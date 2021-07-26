Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,58
|-3,46
|-27,91
|Acıpayam Selüloz
|16,16
|0,75
|-5,61
|Adel Kalemcilik
|23,60
|-4,53
|-31,06
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|-0,88
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,70
|-0,27
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,69
|0,00
|0,60
|Ak Enerji
|1,63
|5,84
|-26,24
|Akbank
|5,12
|-0,78
|-24,24
|Akçansa
|14,33
|0,49
|-11,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|2,25
|-24,27
|Akfen GMYO
|3,99
|-0,25
|-17,90
|Akın Tekstil
|34,24
|-0,98
|7,81
|Akiş GMYO
|1,78
|0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|40,42
|-2,08
|-35,28
|Aksa
|15,87
|1,15
|14,88
|Aksa Enerji
|12,20
|2,78
|63,98
|Aksigorta
|7,81
|-0,38
|-10,21
|Aksu Enerji
|8,71
|3,20
|15,41
|Alarko Carrıer
|300,20
|-4,82
|-17,42
|Alarko GMYO
|20,00
|0,55
|-21,04
|Alarko Holding
|9,30
|0,43
|9,14
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,76
|-0,55
|-26,64
|Alkim Kağıt
|15,40
|-0,65
|18,98
|Alkim Kimya
|15,07
|0,27
|6,98
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,70
|0,00
|-22,37
|Altınyunus Çeşme
|59,55
|-4,41
|19,20
|Anadolu Efes
|21,98
|0,83
|2,90
|Anadolu Grubu Holding
|23,86
|-0,17
|-8,67
|Anadolu Hayat Emek.
|8,90
|-1,77
|10,76
|Anadolu Isuzu
|15,29
|0,07
|-15,06
|Anadolu Sigorta
|6,16
|-0,81
|-14,69
|Anel Elektrik
|2,86
|2,14
|-9,78
|Arçelik
|32,44
|-0,86
|13,99
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,40
|0,00
|11,06
|Arena Bilgisayar
|10,91
|0,83
|0,07
|Armada Bilgisayar
|53,50
|-3,34
|9,01
|Arsan Tekstil
|4,32
|0,70
|7,06
|Arzum Ev Aletleri
|16,22
|0,50
|-32,88
|Aselsan
|14,45
|-0,07
|-20,82
|Ata GMYO
|3,62
|-0,82
|-34,30
|Atakule GMYO
|2,52
|9,09
|7,64
|Atlantis Yatırım Holding
|3,85
|1,32
|-30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|-1,80
|-6,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|31,86
|1,79
|Avrasya GMYO
|3,00
|-0,33
|14,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,98
|-0,67
|-6,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,25
|9,83
|-12,50
|Aydem Enerji
|6,08
|-0,16
|Ayen Enerji
|4,40
|0,00
|-18,67
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,25
|-1,35
|61,80
|Aygaz
|14,17
|0,28
|-0,12
|Bagfaş
|17,40
|-0,57
|-13,00
|Bak Ambalaj
|19,34
|1,63
|-2,21
|Balatacılar Balatacılık
|5,00
|0,00
|-39,32
|Bantaş Ambalaj
|5,51
|2,04
|17,48
|Banvit
|60,55
|-0,74
|16,44
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,25
|2,69
|Baştaş Başkent Çimento
|12,20
|-0,33
|-29,76
|Batı Çimento
|13,37
|1,06
|183,86
|Batısöke Çimento
|2,16
|3,35
|-11,48
|Bayrak Taban Sanayi
|10,61
|1,63
|0,00
|Bera Holding
|11,62
|1,04
|-42,70
|Berkosan Yalıtım
|9,36
|1,19
|4,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,35
|3,59
|57,18
|Beyaz Filo
|8,65
|-1,03
|-14,18
|Bilici Yatırım
|20,84
|8,65
|276,63
|Bim Mağazalar
|61,35
|0,41
|-13,95
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,56
|-2,61
|Birko Mensucat
|0,85
|-9,57
|-23,42
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,99
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,38
|0,18
|-25,91
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,79
|6,43
|Boğaziçi Beton
|5,55
|1,28
|Borusan Mannesmann
|24,60
|-1,60
|-11,51
|Borusan Yat. Paz.
|304,00
|-2,19
|-33,08
|Bosch Fren Sistemleri
|866,10
|0,42
|-29,57
|Bossa
|26,84
|0,68
|50,36
|Brisa
|21,42
|2,19
|10,62
|Burçelik
|18,56
|0,60
|-11,70
|Burçelik Vana
|22,72
|1,43
|-54,25
|Bursa Çimento
|3,31
|0,61
|-33,50
|Carrefoursa
|39,10
|-1,56
|-45,54
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|2,04
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,87
|8,57
|37,95
|Coca Cola İçecek
|82,80
|2,03
|30,38
|Cosmos Yat. Holding
|9,24
|-0,43
|14,64
|Credıtwest Faktorıng
|4,61
|-0,22
|-21,47
|Çan2 Termik
|10,65
|-0,47
|Çelebi
|175,30
|-3,20
|-3,96
|Çelik Halat
|6,17
|-0,64
|-32,18
|Çemaş Döküm
|1,18
|3,51
|-30,69
|Çemtaş
|12,92
|1,41
|-17,77
|Çimbeton
|218,90
|3,01
|-26,17
|Çimentaş
|27,74
|0,00
|-23,29
|Çimsa
|22,92
|-0,26
|28,76
|Çuhadaroğlu Metal
|7,10
|1,43
|-6,67
|Dagi Giyim
|2,14
|0,47
|-37,18
|Dagi Yatırım Holding
|14,83
|-1,33
|14,96
|Dardanel
|14,20
|-0,56
|-57,61
|Datagate Bilgisayar
|11,36
|-0,44
|-29,48
|Demısaş Döküm
|7,56
|-1,05
|16,75
|Denge Holding
|1,12
|-2,61
|-63,13
|Deniz GMYO
|1,85
|1,09
|0,43
|Derimod
|11,57
|1,49
|18,79
|Derlüks Yatırım Holding
|4,44
|4,72
|-49,66
|Desa Deri
|10,82
|-1,64
|11,09
|Despec Bilgisayar
|9,23
|-0,11
|-29,33
|Deva Holding
|24,64
|-0,48
|2,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,59
|0,28
|-1,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,44
|-1,71
|-7,77
|Ditaş Doğan
|15,00
|0,67
|15,33
|DO-CO
|688,00
|3,01
|9,21
|Doğan Burda
|13,47
|-2,74
|-39,97
|Doğan Holding
|2,62
|-1,50
|-12,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|1,40
|-6,40
|Doğusan
|6,27
|0,80
|43,15
|Doğuş GMYO
|7,90
|-1,25
|-3,30
|Doğuş Otomotiv
|25,26
|0,00
|-2,56
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|1,69
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|10,40
|0,68
|-0,86
|Dyo Boya
|11,73
|1,56
|4,29
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|0,52
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,06
|1,44
|41,39
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|9,85
|0,31
|Edip Gayrimenkul
|5,06
|10,00
|52,41
|Ege Endüstri
|1.309,60
|1,21
|-21,34
|Ege Gübre
|174,20
|0,35
|21,43
|Ege Profil
|26,74
|0,83
|-30,07
|Ege Seramik
|12,56
|3,04
|29,99
|Egeplast
|23,70
|-1,25
|-28,83
|Ekiz Kimya
|6,96
|-0,57
|-2,38
|Emek Elektrik
|2,18
|-1,36
|-23,65
|Eminiş Ambalaj
|20,40
|-2,30
|-44,63
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|0,56
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|9,93
|0,20
|-13,88
|Enka İnşaat
|9,09
|1,00
|29,09
|Erbosan
|142,60
|0,35
|251,62
|Ereğli Demir Çelik
|18,15
|1,28
|38,17
|Ersu Gıda
|3,67
|3,38
|-25,71
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,80
|0,54
|Escort Teknoloji
|5,23
|-3,33
|-20,40
|Esenboğa Elektrik
|29,82
|0,68
|56,73
|Etiler Gıda
|5,60
|-2,44
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,61
|-2,44
|99,24
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,61
|6,49
|2,03
|Euro Yat. Ort.
|3,88
|-0,51
|-12,64
|Euro Yatırım Holding
|3,17
|0,00
|11,62
|Fade Gıda
|14,51
|3,21
|178,95
|Fenerbahçe Futbol
|36,56
|1,11
|23,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,63
|5,62
|-10,78
|F-M İzmit Piston
|99,00
|0,51
|-19,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,54
|0,32
|-3,76
|Ford Otosan
|170,50
|0,35
|39,60
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|-0,85
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|18,01
|6,82
|-14,16
|Galata Wind Enerji
|3,45
|-1,15
|Galatasaray Sportif
|3,68
|-0,81
|-9,14
|Garanti Bankası
|8,11
|-1,93
|-20,11
|Garanti Faktoring
|9,20
|-0,65
|-17,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-0,87
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,53
|0,00
|27,06
|Gediz Ambalaj
|39,50
|-1,99
|47,39
|Gentaş
|3,88
|0,78
|-33,80
|Gersan Elektrik
|6,52
|5,16
|6,19
|Global Men. Değ.
|6,63
|2,16
|10,32
|Global Yat. Holding
|3,11
|0,32
|-33,55
|Good-Year
|6,96
|1,31
|-12,65
|Göltaş Çimento
|37,70
|-1,41
|-8,15
|Gözde Girişim
|5,20
|1,17
|-34,84
|GSD Denizcilik
|5,51
|-0,90
|9,33
|GSD Holding
|1,77
|-0,56
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|49,86
|2,30
|-42,06
|Güler Yat. Holding
|2,48
|2,48
|-28,38
|Halk GMYO
|2,39
|-2,45
|-21,59
|Hatay Tekstil
|16,38
|-0,12
|20,13
|Hedef Girişim
|2,74
|0,00
|8,52
|Hektaş
|7,58
|-0,92
|41,89
|HUB Girişim
|11,14
|0,45
|-38,79
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|9,79
|-25,24
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|0,19
|-19,38
|İdealist Danışmanlık
|53,60
|-3,60
|298,22
|İdealist GMYO
|2,11
|9,90
|-11,08
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|1,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-0,89
|-54,94
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|2,74
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,05
|0,33
|30,22
|Info Yatırım
|3,92
|-1,26
|-16,07
|İntema
|36,08
|0,17
|-9,57
|Inveo Yatırım Holding
|113,50
|0,00
|156,67
|İpek Doğal Enerji
|11,14
|-0,18
|-14,83
|İskenderun Demir Çelik
|11,46
|2,05
|26,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi