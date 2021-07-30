Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|-0,97
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|16,24
|0,06
|-5,14
|Adel Kalemcilik
|23,50
|-1,26
|-31,36
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|0,00
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,76
|0,00
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,34
|-0,05
|4,30
|Ak Enerji
|1,59
|1,27
|-28,05
|Akbank
|5,22
|0,19
|-22,76
|Akçansa
|14,56
|-0,95
|-9,58
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-0,53
|-22,60
|Akfen GMYO
|3,94
|-3,90
|-18,93
|Akın Tekstil
|34,00
|-0,87
|7,05
|Akiş GMYO
|1,81
|-0,55
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|39,88
|-0,05
|-36,14
|Aksa
|16,23
|-0,06
|17,48
|Aksa Enerji
|12,67
|1,36
|70,30
|Aksigorta
|7,91
|-0,88
|-9,06
|Aksu Enerji
|8,39
|0,48
|11,17
|Alarko Carrıer
|289,90
|-0,89
|-20,25
|Alarko GMYO
|20,40
|0,00
|-19,46
|Alarko Holding
|9,45
|-1,25
|10,90
|Albaraka Türk
|1,47
|0,00
|-24,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,22
|-0,93
|-28,46
|Alkim Kağıt
|15,71
|0,38
|21,37
|Alkim Kimya
|15,09
|0,40
|7,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,85
|1,65
|-15,53
|Altınyunus Çeşme
|58,30
|1,48
|16,69
|Anadolu Efes
|22,08
|-0,54
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|23,68
|-0,08
|-9,36
|Anadolu Hayat Emek.
|9,67
|4,65
|20,34
|Anadolu Isuzu
|15,45
|-0,90
|-14,17
|Anadolu Sigorta
|6,45
|-1,38
|-10,67
|Anel Elektrik
|2,85
|-0,35
|-10,09
|Arçelik
|33,04
|-1,26
|16,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,85
|-0,29
|7,84
|Arena Bilgisayar
|10,60
|-0,09
|-2,77
|Armada Bilgisayar
|51,10
|-0,10
|4,12
|Arsan Tekstil
|4,39
|0,23
|8,79
|Arzum Ev Aletleri
|16,28
|-1,09
|-32,63
|Aselsan
|15,47
|1,38
|-15,23
|Ata GMYO
|4,05
|-1,22
|-26,50
|Atakule GMYO
|2,77
|-1,07
|18,32
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|5,41
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-1,24
|-9,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,16
|-1,01
|Avrasya GMYO
|3,19
|0,95
|21,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,91
|0,00
|-9,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|3,97
|-8,33
|Aydem Enerji
|6,62
|-0,60
|Ayen Enerji
|4,42
|-1,56
|-18,30
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,08
|0,00
|51,42
|Aygaz
|14,21
|-0,49
|0,17
|Bagfaş
|16,55
|0,00
|-17,25
|Bak Ambalaj
|20,92
|1,85
|5,78
|Balatacılar Balatacılık
|4,85
|-3,00
|-41,14
|Bantaş Ambalaj
|5,90
|5,36
|25,80
|Banvit
|65,80
|2,41
|26,54
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,50
|1,97
|Baştaş Başkent Çimento
|11,70
|-0,43
|-32,64
|Batı Çimento
|12,60
|-1,49
|167,52
|Batısöke Çimento
|2,27
|0,44
|-6,97
|Bayrak Taban Sanayi
|10,08
|-1,18
|-5,00
|Bera Holding
|11,12
|-0,71
|-45,17
|Berkosan Yalıtım
|9,49
|-0,42
|6,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,47
|1,41
|60,15
|Beyaz Filo
|8,90
|-2,09
|-11,70
|Bilici Yatırım
|20,24
|-2,22
|265,78
|Bim Mağazalar
|62,50
|-1,34
|-12,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,04
|-0,66
|Birko Mensucat
|0,98
|2,08
|-11,71
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,50
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,41
|0,44
|-25,72
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,03
|4,56
|Boğaziçi Beton
|5,28
|-1,86
|Borusan Mannesmann
|25,72
|2,47
|-7,48
|Borusan Yat. Paz.
|298,20
|0,61
|-34,36
|Bosch Fren Sistemleri
|850,00
|-0,81
|-30,88
|Bossa
|28,04
|1,23
|57,09
|Brisa
|22,88
|0,53
|18,16
|Burçelik
|18,54
|-0,16
|-11,80
|Burçelik Vana
|22,78
|-0,44
|-54,13
|Bursa Çimento
|3,30
|-0,60
|-33,70
|Carrefoursa
|38,74
|-1,17
|-46,04
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|0,08
|13,21
|Ceo Event Medya
|9,24
|0,87
|43,70
|Coca Cola İçecek
|84,75
|0,12
|33,45
|Cosmos Yat. Holding
|8,87
|0,00
|10,05
|Credıtwest Faktorıng
|4,59
|-1,29
|-21,81
|Çan2 Termik
|10,77
|-1,19
|Çelebi
|176,20
|-0,68
|-3,47
|Çelik Halat
|6,40
|-1,23
|-29,65
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|13,29
|-0,37
|-15,41
|Çimbeton
|212,80
|-1,21
|-28,23
|Çimentaş
|27,06
|0,07
|-25,17
|Çimsa
|24,04
|-0,33
|35,06
|Çuhadaroğlu Metal
|7,22
|1,69
|-5,09
|Dagi Giyim
|2,17
|0,00
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|15,07
|0,27
|16,82
|Dardanel
|14,25
|0,35
|-57,46
|Datagate Bilgisayar
|11,51
|-0,69
|-28,55
|Demısaş Döküm
|7,44
|0,13
|14,90
|Denge Holding
|1,16
|0,00
|-61,81
|Deniz GMYO
|1,95
|-2,01
|5,86
|Derimod
|11,45
|0,70
|17,56
|Derlüks Yatırım Holding
|4,56
|0,88
|-48,30
|Desa Deri
|9,89
|-2,75
|1,54
|Despec Bilgisayar
|10,03
|0,30
|-23,20
|Deva Holding
|25,28
|-1,02
|5,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,73
|-0,74
|-0,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,49
|-2,79
|-6,43
|Ditaş Doğan
|15,72
|-1,26
|20,87
|DO-CO
|684,10
|-0,90
|8,59
|Doğan Burda
|14,08
|10,00
|-37,25
|Doğan Holding
|2,60
|-0,76
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|0,89
|-2,96
|Doğusan
|6,14
|-2,23
|40,18
|Doğuş GMYO
|7,80
|0,00
|-4,53
|Doğuş Otomotiv
|25,58
|-0,08
|-1,33
|Döktaş Dökümcülük
|29,20
|0,00
|-4,64
|Duran Doğan Basım
|10,45
|-0,48
|-0,38
|Dyo Boya
|11,94
|0,25
|6,16
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|0,00
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,70
|0,00
|43,76
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|14,55
|6,36
|Edip Gayrimenkul
|5,07
|-0,78
|52,71
|Ege Endüstri
|1.272,10
|-0,33
|-23,59
|Ege Gübre
|175,00
|-0,96
|21,99
|Ege Profil
|27,26
|1,11
|-28,71
|Ege Seramik
|13,12
|-0,68
|35,78
|Egeplast
|23,24
|-0,60
|-30,21
|Ekiz Kimya
|6,81
|0,89
|-4,49
|Emek Elektrik
|2,50
|1,21
|-12,44
|Eminiş Ambalaj
|20,38
|0,00
|-44,68
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-0,54
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,10
|-1,37
|-12,41
|Enka İnşaat
|9,36
|0,43
|32,92
|Erbosan
|141,60
|0,64
|249,16
|Ereğli Demir Çelik
|20,04
|0,20
|52,55
|Ersu Gıda
|3,53
|-0,56
|-28,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,24
|0,12
|Escort Teknoloji
|5,29
|-0,56
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|29,06
|-0,27
|52,74
|Etiler Gıda
|5,65
|0,71
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,07
|1,29
|85,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,09
|-2,15
|15,59
|Euro Yat. Ort.
|3,89
|-0,51
|-12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|0,61
|16,20
|Fade Gıda
|14,36
|0,63
|176,06
|Fenerbahçe Futbol
|36,48
|0,77
|23,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,61
|-1,14
|-11,46
|F-M İzmit Piston
|96,30
|-1,48
|-21,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,40
|-0,64
|-4,83
|Ford Otosan
|170,10
|-0,47
|39,27
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|0,00
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|16,94
|-0,76
|-19,26
|Galata Wind Enerji
|3,55
|-1,39
|Galatasaray Sportif
|3,79
|2,16
|-6,42
|Garanti Bankası
|8,35
|0,12
|-17,74
|Garanti Faktoring
|9,21
|-0,43
|-17,25
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|0,88
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,44
|-0,80
|25,55
|Gediz Ambalaj
|38,78
|-1,62
|44,70
|Gentaş
|4,01
|0,00
|-31,59
|Gersan Elektrik
|5,88
|-0,34
|-4,23
|Global Men. Değ.
|6,28
|1,29
|4,49
|Global Yat. Holding
|3,08
|-1,60
|-34,19
|Good-Year
|7,20
|0,28
|-9,64
|Göltaş Çimento
|37,76
|-0,79
|-8,00
|Gözde Girişim
|5,41
|1,50
|-32,21
|GSD Denizcilik
|5,39
|-0,92
|6,94
|GSD Holding
|1,81
|0,00
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|49,10
|-1,48
|-42,94
|Güler Yat. Holding
|2,47
|-0,80
|-28,67
|Halk GMYO
|2,23
|-0,45
|-26,84
|Hatay Tekstil
|16,99
|-0,99
|24,60
|Hedef Girişim
|2,76
|0,00
|9,32
|Hektaş
|7,75
|-1,52
|45,07
|HUB Girişim
|11,00
|-0,90
|-39,56
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|-9,73
|-20,48
|ICBC Turkey Bank
|5,16
|-0,58
|-20,62
|İdealist Danışmanlık
|52,75
|-2,31
|291,90
|İdealist GMYO
|2,95
|5,36
|24,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|-0,85
|-52,51
|İhlas Holding
|0,55
|-3,51
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,16
|-0,96
|32,59
|Info Yatırım
|3,79
|-1,81
|-18,85
|İntema
|35,20
|-0,85
|-11,78
|Inveo Yatırım Holding
|111,90
|-1,32
|153,05
|İpek Doğal Enerji
|11,60
|-1,11
|-11,31
|İskenderun Demir Çelik
|12,35
|0,16
|36,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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