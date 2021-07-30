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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.07.2021 13:42
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-0,97-34,37
Acıpayam Selüloz16,240,06-5,14
Adel Kalemcilik23,50-1,26-31,36
Adese Gayrimenkul1,130,00-59,64
Afyon Çimento3,760,00-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,34-0,054,30
Ak Enerji1,591,27-28,05
Akbank5,220,19-22,76
Akçansa14,56-0,95-9,58
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-0,53-22,60
Akfen GMYO3,94-3,90-18,93
Akın Tekstil34,00-0,877,05
Akiş GMYO1,81-0,55-35,18
Akmerkez GMYO39,88-0,05-36,14
Aksa16,23-0,0617,48
Aksa Enerji12,671,3670,30
Aksigorta7,91-0,88-9,06
Aksu Enerji8,390,4811,17
Alarko Carrıer289,90-0,89-20,25
Alarko GMYO20,400,00-19,46
Alarko Holding9,45-1,2510,90
Albaraka Türk1,470,00-24,23
Alcatel Lucent Teletaş21,22-0,93-28,46
Alkim Kağıt15,710,3821,37
Alkim Kimya15,090,407,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,851,65-15,53
Altınyunus Çeşme58,301,4816,69
Anadolu Efes22,08-0,543,36
Anadolu Grubu Holding23,68-0,08-9,36
Anadolu Hayat Emek.9,674,6520,34
Anadolu Isuzu15,45-0,90-14,17
Anadolu Sigorta6,45-1,38-10,67
Anel Elektrik2,85-0,35-10,09
Arçelik33,04-1,2616,10
ARD Bilişim Teknolojileri51,85-0,297,84
Arena Bilgisayar10,60-0,09-2,77
Armada Bilgisayar51,10-0,104,12
Arsan Tekstil4,390,238,79
Arzum Ev Aletleri16,28-1,09-32,63
Aselsan15,471,38-15,23
Ata GMYO4,05-1,22-26,50
Atakule GMYO2,77-1,0718,32
Atlantis Yatırım Holding3,905,41-29,86
Atlas Yat. Ort.1,59-1,24-9,14
ATP Ticari Bilgisayar33,16-1,01

Avrasya GMYO3,190,9521,79
Avrasya Petrol ve Tur.2,910,00-9,06
Avrupa Yatırım Holding5,503,97-8,33
Aydem Enerji6,62-0,60

Ayen Enerji4,42-1,56-18,30
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,080,0051,42
Aygaz14,21-0,490,17
Bagfaş16,550,00-17,25
Bak Ambalaj20,921,855,78
Balatacılar Balatacılık4,85-3,00-41,14
Bantaş Ambalaj5,905,3625,80
Banvit65,802,4126,54
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,501,97

Baştaş Başkent Çimento11,70-0,43-32,64
Batı Çimento12,60-1,49167,52
Batısöke Çimento2,270,44-6,97
Bayrak Taban Sanayi10,08-1,18-5,00
Bera Holding11,12-0,71-45,17
Berkosan Yalıtım9,49-0,426,39
Beşiktaş Futbol Yat.6,471,4160,15
Beyaz Filo8,90-2,09-11,70
Bilici Yatırım20,24-2,22265,78
Bim Mağazalar62,50-1,34-12,34
Biotrend Çevre ve Enerji27,04-0,66

Birko Mensucat0,982,08-11,71
Birlik Mensucat2,000,50-42,20
Bizim Mağazaları11,410,44-25,72
BMS Çelik Hasır Sanayi8,034,56

Boğaziçi Beton5,28-1,86

Borusan Mannesmann25,722,47-7,48
Borusan Yat. Paz.298,200,61-34,36
Bosch Fren Sistemleri850,00-0,81-30,88
Bossa28,041,2357,09
Brisa22,880,5318,16
Burçelik18,54-0,16-11,80
Burçelik Vana22,78-0,44-54,13
Bursa Çimento3,30-0,60-33,70
Carrefoursa38,74-1,17-46,04
Casa Emtia Petrol120,000,0813,21
Ceo Event Medya9,240,8743,70
Coca Cola İçecek84,750,1233,45
Cosmos Yat. Holding8,870,0010,05
Credıtwest Faktorıng4,59-1,29-21,81
Çan2 Termik10,77-1,19

