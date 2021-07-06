Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,80 -0,21 -37,98 Acıpayam Selüloz 16,89 0,84 -1,34 Adel Kalemcilik 26,16 -1,36 -23,59 Adese Gayrimenkul 1,19 -0,83 -57,50 Afyon Çimento 3,82 0,26 -25,24 Ak Enerji 1,34 -1,47 -39,37 Akbank 5,45 0,18 -19,35 Akçansa 15,05 0,60 -6,54 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 3,28 -21,35 Akfen GMYO 3,98 1,79 -18,11 Akın Tekstil 36,58 2,06 15,18 Akiş GMYO 1,83 0,00 -34,46 Akmerkez GMYO 42,44 0,66 -32,04 Aksa 15,49 0,32 12,13 Aksa Enerji 11,72 1,74 57,53 Aksigorta 7,96 -0,50 -8,49 Aksu Enerji 7,40 0,54 -1,95 Alarko Carrıer 269,00 -0,74 -26,00 Alarko GMYO 20,78 -0,19 -17,96 Alarko Holding 9,38 -0,85 10,07 Albaraka Türk 1,50 -1,32 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,80 -0,08 -19,76 Alkim Kağıt 15,70 0,19 21,29 Alkim Kimya 15,41 -0,39 9,39 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,66 -0,60 -24,20 Altınyunus Çeşme 65,65 -0,15 31,41 Anadolu Efes 22,36 -0,53 4,68 Anadolu Grubu Holding 22,44 0,27 -14,10 Anadolu Hayat Emek. 9,10 0,33 13,25 Anadolu Isuzu 16,24 0,31 -9,78 Anadolu Sigorta 6,26 0,16 -13,30 Anel Elektrik 2,89 1,40 -8,83 Arçelik 33,18 0,36 16,59 ARD Bilişim Teknolojileri 52,10 0,10 8,36 Arena Bilgisayar 12,26 1,32 12,45 Armada Bilgisayar 54,85 8,08 11,76 Arsan Tekstil 4,37 1,63 8,30 Arzum Ev Aletleri 17,26 0,70 -28,57 Aselsan 14,95 -0,53 -18,08 Ata GMYO 3,48 0,58 -36,84 Atakule GMYO 2,11 2,93 -9,87 Atlantis Yatırım Holding 3,85 1,32 -30,76 Atlas Yat. Ort. 1,89 2,72 8,00 ATP Ticari Bilgisayar 25,48 -2,23 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,78 0,16 6,80 Avrasya GMYO 2,74 -1,08 4,61 Avrasya Petrol ve Tur. 3,31 -3,22 3,44 Avrupa Yatırım Holding 5,91 -1,34 -1,50 Aydem Enerji 6,81 8,96 Ayen Enerji 4,61 0,66 -14,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,26 -1,56 61,88 Aygaz 14,21 2,23 0,17 Bagfaş 16,75 -1,82 -16,25 Bak Ambalaj 19,50 0,24 -1,40 Balatacılar Balatacılık 5,16 0,00 -37,38 Bantaş Ambalaj 5,43 0,00 15,78 Banvit 55,10 -0,18 5,96 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,04 0,25 Baştaş Başkent Çimento 11,54 -1,37 -33,56 Batı Çimento 12,50 1,71 165,39 Batısöke Çimento 2,23 0,45 -8,61 Bayrak Taban Sanayi 10,06 0,20 -5,18 Bera Holding 12,38 -1,98 -38,95 Berkosan Yalıtım 9,44 0,21 5,83 Beşiktaş Futbol Yat. 6,02 -0,99 49,01 Beyaz Filo 9,29 0,87 -7,83 Bilici Yatırım 18,16 3,24 228,19 Bim Mağazalar 62,65 0,08 -12,13 Biotrend Çevre ve Enerji 25,06 1,29 Birko Mensucat 1,06 1,92 -4,50 Birlik Mensucat 1,93 -3,02 -44,22 Bizim Mağazaları 11,88 0,85 -22,66 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,72 2,51 Boğaziçi Beton 5,62 0,00 Borusan Mannesmann 24,36 -0,65 -12,37 Borusan Yat. Paz. 300,50 -0,83 -33,85 Bosch Fren Sistemleri 908,00 3,77 -26,16 Bossa 28,00 0,94 56,86 Brisa 21,84 -1,27 12,79 Burçelik 19,91 -1,24 -5,28 Burçelik Vana 23,00 -3,36 -53,69 Bursa Çimento 3,43 0,29 -31,09 Carrefoursa 39,94 0,20 -44,37 Casa Emtia Petrol 135,40 1,73 27,74 Ceo Event Medya 9,06 3,07 40,90 Coca Cola İçecek 79,80 1,79 25,65 Cosmos Yat. Holding 9,47 0,21 17,49 Credıtwest Faktorıng 4,36 0,46 -25,72 Çan2 Termik 9,93 3,98 Çelebi 201,30 -0,84 10,29 Çelik Halat 6,22 -0,96 -31,63 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 13,28 -0,38 -15,47 Çimbeton 219,20 -1,53 -26,07 Çimentaş 29,06 -1,49 -19,63 Çimsa 22,50 0,90 26,40 Çuhadaroğlu Metal 