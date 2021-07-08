Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,77
|0,00
|-38,37
|Acıpayam Selüloz
|16,53
|-1,08
|-3,45
|Adel Kalemcilik
|25,88
|-1,15
|-24,40
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,84
|0,79
|-24,85
|Ak Enerji
|1,33
|-0,75
|-39,82
|Akbank
|5,34
|-0,74
|-20,98
|Akçansa
|15,18
|0,20
|-5,73
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-2,63
|-23,02
|Akfen GMYO
|3,90
|-0,51
|-19,75
|Akın Tekstil
|35,70
|-2,25
|12,41
|Akiş GMYO
|1,84
|-0,54
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|41,48
|-0,81
|-33,58
|Aksa
|16,34
|3,09
|18,28
|Aksa Enerji
|11,99
|0,67
|61,16
|Aksigorta
|7,81
|-1,01
|-10,21
|Aksu Enerji
|7,88
|2,07
|4,41
|Alarko Carrıer
|264,00
|-1,86
|-27,38
|Alarko GMYO
|20,42
|-1,07
|-19,39
|Alarko Holding
|9,41
|-0,53
|10,43
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,78
|-1,57
|-19,82
|Alkim Kağıt
|15,63
|0,00
|20,75
|Alkim Kimya
|15,35
|-0,52
|8,97
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,64
|-0,61
|-25,11
|Altınyunus Çeşme
|64,00
|0,00
|28,10
|Anadolu Efes
|22,24
|-0,27
|4,11
|Anadolu Grubu Holding
|22,94
|-0,69
|-12,19
|Anadolu Hayat Emek.
|9,02
|0,00
|12,25
|Anadolu Isuzu
|16,06
|-0,25
|-10,78
|Anadolu Sigorta
|6,19
|-0,16
|-14,27
|Anel Elektrik
|2,88
|-2,37
|-9,15
|Arçelik
|33,00
|-0,72
|15,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,15
|-0,38
|8,47
|Arena Bilgisayar
|12,26
|-1,84
|12,45
|Armada Bilgisayar
|53,00
|0,00
|7,99
|Arsan Tekstil
|4,49
|0,45
|11,27
|Arzum Ev Aletleri
|17,07
|-0,18
|-29,36
|Aselsan
|14,80
|-0,47
|-18,90
|Ata GMYO
|3,54
|-0,56
|-35,75
|Atakule GMYO
|2,24
|-2,18
|-4,32
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|0,25
|-28,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,87
|0,00
|6,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,96
|3,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,15
|-1,09
|3,22
|Avrasya GMYO
|2,98
|8,76
|13,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,45
|3,29
|7,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,90
|-0,34
|-1,67
|Aydem Enerji
|6,41
|-0,62
|Ayen Enerji
|4,58
|-0,43
|-15,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,16
|2,66
|61,00
|Aygaz
|14,42
|0,84
|1,65
|Bagfaş
|15,95
|-0,31
|-20,25
|Bak Ambalaj
|19,12
|-0,42
|-3,32
|Balatacılar Balatacılık
|5,00
|-1,96
|-39,32
|Bantaş Ambalaj
|5,57
|-2,45
|18,76
|Banvit
|54,80
|-0,72
|5,38
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,19
|1,15
|Baştaş Başkent Çimento
|12,03
|6,27
|-30,74
|Batı Çimento
|12,34
|-1,04
|162,00
|Batısöke Çimento
|2,20
|0,00
|-9,84
|Bayrak Taban Sanayi
|9,95
|0,40
|-6,22
|Bera Holding
|12,35
|-0,16
|-39,10
|Berkosan Yalıtım
|9,42
|-1,67
|5,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,29
|3,11
|55,69
|Beyaz Filo
|9,14
|-0,98
|-9,32
|Bilici Yatırım
|18,78
|3,59
|239,40
|Bim Mağazalar
|62,50
|-0,16
|-12,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,12
|5,40
|Birko Mensucat
|1,03
|0,00
|-7,21
|Birlik Mensucat
|2,01
|1,01
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|11,90
|-0,17
|-22,53
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,73
|0,17
|Boğaziçi Beton
|5,49
|-1,26
|Borusan Mannesmann
|23,48
|-2,00
|-15,54
|Borusan Yat. Paz.
|289,20
|-2,46
|-36,34
|Bosch Fren Sistemleri
|862,50
|-2,98
|-29,86
|Bossa
|28,06
|0,21
|57,20
|Brisa
|21,88
|-0,18
|13,00
|Burçelik
|19,52
|-0,41
|-7,14
|Burçelik Vana
|23,42
|1,56
|-52,84
|Bursa Çimento
|3,42
|0,29
|-31,29
|Carrefoursa
|39,90
|-0,99
|-44,43
|Casa Emtia Petrol
|130,20
|0,00
|22,83
|Ceo Event Medya
|8,90
|-1,87
|38,41
|Coca Cola İçecek
|79,65
|0,06
|25,42
|Cosmos Yat. Holding
|9,25
|0,33
|14,76
|Credıtwest Faktorıng
|4,13
|-1,90
|-29,64
|Çan2 Termik
|10,28
|1,48
|Çelebi
|194,30
|-1,87
|6,45
|Çelik Halat
|6,18
|-1,59
|-32,07
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|13,21
|-1,27
|-15,92
|Çimbeton
|215,20
|-1,42
|-27,42
|Çimentaş
|28,12
|-2,63
|-22,23
|Çimsa
|22,26
|-1,15
|25,06
|Çuhadaroğlu Metal
|7,12
|-0,14
|-6,41
|Dagi Giyim
|2,19
|-1,35
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|15,68
|-2,61
|21,55
|Dardanel
|14,97
|0,47
|-55,31
|Datagate Bilgisayar
|12,25
|-1,37
|-23,96
|Demısaş Döküm
|7,19
|0,14
|11,03
|Denge Holding
|1,30
|9,09
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,91
|-1,55
|3,69
|Derimod
|11,55
|-0,09
|18,58
|Derlüks Yatırım Holding
|4,22
|2,18
|-52,15
|Desa Deri
|11,42
|-1,21
|17,25
|Despec Bilgisayar
|9,60
|-1,13
|-26,49
|Deva Holding
|24,48
|-0,41
|1,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,99
|-0,45
|1,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,19
|0,00
|-14,48
|Ditaş Doğan
|14,62
|-1,28
|12,41
|DO-CO
|759,20
|-2,79
|20,51
|Doğan Burda
|14,45
|-2,17
|-35,61
|Doğan Holding
|2,81
|-1,06
|-6,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|0,00
|-10,69
|Doğusan
|6,19
|0,32
|41,32
|Doğuş GMYO
|7,74
|-0,13
|-5,26
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|2,85
|-2,27
|Döktaş Dökümcülük
|29,40
|0,55
|-3,98
|Duran Doğan Basım
|10,46
|0,38
|-0,29
|Dyo Boya
|11,60
|-2,11
|3,14
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|0,34
|-17,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,04
|-0,46
|45,03
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,94
|-2,39
|Edip Gayrimenkul
|2,95
|3,87
|-11,14
|Ege Endüstri
|1.272,90
|-2,08
|-23,54
|Ege Gübre
|174,90
|-2,02
|21,92
|Ege Profil
|28,32
|3,21
|-25,94
|Ege Seramik
|12,11
|-1,54
|25,33
|Egeplast
|24,18
|-1,31
|-27,39
|Ekiz Kimya
|6,75
|0,30
|-5,33
|Emek Elektrik
|2,14
|-9,70
|-25,05
|Eminiş Ambalaj
|21,52
|0,09
|-41,59
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|0,00
|-10,15
|Enerjisa Enerji
|10,45
|-0,95
|-9,37
|Enka İnşaat
|9,17
|1,33
|30,22
|Erbosan
|127,90
|-5,40
|215,38
|Ereğli Demir Çelik
|17,92
|-0,61
|36,41
|Ersu Gıda
|3,74
|2,75
|-24,29
|Escort Teknoloji
|5,37
|-1,29
|-18,26
|Esenboğa Elektrik
|30,24
|0,27
|58,94
|Etiler Gıda
|5,79
|0,00
|45,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,18
|-0,85
|114,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|-0,28
|0,05
|Euro Yat. Ort.
|4,07
|0,49
|-8,36
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|-1,60
|8,45
|Fade Gıda
|20,52
|-4,82
|231,50
|Fenerbahçe Futbol
|38,50
|-0,77
|30,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|-0,82
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|102,50
|-2,01
|-16,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,06
|-0,99
|0,23
|Ford Otosan
|171,90
|-0,98
|40,74
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,19
|-1,65
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|18,02
|1,12
|-14,11
|Galata Wind Enerji
|3,71
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,82
|0,00
|-5,68
|Garanti Bankası
|8,66
|-0,80
|-14,69
|Garanti Faktoring
|9,55
|-1,44
|-14,20
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|0,89
|-30,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,16
|0,12
|37,70
|Gediz Ambalaj
|40,64
|-2,45
|51,64
|Gentaş
|4,12
|-1,44
|-29,71
|Gersan Elektrik
|6,31
|2,27
|2,77
|Global Men. Değ.
|6,40
|-0,62
|6,49
|Global Yat. Holding
|3,13
|-1,57
|-33,12
|Good-Year
|7,10
|0,71
|-10,90
|Göltaş Çimento
|40,78
|-1,12
|-1,16
|Gözde Girişim
|5,52
|-0,54
|-30,83
|GSD Denizcilik
|6,01
|-1,15
|19,25
|GSD Holding
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|51,95
|0,10
|-39,63
|Güler Yat. Holding
|2,29
|0,00
|-33,87
|Halk GMYO
|2,51
|3,29
|-17,65
|Hatay Tekstil
|17,23
|-2,49
|26,36
|Hedef Girişim
|2,92
|-0,34
|15,65
|Hektaş
|7,67
|-1,16
|43,57
|HUB Girişim
|11,47
|-1,46
|-36,98
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|-1,48
|-36,67
|ICBC Turkey Bank
|5,25
|-0,57
|-19,23
|İdealist Danışmanlık
|60,90
|-3,10
|352,45
|İdealist GMYO
|1,90
|-1,04
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|0,00
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|-1,80
|-55,75
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|0,00
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|-0,32
|32,80
|Info Yatırım
|4,14
|-1,43
|-11,36
|İntema
|38,74
|-1,58
|-2,91
|Inveo Yatırım Holding
|122,20
|0,58
|176,35
|İpek Doğal Enerji
|11,49
|-0,35
|-12,16
|İskenderun Demir Çelik
|11,08
|-0,81
|22,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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