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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

27.07.2021 14:07
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,48-3,01-29,20
Acıpayam Selüloz16,512,80-3,56
Adel Kalemcilik23,04-2,95-32,70
Adese Gayrimenkul1,14-1,72-59,29
Afyon Çimento3,690,82-27,79
AGESA Hayat Emeklilik17,66-0,060,43
Ak Enerji1,58-1,86-28,51
Akbank5,09-0,78-24,68
Akçansa14,550,69-9,64
Akdeniz Yatırım Hold.1,83-1,61-23,85
Akfen GMYO4,183,98-13,99
Akın Tekstil33,26-1,714,72
Akiş GMYO1,780,56-36,25
Akmerkez GMYO39,74-0,60-36,37
Aksa15,850,8314,73
Aksa Enerji12,522,4568,28
Aksigorta7,82-0,13-10,10
Aksu Enerji9,052,9619,91
Alarko Carrıer293,400,86-19,29
Alarko GMYO19,810,05-21,79
Alarko Holding9,320,229,37
Albaraka Türk1,490,68-23,20
Alcatel Lucent Teletaş21,20-0,56-28,52
Alkim Kağıt15,11-0,7216,74
Alkim Kimya14,86-0,605,49
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,710,59-21,92
Altınyunus Çeşme56,60-3,7413,29
Anadolu Efes22,140,363,65
Anadolu Grubu Holding24,382,09-6,68
Anadolu Hayat Emek.9,669,1520,22
Anadolu Isuzu15,02-0,73-16,56
Anadolu Sigorta6,342,09-12,19
Anel Elektrik2,870,70-9,46
Arçelik32,46-0,2514,06
ARD Bilişim Teknolojileri53,000,5710,23
Arena Bilgisayar10,810,75-0,85
Armada Bilgisayar52,600,107,17
Arsan Tekstil4,33-1,147,30
Arzum Ev Aletleri15,88-1,06-34,28
Aselsan14,590,14-20,05
Ata GMYO3,800,80-31,03
Atakule GMYO2,789,4518,75
Atlantis Yatırım Holding3,994,72-28,24
Atlas Yat. Ort.1,60-1,84-8,57
ATP Ticari Bilgisayar32,201,26

Avrasya GMYO3,001,6914,53
Avrasya Petrol ve Tur.2,81-0,71-12,19
Avrupa Yatırım Holding5,779,90-3,83
Aydem Enerji6,382,57

Ayen Enerji4,421,38-18,30
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,492,8255,06
Aygaz14,180,50-0,05
Bagfaş16,70-1,76-16,50
Bak Ambalaj20,285,352,55
Balatacılar Balatacılık4,84-3,39-41,26
Bantaş Ambalaj5,64-0,7020,26
Banvit60,750,1616,83
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,051,14

Baştaş Başkent Çimento11,79-0,92-32,12
Batı Çimento13,31-0,08182,59
Batısöke Çimento2,160,00-11,48
Bayrak Taban Sanayi10,62-0,190,09
Bera Holding11,06-2,81-45,46
Berkosan Yalıtım9,250,433,70
Beşiktaş Futbol Yat.6,361,4457,43
Beyaz Filo8,56-0,81-15,07
Bilici Yatırım20,64-1,53273,01
Bim Mağazalar61,15-0,57-14,23
Biotrend Çevre ve Enerji27,30-0,36

Birko Mensucat0,97-3,00-12,61
Birlik Mensucat1,97-1,50-43,06
Bizim Mağazaları11,18-1,58-27,21
BMS Çelik Hasır Sanayi7,141,85

Boğaziçi Beton5,490,73

Borusan Mannesmann24,441,16-12,09
Borusan Yat. Paz.291,50-0,55-35,83
Bosch Fren Sistemleri858,50-0,52-30,19
Bossa27,201,1252,38
Brisa21,760,7412,38
Burçelik18,731,41-10,89
Burçelik Vana22,881,78-53,93
Bursa Çimento3,26-0,31-34,51
Carrefoursa38,32-1,24-46,63
Casa Emtia Petrol120,000,5013,21
Ceo Event Medya8,710,2335,46
Coca Cola İçecek83,350,4831,24
Cosmos Yat. Holding9,01-2,0711,79
Credıtwest Faktorıng4,630,00-21,12
Çan2 Termik10,49-0,57

