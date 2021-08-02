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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.08.2021 13:50
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,14-1,15-33,59
Acıpayam Selüloz16,591,59-3,10
Adel Kalemcilik24,060,50-29,72
Adese Gayrimenkul1,250,81-55,36
Afyon Çimento3,831,86-25,05
AGESA Hayat Emeklilik18,16-0,223,27
Ak Enerji1,570,64-28,96
Akbank5,270,19-22,02
Akçansa14,751,17-8,40
Akdeniz Yatırım Hold.1,902,15-20,94
Akfen GMYO3,89-2,51-19,96
Akın Tekstil34,160,357,56
Akiş GMYO1,841,66-34,10
Akmerkez GMYO39,56-0,85-36,65
Aksa16,410,7418,79
Aksa Enerji12,880,3973,12
Aksigorta8,010,25-7,91
Aksu Enerji8,593,8713,82
Alarko Carrıer290,000,35-20,22
Alarko GMYO20,681,27-18,36
Alarko Holding9,531,0611,84
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş21,983,29-25,89
Alkim Kağıt15,740,2521,60
Alkim Kimya15,050,536,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,900,00-13,24
Altınyunus Çeşme56,75-1,3013,59
Anadolu Efes22,360,634,68
Anadolu Grubu Holding23,640,94-9,51
Anadolu Hayat Emek.9,271,0915,36
Anadolu Isuzu15,882,72-11,78
Anadolu Sigorta6,48-0,92-10,25
Anel Elektrik2,932,81-7,57
Arçelik33,160,4216,52
ARD Bilişim Teknolojileri52,350,878,88
Arena Bilgisayar10,660,57-2,22
Armada Bilgisayar49,86-0,871,59
Arsan Tekstil4,481,5911,02
Arzum Ev Aletleri16,410,67-32,09
Aselsan15,983,03-12,44
Ata GMYO4,452,06-19,24
Atakule GMYO2,893,9623,45
Atlantis Yatırım Holding3,851,32-30,76
Atlas Yat. Ort.1,58-1,25-9,71
ATP Ticari Bilgisayar33,842,42

Avrasya GMYO3,300,0025,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,930,69-8,44
Avrupa Yatırım Holding5,31-1,67-11,50
Aydem Enerji6,750,30

Ayen Enerji4,511,81-16,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,991,1259,49
Aygaz14,660,893,34
Bagfaş15,54-5,53-22,30
Bak Ambalaj21,101,936,69
Balatacılar Balatacılık4,950,00-39,93
Bantaş Ambalaj5,87-0,6825,16
Banvit63,75-2,8222,60
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,19-1,11

Baştaş Başkent Çimento11,901,80-31,49
Batı Çimento12,851,10172,82
Batısöke Çimento2,25-1,75-7,79
Bayrak Taban Sanayi10,080,30-5,00
Bera Holding11,100,18-45,27
Berkosan Yalıtım9,541,606,95
Beşiktaş Futbol Yat.6,612,8063,61
Beyaz Filo8,900,34-11,70
Bilici Yatırım20,40-0,49268,67
Bim Mağazalar63,20-0,32-11,35
Biotrend Çevre ve Enerji27,28-0,07

Birko Mensucat0,97-1,02-12,61
Birlik Mensucat2,032,53-41,33
Bizim Mağazaları11,560,78-24,74
BMS Çelik Hasır Sanayi8,785,28

Boğaziçi Beton5,200,58

Borusan Mannesmann26,021,32-6,40
Borusan Yat. Paz.298,000,34-34,40
Bosch Fren Sistemleri854,000,47-30,55
Bossa28,782,8661,23
Brisa23,641,2022,09
Burçelik20,368,41-3,14
Burçelik Vana25,209,95-49,25
Bursa Çimento3,330,60-33,10
Carrefoursa39,160,98-45,46
Casa Emtia Petrol118,200,0811,51
Ceo Event Medya9,165,2942,46
Coca Cola İçecek86,301,7135,89
Cosmos Yat. Holding9,000,7811,66
Credıtwest Faktorıng4,661,97-20,61
Çan2 Termik10,63-0,93

