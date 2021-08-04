Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|0,39
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|16,78
|0,72
|-1,46
|Adel Kalemcilik
|24,40
|-0,16
|-28,73
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,88
|1,84
|-24,07
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,75
|-0,39
|0,94
|Ak Enerji
|1,67
|1,21
|-24,43
|Akbank
|5,42
|1,31
|-19,80
|Akçansa
|14,81
|-0,87
|-8,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,99
|1,02
|-17,19
|Akfen GMYO
|2,08
|0,48
|-20,33
|Akın Tekstil
|35,62
|3,61
|12,15
|Akiş GMYO
|1,87
|1,63
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|39,90
|0,10
|-36,11
|Aksa
|16,37
|1,17
|18,50
|Aksa Enerji
|13,31
|4,07
|78,90
|Aksigorta
|8,01
|0,38
|-7,91
|Aksu Enerji
|9,37
|1,19
|24,15
|Alarko Carrıer
|294,30
|0,65
|-19,04
|Alarko GMYO
|21,20
|2,42
|-16,31
|Alarko Holding
|9,85
|1,03
|15,59
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,46
|2,84
|-24,28
|Alkim Kağıt
|16,05
|1,71
|24,00
|Alkim Kimya
|15,46
|0,98
|9,75
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,84
|0,00
|-15,98
|Altınyunus Çeşme
|57,95
|0,17
|15,99
|Anadolu Efes
|22,32
|0,27
|4,49
|Anadolu Grubu Holding
|23,68
|0,59
|-9,36
|Anadolu Hayat Emek.
|9,49
|-0,11
|18,10
|Anadolu Isuzu
|16,09
|1,71
|-10,61
|Anadolu Sigorta
|6,51
|0,00
|-9,84
|Anel Elektrik
|2,89
|-0,69
|-8,83
|Arçelik
|33,36
|-0,06
|17,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,10
|0,74
|12,52
|Arena Bilgisayar
|10,69
|0,66
|-1,95
|Armada Bilgisayar
|53,90
|0,37
|9,82
|Arsan Tekstil
|4,34
|0,46
|7,55
|Arzum Ev Aletleri
|16,73
|-1,36
|-30,77
|Aselsan
|16,09
|-0,56
|-11,84
|Ata GMYO
|4,67
|-2,71
|-15,25
|Atakule GMYO
|3,53
|9,97
|50,78
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|-2,37
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|0,65
|-10,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|34,34
|0,88
|Avrasya GMYO
|3,26
|-1,81
|24,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|-0,34
|-8,13
|Avrupa Yatırım Holding
|5,21
|-0,19
|-13,17
|Aydem Enerji
|7,00
|2,94
|Ayen Enerji
|4,64
|1,75
|-14,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,60
|3,05
|82,63
|Aygaz
|14,62
|0,14
|3,06
|Bagfaş
|16,56
|0,12
|-17,20
|Bak Ambalaj
|21,22
|0,38
|7,30
|Balatacılar Balatacılık
|4,99
|3,96
|-39,44
|Bantaş Ambalaj
|3,84
|0,88
|22,81
|Banvit
|65,40
|0,08
|25,77
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,23
|0,50
|Baştaş Başkent Çimento
|11,80
|-0,84
|-32,07
|Batı Çimento
|12,81
|0,79
|171,97
|Batısöke Çimento
|2,26
|0,89
|-7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|9,20
|-1,08
|-13,29
|Bera Holding
|10,96
|0,37
|-45,96
|Berkosan Yalıtım
|9,80
|1,24
|9,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,43
|-0,92
|59,16
|Beyaz Filo
|9,05
|-0,55
|-10,21
|Bilici Yatırım
|20,06
|-0,59
|262,53
|Bim Mağazalar
|64,50
|0,62
|-9,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,16
|0,37
|Birko Mensucat
|1,18
|9,26
|6,31
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,99
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,34
|4,40
|-19,66
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,74
|5,81
|Boğaziçi Beton
|5,11
|1,19
|Borusan Mannesmann
|26,24
|0,23
|-5,61
|Borusan Yat. Paz.
|307,10
|0,03
|-32,40
|Bosch Fren Sistemleri
|886,30
|2,21
|-27,93
|Bossa
|28,66
|-1,10
|60,56
|Brisa
|23,88
|-0,50
|23,33
|Burçelik
|19,30
|0,52
|-8,18
|Burçelik Vana
|23,70
|0,85
|-52,28
|Bursa Çimento
|3,37
|1,20
|-32,30
|Carrefoursa
|38,90
|-3,71
|-45,82
|Casa Emtia Petrol
|110,20
|-3,33
|3,96
|Ceo Event Medya
|8,38
|-2,90
|30,33
|Coca Cola İçecek
|87,80
|0,92
|38,25
|Cosmos Yat. Holding
|8,78
|0,00
|8,93
|Credıtwest Faktorıng
|4,33
|0,46
|-26,24
|Çan2 Termik
|10,98
|2,71
|Çelebi
|177,20
|0,11
|-2,92
|Çelik Halat
|6,68
|2,61
|-26,57
|Çemaş Döküm
|1,38
|3,76
|-18,95
|Çemtaş
|13,80
|0,66
|-12,16
|Çimbeton
|216,50
|1,45
|-26,98
|Çimentaş
|28,90
|0,35
|-20,08
|Çimsa
|24,42
|-0,41
|37,19
|Çuhadaroğlu Metal
|7,35
|1,38
|-3,38
|Dagi Giyim
|2,94
|9,70
|-13,69
|Dagi Yatırım Holding
|18,98
|7,96
|47,13
|Dardanel
|14,15
|-0,14
|-57,76
|Datagate Bilgisayar
|11,65
|1,30
|-27,68
|Demısaş Döküm
|7,41
|1,51
|14,43
|Denge Holding
|1,14
|-3,39
|-62,47
|Deniz GMYO
|2,25
|7,66
|22,15
|Derimod
|11,61
|1,75
|19,20
|Derlüks Yatırım Holding
|4,56
|-1,51
|-48,30
|Desa Deri
|9,95
|-0,60
|2,16
|Despec Bilgisayar
|9,77
|0,31
|-25,19
|Deva Holding
|26,86
|0,75
|11,65
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|0,63
|3,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,26
|0,00
|-12,60
|Ditaş Doğan
|16,25
|0,81
|24,94
|DO-CO
|671,30
|0,95
|6,56
|Doğan Burda
|17,33
|5,74
|-22,77
|Doğan Holding
|2,67
|0,75
|-10,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|1,28
|1,76
|Doğusan
|6,30
|0,00
|43,84
|Doğuş GMYO
|8,70
|-2,03
|6,49
|Doğuş Otomotiv
|26,82
|0,90
|3,46
|Döktaş Dökümcülük
|28,60
|0,35
|-6,60
|Duran Doğan Basım
|10,48
|0,77
|-0,10
|Dyo Boya
|12,59
|2,36
|11,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|1,01
|-16,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,34
|1,26
|49,86
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|16,31
|9,98
|Edip Gayrimenkul
|5,10
|-0,78
|53,61
|Ege Endüstri
|1.318,00
|2,82
|-20,84
|Ege Gübre
|180,60
|3,26
|25,89
|Ege Profil
|28,26
|0,71
|-26,10
|Ege Seramik
|13,73
|-1,29
|42,10
|Egeplast
|23,38
|1,83
|-29,79
|Ekiz Kimya
|6,98
|2,20
|-2,10
|Emek Elektrik
|2,90
|7,41
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|20,36
|3,82
|-44,73
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|0,56
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,68
|1,23
|-7,38
|Enka İnşaat
|9,52
|2,15
|35,19
|Erbosan
|139,70
|0,94
|244,47
|Ereğli Demir Çelik
|20,08
|0,10
|52,86
|Ersu Gıda
|3,63
|2,54
|-26,52
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,17
|-0,12
|Escort Teknoloji
|5,85
|0,00
|-10,96
|Esenboğa Elektrik
|31,38
|3,36
|64,93
|Etiler Gıda
|5,43
|-1,27
|36,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,99
|-0,14
|83,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,85
|2,67
|8,81
|Euro Yat. Ort.
|3,78
|0,80
|-14,89
|Euro Yatırım Holding
|3,32
|-2,64
|16,90
|Fade Gıda
|12,46
|-0,40
|139,54
|Fenerbahçe Futbol
|36,56
|0,16
|23,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,76
|2,99
|-6,37
|F-M İzmit Piston
|106,50
|9,40
|-13,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,10
|1,71
|0,54
|Ford Otosan
|176,40
|0,68
|44,43
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,86
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|18,18
|6,19
|-13,35
|Galata Wind Enerji
|3,74
|1,63
|Galatasaray Sportif
|3,83
|1,06
|-5,43
|Garanti Bankası
|9,02
|1,81
|-11,14
|Garanti Faktoring
|9,85
|4,79
|-11,50
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|0,00
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,43
|0,54
|25,38
|Gediz Ambalaj
|39,80
|0,20
|48,51
|Gentaş
|3,18
|2,91
|-29,54
|Gersan Elektrik
|6,09
|0,33
|-0,81
|Global Men. Değ.
|6,22
|0,48
|3,49
|Global Yat. Holding
|2,21
|-1,87
|-37,09
|Good-Year
|7,28
|0,00
|-8,64
|Göltaş Çimento
|41,32
|0,98
|0,67
|Gözde Girişim
|5,55
|1,46
|-30,45
|GSD Denizcilik
|5,72
|5,54
|13,49
|GSD Holding
|1,88
|1,08
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|51,45
|2,08
|-40,21
|Güler Yat. Holding
|2,44
|0,00
|-29,53
|Halk GMYO
|2,31
|0,43
|-24,21
|Hatay Tekstil
|17,42
|1,22
|27,76
|Hedef Girişim
|2,85
|1,79
|12,88
|Hektaş
|8,40
|0,84
|57,24
|HUB Girişim
|11,18
|1,45
|-38,57
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|0,63
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,23
|0,19
|-19,54
|İdealist Danışmanlık
|48,70
|1,29
|261,81
|İdealist GMYO
|3,99
|9,92
|68,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|0,00
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|2,00
|-18,40
|İhlas Gazetecilik
|1,23
|0,82
|-50,07
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|6,33
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,44
|2,06
|38,61
|Info Yatırım
|3,85
|2,12
|-17,57
|İntema
|38,08
|0,21
|-4,56
|Inveo Yatırım Holding
|110,70
|0,36
|150,34
|İpek Doğal Enerji
|11,97
|0,50
|-8,49
|İskenderun Demir Çelik
|12,31
|-0,16
|36,23
(Sürecek)
Kaynak: AA
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