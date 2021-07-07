Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,76
|0,00
|-38,50
|Acıpayam Selüloz
|16,69
|-0,54
|-2,51
|Adel Kalemcilik
|26,24
|0,77
|-23,35
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,86
|2,12
|-24,46
|Ak Enerji
|1,34
|0,75
|-39,37
|Akbank
|5,38
|0,19
|-20,39
|Akçansa
|15,13
|0,20
|-6,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,96
|3,70
|-18,44
|Akfen GMYO
|3,99
|0,76
|-17,90
|Akın Tekstil
|37,48
|2,85
|18,01
|Akiş GMYO
|1,84
|0,55
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|41,90
|-1,27
|-32,91
|Aksa
|15,70
|0,45
|13,65
|Aksa Enerji
|11,94
|0,67
|60,48
|Aksigorta
|7,87
|-0,63
|-9,52
|Aksu Enerji
|7,50
|1,21
|-0,63
|Alarko Carrıer
|270,30
|1,62
|-25,64
|Alarko GMYO
|20,82
|1,46
|-17,81
|Alarko Holding
|9,52
|2,59
|11,72
|Albaraka Türk
|1,49
|0,68
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,42
|1,24
|-17,67
|Alkim Kağıt
|15,82
|0,83
|22,22
|Alkim Kimya
|15,49
|0,45
|9,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,65
|0,00
|-24,66
|Altınyunus Çeşme
|63,00
|0,64
|26,10
|Anadolu Efes
|22,26
|0,09
|4,21
|Anadolu Grubu Holding
|23,52
|2,17
|-9,97
|Anadolu Hayat Emek.
|9,04
|-0,33
|12,50
|Anadolu Isuzu
|16,21
|0,43
|-9,94
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,16
|-13,86
|Anel Elektrik
|2,94
|1,38
|-7,26
|Arçelik
|32,90
|0,37
|15,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,75
|1,15
|9,71
|Arena Bilgisayar
|12,34
|1,40
|13,19
|Armada Bilgisayar
|56,25
|1,08
|14,61
|Arsan Tekstil
|4,42
|1,61
|9,54
|Arzum Ev Aletleri
|17,20
|-0,12
|-28,82
|Aselsan
|14,94
|0,81
|-18,14
|Ata GMYO
|3,55
|0,00
|-35,57
|Atakule GMYO
|2,28
|9,09
|-2,61
|Atlantis Yatırım Holding
|3,98
|2,31
|-28,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|0,00
|8,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,20
|-0,61
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,64
|-0,32
|6,00
|Avrasya GMYO
|2,75
|1,85
|4,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,36
|2,75
|5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|-0,85
|-2,67
|Aydem Enerji
|6,55
|-0,61
|Ayen Enerji
|4,59
|0,22
|-15,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,30
|3,39
|62,24
|Aygaz
|14,27
|0,85
|0,59
|Bagfaş
|16,01
|-2,32
|-19,95
|Bak Ambalaj
|19,38
|1,47
|-2,00
|Balatacılar Balatacılık
|5,10
|-0,97
|-38,11
|Bantaş Ambalaj
|5,71
|4,96
|21,75
|Banvit
|55,30
|0,00
|6,35
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,90
|4,03
|Baştaş Başkent Çimento
|11,10
|-2,46
|-36,10
|Batı Çimento
|12,42
|-0,32
|163,69
|Batısöke Çimento
|2,22
|0,91
|-9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|9,74
|0,41
|-8,20
|Bera Holding
|12,47
|-0,95
|-38,51
|Berkosan Yalıtım
|9,76
|2,85
|9,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,15
|2,67
|52,23
|Beyaz Filo
|9,25
|-0,11
|-8,23
|Bilici Yatırım
|18,33
|1,72
|231,27
|Bim Mağazalar
|63,05
|1,20
|-11,56
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,38
|4,10
|Birko Mensucat
|1,06
|0,95
|-4,50
|Birlik Mensucat
|2,03
|0,00
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,03
|0,08
|-21,68
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,97
|3,47
|Boğaziçi Beton
|5,53
|-1,43
|Borusan Mannesmann
|24,30
|0,50
|-12,59
|Borusan Yat. Paz.
|301,20
|1,07
|-33,70
|Bosch Fren Sistemleri
|879,00
|-1,82
|-28,52
|Bossa
|28,10
|-0,35
|57,42
|Brisa
|21,92
|0,83
|13,20
|Burçelik
|19,49
|-1,07
|-7,28
|Burçelik Vana
|22,56
|-1,40
|-54,57
|Bursa Çimento
|3,42
|0,29
|-31,29
|Carrefoursa
|39,82
|-0,35
|-44,54
|Casa Emtia Petrol
|132,00
|3,29
|24,53
|Ceo Event Medya
|9,32
|-0,11
|44,95
|Coca Cola İçecek
|79,45
|0,57
|25,10
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|-0,21
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|4,29
|-0,46
|-26,92
|Çan2 Termik
|10,00
|3,09
|Çelebi
|198,00
|-0,50
|8,48
|Çelik Halat
|6,27
|1,29
|-31,08
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,83
|-28,93
|Çemtaş
|13,32
|1,06
|-15,22
|Çimbeton
|215,90
|-0,92
|-27,18
|Çimentaş
|28,90
|-0,55
|-20,08
|Çimsa
|22,52
|0,99
|26,52
|Çuhadaroğlu Metal
|7,16
|1,56
|-5,88
|Dagi Giyim
|2,22
|-0,45
|-34,83
|Dagi Yatırım Holding
|16,33
|2,96
|26,59
|Dardanel
|14,92
|-4,54
|-55,46
|Datagate Bilgisayar
|12,65
|2,18
|-21,48
|Demısaş Döküm
|7,34
|-1,08
|13,35
|Denge Holding
|2,15
|-9,66
|-60,77
|Deniz GMYO
|1,93
|1,58
|4,77
|Derimod
|11,66
|0,00
|19,71
|Derlüks Yatırım Holding
|4,17
|-3,02
|-52,72
|Desa Deri
|11,71
|-0,34
|20,23
|Despec Bilgisayar
|9,69
|0,31
|-25,80
|Deva Holding
|24,94
|0,73
|3,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,02
|0,36
|2,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,49
|-0,85
|-6,43
|Ditaş Doğan
|14,85
|0,27
|14,18
|DO-CO
|788,60
|-1,10
|25,17
|Doğan Burda
|14,87
|-1,20
|-33,73
|Doğan Holding
|2,84
|0,35
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|0,98
|-11,12
|Doğusan
|6,19
|1,48
|41,32
|Doğuş GMYO
|7,74
|-0,51
|-5,26
|Doğuş Otomotiv
|26,28
|-0,23
|-3,81
|Döktaş Dökümcülük
|29,18
|0,97
|-4,70
|Duran Doğan Basım
|10,33
|0,29
|-1,53
|Dyo Boya
|12,07
|3,25
|7,31
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|1,36
|-17,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,84
|-0,35
|48,00
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|7,35
|1,24
|Edip Gayrimenkul
|2,80
|-3,11
|-15,66
|Ege Endüstri
|1.274,90
|-0,40
|-23,42
|Ege Gübre
|179,00
|0,56
|24,78
|Ege Profil
|27,60
|1,85
|-27,82
|Ege Seramik
|12,51
|1,79
|29,47
|Egeplast
|24,26
|0,66
|-27,15
|Ekiz Kimya
|6,89
|0,00
|-3,37
|Emek Elektrik
|2,44
|0,41
|-14,54
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-0,46
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,53
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,56
|0,00
|-8,42
|Enka İnşaat
|9,09
|0,11
|29,09
|Erbosan
|136,50
|-3,67
|236,58
|Ereğli Demir Çelik
|17,95
|-0,39
|36,64
|Ersu Gıda
|3,66
|0,55
|-25,91
|Escort Teknoloji
|5,46
|0,74
|-16,89
|Esenboğa Elektrik
|30,66
|1,52
|61,15
|Etiler Gıda
|5,75
|-1,37
|44,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,95
|0,38
|108,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|-0,28
|0,90
|Euro Yat. Ort.
|4,08
|-0,24
|-8,14
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|0,00
|10,92
|Fade Gıda
|21,64
|-1,10
|249,60
|Fenerbahçe Futbol
|37,06
|1,37
|25,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|0,40
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|103,30
|-1,62
|-15,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,32
|0,00
|2,23
|Ford Otosan
|172,60
|1,47
|41,31
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,91
|0,90
|-14,63
|Galata Wind Enerji
|3,82
|2,14
|Galatasaray Sportif
|3,81
|1,06
|-5,93
|Garanti Bankası
|8,75
|1,63
|-13,80
|Garanti Faktoring
|9,73
|-0,41
|-12,58
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|0,44
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,22
|0,00
|38,71
|Gediz Ambalaj
|42,00
|-2,37
|56,72
|Gentaş
|4,07
|0,99
|-30,56
|Gersan Elektrik
|6,05
|-0,33
|-1,47
|Global Men. Değ.
|6,60
|1,69
|9,82
|Global Yat. Holding
|3,27
|-0,91
|-30,13
|Good-Year
|7,02
|-0,43
|-11,90
|Göltaş Çimento
|40,08
|1,26
|-2,86
|Gözde Girişim
|5,57
|0,00
|-30,20
|GSD Denizcilik
|6,09
|-0,49
|20,83
|GSD Holding
|1,85
|0,54
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|51,65
|0,29
|-39,98
|Güler Yat. Holding
|2,32
|0,87
|-33,00
|Halk GMYO
|2,44
|0,83
|-19,95
|Hatay Tekstil
|17,99
|2,39
|31,94
|Hedef Girişim
|3,00
|1,35
|18,82
|Hektaş
|7,70
|-0,65
|44,13
|HUB Girişim
|11,71
|-0,26
|-35,66
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|0,00
|-35,24
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|0,38
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|62,60
|-0,63
|365,08
|İdealist GMYO
|1,87
|6,86
|-21,20
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,12
|0,90
|-54,54
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-1,37
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,23
|1,30
|34,09
|Info Yatırım
|4,24
|-0,70
|-9,22
|İntema
|39,80
|0,56
|-0,25
|Inveo Yatırım Holding
|121,10
|-1,46
|173,86
|İpek Doğal Enerji
|11,54
|0,26
|-11,77
|İskenderun Demir Çelik
|11,15
|-0,36
|23,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi