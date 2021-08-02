Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,14
|-1,15
|-33,59
|Acıpayam Selüloz
|16,59
|1,59
|-3,10
|Adel Kalemcilik
|24,06
|0,50
|-29,72
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|0,81
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,83
|1,86
|-25,05
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,16
|-0,22
|3,27
|Ak Enerji
|1,57
|0,64
|-28,96
|Akbank
|5,27
|0,19
|-22,02
|Akçansa
|14,75
|1,17
|-8,40
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|2,15
|-20,94
|Akfen GMYO
|3,89
|-2,51
|-19,96
|Akın Tekstil
|34,16
|0,35
|7,56
|Akiş GMYO
|1,84
|1,66
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|39,56
|-0,85
|-36,65
|Aksa
|16,41
|0,74
|18,79
|Aksa Enerji
|12,88
|0,39
|73,12
|Aksigorta
|8,01
|0,25
|-7,91
|Aksu Enerji
|8,59
|3,87
|13,82
|Alarko Carrıer
|290,00
|0,35
|-20,22
|Alarko GMYO
|20,68
|1,27
|-18,36
|Alarko Holding
|9,53
|1,06
|11,84
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,98
|3,29
|-25,89
|Alkim Kağıt
|15,74
|0,25
|21,60
|Alkim Kimya
|15,05
|0,53
|6,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,90
|0,00
|-13,24
|Altınyunus Çeşme
|56,75
|-1,30
|13,59
|Anadolu Efes
|22,36
|0,63
|4,68
|Anadolu Grubu Holding
|23,64
|0,94
|-9,51
|Anadolu Hayat Emek.
|9,27
|1,09
|15,36
|Anadolu Isuzu
|15,88
|2,72
|-11,78
|Anadolu Sigorta
|6,48
|-0,92
|-10,25
|Anel Elektrik
|2,93
|2,81
|-7,57
|Arçelik
|33,16
|0,42
|16,52
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,35
|0,87
|8,88
|Arena Bilgisayar
|10,66
|0,57
|-2,22
|Armada Bilgisayar
|49,86
|-0,87
|1,59
|Arsan Tekstil
|4,48
|1,59
|11,02
|Arzum Ev Aletleri
|16,41
|0,67
|-32,09
|Aselsan
|15,98
|3,03
|-12,44
|Ata GMYO
|4,45
|2,06
|-19,24
|Atakule GMYO
|2,89
|3,96
|23,45
|Atlantis Yatırım Holding
|3,85
|1,32
|-30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|-1,25
|-9,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,84
|2,42
|Avrasya GMYO
|3,30
|0,00
|25,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,93
|0,69
|-8,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,31
|-1,67
|-11,50
|Aydem Enerji
|6,75
|0,30
|Ayen Enerji
|4,51
|1,81
|-16,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,99
|1,12
|59,49
|Aygaz
|14,66
|0,89
|3,34
|Bagfaş
|15,54
|-5,53
|-22,30
|Bak Ambalaj
|21,10
|1,93
|6,69
|Balatacılar Balatacılık
|4,95
|0,00
|-39,93
|Bantaş Ambalaj
|5,87
|-0,68
|25,16
|Banvit
|63,75
|-2,82
|22,60
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,19
|-1,11
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|1,80
|-31,49
|Batı Çimento
|12,85
|1,10
|172,82
|Batısöke Çimento
|2,25
|-1,75
|-7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|10,08
|0,30
|-5,00
|Bera Holding
|11,10
|0,18
|-45,27
|Berkosan Yalıtım
|9,54
|1,60
|6,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,61
|2,80
|63,61
|Beyaz Filo
|8,90
|0,34
|-11,70
|Bilici Yatırım
|20,40
|-0,49
|268,67
|Bim Mağazalar
|63,20
|-0,32
|-11,35
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,28
|-0,07
|Birko Mensucat
|0,97
|-1,02
|-12,61
|Birlik Mensucat
|2,03
|2,53
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|11,56
|0,78
|-24,74
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,78
|5,28
|Boğaziçi Beton
|5,20
|0,58
|Borusan Mannesmann
|26,02
|1,32
|-6,40
|Borusan Yat. Paz.
