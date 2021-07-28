Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,19
|-2,08
|-32,95
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|0,00
|-4,91
|Adel Kalemcilik
|23,24
|0,17
|-32,12
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,79
|2,43
|-25,83
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,49
|2,84
|5,15
|Ak Enerji
|1,56
|0,65
|-29,41
|Akbank
|5,16
|0,39
|-23,65
|Akçansa
|14,62
|0,90
|-9,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|2,17
|-21,77
|Akfen GMYO
|4,09
|-0,73
|-15,84
|Akın Tekstil
|34,42
|3,99
|8,38
|Akiş GMYO
|1,87
|5,06
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|39,08
|-1,01
|-37,42
|Aksa
|16,05
|1,65
|16,18
|Aksa Enerji
|12,56
|-0,16
|68,82
|Aksigorta
|7,97
|0,13
|-8,37
|Aksu Enerji
|8,42
|1,45
|11,56
|Alarko Carrıer
|304,80
|3,67
|-16,15
|Alarko GMYO
|20,44
|1,29
|-19,31
|Alarko Holding
|9,49
|0,32
|11,37
|Albaraka Türk
|1,47
|0,00
|-24,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,32
|0,38
|-28,12
|Alkim Kağıt
|15,46
|1,31
|19,44
|Alkim Kimya
|15,06
|0,87
|6,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,71
|-0,58
|-21,92
|Altınyunus Çeşme
|60,00
|5,26
|20,10
|Anadolu Efes
|22,04
|-0,18
|3,18
|Anadolu Grubu Holding
|24,46
|-0,57
|-6,37
|Anadolu Hayat Emek.
|9,94
|2,16
|23,70
|Anadolu Isuzu
|15,26
|0,79
|-15,22
|Anadolu Sigorta
|6,32
|0,00
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,89
|0,35
|-8,83
|Arçelik
|32,70
|0,31
|14,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,45
|0,47
|11,17
|Arena Bilgisayar
|10,76
|0,47
|-1,31
|Armada Bilgisayar
|52,60
|-0,94
|7,17
|Arsan Tekstil
|4,49
|0,45
|11,27
|Arzum Ev Aletleri
|15,99
|0,57
|-33,83
|Aselsan
|14,80
|0,27
|-18,90
|Ata GMYO
|3,97
|3,12
|-27,95
|Atakule GMYO
|2,84
|1,79
|21,31
|Atlantis Yatırım Holding
|3,98
|2,05
|-28,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|0,64
|-9,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,56
|1,75
|Avrasya GMYO
|3,25
|8,70
|24,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,96
|2,42
|-7,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,48
|-5,03
|-8,67
|Aydem Enerji
|6,46
|1,25
|Ayen Enerji
|4,43
|0,91
|-18,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,62
|0,74
|56,21
|Aygaz
|14,23
|-0,21
|0,31
|Bagfaş
|16,35
|-1,33
|-18,25
|Bak Ambalaj
|21,12
|-0,19
|6,79
|Balatacılar Balatacılık
|4,85
|0,00
|-41,14
|Bantaş Ambalaj
|5,67
|1,07
|20,90
|Banvit
|60,60
|-0,41
|16,54
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,55
|2,50
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|1,95
|-30,92
|Batı Çimento
|13,28
|0,38
|181,95
|Batısöke Çimento
|2,22
|0,91
|-9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,28
|-1,25
|-3,11
|Bera Holding
|11,08
|-0,18
|-45,36
|Berkosan Yalıtım
|9,38
|0,43
|5,16
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,38
|0,00
|57,92
|Beyaz Filo
|8,59
|0,00
|-14,78
|Bilici Yatırım
|21,22
|5,05
|283,49
|Bim Mağazalar
|61,65
|-0,16
|-13,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,06
|0,07
|Birko Mensucat
|0,96
|0,00
|-13,51
|Birlik Mensucat
|2,00
|1,52
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,34
|0,98
|-26,17
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,30
|5,95
|Boğaziçi Beton
|5,33
|-1,84
|Borusan Mannesmann
|26,42
|8,81
|-4,96
|Borusan Yat. Paz.
