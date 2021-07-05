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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

05.07.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,790,21-38,11
Acıpayam Selüloz16,630,06-2,86
Adel Kalemcilik26,182,59-23,53
Adese Gayrimenkul1,210,83-56,79
Afyon Çimento3,842,67-24,85
Ak Enerji1,320,76-40,27
Akbank5,360,56-20,69
Akçansa15,120,93-6,10
Akdeniz Yatırım Hold.1,771,14-26,35
Akfen GMYO3,910,26-19,55
Akın Tekstil34,58-0,068,88
Akiş GMYO1,821,68-34,82
Akmerkez GMYO42,161,35-32,49
Aksa15,481,1812,06
Aksa Enerji11,300,2751,88
Aksigorta7,900,51-9,18
Aksu Enerji7,360,68-2,48
Alarko Carrıer291,009,98-19,95
Alarko GMYO20,922,05-17,41
Alarko Holding9,583,2312,42
Albaraka Türk1,511,34-22,16
Alcatel Lucent Teletaş23,802,15-19,76
Alkim Kağıt15,730,1921,53
Alkim Kimya15,490,589,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,671,83-23,74
Altınyunus Çeşme66,550,0033,21
Anadolu Efes22,380,544,77
Anadolu Grubu Holding22,563,01-13,64
Anadolu Hayat Emek.8,971,4711,63
Anadolu Isuzu16,141,57-10,33
Anadolu Sigorta6,290,32-12,89
Anel Elektrik2,790,36-11,99
Arçelik32,781,2415,18
ARD Bilişim Teknolojileri52,50-0,199,19
Arena Bilgisayar12,000,6710,07
Armada Bilgisayar49,627,451,10
Arsan Tekstil4,321,897,06
Arzum Ev Aletleri17,321,05-28,32
Aselsan14,941,43-18,14
Ata GMYO3,490,87-36,66
Atakule GMYO2,060,49-12,01
Atlantis Yatırım Holding3,850,26-30,76
Atlas Yat. Ort.1,791,702,29
ATP Ticari Bilgisayar25,263,36

AvivaSA Emeklilik Hayat18,621,975,89
Avrasya GMYO2,865,549,19
Avrasya Petrol ve Tur.3,542,6110,62
Avrupa Yatırım Holding6,044,860,67
Aydem Enerji6,100,99

Ayen Enerji4,550,66-15,90
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,398,1863,04
Aygaz13,833,36-2,51
Bagfaş17,370,00-13,15
Bak Ambalaj20,063,94-0,69
Balatacılar Balatacılık5,270,00-36,04
Bantaş Ambalaj5,371,5114,50
Banvit54,85-0,275,48
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,141,59

Baştaş Başkent Çimento11,640,87-32,99
Batı Çimento12,181,75158,60
Batısöke Çimento2,191,86-10,25
Bayrak Taban Sanayi10,052,45-5,28
Bera Holding12,70-1,93-37,38
Berkosan Yalıtım9,460,426,05
Beşiktaş Futbol Yat.5,980,8448,02
Beyaz Filo9,201,77-8,72
Bilici Yatırım17,143,19209,76
Bim Mağazalar62,25-0,32-12,69
Biotrend Çevre ve Enerji24,408,44

Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birlik Mensucat1,98-1,00-42,77
Bizim Mağazaları11,730,51-23,63
BMS Çelik Hasır Sanayi5,531,10

Boğaziçi Beton5,593,90

Borusan Mannesmann25,587,12-7,99
Borusan Yat. Paz.322,3010,00-29,05
Bosch Fren Sistemleri880,705,89-28,38
Bossa27,200,9752,38
Brisa22,004,0713,62
Burçelik19,425,89-7,61
Burçelik Vana22,982,13-53,73
Bursa Çimento3,431,18-31,09
Carrefoursa39,660,66-44,76
Casa Emtia Petrol131,00-2,2423,58
Ceo Event Medya8,76-0,9036,24
Coca Cola İçecek78,750,8324,00
Cosmos Yat. Holding9,33-0,7415,76
Credıtwest Faktorıng4,423,03-24,70
Çan2 Termik9,661,15

