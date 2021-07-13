Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,37
|-3,32
|-43,54
|Acıpayam Selüloz
|15,64
|-2,98
|-8,64
|Adel Kalemcilik
|24,30
|0,66
|-29,02
|Adese Gayrimenkul
|1,11
|-2,63
|-60,36
|Afyon Çimento
|3,73
|0,27
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,46
|-2,29
|-0,71
|Ak Enerji
|1,24
|-2,36
|-43,89
|Akbank
|5,30
|0,19
|-21,57
|Akçansa
|14,39
|0,28
|-10,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|-1,13
|-27,18
|Akfen GMYO
|3,61
|-0,55
|-25,72
|Akın Tekstil
|32,98
|-0,60
|3,84
|Akiş GMYO
|1,77
|0,00
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,42
|-0,95
|-36,88
|Aksa
|15,61
|-1,14
|13,00
|Aksa Enerji
|11,49
|0,70
|54,44
|Aksigorta
|7,78
|-0,51
|-10,56
|Aksu Enerji
|7,98
|-0,99
|5,73
|Alarko Carrıer
|244,40
|-2,40
|-32,77
|Alarko GMYO
|19,60
|-0,51
|-22,62
|Alarko Holding
|9,15
|-0,87
|7,38
|Albaraka Türk
|1,50
|-1,32
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,68
|-3,82
|-26,90
|Alkim Kağıt
|14,67
|-1,21
|13,34
|Alkim Kimya
|14,43
|-1,37
|2,44
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,51
|0,00
|-31,05
|Altınyunus Çeşme
|61,00
|-6,15
|22,10
|Anadolu Efes
|22,14
|1,56
|3,65
|Anadolu Grubu Holding
|23,28
|-0,17
|-10,89
|Anadolu Hayat Emek.
|8,68
|-0,34
|8,02
|Anadolu Isuzu
|14,99
|-2,09
|-16,72
|Anadolu Sigorta
|6,16
|0,00
|-14,69
|Anel Elektrik
|2,72
|-1,81
|-14,20
|Arçelik
|32,56
|0,74
|14,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,85
|-0,78
|5,76
|Arena Bilgisayar
|10,73
|0,94
|-1,58
|Armada Bilgisayar
|53,95
|-0,09
|9,92
|Arsan Tekstil
|4,19
|0,00
|3,84
|Arzum Ev Aletleri
|15,91
|-1,85
|-34,16
|Aselsan
|14,34
|-0,55
|-21,42
|Ata GMYO
|3,56
|0,00
|-35,39
|Atakule GMYO
|2,14
|-0,47
|-8,59
|Atlantis Yatırım Holding
|3,68
|-1,87
|-33,81
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-5,62
|-4,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,24
|-1,23
|Avrasya GMYO
|3,12
|-0,32
|19,11
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|-3,72
|-2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|4,80
|-9,94
|-20,00
|Aydem Enerji
|6,05
|-0,49
|Ayen Enerji
|4,27
|-0,70
|-21,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,50
|-3,85
|55,15
|Aygaz
|14,18
|-0,14
|-0,05
|Bagfaş
|14,40
|-10,00
|-28,00
|Bak Ambalaj
|18,75
|-0,27
|-5,19
|Balatacılar Balatacılık
|4,89
|5,16
|-40,66
|Bantaş Ambalaj
|5,24
|0,58
|11,73
|Banvit
|59,45
|0,85
|14,33
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,79
|1,35
|Baştaş Başkent Çimento
|12,05
|-3,68
|-30,63
|Batı Çimento
|12,51
|-1,26
|165,61
|Batısöke Çimento
|2,09
|2,96
|-14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|10,07
|-1,56
|-5,09
|Bera Holding
|10,93
|-1,89
|-46,10
|Berkosan Yalıtım
|9,05
|-0,55
|1,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,99
|-1,16
|48,27
|Beyaz Filo
|8,53
|-3,07
|-15,37
|Bilici Yatırım
|17,53
|1,68
|216,81
|Bim Mağazalar
|61,80
|0,82
|-13,32
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,04
|4,54
|Birko Mensucat
|0,98
|-2,00
|-11,71
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,15
|-0,89
|-27,41
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,46
|-2,15
|Boğaziçi Beton
|5,10
|-1,92
|Borusan Mannesmann
|22,50
|-1,32
|-19,06
|Borusan Yat. Paz.
