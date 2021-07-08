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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.07.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,770,00-38,37
Acıpayam Selüloz16,53-1,08-3,45
Adel Kalemcilik25,88-1,15-24,40
Adese Gayrimenkul1,18-0,84-57,86
Afyon Çimento3,840,79-24,85
Ak Enerji1,33-0,75-39,82
Akbank5,34-0,74-20,98
Akçansa15,180,20-5,73
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-2,63-23,02
Akfen GMYO3,90-0,51-19,75
Akın Tekstil35,70-2,2512,41
Akiş GMYO1,84-0,54-34,10
Akmerkez GMYO41,48-0,81-33,58
Aksa16,343,0918,28
Aksa Enerji11,990,6761,16
Aksigorta7,81-1,01-10,21
Aksu Enerji7,882,074,41
Alarko Carrıer264,00-1,86-27,38
Alarko GMYO20,42-1,07-19,39
Alarko Holding9,41-0,5310,43
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,78-1,57-19,82
Alkim Kağıt15,630,0020,75
Alkim Kimya15,35-0,528,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,64-0,61-25,11
Altınyunus Çeşme64,000,0028,10
Anadolu Efes22,24-0,274,11
Anadolu Grubu Holding22,94-0,69-12,19
Anadolu Hayat Emek.9,020,0012,25
Anadolu Isuzu16,06-0,25-10,78
Anadolu Sigorta6,19-0,16-14,27
Anel Elektrik2,88-2,37-9,15
Arçelik33,00-0,7215,96
ARD Bilişim Teknolojileri52,15-0,388,47
Arena Bilgisayar12,26-1,8412,45
Armada Bilgisayar53,000,007,99
Arsan Tekstil4,490,4511,27
Arzum Ev Aletleri17,07-0,18-29,36
Aselsan14,80-0,47-18,90
Ata GMYO3,54-0,56-35,75
Atakule GMYO2,24-2,18-4,32
Atlantis Yatırım Holding4,000,25-28,06
Atlas Yat. Ort.1,870,006,86
ATP Ticari Bilgisayar27,963,40

AvivaSA Emeklilik Hayat18,15-1,093,22
Avrasya GMYO2,988,7613,77
Avrasya Petrol ve Tur.3,453,297,81
Avrupa Yatırım Holding5,90-0,34-1,67
Aydem Enerji6,41-0,62

Ayen Enerji4,58-0,43-15,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,162,6661,00
Aygaz14,420,841,65
Bagfaş15,95-0,31-20,25
Bak Ambalaj19,12-0,42-3,32
Balatacılar Balatacılık5,00-1,96-39,32
Bantaş Ambalaj5,57-2,4518,76
Banvit54,80-0,725,38
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,191,15

Baştaş Başkent Çimento12,036,27-30,74
Batı Çimento12,34-1,04162,00
Batısöke Çimento2,200,00-9,84
Bayrak Taban Sanayi9,950,40-6,22
Bera Holding12,35-0,16-39,10
Berkosan Yalıtım9,42-1,675,61
Beşiktaş Futbol Yat.6,293,1155,69
Beyaz Filo9,14-0,98-9,32
Bilici Yatırım18,783,59239,40
Bim Mağazalar62,50-0,16-12,34
Biotrend Çevre ve Enerji28,125,40

Birko Mensucat1,030,00-7,21
Birlik Mensucat2,011,01-41,91
Bizim Mağazaları11,90-0,17-22,53
BMS Çelik Hasır Sanayi5,730,17

Boğaziçi Beton5,49-1,26

Borusan Mannesmann23,48-2,00-15,54
Borusan Yat. Paz.289,20-2,46-36,34
Bosch Fren Sistemleri862,50-2,98-29,86
Bossa28,060,2157,20
Brisa21,88-0,1813,00
Burçelik19,52-0,41-7,14
Burçelik Vana23,421,56-52,84
Bursa Çimento3,420,29-31,29
Carrefoursa39,90-0,99-44,43
Casa Emtia Petrol130,200,0022,83
Ceo Event Medya8,90-1,8738,41
Coca Cola İçecek79,650,0625,42
Cosmos Yat. Holding9,250,3314,76
Credıtwest Faktorıng4,13-1,90-29,64
Çan2 Termik10,281,48

