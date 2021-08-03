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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

03.08.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,12-0,19-33,85
Acıpayam Selüloz16,44-0,12-3,97
Adel Kalemcilik24,440,83-28,61
Adese Gayrimenkul1,22-0,81-56,43
Afyon Çimento3,82-0,78-25,24
AGESA Hayat Emeklilik18,02-0,172,48
Ak Enerji1,663,11-24,89
Akbank5,340,75-20,98
Akçansa15,00-0,07-6,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,92-1,03-20,10
Akfen GMYO2,07-3,67-20,71
Akın Tekstil34,600,358,94
Akiş GMYO1,850,54-33,75
Akmerkez GMYO39,920,55-36,08
Aksa16,360,4318,43
Aksa Enerji12,930,0873,79
Aksigorta7,960,25-8,49
Aksu Enerji9,08-0,1120,31
Alarko Carrıer292,400,48-19,56
Alarko GMYO20,881,36-17,57
Alarko Holding9,751,1414,42
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş21,92-0,63-26,10
Alkim Kağıt15,74-1,0121,60
Alkim Kimya15,280,538,47
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,80-2,70-17,81
Altınyunus Çeşme57,501,2315,09
Anadolu Efes22,36-0,364,68
Anadolu Grubu Holding23,780,59-8,98
Anadolu Hayat Emek.9,301,2015,74
Anadolu Isuzu15,84-0,50-12,00
Anadolu Sigorta6,51-0,15-9,84
Anel Elektrik2,90-0,68-8,52
Arçelik33,120,0016,38
ARD Bilişim Teknolojileri53,451,9111,17
Arena Bilgisayar10,65-0,65-2,31
Armada Bilgisayar53,251,728,50
Arsan Tekstil4,35-2,907,80
Arzum Ev Aletleri17,124,39-29,15
Aselsan16,02-0,12-12,22
Ata GMYO4,570,66-17,06
Atakule GMYO3,219,9337,11
Atlantis Yatırım Holding3,60-5,26-35,25
Atlas Yat. Ort.1,55-1,27-11,43
ATP Ticari Bilgisayar33,32-0,77

Avrasya GMYO3,33-1,1927,13
Avrasya Petrol ve Tur.2,970,34-7,19
Avrupa Yatırım Holding5,23-0,19-12,83
Aydem Enerji6,760,15

Ayen Enerji4,590,00-15,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,002,5677,31
Aygaz14,61-0,202,99
Bagfaş16,490,00-17,55
Bak Ambalaj20,720,484,77
Balatacılar Balatacılık4,94-0,20-40,05
Bantaş Ambalaj5,75-1,8822,60
Banvit64,65-1,3024,33
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,641,23

Baştaş Başkent Çimento12,002,56-30,92
Batı Çimento12,59-0,87167,30
Batısöke Çimento2,240,00-8,20
Bayrak Taban Sanayi9,25-7,59-12,82
Bera Holding11,02-0,99-45,66
Berkosan Yalıtım9,832,5010,20
Beşiktaş Futbol Yat.6,54-1,3661,88
Beyaz Filo9,173,15-9,02
Bilici Yatırım20,140,00263,98
Bim Mağazalar63,600,79-10,79
Biotrend Çevre ve Enerji27,10-0,59

Birko Mensucat1,022,00-8,11
Birlik Mensucat2,032,53-41,33
Bizim Mağazaları11,700,17-23,83
BMS Çelik Hasır Sanayi8,28-8,51

Boğaziçi Beton5,08-0,97

Borusan Mannesmann26,401,93-5,04
Borusan Yat. Paz.308,300,72-32,13
Bosch Fren Sistemleri871,801,37-29,11
Bossa28,76-0,1461,12
Brisa23,54-0,8421,57
Burçelik19,25-4,70-8,42
Burçelik Vana23,48-5,25-52,72
Bursa Çimento3,34-0,60-32,90
Carrefoursa40,702,78-43,31
Casa Emtia Petrol116,000,009,43
Ceo Event Medya8,61-6,4133,90
Coca Cola İçecek88,052,0938,64
Cosmos Yat. Holding8,80-0,459,18
Credıtwest Faktorıng4,38-0,68-25,38
Çan2 Termik10,701,81

