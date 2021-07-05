Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,79
|0,21
|-38,11
|Acıpayam Selüloz
|16,63
|0,06
|-2,86
|Adel Kalemcilik
|26,18
|2,59
|-23,53
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,84
|2,67
|-24,85
|Ak Enerji
|1,32
|0,76
|-40,27
|Akbank
|5,36
|0,56
|-20,69
|Akçansa
|15,12
|0,93
|-6,10
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|1,14
|-26,35
|Akfen GMYO
|3,91
|0,26
|-19,55
|Akın Tekstil
|34,58
|-0,06
|8,88
|Akiş GMYO
|1,82
|1,68
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|42,16
|1,35
|-32,49
|Aksa
|15,48
|1,18
|12,06
|Aksa Enerji
|11,30
|0,27
|51,88
|Aksigorta
|7,90
|0,51
|-9,18
|Aksu Enerji
|7,36
|0,68
|-2,48
|Alarko Carrıer
|291,00
|9,98
|-19,95
|Alarko GMYO
|20,92
|2,05
|-17,41
|Alarko Holding
|9,58
|3,23
|12,42
|Albaraka Türk
|1,51
|1,34
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,80
|2,15
|-19,76
|Alkim Kağıt
|15,73
|0,19
|21,53
|Alkim Kimya
|15,49
|0,58
|9,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,67
|1,83
|-23,74
|Altınyunus Çeşme
|66,55
|0,00
|33,21
|Anadolu Efes
|22,38
|0,54
|4,77
|Anadolu Grubu Holding
|22,56
|3,01
|-13,64
|Anadolu Hayat Emek.
|8,97
|1,47
|11,63
|Anadolu Isuzu
|16,14
|1,57
|-10,33
|Anadolu Sigorta
|6,29
|0,32
|-12,89
|Anel Elektrik
|2,79
|0,36
|-11,99
|Arçelik
|32,78
|1,24
|15,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,50
|-0,19
|9,19
|Arena Bilgisayar
|12,00
|0,67
|10,07
|Armada Bilgisayar
|49,62
|7,45
|1,10
|Arsan Tekstil
|4,32
|1,89
|7,06
|Arzum Ev Aletleri
|17,32
|1,05
|-28,32
|Aselsan
|14,94
|1,43
|-18,14
|Ata GMYO
|3,49
|0,87
|-36,66
|Atakule GMYO
|2,06
|0,49
|-12,01
|Atlantis Yatırım Holding
|3,85
|0,26
|-30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|1,70
|2,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|25,26
|3,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,62
|1,97
|5,89
|Avrasya GMYO
|2,86
|5,54
|9,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,54
|2,61
|10,62
|Avrupa Yatırım Holding
|6,04
|4,86
|0,67
|Aydem Enerji
|6,10
|0,99
|Ayen Enerji
|4,55
|0,66
|-15,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,39
|8,18
|63,04
|Aygaz
|13,83
|3,36
|-2,51
|Bagfaş
|17,37
|0,00
|-13,15
|Bak Ambalaj
|20,06
|3,94
|-0,69
|Balatacılar Balatacılık
|5,27
|0,00
|-36,04
|Bantaş Ambalaj
|5,37
|1,51
|14,50
|Banvit
|54,85
|-0,27
|5,48
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,14
|1,59
|Baştaş Başkent Çimento
|11,64
|0,87
|-32,99
|Batı Çimento
|12,18
|1,75
|158,60
|Batısöke Çimento
|2,19
|1,86
|-10,25
|Bayrak Taban Sanayi
|10,05
|2,45
|-5,28
|Bera Holding
|12,70
|-1,93
|-37,38
|Berkosan Yalıtım
|9,46
|0,42
|6,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,98
|0,84
|48,02
|Beyaz Filo
|9,20
|1,77
|-8,72
|Bilici Yatırım
|17,14
|3,19
|209,76
|Bim Mağazalar
|62,25
|-0,32
|-12,69
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,40
|8,44
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birlik Mensucat
|1,98
|-1,00
|-42,77
|Bizim Mağazaları
|11,73
|0,51
|-23,63
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,53
|1,10
|Boğaziçi Beton
|5,59
|3,90
|Borusan Mannesmann
|25,58
|7,12
|-7,99
|Borusan Yat. Paz.
