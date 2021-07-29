Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,16
|1,78
|-33,33
|Acıpayam Selüloz
|16,30
|0,18
|-4,79
|Adel Kalemcilik
|23,36
|1,74
|-31,77
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|0,00
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,77
|1,07
|-26,22
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,57
|0,81
|5,60
|Ak Enerji
|1,56
|1,30
|-29,41
|Akbank
|5,20
|1,96
|-23,05
|Akçansa
|14,65
|0,96
|-9,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|-1,05
|-21,77
|Akfen GMYO
|4,07
|0,00
|-16,26
|Akın Tekstil
|34,46
|-1,49
|8,50
|Akiş GMYO
|1,82
|-0,55
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,78
|1,27
|-36,30
|Aksa
|16,12
|0,00
|16,69
|Aksa Enerji
|12,50
|-0,79
|68,01
|Aksigorta
|7,89
|0,13
|-9,29
|Aksu Enerji
|8,30
|-0,95
|9,97
|Alarko Carrıer
|294,30
|-0,24
|-19,04
|Alarko GMYO
|20,44
|1,39
|-19,31
|Alarko Holding
|9,57
|1,27
|12,30
|Albaraka Türk
|1,47
|0,68
|-24,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,54
|2,57
|-27,38
|Alkim Kağıt
|15,56
|-0,32
|20,21
|Alkim Kimya
|15,14
|0,87
|7,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,69
|1,81
|-22,83
|Altınyunus Çeşme
|58,80
|0,51
|17,69
|Anadolu Efes
|22,10
|0,91
|3,46
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|-0,17
|-9,28
|Anadolu Hayat Emek.
|9,32
|1,41
|15,99
|Anadolu Isuzu
|15,51
|1,44
|-13,83
|Anadolu Sigorta
|6,34
|0,32
|-12,19
|Anel Elektrik
|2,88
|1,05
|-9,15
|Arçelik
|33,18
|2,09
|16,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,10
|0,19
|8,36
|Arena Bilgisayar
|10,90
|0,65
|-0,02
|Armada Bilgisayar
|52,55
|1,06
|7,07
|Arsan Tekstil
|4,39
|0,92
|8,79
|Arzum Ev Aletleri
|16,41
|2,12
|-32,09
|Aselsan
|15,08
|1,48
|-17,37
|Ata GMYO
|3,88
|-3,72
|-29,58
|Atakule GMYO
|2,88
|4,73
|23,02
|Atlantis Yatırım Holding
|3,59
|-9,80
|-35,43
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-1,85
|-9,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,78
|2,05
|Avrasya GMYO
|3,21
|-2,13
|22,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,92
|-1,35
|-8,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,25
|-3,49
|-12,50
|Aydem Enerji
|6,68
|0,45
|Ayen Enerji
|4,47
|0,68
|-17,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,45
|1,45
|54,70
|Aygaz
|14,12
|0,14
|-0,47
|Bagfaş
|16,15
|-0,19
|-19,25
|Bak Ambalaj
|20,74
|0,58
|4,87
|Balatacılar Balatacılık
|4,85
|-0,61
|-41,14
|Bantaş Ambalaj
|5,60
|0,90
|19,40
|Banvit
|64,30
|-0,77
|23,65
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,67
|1,23
|Baştaş Başkent Çimento
|11,80
|0,43
|-32,07
|Batı Çimento
|12,70
|-2,01
|169,64
|Batısöke Çimento
|2,24
|-0,44
|-8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|10,29
|-1,53
|-3,02
|Bera Holding
|11,28
|0,80
|-44,38
|Berkosan Yalıtım
|9,47
|1,28
|6,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,49
|-1,96
|60,64
|Beyaz Filo
|8,74
|1,51
|-13,29
|Bilici Yatırım
|20,84
|-1,23
|276,63
|Bim Mağazalar
|63,00
|2,44
|-11,63
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,94
|0,15
|Birko Mensucat
|0,98
|2,08
|-11,71
|Birlik Mensucat
|1,96
|-0,51
|-43,35
|Bizim Mağazaları
|11,39
|0,89
|-25,85
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,57
|2,44
|Boğaziçi Beton
|5,31
|0,76
|Borusan Mannesmann
|25,62
|-0,47
|-7,84
|Borusan Yat. Paz.