Çelebi194,30-1,876,45
Çelik Halat6,18-1,59-32,07
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş13,21-1,27-15,92
Çimbeton215,20-1,42-27,42
Çimentaş28,12-2,63-22,23
Çimsa22,26-1,1525,06
Çuhadaroğlu Metal7,12-0,14-6,41
Dagi Giyim2,19-1,35-35,71
Dagi Yatırım Holding15,68-2,6121,55
Dardanel14,970,47-55,31
Datagate Bilgisayar12,25-1,37-23,96
Demısaş Döküm7,190,1411,03
Denge Holding1,309,09-57,20
Deniz GMYO1,91-1,553,69
Derimod11,55-0,0918,58
Derlüks Yatırım Holding4,222,18-52,15
Desa Deri11,42-1,2117,25
Despec Bilgisayar9,60-1,13-26,49
Deva Holding24,48-0,411,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,99-0,451,99
Diriteks Diriliş Tekstil3,190,00-14,48
Ditaş Doğan14,62-1,2812,41
DO-CO759,20-2,7920,51
Doğan Burda14,45-2,17-35,61
Doğan Holding2,81-1,06-6,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,080,00-10,69
Doğusan6,190,3241,32
Doğuş GMYO7,74-0,13-5,26
Doğuş Otomotiv26,702,85-2,27
Döktaş Dökümcülük29,400,55-3,98
Duran Doğan Basım10,460,38-0,29
Dyo Boya11,60-2,113,14
Eczacıbaşı İlaç5,970,34-17,11
Eczacıbaşı Yatırım39,04-0,4645,03
E-Data Teknoloji Pazarlama6,94-2,39

Edip Gayrimenkul2,953,87-11,14
Ege Endüstri1.272,90-2,08-23,54
Ege Gübre174,90-2,0221,92
Ege Profil28,323,21-25,94
Ege Seramik12,11-1,5425,33
Egeplast24,18-1,31-27,39
Ekiz Kimya6,750,30-5,33
Emek Elektrik2,14-9,70-25,05
Eminiş Ambalaj21,520,09-41,59
Emlak Konut GMYO1,900,00-10,15
Enerjisa Enerji10,45-0,95-9,37
Enka İnşaat9,171,3330,22
Erbosan127,90-5,40215,38
Ereğli Demir Çelik17,92-0,6136,41
Ersu Gıda3,742,75-24,29
Escort Teknoloji5,37-1,29-18,26
Esenboğa Elektrik30,240,2758,94
Etiler Gıda5,790,0045,48
Euro Kapital Yat. Ort.8,18-0,85114,16
Euro Trend Yat. Ort.3,54-0,280,05
Euro Yat. Ort.4,070,49-8,36
Euro Yatırım Holding3,08-1,608,45
Fade Gıda20,52-4,82231,50
Fenerbahçe Futbol38,50-0,7730,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,42-0,82-17,91
F-M İzmit Piston102,50-2,01-16,39
Fonet Bilgi Teknolojileri13,06-0,990,23
Ford Otosan171,90-0,9840,74
Formet Celik Kapi Sanayi1,19-1,65-51,49
Frigo Pak Gıda18,021,12-14,11
Galata Wind Enerji3,71-0,54

Galatasaray Sportif3,820,00-5,68
Garanti Bankası8,66-0,80-14,69
Garanti Faktoring9,55-1,44-14,20
Garanti Yat. Ort.2,260,89-30,03
Gedik Y. Men. Değ.8,160,1237,70
Gediz Ambalaj40,64-2,4551,64
Gentaş4,12-1,44-29,71
Gersan Elektrik6,312,272,77
Global Men. Değ.6,40-0,626,49
Global Yat. Holding3,13-1,57-33,12
Good-Year7,100,71-10,90
Göltaş Çimento40,78-1,12-1,16
Gözde Girişim5,52-0,54-30,83
GSD Denizcilik6,01-1,1519,25
GSD Holding1,84-0,54-26,69
Gübre Fabrik.51,950,10-39,63
Güler Yat. Holding2,290,00-33,87
Halk GMYO2,513,29-17,65
Hatay Tekstil17,23-2,4926,36
Hedef Girişim2,92-0,3415,65
Hektaş7,67-1,1643,57
HUB Girişim11,47-1,46-36,98
Hürriyet Gzt.1,33-1,48-36,67
ICBC Turkey Bank5,25-0,57-19,23
İdealist Danışmanlık60,90-3,10352,45
İdealist GMYO1,90-1,04-19,93
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul1,030,00-17,60
İhlas Gazetecilik1,09-1,80-55,75
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,720,00-36,84
İndeks Bilgisayar6,17-0,3232,80
Info Yatırım4,14-1,43-11,36
İntema38,74-1,58-2,91
Inveo Yatırım Holding122,200,58176,35
İpek Doğal Enerji11,49-0,35-12,16
İskenderun Demir Çelik11,08-0,8122,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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