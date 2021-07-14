Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,37
|0,23
|-43,54
|Acıpayam Selüloz
|15,76
|1,16
|-7,94
|Adel Kalemcilik
|24,12
|-0,08
|-29,55
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|1,80
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,70
|0,82
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,74
|1,03
|0,88
|Ak Enerji
|1,27
|1,60
|-42,53
|Akbank
|5,32
|1,53
|-21,28
|Akçansa
|14,14
|0,78
|-12,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|1,16
|-27,18
|Akfen GMYO
|3,63
|0,83
|-25,31
|Akın Tekstil
|33,42
|1,64
|5,23
|Akiş GMYO
|1,78
|0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|38,72
|-0,21
|-38,00
|Aksa
|15,74
|1,81
|13,94
|Aksa Enerji
|11,75
|2,44
|57,93
|Aksigorta
|7,86
|1,16
|-9,64
|Aksu Enerji
|8,21
|0,86
|8,78
|Alarko Carrıer
|260,20
|7,12
|-28,42
|Alarko GMYO
|19,71
|1,08
|-22,19
|Alarko Holding
|9,19
|1,88
|7,85
|Albaraka Türk
|1,51
|0,67
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,66
|1,03
|-26,97
|Alkim Kağıt
|15,01
|1,97
|15,96
|Alkim Kimya
|14,78
|1,86
|4,92
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,53
|0,00
|-30,14
|Altınyunus Çeşme
|62,00
|-1,59
|24,10
|Anadolu Efes
|22,34
|2,20
|4,58
|Anadolu Grubu Holding
|23,32
|1,30
|-10,74
|Anadolu Hayat Emek.
|8,86
|3,02
|10,26
|Anadolu Isuzu
|15,08
|1,89
|-16,22
|Anadolu Sigorta
|6,16
|0,16
|-14,69
|Anel Elektrik
|2,75
|1,85
|-13,25
|Arçelik
|32,76
|1,30
|15,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,50
|1,88
|7,11
|Arena Bilgisayar
|11,04
|-1,34
|1,26
|Armada Bilgisayar
|55,10
|3,96
|12,27
|Arsan Tekstil
|4,26
|3,15
|5,57
|Arzum Ev Aletleri
|16,09
|1,32
|-33,41
|Aselsan
|14,39
|1,20
|-21,15
|Ata GMYO
|3,57
|-0,56
|-35,21
|Atakule GMYO
|2,18
|2,35
|-6,88
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|0,00
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-1,83
|-8,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,16
|2,03
|Avrasya GMYO
|3,07
|1,66
|17,20
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,04
|1,33
|-5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|4,85
|1,04
|-19,17
|Aydem Enerji
|6,01
|0,84
|Ayen Enerji
|4,28
|0,94
|-20,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,59
|1,68
|55,94
|Aygaz
|14,18
|0,42
|-0,05
|Bagfaş
|15,00
|-0,66
|-25,00
|Bak Ambalaj
|18,70
|1,08
|-5,44
|Balatacılar Balatacılık
|5,01
|5,47
|-39,20
|Bantaş Ambalaj
|5,38
|1,89
|14,71
|Banvit
|60,15
|-4,83
|15,67
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|14,26
|3,48
|Baştaş Başkent Çimento
|11,50
|-3,36
|-33,79
|Batı Çimento
|12,48
|0,24
|164,97
|Batısöke Çimento
|2,09
|1,46
|-14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|10,23
|-0,87
|-3,58
|Bera Holding
|10,86
|-0,18
|-46,45
|Berkosan Yalıtım
|9,09
|0,55
|1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,18
|3,87
|52,97
|Beyaz Filo
|9,02
|6,12
|-10,51
|Bilici Yatırım
|18,12
|8,24
|227,47
|Bim Mağazalar
|61,40
|0,33
|-13,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,12
|3,93
|Birko Mensucat
|0,94
|0,00
|-15,32
|Birlik Mensucat
|2,01
|0,50
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|11,14
|1,27
|-27,47
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,57
|-0,18
|Boğaziçi Beton
|5,08
|4,96
|Borusan Mannesmann
|23,78
|4,12
|-14,46
|Borusan Yat. Paz.
