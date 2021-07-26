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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.07.2021 13:56
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,58-3,46-27,91
Acıpayam Selüloz16,160,75-5,61
Adel Kalemcilik23,60-4,53-31,06
Adese Gayrimenkul1,13-0,88-59,64
Afyon Çimento3,70-0,27-27,59
AGESA Hayat Emeklilik17,690,000,60
Ak Enerji1,635,84-26,24
Akbank5,12-0,78-24,24
Akçansa14,330,49-11,01
Akdeniz Yatırım Hold.1,822,25-24,27
Akfen GMYO3,99-0,25-17,90
Akın Tekstil34,24-0,987,81
Akiş GMYO1,780,56-36,25
Akmerkez GMYO40,42-2,08-35,28
Aksa15,871,1514,88
Aksa Enerji12,202,7863,98
Aksigorta7,81-0,38-10,21
Aksu Enerji8,713,2015,41
Alarko Carrıer300,20-4,82-17,42
Alarko GMYO20,000,55-21,04
Alarko Holding9,300,439,14
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş21,76-0,55-26,64
Alkim Kağıt15,40-0,6518,98
Alkim Kimya15,070,276,98
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,700,00-22,37
Altınyunus Çeşme59,55-4,4119,20
Anadolu Efes21,980,832,90
Anadolu Grubu Holding23,86-0,17-8,67
Anadolu Hayat Emek.8,90-1,7710,76
Anadolu Isuzu15,290,07-15,06
Anadolu Sigorta6,16-0,81-14,69
Anel Elektrik2,862,14-9,78
Arçelik32,44-0,8613,99
ARD Bilişim Teknolojileri53,400,0011,06
Arena Bilgisayar10,910,830,07
Armada Bilgisayar53,50-3,349,01
Arsan Tekstil4,320,707,06
Arzum Ev Aletleri16,220,50-32,88
Aselsan14,45-0,07-20,82
Ata GMYO3,62-0,82-34,30
Atakule GMYO2,529,097,64
Atlantis Yatırım Holding3,851,32-30,76
Atlas Yat. Ort.1,64-1,80-6,29
ATP Ticari Bilgisayar31,861,79

Avrasya GMYO3,00-0,3314,53
Avrasya Petrol ve Tur.2,98-0,67-6,88
Avrupa Yatırım Holding5,259,83-12,50
Aydem Enerji6,08-0,16

Ayen Enerji4,400,00-18,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,25-1,3561,80
Aygaz14,170,28-0,12
Bagfaş17,40-0,57-13,00
Bak Ambalaj19,341,63-2,21
Balatacılar Balatacılık5,000,00-39,32
Bantaş Ambalaj5,512,0417,48
Banvit60,55-0,7416,44
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,252,69

Baştaş Başkent Çimento12,20-0,33-29,76
Batı Çimento13,371,06183,86
Batısöke Çimento2,163,35-11,48
Bayrak Taban Sanayi10,611,630,00
Bera Holding11,621,04-42,70
Berkosan Yalıtım9,361,194,93
Beşiktaş Futbol Yat.6,353,5957,18
Beyaz Filo8,65-1,03-14,18
Bilici Yatırım20,848,65276,63
Bim Mağazalar61,350,41-13,95
Biotrend Çevre ve Enerji27,56-2,61

Birko Mensucat0,85-9,57-23,42
Birlik Mensucat2,00-0,99-42,20
Bizim Mağazaları11,380,18-25,91
BMS Çelik Hasır Sanayi6,796,43

Boğaziçi Beton5,551,28

Borusan Mannesmann24,60-1,60-11,51
Borusan Yat. Paz.304,00-2,19-33,08
Bosch Fren Sistemleri866,100,42-29,57
Bossa26,840,6850,36
Brisa21,422,1910,62
Burçelik18,560,60-11,70
Burçelik Vana22,721,43-54,25
Bursa Çimento3,310,61-33,50
Carrefoursa39,10-1,56-45,54
Casa Emtia Petrol130,002,0422,64
Ceo Event Medya8,878,5737,95
Coca Cola İçecek82,802,0330,38
Cosmos Yat. Holding9,24-0,4314,64
Credıtwest Faktorıng4,61-0,22-21,47
Çan2 Termik10,65-0,47