Çelebi178,00-1,55-2,48
Çelik Halat6,541,40-28,11
Çemaş Döküm1,32-1,49-22,47
Çemtaş13,72-1,08-12,67
Çimbeton215,90-1,86-27,18
Çimentaş28,241,95-21,90
Çimsa24,44-0,2437,30
Çuhadaroğlu Metal7,28-0,68-4,30
Dagi Giyim2,689,84-21,32
Dagi Yatırım Holding17,398,7634,81
Dardanel14,140,35-57,79
Datagate Bilgisayar11,60-0,17-28,00
Demısaş Döküm7,320,9713,04
Denge Holding1,15-4,17-62,14
Deniz GMYO2,102,4414,00
Derimod11,460,4417,66
Derlüks Yatırım Holding4,531,80-48,64
Desa Deri10,08-0,983,49
Despec Bilgisayar9,70-0,61-25,73
Deva Holding25,90-1,157,65
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,16-2,193,57
Diriteks Diriliş Tekstil3,260,00-12,60
Ditaş Doğan15,630,9020,18
DO-CO671,20-1,316,54
Doğan Burda15,872,52-29,28
Doğan Holding2,650,76-11,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,361,291,33
Doğusan6,260,0042,92
Doğuş GMYO8,873,268,57
Doğuş Otomotiv25,90-0,99-0,09
Döktaş Dökümcülük28,940,00-5,49
Duran Doğan Basım10,600,381,05
Dyo Boya12,25-1,458,92
Eczacıbaşı İlaç5,950,17-17,38
Eczacıbaşı Yatırım39,960,6048,45
E-Data Teknoloji Pazarlama13,16-2,45

Edip Gayrimenkul5,074,1152,71
Ege Endüstri1.285,500,46-22,79
Ege Gübre174,800,2921,85
Ege Profil28,220,50-26,20
Ege Seramik13,32-1,2637,85
Egeplast23,00-0,35-30,93
Ekiz Kimya6,750,00-5,33
Emek Elektrik2,647,32-7,54
Eminiş Ambalaj19,610,62-46,77
Emlak Konut GMYO1,810,00-14,41
Enerjisa Enerji10,410,77-9,72
Enka İnşaat9,300,8732,07
Erbosan138,50-0,14241,51
Ereğli Demir Çelik19,961,3251,94
Ersu Gıda3,56-0,28-27,94
Escar Turizm Taşımacılık17,240,82

Escort Teknoloji5,38-0,55-18,11
Esenboğa Elektrik31,366,2364,83
Etiler Gıda5,650,0041,96
Euro Kapital Yat. Ort.6,71-2,4775,68
Euro Trend Yat. Ort.3,67-3,933,72
Euro Yat. Ort.3,850,52-13,32
Euro Yatırım Holding3,44-1,7121,13
Fade Gıda12,51-10,00140,50
Fenerbahçe Futbol36,90-1,0224,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,690,00-8,75
F-M İzmit Piston97,45-0,76-20,51
Fonet Bilgi Teknolojileri13,01-0,38-0,15
Ford Otosan172,50-0,9241,23
Formet Celik Kapi Sanayi1,15-1,71-53,12
Frigo Pak Gıda17,00-0,35-18,97
Galata Wind Enerji3,730,81

Galatasaray Sportif3,84-1,03-5,19
Garanti Bankası8,721,99-14,10
Garanti Faktoring9,24-0,96-16,98
Garanti Yat. Ort.2,30-1,29-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,420,0025,21
Gediz Ambalaj40,20-1,4250,00
Gentaş3,11-1,49-31,09
Gersan Elektrik6,13-0,65-0,16
Global Men. Değ.6,21-0,163,33
Global Yat. Holding3,02-0,66-35,47
Good-Year7,29-0,82-8,51
Göltaş Çimento40,98-1,21-0,16
Gözde Girişim5,53-0,54-30,70
GSD Denizcilik5,42-0,187,54
GSD Holding1,880,53-25,10
Gübre Fabrik.50,35-0,40-41,49
Güler Yat. Holding2,482,06-28,38
Halk GMYO2,291,33-24,87
Hatay Tekstil17,27-0,6326,65
Hedef Girişim2,82-1,0511,69
Hektaş8,43-1,8657,80
HUB Girişim11,07-1,60-39,18
Hürriyet Gzt.1,601,27-23,81
ICBC Turkey Bank5,220,38-19,69
İdealist Danışmanlık50,25-2,99273,33
İdealist GMYO3,6310,0052,97
İhlas Ev Aletleri1,040,97-44,18
İhlas Gayrimenkul1,011,00-19,20
İhlas Gazetecilik1,201,69-51,29
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar6,290,0035,38
Info Yatırım3,79-1,04-18,85
İntema41,484,853,96
Inveo Yatırım Holding111,90-1,24153,05
İpek Doğal Enerji11,861,54-9,33
İskenderun Demir Çelik12,281,1535,90
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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