|299,10
|-1,09
|-34,16
|Bosch Fren Sistemleri
|855,80
|0,11
|-30,41
|Bossa
|27,62
|2,52
|54,73
|Brisa
|22,90
|0,97
|18,27
|Burçelik
|18,65
|0,81
|-11,27
|Burçelik Vana
|22,88
|0,79
|-53,93
|Bursa Çimento
|3,32
|1,53
|-33,30
|Carrefoursa
|39,12
|1,82
|-45,52
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|1,61
|13,21
|Ceo Event Medya
|8,98
|7,80
|39,66
|Coca Cola İçecek
|83,75
|0,54
|31,87
|Cosmos Yat. Holding
|8,95
|0,00
|11,04
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|-0,85
|-20,44
|Çan2 Termik
|10,89
|4,41
|Çelebi
|175,90
|1,27
|-3,63
|Çelik Halat
|6,43
|-0,31
|-29,32
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,69
|-29,52
|Çemtaş
|13,48
|2,67
|-14,20
|Çimbeton
|213,50
|0,23
|-27,99
|Çimentaş
|27,04
|0,22
|-25,22
|Çimsa
|23,86
|0,85
|34,04
|Çuhadaroğlu Metal
|7,08
|0,57
|-6,93
|Dagi Giyim
|2,17
|0,00
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|15,03
|0,00
|16,51
|Dardanel
|14,31
|1,35
|-57,28
|Datagate Bilgisayar
|11,49
|0,79
|-28,68
|Demısaş Döküm
|7,43
|0,95
|14,74
|Denge Holding
|1,15
|2,68
|-62,14
|Deniz GMYO
|1,96
|-0,51
|6,40
|Derimod
|11,43
|1,42
|17,35
|Derlüks Yatırım Holding
|4,56
|0,88
|-48,30
|Desa Deri
|10,47
|-0,57
|7,49
|Despec Bilgisayar
|9,52
|1,49
|-27,11
|Deva Holding
|25,50
|0,71
|5,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|1,59
|0,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,70
|-0,27
|-0,80
|Ditaş Doğan
|16,08
|5,72
|23,64
|DO-CO
|697,20
|1,86
|10,67
|Doğan Burda
|12,82
|-1,00
|-42,87
|Doğan Holding
|2,61
|1,56
|-12,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|3,20
|-2,96
|Doğusan
|6,31
|-1,25
|44,06
|Doğuş GMYO
|7,85
|1,29
|-3,92
|Doğuş Otomotiv
|25,72
|0,16
|-0,79
|Döktaş Dökümcülük
|29,30
|1,03
|-4,31
|Duran Doğan Basım
|10,52
|0,96
|0,29
|Dyo Boya
|11,79
|1,03
|4,83
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|0,87
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,68
|0,94
|43,69
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|13,63
|9,57
|Edip Gayrimenkul
|4,78
|-4,59
|43,98
|Ege Endüstri
|1.275,00
|0,56
|-23,42
|Ege Gübre
|175,20
|1,15
|22,13
|Ege Profil
|27,04
|0,15
|-29,29
|Ege Seramik
|12,75
|0,63
|31,95
|Egeplast
|22,42
|3,80
|-32,67
|Ekiz Kimya
|7,00
|1,01
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,46
|2,93
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|20,38
|0,00
|-44,68
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,10
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,21
|0,89
|-11,45
|Enka İnşaat
|9,29
|0,43
|31,93
|Erbosan
|141,60
|1,80
|249,16
|Ereğli Demir Çelik
|19,61
|4,70
|49,28
|Ersu Gıda
|3,58
|0,00
|-27,53
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,23
|0,35
|Escort Teknoloji
|5,32
|0,00
|-19,03
|Esenboğa Elektrik
|29,18
|0,90
|53,37
|Etiler Gıda
|5,60
|1,08
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,00
|-2,91
|83,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,11
|0,00
|16,16
|Euro Yat. Ort.
|3,92
|0,00
|-11,74
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|2,15
|17,25
|Fade Gıda
|14,30
|-1,99
|174,91
|Fenerbahçe Futbol
|36,54
|-0,65
|23,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|2,68
|-9,09
|F-M İzmit Piston
|98,75
|2,44
|-19,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,60
|0,32
|-3,30
|Ford Otosan
|171,30
|1,66
|40,25
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,00
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|17,09
|0,41
|-18,54
|Galata Wind Enerji
|3,61
|-0,28
|Galatasaray Sportif
|3,74
|0,81
|-7,65
|Garanti Bankası
|8,25
|0,61
|-18,73
|Garanti Faktoring
|9,16
|0,44
|-17,70
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|0,44
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,50
|0,40
|26,56
|Gediz Ambalaj
|39,24
|-0,15
|46,42
|Gentaş
|3,96
|2,59
|-32,44
|Gersan Elektrik
|5,94
|0,17
|-3,26
|Global Men. Değ.
|6,23
|-0,64
|3,66
|Global Yat. Holding
|3,15
|0,96
|-32,69
|Good-Year
|7,23
|0,00
|-9,27
|Göltaş Çimento
|37,92
|-0,78
|-7,61
|Gözde Girişim
|5,36
|2,49
|-32,83
|GSD Denizcilik
|5,48
|0,74
|8,73
|GSD Holding
|1,80
|1,12
|-28,29
|Gübre Fabrik.
|49,70
|1,35
|-42,24
|Güler Yat. Holding
|2,48
|1,64
|-28,38
|Halk GMYO
|2,26
|2,26
|-25,85
|Hatay Tekstil
|16,89
|1,14
|23,87
|Hedef Girişim
|2,79
|2,57
|10,50
|Hektaş
|7,66
|0,26
|43,38
|HUB Girişim
|11,15
|1,36
|-38,74
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|9,47
|-11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,18
|0,58
|-20,31
|İdealist Danışmanlık
|54,60
|6,12
|305,65
|İdealist GMYO
|2,80
|9,80
|17,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,02
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|2,61
|-52,10
|İhlas Holding
|0,57
|3,64
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|2,67
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,18
|0,16
|33,02
|Info Yatırım
|3,87
|0,26
|-17,14
|İntema
|35,98
|0,22
|-9,82
|Inveo Yatırım Holding
|113,90
|0,09
|157,58
|İpek Doğal Enerji
|11,57
|3,03
|-11,54
|İskenderun Demir Çelik
|12,24
|3,55
|35,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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