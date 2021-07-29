Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

29.07.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.V.O.D Gıda ve Tarım5,161,78-33,33

Acıpayam Selüloz16,300,18-4,79

Adel Kalemcilik23,361,74-31,77

Adese Gayrimenkul1,130,00-59,64

Afyon Çimento3,771,07-26,22

AGESA Hayat Emeklilik18,570,815,60

Ak Enerji1,561,30-29,41

Akbank5,201,96-23,05

Akçansa14,650,96-9,02

Akdeniz Yatırım Hold.1,88-1,05-21,77

Akfen GMYO4,070,00-16,26

Akın Tekstil34,46-1,498,50

Akiş GMYO1,82-0,55-34,82

Akmerkez GMYO39,781,27-36,30

Aksa16,120,0016,69

Aksa Enerji12,50-0,7968,01

Aksigorta7,890,13-9,29

Aksu Enerji8,30-0,959,97

Alarko Carrıer294,30-0,24-19,04

Alarko GMYO20,441,39-19,31

Alarko Holding9,571,2712,30

Albaraka Türk1,470,68-24,23

Alcatel Lucent Teletaş21,542,57-27,38

Alkim Kağıt15,56-0,3220,21

Alkim Kimya15,140,877,48

Altınyağ Madencilik ve Enerji1,691,81-22,83

Altınyunus Çeşme58,800,5117,69

Anadolu Efes22,100,913,46

Anadolu Grubu Holding23,70-0,17-9,28

Anadolu Hayat Emek.9,321,4115,99

Anadolu Isuzu15,511,44-13,83

Anadolu Sigorta6,340,32-12,19

Anel Elektrik2,881,05-9,15

Arçelik33,182,0916,59

ARD Bilişim Teknolojileri52,100,198,36

Arena Bilgisayar10,900,65-0,02

Armada Bilgisayar52,551,067,07

Arsan Tekstil4,390,928,79

Arzum Ev Aletleri16,412,12-32,09

Aselsan15,081,48-17,37

Ata GMYO3,88-3,72-29,58

Atakule GMYO2,884,7323,02

Atlantis Yatırım Holding3,59-9,80-35,43

Atlas Yat. Ort.1,59-1,85-9,14

ATP Ticari Bilgisayar33,782,05

Avrasya GMYO3,21-2,1322,55

Avrasya Petrol ve Tur.2,92-1,35-8,75

Avrupa Yatırım Holding5,25-3,49-12,50

Aydem Enerji6,680,45

Ayen Enerji4,470,68-17,38

Ayes Çelik Hasır ve Çit17,451,4554,70

Aygaz14,120,14-0,47

Bagfaş16,15-0,19-19,25

Bak Ambalaj20,740,584,87

Balatacılar Balatacılık4,85-0,61-41,14

Bantaş Ambalaj5,600,9019,40

Banvit64,30-0,7723,65

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,671,23

Baştaş Başkent Çimento11,800,43-32,07

Batı Çimento12,70-2,01169,64

Batısöke Çimento2,24-0,44-8,20

Bayrak Taban Sanayi10,29-1,53-3,02

Bera Holding11,280,80-44,38

Berkosan Yalıtım9,471,286,17

Beşiktaş Futbol Yat.6,49-1,9660,64

Beyaz Filo8,741,51-13,29

Bilici Yatırım20,84-1,23276,63

Bim Mağazalar63,002,44-11,63

Biotrend Çevre ve Enerji26,940,15

Birko Mensucat0,982,08-11,71

Birlik Mensucat1,96-0,51-43,35

Bizim Mağazaları11,390,89-25,85

BMS Çelik Hasır Sanayi7,572,44

Boğaziçi Beton5,310,76

Borusan Mannesmann25,62-0,47-7,84

Borusan Yat. Paz.299,10-1,09-34,16

Bosch Fren Sistemleri855,800,11-30,41

Bossa27,622,5254,73

Brisa22,900,9718,27

Burçelik18,650,81-11,27

Burçelik Vana22,880,79-53,93

Bursa Çimento3,321,53-33,30

Carrefoursa39,121,82-45,52

Casa Emtia Petrol120,001,6113,21

Ceo Event Medya8,987,8039,66

Coca Cola İçecek83,750,5431,87

Cosmos Yat. Holding8,950,0011,04

Credıtwest Faktorıng4,67-0,85-20,44

Çan2 Termik10,894,41

Çelebi175,901,27-3,63

Çelik Halat6,43-0,31-29,32

Çemaş Döküm1,201,69-29,52

Çemtaş13,482,67-14,20

Çimbeton213,500,23-27,99

Çimentaş27,040,22-25,22

Çimsa23,860,8534,04

Çuhadaroğlu Metal7,080,57-6,93

Dagi Giyim2,170,00-36,30

Dagi Yatırım Holding15,030,0016,51

Dardanel14,311,35-57,28

Datagate Bilgisayar11,490,79-28,68

Demısaş Döküm7,430,9514,74

Denge Holding1,152,68-62,14

Deniz GMYO1,96-0,516,40

Derimod11,431,4217,35

Derlüks Yatırım Holding4,560,88-48,30

Desa Deri10,47-0,577,49

Despec Bilgisayar9,521,49-27,11

Deva Holding25,500,715,99

Dinamik Isı Makina Yalıtım10,841,590,60

Diriteks Diriliş Tekstil3,70-0,27-0,80

Ditaş Doğan16,085,7223,64

DO-CO697,201,8610,67

Doğan Burda12,82-1,00-42,87

Doğan Holding2,611,56-12,95

Doğtaş Kelebek Mobilya2,263,20-2,96

Doğusan6,31-1,2544,06

Doğuş GMYO7,851,29-3,92

Doğuş Otomotiv25,720,16-0,79

Döktaş Dökümcülük29,301,03-4,31

Duran Doğan Basım10,520,960,29

Dyo Boya11,791,034,83

Eczacıbaşı İlaç5,820,87-19,19

Eczacıbaşı Yatırım38,680,9443,69

E-Data Teknoloji Pazarlama13,639,57

Edip Gayrimenkul4,78-4,5943,98

Ege Endüstri1.275,000,56-23,42

Ege Gübre175,201,1522,13

Ege Profil27,040,15-29,29

Ege Seramik12,750,6331,95

Egeplast22,423,80-32,67

Ekiz Kimya7,001,01-1,82

Emek Elektrik2,462,93-13,84

Eminiş Ambalaj20,380,00-44,68

Emlak Konut GMYO1,831,10-13,46

Enerjisa Enerji10,210,89-11,45

Enka İnşaat9,290,4331,93

Erbosan141,601,80249,16

Ereğli Demir Çelik19,614,7049,28

Ersu Gıda3,580,00-27,53

Escar Turizm Taşımacılık17,230,35

Escort Teknoloji5,320,00-19,03

Esenboğa Elektrik29,180,9053,37

Etiler Gıda5,601,0840,70

Euro Kapital Yat. Ort.7,00-2,9183,27

Euro Trend Yat. Ort.4,110,0016,16

Euro Yat. Ort.3,920,00-11,74

Euro Yatırım Holding3,332,1517,25

Fade Gıda14,30-1,99174,91

Fenerbahçe Futbol36,54-0,6523,61

Flap Kongre Toplantı Hiz.2,682,68-9,09

F-M İzmit Piston98,752,44-19,45

Fonet Bilgi Teknolojileri12,600,32-3,30

Ford Otosan171,301,6640,25

Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31

Frigo Pak Gıda17,090,41-18,54

Galata Wind Enerji3,61-0,28

Galatasaray Sportif3,740,81-7,65

Garanti Bankası8,250,61-18,73

Garanti Faktoring9,160,44-17,70

Garanti Yat. Ort.2,280,44-29,41

Gedik Y. Men. Değ.7,500,4026,56

Gediz Ambalaj39,24-0,1546,42

Gentaş3,962,59-32,44

Gersan Elektrik5,940,17-3,26

Global Men. Değ.6,23-0,643,66

Global Yat. Holding3,150,96-32,69

Good-Year7,230,00-9,27

Göltaş Çimento37,92-0,78-7,61

Gözde Girişim5,362,49-32,83

GSD Denizcilik5,480,748,73

GSD Holding1,801,12-28,29

Gübre Fabrik.49,701,35-42,24

Güler Yat. Holding2,481,64-28,38

Halk GMYO2,262,26-25,85

Hatay Tekstil16,891,1423,87

Hedef Girişim2,792,5710,50

Hektaş7,660,2643,38

HUB Girişim11,151,36-38,74

Hürriyet Gzt.1,859,47-11,90

ICBC Turkey Bank5,180,58-20,31

İdealist Danışmanlık54,606,12305,65

İdealist GMYO2,809,8017,99

İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25

İhlas Gayrimenkul0,991,02-20,80

İhlas Gazetecilik1,182,61-52,10

İhlas Holding0,573,64-49,23

İhlas Yayın Holding0,772,67-32,46

İndeks Bilgisayar6,180,1633,02

Info Yatırım3,870,26-17,14

İntema35,980,22-9,82

Inveo Yatırım Holding113,900,09157,58

İpek Doğal Enerji11,573,03-11,54

İskenderun Demir Çelik12,243,5535,46

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti 15:07 Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı 15:00 İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek 14:39 Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek
Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı 14:22 Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor 13:47 Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı 13:28 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var 12:10 Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada 11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
15:11 Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü
14:42 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
14:28 Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı
14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
14:04 Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü
13:50 Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
13:47 Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
13:45 Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı
13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
13:27 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü         
15:11
Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim         
14:43
Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı         
14:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
13:23
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
PlayStation'ın eski patronundan ezeli rakibini kızdıracak sözler: Xbox Game Pass'in kâr elde ettiğinden şüpheliyim PlayStation'ın eski patronundan ezeli rakibini kızdıracak sözler: Xbox Game Pass'in kâr elde ettiğinden şüpheliyim         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi         
10:40
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 15:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement