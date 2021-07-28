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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

28.07.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,19-2,08-32,95
Acıpayam Selüloz16,280,00-4,91
Adel Kalemcilik23,240,17-32,12
Adese Gayrimenkul1,140,00-59,29
Afyon Çimento3,792,43-25,83
AGESA Hayat Emeklilik18,492,845,15
Ak Enerji1,560,65-29,41
Akbank5,160,39-23,65
Akçansa14,620,90-9,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,882,17-21,77
Akfen GMYO4,09-0,73-15,84
Akın Tekstil34,423,998,38
Akiş GMYO1,875,06-33,03
Akmerkez GMYO39,08-1,01-37,42
Aksa16,051,6516,18
Aksa Enerji12,56-0,1668,82
Aksigorta7,970,13-8,37
Aksu Enerji8,421,4511,56
Alarko Carrıer304,803,67-16,15
Alarko GMYO20,441,29-19,31
Alarko Holding9,490,3211,37
Albaraka Türk1,470,00-24,23
Alcatel Lucent Teletaş21,320,38-28,12
Alkim Kağıt15,461,3119,44
Alkim Kimya15,060,876,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,71-0,58-21,92
Altınyunus Çeşme60,005,2620,10
Anadolu Efes22,04-0,183,18
Anadolu Grubu Holding24,46-0,57-6,37
Anadolu Hayat Emek.9,942,1623,70
Anadolu Isuzu15,260,79-15,22
Anadolu Sigorta6,320,00-12,47
Anel Elektrik2,890,35-8,83
Arçelik32,700,3114,90
ARD Bilişim Teknolojileri53,450,4711,17
Arena Bilgisayar10,760,47-1,31
Armada Bilgisayar52,60-0,947,17
Arsan Tekstil4,490,4511,27
Arzum Ev Aletleri15,990,57-33,83
Aselsan14,800,27-18,90
Ata GMYO3,973,12-27,95
Atakule GMYO2,841,7921,31
Atlantis Yatırım Holding3,982,05-28,42
Atlas Yat. Ort.1,580,64-9,71
ATP Ticari Bilgisayar32,561,75

Avrasya GMYO3,258,7024,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,962,42-7,50
Avrupa Yatırım Holding5,48-5,03-8,67
Aydem Enerji6,461,25

Ayen Enerji4,430,91-18,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,620,7456,21
Aygaz14,23-0,210,31
Bagfaş16,35-1,33-18,25
Bak Ambalaj21,12-0,196,79
Balatacılar Balatacılık4,850,00-41,14
Bantaş Ambalaj5,671,0720,90
Banvit60,60-0,4116,54
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,552,50

Baştaş Başkent Çimento12,001,95-30,92
Batı Çimento13,280,38181,95
Batısöke Çimento2,220,91-9,02
Bayrak Taban Sanayi10,28-1,25-3,11
Bera Holding11,08-0,18-45,36
Berkosan Yalıtım9,380,435,16
Beşiktaş Futbol Yat.6,380,0057,92
Beyaz Filo8,590,00-14,78
Bilici Yatırım21,225,05283,49
Bim Mağazalar61,65-0,16-13,53
Biotrend Çevre ve Enerji27,060,07

Birko Mensucat0,960,00-13,51
Birlik Mensucat2,001,52-42,20
Bizim Mağazaları11,340,98-26,17
BMS Çelik Hasır Sanayi7,305,95

Boğaziçi Beton5,33-1,84

Borusan Mannesmann26,428,81-4,96
Borusan Yat. Paz.307,705,70-32,27
Bosch Fren Sistemleri862,000,28-29,90
Bossa26,820,6050,25
Brisa22,402,7515,68
Burçelik18,800,43-10,56
Burçelik Vana23,120,70-53,44
Bursa Çimento3,331,22-33,10
Carrefoursa38,600,05-46,24
Casa Emtia Petrol118,902,1512,17
Ceo Event Medya8,41-0,5930,79
Coca Cola İçecek82,40-1,0829,75
Cosmos Yat. Holding9,101,0012,90
Credıtwest Faktorıng4,50-0,44-23,34
Çan2 Termik10,450,38

