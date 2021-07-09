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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

09.07.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,67-1,27-39,66
Acıpayam Selüloz16,25-0,37-5,08
Adel Kalemcilik25,060,08-26,80
Adese Gayrimenkul1,170,00-58,21
Afyon Çimento3,77-2,08-26,22
Ak Enerji1,31-0,76-40,72
Akbank5,31-0,19-21,43
Akçansa14,83-0,87-7,90
Akdeniz Yatırım Hold.1,820,55-24,27
Akfen GMYO3,70-3,65-23,87
Akın Tekstil34,76-1,429,45
Akiş GMYO1,81-0,55-35,18
Akmerkez GMYO40,96-0,19-34,41
Aksa16,26-1,0917,70
Aksa Enerji11,87-0,3459,54
Aksigorta7,851,16-9,75
Aksu Enerji7,88-0,884,41
Alarko Carrıer258,90-0,38-28,78
Alarko GMYO20,14-0,59-20,49
Alarko Holding9,23-0,328,31
Albaraka Türk1,532,68-21,13
Alcatel Lucent Teletaş23,24-1,19-21,65
Alkim Kağıt15,30-1,0318,20
Alkim Kimya15,03-0,996,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,620,00-26,03
Altınyunus Çeşme60,65-3,5821,40
Anadolu Efes22,10-0,093,46
Anadolu Grubu Holding23,140,43-11,42
Anadolu Hayat Emek.8,95-0,4411,38
Anadolu Isuzu15,79-0,94-12,28
Anadolu Sigorta6,17-0,48-14,55
Anel Elektrik2,964,23-6,62
Arçelik33,060,2416,17
ARD Bilişim Teknolojileri51,800,887,74
Arena Bilgisayar11,80-0,598,23
Armada Bilgisayar54,50-0,4611,04
Arsan Tekstil4,34-1,147,55
Arzum Ev Aletleri16,83-0,41-30,35
Aselsan14,73-0,14-19,29
Ata GMYO3,580,00-35,03
Atakule GMYO2,16-3,14-7,74
Atlantis Yatırım Holding3,980,51-28,42
Atlas Yat. Ort.1,81-1,633,43
ATP Ticari Bilgisayar28,000,72

AvivaSA Emeklilik Hayat18,12-1,253,04
Avrasya GMYO3,144,3219,88
Avrasya Petrol ve Tur.3,33-1,484,06
Avrupa Yatırım Holding5,88-0,68-2,00
Aydem Enerji6,26-0,95

Ayen Enerji4,39-1,57-18,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,160,8961,00
Aygaz14,320,280,94
Bagfaş15,76-0,25-21,20
Bak Ambalaj19,48-0,31-1,50
Balatacılar Balatacılık4,950,00-39,93
Bantaş Ambalaj5,54-0,1818,12
Banvit54,70-0,455,19
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,492,90

Baştaş Başkent Çimento12,501,21-28,04
Batı Çimento13,124,71178,56
Batısöke Çimento2,170,00-11,07
Bayrak Taban Sanayi9,892,17-6,79
Bera Holding11,39-3,31-43,84
Berkosan Yalıtım9,26-0,113,81
Beşiktaş Futbol Yat.6,27-0,9555,20
Beyaz Filo9,05-0,33-10,21
Bilici Yatırım18,941,50242,29
Bim Mağazalar62,750,64-11,99
Biotrend Çevre ve Enerji28,682,14

Birko Mensucat1,020,00-8,11
Birlik Mensucat2,023,06-41,62
Bizim Mağazaları11,64-0,77-24,22
BMS Çelik Hasır Sanayi5,811,57

Boğaziçi Beton5,41-0,37

Borusan Mannesmann23,380,34-15,90
Borusan Yat. Paz.284,90-0,07-37,28
Bosch Fren Sistemleri857,80-0,36-30,24
Bossa27,68-1,0755,07
Brisa21,540,1911,24
Burçelik19,150,58-8,90
Burçelik Vana22,860,26-53,97
Bursa Çimento3,35-1,18-32,70
Carrefoursa38,98-0,86-45,71
Casa Emtia Petrol140,000,7232,08
Ceo Event Medya8,38-3,4630,33
Coca Cola İçecek79,40-0,2525,02
Cosmos Yat. Holding9,12-0,5513,15
Credıtwest Faktorıng4,06-1,93-30,83
Çan2 Termik10,401,96

Çelebi190,50-1,044,37
Çelik Halat6,00-2,12-34,05
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş13,03-0,53-17,07
Çimbeton213,00-0,70-28,16
Çimentaş27,800,36-23,12
Çimsa21,92-0,0923,15
Çuhadaroğlu Metal7,00-0,71-7,98
Dagi Giyim2,13-0,93-37,47
Dagi Yatırım Holding15,700,9621,71
Dardanel14,86-0,87-55,64
Datagate Bilgisayar12,07-0,58-25,08
Demısaş Döküm7,10-0,989,64
Denge Holding1,26-3,08-58,52
Deniz GMYO1,86-1,060,97
Derimod11,552,2118,58
Derlüks Yatırım Holding4,26-3,18-51,70
Desa Deri11,962,4022,79
Despec Bilgisayar9,42-1,77-27,87
Deva Holding24,46-0,651,67
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,90-0,181,16
Diriteks Diriliş Tekstil3,685,14-1,34
Ditaş Doğan14,30-0,429,95
DO-CO768,001,8821,90
Doğan Burda13,93-3,47-37,92
Doğan Holding2,75-1,79-8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,03-1,46-12,84
Doğusan6,25-0,7942,69
Doğuş GMYO7,50-1,96-8,20
Doğuş Otomotiv26,26-0,38-3,88
Döktaş Dökümcülük29,10-0,34-4,96
Duran Doğan Basım10,400,97-0,86
Dyo Boya11,480,092,07
Eczacıbaşı İlaç6,01-0,50-16,55
Eczacıbaşı Yatırım38,780,9944,06
E-Data Teknoloji Pazarlama6,900,88

Edip Gayrimenkul2,804,87-15,66
Ege Endüstri1.250,00-1,19-24,92
Ege Gübre172,800,0020,45
Ege Profil26,58-2,06-30,49
Ege Seramik11,97-0,3323,88
Egeplast23,70-0,42-28,83
Ekiz Kimya7,4810,004,91
Emek Elektrik2,12-2,75-25,75
Eminiş Ambalaj22,384,00-39,25
Emlak Konut GMYO1,85-0,54-12,51
Enerjisa Enerji10,34-0,19-10,32
Enka İnşaat9,06-1,0928,66
Erbosan124,602,38207,24
Ereğli Demir Çelik17,922,0536,41
Ersu Gıda3,63-1,36-26,52
Escort Teknoloji5,26-0,75-19,94
Esenboğa Elektrik30,160,8058,52
Etiler Gıda5,790,0045,48
Euro Kapital Yat. Ort.8,302,85117,31
Euro Trend Yat. Ort.3,50-1,13-1,08
Euro Yat. Ort.3,99-1,24-10,16
Euro Yatırım Holding3,08-1,608,45
Fade Gıda17,47-9,99182,23
Fenerbahçe Futbol37,30-1,6926,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,430,00-17,57
F-M İzmit Piston101,40-0,29-17,29
Fonet Bilgi Teknolojileri12,69-1,17-2,61
Ford Otosan173,500,3542,05
Formet Celik Kapi Sanayi1,180,00-51,90
Frigo Pak Gıda17,31-2,75-17,49
Galata Wind Enerji3,67-1,08

Galatasaray Sportif3,75-1,06-7,41
Garanti Bankası8,51-0,58-16,17
Garanti Faktoring9,620,52-13,57
Garanti Yat. Ort.2,250,00-30,34
Gedik Y. Men. Değ.7,93-1,3733,81
Gediz Ambalaj40,00-0,3549,25
Gentaş3,98-0,75-32,10
Gersan Elektrik6,410,794,40
Global Men. Değ.6,570,779,32
Global Yat. Holding3,10-0,32-33,76
Good-Year7,220,70-9,39
Göltaş Çimento39,22-2,29-4,94
Gözde Girişim5,450,37-31,70
GSD Denizcilik6,000,0019,05
GSD Holding1,83-1,08-27,09
Gübre Fabrik.50,45-0,88-41,37
Güler Yat. Holding2,28-0,44-34,16
Halk GMYO2,510,80-17,65
Hatay Tekstil17,20-0,8626,14
Hedef Girişim2,870,3513,67
Hektaş7,52-1,0540,76
HUB Girişim11,26-0,71-38,13
Hürriyet Gzt.1,32-0,75-37,14
ICBC Turkey Bank5,200,00-20,00
İdealist Danışmanlık55,75-7,39314,19
İdealist GMYO1,83-3,68-22,88
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul1,010,00-19,20
İhlas Gazetecilik1,07-1,83-56,57
İhlas Holding0,57-1,72-49,23
İhlas Yayın Holding0,710,00-37,72
İndeks Bilgisayar6,04-0,6630,00
Info Yatırım4,10-0,24-12,22
İntema37,36-2,76-6,37
Inveo Yatırım Holding116,40-1,77163,23
İpek Doğal Enerji11,530,87-11,85
İskenderun Demir Çelik11,031,4722,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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