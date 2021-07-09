Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,67 -1,27 -39,66 Acıpayam Selüloz 16,25 -0,37 -5,08 Adel Kalemcilik 25,06 0,08 -26,80 Adese Gayrimenkul 1,17 0,00 -58,21 Afyon Çimento 3,77 -2,08 -26,22 Ak Enerji 1,31 -0,76 -40,72 Akbank 5,31 -0,19 -21,43 Akçansa 14,83 -0,87 -7,90 Akdeniz Yatırım Hold. 1,82 0,55 -24,27 Akfen GMYO 3,70 -3,65 -23,87 Akın Tekstil 34,76 -1,42 9,45 Akiş GMYO 1,81 -0,55 -35,18 Akmerkez GMYO 40,96 -0,19 -34,41 Aksa 16,26 -1,09 17,70 Aksa Enerji 11,87 -0,34 59,54 Aksigorta 7,85 1,16 -9,75 Aksu Enerji 7,88 -0,88 4,41 Alarko Carrıer 258,90 -0,38 -28,78 Alarko GMYO 20,14 -0,59 -20,49 Alarko Holding 9,23 -0,32 8,31 Albaraka Türk 1,53 2,68 -21,13 Alcatel Lucent Teletaş 23,24 -1,19 -21,65 Alkim Kağıt 15,30 -1,03 18,20 Alkim Kimya 15,03 -0,99 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,62 0,00 -26,03 Altınyunus Çeşme 60,65 -3,58 21,40 Anadolu Efes 22,10 -0,09 3,46 Anadolu Grubu Holding 23,14 0,43 -11,42 Anadolu Hayat Emek. 8,95 -0,44 11,38 Anadolu Isuzu 15,79 -0,94 -12,28 Anadolu Sigorta 6,17 -0,48 -14,55 Anel Elektrik 2,96 4,23 -6,62 Arçelik 33,06 0,24 16,17 ARD Bilişim Teknolojileri 51,80 0,88 7,74 Arena Bilgisayar 11,80 -0,59 8,23 Armada Bilgisayar 54,50 -0,46 11,04 Arsan Tekstil 4,34 -1,14 7,55 Arzum Ev Aletleri 16,83 -0,41 -30,35 Aselsan 14,73 -0,14 -19,29 Ata GMYO 3,58 0,00 -35,03 Atakule GMYO 2,16 -3,14 -7,74 Atlantis Yatırım Holding 3,98 0,51 -28,42 Atlas Yat. Ort. 1,81 -1,63 3,43 ATP Ticari Bilgisayar 28,00 0,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,12 -1,25 3,04 Avrasya GMYO 3,14 4,32 19,88 Avrasya Petrol ve Tur. 3,33 -1,48 4,06 Avrupa Yatırım Holding 5,88 -0,68 -2,00 Aydem Enerji 6,26 -0,95 Ayen Enerji 4,39 -1,57 -18,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,16 0,89 61,00 Aygaz 14,32 0,28 0,94 Bagfaş 15,76 -0,25 -21,20 Bak Ambalaj 19,48 -0,31 -1,50 Balatacılar Balatacılık 4,95 0,00 -39,93 Bantaş Ambalaj 5,54 -0,18 18,12 Banvit 54,70 -0,45 5,19 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,49 2,90 Baştaş Başkent Çimento 12,50 1,21 -28,04 Batı Çimento 13,12 4,71 178,56 Batısöke Çimento 2,17 0,00 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 9,89 2,17 -6,79 Bera Holding 11,39 -3,31 -43,84 Berkosan Yalıtım 9,26 -0,11 3,81 Beşiktaş Futbol Yat. 6,27 -0,95 55,20 Beyaz Filo 9,05 -0,33 -10,21 Bilici Yatırım 18,94 1,50 242,29 Bim Mağazalar 62,75 0,64 -11,99 Biotrend Çevre ve Enerji 28,68 2,14 Birko Mensucat 1,02 0,00 -8,11 Birlik Mensucat 2,02 3,06 -41,62 Bizim Mağazaları 11,64 -0,77 -24,22 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,81 1,57 Boğaziçi Beton 5,41 -0,37 Borusan Mannesmann 23,38 0,34 -15,90 Borusan Yat. Paz. 284,90 -0,07 -37,28 Bosch Fren Sistemleri 857,80 -0,36 -30,24 Bossa 27,68 -1,07 55,07 Brisa 21,54 0,19 11,24 Burçelik 19,15 0,58 -8,90 Burçelik Vana 22,86 0,26 -53,97 Bursa Çimento 3,35 -1,18 -32,70 Carrefoursa 38,98 -0,86 -45,71 Casa Emtia Petrol 140,00 0,72 32,08 Ceo Event Medya 8,38 -3,46 30,33 Coca Cola İçecek 79,40 -0,25 25,02 Cosmos Yat. Holding 9,12 -0,55 13,15 Credıtwest Faktorıng 4,06 -1,93 -30,83 Çan2 Termik 10,40 1,96 Çelebi 190,50 -1,04 4,37 Çelik Halat 6,00 -2,12 -34,05 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 13,03 -0,53 -17,07 Çimbeton 213,00 -0,70 -28,16 Çimentaş 27,80 0,36 -23,12 Çimsa 21,92 -0,09 23,15 Çuhadaroğlu Metal 7,00 -0,71 -7,98 Dagi Giyim 2,13 -0,93 -37,47 Dagi