|322,30
|10,00
|-29,05
|Bosch Fren Sistemleri
|880,70
|5,89
|-28,38
|Bossa
|27,20
|0,97
|52,38
|Brisa
|22,00
|4,07
|13,62
|Burçelik
|19,42
|5,89
|-7,61
|Burçelik Vana
|22,98
|2,13
|-53,73
|Bursa Çimento
|3,43
|1,18
|-31,09
|Carrefoursa
|39,66
|0,66
|-44,76
|Casa Emtia Petrol
|131,00
|-2,24
|23,58
|Ceo Event Medya
|8,76
|-0,90
|36,24
|Coca Cola İçecek
|78,75
|0,83
|24,00
|Cosmos Yat. Holding
|9,33
|-0,74
|15,76
|Credıtwest Faktorıng
|4,42
|3,03
|-24,70
|Çan2 Termik
|9,66
|1,15
|Çelebi
|206,80
|1,22
|13,30
|Çelik Halat
|6,27
|1,13
|-31,08
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,85
|-30,69
|Çemtaş
|13,21
|1,46
|-15,92
|Çimbeton
|224,00
|4,33
|-24,45
|Çimentaş
|29,12
|0,55
|-19,47
|Çimsa
|21,92
|1,95
|23,15
|Çuhadaroğlu Metal
|7,02
|-0,14
|-7,72
|Dagi Giyim
|2,17
|0,93
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|14,50
|-1,69
|12,40
|Dardanel
|14,23
|-2,53
|-57,52
|Datagate Bilgisayar
|12,28
|1,24
|-23,77
|Demısaş Döküm
|7,53
|-0,40
|16,29
|Denge Holding
|2,30
|-2,54
|-58,03
|Deniz GMYO
|1,91
|1,60
|3,69
|Derimod
|11,96
|1,10
|22,79
|Derlüks Yatırım Holding
|4,09
|1,24
|-53,63
|Desa Deri
|11,80
|-0,42
|21,15
|Despec Bilgisayar
|9,62
|2,12
|-26,34
|Deva Holding
|24,78
|1,23
|3,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,96
|-1,26
|1,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,98
|0,00
|6,70
|Ditaş Doğan
|14,78
|2,21
|13,64
|DO-CO
|800,30
|0,67
|27,03
|Doğan Burda
|15,18
|-1,43
|-32,35
|Doğan Holding
|2,85
|0,35
|-4,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,12
|2,42
|-8,97
|Doğusan
|6,18
|-0,64
|41,10
|Doğuş GMYO
|7,89
|0,90
|-3,43
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|6,63
|-2,27
|Döktaş Dökümcülük
|28,12
|-4,35
|-8,16
|Duran Doğan Basım
|10,15
|0,00
|-3,24
|Dyo Boya
|11,81
|2,34
|5,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,92
|0,68
|-17,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,80
|5,15
|51,57
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,60
|Edip Gayrimenkul
|2,66
|0,76
|-19,88
|Ege Endüstri
|1.302,30
|2,95
|-21,78
|Ege Gübre
|182,00
|5,81
|26,87
|Ege Profil
|27,62
|1,10
|-27,77
|Ege Seramik
|12,13
|1,17
|25,54
|Egeplast
|24,30
|-1,06
|-27,03
|Ekiz Kimya
|6,79
|-2,30
|-4,77
|Emek Elektrik
|2,47
|-1,20
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|21,94
|-0,09
|-40,45
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|0,53
|-10,15
|Enerjisa Enerji
|10,59
|0,76
|-8,16
|Enka İnşaat
|9,13
|-0,98
|29,65
|Erbosan
|145,80
|6,66
|259,51
|Ereğli Demir Çelik
|18,01
|-0,88
|37,10
|Ersu Gıda
|3,72
|0,54
|-24,70
|Escort Teknoloji
|5,44
|0,93
|-17,20
|Esenboğa Elektrik
|29,46
|1,94
|54,84
|Etiler Gıda
|5,98
|-0,17
|50,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,26
|10,00
|88,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,52
|0,86
|-2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,00
|-3,38
|-11,31
|Euro Yatırım Holding
|3,10
|-2,21
|9,15
|Fade Gıda
|23,00
|-2,21
|271,57
|Fenerbahçe Futbol
|37,36
|-1,06
|26,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|1,24
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|107,00
|6,36
|-12,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,25
|0,15
|1,69
|Ford Otosan
|172,90
|-0,75
|41,56
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,24
|1,64
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|17,80
|-0,34
|-15,16
|Galata Wind Enerji
|3,36
|0,90
|Galatasaray Sportif
|3,66
|2,81
|-9,63
|Garanti Bankası
|8,50
|1,19
|-16,26
|Garanti Faktoring
|9,88
|1,86
|-11,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,89
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,27
|3,25
|39,55
|Gediz Ambalaj
|42,98
|-0,37
|60,37
|Gentaş
|4,02
|0,50
|-31,42
|Gersan Elektrik
|6,04
|1,51
|-1,63
|Global Men. Değ.
|6,53
|2,83
|8,65
|Global Yat. Holding
|3,32
|0,91
|-29,06
|Good-Year
|6,99
|3,25
|-12,28
|Göltaş Çimento
|40,72
|4,09
|-1,31
|Gözde Girişim
|5,49
|1,10
|-31,20
|GSD Denizcilik
|6,19
|-0,64
|22,82
|GSD Holding
|1,84
|1,10
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|52,30
|0,10
|-39,22
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,47
|1,23
|-18,96
|Hatay Tekstil
|17,34
|1,40
|27,17
|Hedef Girişim
|3,07
|3,02
|21,59
|Hektaş
|7,86
|1,03
|47,13
|HUB Girişim
|11,57
|0,70
|-36,43
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|2,29
|-36,19
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|0,19
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|62,65
|-0,32
|365,45
|İdealist GMYO
|1,73
|-2,26
|-27,10
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|1,80
|-54,13
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|-1,47
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|6,24
|2,13
|34,31
|Info Yatırım
|4,02
|0,25
|-13,93
|İntema
|39,94
|0,96
|0,10
|Inveo Yatırım Holding
|125,40
|3,47
|183,58
|İpek Doğal Enerji
|11,76
|0,51
|-10,09
|İskenderun Demir Çelik
|11,26
|-0,18
|24,61
(Sürecek)
Kaynak: AA
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