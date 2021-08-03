Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 -0,19 -33,85 Acıpayam Selüloz 16,44 -0,12 -3,97 Adel Kalemcilik 24,44 0,83 -28,61 Adese Gayrimenkul 1,22 -0,81 -56,43 Afyon Çimento 3,82 -0,78 -25,24 AGESA Hayat Emeklilik 18,02 -0,17 2,48 Ak Enerji 1,66 3,11 -24,89 Akbank 5,34 0,75 -20,98 Akçansa 15,00 -0,07 -6,85 Akdeniz Yatırım Hold. 1,92 -1,03 -20,10 Akfen GMYO 2,07 -3,67 -20,71 Akın Tekstil 34,60 0,35 8,94 Akiş GMYO 1,85 0,54 -33,75 Akmerkez GMYO 39,92 0,55 -36,08 Aksa 16,36 0,43 18,43 Aksa Enerji 12,93 0,08 73,79 Aksigorta 7,96 0,25 -8,49 Aksu Enerji 9,08 -0,11 20,31 Alarko Carrıer 292,40 0,48 -19,56 Alarko GMYO 20,88 1,36 -17,57 Alarko Holding 9,75 1,14 14,42 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 21,92 -0,63 -26,10 Alkim Kağıt 15,74 -1,01 21,60 Alkim Kimya 15,28 0,53 8,47 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 -2,70 -17,81 Altınyunus Çeşme 57,50 1,23 15,09 Anadolu Efes 22,36 -0,36 4,68 Anadolu Grubu Holding 23,78 0,59 -8,98 Anadolu Hayat Emek. 9,30 1,20 15,74 Anadolu Isuzu 15,84 -0,50 -12,00 Anadolu Sigorta 6,51 -0,15 -9,84 Anel Elektrik 2,90 -0,68 -8,52 Arçelik 33,12 0,00 16,38 ARD Bilişim Teknolojileri 53,45 1,91 11,17 Arena Bilgisayar 10,65 -0,65 -2,31 Armada Bilgisayar 53,25 1,72 8,50 Arsan Tekstil 4,35 -2,90 7,80 Arzum Ev Aletleri 17,12 4,39 -29,15 Aselsan 16,02 -0,12 -12,22 Ata GMYO 4,57 0,66 -17,06 Atakule GMYO 3,21 9,93 37,11 Atlantis Yatırım Holding 3,60 -5,26 -35,25 Atlas Yat. Ort. 1,55 -1,27 -11,43 ATP Ticari Bilgisayar 33,32 -0,77 Avrasya GMYO 3,33 -1,19 27,13 Avrasya Petrol ve Tur. 2,97 0,34 -7,19 Avrupa Yatırım Holding 5,23 -0,19 -12,83 Aydem Enerji 6,76 0,15 Ayen Enerji 4,59 0,00 -15,16 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 2,56 77,31 Aygaz 14,61 -0,20 2,99 Bagfaş 16,49 0,00 -17,55 Bak Ambalaj 20,72 0,48 4,77 Balatacılar Balatacılık 4,94 -0,20 -40,05 Bantaş Ambalaj 5,75 -1,88 22,60 Banvit 64,65 -1,30 24,33 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,64 1,23 Baştaş Başkent Çimento 12,00 2,56 -30,92 Batı Çimento 12,59 -0,87 167,30 Batısöke Çimento 2,24 0,00 -8,20 Bayrak Taban Sanayi 9,25 -7,59 -12,82 Bera Holding 11,02 -0,99 -45,66 Berkosan Yalıtım 9,83 2,50 10,20 Beşiktaş Futbol Yat. 6,54 -1,36 61,88 Beyaz Filo 9,17 3,15 -9,02 Bilici Yatırım 20,14 0,00 263,98 Bim Mağazalar 63,60 0,79 -10,79 Biotrend Çevre ve Enerji 27,10 -0,59 Birko Mensucat 1,02 2,00 -8,11 Birlik Mensucat 2,03 2,53 -41,33 Bizim Mağazaları 11,70 0,17 -23,83 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,28 -8,51 Boğaziçi Beton 5,08 -0,97 Borusan Mannesmann 26,40 1,93 -5,04 Borusan Yat. Paz. 308,30 0,72 -32,13 Bosch Fren Sistemleri 871,80 1,37 -29,11 Bossa 28,76 -0,14 61,12 Brisa 23,54 -0,84 21,57 Burçelik 19,25 -4,70 -8,42 Burçelik Vana 23,48 -5,25 -52,72 Bursa Çimento 3,34 -0,60 -32,90 Carrefoursa 40,70 2,78 -43,31 Casa Emtia Petrol 116,00 0,00 9,43 Ceo Event Medya 8,61 -6,41 33,90 Coca Cola İçecek 88,05 2,09 38,64 Cosmos Yat. Holding 8,80 -0,45 9,18 Credıtwest Faktorıng 4,38 -0,68 -25,38 Çan2 Termik 10,70 1,81 Çelebi 178,00 -1,55 -2,48 Çelik Halat 6,54 1,40 -28,11 Çemaş Döküm 1,32 -1,49 -22,47 Çemtaş 13,72 -1,08 -12,67 Çimbeton 215,90 -1,86 -27,18 Çimentaş 28,24 1,95 -21,90 Çimsa 24,44 -0,24 37,30 Çuhadaroğlu Metal 7,28 -0,68 -4,30 Dagi Giyim 2,68 9,84 -21,32 Dagi Yatırım Holding 17,39 8,76 34,81 