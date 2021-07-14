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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,370,23-43,54
Acıpayam Selüloz15,761,16-7,94
Adel Kalemcilik24,12-0,08-29,55
Adese Gayrimenkul1,131,80-59,64
Afyon Çimento3,700,82-27,59
AGESA Hayat Emeklilik17,741,030,88
Ak Enerji1,271,60-42,53
Akbank5,321,53-21,28
Akçansa14,140,78-12,19
Akdeniz Yatırım Hold.1,751,16-27,18
Akfen GMYO3,630,83-25,31
Akın Tekstil33,421,645,23
Akiş GMYO1,780,56-36,25
Akmerkez GMYO38,72-0,21-38,00
Aksa15,741,8113,94
Aksa Enerji11,752,4457,93
Aksigorta7,861,16-9,64
Aksu Enerji8,210,868,78
Alarko Carrıer260,207,12-28,42
Alarko GMYO19,711,08-22,19
Alarko Holding9,191,887,85
Albaraka Türk1,510,67-22,16
Alcatel Lucent Teletaş21,661,03-26,97
Alkim Kağıt15,011,9715,96
Alkim Kimya14,781,864,92
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,530,00-30,14
Altınyunus Çeşme62,00-1,5924,10
Anadolu Efes22,342,204,58
Anadolu Grubu Holding23,321,30-10,74
Anadolu Hayat Emek.8,863,0210,26
Anadolu Isuzu15,081,89-16,22
Anadolu Sigorta6,160,16-14,69
Anel Elektrik2,751,85-13,25
Arçelik32,761,3015,11
ARD Bilişim Teknolojileri51,501,887,11
Arena Bilgisayar11,04-1,341,26
Armada Bilgisayar55,103,9612,27
Arsan Tekstil4,263,155,57
Arzum Ev Aletleri16,091,32-33,41
Aselsan14,391,20-21,15
Ata GMYO3,57-0,56-35,21
Atakule GMYO2,182,35-6,88
Atlantis Yatırım Holding3,700,00-33,45
Atlas Yat. Ort.1,61-1,83-8,00
ATP Ticari Bilgisayar28,162,03

Avrasya GMYO3,071,6617,20
Avrasya Petrol ve Tur.3,041,33-5,00
Avrupa Yatırım Holding4,851,04-19,17
Aydem Enerji6,010,84

Ayen Enerji4,280,94-20,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,591,6855,94
Aygaz14,180,42-0,05
Bagfaş15,00-0,66-25,00
Bak Ambalaj18,701,08-5,44
Balatacılar Balatacılık5,015,47-39,20
Bantaş Ambalaj5,381,8914,71
Banvit60,15-4,8315,67
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,263,48

Baştaş Başkent Çimento11,50-3,36-33,79
Batı Çimento12,480,24164,97
Batısöke Çimento2,091,46-14,34
Bayrak Taban Sanayi10,23-0,87-3,58
Bera Holding10,86-0,18-46,45
Berkosan Yalıtım9,090,551,91
Beşiktaş Futbol Yat.6,183,8752,97
Beyaz Filo9,026,12-10,51
Bilici Yatırım18,128,24227,47
Bim Mağazalar61,400,33-13,88
Biotrend Çevre ve Enerji29,123,93

Birko Mensucat0,940,00-15,32
Birlik Mensucat2,010,50-41,91
Bizim Mağazaları11,141,27-27,47
BMS Çelik Hasır Sanayi5,57-0,18

Boğaziçi Beton5,084,96

Borusan Mannesmann23,784,12-14,46
Borusan Yat. Paz.290,506,80-36,05
Bosch Fren Sistemleri869,002,94-29,33
Bossa26,420,5348,01
Brisa20,981,848,35
Burçelik18,201,05-13,42
Burçelik Vana21,901,01-55,90
Bursa Çimento3,231,25-35,11
Carrefoursa37,781,72-47,38
Casa Emtia Petrol132,00-0,8324,53
Ceo Event Medya8,030,6324,88
Coca Cola İçecek79,751,5325,57
Cosmos Yat. Holding8,903,6110,42
Credıtwest Faktorıng4,185,29-28,79
Çan2 Termik10,941,39

Çelebi177,601,08-2,70
Çelik Halat6,073,58-33,28
Çemaş Döküm1,141,79-33,04
Çemtaş12,851,18-18,21
Çimbeton205,901,93-30,56
Çimentaş27,661,99-23,51
Çimsa22,520,3626,52
Çuhadaroğlu Metal6,971,31-8,38
Dagi Giyim2,101,45-38,35
Dagi Yatırım Holding15,090,0016,98
Dardanel13,921,61-58,45
Datagate Bilgisayar11,281,17-29,98
Demısaş Döküm7,502,0415,82
Denge Holding1,10-4,35-63,78
Deniz GMYO1,810,56-1,74
Derimod11,350,4416,53
Derlüks Yatırım Holding4,171,71-52,72
Desa Deri11,00-1,9612,94
Despec Bilgisayar9,081,00-30,47
Deva Holding24,680,572,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,370,19-3,76
Diriteks Diriliş Tekstil2,920,00-21,72
Ditaş Doğan14,549,8211,80
DO-CO701,000,1311,27
Doğan Burda13,110,85-41,58
Doğan Holding2,66-1,48-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,020,50-13,27
Doğusan6,470,6247,72
Doğuş GMYO7,981,27-2,33
Doğuş Otomotiv23,681,72-8,65
Döktaş Dökümcülük28,600,00-6,60
Duran Doğan Basım10,251,18-2,29
Dyo Boya11,160,63-0,78
Eczacıbaşı İlaç5,890,51-18,22
Eczacıbaşı Yatırım37,421,6339,01
E-Data Teknoloji Pazarlama8,129,88

Edip Gayrimenkul3,727,2012,05
Ege Endüstri1.230,901,28-26,07
Ege Gübre169,202,4817,95
Ege Profil26,001,09-32,01
Ege Seramik11,810,5122,22
Egeplast22,880,70-31,29
Ekiz Kimya7,481,084,91
Emek Elektrik2,110,96-26,10
Eminiş Ambalaj20,480,39-44,41
Emlak Konut GMYO1,800,56-14,88
Enerjisa Enerji9,960,61-13,62
Enka İnşaat9,022,5028,09
Erbosan141,90-0,07249,90
Ereğli Demir Çelik18,372,5139,84
Ersu Gıda3,441,18-30,36
Escar Turizm Taşımacılık15,732,01

Escort Teknoloji5,020,00-23,59
Esenboğa Elektrik28,841,2651,58
Etiler Gıda5,700,3543,22
Euro Kapital Yat. Ort.7,185,2887,98
Euro Trend Yat. Ort.3,300,92-6,73
Euro Yat. Ort.3,841,86-13,54
Euro Yatırım Holding2,996,035,28
Fade Gıda15,177,13145,07
Fenerbahçe Futbol36,960,3825,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,441,67-17,23
F-M İzmit Piston96,102,23-21,61
Fonet Bilgi Teknolojileri12,100,00-7,14
Ford Otosan173,002,4941,64
Formet Celik Kapi Sanayi1,141,79-53,53
Frigo Pak Gıda16,904,13-19,45
Galata Wind Enerji3,440,88

Galatasaray Sportif3,661,10-9,63
Garanti Bankası8,480,36-16,46
Garanti Faktoring9,282,20-16,62
Garanti Yat. Ort.2,250,45-30,34
Gedik Y. Men. Değ.7,740,0030,61
Gediz Ambalaj40,200,3550,00
Gentaş3,871,57-33,98
Gersan Elektrik6,21-0,321,14
Global Men. Değ.6,041,000,50
Global Yat. Holding3,110,97-33,55
Good-Year6,932,06-13,03
Göltaş Çimento37,560,70-8,49
Gözde Girişim5,200,97-34,84
GSD Denizcilik5,551,8310,12
GSD Holding1,770,57-29,48
Gübre Fabrik.49,882,85-42,03
Güler Yat. Holding2,32-0,85-33,00
Halk GMYO2,501,63-17,98
Hatay Tekstil16,311,6819,61
Hedef Girişim2,770,739,71
Hektaş7,541,3441,14
HUB Girişim11,031,75-39,40
Hürriyet Gzt.1,28-0,78-39,05
ICBC Turkey Bank5,060,60-22,15
İdealist Danışmanlık50,707,28276,67
İdealist GMYO1,830,00-22,88
İhlas Ev Aletleri0,992,06-46,86
İhlas Gayrimenkul0,981,03-21,60
İhlas Gazetecilik1,080,93-56,16
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,747,25-35,09
İndeks Bilgisayar5,891,5526,78
Info Yatırım4,000,76-14,36
İntema36,200,50-9,27
Inveo Yatırım Holding115,800,70161,87
İpek Doğal Enerji11,241,54-14,07
İskenderun Demir Çelik11,111,5522,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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