Çelebi206,801,2213,30
Çelik Halat6,271,13-31,08
Çemaş Döküm1,180,85-30,69
Çemtaş13,211,46-15,92
Çimbeton224,004,33-24,45
Çimentaş29,120,55-19,47
Çimsa21,921,9523,15
Çuhadaroğlu Metal7,02-0,14-7,72
Dagi Giyim2,170,93-36,30
Dagi Yatırım Holding14,50-1,6912,40
Dardanel14,23-2,53-57,52
Datagate Bilgisayar12,281,24-23,77
Demısaş Döküm7,53-0,4016,29
Denge Holding2,30-2,54-58,03
Deniz GMYO1,911,603,69
Derimod11,961,1022,79
Derlüks Yatırım Holding4,091,24-53,63
Desa Deri11,80-0,4221,15
Despec Bilgisayar9,622,12-26,34
Deva Holding24,781,233,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,96-1,261,72
Diriteks Diriliş Tekstil3,980,006,70
Ditaş Doğan14,782,2113,64
DO-CO800,300,6727,03
Doğan Burda15,18-1,43-32,35
Doğan Holding2,850,35-4,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,122,42-8,97
Doğusan6,18-0,6441,10
Doğuş GMYO7,890,90-3,43
Doğuş Otomotiv26,706,63-2,27
Döktaş Dökümcülük28,12-4,35-8,16
Duran Doğan Basım10,150,00-3,24
Dyo Boya11,812,345,00
Eczacıbaşı İlaç5,920,68-17,80
Eczacıbaşı Yatırım40,805,1551,57
E-Data Teknoloji Pazarlama6,60

Edip Gayrimenkul2,660,76-19,88
Ege Endüstri1.302,302,95-21,78
Ege Gübre182,005,8126,87
Ege Profil27,621,10-27,77
Ege Seramik12,131,1725,54
Egeplast24,30-1,06-27,03
Ekiz Kimya6,79-2,30-4,77
Emek Elektrik2,47-1,20-13,49
Eminiş Ambalaj21,94-0,09-40,45
Emlak Konut GMYO1,900,53-10,15
Enerjisa Enerji10,590,76-8,16
Enka İnşaat9,13-0,9829,65
Erbosan145,806,66259,51
Ereğli Demir Çelik18,01-0,8837,10
Ersu Gıda3,720,54-24,70
Escort Teknoloji5,440,93-17,20
Esenboğa Elektrik29,461,9454,84
Etiler Gıda5,98-0,1750,25
Euro Kapital Yat. Ort.7,2610,0088,57
Euro Trend Yat. Ort.3,520,86-2,22
Euro Yat. Ort.4,00-3,38-11,31
Euro Yatırım Holding3,10-2,219,15
Fade Gıda23,00-2,21271,57
Fenerbahçe Futbol37,36-1,0626,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,451,24-16,89
F-M İzmit Piston107,006,36-12,72
Fonet Bilgi Teknolojileri13,250,151,69
Ford Otosan172,90-0,7541,56
Formet Celik Kapi Sanayi1,241,64-49,45
Frigo Pak Gıda17,80-0,34-15,16
Galata Wind Enerji3,360,90

Galatasaray Sportif3,662,81-9,63
Garanti Bankası8,501,19-16,26
Garanti Faktoring9,881,86-11,23
Garanti Yat. Ort.2,270,89-29,72
Gedik Y. Men. Değ.8,273,2539,55
Gediz Ambalaj42,98-0,3760,37
Gentaş4,020,50-31,42
Gersan Elektrik6,041,51-1,63
Global Men. Değ.6,532,838,65
Global Yat. Holding3,320,91-29,06
Good-Year6,993,25-12,28
Göltaş Çimento40,724,09-1,31
Gözde Girişim5,491,10-31,20
GSD Denizcilik6,19-0,6422,82
GSD Holding1,841,10-26,69
Gübre Fabrik.52,300,10-39,22
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,471,23-18,96
Hatay Tekstil17,341,4027,17
Hedef Girişim3,073,0221,59
Hektaş7,861,0347,13
HUB Girişim11,570,70-36,43
Hürriyet Gzt.1,342,29-36,19
ICBC Turkey Bank5,300,19-18,46
İdealist Danışmanlık62,65-0,32365,45
İdealist GMYO1,73-2,26-27,10
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul1,040,00-16,80
İhlas Gazetecilik1,131,80-54,13
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,67-1,47-41,23
İndeks Bilgisayar6,242,1334,31
Info Yatırım4,020,25-13,93
İntema39,940,960,10
Inveo Yatırım Holding125,403,47183,58
İpek Doğal Enerji11,760,51-10,09
İskenderun Demir Çelik11,26-0,1824,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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