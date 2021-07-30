Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 -0,97 -34,37 Acıpayam Selüloz 16,24 0,06 -5,14 Adel Kalemcilik 23,50 -1,26 -31,36 Adese Gayrimenkul 1,13 0,00 -59,64 Afyon Çimento 3,76 0,00 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,34 -0,05 4,30 Ak Enerji 1,59 1,27 -28,05 Akbank 5,22 0,19 -22,76 Akçansa 14,56 -0,95 -9,58 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -0,53 -22,60 Akfen GMYO 3,94 -3,90 -18,93 Akın Tekstil 34,00 -0,87 7,05 Akiş GMYO 1,81 -0,55 -35,18 Akmerkez GMYO 39,88 -0,05 -36,14 Aksa 16,23 -0,06 17,48 Aksa Enerji 12,67 1,36 70,30 Aksigorta 7,91 -0,88 -9,06 Aksu Enerji 8,39 0,48 11,17 Alarko Carrıer 289,90 -0,89 -20,25 Alarko GMYO 20,40 0,00 -19,46 Alarko Holding 9,45 -1,25 10,90 Albaraka Türk 1,47 0,00 -24,23 Alcatel Lucent Teletaş 21,22 -0,93 -28,46 Alkim Kağıt 15,71 0,38 21,37 Alkim Kimya 15,09 0,40 7,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,85 1,65 -15,53 Altınyunus Çeşme 58,30 1,48 16,69 Anadolu Efes 22,08 -0,54 3,36 Anadolu Grubu Holding 23,68 -0,08 -9,36 Anadolu Hayat Emek. 9,67 4,65 20,34 Anadolu Isuzu 15,45 -0,90 -14,17 Anadolu Sigorta 6,45 -1,38 -10,67 Anel Elektrik 2,85 -0,35 -10,09 Arçelik 33,04 -1,26 16,10 ARD Bilişim Teknolojileri 51,85 -0,29 7,84 Arena Bilgisayar 10,60 -0,09 -2,77 Armada Bilgisayar 51,10 -0,10 4,12 Arsan Tekstil 4,39 0,23 8,79 Arzum Ev Aletleri 16,28 -1,09 -32,63 Aselsan 15,47 1,38 -15,23 Ata GMYO 4,05 -1,22 -26,50 Atakule GMYO 2,77 -1,07 18,32 Atlantis Yatırım Holding 3,90 5,41 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,59 -1,24 -9,14 ATP Ticari Bilgisayar 33,16 -1,01 Avrasya GMYO 3,19 0,95 21,79 Avrasya Petrol ve Tur. 2,91 0,00 -9,06 Avrupa Yatırım Holding 5,50 3,97 -8,33 Aydem Enerji 6,62 -0,60 Ayen Enerji 4,42 -1,56 -18,30 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,08 0,00 51,42 Aygaz 14,21 -0,49 0,17 Bagfaş 16,55 0,00 -17,25 Bak Ambalaj 20,92 1,85 5,78 Balatacılar Balatacılık 4,85 -3,00 -41,14 Bantaş Ambalaj 5,90 5,36 25,80 Banvit 65,80 2,41 26,54 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,50 1,97 Baştaş Başkent Çimento 11,70 -0,43 -32,64 Batı Çimento 12,60 -1,49 167,52 Batısöke Çimento 2,27 0,44 -6,97 Bayrak Taban Sanayi 10,08 -1,18 -5,00 Bera Holding 11,12 -0,71 -45,17 Berkosan Yalıtım 9,49 -0,42 6,39 Beşiktaş Futbol Yat. 6,47 1,41 60,15 Beyaz Filo 8,90 -2,09 -11,70 Bilici Yatırım 20,24 -2,22 265,78 Bim Mağazalar 62,50 -1,34 -12,34 Biotrend Çevre ve Enerji 27,04 -0,66 Birko Mensucat 0,98 2,08 -11,71 Birlik Mensucat 2,00 0,50 -42,20 Bizim Mağazaları 11,41 0,44 -25,72 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,03 4,56 Boğaziçi Beton 5,28 -1,86 Borusan Mannesmann 25,72 2,47 -7,48 Borusan Yat. Paz. 298,20 0,61 -34,36 Bosch Fren Sistemleri 850,00 -0,81 -30,88 Bossa 28,04 1,23 57,09 Brisa 22,88 0,53 18,16 Burçelik 18,54 -0,16 -11,80 Burçelik Vana 22,78 -0,44 -54,13 Bursa Çimento 3,30 -0,60 -33,70 Carrefoursa 38,74 -1,17 -46,04 Casa Emtia Petrol 120,00 0,08 13,21 Ceo Event Medya 9,24 0,87 43,70 Coca Cola İçecek 84,75 0,12 33,45 Cosmos Yat. Holding 8,87 0,00 10,05 Credıtwest Faktorıng 4,59 -1,29 -21,81 Çan2 Termik 10,77 -1,19 Çelebi 176,20 -0,68 -3,47 Çelik Halat 6,40 -1,23 -29,65 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 13,29 -0,37 -15,41 Çimbeton 212,80 -1,21 -28,23 Çimentaş 27,06 0,07 -25,17 Çimsa 24,04 -0,33 35,06 Çuhadaroğlu Metal 7,22 1,69 -5,09 Dagi Giyim 2,17 0,00 -36,30 Dagi Yatırım Holding 15,07 0,27 16,82 Dardanel 