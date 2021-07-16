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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.07.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,188,14-33,07
Acıpayam Selüloz15,66-0,51-8,53
Adel Kalemcilik24,160,17-29,43
Adese Gayrimenkul1,12-0,88-60,00
Afyon Çimento3,700,00-27,59
AGESA Hayat Emeklilik17,880,731,68
Ak Enerji1,28-1,54-42,08
Akbank5,27-0,38-22,02
Akçansa14,320,07-11,07
Akdeniz Yatırım Hold.1,760,00-26,76
Akfen GMYO3,67-0,54-24,49
Akın Tekstil33,960,476,93
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO39,000,00-37,55
Aksa15,66-0,2513,36
Aksa Enerji11,780,0858,33
Aksigorta7,87-0,13-9,52
Aksu Enerji7,93-2,345,07
Alarko Carrıer286,007,08-21,32
Alarko GMYO19,74-0,65-22,07
Alarko Holding9,371,199,96
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş21,98-0,18-25,89
Alkim Kağıt16,308,3825,93
Alkim Kimya15,133,287,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,600,00-26,94
Altınyunus Çeşme62,00-0,0824,10
Anadolu Efes22,20-0,723,93
Anadolu Grubu Holding23,680,34-9,36
Anadolu Hayat Emek.8,991,0111,88
Anadolu Isuzu15,260,33-15,22
Anadolu Sigorta6,180,65-14,41
Anel Elektrik2,77-0,36-12,62
Arçelik33,281,7716,94
ARD Bilişim Teknolojileri52,300,298,78
Arena Bilgisayar10,84-1,00-0,57
Armada Bilgisayar56,102,0014,30
Arsan Tekstil4,300,706,56
Arzum Ev Aletleri16,20-0,18-32,96
Aselsan14,480,00-20,66
Ata GMYO3,621,40-34,30
Atakule GMYO2,334,48-0,47
Atlantis Yatırım Holding3,700,00-33,45
Atlas Yat. Ort.1,66-0,60-5,14
ATP Ticari Bilgisayar28,08-0,07

Avrasya GMYO3,100,0018,35
Avrasya Petrol ve Tur.3,01-0,66-5,94
Avrupa Yatırım Holding4,73-1,87-21,17
Aydem Enerji6,061,00

Ayen Enerji4,38-0,23-19,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,000,0059,58
Aygaz13,86-1,91-2,30
Bagfaş15,12-0,07-24,40
Bak Ambalaj19,240,79-2,71
Balatacılar Balatacılık5,306,43-35,68
Bantaş Ambalaj5,37-2,0114,50
Banvit60,85-1,8517,02
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,633,47

Baştaş Başkent Çimento11,800,00-32,07
Batı Çimento12,91-0,92174,10
Batısöke Çimento2,080,00-14,75
Bayrak Taban Sanayi10,29-0,19-3,02
Bera Holding10,80-1,19-46,75
Berkosan Yalıtım9,14-1,402,47
Beşiktaş Futbol Yat.6,11-2,0851,24
Beyaz Filo8,86-0,23-12,10
Bilici Yatırım17,86-1,22222,77
Bim Mağazalar61,900,32-13,18
Biotrend Çevre ve Enerji29,120,55

Birko Mensucat0,93-1,06-16,22
Birlik Mensucat2,021,00-41,62
Bizim Mağazaları11,150,18-27,41
BMS Çelik Hasır Sanayi5,600,54

Boğaziçi Beton5,211,17

Borusan Mannesmann25,604,66-7,91
Borusan Yat. Paz.317,005,95-30,22
Bosch Fren Sistemleri864,900,80-29,67
Bossa26,44-0,5348,12
Brisa21,00-0,668,45
Burçelik18,601,42-11,51
Burçelik Vana21,980,37-55,74
Bursa Çimento3,240,00-34,91
Carrefoursa38,12-0,47-46,91
Casa Emtia Petrol130,00-3,4222,64
Ceo Event Medya8,02-1,2324,73
Coca Cola İçecek80,250,6326,36
Cosmos Yat. Holding9,003,2111,66
Credıtwest Faktorıng4,421,38-24,70
Çan2 Termik10,820,37

Çelebi190,005,794,10
Çelik Halat6,070,66-33,28
Çemaş Döküm1,140,00-33,04
Çemtaş12,78-0,85-18,66
Çimbeton215,403,41-27,35
Çimentaş27,301,11-24,50
Çimsa22,700,8927,53
Çuhadaroğlu Metal7,000,29-7,98
Dagi Giyim2,090,00-38,64
Dagi Yatırım Holding14,98-0,8616,12
Dardanel14,403,60-57,01
Datagate Bilgisayar11,300,00-29,86
Demısaş Döküm7,47-0,4015,36
Denge Holding1,080,00-64,44
Deniz GMYO1,821,11-1,20
Derimod11,551,2318,58
Derlüks Yatırım Holding4,12-0,24-53,29
Desa Deri10,97-1,8812,63
Despec Bilgisayar9,05-0,77-30,70
Deva Holding24,800,323,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,380,10-3,67
Diriteks Diriliş Tekstil3,219,18-13,94
Ditaş Doğan15,155,9416,49
DO-CO674,00-4,196,98
Doğan Burda13,40-1,33-40,29
Doğan Holding2,67-0,74-10,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,155,39-7,68
Doğusan6,48-0,4647,95
Doğuş GMYO7,991,14-2,20
Doğuş Otomotiv24,200,83-6,65
Döktaş Dökümcülük28,883,14-5,68
Duran Doğan Basım10,35-0,10-1,33
Dyo Boya11,200,09-0,42
Eczacıbaşı İlaç5,83-0,51-19,05
Eczacıbaşı Yatırım37,760,4340,27
E-Data Teknoloji Pazarlama8,939,98

Edip Gayrimenkul4,199,9726,20
Ege Endüstri1.245,401,09-25,20
Ege Gübre171,200,2319,34
Ege Profil26,500,30-30,70
Ege Seramik11,980,0823,98
Egeplast23,460,60-29,55
Ekiz Kimya7,41-7,373,93
Emek Elektrik2,193,30-23,30
Eminiş Ambalaj20,500,10-44,35
Emlak Konut GMYO1,820,55-13,93
Enerjisa Enerji9,90-0,40-14,14
Enka İnşaat8,98-0,8827,52
Erbosan140,50-1,95246,44
Ereğli Demir Çelik18,02-0,9337,18
Ersu Gıda3,481,75-29,55
Escar Turizm Taşımacılık16,233,91

Escort Teknoloji5,375,09-18,26
Esenboğa Elektrik29,62-0,2055,68
Etiler Gıda5,650,0041,96
Euro Kapital Yat. Ort.6,99-2,5183,01
Euro Trend Yat. Ort.3,32-0,60-6,17
Euro Yat. Ort.3,850,52-13,32
Euro Yatırım Holding3,203,2312,68
Fade Gıda15,862,79156,22
Fenerbahçe Futbol36,24-1,3122,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,420,41-17,91
F-M İzmit Piston97,75-0,51-20,27
Fonet Bilgi Teknolojileri12,190,58-6,45
Ford Otosan172,70-1,6041,40
Formet Celik Kapi Sanayi1,15-1,71-53,12
Frigo Pak Gıda16,45-1,20-21,59
Galata Wind Enerji3,420,00

Galatasaray Sportif3,711,37-8,40
Garanti Bankası8,40-0,36-17,25
Garanti Faktoring9,07-0,66-18,51
Garanti Yat. Ort.2,270,44-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,62-1,4228,58
Gediz Ambalaj40,36-0,4950,60
Gentaş3,870,52-33,98
Gersan Elektrik6,210,981,14
Global Men. Değ.6,080,501,16
Global Yat. Holding3,100,00-33,76
Good-Year6,88-0,43-13,66
Göltaş Çimento38,220,79-6,88
Gözde Girişim5,190,39-34,96
GSD Denizcilik5,610,1811,31
GSD Holding1,780,00-29,08
Gübre Fabrik.49,50-2,08-42,48
Güler Yat. Holding2,330,43-32,71
Halk GMYO2,50-2,72-17,98
Hatay Tekstil16,32-1,2119,69
Hedef Girişim2,74-0,728,52
Hektaş7,55-0,9241,32
HUB Girişim11,070,54-39,18
Hürriyet Gzt.1,290,78-38,57
ICBC Turkey Bank5,121,19-21,23
İdealist Danışmanlık53,402,79296,73
İdealist GMYO1,81-1,63-23,73
İhlas Ev Aletleri1,001,01-46,32
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,10-0,90-55,35
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,731,39-35,96
İndeks Bilgisayar5,95-0,6728,07
Info Yatırım3,98-0,50-14,78
İntema36,82-1,02-7,72
Inveo Yatırım Holding115,00-0,69160,06
İpek Doğal Enerji11,33-0,79-13,38
İskenderun Demir Çelik11,05-0,0922,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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