Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,60 -1,71 -40,57 Acıpayam Selüloz 16,18 -0,80 -5,49 Adel Kalemcilik 24,60 -2,54 -28,14 Adese Gayrimenkul 1,16 0,00 -58,57 Afyon Çimento 3,76 -1,05 -26,42 Ak Enerji 1,29 -0,77 -41,63 Akbank 5,37 0,94 -20,54 Akçansa 14,83 -0,74 -7,90 Akdeniz Yatırım Hold. 1,83 -1,61 -23,85 Akfen GMYO 3,70 0,82 -23,87 Akın Tekstil 34,12 -2,46 7,43 Akiş GMYO 1,80 -0,55 -35,54 Akmerkez GMYO 40,48 -1,51 -35,18 Aksa 15,86 -1,49 14,81 Aksa Enerji 11,63 -1,44 56,32 Aksigorta 7,99 -0,50 -8,14 Aksu Enerji 8,02 0,25 6,26 Alarko Carrıer 258,90 -0,99 -28,78 Alarko GMYO 20,20 0,20 -20,25 Alarko Holding 9,23 0,54 8,31 Albaraka Türk 1,51 -0,66 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 22,92 -1,46 -22,72 Alkim Kağıt 15,05 -1,12 16,27 Alkim Kimya 14,89 -0,93 5,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,60 0,00 -26,94 Altınyunus Çeşme 65,50 4,97 31,10 Anadolu Efes 21,96 0,00 2,80 Anadolu Grubu Holding 24,02 0,92 -8,06 Anadolu Hayat Emek. 8,76 -0,34 9,02 Anadolu Isuzu 15,58 -0,51 -13,44 Anadolu Sigorta 6,15 -0,81 -14,82 Anel Elektrik 2,81 -3,10 -11,36 Arçelik 32,28 -1,34 13,43 ARD Bilişim Teknolojileri 51,75 0,58 7,63 Arena Bilgisayar 11,48 -1,71 5,30 Armada Bilgisayar 52,20 -2,43 6,36 Arsan Tekstil 4,30 -1,83 6,56 Arzum Ev Aletleri 16,40 -0,61 -32,13 Aselsan 14,69 -0,74 -19,51 Ata GMYO 3,68 -0,27 -33,21 Atakule GMYO 2,17 0,46 -7,31 Atlantis Yatırım Holding 3,90 0,26 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,82 -0,55 4,00 ATP Ticari Bilgisayar 27,58 -2,54 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,91 -1,10 1,85 Avrasya GMYO 3,14 -0,32 19,88 Avrasya Petrol ve Tur. 3,34 2,77 4,37 Avrupa Yatırım Holding 5,33 -9,97 -11,17 Aydem Enerji 6,19 -1,59 Ayen Enerji 4,37 -1,35 -19,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,31 -0,97 62,33 Aygaz 14,37 0,84 1,29 Bagfaş 15,99 1,85 -20,05 Bak Ambalaj 19,29 -1,03 -2,46 Balatacılar Balatacılık 4,89 -1,01 -40,66 Bantaş Ambalaj 5,35 -1,11 14,07 Banvit 57,40 2,41 10,38 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,76 0,15 Baştaş Başkent Çimento 13,20 0,00 -24,01 Batı Çimento 13,04 -1,95 176,86 Batısöke Çimento 2,11 -1,40 -13,52 Bayrak Taban Sanayi 10,19 1,39 -3,96 Bera Holding 11,03 -1,08 -45,61 Berkosan Yalıtım 9,61 2,23 7,74 Beşiktaş Futbol Yat. 6,24 0,81 54,46 Beyaz Filo 9,01 -0,22 -10,61 Bilici Yatırım 18,18 -1,94 228,55 Bim Mağazalar 62,55 -1,11 -12,27 Biotrend Çevre ve Enerji 28,40 1,43 Birko Mensucat 1,05 0,96 -5,41 Birlik Mensucat 1,86 -7,00 -46,24 Bizim Mağazaları 11,43 -2,39 -25,59 BMS Çelik Hasır Sanayi 6,21 4,72 Boğaziçi Beton 5,32 -1,12 Borusan Mannesmann 23,04 -1,54 -17,12 Borusan Yat. Paz. 281,30 -1,37 -38,08 Bosch Fren Sistemleri 848,50 -2,47 -31,00 Bossa 27,26 -0,07 52,72 Brisa 21,34 -2,47 10,21 Burçelik 19,10 0,10 -9,13 Burçelik Vana 23,10 1,05 -53,48 Bursa Çimento 3,30 -1,49 -33,70 Carrefoursa 38,64 -0,97 -46,18 Casa Emtia Petrol 132,20 -5,50 24,72 Ceo Event Medya 8,14 -2,51 26,59 Coca Cola İçecek 80,00 0,06 25,97 Cosmos Yat. Holding 9,21 1,21 14,27 Credıtwest Faktorıng 4,01 -2,91 -31,69 Çan2 Termik 10,75 1,80 Çelebi 181,80 -3,61 -0,40 Çelik Halat 5,92 0,00 -34,93 Çemaş Döküm 1,18 0,85 -30,69 Çemtaş 12,93 -0,84 -17,70 Çimbeton 210,80 -1,26 -28,90 Çimentaş 27,70 0,00 -23,40 Çimsa 23,22 2,02 30,45 Çuhadaroğlu Metal 7,10 1,87 -6,67 Dagi Giyim 2,13 -0,93 -37,47 Dagi Yatırım Holding 15,01 -3,04 16,36 Dardanel 14,42 -2,30 -56,96 Datagate Bilgisayar 11,94 -1,16 -25,88 Demısaş Döküm 7,10 -0,70 9,64 Denge Holding 1,12 -5,08 -63,13 Deniz GMYO 1,86 -1,06 0,97 Derimod 11,59 -0,77 18,99 Derlüks Yatırım Holding 4,11 -2,14 -53,40 Desa Deri 11,75 -1,67 20,64 Despec Bilgisayar 9,33 -2,10 -28,56 Deva Holding 25,24 -0,86 4,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,91 0,18 1,25 Diriteks Diriliş Tekstil 3,59 0,00 -3,75 Ditaş Doğan 14,05 -1,06 8,03 DO-CO 740,50 -2,18 17,54 Doğan Burda 13,36 -4,30 -40,46 Doğan Holding 2,69 -2,18 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -0,49 -12,41 Doğusan 6,42 1,90 46,58 Doğuş GMYO 7,72 0,92 -5,51 Doğuş Otomotiv 24,86 -1,73 -4,10 Döktaş Dökümcülük 28,88 -0,41 -5,68 Duran Doğan Basım 10,50 0,48 0,10 Dyo Boya 11,31 -2,08 0,56 Eczacıbaşı İlaç 6,05 1,00 -15,99 Eczacıbaşı Yatırım 37,76 -1,31 40,27 E-Data Teknoloji Pazarlama 6,77 -2,17 Edip Gayrimenkul 3,05 5,90 -8,13 Ege Endüstri 1.242,10 -1,42 -25,39 Ege Gübre 170,00 -1,73 18,50 Ege Profil 26,20 -1,36 -31,49 Ege Seramik 11,96 -1,16 23,78 Egeplast 23,10 -2,94 -30,63 Ekiz Kimya 8,22 9,89 15,29 Emek Elektrik 2,10 -1,87 -26,45 Eminiş Ambalaj 21,00 -2,33 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,84 -0,54 -12,99 Enerjisa Enerji 10,15 -1,84 -11,97 Enka İnşaat 8,87 -1,99 25,96 Erbosan 143,70 7,40 254,33 Ereğli Demir Çelik 18,39 1,88 39,99 Ersu Gıda 3,56 -2,73 -27,94 Escort Teknoloji 5,20 -1,52 -20,85 Esenboğa Elektrik 29,94 -0,33 57,36 Etiler Gıda 5,80 -0,17 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 7,85 -4,85 105,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 -1,15 -3,06 Euro Yat. Ort. 3,93 -1,50 -11,51 Euro Yatırım Holding 3,07 -0,32 8,10 Fade Gıda 15,73 -9,96 154,12 Fenerbahçe Futbol 37,36 -0,64 26,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 2,88 -15,19 F-M İzmit Piston 99,10 -1,98 -19,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,59 -1,25 -3,38 Ford Otosan 173,30 -0,63 41,89 Formet Celik Kapi Sanayi 1,16 -1,69 -52,72 Frigo Pak Gıda 17,15 -0,87 -18,26 Galata Wind Enerji 3,51 -2,23 Galatasaray Sportif 3,78 0,53 -6,67 Garanti Bankası 8,71 2,11 -14,19 Garanti Faktoring 9,35 -3,01 -15,99 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,45 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 7,83 -1,26 32,13 Gediz Ambalaj 40,44 -2,46 50,90 Gentaş 3,94 -0,51 -32,78 Gersan Elektrik 6,23 -1,11 1,47 Global Men. Değ. 6,57 -0,45 9,32 Global Yat. Holding 3,22 2,22 -31,20 Good-Year 7,01 -1,96 -12,03 Göltaş Çimento 38,56 -2,28 -6,54 Gözde Girişim 5,43 -0,18 -31,95 GSD Denizcilik 5,72 -3,70 13,49 GSD Holding 1,82 -0,55 -27,49 Gübre Fabrik. 49,42 -2,91 -42,57 Güler Yat. Holding 2,41 4,78 -30,40 Halk GMYO 2,45 -0,81 -19,62 Hatay Tekstil 16,85 -0,82 23,57 Hedef Girişim 2,80 -2,44 10,90 Hektaş 7,46 -1,06 39,64 HUB Girişim 11,26 -2,43 -38,13 Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,18 -0,58 -20,31 İdealist Danışmanlık 50,05 -8,92 271,84 İdealist GMYO 1,91 6,70 -19,51 İhlas Ev Aletleri 1,00 -1,96 -46,32 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,10 -2,65 -55,35 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,71 1,43 -37,72 İndeks Bilgisayar 5,90 -1,83 26,99 Info Yatırım 4,01 -1,47 -14,14 İntema 38,74 5,39 -2,91 Inveo Yatırım Holding 115,10 -1,62 160,29 İpek Doğal Enerji 11,37 -1,04 -13,07 İskenderun Demir Çelik 11,32 -0,18 25,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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