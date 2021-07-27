Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,48
|-3,01
|-29,20
|Acıpayam Selüloz
|16,51
|2,80
|-3,56
|Adel Kalemcilik
|23,04
|-2,95
|-32,70
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-1,72
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,69
|0,82
|-27,79
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,66
|-0,06
|0,43
|Ak Enerji
|1,58
|-1,86
|-28,51
|Akbank
|5,09
|-0,78
|-24,68
|Akçansa
|14,55
|0,69
|-9,64
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|-1,61
|-23,85
|Akfen GMYO
|4,18
|3,98
|-13,99
|Akın Tekstil
|33,26
|-1,71
|4,72
|Akiş GMYO
|1,78
|0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|39,74
|-0,60
|-36,37
|Aksa
|15,85
|0,83
|14,73
|Aksa Enerji
|12,52
|2,45
|68,28
|Aksigorta
|7,82
|-0,13
|-10,10
|Aksu Enerji
|9,05
|2,96
|19,91
|Alarko Carrıer
|293,40
|0,86
|-19,29
|Alarko GMYO
|19,81
|0,05
|-21,79
|Alarko Holding
|9,32
|0,22
|9,37
|Albaraka Türk
|1,49
|0,68
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,20
|-0,56
|-28,52
|Alkim Kağıt
|15,11
|-0,72
|16,74
|Alkim Kimya
|14,86
|-0,60
|5,49
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,71
|0,59
|-21,92
|Altınyunus Çeşme
|56,60
|-3,74
|13,29
|Anadolu Efes
|22,14
|0,36
|3,65
|Anadolu Grubu Holding
|24,38
|2,09
|-6,68
|Anadolu Hayat Emek.
|9,66
|9,15
|20,22
|Anadolu Isuzu
|15,02
|-0,73
|-16,56
|Anadolu Sigorta
|6,34
|2,09
|-12,19
|Anel Elektrik
|2,87
|0,70
|-9,46
|Arçelik
|32,46
|-0,25
|14,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,00
|0,57
|10,23
|Arena Bilgisayar
|10,81
|0,75
|-0,85
|Armada Bilgisayar
|52,60
|0,10
|7,17
|Arsan Tekstil
|4,33
|-1,14
|7,30
|Arzum Ev Aletleri
|15,88
|-1,06
|-34,28
|Aselsan
|14,59
|0,14
|-20,05
|Ata GMYO
|3,80
|0,80
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,78
|9,45
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|3,99
|4,72
|-28,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-1,84
|-8,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,20
|1,26
|Avrasya GMYO
|3,00
|1,69
|14,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,81
|-0,71
|-12,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,77
|9,90
|-3,83
|Aydem Enerji
|6,38
|2,57
|Ayen Enerji
|4,42
|1,38
|-18,30
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,49
|2,82
|55,06
|Aygaz
|14,18
|0,50
|-0,05
|Bagfaş
|16,70
|-1,76
|-16,50
|Bak Ambalaj
|20,28
|5,35
|2,55
|Balatacılar Balatacılık
|4,84
|-3,39
|-41,26
|Bantaş Ambalaj
|5,64
|-0,70
|20,26
|Banvit
|60,75
|0,16
|16,83
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,05
|1,14
|Baştaş Başkent Çimento
|11,79
|-0,92
|-32,12
|Batı Çimento
|13,31
|-0,08
|182,59
|Batısöke Çimento
|2,16
|0,00
|-11,48
|Bayrak Taban Sanayi
|10,62
|-0,19
|0,09
|Bera Holding
|11,06
|-2,81
|-45,46
|Berkosan Yalıtım
|9,25
|0,43
|3,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,36
|1,44
|57,43
|Beyaz Filo
|8,56
|-0,81
|-15,07
|Bilici Yatırım
|20,64
|-1,53
|273,01
|Bim Mağazalar
|61,15
|-0,57
|-14,23
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,30
|-0,36
|Birko Mensucat
|0,97
|-3,00
|-12,61
|Birlik Mensucat
|1,97
|-1,50
|-43,06
|Bizim Mağazaları
|11,18
|-1,58
|-27,21
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,14
|1,85
|Boğaziçi Beton
|5,49
|0,73
|Borusan Mannesmann
|24,44
|1,16
|-12,09
|Borusan Yat. Paz.
|291,50
|-0,55
|-35,83
|Bosch Fren Sistemleri
|858,50
|-0,52
|-30,19
|Bossa
|27,20
|1,12
|52,38
|Brisa
|21,76
|0,74
|12,38
|Burçelik
|18,73
|1,41
|-10,89
|Burçelik Vana
|22,88
|1,78
|-53,93
|Bursa Çimento
|3,26
|-0,31
|-34,51
|Carrefoursa
|38,32
|-1,24
|-46,63
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|0,50
|13,21
|Ceo Event Medya
|8,71
|0,23
|35,46
|Coca Cola İçecek
|83,35
|0,48
|31,24
|Cosmos Yat. Holding
|9,01
|-2,07
|11,79
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|0,00
|-21,12
|Çan2 Termik
|10,49
|-0,57
|Çelebi
|172,60
|1,95
|-5,44
|Çelik Halat
|6,21
|0,81
|-31,74
|Çemaş Döküm
|1,19
|-1,65
|-30,11
|Çemtaş
|13,30
|3,10
|-15,35
|Çimbeton
|211,30
|-1,45
|-28,74
|Çimentaş
|27,50
|-1,08
|-23,95
|Çimsa
|23,76
|1,02
|33,48
|Çuhadaroğlu Metal
|7,09
|-1,66
|-6,80
|Dagi Giyim
|2,14
|0,47
|-37,18
|Dagi Yatırım Holding
|14,45
|-0,82
|12,02
|Dardanel
|14,06
|0,00
|-58,03
|Datagate Bilgisayar
|11,22
|-0,62
|-30,35
|Demısaş Döküm
|7,65
|0,13
|18,14
|Denge Holding
|1,14
|0,00
|-62,47
|Deniz GMYO
|1,82
|-1,09
|-1,20
|Derimod
|11,67
|0,52
|19,82
|Derlüks Yatırım Holding
|4,51
|-3,22
|-48,87
|Desa Deri
|10,51
|-1,41
|7,91
|Despec Bilgisayar
|9,19
|-0,86
|-29,63
|Deva Holding
|25,16
|0,80
|4,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,49
|-0,38
|-2,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,72
|9,73
|-0,27
|Ditaş Doğan
|15,35
|2,74
|18,02
|DO-CO
|688,60
|-0,20
|9,30
|Doğan Burda
|13,11
|-0,98
|-41,58
|Doğan Holding
|2,53
|-1,94
|-15,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,46
|-6,82
|Doğusan
|6,46
|-0,46
|47,49
|Doğuş GMYO
|7,80
|-0,13
|-4,53
|Doğuş Otomotiv
|25,78
|-0,54
|-0,55
|Döktaş Dökümcülük
|29,90
|1,70
|-2,35
|Duran Doğan Basım
|10,40
|-0,48
|-0,86
|Dyo Boya
|11,68
|0,17
|3,85
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|-0,68
|-19,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,00
|-2,12
|37,45
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|10,40
|1,07
|Edip Gayrimenkul
|5,56
|9,88
|67,47
|Ege Endüstri
|1.261,00
|-0,30
|-24,26
|Ege Gübre
|170,10
|-1,62
|18,57
|Ege Profil
|27,08
|-1,81
|-29,18
|Ege Seramik
|12,43
|-0,96
|28,64
|Egeplast
|22,50
|-1,75
|-32,43
|Ekiz Kimya
|7,20
|2,86
|0,98
|Emek Elektrik
|2,34
|9,35
|-18,05
|Eminiş Ambalaj
|20,40
|0,00
|-44,63
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|10,03
|1,01
|-13,01
|Enka İnşaat
|9,27
|1,42
|31,64
|Erbosan
|138,80
|-1,42
|242,25
|Ereğli Demir Çelik
|18,14
|0,55
|38,09
|Ersu Gıda
|3,69
|1,65
|-25,30
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,55
|-0,42
|Escort Teknoloji
|5,20
|0,19
|-20,85
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|0,21
|52,63
|Etiler Gıda
|5,60
|0,54
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,28
|-3,45
|90,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|3,64
|4,57
|Euro Yat. Ort.
|3,82
|-1,29
|-13,99
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|0,61
|15,85
|Fade Gıda
|15,28
|4,23
|193,75
|Fenerbahçe Futbol
|36,68
|0,22
|24,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-2,30
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|96,40
|-1,18
|-21,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,33
|-0,48
|-5,37
|Ford Otosan
|167,60
|-0,95
|37,22
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,20
|3,45
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|17,38
|-0,69
|-17,16
|Galata Wind Enerji
|3,47
|0,58
|Galatasaray Sportif
|3,76
|2,73
|-7,16
|Garanti Bankası
|8,15
|0,00
|-19,71
|Garanti Faktoring
|9,30
|3,68
|-16,44
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|-0,87
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,43
|-0,54
|25,38
|Gediz Ambalaj
|39,48
|0,10
|47,31
|Gentaş
|3,88
|0,00
|-33,80
|Gersan Elektrik
|5,94
|-3,41
|-3,26
|Global Men. Değ.
|6,28
|0,32
|4,49
|Global Yat. Holding
|3,11
|0,32
|-33,55
|Good-Year
|7,08
|1,87
|-11,15
|Göltaş Çimento
|36,26
|-1,79
|-11,66
|Gözde Girişim
|5,27
|1,35
|-33,96
|GSD Denizcilik
|5,35
|-2,01
|6,15
|GSD Holding
|1,78
|0,56
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|48,34
|-0,70
|-43,82
|Güler Yat. Holding
|2,60
|-0,38
|-24,91
|Halk GMYO
|2,38
|0,85
|-21,91
|Hatay Tekstil
|16,29
|-0,18
|19,47
|Hedef Girişim
|2,67
|-0,74
|5,75
|Hektaş
|7,46
|-0,93
|39,64
|HUB Girişim
|10,95
|-0,27
|-39,84
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-5,10
|-29,05
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|-0,39
|-20,77
|İdealist Danışmanlık
|50,55
|-2,60
|275,56
|İdealist GMYO
|2,32
|9,95
|-2,23
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|0,00
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|2,70
|-53,72
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,03
|-0,17
|29,79
|Info Yatırım
|3,89
|-0,51
|-16,71
|İntema
|35,18
|-2,01
|-11,83
|Inveo Yatırım Holding
|111,60
|-1,33
|152,37
|İpek Doğal Enerji
|11,14
|0,18
|-14,83
|İskenderun Demir Çelik
|11,63
|0,00
|28,71
(Sürecek)
Kaynak: AA
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