Çelebi172,601,95-5,44
Çelik Halat6,210,81-31,74
Çemaş Döküm1,19-1,65-30,11
Çemtaş13,303,10-15,35
Çimbeton211,30-1,45-28,74
Çimentaş27,50-1,08-23,95
Çimsa23,761,0233,48
Çuhadaroğlu Metal7,09-1,66-6,80
Dagi Giyim2,140,47-37,18
Dagi Yatırım Holding14,45-0,8212,02
Dardanel14,060,00-58,03
Datagate Bilgisayar11,22-0,62-30,35
Demısaş Döküm7,650,1318,14
Denge Holding1,140,00-62,47
Deniz GMYO1,82-1,09-1,20
Derimod11,670,5219,82
Derlüks Yatırım Holding4,51-3,22-48,87
Desa Deri10,51-1,417,91
Despec Bilgisayar9,19-0,86-29,63
Deva Holding25,160,804,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,49-0,38-2,65
Diriteks Diriliş Tekstil3,729,73-0,27
Ditaş Doğan15,352,7418,02
DO-CO688,60-0,209,30
Doğan Burda13,11-0,98-41,58
Doğan Holding2,53-1,94-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,46-6,82
Doğusan6,46-0,4647,49
Doğuş GMYO7,80-0,13-4,53
Doğuş Otomotiv25,78-0,54-0,55
Döktaş Dökümcülük29,901,70-2,35
Duran Doğan Basım10,40-0,48-0,86
Dyo Boya11,680,173,85
Eczacıbaşı İlaç5,80-0,68-19,47
Eczacıbaşı Yatırım37,00-2,1237,45
E-Data Teknoloji Pazarlama10,401,07

Edip Gayrimenkul5,569,8867,47
Ege Endüstri1.261,00-0,30-24,26
Ege Gübre170,10-1,6218,57
Ege Profil27,08-1,81-29,18
Ege Seramik12,43-0,9628,64
Egeplast22,50-1,75-32,43
Ekiz Kimya7,202,860,98
Emek Elektrik2,349,35-18,05
Eminiş Ambalaj20,400,00-44,63
Emlak Konut GMYO1,80-0,55-14,88
Enerjisa Enerji10,031,01-13,01
Enka İnşaat9,271,4231,64
Erbosan138,80-1,42242,25
Ereğli Demir Çelik18,140,5538,09
Ersu Gıda3,691,65-25,30
Escar Turizm Taşımacılık16,55-0,42

Escort Teknoloji5,200,19-20,85
Esenboğa Elektrik29,040,2152,63
Etiler Gıda5,600,5440,70
Euro Kapital Yat. Ort.7,28-3,4590,60
Euro Trend Yat. Ort.3,703,644,57
Euro Yat. Ort.3,82-1,29-13,99
Euro Yatırım Holding3,290,6115,85
Fade Gıda15,284,23193,75
Fenerbahçe Futbol36,680,2224,09
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-2,30-13,50
F-M İzmit Piston96,40-1,18-21,37
Fonet Bilgi Teknolojileri12,33-0,48-5,37
Ford Otosan167,60-0,9537,22
Formet Celik Kapi Sanayi1,203,45-51,08
Frigo Pak Gıda17,38-0,69-17,16
Galata Wind Enerji3,470,58

Galatasaray Sportif3,762,73-7,16
Garanti Bankası8,150,00-19,71
Garanti Faktoring9,303,68-16,44
Garanti Yat. Ort.2,28-0,87-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,43-0,5425,38
Gediz Ambalaj39,480,1047,31
Gentaş3,880,00-33,80
Gersan Elektrik5,94-3,41-3,26
Global Men. Değ.6,280,324,49
Global Yat. Holding3,110,32-33,55
Good-Year7,081,87-11,15
Göltaş Çimento36,26-1,79-11,66
Gözde Girişim5,271,35-33,96
GSD Denizcilik5,35-2,016,15
GSD Holding1,780,56-29,08
Gübre Fabrik.48,34-0,70-43,82
Güler Yat. Holding2,60-0,38-24,91
Halk GMYO2,380,85-21,91
Hatay Tekstil16,29-0,1819,47
Hedef Girişim2,67-0,745,75
Hektaş7,46-0,9339,64
HUB Girişim10,95-0,27-39,84
Hürriyet Gzt.1,49-5,10-29,05
ICBC Turkey Bank5,15-0,39-20,77
İdealist Danışmanlık50,55-2,60275,56
İdealist GMYO2,329,95-2,23
İhlas Ev Aletleri1,000,00-46,32
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,142,70-53,72
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,762,70-33,33
İndeks Bilgisayar6,03-0,1729,79
Info Yatırım3,89-0,51-16,71
İntema35,18-2,01-11,83
Inveo Yatırım Holding111,60-1,33152,37
İpek Doğal Enerji11,140,18-14,83
İskenderun Demir Çelik11,630,0028,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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