35
|Garanti Bankası
|8,39
|-0,71
|-17,35
|Garanti Faktoring
|9,75
|-0,51
|-12,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|-1,31
|-30,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,30
|-4,82
|40,06
|Gediz Ambalaj
|42,92
|-2,45
|60,15
|Gentaş
|3,99
|-1,24
|-31,93
|Gersan Elektrik
|5,93
|-0,67
|-3,42
|Global Men. Değ.
|6,26
|0,48
|4,16
|Global Yat. Holding
|3,23
|0,31
|-30,98
|Good-Year
|6,70
|-0,74
|-15,92
|Göltaş Çimento
|38,86
|-1,17
|-5,82
|Gözde Girişim
|5,42
|-0,73
|-32,08
|GSD Denizcilik
|6,12
|-1,61
|21,43
|GSD Holding
|1,83
|-0,54
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|51,65
|-1,99
|-39,98
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,45
|-0,41
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,80
|-1,23
|23,21
|Hedef Girişim
|2,90
|2,84
|14,86
|Hektaş
|7,69
|-1,03
|43,95
|HUB Girişim
|11,59
|-0,34
|-36,32
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|-1,49
|-37,14
|ICBC Turkey Bank
|5,27
|-1,31
|-18,92
|İdealist Danışmanlık
|61,25
|-0,65
|355,05
|İdealist GMYO
|1,78
|-5,02
|-24,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,99
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|0,00
|-53,72
|İhlas Holding
|0,57
|-1,72
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|0,00
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|-1,93
|31,08
|Info Yatırım
|3,98
|-3,16
|-14,78
|İntema
|40,00
|-0,55
|0,25
|Inveo Yatırım Holding
|126,70
|-2,76
|186,52
|İpek Doğal Enerji
|11,76
|-2,00
|-10,09
|İskenderun Demir Çelik
|11,21
|-0,27
|24,06
(Sürecek)
Kaynak: AA
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