Yatırım Holding 15,70 0,96 21,71 Dardanel 14,86 -0,87 -55,64 Datagate Bilgisayar 12,07 -0,58 -25,08 Demısaş Döküm 7,10 -0,98 9,64 Denge Holding 1,26 -3,08 -58,52 Deniz GMYO 1,86 -1,06 0,97 Derimod 11,55 2,21 18,58 Derlüks Yatırım Holding 4,26 -3,18 -51,70 Desa Deri 11,96 2,40 22,79 Despec Bilgisayar 9,42 -1,77 -27,87 Deva Holding 24,46 -0,65 1,67 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,90 -0,18 1,16 Diriteks Diriliş Tekstil 3,68 5,14 -1,34 Ditaş Doğan 14,30 -0,42 9,95 DO-CO 768,00 1,88 21,90 Doğan Burda 13,93 -3,47 -37,92 Doğan Holding 2,75 -1,79 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,03 -1,46 -12,84 Doğusan 6,25 -0,79 42,69 Doğuş GMYO 7,50 -1,96 -8,20 Doğuş Otomotiv 26,26 -0,38 -3,88 Döktaş Dökümcülük 29,10 -0,34 -4,96 Duran Doğan Basım 10,40 0,97 -0,86 Dyo Boya 11,48 0,09 2,07 Eczacıbaşı İlaç 6,01 -0,50 -16,55 Eczacıbaşı Yatırım 38,78 0,99 44,06 E-Data Teknoloji Pazarlama 6,90 0,88 Edip Gayrimenkul 2,80 4,87 -15,66 Ege Endüstri 1.250,00 -1,19 -24,92 Ege Gübre 172,80 0,00 20,45 Ege Profil 26,58 -2,06 -30,49 Ege Seramik 11,97 -0,33 23,88 Egeplast 23,70 -0,42 -28,83 Ekiz Kimya 7,48 10,00 4,91 Emek Elektrik 2,12 -2,75 -25,75 Eminiş Ambalaj 22,38 4,00 -39,25 Emlak Konut GMYO 1,85 -0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,34 -0,19 -10,32 Enka İnşaat 9,06 -1,09 28,66 Erbosan 124,60 2,38 207,24 Ereğli Demir Çelik 17,92 2,05 36,41 Ersu Gıda 3,63 -1,36 -26,52 Escort Teknoloji 5,26 -0,75 -19,94 Esenboğa Elektrik 30,16 0,80 58,52 Etiler Gıda 5,79 0,00 45,48 Euro Kapital Yat. Ort. 8,30 2,85 117,31 Euro Trend Yat. Ort. 3,50 -1,13 -1,08 Euro Yat. Ort. 3,99 -1,24 -10,16 Euro Yatırım Holding 3,08 -1,60 8,45 Fade Gıda 17,47 -9,99 182,23 Fenerbahçe Futbol 37,30 -1,69 26,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 0,00 -17,57 F-M İzmit Piston 101,40 -0,29 -17,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,69 -1,17 -2,61 Ford Otosan 173,50 0,35 42,05 Formet Celik Kapi Sanayi 1,18 0,00 -51,90 Frigo Pak Gıda 17,31 -2,75 -17,49 Galata Wind Enerji 3,67 -1,08 Galatasaray Sportif 3,75 -1,06 -7,41 Garanti Bankası 8,51 -0,58 -16,17 Garanti Faktoring 9,62 0,52 -13,57 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,00 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 7,93 -1,37 33,81 Gediz Ambalaj 40,00 -0,35 49,25 Gentaş 3,98 -0,75 -32,10 Gersan Elektrik 6,41 0,79 4,40 Global Men. Değ. 6,57 0,77 9,32 Global Yat. Holding 3,10 -0,32 -33,76 Good-Year 7,22 0,70 -9,39 Göltaş Çimento 39,22 -2,29 -4,94 Gözde Girişim 5,45 0,37 -31,70 GSD Denizcilik 6,00 0,00 19,05 GSD Holding 1,83 -1,08 -27,09 Gübre Fabrik. 50,45 -0,88 -41,37 Güler Yat. Holding 2,28 -0,44 -34,16 Halk GMYO 2,51 0,80 -17,65 Hatay Tekstil 17,20 -0,86 26,14 Hedef Girişim 2,87 0,35 13,67 Hektaş 7,52 -1,05 40,76 HUB Girişim 11,26 -0,71 -38,13 Hürriyet Gzt. 1,32 -0,75 -37,14 ICBC Turkey Bank 5,20 0,00 -20,00 İdealist Danışmanlık 55,75 -7,39 314,19 İdealist GMYO 1,83 -3,68 -22,88 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 1,01 0,00 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,07 -1,83 -56,57 İhlas Holding 0,57 -1,72 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,71 0,00 -37,72 İndeks Bilgisayar 6,04 -0,66 30,00 Info Yatırım 4,10 -0,24 -12,22 İntema 37,36 -2,76 -6,37 Inveo Yatırım Holding 116,40 -1,77 163,23 İpek Doğal Enerji 11,53 0,87 -11,85 İskenderun Demir Çelik 11,03 1,47 22,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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