|298,00
|0,34
|-34,40
|Bosch Fren Sistemleri
|854,00
|0,47
|-30,55
|Bossa
|28,78
|2,86
|61,23
|Brisa
|23,64
|1,20
|22,09
|Burçelik
|20,36
|8,41
|-3,14
|Burçelik Vana
|25,20
|9,95
|-49,25
|Bursa Çimento
|3,33
|0,60
|-33,10
|Carrefoursa
|39,16
|0,98
|-45,46
|Casa Emtia Petrol
|118,20
|0,08
|11,51
|Ceo Event Medya
|9,16
|5,29
|42,46
|Coca Cola İçecek
|86,30
|1,71
|35,89
|Cosmos Yat. Holding
|9,00
|0,78
|11,66
|Credıtwest Faktorıng
|4,66
|1,97
|-20,61
|Çan2 Termik
|10,63
|-0,93
|Çelebi
|181,00
|1,80
|-0,84
|Çelik Halat
|6,57
|1,08
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,31
|-0,76
|-23,06
|Çemtaş
|13,86
|1,91
|-11,78
|Çimbeton
|216,10
|2,13
|-27,12
|Çimentaş
|27,30
|0,74
|-24,50
|Çimsa
|24,48
|1,92
|37,53
|Çuhadaroğlu Metal
|7,31
|0,97
|-3,91
|Dagi Giyim
|2,30
|3,60
|-32,48
|Dagi Yatırım Holding
|15,14
|1,61
|17,36
|Dardanel
|14,15
|-1,32
|-57,76
|Datagate Bilgisayar
|11,48
|0,53
|-28,74
|Demısaş Döküm
|7,27
|-2,28
|12,27
|Denge Holding
|1,16
|0,00
|-61,81
|Deniz GMYO
|1,96
|0,00
|6,40
|Derimod
|11,42
|-0,26
|17,25
|Derlüks Yatırım Holding
|4,48
|0,90
|-49,21
|Desa Deri
|10,09
|0,80
|3,59
|Despec Bilgisayar
|9,72
|-1,82
|-25,57
|Deva Holding
|26,10
|2,35
|8,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,86
|-0,18
|0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,55
|2,01
|-4,83
|Ditaş Doğan
|15,52
|-0,70
|19,33
|DO-CO
|684,80
|0,29
|8,70
|Doğan Burda
|15,48
|9,94
|-31,02
|Doğan Holding
|2,66
|1,53
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,42
|1,76
|Doğusan
|6,26
|-0,48
|42,92
|Doğuş GMYO
|7,84
|0,26
|-4,04
|Doğuş Otomotiv
|26,22
|2,58
|1,14
|Döktaş Dökümcülük
|29,20
|0,07
|-4,64
|Duran Doğan Basım
|10,54
|-0,75
|0,48
|Dyo Boya
|12,28
|1,49
|9,18
|Eczacıbaşı İlaç
|5,92
|1,02
|-17,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,48
|3,58
|50,38
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|14,22
|-0,91
|Edip Gayrimenkul
|4,95
|-1,59
|49,10
|Ege Endüstri
|1.278,90
|0,24
|-23,18
|Ege Gübre
|174,40
|0,17
|21,57
|Ege Profil
|28,04
|-1,27
|-26,67
|Ege Seramik
|13,50
|-1,24
|39,72
|Egeplast
|23,20
|0,78
|-30,33
|Ekiz Kimya
|6,75
|0,00
|-5,33
|Emek Elektrik
|2,84
|4,80
|-0,54
|Eminiş Ambalaj
|20,18
|0,00
|-45,22
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-0,55
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,30
|0,98
|-10,67
|Enka İnşaat
|9,27
|0,11
|31,64
|Erbosan
|139,40
|-0,92
|243,73
|Ereğli Demir Çelik
|19,77
|-1,15
|50,50
|Ersu Gıda
|3,57
|0,00
|-27,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,20
|-0,52
|Escort Teknoloji
|5,34
|0,95
|-18,72
|Esenboğa Elektrik
|29,58
|1,86
|55,47
|Etiler Gıda
|5,70
|0,88
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,98
|-2,92
|82,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,94
|-3,43
|11,35
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|-0,51
|-12,87
|Euro Yatırım Holding
|3,40
|3,03
|19,72
|Fade Gıda
|13,93
|-2,59
|167,80
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|2,53
|26,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|-0,74
|-8,41
|F-M İzmit Piston
|96,50
|0,21
|-21,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,77
|0,31
|-2,00
|Ford Otosan
|175,60
|1,62
|43,77
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,00
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|16,94
|-0,29
|-19,26
|Galata Wind Enerji
|3,59
|1,13
|Galatasaray Sportif
|3,91
|3,17
|-3,46
|Garanti Bankası
|8,51
|-0,12
|-16,17
|Garanti Faktoring
|9,17
|-0,33
|-17,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|1,32
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,44
|1,09
|25,55
|Gediz Ambalaj
|39,40
|1,39
|47,01
|Gentaş
|4,03
|0,75
|-31,25
|Gersan Elektrik
|5,94
|0,85
|-3,26
|Global Men. Değ.
|6,24
|-0,64
|3,83
|Global Yat. Holding
|3,05
|-0,65
|-34,83
|Good-Year
|7,36
|0,96
|-7,63
|Göltaş Çimento
|41,20
|5,64
|0,38
|Gözde Girişim
|5,66
|2,54
|-29,07
|GSD Denizcilik
|5,42
|0,37
|7,54
|GSD Holding
|1,84
|0,55
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|49,98
|0,08
|-41,92
|Güler Yat. Holding
|2,45
|-0,81
|-29,25
|Halk GMYO
|2,26
|1,35
|-25,85
|Hatay Tekstil
|17,12
|1,18
|25,55
|Hedef Girişim
|2,78
|0,72
|10,11
|Hektaş
|8,26
|2,61
|54,61
|HUB Girişim
|11,11
|0,82
|-38,96
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|-5,39
|-24,76
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|0,39
|-20,00
|İdealist Danışmanlık
|52,35
|1,36
|288,93
|İdealist GMYO
|3,20
|6,67
|34,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,99
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|0,00
|-52,51
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,20
|0,49
|33,45
|Info Yatırım
|3,78
|0,00
|-19,07
|İntema
|39,56
|9,95
|-0,85
|Inveo Yatırım Holding
|113,90
|2,15
|157,58
|İpek Doğal Enerji
|11,79
|1,11
|-9,86
|İskenderun Demir Çelik
|12,29
|-0,57
|36,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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