7,16 1,85 -5,88 Dagi Giyim 2,18 0,93 -36,00 Dagi Yatırım Holding 14,23 -1,32 10,31 Dardanel 15,09 6,19 -54,96 Datagate Bilgisayar 12,22 0,49 -24,15 Demısaş Döküm 7,56 0,93 16,75 Denge Holding 2,39 0,00 -56,39 Deniz GMYO 1,91 -0,52 3,69 Derimod 11,85 -1,58 21,66 Derlüks Yatırım Holding 4,28 4,65 -51,47 Desa Deri 11,88 0,85 21,97 Despec Bilgisayar 9,62 -1,23 -26,34 Deva Holding 24,88 -0,64 3,42 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,99 -0,81 1,99 Diriteks Diriliş Tekstil 3,38 -9,87 -9,38 Ditaş Doğan 14,82 0,07 13,95 DO-CO 798,20 -0,35 26,70 Doğan Burda 14,97 -0,86 -33,29 Doğan Holding 2,85 0,00 -4,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 0,00 -10,69 Doğusan 6,19 -1,28 41,32 Doğuş GMYO 7,85 0,00 -3,92 Doğuş Otomotiv 26,64 -0,75 -2,49 Döktaş Dökümcülük 29,02 1,82 -5,23 Duran Doğan Basım 10,27 1,08 -2,10 Dyo Boya 11,70 -0,93 4,03 Eczacıbaşı İlaç 5,94 0,51 -17,52 Eczacıbaşı Yatırım 40,76 0,89 51,42 E-Data Teknoloji Pazarlama 7,26 10,00 Edip Gayrimenkul 2,75 4,56 -17,17 Ege Endüstri 1.297,80 -1,23 -22,05 Ege Gübre 179,90 -1,26 25,40 Ege Profil 27,28 -1,16 -28,66 Ege Seramik 12,21 0,74 26,36 Egeplast 23,56 -2,00 -29,25 Ekiz Kimya 6,90 3,60 -3,23 Emek Elektrik 2,45 -0,81 -14,19 Eminiş Ambalaj 21,60 0,28 -41,37 Emlak Konut GMYO 1,89 -0,53 -10,62 Enerjisa Enerji 10,60 0,19 -8,07 Enka İnşaat 9,10 0,11 29,23 Erbosan 148,70 2,98 266,66 Ereğli Demir Çelik 18,24 0,11 38,85 Ersu Gıda 3,65 -1,62 -26,11 Escort Teknoloji 5,44 0,18 -17,20 Esenboğa Elektrik 31,14 -2,01 63,67 Etiler Gıda 5,93 -0,84 48,99 Euro Kapital Yat. Ort. 7,92 9,96 107,36 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 4,65 1,74 Euro Yat. Ort. 4,10 1,30 -7,69 Euro Yatırım Holding 3,26 5,84 14,79 Fade Gıda 23,34 -1,19 277,06 Fenerbahçe Futbol 37,28 -1,06 26,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,51 3,29 -14,86 F-M İzmit Piston 107,10 2,29 -12,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,28 0,99 1,92 Ford Otosan 173,70 -0,17 42,22 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 -0,81 -50,27 Frigo Pak Gıda 17,81 -0,50 -15,11 Galata Wind Enerji 3,74 10,00 Galatasaray Sportif 3,73 0,00 -7,90 Garanti Bankası 8,70 0,69 -14,29 Garanti Faktoring 9,72 -0,72 -12,67 Garanti Yat. Ort. 2,25 -0,44 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 8,38 -0,59 41,41 Gediz Ambalaj 42,00 -0,94 56,72 Gentaş 4,08 -0,49 -30,39 Gersan Elektrik 6,08 0,66 -0,98 Global Men. Değ. 6,37 -1,24 5,99 Global Yat. Holding 3,30 0,00 -29,49 Good-Year 7,08 0,00 -11,15 Göltaş Çimento 40,06 -0,69 -2,91 Gözde Girişim 5,64 1,81 -29,32 GSD Denizcilik 6,15 -0,49 22,02 GSD Holding 1,85 0,00 -26,29 Gübre Fabrik. 52,25 0,38 -39,28 Güler Yat. Holding 2,31 0,43 -33,29 Halk GMYO 2,48 0,40 -18,63 Hatay Tekstil 17,39 0,12 27,54 Hedef Girişim 3,04 -2,25 20,41 Hektaş 7,85 0,13 46,94 HUB Girişim 11,85 1,80 -34,89 Hürriyet Gzt. 1,33 -0,75 -36,67 ICBC Turkey Bank 5,30 0,57 -18,46 İdealist Danışmanlık 63,05 -0,55 368,42 İdealist GMYO 1,71 -0,58 -27,94 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,12 -1,75 -54,54 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,70 1,45 -38,60 İndeks Bilgisayar 6,26 0,64 34,74 Info Yatırım 4,15 3,23 -11,14 İntema 39,80 -0,40 -0,25 Inveo Yatırım Holding 123,70 -2,68 179,74 İpek Doğal Enerji 11,52 -0,17 -11,93 İskenderun Demir Çelik 11,35 0,09 25,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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