Çelebi176,20-0,68-3,47
Çelik Halat6,40-1,23-29,65
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş13,29-0,37-15,41
Çimbeton212,80-1,21-28,23
Çimentaş27,060,07-25,17
Çimsa24,04-0,3335,06
Çuhadaroğlu Metal7,221,69-5,09
Dagi Giyim2,170,00-36,30
Dagi Yatırım Holding15,070,2716,82
Dardanel14,250,35-57,46
Datagate Bilgisayar11,51-0,69-28,55
Demısaş Döküm7,440,1314,90
Denge Holding1,160,00-61,81
Deniz GMYO1,95-2,015,86
Derimod11,450,7017,56
Derlüks Yatırım Holding4,560,88-48,30
Desa Deri9,89-2,751,54
Despec Bilgisayar10,030,30-23,20
Deva Holding25,28-1,025,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,73-0,74-0,42
Diriteks Diriliş Tekstil3,49-2,79-6,43
Ditaş Doğan15,72-1,2620,87
DO-CO684,10-0,908,59
Doğan Burda14,0810,00-37,25
Doğan Holding2,60-0,76-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,260,89-2,96
Doğusan6,14-2,2340,18
Doğuş GMYO7,800,00-4,53
Doğuş Otomotiv25,58-0,08-1,33
Döktaş Dökümcülük29,200,00-4,64
Duran Doğan Basım10,45-0,48-0,38
Dyo Boya11,940,256,16
Eczacıbaşı İlaç5,840,00-18,91
Eczacıbaşı Yatırım38,700,0043,76
E-Data Teknoloji Pazarlama14,556,36

Edip Gayrimenkul5,07-0,7852,71
Ege Endüstri1.272,10-0,33-23,59
Ege Gübre175,00-0,9621,99
Ege Profil27,261,11-28,71
Ege Seramik13,12-0,6835,78
Egeplast23,24-0,60-30,21
Ekiz Kimya6,810,89-4,49
Emek Elektrik2,501,21-12,44
Eminiş Ambalaj20,380,00-44,68
Emlak Konut GMYO1,83-0,54-13,46
Enerjisa Enerji10,10-1,37-12,41
Enka İnşaat9,360,4332,92
Erbosan141,600,64249,16
Ereğli Demir Çelik20,040,2052,55
Ersu Gıda3,53-0,56-28,54
Escar Turizm Taşımacılık17,240,12

Escort Teknoloji5,29-0,56-19,48
Esenboğa Elektrik29,06-0,2752,74
Etiler Gıda5,650,7141,96
Euro Kapital Yat. Ort.7,071,2985,10
Euro Trend Yat. Ort.4,09-2,1515,59
Euro Yat. Ort.3,89-0,51-12,42
Euro Yatırım Holding3,300,6116,20
Fade Gıda14,360,63176,06
Fenerbahçe Futbol36,480,7723,41
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,61-1,14-11,46
F-M İzmit Piston96,30-1,48-21,45
Fonet Bilgi Teknolojileri12,40-0,64-4,83
Ford Otosan170,10-0,4739,27
Formet Celik Kapi Sanayi1,160,00-52,72
Frigo Pak Gıda16,94-0,76-19,26
Galata Wind Enerji3,55-1,39

Galatasaray Sportif3,792,16-6,42
Garanti Bankası8,350,12-17,74
Garanti Faktoring9,21-0,43-17,25
Garanti Yat. Ort.2,290,88-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,44-0,8025,55
Gediz Ambalaj38,78-1,6244,70
Gentaş4,010,00-31,59
Gersan Elektrik5,88-0,34-4,23
Global Men. Değ.6,281,294,49
Global Yat. Holding3,08-1,60-34,19
Good-Year7,200,28-9,64
Göltaş Çimento37,76-0,79-8,00
Gözde Girişim5,411,50-32,21
GSD Denizcilik5,39-0,926,94
GSD Holding1,810,00-27,89
Gübre Fabrik.49,10-1,48-42,94
Güler Yat. Holding2,47-0,80-28,67
Halk GMYO2,23-0,45-26,84
Hatay Tekstil16,99-0,9924,60
Hedef Girişim2,760,009,32
Hektaş7,75-1,5245,07
HUB Girişim11,00-0,90-39,56
Hürriyet Gzt.1,67-9,73-20,48
ICBC Turkey Bank5,16-0,58-20,62
İdealist Danışmanlık52,75-2,31291,90
İdealist GMYO2,955,3624,31
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,17-0,85-52,51
İhlas Holding0,55-3,51-51,01
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar6,16-0,9632,59
Info Yatırım3,79-1,81-18,85
İntema35,20-0,85-11,78
Inveo Yatırım Holding111,90-1,32153,05
İpek Doğal Enerji11,60-1,11-11,31
İskenderun Demir Çelik12,350,1636,67
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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