|290,50
|6,80
|-36,05
|Bosch Fren Sistemleri
|869,00
|2,94
|-29,33
|Bossa
|26,42
|0,53
|48,01
|Brisa
|20,98
|1,84
|8,35
|Burçelik
|18,20
|1,05
|-13,42
|Burçelik Vana
|21,90
|1,01
|-55,90
|Bursa Çimento
|3,23
|1,25
|-35,11
|Carrefoursa
|37,78
|1,72
|-47,38
|Casa Emtia Petrol
|132,00
|-0,83
|24,53
|Ceo Event Medya
|8,03
|0,63
|24,88
|Coca Cola İçecek
|79,75
|1,53
|25,57
|Cosmos Yat. Holding
|8,90
|3,61
|10,42
|Credıtwest Faktorıng
|4,18
|5,29
|-28,79
|Çan2 Termik
|10,94
|1,39
|Çelebi
|177,60
|1,08
|-2,70
|Çelik Halat
|6,07
|3,58
|-33,28
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,79
|-33,04
|Çemtaş
|12,85
|1,18
|-18,21
|Çimbeton
|205,90
|1,93
|-30,56
|Çimentaş
|27,66
|1,99
|-23,51
|Çimsa
|22,52
|0,36
|26,52
|Çuhadaroğlu Metal
|6,97
|1,31
|-8,38
|Dagi Giyim
|2,10
|1,45
|-38,35
|Dagi Yatırım Holding
|15,09
|0,00
|16,98
|Dardanel
|13,92
|1,61
|-58,45
|Datagate Bilgisayar
|11,28
|1,17
|-29,98
|Demısaş Döküm
|7,50
|2,04
|15,82
|Denge Holding
|1,10
|-4,35
|-63,78
|Deniz GMYO
|1,81
|0,56
|-1,74
|Derimod
|11,35
|0,44
|16,53
|Derlüks Yatırım Holding
|4,17
|1,71
|-52,72
|Desa Deri
|11,00
|-1,96
|12,94
|Despec Bilgisayar
|9,08
|1,00
|-30,47
|Deva Holding
|24,68
|0,57
|2,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,37
|0,19
|-3,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,92
|0,00
|-21,72
|Ditaş Doğan
|14,54
|9,82
|11,80
|DO-CO
|701,00
|0,13
|11,27
|Doğan Burda
|13,11
|0,85
|-41,58
|Doğan Holding
|2,66
|-1,48
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|0,50
|-13,27
|Doğusan
|6,47
|0,62
|47,72
|Doğuş GMYO
|7,98
|1,27
|-2,33
|Doğuş Otomotiv
|23,68
|1,72
|-8,65
|Döktaş Dökümcülük
|28,60
|0,00
|-6,60
|Duran Doğan Basım
|10,25
|1,18
|-2,29
|Dyo Boya
|11,16
|0,63
|-0,78
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|0,51
|-18,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,42
|1,63
|39,01
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|8,12
|9,88
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|7,20
|12,05
|Ege Endüstri
|1.230,90
|1,28
|-26,07
|Ege Gübre
|169,20
|2,48
|17,95
|Ege Profil
|26,00
|1,09
|-32,01
|Ege Seramik
|11,81
|0,51
|22,22
|Egeplast
|22,88
|0,70
|-31,29
|Ekiz Kimya
|7,48
|1,08
|4,91
|Emek Elektrik
|2,11
|0,96
|-26,10
|Eminiş Ambalaj
|20,48
|0,39
|-44,41
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|0,56
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|9,96
|0,61
|-13,62
|Enka İnşaat
|9,02
|2,50
|28,09
|Erbosan
|141,90
|-0,07
|249,90
|Ereğli Demir Çelik
|18,37
|2,51
|39,84
|Ersu Gıda
|3,44
|1,18
|-30,36
|Escar Turizm Taşımacılık
|15,73
|2,01
|Escort Teknoloji
|5,02
|0,00
|-23,59
|Esenboğa Elektrik
|28,84
|1,26
|51,58
|Etiler Gıda
|5,70
|0,35
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,18
|5,28
|87,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,30
|0,92
|-6,73
|Euro Yat. Ort.
|3,84
|1,86
|-13,54
|Euro Yatırım Holding
|2,99
|6,03
|5,28
|Fade Gıda
|15,17
|7,13
|145,07
|Fenerbahçe Futbol
|36,96
|0,38
|25,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,44
|1,67
|-17,23
|F-M İzmit Piston
|96,10
|2,23
|-21,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,10
|0,00
|-7,14
|Ford Otosan
|173,00
|2,49
|41,64
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,14
|1,79
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|16,90
|4,13
|-19,45
|Galata Wind Enerji
|3,44
|0,88
|Galatasaray Sportif
|3,66
|1,10
|-9,63
|Garanti Bankası
|8,48
|0,36
|-16,46
|Garanti Faktoring
|9,28
|2,20
|-16,62
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,45
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,74
|0,00
|30,61
|Gediz Ambalaj
|40,20
|0,35
|50,00
|Gentaş
|3,87
|1,57
|-33,98
|Gersan Elektrik
|6,21
|-0,32
|1,14
|Global Men. Değ.
|6,04
|1,00
|0,50
|Global Yat. Holding
|3,11
|0,97
|-33,55
|Good-Year
|6,93
|2,06
|-13,03
|Göltaş Çimento
|37,56
|0,70
|-8,49
|Gözde Girişim
|5,20
|0,97
|-34,84
|GSD Denizcilik
|5,55
|1,83
|10,12
|GSD Holding
|1,77
|0,57
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|49,88
|2,85
|-42,03
|Güler Yat. Holding
|2,32
|-0,85
|-33,00
|Halk GMYO
|2,50
|1,63
|-17,98
|Hatay Tekstil
|16,31
|1,68
|19,61
|Hedef Girişim
|2,77
|0,73
|9,71
|Hektaş
|7,54
|1,34
|41,14
|HUB Girişim
|11,03
|1,75
|-39,40
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|-0,78
|-39,05
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|0,60
|-22,15
|İdealist Danışmanlık
|50,70
|7,28
|276,67
|İdealist GMYO
|1,83
|0,00
|-22,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,99
|2,06
|-46,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,03
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,08
|0,93
|-56,16
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|7,25
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|5,89
|1,55
|26,78
|Info Yatırım
|4,00
|0,76
|-14,36
|İntema
|36,20
|0,50
|-9,27
|Inveo Yatırım Holding
|115,80
|0,70
|161,87
|İpek Doğal Enerji
|11,24
|1,54
|-14,07
|İskenderun Demir Çelik
|11,11
|1,55
|22,95
(Sürecek)
Kaynak: AA
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