Çelebi174,20-1,97-4,56
Çelik Halat6,392,90-29,76
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş13,250,30-15,66
Çimbeton213,401,52-28,03
Çimentaş27,020,15-25,28
Çimsa23,78-0,0833,60
Çuhadaroğlu Metal7,140,14-6,14
Dagi Giyim2,171,40-36,30
Dagi Yatırım Holding15,215,1117,91
Dardanel14,291,13-57,34
Datagate Bilgisayar11,380,89-29,36
Demısaş Döküm7,39-1,3414,12
Denge Holding1,120,00-63,13
Deniz GMYO1,892,722,60
Derimod11,410,0017,15
Derlüks Yatırım Holding4,572,01-48,19
Desa Deri10,60-0,668,83
Despec Bilgisayar9,24-0,11-29,25
Deva Holding25,400,635,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,732,39-0,42
Diriteks Diriliş Tekstil3,887,484,02
Ditaş Doğan15,331,1217,87
DO-CO686,70-0,339,00
Doğan Burda13,05-0,38-41,84
Doğan Holding2,54-0,39-15,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,221,83-4,68
Doğusan6,30-2,4843,84
Doğuş GMYO7,71-0,52-5,63
Doğuş Otomotiv25,861,02-0,25
Döktaş Dökümcülük30,441,53-0,59
Duran Doğan Basım10,550,480,57
Dyo Boya11,77-0,084,65
Eczacıbaşı İlaç5,820,52-19,19
Eczacıbaşı Yatırım38,363,0142,50
E-Data Teknoloji Pazarlama12,449,99

Edip Gayrimenkul5,916,2978,01
Ege Endüstri1.276,001,05-23,36
Ege Gübre175,602,6922,41
Ege Profil27,280,66-28,66
Ege Seramik12,721,8431,64
Egeplast22,08-1,25-33,69
Ekiz Kimya6,93-3,75-2,81
Emek Elektrik2,454,26-14,19
Eminiş Ambalaj20,701,27-43,81
Emlak Konut GMYO1,820,00-13,93
Enerjisa Enerji10,170,99-11,80
Enka İnşaat9,430,9633,91
Erbosan132,60-2,86226,96
Ereğli Demir Çelik18,600,6541,59
Ersu Gıda3,62-1,36-26,72
Escar Turizm Taşımacılık16,721,70

Escort Teknoloji5,310,38-19,18
Esenboğa Elektrik29,260,8353,79
Etiler Gıda5,550,0039,45
Euro Kapital Yat. Ort.7,14-1,5286,94
Euro Trend Yat. Ort.4,227,6519,27
Euro Yat. Ort.3,941,29-11,29
Euro Yatırım Holding3,29-1,2015,85
Fade Gıda14,06-4,48170,30
Fenerbahçe Futbol36,900,0024,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,612,35-11,46
F-M İzmit Piston98,000,31-20,06
Fonet Bilgi Teknolojileri12,500,81-4,07
Ford Otosan171,001,0040,00
Formet Celik Kapi Sanayi1,18-0,84-51,90
Frigo Pak Gıda17,09-0,93-18,54
Galata Wind Enerji3,624,93

Galatasaray Sportif3,70-0,27-8,64
Garanti Bankası8,250,61-18,73
Garanti Faktoring9,15-1,61-17,79
Garanti Yat. Ort.2,27-0,44-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,521,2126,90
Gediz Ambalaj39,860,0048,73
Gentaş3,910,77-33,29
Gersan Elektrik5,920,34-3,58
Global Men. Değ.6,28-0,164,49
Global Yat. Holding3,161,28-32,48
Good-Year7,241,26-9,14
Göltaş Çimento38,785,15-5,52
Gözde Girişim5,350,75-32,96
GSD Denizcilik5,462,638,33
GSD Holding1,790,56-28,69
Gübre Fabrik.50,150,70-41,72
Güler Yat. Holding2,46-2,77-28,96
Halk GMYO2,250,00-26,18
Hatay Tekstil16,813,1323,28
Hedef Girişim2,72-0,377,73
Hektaş7,772,2445,44
HUB Girişim11,090,27-39,07
Hürriyet Gzt.1,540,00-26,67
ICBC Turkey Bank5,210,58-19,85
İdealist Danışmanlık49,86-1,07270,43
İdealist GMYO2,559,917,46
İhlas Ev Aletleri1,000,00-46,32
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik1,150,88-53,32
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,771,32-32,46
İndeks Bilgisayar6,080,5030,86
Info Yatırım3,930,51-15,86
İntema36,101,52-9,52
Inveo Yatırım Holding114,402,69158,71
İpek Doğal Enerji11,270,99-13,84
İskenderun Demir Çelik11,910,1731,81
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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