14,25 0,35 -57,46 Datagate Bilgisayar 11,51 -0,69 -28,55 Demısaş Döküm 7,44 0,13 14,90 Denge Holding 1,16 0,00 -61,81 Deniz GMYO 1,95 -2,01 5,86 Derimod 11,45 0,70 17,56 Derlüks Yatırım Holding 4,56 0,88 -48,30 Desa Deri 9,89 -2,75 1,54 Despec Bilgisayar 10,03 0,30 -23,20 Deva Holding 25,28 -1,02 5,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,73 -0,74 -0,42 Diriteks Diriliş Tekstil 3,49 -2,79 -6,43 Ditaş Doğan 15,72 -1,26 20,87 DO-CO 684,10 -0,90 8,59 Doğan Burda 14,08 10,00 -37,25 Doğan Holding 2,60 -0,76 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 0,89 -2,96 Doğusan 6,14 -2,23 40,18 Doğuş GMYO 7,80 0,00 -4,53 Doğuş Otomotiv 25,58 -0,08 -1,33 Döktaş Dökümcülük 29,20 0,00 -4,64 Duran Doğan Basım 10,45 -0,48 -0,38 Dyo Boya 11,94 0,25 6,16 Eczacıbaşı İlaç 5,84 0,00 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 38,70 0,00 43,76 E-Data Teknoloji Pazarlama 14,55 6,36 Edip Gayrimenkul 5,07 -0,78 52,71 Ege Endüstri 1.272,10 -0,33 -23,59 Ege Gübre 175,00 -0,96 21,99 Ege Profil 27,26 1,11 -28,71 Ege Seramik 13,12 -0,68 35,78 Egeplast 23,24 -0,60 -30,21 Ekiz Kimya 6,81 0,89 -4,49 Emek Elektrik 2,50 1,21 -12,44 Eminiş Ambalaj 20,38 0,00 -44,68 Emlak Konut GMYO 1,83 -0,54 -13,46 Enerjisa Enerji 10,10 -1,37 -12,41 Enka İnşaat 9,36 0,43 32,92 Erbosan 141,60 0,64 249,16 Ereğli Demir Çelik 20,04 0,20 52,55 Ersu Gıda 3,53 -0,56 -28,54 Escar Turizm Taşımacılık 17,24 0,12 Escort Teknoloji 5,29 -0,56 -19,48 Esenboğa Elektrik 29,06 -0,27 52,74 Etiler Gıda 5,65 0,71 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 7,07 1,29 85,10 Euro Trend Yat. Ort. 4,09 -2,15 15,59 Euro Yat. Ort. 3,89 -0,51 -12,42 Euro Yatırım Holding 3,30 0,61 16,20 Fade Gıda 14,36 0,63 176,06 Fenerbahçe Futbol 36,48 0,77 23,41 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,61 -1,14 -11,46 F-M İzmit Piston 96,30 -1,48 -21,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,40 -0,64 -4,83 Ford Otosan 170,10 -0,47 39,27 Formet Celik Kapi Sanayi 1,16 0,00 -52,72 Frigo Pak Gıda 16,94 -0,76 -19,26 Galata Wind Enerji 3,55 -1,39 Galatasaray Sportif 3,79 2,16 -6,42 Garanti Bankası 8,35 0,12 -17,74 Garanti Faktoring 9,21 -0,43 -17,25 Garanti Yat. Ort. 2,29 0,88 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,44 -0,80 25,55 Gediz Ambalaj 38,78 -1,62 44,70 Gentaş 4,01 0,00 -31,59 Gersan Elektrik 5,88 -0,34 -4,23 Global Men. Değ. 6,28 1,29 4,49 Global Yat. Holding 3,08 -1,60 -34,19 Good-Year 7,20 0,28 -9,64 Göltaş Çimento 37,76 -0,79 -8,00 Gözde Girişim 5,41 1,50 -32,21 GSD Denizcilik 5,39 -0,92 6,94 GSD Holding 1,81 0,00 -27,89 Gübre Fabrik. 49,10 -1,48 -42,94 Güler Yat. Holding 2,47 -0,80 -28,67 Halk GMYO 2,23 -0,45 -26,84 Hatay Tekstil 16,99 -0,99 24,60 Hedef Girişim 2,76 0,00 9,32 Hektaş 7,75 -1,52 45,07 HUB Girişim 11,00 -0,90 -39,56 Hürriyet Gzt. 1,67 -9,73 -20,48 ICBC Turkey Bank 5,16 -0,58 -20,62 İdealist Danışmanlık 52,75 -2,31 291,90 İdealist GMYO 2,95 5,36 24,31 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,17 -0,85 -52,51 İhlas Holding 0,55 -3,51 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,16 -0,96 32,59 Info Yatırım 3,79 -1,81 -18,85 İntema 35,20 -0,85 -11,78 Inveo Yatırım Holding 111,90 -1,32 153,05 İpek Doğal Enerji 11,60 -1,11 -11,31 İskenderun Demir Çelik 12,35 0,16 36,67 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti

Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi

Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü

Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok

TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi