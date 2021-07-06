Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,80
|-0,21
|-37,98
|Acıpayam Selüloz
|16,89
|0,84
|-1,34
|Adel Kalemcilik
|26,16
|-1,36
|-23,59
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,82
|0,26
|-25,24
|Ak Enerji
|1,34
|-1,47
|-39,37
|Akbank
|5,45
|0,18
|-19,35
|Akçansa
|15,05
|0,60
|-6,54
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|3,28
|-21,35
|Akfen GMYO
|3,98
|1,79
|-18,11
|Akın Tekstil
|36,58
|2,06
|15,18
|Akiş GMYO
|1,83
|0,00
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|42,44
|0,66
|-32,04
|Aksa
|15,49
|0,32
|12,13
|Aksa Enerji
|11,72
|1,74
|57,53
|Aksigorta
|7,96
|-0,50
|-8,49
|Aksu Enerji
|7,40
|0,54
|-1,95
|Alarko Carrıer
|269,00
|-0,74
|-26,00
|Alarko GMYO
|20,78
|-0,19
|-17,96
|Alarko Holding
|9,38
|-0,85
|10,07
|Albaraka Türk
|1,50
|-1,32
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,80
|-0,08
|-19,76
|Alkim Kağıt
|15,70
|0,19
|21,29
|Alkim Kimya
|15,41
|-0,39
|9,39
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,66
|-0,60
|-24,20
|Altınyunus Çeşme
|65,65
|-0,15
|31,41
|Anadolu Efes
|22,36
|-0,53
|4,68
|Anadolu Grubu Holding
|22,44
|0,27
|-14,10
|Anadolu Hayat Emek.
|9,10
|0,33
|13,25
|Anadolu Isuzu
|16,24
|0,31
|-9,78
|Anadolu Sigorta
|6,26
|0,16
|-13,30
|Anel Elektrik
|2,89
|1,40
|-8,83
|Arçelik
|33,18
|0,36
|16,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,10
|0,10
|8,36
|Arena Bilgisayar
|12,26
|1,32
|12,45
|Armada Bilgisayar
|54,85
|8,08
|11,76
|Arsan Tekstil
|4,37
|1,63
|8,30
|Arzum Ev Aletleri
|17,26
|0,70
|-28,57
|Aselsan
|14,95
|-0,53
|-18,08
|Ata GMYO
|3,48
|0,58
|-36,84
|Atakule GMYO
|2,11
|2,93
|-9,87
|Atlantis Yatırım Holding
|3,85
|1,32
|-30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|2,72
|8,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|25,48
|-2,23
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,78
|0,16
|6,80
|Avrasya GMYO
|2,74
|-1,08
|4,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,31
|-3,22
|3,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,91
|-1,34
|-1,50
|Aydem Enerji
|6,81
|8,96
|Ayen Enerji
|4,61
|0,66
|-14,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,26
|-1,56
|61,88
|Aygaz
|14,21
|2,23
|0,17
|Bagfaş
|16,75
|-1,82
|-16,25
|Bak Ambalaj
|19,50
|0,24
|-1,40
|Balatacılar Balatacılık
|5,16
|0,00
|-37,38
|Bantaş Ambalaj
|5,43
|0,00
|15,78
|Banvit
|55,10
|-0,18
|5,96
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,04
|0,25
|Baştaş Başkent Çimento
|11,54
|-1,37
|-33,56
|Batı Çimento
|12,50
|1,71
|165,39
|Batısöke Çimento
|2,23
|0,45
|-8,61
|Bayrak Taban Sanayi
|10,06
|0,20
|-5,18
|Bera Holding
|12,38
|-1,98
|-38,95
|Berkosan Yalıtım
|9,44
|0,21
|5,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,02
|-0,99
|49,01
|Beyaz Filo
|9,29
|0,87
|-7,83
|Bilici Yatırım
|18,16
|3,24
|228,19
|Bim Mağazalar
|62,65
|0,08
|-12,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,06
|1,29
|Birko Mensucat
|1,06
|1,92
|-4,50
|Birlik Mensucat
|1,93
|-3,02
|-44,22
|Bizim Mağazaları
|11,88
|0,85
|-22,66
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,72
|2,51
|Boğaziçi Beton
|5,62
|0,00
|Borusan Mannesmann
|24,36
|-0,65
|-12,37
|Borusan Yat. Paz.
|300,50
|-0,83
|-33,85
|Bosch Fren Sistemleri
|908,00
|3,77
|-26,16
|Bossa
|28,00
|0,94
|56,86
|Brisa
|21,84
|-1,27
|12,79
|Burçelik
|19,91
|-1,24
|-5,28
|Burçelik Vana
|23,00
|-3,36
|-53,69
|Bursa Çimento
|3,43
|0,29
|-31,09
|Carrefoursa
|39,94
|0,20
|-44,37
|Casa Emtia Petrol
|135,40
|1,73
|27,74
|Ceo Event Medya
|9,06
|3,07
|40,90
|Coca Cola İçecek
|79,80
|1,79
|25,65
|Cosmos Yat. Holding
|9,47
|0,21
|17,49
|Credıtwest Faktorıng
|4,36
|0,46
|-25,72
|Çan2 Termik
|9,93
|3,98
|Çelebi
|201,30
|-0,84
|10,29
|Çelik Halat
|6,22
|-0,96
|-31,63
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|13,28
|-0,38
|-15,47
|Çimbeton
|219,20
|-1,53
|-26,07
|Çimentaş
|29,06
|-1,49
|-19,63
|Çimsa
|22,50
|0,90
|26,40
|Çuhadaroğlu Metal
|7,16
|1,85
|-5,88
|Dagi Giyim
|2,18
|0,93
|-36,00
|Dagi Yatırım Holding
|14,23
|-1,32
|10,31
|Dardanel
|15,09
|6,19
|-54,96
|Datagate Bilgisayar
|12,22
|0,49
|-24,15
|Demısaş Döküm
|7,56
|0,93
|16,75
|Denge Holding
|2,39
|0,00
|-56,39
|Deniz GMYO
|1,91
|-0,52
|3,69
|Derimod
|11,85
|-1,58
|21,66
|Derlüks Yatırım Holding
|4,28
|4,65
|-51,47
|Desa Deri
|11,88
|0,85
|21,97
|Despec Bilgisayar
|9,62
|-1,23
|-26,34
|Deva Holding
|24,88
|-0,64
|3,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,99
|-0,81
|1,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,38
|-9,87
|-9,38
|Ditaş Doğan
|14,82
|0,07
|13,95
|DO-CO
|798,20
|-0,35
|26,70
|Doğan Burda
|14,97
|-0,86
|-33,29
|Doğan Holding
|2,85
|0,00
|-4,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|0,00
|-10,69
|Doğusan
|6,19
|-1,28
|41,32
|Doğuş GMYO
|7,85
|0,00
|-3,92
|Doğuş Otomotiv
|26,64
|-0,75
|-2,49
|Döktaş Dökümcülük
|29,02
|1,82
|-5,23
|Duran Doğan Basım
|10,27
|1,08
|-2,10
|Dyo Boya
|11,70
|-0,93
|4,03
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|0,51
|-17,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,76
|0,89
|51,42
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|7,26
|10,00
|Edip Gayrimenkul
|2,75
|4,56
|-17,17
|Ege Endüstri
|1.297,80
|-1,23
|-22,05
|Ege Gübre
|179,90
|-1,26
|25,40
|Ege Profil
|27,28
|-1,16
|-28,66
|Ege Seramik
|12,21
|0,74
|26,36
|Egeplast
|23,56
|-2,00
|-29,25
|Ekiz Kimya
|6,90
|3,60
|-3,23
|Emek Elektrik
|2,45
|-0,81
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|21,60
|0,28
|-41,37
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-0,53
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,60
|0,19
|-8,07
|Enka İnşaat
|9,10
|0,11
|29,23
|Erbosan
|148,70
|2,98
|266,66
|Ereğli Demir Çelik
|18,24
|0,11
|38,85
|Ersu Gıda
|3,65
|-1,62
|-26,11
|Escort Teknoloji
|5,44
|0,18
|-17,20
|Esenboğa Elektrik
|31,14
|-2,01
|63,67
|Etiler Gıda
|5,93
|-0,84
|48,99
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,92
|9,96
|107,36
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|4,65
|1,74
|Euro Yat. Ort.
|4,10
|1,30
|-7,69
|Euro Yatırım Holding
|3,26
|5,84
|14,79
|Fade Gıda
|23,34
|-1,19
|277,06
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|-1,06
|26,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,51
|3,29
|-14,86
|F-M İzmit Piston
|107,10
|2,29
|-12,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,28
|0,99
|1,92
|Ford Otosan
|173,70
|-0,17
|42,22
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|-0,81
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|17,81
|-0,50
|-15,11
|Galata Wind Enerji
|3,74
|10,00
|Galatasaray Sportif
|3,73
|0,00
|-7,90
|Garanti Bankası
|8,70
|0,69
|-14,29
|Garanti Faktoring
|9,72
|-0,72
|-12,67
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-0,44
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,38
|-0,59
|41,41
|Gediz Ambalaj
|42,00
|-0,94
|56,72
|Gentaş
|4,08
|-0,49
|-30,39
|Gersan Elektrik
|6,08
|0,66
|-0,98
|Global Men. Değ.
|6,37
|-1,24
|5,99
|Global Yat. Holding
|3,30
|0,00
|-29,49
|Good-Year
|7,08
|0,00
|-11,15
|Göltaş Çimento
|40,06
|-0,69
|-2,91
|Gözde Girişim
|5,64
|1,81
|-29,32
|GSD Denizcilik
|6,15
|-0,49
|22,02
|GSD Holding
|1,85
|0,00
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|52,25
|0,38
|-39,28
|Güler Yat. Holding
|2,31
|0,43
|-33,29
|Halk GMYO
|2,48
|0,40
|-18,63
|Hatay Tekstil
|17,39
|0,12
|27,54
|Hedef Girişim
|3,04
|-2,25
|20,41
|Hektaş
|7,85
|0,13
|46,94
|HUB Girişim
|11,85
|1,80
|-34,89
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|-0,75
|-36,67
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|0,57
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|63,05
|-0,55
|368,42
|İdealist GMYO
|1,71
|-0,58
|-27,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,97
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,12
|-1,75
|-54,54
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|1,45
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|0,64
|34,74
|Info Yatırım
|4,15
|3,23
|-11,14
|İntema
|39,80
|-0,40
|-0,25
|Inveo Yatırım Holding
|123,70
|-2,68
|179,74
|İpek Doğal Enerji
|11,52
|-0,17
|-11,93
|İskenderun Demir Çelik
|11,35
|0,09
|25,61
(Sürecek)
Kaynak: AA
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