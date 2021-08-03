Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|-0,19
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|16,44
|-0,12
|-3,97
|Adel Kalemcilik
|24,44
|0,83
|-28,61
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-0,81
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,82
|-0,78
|-25,24
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,02
|-0,17
|2,48
|Ak Enerji
|1,66
|3,11
|-24,89
|Akbank
|5,34
|0,75
|-20,98
|Akçansa
|15,00
|-0,07
|-6,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,92
|-1,03
|-20,10
|Akfen GMYO
|2,07
|-3,67
|-20,71
|Akın Tekstil
|34,60
|0,35
|8,94
|Akiş GMYO
|1,85
|0,54
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|39,92
|0,55
|-36,08
|Aksa
|16,36
|0,43
|18,43
|Aksa Enerji
|12,93
|0,08
|73,79
|Aksigorta
|7,96
|0,25
|-8,49
|Aksu Enerji
|9,08
|-0,11
|20,31
|Alarko Carrıer
|292,40
|0,48
|-19,56
|Alarko GMYO
|20,88
|1,36
|-17,57
|Alarko Holding
|9,75
|1,14
|14,42
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,92
|-0,63
|-26,10
|Alkim Kağıt
|15,74
|-1,01
|21,60
|Alkim Kimya
|15,28
|0,53
|8,47
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|-2,70
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|57,50
|1,23
|15,09
|Anadolu Efes
|22,36
|-0,36
|4,68
|Anadolu Grubu Holding
|23,78
|0,59
|-8,98
|Anadolu Hayat Emek.
|9,30
|1,20
|15,74
|Anadolu Isuzu
|15,84
|-0,50
|-12,00
|Anadolu Sigorta
|6,51
|-0,15
|-9,84
|Anel Elektrik
|2,90
|-0,68
|-8,52
|Arçelik
|33,12
|0,00
|16,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,45
|1,91
|11,17
|Arena Bilgisayar
|10,65
|-0,65
|-2,31
|Armada Bilgisayar
|53,25
|1,72
|8,50
|Arsan Tekstil
|4,35
|-2,90
|7,80
|Arzum Ev Aletleri
|17,12
|4,39
|-29,15
|Aselsan
|16,02
|-0,12
|-12,22
|Ata GMYO
|4,57
|0,66
|-17,06
|Atakule GMYO
|3,21
|9,93
|37,11
|Atlantis Yatırım Holding
|3,60
|-5,26
|-35,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-1,27
|-11,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,32
|-0,77
|Avrasya GMYO
|3,33
|-1,19
|27,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,97
|0,34
|-7,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,23
|-0,19
|-12,83
|Aydem Enerji
|6,76
|0,15
|Ayen Enerji
|4,59
|0,00
|-15,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|2,56
|77,31
|Aygaz
|14,61
|-0,20
|2,99
|Bagfaş
|16,49
|0,00
|-17,55
|Bak Ambalaj
|20,72
|0,48
|4,77
|Balatacılar Balatacılık
|4,94
|-0,20
|-40,05
|Bantaş Ambalaj
|5,75
|-1,88
|22,60
|Banvit
|64,65
|-1,30
|24,33
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,64
|1,23
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|2,56
|-30,92
|Batı Çimento
|12,59
|-0,87
|167,30
|Batısöke Çimento
|2,24
|0,00
|-8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|9,25
|-7,59
|-12,82
|Bera Holding
|11,02
|-0,99
|-45,66
|Berkosan Yalıtım
|9,83
|2,50
|10,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,54
|-1,36
|61,88
|Beyaz Filo
|9,17
|3,15
|-9,02
|Bilici Yatırım
|20,14
|0,00
|263,98
|Bim Mağazalar
|63,60
|0,79
|-10,79
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,10
|-0,59
|Birko Mensucat
|1,02
|2,00
|-8,11
|Birlik Mensucat
|2,03
|2,53
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|11,70
|0,17
|-23,83
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,28
|-8,51
|Boğaziçi Beton
|5,08
|-0,97
|Borusan Mannesmann
|26,40
|1,93
|-5,04
|Borusan Yat. Paz.
|308,30
|0,72
|-32,13
|Bosch Fren Sistemleri
|871,80
|1,37
|-29,11
|Bossa
|28,76
|-0,14
|61,12
|Brisa
|23,54
|-0,84
|21,57
|Burçelik
|19,25
|-4,70
|-8,42
|Burçelik Vana
|23,48
|-5,25
|-52,72
|Bursa Çimento
|3,34
|-0,60
|-32,90
|Carrefoursa
|40,70
|2,78
|-43,31
|Casa Emtia Petrol
|116,00
|0,00
|9,43
|Ceo Event Medya
|8,61
|-6,41
|33,90
|Coca Cola İçecek
|88,05
|2,09
|38,64
|Cosmos Yat. Holding
|8,80
|-0,45
|9,18
|Credıtwest Faktorıng
|4,38
|-0,68
|-25,38
|Çan2 Termik
|10,70
|1,81
|Çelebi
|178,00
|-1,55
|-2,48
|Çelik Halat
|6,54
|1,40
|-28,11
|Çemaş Döküm
|1,32
|-1,49
|-22,47
|Çemtaş
|13,72
|-1,08
|-12,67
|Çimbeton
|215,90
|-1,86
|-27,18
|Çimentaş
|28,24
|1,95
|-21,90
|Çimsa
|24,44
|-0,24
|37,30
|Çuhadaroğlu Metal
|7,28
|-0,68
|-4,30
|Dagi Giyim
|2,68
|9,84
|-21,32
|Dagi Yatırım Holding
|17,39
|8,76
|34,81
|Dardanel
|14,14
|0,35
|-57,79
|Datagate Bilgisayar
|11,60
|-0,17
|-28,00
|Demısaş Döküm
|7,32
|0,97
|13,04
|Denge Holding
|1,15
|-4,17
|-62,14
|Deniz GMYO
|2,10
|2,44
|14,00
|Derimod
|11,46
|0,44
|17,66
|Derlüks Yatırım Holding
|4,53
|1,80
|-48,64
|Desa Deri
|10,08
|-0,98
|3,49
|Despec Bilgisayar
|9,70
|-0,61
|-25,73
|Deva Holding
|25,90
|-1,15
|7,65
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|-2,19
|3,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,26
|0,00
|-12,60
|Ditaş Doğan
|15,63
|0,90
|20,18
|DO-CO
|671,20
|-1,31
|6,54
|Doğan Burda
|15,87
|2,52
|-29,28
|Doğan Holding
|2,65
|0,76
|-11,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|1,29
|1,33
|Doğusan
|6,26
|0,00
|42,92
|Doğuş GMYO
|8,87
|3,26
|8,57
|Doğuş Otomotiv
|25,90
|-0,99
|-0,09
|Döktaş Dökümcülük
|28,94
|0,00
|-5,49
|Duran Doğan Basım
|10,60
|0,38
|1,05
|Dyo Boya
|12,25
|-1,45
|8,92
|Eczacıbaşı İlaç
|5,95
|0,17
|-17,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,96
|0,60
|48,45
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|13,16
|-2,45
|Edip Gayrimenkul
|5,07
|4,11
|52,71
|Ege Endüstri
|1.285,50
|0,46
|-22,79
|Ege Gübre
|174,80
|0,29
|21,85
|Ege Profil
|28,22
|0,50
|-26,20
|Ege Seramik
|13,32
|-1,26
|37,85
|Egeplast
|23,00
|-0,35
|-30,93
|Ekiz Kimya
|6,75
|0,00
|-5,33
|Emek Elektrik
|2,64
|7,32
|-7,54
|Eminiş Ambalaj
|19,61
|0,62
|-46,77
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|0,00
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,41
|0,77
|-9,72
|Enka İnşaat
|9,30
|0,87
|32,07
|Erbosan
|138,50
|-0,14
|241,51
|Ereğli Demir Çelik
|19,96
|1,32
|51,94
|Ersu Gıda
|3,56
|-0,28
|-27,94
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,24
|0,82
|Escort Teknoloji
|5,38
|-0,55
|-18,11
|Esenboğa Elektrik
|31,36
|6,23
|64,83
|Etiler Gıda
|5,65
|0,00
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,71
|-2,47
|75,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,67
|-3,93
|3,72
|Euro Yat. Ort.
|3,85
|0,52
|-13,32
|Euro Yatırım Holding
|3,44
|-1,71
|21,13
|Fade Gıda
|12,51
|-10,00
|140,50
|Fenerbahçe Futbol
|36,90
|-1,02
|24,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|0,00
|-8,75
|F-M İzmit Piston
|97,45
|-0,76
|-20,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,01
|-0,38
|-0,15
|Ford Otosan
|172,50
|-0,92
|41,23
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|-1,71
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|17,00
|-0,35
|-18,97
|Galata Wind Enerji
|3,73
|0,81
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-1,03
|-5,19
|Garanti Bankası
|8,72
|1,99
|-14,10
|Garanti Faktoring
|9,24
|-0,96
|-16,98
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|-1,29
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,42
|0,00
|25,21
|Gediz Ambalaj
|40,20
|-1,42
|50,00
|Gentaş
|3,11
|-1,49
|-31,09
|Gersan Elektrik
|6,13
|-0,65
|-0,16
|Global Men. Değ.
|6,21
|-0,16
|3,33
|Global Yat. Holding
|3,02
|-0,66
|-35,47
|Good-Year
|7,29
|-0,82
|-8,51
|Göltaş Çimento
|40,98
|-1,21
|-0,16
|Gözde Girişim
|5,53
|-0,54
|-30,70
|GSD Denizcilik
|5,42
|-0,18
|7,54
|GSD Holding
|1,88
|0,53
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|50,35
|-0,40
|-41,49
|Güler Yat. Holding
|2,48
|2,06
|-28,38
|Halk GMYO
|2,29
|1,33
|-24,87
|Hatay Tekstil
|17,27
|-0,63
|26,65
|Hedef Girişim
|2,82
|-1,05
|11,69
|Hektaş
|8,43
|-1,86
|57,80
|HUB Girişim
|11,07
|-1,60
|-39,18
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|1,27
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,22
|0,38
|-19,69
|İdealist Danışmanlık
|50,25
|-2,99
|273,33
|İdealist GMYO
|3,63
|10,00
|52,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,97
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,00
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,20
|1,69
|-51,29
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,29
|0,00
|35,38
|Info Yatırım
|3,79
|-1,04
|-18,85
|İntema
|41,48
|4,85
|3,96
|Inveo Yatırım Holding
|111,90
|-1,24
|153,05
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|1,54
|-9,33
|İskenderun Demir Çelik
|12,28
|1,15
|35,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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