|272,20
|-1,20
|-40,08
|Bosch Fren Sistemleri
|859,60
|1,13
|-30,10
|Bossa
|26,36
|-0,53
|47,68
|Brisa
|20,98
|-1,50
|8,35
|Burçelik
|18,20
|-1,99
|-13,42
|Burçelik Vana
|21,90
|-2,32
|-55,90
|Bursa Çimento
|3,21
|-0,62
|-35,51
|Carrefoursa
|37,74
|-0,63
|-47,44
|Casa Emtia Petrol
|128,20
|0,00
|20,94
|Ceo Event Medya
|8,08
|1,38
|25,66
|Coca Cola İçecek
|78,45
|-0,70
|23,53
|Cosmos Yat. Holding
|8,80
|-0,34
|9,18
|Credıtwest Faktorıng
|3,98
|-1,97
|-32,20
|Çan2 Termik
|10,46
|-2,97
|Çelebi
|177,10
|-0,67
|-2,97
|Çelik Halat
|5,89
|-0,17
|-35,26
|Çemaş Döküm
|1,13
|-1,74
|-33,63
|Çemtaş
|12,83
|0,31
|-18,34
|Çimbeton
|204,00
|-1,69
|-31,20
|Çimentaş
|26,22
|-5,34
|-27,49
|Çimsa
|22,68
|-2,33
|27,42
|Çuhadaroğlu Metal
|6,91
|-2,26
|-9,17
|Dagi Giyim
|2,08
|-0,48
|-38,94
|Dagi Yatırım Holding
|14,53
|-1,62
|12,64
|Dardanel
|13,80
|-2,13
|-58,81
|Datagate Bilgisayar
|11,21
|-1,84
|-30,42
|Demısaş Döküm
|7,16
|-0,69
|10,57
|Denge Holding
|1,16
|4,50
|-61,81
|Deniz GMYO
|1,78
|-2,73
|-3,37
|Derimod
|11,25
|-1,66
|15,50
|Derlüks Yatırım Holding
|4,12
|2,23
|-53,29
|Desa Deri
|11,30
|-2,67
|16,02
|Despec Bilgisayar
|8,98
|-1,86
|-31,24
|Deva Holding
|24,84
|-1,11
|3,25
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,72
|0,94
|-0,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,30
|1,85
|-11,53
|Ditaş Doğan
|13,39
|-1,18
|2,95
|DO-CO
|717,50
|-2,38
|13,89
|Doğan Burda
|13,14
|-0,68
|-41,44
|Doğan Holding
|2,71
|1,50
|-9,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,98
|-1,00
|-14,98
|Doğusan
|6,47
|-0,77
|47,72
|Doğuş GMYO
|8,17
|-2,85
|0,00
|Doğuş Otomotiv
|23,78
|-0,08
|-8,27
|Döktaş Dökümcülük
|28,94
|1,40
|-5,49
|Duran Doğan Basım
|10,07
|-2,14
|-4,00
|Dyo Boya
|11,05
|-1,25
|-1,75
|Eczacıbaşı İlaç
|5,93
|0,17
|-17,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,88
|0,66
|37,00
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|7,25
|7,89
|Edip Gayrimenkul
|3,38
|6,96
|1,81
|Ege Endüstri
|1.223,00
|0,35
|-26,54
|Ege Gübre
|163,00
|-1,45
|13,62
|Ege Profil
|25,96
|0,85
|-32,11
|Ege Seramik
|11,74
|-0,51
|21,50
|Egeplast
|23,08
|-1,11
|-30,69
|Ekiz Kimya
|8,19
|-0,36
|14,87
|Emek Elektrik
|2,03
|-1,93
|-28,90
|Eminiş Ambalaj
|20,88
|-0,85
|-43,32
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|-1,10
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|9,96
|-1,29
|-13,62
|Enka İnşaat
|8,88
|-0,78
|26,10
|Erbosan
|147,80
|2,28
|264,44
|Ereğli Demir Çelik
|17,97
|-1,21
|36,79
|Ersu Gıda
|3,40
|-2,86
|-31,17
|Escar Turizm Taşımacılık
|15,56
|Escort Teknoloji
|5,00
|-1,57
|-23,90
|Esenboğa Elektrik
|28,86
|-1,16
|51,69
|Etiler Gıda
|5,70
|-1,72
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,00
|-5,79
|83,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,28
|-2,96
|-7,30
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|-1,02
|-12,87
|Euro Yatırım Holding
|2,97
|-1,33
|4,58
|Fade Gıda
|14,16
|-9,98
|128,76
|Fenerbahçe Futbol
|35,84
|-2,13
|21,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|-1,22
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|95,15
|-1,91
|-22,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,96
|-1,24
|-8,21
|Ford Otosan
|169,90
|-1,62
|39,10
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,12
|-2,61
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|16,40
|-3,53
|-21,83
|Galata Wind Enerji
|3,50
|2,04
|Galatasaray Sportif
|3,63
|-1,63
|-10,37
|Garanti Bankası
|8,58
|-0,69
|-15,48
|Garanti Faktoring
|9,23
|-1,60
|-17,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|1,33
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,43
|-2,37
|25,38
|Gediz Ambalaj
|39,80
|-0,60
|48,51
|Gentaş
|3,86
|-1,28
|-34,15
|Gersan Elektrik
|6,09
|0,00
|-0,81
|Global Men. Değ.
|6,34
|-3,94
|5,49
|Global Yat. Holding
|3,13
|-0,63
|-33,12
|Good-Year
|6,83
|-1,16
|-14,28
|Göltaş Çimento
|37,50
|-1,47
|-8,64
|Gözde Girişim
|5,22
|-0,95
|-34,59
|GSD Denizcilik
|5,57
|-1,42
|10,52
|GSD Holding
|1,77
|0,00
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|48,26
|-1,47
|-43,92
|Güler Yat. Holding
|2,39
|-3,63
|-30,98
|Halk GMYO
|2,48
|1,22
|-18,63
|Hatay Tekstil
|16,16
|-1,76
|18,51
|Hedef Girişim
|2,77
|-0,72
|9,71
|Hektaş
|7,39
|1,09
|38,33
|HUB Girişim
|11,00
|-1,35
|-39,56
|Hürriyet Gzt.
|1,29
|-1,53
|-38,57
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|-1,95
|-22,62
|İdealist Danışmanlık
|48,40
|-3,20
|259,58
|İdealist GMYO
|1,86
|0,54
|-21,62
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|-2,02
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|-2,02
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|-0,93
|-56,57
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-1,45
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|5,83
|-1,85
|25,48
|Info Yatırım
|3,97
|-0,25
|-15,00
|İntema
|36,48
|-2,72
|-8,57
|Inveo Yatırım Holding
|110,80
|-1,60
|150,57
|İpek Doğal Enerji
|11,00
|-0,63
|-15,90
|İskenderun Demir Çelik
|10,97
|-1,35
|21,40
(Sürecek)
Kaynak: AA
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