|307,70
|5,70
|-32,27
|Bosch Fren Sistemleri
|862,00
|0,28
|-29,90
|Bossa
|26,82
|0,60
|50,25
|Brisa
|22,40
|2,75
|15,68
|Burçelik
|18,80
|0,43
|-10,56
|Burçelik Vana
|23,12
|0,70
|-53,44
|Bursa Çimento
|3,33
|1,22
|-33,10
|Carrefoursa
|38,60
|0,05
|-46,24
|Casa Emtia Petrol
|118,90
|2,15
|12,17
|Ceo Event Medya
|8,41
|-0,59
|30,79
|Coca Cola İçecek
|82,40
|-1,08
|29,75
|Cosmos Yat. Holding
|9,10
|1,00
|12,90
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|-0,44
|-23,34
|Çan2 Termik
|10,45
|0,38
|Çelebi
|174,20
|-1,97
|-4,56
|Çelik Halat
|6,39
|2,90
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|13,25
|0,30
|-15,66
|Çimbeton
|213,40
|1,52
|-28,03
|Çimentaş
|27,02
|0,15
|-25,28
|Çimsa
|23,78
|-0,08
|33,60
|Çuhadaroğlu Metal
|7,14
|0,14
|-6,14
|Dagi Giyim
|2,17
|1,40
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|15,21
|5,11
|17,91
|Dardanel
|14,29
|1,13
|-57,34
|Datagate Bilgisayar
|11,38
|0,89
|-29,36
|Demısaş Döküm
|7,39
|-1,34
|14,12
|Denge Holding
|1,12
|0,00
|-63,13
|Deniz GMYO
|1,89
|2,72
|2,60
|Derimod
|11,41
|0,00
|17,15
|Derlüks Yatırım Holding
|4,57
|2,01
|-48,19
|Desa Deri
|10,60
|-0,66
|8,83
|Despec Bilgisayar
|9,24
|-0,11
|-29,25
|Deva Holding
|25,40
|0,63
|5,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,73
|2,39
|-0,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,88
|7,48
|4,02
|Ditaş Doğan
|15,33
|1,12
|17,87
|DO-CO
|686,70
|-0,33
|9,00
|Doğan Burda
|13,05
|-0,38
|-41,84
|Doğan Holding
|2,54
|-0,39
|-15,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|1,83
|-4,68
|Doğusan
|6,30
|-2,48
|43,84
|Doğuş GMYO
|7,71
|-0,52
|-5,63
|Doğuş Otomotiv
|25,86
|1,02
|-0,25
|Döktaş Dökümcülük
|30,44
|1,53
|-0,59
|Duran Doğan Basım
|10,55
|0,48
|0,57
|Dyo Boya
|11,77
|-0,08
|4,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|0,52
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,36
|3,01
|42,50
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|12,44
|9,99
|Edip Gayrimenkul
|5,91
|6,29
|78,01
|Ege Endüstri
|1.276,00
|1,05
|-23,36
|Ege Gübre
|175,60
|2,69
|22,41
|Ege Profil
|27,28
|0,66
|-28,66
|Ege Seramik
|12,72
|1,84
|31,64
|Egeplast
|22,08
|-1,25
|-33,69
|Ekiz Kimya
|6,93
|-3,75
|-2,81
|Emek Elektrik
|2,45
|4,26
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|20,70
|1,27
|-43,81
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,00
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,17
|0,99
|-11,80
|Enka İnşaat
|9,43
|0,96
|33,91
|Erbosan
|132,60
|-2,86
|226,96
|Ereğli Demir Çelik
|18,60
|0,65
|41,59
|Ersu Gıda
|3,62
|-1,36
|-26,72
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,72
|1,70
|Escort Teknoloji
|5,31
|0,38
|-19,18
|Esenboğa Elektrik
|29,26
|0,83
|53,79
|Etiler Gıda
|5,55
|0,00
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,14
|-1,52
|86,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,22
|7,65
|19,27
|Euro Yat. Ort.
|3,94
|1,29
|-11,29
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|-1,20
|15,85
|Fade Gıda
|14,06
|-4,48
|170,30
|Fenerbahçe Futbol
|36,90
|0,00
|24,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,61
|2,35
|-11,46
|F-M İzmit Piston
|98,00
|0,31
|-20,06
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,50
|0,81
|-4,07
|Ford Otosan
|171,00
|1,00
|40,00
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,18
|-0,84
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|17,09
|-0,93
|-18,54
|Galata Wind Enerji
|3,62
|4,93
|Galatasaray Sportif
|3,70
|-0,27
|-8,64
|Garanti Bankası
|8,25
|0,61
|-18,73
|Garanti Faktoring
|9,15
|-1,61
|-17,79
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|-0,44
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,52
|1,21
|26,90
|Gediz Ambalaj
|39,86
|0,00
|48,73
|Gentaş
|3,91
|0,77
|-33,29
|Gersan Elektrik
|5,92
|0,34
|-3,58
|Global Men. Değ.
|6,28
|-0,16
|4,49
|Global Yat. Holding
|3,16
|1,28
|-32,48
|Good-Year
|7,24
|1,26
|-9,14
|Göltaş Çimento
|38,78
|5,15
|-5,52
|Gözde Girişim
|5,35
|0,75
|-32,96
|GSD Denizcilik
|5,46
|2,63
|8,33
|GSD Holding
|1,79
|0,56
|-28,69
|Gübre Fabrik.
|50,15
|0,70
|-41,72
|Güler Yat. Holding
|2,46
|-2,77
|-28,96
|Halk GMYO
|2,25
|0,00
|-26,18
|Hatay Tekstil
|16,81
|3,13
|23,28
|Hedef Girişim
|2,72
|-0,37
|7,73
|Hektaş
|7,77
|2,24
|45,44
|HUB Girişim
|11,09
|0,27
|-39,07
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|0,00
|-26,67
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|0,58
|-19,85
|İdealist Danışmanlık
|49,86
|-1,07
|270,43
|İdealist GMYO
|2,55
|9,91
|7,46
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|0,00
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|0,88
|-53,32
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|1,32
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,08
|0,50
|30,86
|Info Yatırım
|3,93
|0,51
|-15,86
|İntema
|36,10
|1,52
|-9,52
|Inveo Yatırım Holding
|114,40
|2,69
|158,71
|İpek Doğal Enerji
|11,27
|0,99
|-13,84
|İskenderun Demir Çelik
|11,91
|0,17
|31,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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