Çelebi175,30-3,20-3,96
Çelik Halat6,17-0,64-32,18
Çemaş Döküm1,183,51-30,69
Çemtaş12,921,41-17,77
Çimbeton218,903,01-26,17
Çimentaş27,740,00-23,29
Çimsa22,92-0,2628,76
Çuhadaroğlu Metal7,101,43-6,67
Dagi Giyim2,140,47-37,18
Dagi Yatırım Holding14,83-1,3314,96
Dardanel14,20-0,56-57,61
Datagate Bilgisayar11,36-0,44-29,48
Demısaş Döküm7,56-1,0516,75
Denge Holding1,12-2,61-63,13
Deniz GMYO1,851,090,43
Derimod11,571,4918,79
Derlüks Yatırım Holding4,444,72-49,66
Desa Deri10,82-1,6411,09
Despec Bilgisayar9,23-0,11-29,33
Deva Holding24,64-0,482,42
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,590,28-1,72
Diriteks Diriliş Tekstil3,44-1,71-7,77
Ditaş Doğan15,000,6715,33
DO-CO688,003,019,21
Doğan Burda13,47-2,74-39,97
Doğan Holding2,62-1,50-12,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,181,40-6,40
Doğusan6,270,8043,15
Doğuş GMYO7,90-1,25-3,30
Doğuş Otomotiv25,260,00-2,56
Döktaş Dökümcülük30,001,69-2,02
Duran Doğan Basım10,400,68-0,86
Dyo Boya11,731,564,29
Eczacıbaşı İlaç5,810,52-19,33
Eczacıbaşı Yatırım38,061,4441,39
E-Data Teknoloji Pazarlama9,850,31

Edip Gayrimenkul5,0610,0052,41
Ege Endüstri1.309,601,21-21,34
Ege Gübre174,200,3521,43
Ege Profil26,740,83-30,07
Ege Seramik12,563,0429,99
Egeplast23,70-1,25-28,83
Ekiz Kimya6,96-0,57-2,38
Emek Elektrik2,18-1,36-23,65
Eminiş Ambalaj20,40-2,30-44,63
Emlak Konut GMYO1,800,56-14,88
Enerjisa Enerji9,930,20-13,88
Enka İnşaat9,091,0029,09
Erbosan142,600,35251,62
Ereğli Demir Çelik18,151,2838,17
Ersu Gıda3,673,38-25,71
Escar Turizm Taşımacılık16,800,54

Escort Teknoloji5,23-3,33-20,40
Esenboğa Elektrik29,820,6856,73
Etiler Gıda5,60-2,4440,70
Euro Kapital Yat. Ort.7,61-2,4499,24
Euro Trend Yat. Ort.3,616,492,03
Euro Yat. Ort.3,88-0,51-12,64
Euro Yatırım Holding3,170,0011,62
Fade Gıda14,513,21178,95
Fenerbahçe Futbol36,561,1123,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,635,62-10,78
F-M İzmit Piston99,000,51-19,25
Fonet Bilgi Teknolojileri12,540,32-3,76
Ford Otosan170,500,3539,60
Formet Celik Kapi Sanayi1,16-0,85-52,72
Frigo Pak Gıda18,016,82-14,16
Galata Wind Enerji3,45-1,15

Galatasaray Sportif3,68-0,81-9,14
Garanti Bankası8,11-1,93-20,11
Garanti Faktoring9,20-0,65-17,34
Garanti Yat. Ort.2,29-0,87-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,530,0027,06
Gediz Ambalaj39,50-1,9947,39
Gentaş3,880,78-33,80
Gersan Elektrik6,525,166,19
Global Men. Değ.6,632,1610,32
Global Yat. Holding3,110,32-33,55
Good-Year6,961,31-12,65
Göltaş Çimento37,70-1,41-8,15
Gözde Girişim5,201,17-34,84
GSD Denizcilik5,51-0,909,33
GSD Holding1,77-0,56-29,48
Gübre Fabrik.49,862,30-42,06
Güler Yat. Holding2,482,48-28,38
Halk GMYO2,39-2,45-21,59
Hatay Tekstil16,38-0,1220,13
Hedef Girişim2,740,008,52
Hektaş7,58-0,9241,89
HUB Girişim11,140,45-38,79
Hürriyet Gzt.1,579,79-25,24
ICBC Turkey Bank5,240,19-19,38
İdealist Danışmanlık53,60-3,60298,22
İdealist GMYO2,119,90-11,08
İhlas Ev Aletleri1,011,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,11-0,89-54,94
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,752,74-34,21
İndeks Bilgisayar6,050,3330,22
Info Yatırım3,92-1,26-16,07
İntema36,080,17-9,57
Inveo Yatırım Holding113,500,00156,67
İpek Doğal Enerji11,14-0,18-14,83
İskenderun Demir Çelik11,462,0526,82
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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