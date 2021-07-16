Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|8,14
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|15,66
|-0,51
|-8,53
|Adel Kalemcilik
|24,16
|0,17
|-29,43
|Adese Gayrimenkul
|1,12
|-0,88
|-60,00
|Afyon Çimento
|3,70
|0,00
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,88
|0,73
|1,68
|Ak Enerji
|1,28
|-1,54
|-42,08
|Akbank
|5,27
|-0,38
|-22,02
|Akçansa
|14,32
|0,07
|-11,07
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|0,00
|-26,76
|Akfen GMYO
|3,67
|-0,54
|-24,49
|Akın Tekstil
|33,96
|0,47
|6,93
|Akiş GMYO
|1,77
|0,00
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,00
|0,00
|-37,55
|Aksa
|15,66
|-0,25
|13,36
|Aksa Enerji
|11,78
|0,08
|58,33
|Aksigorta
|7,87
|-0,13
|-9,52
|Aksu Enerji
|7,93
|-2,34
|5,07
|Alarko Carrıer
|286,00
|7,08
|-21,32
|Alarko GMYO
|19,74
|-0,65
|-22,07
|Alarko Holding
|9,37
|1,19
|9,96
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,98
|-0,18
|-25,89
|Alkim Kağıt
|16,30
|8,38
|25,93
|Alkim Kimya
|15,13
|3,28
|7,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,60
|0,00
|-26,94
|Altınyunus Çeşme
|62,00
|-0,08
|24,10
|Anadolu Efes
|22,20
|-0,72
|3,93
|Anadolu Grubu Holding
|23,68
|0,34
|-9,36
|Anadolu Hayat Emek.
|8,99
|1,01
|11,88
|Anadolu Isuzu
|15,26
|0,33
|-15,22
|Anadolu Sigorta
|6,18
|0,65
|-14,41
|Anel Elektrik
|2,77
|-0,36
|-12,62
|Arçelik
|33,28
|1,77
|16,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,30
|0,29
|8,78
|Arena Bilgisayar
|10,84
|-1,00
|-0,57
|Armada Bilgisayar
|56,10
|2,00
|14,30
|Arsan Tekstil
|4,30
|0,70
|6,56
|Arzum Ev Aletleri
|16,20
|-0,18
|-32,96
|Aselsan
|14,48
|0,00
|-20,66
|Ata GMYO
|3,62
|1,40
|-34,30
|Atakule GMYO
|2,33
|4,48
|-0,47
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|0,00
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|-0,60
|-5,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,08
|-0,07
|Avrasya GMYO
|3,10
|0,00
|18,35
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,01
|-0,66
|-5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|4,73
|-1,87
|-21,17
|Aydem Enerji
|6,06
|1,00
|Ayen Enerji
|4,38
|-0,23
|-19,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|0,00
|59,58
|Aygaz
|13,86
|-1,91
|-2,30
|Bagfaş
|15,12
|-0,07
|-24,40
|Bak Ambalaj
|19,24
|0,79
|-2,71
|Balatacılar Balatacılık
|5,30
|6,43
|-35,68
|Bantaş Ambalaj
|5,37
|-2,01
|14,50
|Banvit
|60,85
|-1,85
|17,02
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|14,63
|3,47
|Baştaş Başkent Çimento
|11,80
|0,00
|-32,07
|Batı Çimento
|12,91
|-0,92
|174,10
|Batısöke Çimento
|2,08
|0,00
|-14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|10,29
|-0,19
|-3,02
|Bera Holding
|10,80
|-1,19
|-46,75
|Berkosan Yalıtım
|9,14
|-1,40
|2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,11
|-2,08
|51,24
|Beyaz Filo
|8,86
|-0,23
|-12,10
|Bilici Yatırım
|17,86
|-1,22
|222,77
|Bim Mağazalar
|61,90
|0,32
|-13,18
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,12
|0,55
|Birko Mensucat
|0,93
|-1,06
|-16,22
|Birlik Mensucat
|2,02
|1,00
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|11,15
|0,18
|-27,41
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,60
|0,54
|Boğaziçi Beton
|5,21
|1,17
|Borusan Mannesmann
|25,60
|4,66
|-7,91
|Borusan Yat. Paz.
|317,00
|5,95
|-30,22
|Bosch Fren Sistemleri
|864,90
|0,80
|-29,67
|Bossa
|26,44
|-0,53
|48,12
|Brisa
|21,00
|-0,66
|8,45
|Burçelik
|18,60
|1,42
|-11,51
|Burçelik Vana
|21,98
|0,37
|-55,74
|Bursa Çimento
|3,24
|0,00
|-34,91
|Carrefoursa
|38,12
|-0,47
|-46,91
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|-3,42
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,02
|-1,23
|24,73
|Coca Cola İçecek
|80,25
|0,63
|26,36
|Cosmos Yat. Holding
|9,00
|3,21
|11,66
|Credıtwest Faktorıng
|4,42
|1,38
|-24,70
|Çan2 Termik
|10,82
|0,37
|Çelebi
|190,00
|5,79
|4,10
|Çelik Halat
|6,07
|0,66
|-33,28
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|-33,04
|Çemtaş
|12,78
|-0,85
|-18,66
|Çimbeton
|215,40
|3,41
|-27,35
|Çimentaş
|27,30
|1,11
|-24,50
|Çimsa
|22,70
|0,89
|27,53
|Çuhadaroğlu Metal
|7,00
|0,29
|-7,98
|Dagi Giyim
|2,09
|0,00
|-38,64
|Dagi Yatırım Holding
|14,98
|-0,86
|16,12
|Dardanel
|14,40
|3,60
|-57,01
|Datagate Bilgisayar
|11,30
|0,00
|-29,86
|Demısaş Döküm
|7,47
|-0,40
|15,36
|Denge Holding
|1,08
|0,00
|-64,44
|Deniz GMYO
|1,82
|1,11
|-1,20
|Derimod
|11,55
|1,23
|18,58
|Derlüks Yatırım Holding
|4,12
|-0,24
|-53,29
|Desa Deri
|10,97
|-1,88
|12,63
|Despec Bilgisayar
|9,05
|-0,77
|-30,70
|Deva Holding
|24,80
|0,32
|3,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,38
|0,10
|-3,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,21
|9,18
|-13,94
|Ditaş Doğan
|15,15
|5,94
|16,49
|DO-CO
|674,00
|-4,19
|6,98
|Doğan Burda
|13,40
|-1,33
|-40,29
|Doğan Holding
|2,67
|-0,74
|-10,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|5,39
|-7,68
|Doğusan
|6,48
|-0,46
|47,95
|Doğuş GMYO
|7,99
|1,14
|-2,20
|Doğuş Otomotiv
|24,20
|0,83
|-6,65
|Döktaş Dökümcülük
|28,88
|3,14
|-5,68
|Duran Doğan Basım
|10,35
|-0,10
|-1,33
|Dyo Boya
|11,20
|0,09
|-0,42
|Eczacıbaşı İlaç
|5,83
|-0,51
|-19,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,76
|0,43
|40,27
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|8,93
|9,98
|Edip Gayrimenkul
|4,19
|9,97
|26,20
|Ege Endüstri
|1.245,40
|1,09
|-25,20
|Ege Gübre
|171,20
|0,23
|19,34
|Ege Profil
|26,50
|0,30
|-30,70
|Ege Seramik
|11,98
|0,08
|23,98
|Egeplast
|23,46
|0,60
|-29,55
|Ekiz Kimya
|7,41
|-7,37
|3,93
|Emek Elektrik
|2,19
|3,30
|-23,30
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|0,10
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,55
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|9,90
|-0,40
|-14,14
|Enka İnşaat
|8,98
|-0,88
|27,52
|Erbosan
|140,50
|-1,95
|246,44
|Ereğli Demir Çelik
|18,02
|-0,93
|37,18
|Ersu Gıda
|3,48
|1,75
|-29,55
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,23
|3,91
|Escort Teknoloji
|5,37
|5,09
|-18,26
|Esenboğa Elektrik
|29,62
|-0,20
|55,68
|Etiler Gıda
|5,65
|0,00
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,99
|-2,51
|83,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,32
|-0,60
|-6,17
|Euro Yat. Ort.
|3,85
|0,52
|-13,32
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|3,23
|12,68
|Fade Gıda
|15,86
|2,79
|156,22
|Fenerbahçe Futbol
|36,24
|-1,31
|22,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|0,41
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|97,75
|-0,51
|-20,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,19
|0,58
|-6,45
|Ford Otosan
|172,70
|-1,60
|41,40
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|-1,71
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|16,45
|-1,20
|-21,59
|Galata Wind Enerji
|3,42
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,71
|1,37
|-8,40
|Garanti Bankası
|8,40
|-0,36
|-17,25
|Garanti Faktoring
|9,07
|-0,66
|-18,51
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,44
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,62
|-1,42
|28,58
|Gediz Ambalaj
|40,36
|-0,49
|50,60
|Gentaş
|3,87
|0,52
|-33,98
|Gersan Elektrik
|6,21
|0,98
|1,14
|Global Men. Değ.
|6,08
|0,50
|1,16
|Global Yat. Holding
|3,10
|0,00
|-33,76
|Good-Year
|6,88
|-0,43
|-13,66
|Göltaş Çimento
|38,22
|0,79
|-6,88
|Gözde Girişim
|5,19
|0,39
|-34,96
|GSD Denizcilik
|5,61
|0,18
|11,31
|GSD Holding
|1,78
|0,00
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|49,50
|-2,08
|-42,48
|Güler Yat. Holding
|2,33
|0,43
|-32,71
|Halk GMYO
|2,50
|-2,72
|-17,98
|Hatay Tekstil
|16,32
|-1,21
|19,69
|Hedef Girişim
|2,74
|-0,72
|8,52
|Hektaş
|7,55
|-0,92
|41,32
|HUB Girişim
|11,07
|0,54
|-39,18
|Hürriyet Gzt.
|1,29
|0,78
|-38,57
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|1,19
|-21,23
|İdealist Danışmanlık
|53,40
|2,79
|296,73
|İdealist GMYO
|1,81
|-1,63
|-23,73
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|1,01
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,10
|-0,90
|-55,35
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|1,39
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|5,95
|-0,67
|28,07
|Info Yatırım
|3,98
|-0,50
|-14,78
|İntema
|36,82
|-1,02
|-7,72
|Inveo Yatırım Holding
|115,00
|-0,69
|160,06
|İpek Doğal Enerji
|11,33
|-0,79
|-13,38
|İskenderun Demir Çelik
|11,05
|-0,09
|22,29
(Sürecek)
Kaynak: AA
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