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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.07.2021 13:44
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,760,00-38,50
Acıpayam Selüloz16,69-0,54-2,51
Adel Kalemcilik26,240,77-23,35
Adese Gayrimenkul1,180,00-57,86
Afyon Çimento3,862,12-24,46
Ak Enerji1,340,75-39,37
Akbank5,380,19-20,39
Akçansa15,130,20-6,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,963,70-18,44
Akfen GMYO3,990,76-17,90
Akın Tekstil37,482,8518,01
Akiş GMYO1,840,55-34,10
Akmerkez GMYO41,90-1,27-32,91
Aksa15,700,4513,65
Aksa Enerji11,940,6760,48
Aksigorta7,87-0,63-9,52
Aksu Enerji7,501,21-0,63
Alarko Carrıer270,301,62-25,64
Alarko GMYO20,821,46-17,81
Alarko Holding9,522,5911,72
Albaraka Türk1,490,68-23,20
Alcatel Lucent Teletaş24,421,24-17,67
Alkim Kağıt15,820,8322,22
Alkim Kimya15,490,459,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,650,00-24,66
Altınyunus Çeşme63,000,6426,10
Anadolu Efes22,260,094,21
Anadolu Grubu Holding23,522,17-9,97
Anadolu Hayat Emek.9,04-0,3312,50
Anadolu Isuzu16,210,43-9,94
Anadolu Sigorta6,220,16-13,86
Anel Elektrik2,941,38-7,26
Arçelik32,900,3715,61
ARD Bilişim Teknolojileri52,751,159,71
Arena Bilgisayar12,341,4013,19
Armada Bilgisayar56,251,0814,61
Arsan Tekstil4,421,619,54
Arzum Ev Aletleri17,20-0,12-28,82
Aselsan14,940,81-18,14
Ata GMYO3,550,00-35,57
Atakule GMYO2,289,09-2,61
Atlantis Yatırım Holding3,982,31-28,42
Atlas Yat. Ort.1,890,008,00
ATP Ticari Bilgisayar26,20-0,61

AvivaSA Emeklilik Hayat18,64-0,326,00
Avrasya GMYO2,751,854,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,362,755,00
Avrupa Yatırım Holding5,84-0,85-2,67
Aydem Enerji6,55-0,61

Ayen Enerji4,590,22-15,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,303,3962,24
Aygaz14,270,850,59
Bagfaş16,01-2,32-19,95
Bak Ambalaj19,381,47-2,00
Balatacılar Balatacılık5,10-0,97-38,11
Bantaş Ambalaj5,714,9621,75
Banvit55,300,006,35
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,904,03

Baştaş Başkent Çimento11,10-2,46-36,10
Batı Çimento12,42-0,32163,69
Batısöke Çimento2,220,91-9,02
Bayrak Taban Sanayi9,740,41-8,20
Bera Holding12,47-0,95-38,51
Berkosan Yalıtım9,762,859,42
Beşiktaş Futbol Yat.6,152,6752,23
Beyaz Filo9,25-0,11-8,23
Bilici Yatırım18,331,72231,27
Bim Mağazalar63,051,20-11,56
Biotrend Çevre ve Enerji26,384,10

Birko Mensucat1,060,95-4,50
Birlik Mensucat2,030,00-41,33
Bizim Mağazaları12,030,08-21,68
BMS Çelik Hasır Sanayi5,973,47

Boğaziçi Beton5,53-1,43

Borusan Mannesmann24,300,50-12,59
Borusan Yat. Paz.301,201,07-33,70
Bosch Fren Sistemleri879,00-1,82-28,52
Bossa28,10-0,3557,42
Brisa21,920,8313,20
Burçelik19,49-1,07-7,28
Burçelik Vana22,56-1,40-54,57
Bursa Çimento3,420,29-31,29
Carrefoursa39,82-0,35-44,54
Casa Emtia Petrol132,003,2924,53
Ceo Event Medya9,32-0,1144,95
Coca Cola İçecek79,450,5725,10
Cosmos Yat. Holding9,30-0,2115,38
Credıtwest Faktorıng4,29-0,46-26,92
Çan2 Termik10,003,09