Dardanel 14,14 0,35 -57,79 Datagate Bilgisayar 11,60 -0,17 -28,00 Demısaş Döküm 7,32 0,97 13,04 Denge Holding 1,15 -4,17 -62,14 Deniz GMYO 2,10 2,44 14,00 Derimod 11,46 0,44 17,66 Derlüks Yatırım Holding 4,53 1,80 -48,64 Desa Deri 10,08 -0,98 3,49 Despec Bilgisayar 9,70 -0,61 -25,73 Deva Holding 25,90 -1,15 7,65 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 -2,19 3,57 Diriteks Diriliş Tekstil 3,26 0,00 -12,60 Ditaş Doğan 15,63 0,90 20,18 DO-CO 671,20 -1,31 6,54 Doğan Burda 15,87 2,52 -29,28 Doğan Holding 2,65 0,76 -11,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 1,29 1,33 Doğusan 6,26 0,00 42,92 Doğuş GMYO 8,87 3,26 8,57 Doğuş Otomotiv 25,90 -0,99 -0,09 Döktaş Dökümcülük 28,94 0,00 -5,49 Duran Doğan Basım 10,60 0,38 1,05 Dyo Boya 12,25 -1,45 8,92 Eczacıbaşı İlaç 5,95 0,17 -17,38 Eczacıbaşı Yatırım 39,96 0,60 48,45 E-Data Teknoloji Pazarlama 13,16 -2,45 Edip Gayrimenkul 5,07 4,11 52,71 Ege Endüstri 1.285,50 0,46 -22,79 Ege Gübre 174,80 0,29 21,85 Ege Profil 28,22 0,50 -26,20 Ege Seramik 13,32 -1,26 37,85 Egeplast 23,00 -0,35 -30,93 Ekiz Kimya 6,75 0,00 -5,33 Emek Elektrik 2,64 7,32 -7,54 Eminiş Ambalaj 19,61 0,62 -46,77 Emlak Konut GMYO 1,81 0,00 -14,41 Enerjisa Enerji 10,41 0,77 -9,72 Enka İnşaat 9,30 0,87 32,07 Erbosan 138,50 -0,14 241,51 Ereğli Demir Çelik 19,96 1,32 51,94 Ersu Gıda 3,56 -0,28 -27,94 Escar Turizm Taşımacılık 17,24 0,82 Escort Teknoloji 5,38 -0,55 -18,11 Esenboğa Elektrik 31,36 6,23 64,83 Etiler Gıda 5,65 0,00 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 6,71 -2,47 75,68 Euro Trend Yat. Ort. 3,67 -3,93 3,72 Euro Yat. Ort. 3,85 0,52 -13,32 Euro Yatırım Holding 3,44 -1,71 21,13 Fade Gıda 12,51 -10,00 140,50 Fenerbahçe Futbol 36,90 -1,02 24,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 0,00 -8,75 F-M İzmit Piston 97,45 -0,76 -20,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,01 -0,38 -0,15 Ford Otosan 172,50 -0,92 41,23 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 -1,71 -53,12 Frigo Pak Gıda 17,00 -0,35 -18,97 Galata Wind Enerji 3,73 0,81 Galatasaray Sportif 3,84 -1,03 -5,19 Garanti Bankası 8,72 1,99 -14,10 Garanti Faktoring 9,24 -0,96 -16,98 Garanti Yat. Ort. 2,30 -1,29 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,42 0,00 25,21 Gediz Ambalaj 40,20 -1,42 50,00 Gentaş 3,11 -1,49 -31,09 Gersan Elektrik 6,13 -0,65 -0,16 Global Men. Değ. 6,21 -0,16 3,33 Global Yat. Holding 3,02 -0,66 -35,47 Good-Year 7,29 -0,82 -8,51 Göltaş Çimento 40,98 -1,21 -0,16 Gözde Girişim 5,53 -0,54 -30,70 GSD Denizcilik 5,42 -0,18 7,54 GSD Holding 1,88 0,53 -25,10 Gübre Fabrik. 50,35 -0,40 -41,49 Güler Yat. Holding 2,48 2,06 -28,38 Halk GMYO 2,29 1,33 -24,87 Hatay Tekstil 17,27 -0,63 26,65 Hedef Girişim 2,82 -1,05 11,69 Hektaş 8,43 -1,86 57,80 HUB Girişim 11,07 -1,60 -39,18 Hürriyet Gzt. 1,60 1,27 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,22 0,38 -19,69 İdealist Danışmanlık 50,25 -2,99 273,33 İdealist GMYO 3,63 10,00 52,97 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 1,01 1,00 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,20 1,69 -51,29 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,29 0,00 35,38 Info Yatırım 3,79 -1,04 -18,85 İntema 41,48 4,85 3,96 Inveo Yatırım Holding 111,90 -1,24 153,05 İpek Doğal Enerji 11,86 1,54 -9,33 İskenderun Demir Çelik 12,28 1,15 35,90 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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