Çelebi181,001,80-0,84
Çelik Halat6,571,08-27,78
Çemaş Döküm1,31-0,76-23,06
Çemtaş13,861,91-11,78
Çimbeton216,102,13-27,12
Çimentaş27,300,74-24,50
Çimsa24,481,9237,53
Çuhadaroğlu Metal7,310,97-3,91
Dagi Giyim2,303,60-32,48
Dagi Yatırım Holding15,141,6117,36
Dardanel14,15-1,32-57,76
Datagate Bilgisayar11,480,53-28,74
Demısaş Döküm7,27-2,2812,27
Denge Holding1,160,00-61,81
Deniz GMYO1,960,006,40
Derimod11,42-0,2617,25
Derlüks Yatırım Holding4,480,90-49,21
Desa Deri10,090,803,59
Despec Bilgisayar9,72-1,82-25,57
Deva Holding26,102,358,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,86-0,180,79
Diriteks Diriliş Tekstil3,552,01-4,83
Ditaş Doğan15,52-0,7019,33
DO-CO684,800,298,70
Doğan Burda15,489,94-31,02
Doğan Holding2,661,53-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğusan6,26-0,4842,92
Doğuş GMYO7,840,26-4,04
Doğuş Otomotiv26,222,581,14
Döktaş Dökümcülük29,200,07-4,64
Duran Doğan Basım10,54-0,750,48
Dyo Boya12,281,499,18
Eczacıbaşı İlaç5,921,02-17,80
Eczacıbaşı Yatırım40,483,5850,38
E-Data Teknoloji Pazarlama14,22-0,91

Edip Gayrimenkul4,95-1,5949,10
Ege Endüstri1.278,900,24-23,18
Ege Gübre174,400,1721,57
Ege Profil28,04-1,27-26,67
Ege Seramik13,50-1,2439,72
Egeplast23,200,78-30,33
Ekiz Kimya6,750,00-5,33
Emek Elektrik2,844,80-0,54
Eminiş Ambalaj20,180,00-45,22
Emlak Konut GMYO1,81-0,55-14,41
Enerjisa Enerji10,300,98-10,67
Enka İnşaat9,270,1131,64
Erbosan139,40-0,92243,73
Ereğli Demir Çelik19,77-1,1550,50
Ersu Gıda3,570,00-27,73
Escar Turizm Taşımacılık17,20-0,52

Escort Teknoloji5,340,95-18,72
Esenboğa Elektrik29,581,8655,47
Etiler Gıda5,700,8843,22
Euro Kapital Yat. Ort.6,98-2,9282,75
Euro Trend Yat. Ort.3,94-3,4311,35
Euro Yat. Ort.3,87-0,51-12,87
Euro Yatırım Holding3,403,0319,72
Fade Gıda13,93-2,59167,80
Fenerbahçe Futbol37,282,5326,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,70-0,74-8,41
F-M İzmit Piston96,500,21-21,29
Fonet Bilgi Teknolojileri12,770,31-2,00
Ford Otosan175,601,6243,77
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda16,94-0,29-19,26
Galata Wind Enerji3,591,13

Galatasaray Sportif3,913,17-3,46
Garanti Bankası8,51-0,12-16,17
Garanti Faktoring9,17-0,33-17,61
Garanti Yat. Ort.2,311,32-28,17
Gedik Y. Men. Değ.7,441,0925,55
Gediz Ambalaj39,401,3947,01
Gentaş4,030,75-31,25
Gersan Elektrik5,940,85-3,26
Global Men. Değ.6,24-0,643,83
Global Yat. Holding3,05-0,65-34,83
Good-Year7,360,96-7,63
Göltaş Çimento41,205,640,38
Gözde Girişim5,662,54-29,07
GSD Denizcilik5,420,377,54
GSD Holding1,840,55-26,69
Gübre Fabrik.49,980,08-41,92
Güler Yat. Holding2,45-0,81-29,25
Halk GMYO2,261,35-25,85
Hatay Tekstil17,121,1825,55
Hedef Girişim2,780,7210,11
Hektaş8,262,6154,61
HUB Girişim11,110,82-38,96
Hürriyet Gzt.1,58-5,39-24,76
ICBC Turkey Bank5,200,39-20,00
İdealist Danışmanlık52,351,36288,93
İdealist GMYO3,206,6734,85
İhlas Ev Aletleri1,020,99-45,25
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik1,170,00-52,51
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar6,200,4933,45
Info Yatırım3,780,00-19,07
İntema39,569,95-0,85
Inveo Yatırım Holding113,902,15157,58
İpek Doğal Enerji11,791,11-9,86
İskenderun Demir Çelik12,29-0,5736,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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