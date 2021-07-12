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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

12.07.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,60-1,71-40,57
Acıpayam Selüloz16,18-0,80-5,49
Adel Kalemcilik24,60-2,54-28,14
Adese Gayrimenkul1,160,00-58,57
Afyon Çimento3,76-1,05-26,42
Ak Enerji1,29-0,77-41,63
Akbank5,370,94-20,54
Akçansa14,83-0,74-7,90
Akdeniz Yatırım Hold.1,83-1,61-23,85
Akfen GMYO3,700,82-23,87
Akın Tekstil34,12-2,467,43
Akiş GMYO1,80-0,55-35,54
Akmerkez GMYO40,48-1,51-35,18
Aksa15,86-1,4914,81
Aksa Enerji11,63-1,4456,32
Aksigorta7,99-0,50-8,14
Aksu Enerji8,020,256,26
Alarko Carrıer258,90-0,99-28,78
Alarko GMYO20,200,20-20,25
Alarko Holding9,230,548,31
Albaraka Türk1,51-0,66-22,16
Alcatel Lucent Teletaş22,92-1,46-22,72
Alkim Kağıt15,05-1,1216,27
Alkim Kimya14,89-0,935,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,600,00-26,94
Altınyunus Çeşme65,504,9731,10
Anadolu Efes21,960,002,80
Anadolu Grubu Holding24,020,92-8,06
Anadolu Hayat Emek.8,76-0,349,02
Anadolu Isuzu15,58-0,51-13,44
Anadolu Sigorta6,15-0,81-14,82
Anel Elektrik2,81-3,10-11,36
Arçelik32,28-1,3413,43
ARD Bilişim Teknolojileri51,750,587,63
Arena Bilgisayar11,48-1,715,30
Armada Bilgisayar52,20-2,436,36
Arsan Tekstil4,30-1,836,56
Arzum Ev Aletleri16,40-0,61-32,13
Aselsan14,69-0,74-19,51
Ata GMYO3,68-0,27-33,21
Atakule GMYO2,170,46-7,31
Atlantis Yatırım Holding3,900,26-29,86
Atlas Yat. Ort.1,82-0,554,00
ATP Ticari Bilgisayar27,58-2,54

AvivaSA Emeklilik Hayat17,91-1,101,85
Avrasya GMYO3,14-0,3219,88
Avrasya Petrol ve Tur.3,342,774,37
Avrupa Yatırım Holding5,33-9,97-11,17
Aydem Enerji6,19-1,59

Ayen Enerji4,37-1,35-19,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,31-0,9762,33
Aygaz14,370,841,29
Bagfaş15,991,85-20,05
Bak Ambalaj19,29-1,03-2,46
Balatacılar Balatacılık4,89-1,01-40,66
Bantaş Ambalaj5,35-1,1114,07
Banvit57,402,4110,38
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,760,15

Baştaş Başkent Çimento13,200,00-24,01
Batı Çimento13,04-1,95176,86
Batısöke Çimento2,11-1,40-13,52
Bayrak Taban Sanayi10,191,39-3,96
Bera Holding11,03-1,08-45,61
Berkosan Yalıtım9,612,237,74
Beşiktaş Futbol Yat.6,240,8154,46
Beyaz Filo9,01-0,22-10,61
Bilici Yatırım18,18-1,94228,55
Bim Mağazalar62,55-1,11-12,27
Biotrend Çevre ve Enerji28,401,43

Birko Mensucat1,050,96-5,41
Birlik Mensucat1,86-7,00-46,24
Bizim Mağazaları11,43-2,39-25,59
BMS Çelik Hasır Sanayi6,214,72

Boğaziçi Beton5,32-1,12

Borusan Mannesmann23,04-1,54-17,12
Borusan Yat. Paz.281,30-1,37-38,08
Bosch Fren Sistemleri848,50-2,47-31,00
Bossa27,26-0,0752,72
Brisa21,34-2,4710,21
Burçelik19,100,10-9,13
Burçelik Vana23,101,05-53,48
Bursa Çimento3,30-1,49-33,70
Carrefoursa38,64-0,97-46,18
Casa Emtia Petrol132,20-5,5024,72
Ceo Event Medya8,14-2,5126,59
Coca Cola İçecek80,000,0625,97
Cosmos Yat. Holding9,211,2114,27
Credıtwest Faktorıng4,01-2,91-31,69
Çan2 Termik10,751,80

Çelebi181,80-3,61-0,40
Çelik Halat5,920,00-34,93
Çemaş Döküm1,180,85-30,69
Çemtaş12,93-0,84-17,70
Çimbeton210,80-1,26-28,90
Çimentaş27,700,00-23,40
Çimsa23,222,0230,45
Çuhadaroğlu Metal7,101,87-6,67
Dagi Giyim2,13-0,93-37,47
Dagi Yatırım Holding15,01-3,0416,36
Dardanel14,42-2,30-56,96
Datagate Bilgisayar11,94-1,16-25,88
Demısaş Döküm7,10-0,709,64
Denge Holding1,12-5,08-63,13
Deniz GMYO1,86-1,060,97
Derimod11,59-0,7718,99
Derlüks Yatırım Holding4,11-2,14-53,40
Desa Deri11,75-1,6720,64
Despec Bilgisayar9,33-2,10-28,56
Deva Holding25,24-0,864,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,910,181,25
Diriteks Diriliş Tekstil3,590,00-3,75
Ditaş Doğan14,05-1,068,03
DO-CO740,50-2,1817,54
Doğan Burda13,36-4,30-40,46
Doğan Holding2,69-2,18-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,04-0,49-12,41
Doğusan6,421,9046,58
Doğuş GMYO7,720,92-5,51
Doğuş Otomotiv24,86-1,73-4,10
Döktaş Dökümcülük28,88-0,41-5,68
Duran Doğan Basım10,500,480,10
Dyo Boya11,31-2,080,56
Eczacıbaşı İlaç6,051,00-15,99
Eczacıbaşı Yatırım37,76-1,3140,27
E-Data Teknoloji Pazarlama6,77-2,17

Edip Gayrimenkul3,055,90-8,13
Ege Endüstri1.242,10-1,42-25,39
Ege Gübre170,00-1,7318,50
Ege Profil26,20-1,36-31,49
Ege Seramik11,96-1,1623,78
Egeplast23,10-2,94-30,63
Ekiz Kimya8,229,8915,29
Emek Elektrik2,10-1,87-26,45
Eminiş Ambalaj21,00-2,33-43,00
Emlak Konut GMYO1,84-0,54-12,99
Enerjisa Enerji10,15-1,84-11,97
Enka İnşaat8,87-1,9925,96
Erbosan143,707,40254,33
Ereğli Demir Çelik18,391,8839,99
Ersu Gıda3,56-2,73-27,94
Escort Teknoloji5,20-1,52-20,85
Esenboğa Elektrik29,94-0,3357,36
Etiler Gıda5,80-0,1745,73
Euro Kapital Yat. Ort.7,85-4,85105,52
Euro Trend Yat. Ort.3,43-1,15-3,06
Euro Yat. Ort.3,93-1,50-11,51
Euro Yatırım Holding3,07-0,328,10
Fade Gıda15,73-9,96154,12
Fenerbahçe Futbol37,36-0,6426,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,502,88-15,19
F-M İzmit Piston99,10-1,98-19,17
Fonet Bilgi Teknolojileri12,59-1,25-3,38
Ford Otosan173,30-0,6341,89
Formet Celik Kapi Sanayi1,16-1,69-52,72
Frigo Pak Gıda17,15-0,87-18,26
Galata Wind Enerji3,51-2,23

Galatasaray Sportif3,780,53-6,67
Garanti Bankası8,712,11-14,19
Garanti Faktoring9,35-3,01-15,99
Garanti Yat. Ort.2,250,45-30,34
Gedik Y. Men. Değ.7,83-1,2632,13
Gediz Ambalaj40,44-2,4650,90
Gentaş3,94-0,51-32,78
Gersan Elektrik6,23-1,111,47
Global Men. Değ.6,57-0,459,32
Global Yat. Holding3,222,22-31,20
Good-Year7,01-1,96-12,03
Göltaş Çimento38,56-2,28-6,54
Gözde Girişim5,43-0,18-31,95
GSD Denizcilik5,72-3,7013,49
GSD Holding1,82-0,55-27,49
Gübre Fabrik.49,42-2,91-42,57
Güler Yat. Holding2,414,78-30,40
Halk GMYO2,45-0,81-19,62
Hatay Tekstil16,85-0,8223,57
Hedef Girişim2,80-2,4410,90
Hektaş7,46-1,0639,64
HUB Girişim11,26-2,43-38,13
Hürriyet Gzt.1,310,00-37,62
ICBC Turkey Bank5,18-0,58-20,31
İdealist Danışmanlık50,05-8,92271,84
İdealist GMYO1,916,70-19,51
İhlas Ev Aletleri1,00-1,96-46,32
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,10-2,65-55,35
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,711,43-37,72
İndeks Bilgisayar5,90-1,8326,99
Info Yatırım4,01-1,47-14,14
İntema38,745,39-2,91
Inveo Yatırım Holding115,10-1,62160,29
İpek Doğal Enerji11,37-1,04-13,07
İskenderun Demir Çelik11,32-0,1825,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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