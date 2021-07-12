Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,60
|-1,71
|-40,57
|Acıpayam Selüloz
|16,18
|-0,80
|-5,49
|Adel Kalemcilik
|24,60
|-2,54
|-28,14
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,76
|-1,05
|-26,42
|Ak Enerji
|1,29
|-0,77
|-41,63
|Akbank
|5,37
|0,94
|-20,54
|Akçansa
|14,83
|-0,74
|-7,90
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|-1,61
|-23,85
|Akfen GMYO
|3,70
|0,82
|-23,87
|Akın Tekstil
|34,12
|-2,46
|7,43
|Akiş GMYO
|1,80
|-0,55
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|40,48
|-1,51
|-35,18
|Aksa
|15,86
|-1,49
|14,81
|Aksa Enerji
|11,63
|-1,44
|56,32
|Aksigorta
|7,99
|-0,50
|-8,14
|Aksu Enerji
|8,02
|0,25
|6,26
|Alarko Carrıer
|258,90
|-0,99
|-28,78
|Alarko GMYO
|20,20
|0,20
|-20,25
|Alarko Holding
|9,23
|0,54
|8,31
|Albaraka Türk
|1,51
|-0,66
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,92
|-1,46
|-22,72
|Alkim Kağıt
|15,05
|-1,12
|16,27
|Alkim Kimya
|14,89
|-0,93
|5,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,60
|0,00
|-26,94
|Altınyunus Çeşme
|65,50
|4,97
|31,10
|Anadolu Efes
|21,96
|0,00
|2,80
|Anadolu Grubu Holding
|24,02
|0,92
|-8,06
|Anadolu Hayat Emek.
|8,76
|-0,34
|9,02
|Anadolu Isuzu
|15,58
|-0,51
|-13,44
|Anadolu Sigorta
|6,15
|-0,81
|-14,82
|Anel Elektrik
|2,81
|-3,10
|-11,36
|Arçelik
|32,28
|-1,34
|13,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,75
|0,58
|7,63
|Arena Bilgisayar
|11,48
|-1,71
|5,30
|Armada Bilgisayar
|52,20
|-2,43
|6,36
|Arsan Tekstil
|4,30
|-1,83
|6,56
|Arzum Ev Aletleri
|16,40
|-0,61
|-32,13
|Aselsan
|14,69
|-0,74
|-19,51
|Ata GMYO
|3,68
|-0,27
|-33,21
|Atakule GMYO
|2,17
|0,46
|-7,31
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|0,26
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|-0,55
|4,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,58
|-2,54
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,91
|-1,10
|1,85
|Avrasya GMYO
|3,14
|-0,32
|19,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|2,77
|4,37
|Avrupa Yatırım Holding
|5,33
|-9,97
|-11,17
|Aydem Enerji
|6,19
|-1,59
|Ayen Enerji
|4,37
|-1,35
|-19,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,31
|-0,97
|62,33
|Aygaz
|14,37
|0,84
|1,29
|Bagfaş
|15,99
|1,85
|-20,05
|Bak Ambalaj
|19,29
|-1,03
|-2,46
|Balatacılar Balatacılık
|4,89
|-1,01
|-40,66
|Bantaş Ambalaj
|5,35
|-1,11
|14,07
|Banvit
|57,40
|2,41
|10,38
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,76
|0,15
|Baştaş Başkent Çimento
|13,20
|0,00
|-24,01
|Batı Çimento
|13,04
|-1,95
|176,86
|Batısöke Çimento
|2,11
|-1,40
|-13,52
|Bayrak Taban Sanayi
|10,19
|1,39
|-3,96
|Bera Holding
|11,03
|-1,08
|-45,61
|Berkosan Yalıtım
|9,61
|2,23
|7,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,24
|0,81
|54,46
|Beyaz Filo
|9,01
|-0,22
|-10,61
|Bilici Yatırım
|18,18
|-1,94
|228,55
|Bim Mağazalar
|62,55
|-1,11
|-12,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,40
|1,43
|Birko Mensucat
|1,05
|0,96
|-5,41
|Birlik Mensucat
|1,86
|-7,00
|-46,24
|Bizim Mağazaları
|11,43
|-2,39
|-25,59
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,21
|4,72
|Boğaziçi Beton
|5,32
|-1,12
|Borusan Mannesmann
|23,04
|-1,54
|-17,12
|Borusan Yat. Paz.
|281,30
|-1,37
|-38,08
|Bosch Fren Sistemleri
|848,50
|-2,47
|-31,00
|Bossa
|27,26
|-0,07
|52,72
|Brisa
|21,34
|-2,47
|10,21
|Burçelik
|19,10
|0,10
|-9,13
|Burçelik Vana
|23,10
|1,05
|-53,48
|Bursa Çimento
|3,30
|-1,49
|-33,70
|Carrefoursa
|38,64
|-0,97
|-46,18
|Casa Emtia Petrol
|132,20
|-5,50
|24,72
|Ceo Event Medya
|8,14
|-2,51
|26,59
|Coca Cola İçecek
|80,00
|0,06
|25,97
|Cosmos Yat. Holding
|9,21
|1,21
|14,27
|Credıtwest Faktorıng
|4,01
|-2,91
|-31,69
|Çan2 Termik
|10,75
|1,80
|Çelebi
|181,80
|-3,61
|-0,40
|Çelik Halat
|5,92
|0,00
|-34,93
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,85
|-30,69
|Çemtaş
|12,93
|-0,84
|-17,70
|Çimbeton
|210,80
|-1,26
|-28,90
|Çimentaş
|27,70
|0,00
|-23,40
|Çimsa
|23,22
|2,02
|30,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,10
|1,87
|-6,67
|Dagi Giyim
|2,13
|-0,93
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|15,01
|-3,04
|16,36
|Dardanel
|14,42
|-2,30
|-56,96
|Datagate Bilgisayar
|11,94
|-1,16
|-25,88
|Demısaş Döküm
|7,10
|-0,70
|9,64
|Denge Holding
|1,12
|-5,08
|-63,13
|Deniz GMYO
|1,86
|-1,06
|0,97
|Derimod
|11,59
|-0,77
|18,99
|Derlüks Yatırım Holding
|4,11
|-2,14
|-53,40
|Desa Deri
|11,75
|-1,67
|20,64
|Despec Bilgisayar
|9,33
|-2,10
|-28,56
|Deva Holding
|25,24
|-0,86
|4,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,91
|0,18
|1,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,59
|0,00
|-3,75
|Ditaş Doğan
|14,05
|-1,06
|8,03
|DO-CO
|740,50
|-2,18
|17,54
|Doğan Burda
|13,36
|-4,30
|-40,46
|Doğan Holding
|2,69
|-2,18
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|-0,49
|-12,41
|Doğusan
|6,42
|1,90
|46,58
|Doğuş GMYO
|7,72
|0,92
|-5,51
|Doğuş Otomotiv
|24,86
|-1,73
|-4,10
|Döktaş Dökümcülük
|28,88
|-0,41
|-5,68
|Duran Doğan Basım
|10,50
|0,48
|0,10
|Dyo Boya
|11,31
|-2,08
|0,56
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|1,00
|-15,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,76
|-1,31
|40,27
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,77
|-2,17
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|5,90
|-8,13
|Ege Endüstri
|1.242,10
|-1,42
|-25,39
|Ege Gübre
|170,00
|-1,73
|18,50
|Ege Profil
|26,20
|-1,36
|-31,49
|Ege Seramik
|11,96
|-1,16
|23,78
|Egeplast
|23,10
|-2,94
|-30,63
|Ekiz Kimya
|8,22
|9,89
|15,29
|Emek Elektrik
|2,10
|-1,87
|-26,45
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|-2,33
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-0,54
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,15
|-1,84
|-11,97
|Enka İnşaat
|8,87
|-1,99
|25,96
|Erbosan
|143,70
|7,40
|254,33
|Ereğli Demir Çelik
|18,39
|1,88
|39,99
|Ersu Gıda
|3,56
|-2,73
|-27,94
|Escort Teknoloji
|5,20
|-1,52
|-20,85
|Esenboğa Elektrik
|29,94
|-0,33
|57,36
|Etiler Gıda
|5,80
|-0,17
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,85
|-4,85
|105,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|-1,15
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|3,93
|-1,50
|-11,51
|Euro Yatırım Holding
|3,07
|-0,32
|8,10
|Fade Gıda
|15,73
|-9,96
|154,12
|Fenerbahçe Futbol
|37,36
|-0,64
|26,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|2,88
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|99,10
|-1,98
|-19,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,59
|-1,25
|-3,38
|Ford Otosan
|173,30
|-0,63
|41,89
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|-1,69
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|17,15
|-0,87
|-18,26
|Galata Wind Enerji
|3,51
|-2,23
|Galatasaray Sportif
|3,78
|0,53
|-6,67
|Garanti Bankası
|8,71
|2,11
|-14,19
|Garanti Faktoring
|9,35
|-3,01
|-15,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,45
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,83
|-1,26
|32,13
|Gediz Ambalaj
|40,44
|-2,46
|50,90
|Gentaş
|3,94
|-0,51
|-32,78
|Gersan Elektrik
|6,23
|-1,11
|1,47
|Global Men. Değ.
|6,57
|-0,45
|9,32
|Global Yat. Holding
|3,22
|2,22
|-31,20
|Good-Year
|7,01
|-1,96
|-12,03
|Göltaş Çimento
|38,56
|-2,28
|-6,54
|Gözde Girişim
|5,43
|-0,18
|-31,95
|GSD Denizcilik
|5,72
|-3,70
|13,49
|GSD Holding
|1,82
|-0,55
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|49,42
|-2,91
|-42,57
|Güler Yat. Holding
|2,41
|4,78
|-30,40
|Halk GMYO
|2,45
|-0,81
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,85
|-0,82
|23,57
|Hedef Girişim
|2,80
|-2,44
|10,90
|Hektaş
|7,46
|-1,06
|39,64
|HUB Girişim
|11,26
|-2,43
|-38,13
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|0,00
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,18
|-0,58
|-20,31
|İdealist Danışmanlık
|50,05
|-8,92
|271,84
|İdealist GMYO
|1,91
|6,70
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|-1,96
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,10
|-2,65
|-55,35
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|1,43
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|5,90
|-1,83
|26,99
|Info Yatırım
|4,01
|-1,47
|-14,14
|İntema
|38,74
|5,39
|-2,91
|Inveo Yatırım Holding
|115,10
|-1,62
|160,29
|İpek Doğal Enerji
|11,37
|-1,04
|-13,07
|İskenderun Demir Çelik
|11,32
|-0,18
|25,28
(Sürecek)
Kaynak: AA
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