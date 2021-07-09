Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,67
|-1,27
|-39,66
|Acıpayam Selüloz
|16,25
|-0,37
|-5,08
|Adel Kalemcilik
|25,06
|0,08
|-26,80
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,77
|-2,08
|-26,22
|Ak Enerji
|1,31
|-0,76
|-40,72
|Akbank
|5,31
|-0,19
|-21,43
|Akçansa
|14,83
|-0,87
|-7,90
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|0,55
|-24,27
|Akfen GMYO
|3,70
|-3,65
|-23,87
|Akın Tekstil
|34,76
|-1,42
|9,45
|Akiş GMYO
|1,81
|-0,55
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|40,96
|-0,19
|-34,41
|Aksa
|16,26
|-1,09
|17,70
|Aksa Enerji
|11,87
|-0,34
|59,54
|Aksigorta
|7,85
|1,16
|-9,75
|Aksu Enerji
|7,88
|-0,88
|4,41
|Alarko Carrıer
|258,90
|-0,38
|-28,78
|Alarko GMYO
|20,14
|-0,59
|-20,49
|Alarko Holding
|9,23
|-0,32
|8,31
|Albaraka Türk
|1,53
|2,68
|-21,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,24
|-1,19
|-21,65
|Alkim Kağıt
|15,30
|-1,03
|18,20
|Alkim Kimya
|15,03
|-0,99
|6,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,62
|0,00
|-26,03
|Altınyunus Çeşme
|60,65
|-3,58
|21,40
|Anadolu Efes
|22,10
|-0,09
|3,46
|Anadolu Grubu Holding
|23,14
|0,43
|-11,42
|Anadolu Hayat Emek.
|8,95
|-0,44
|11,38
|Anadolu Isuzu
|15,79
|-0,94
|-12,28
|Anadolu Sigorta
|6,17
|-0,48
|-14,55
|Anel Elektrik
|2,96
|4,23
|-6,62
|Arçelik
|33,06
|0,24
|16,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,80
|0,88
|7,74
|Arena Bilgisayar
|11,80
|-0,59
|8,23
|Armada Bilgisayar
|54,50
|-0,46
|11,04
|Arsan Tekstil
|4,34
|-1,14
|7,55
|Arzum Ev Aletleri
|16,83
|-0,41
|-30,35
|Aselsan
|14,73
|-0,14
|-19,29
|Ata GMYO
|3,58
|0,00
|-35,03
|Atakule GMYO
|2,16
|-3,14
|-7,74
|Atlantis Yatırım Holding
|3,98
|0,51
|-28,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-1,63
|3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,00
|0,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,12
|-1,25
|3,04
|Avrasya GMYO
|3,14
|4,32
|19,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|-1,48
|4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,88
|-0,68
|-2,00
|Aydem Enerji
|6,26
|-0,95
|Ayen Enerji
|4,39
|-1,57
|-18,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,16
|0,89
|61,00
|Aygaz
|14,32
|0,28
|0,94
|Bagfaş
|15,76
|-0,25
|-21,20
|Bak Ambalaj
|19,48
|-0,31
|-1,50
|Balatacılar Balatacılık
|4,95
|0,00
|-39,93
|Bantaş Ambalaj
|5,54
|-0,18
|18,12
|Banvit
|54,70
|-0,45
|5,19
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,49
|2,90
|Baştaş Başkent Çimento
|12,50
|1,21
|-28,04
|Batı Çimento
|13,12
|4,71
|178,56
|Batısöke Çimento
|2,17
|0,00
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|9,89
|2,17
|-6,79
|Bera Holding
|11,39
|-3,31
|-43,84
|Berkosan Yalıtım
|9,26
|-0,11
|3,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,27
|-0,95
|55,20
|Beyaz Filo
|9,05
|-0,33
|-10,21
|Bilici Yatırım
|18,94
|1,50
|242,29
|Bim Mağazalar
|62,75
|0,64
|-11,99
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,68
|2,14
|Birko Mensucat
|1,02
|0,00
|-8,11
|Birlik Mensucat
|2,02
|3,06
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|11,64
|-0,77
|-24,22
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,81
|1,57
|Boğaziçi Beton
|5,41
|-0,37
|Borusan Mannesmann
|23,38
|0,34
|-15,90
|Borusan Yat. Paz.
|284,90
|-0,07
|-37,28
|Bosch Fren Sistemleri
|857,80
|-0,36
|-30,24
|Bossa
|27,68
|-1,07
|55,07
|Brisa
|21,54
|0,19
|11,24
|Burçelik
|19,15
|0,58
|-8,90
|Burçelik Vana
|22,86
|0,26
|-53,97
|Bursa Çimento
|3,35
|-1,18
|-32,70
|Carrefoursa
|38,98
|-0,86
|-45,71
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|0,72
|32,08
|Ceo Event Medya
|8,38
|-3,46
|30,33
|Coca Cola İçecek
|79,40
|-0,25
|25,02
|Cosmos Yat. Holding
|9,12
|-0,55
|13,15
|Credıtwest Faktorıng
|4,06
|-1,93
|-30,83
|Çan2 Termik
|10,40
|1,96
|Çelebi
|190,50
|-1,04
|4,37
|Çelik Halat
|6,00
|-2,12
|-34,05
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|13,03
|-0,53
|-17,07
|Çimbeton
|213,00
|-0,70
|-28,16
|Çimentaş
|27,80
|0,36
|-23,12
|Çimsa
|21,92
|-0,09
|23,15
|Çuhadaroğlu Metal
|7,00
|-0,71
|-7,98
|Dagi Giyim
|2,13
|-0,93
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|15,70
|0,96
|21,71
|Dardanel
|14,86
|-0,87
|-55,64
|Datagate Bilgisayar
|12,07
|-0,58
|-25,08
|Demısaş Döküm
|7,10
|-0,98
|9,64
|Denge Holding
|1,26
|-3,08
|-58,52
|Deniz GMYO
|1,86
|-1,06
|0,97
|Derimod
|11,55
|2,21
|18,58
|Derlüks Yatırım Holding
|4,26
|-3,18
|-51,70
|Desa Deri
|11,96
|2,40
|22,79
|Despec Bilgisayar
|9,42
|-1,77
|-27,87
|Deva Holding
|24,46
|-0,65
|1,67
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,90
|-0,18
|1,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,68
|5,14
|-1,34
|Ditaş Doğan
|14,30
|-0,42
|9,95
|DO-CO
|768,00
|1,88
|21,90
|Doğan Burda
|13,93
|-3,47
|-37,92
|Doğan Holding
|2,75
|-1,79
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,03
|-1,46
|-12,84
|Doğusan
|6,25
|-0,79
|42,69
|Doğuş GMYO
|7,50
|-1,96
|-8,20
|Doğuş Otomotiv
|26,26
|-0,38
|-3,88
|Döktaş Dökümcülük
|29,10
|-0,34
|-4,96
|Duran Doğan Basım
|10,40
|0,97
|-0,86
|Dyo Boya
|11,48
|0,09
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|-0,50
|-16,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,78
|0,99
|44,06
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,90
|0,88
|Edip Gayrimenkul
|2,80
|4,87
|-15,66
|Ege Endüstri
|1.250,00
|-1,19
|-24,92
|Ege Gübre
|172,80
|0,00
|20,45
|Ege Profil
|26,58
|-2,06
|-30,49
|Ege Seramik
|11,97
|-0,33
|23,88
|Egeplast
|23,70
|-0,42
|-28,83
|Ekiz Kimya
|7,48
|10,00
|4,91
|Emek Elektrik
|2,12
|-2,75
|-25,75
|Eminiş Ambalaj
|22,38
|4,00
|-39,25
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,34
|-0,19
|-10,32
|Enka İnşaat
|9,06
|-1,09
|28,66
|Erbosan
|124,60
|2,38
|207,24
|Ereğli Demir Çelik
|17,92
|2,05
|36,41
|Ersu Gıda
|3,63
|-1,36
|-26,52
|Escort Teknoloji
|5,26
|-0,75
|-19,94
|Esenboğa Elektrik
|30,16
|0,80
|58,52
|Etiler Gıda
|5,79
|0,00
|45,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,30
|2,85
|117,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,50
|-1,13
|-1,08
|Euro Yat. Ort.
|3,99
|-1,24
|-10,16
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|-1,60
|8,45
|Fade Gıda
|17,47
|-9,99
|182,23
|Fenerbahçe Futbol
|37,30
|-1,69
|26,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|0,00
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|101,40
|-0,29
|-17,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,69
|-1,17
|-2,61
|Ford Otosan
|173,50
|0,35
|42,05
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,18
|0,00
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|17,31
|-2,75
|-17,49
|Galata Wind Enerji
|3,67
|-1,08
|Galatasaray Sportif
|3,75
|-1,06
|-7,41
|Garanti Bankası
|8,51
|-0,58
|-16,17
|Garanti Faktoring
|9,62
|0,52
|-13,57
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,00
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,93
|-1,37
|33,81
|Gediz Ambalaj
|40,00
|-0,35
|49,25
|Gentaş
|3,98
|-0,75
|-32,10
|Gersan Elektrik
|6,41
|0,79
|4,40
|Global Men. Değ.
|6,57
|0,77
|9,32
|Global Yat. Holding
|3,10
|-0,32
|-33,76
|Good-Year
|7,22
|0,70
|-9,39
|Göltaş Çimento
|39,22
|-2,29
|-4,94
|Gözde Girişim
|5,45
|0,37
|-31,70
|GSD Denizcilik
|6,00
|0,00
|19,05
|GSD Holding
|1,83
|-1,08
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|50,45
|-0,88
|-41,37
|Güler Yat. Holding
|2,28
|-0,44
|-34,16
|Halk GMYO
|2,51
|0,80
|-17,65
|Hatay Tekstil
|17,20
|-0,86
|26,14
|Hedef Girişim
|2,87
|0,35
|13,67
|Hektaş
|7,52
|-1,05
|40,76
|HUB Girişim
|11,26
|-0,71
|-38,13
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|-0,75
|-37,14
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|0,00
|-20,00
|İdealist Danışmanlık
|55,75
|-7,39
|314,19
|İdealist GMYO
|1,83
|-3,68
|-22,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|0,00
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|-1,83
|-56,57
|İhlas Holding
|0,57
|-1,72
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|0,00
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|6,04
|-0,66
|30,00
|Info Yatırım
|4,10
|-0,24
|-12,22
|İntema
|37,36
|-2,76
|-6,37
|Inveo Yatırım Holding
|116,40
|-1,77
|163,23
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|0,87
|-11,85
|İskenderun Demir Çelik
|11,03
|1,47
|22,07
(Sürecek)
Kaynak: AA
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