Çelebi198,00-0,508,48
Çelik Halat6,271,29-31,08
Çemaş Döküm1,210,83-28,93
Çemtaş13,321,06-15,22
Çimbeton215,90-0,92-27,18
Çimentaş28,90-0,55-20,08
Çimsa22,520,9926,52
Çuhadaroğlu Metal7,161,56-5,88
Dagi Giyim2,22-0,45-34,83
Dagi Yatırım Holding16,332,9626,59
Dardanel14,92-4,54-55,46
Datagate Bilgisayar12,652,18-21,48
Demısaş Döküm7,34-1,0813,35
Denge Holding2,15-9,66-60,77
Deniz GMYO1,931,584,77
Derimod11,660,0019,71
Derlüks Yatırım Holding4,17-3,02-52,72
Desa Deri11,71-0,3420,23
Despec Bilgisayar9,690,31-25,80
Deva Holding24,940,733,66
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,020,362,27
Diriteks Diriliş Tekstil3,49-0,85-6,43
Ditaş Doğan14,850,2714,18
DO-CO788,60-1,1025,17
Doğan Burda14,87-1,20-33,73
Doğan Holding2,840,35-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,070,98-11,12
Doğusan6,191,4841,32
Doğuş GMYO7,74-0,51-5,26
Doğuş Otomotiv26,28-0,23-3,81
Döktaş Dökümcülük29,180,97-4,70
Duran Doğan Basım10,330,29-1,53
Dyo Boya12,073,257,31
Eczacıbaşı İlaç5,971,36-17,11
Eczacıbaşı Yatırım39,84-0,3548,00
E-Data Teknoloji Pazarlama7,351,24

Edip Gayrimenkul2,80-3,11-15,66
Ege Endüstri1.274,90-0,40-23,42
Ege Gübre179,000,5624,78
Ege Profil27,601,85-27,82
Ege Seramik12,511,7929,47
Egeplast24,260,66-27,15
Ekiz Kimya6,890,00-3,37
Emek Elektrik2,440,41-14,54
Eminiş Ambalaj21,50-0,46-41,64
Emlak Konut GMYO1,890,53-10,62
Enerjisa Enerji10,560,00-8,42
Enka İnşaat9,090,1129,09
Erbosan136,50-3,67236,58
Ereğli Demir Çelik17,95-0,3936,64
Ersu Gıda3,660,55-25,91
Escort Teknoloji5,460,74-16,89
Esenboğa Elektrik30,661,5261,15
Etiler Gıda5,75-1,3744,47
Euro Kapital Yat. Ort.7,950,38108,14
Euro Trend Yat. Ort.3,57-0,280,90
Euro Yat. Ort.4,08-0,24-8,14
Euro Yatırım Holding3,150,0010,92
Fade Gıda21,64-1,10249,60
Fenerbahçe Futbol37,061,3725,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,480,40-15,87
F-M İzmit Piston103,30-1,62-15,74
Fonet Bilgi Teknolojileri13,320,002,23
Ford Otosan172,601,4741,31
Formet Celik Kapi Sanayi1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda17,910,90-14,63
Galata Wind Enerji3,822,14

Galatasaray Sportif3,811,06-5,93
Garanti Bankası8,751,63-13,80
Garanti Faktoring9,73-0,41-12,58
Garanti Yat. Ort.2,280,44-29,41
Gedik Y. Men. Değ.8,220,0038,71
Gediz Ambalaj42,00-2,3756,72
Gentaş4,070,99-30,56
Gersan Elektrik6,05-0,33-1,47
Global Men. Değ.6,601,699,82
Global Yat. Holding3,27-0,91-30,13
Good-Year7,02-0,43-11,90
Göltaş Çimento40,081,26-2,86
Gözde Girişim5,570,00-30,20
GSD Denizcilik6,09-0,4920,83
GSD Holding1,850,54-26,29
Gübre Fabrik.51,650,29-39,98
Güler Yat. Holding2,320,87-33,00
Halk GMYO2,440,83-19,95
Hatay Tekstil17,992,3931,94
Hedef Girişim3,001,3518,82
Hektaş7,70-0,6544,13
HUB Girişim11,71-0,26-35,66
Hürriyet Gzt.1,360,00-35,24
ICBC Turkey Bank5,300,38-18,46
İdealist Danışmanlık62,60-0,63365,08
İdealist GMYO1,876,86-21,20
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul1,040,00-16,80
İhlas Gazetecilik1,120,90-54,54
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,72-1,37-36,84
İndeks Bilgisayar6,231,3034,09
Info Yatırım4,24-0,70-9,22
İntema39,800,56-0,25
Inveo Yatırım Holding121,10-1,46173,86
İpek Doğal Enerji11,540,26-11,77
İskenderun Demir Çelik11,15-0,3623,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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