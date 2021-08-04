Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 0,39 -33,85 Acıpayam Selüloz 16,78 0,72 -1,46 Adel Kalemcilik 24,40 -0,16 -28,73 Adese Gayrimenkul 1,23 0,82 -56,07 Afyon Çimento 3,88 1,84 -24,07 AGESA Hayat Emeklilik 17,75 -0,39 0,94 Ak Enerji 1,67 1,21 -24,43 Akbank 5,42 1,31 -19,80 Akçansa 14,81 -0,87 -8,03 Akdeniz Yatırım Hold. 1,99 1,02 -17,19 Akfen GMYO 2,08 0,48 -20,33 Akın Tekstil 35,62 3,61 12,15 Akiş GMYO 1,87 1,63 -33,03 Akmerkez GMYO 39,90 0,10 -36,11 Aksa 16,37 1,17 18,50 Aksa Enerji 13,31 4,07 78,90 Aksigorta 8,01 0,38 -7,91 Aksu Enerji 9,37 1,19 24,15 Alarko Carrıer 294,30 0,65 -19,04 Alarko GMYO 21,20 2,42 -16,31 Alarko Holding 9,85 1,03 15,59 Albaraka Türk 1,51 0,00 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 22,46 2,84 -24,28 Alkim Kağıt 16,05 1,71 24,00 Alkim Kimya 15,46 0,98 9,75 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,84 0,00 -15,98 Altınyunus Çeşme 57,95 0,17 15,99 Anadolu Efes 22,32 0,27 4,49 Anadolu Grubu Holding 23,68 0,59 -9,36 Anadolu Hayat Emek. 9,49 -0,11 18,10 Anadolu Isuzu 16,09 1,71 -10,61 Anadolu Sigorta 6,51 0,00 -9,84 Anel Elektrik 2,89 -0,69 -8,83 Arçelik 33,36 -0,06 17,22 ARD Bilişim Teknolojileri 54,10 0,74 12,52 Arena Bilgisayar 10,69 0,66 -1,95 Armada Bilgisayar 53,90 0,37 9,82 Arsan Tekstil 4,34 0,46 7,55 Arzum Ev Aletleri 16,73 -1,36 -30,77 Aselsan 16,09 -0,56 -11,84 Ata GMYO 4,67 -2,71 -15,25 Atakule GMYO 3,53 9,97 50,78 Atlantis Yatırım Holding 3,70 -2,37 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,56 0,65 -10,86 ATP Ticari Bilgisayar 34,34 0,88 Avrasya GMYO 3,26 -1,81 24,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,94 -0,34 -8,13 Avrupa Yatırım Holding 5,21 -0,19 -13,17 Aydem Enerji 7,00 2,94 Ayen Enerji 4,64 1,75 -14,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,60 3,05 82,63 Aygaz 14,62 0,14 3,06 Bagfaş 16,56 0,12 -17,20 Bak Ambalaj 21,22 0,38 7,30 Balatacılar Balatacılık 4,99 3,96 -39,44 Bantaş Ambalaj 3,84 0,88 22,81 Banvit 65,40 0,08 25,77 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,23 0,50 Baştaş Başkent Çimento 11,80 -0,84 -32,07 Batı Çimento 12,81 0,79 171,97 Batısöke Çimento 2,26 0,89 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 9,20 -1,08 -13,29 Bera Holding 10,96 0,37 -45,96 Berkosan Yalıtım 9,80 1,24 9,87 Beşiktaş Futbol Yat. 6,43 -0,92 59,16 Beyaz Filo 9,05 -0,55 -10,21 Bilici Yatırım 20,06 -0,59 262,53 Bim Mağazalar 64,50 0,62 -9,53 Biotrend Çevre ve Enerji 27,16 0,37 Birko Mensucat 1,18 9,26 6,31 Birlik Mensucat 2,04 0,99 -41,04 Bizim Mağazaları 12,34 4,40 -19,66 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,74 5,81 Boğaziçi Beton 5,11 1,19 Borusan Mannesmann 26,24 0,23 -5,61 Borusan Yat. Paz. 307,10 0,03 -32,40 Bosch Fren Sistemleri 886,30 2,21 -27,93 Bossa 28,66 -1,10 60,56 Brisa 23,88 -0,50 23,33 Burçelik 19,30 0,52 -8,18 Burçelik Vana 23,70 0,85 -52,28 Bursa Çimento 3,37 1,20 -32,30 Carrefoursa 38,90 -3,71 -45,82 Casa Emtia Petrol 110,20 -3,33 3,96 Ceo Event Medya 8,38 -2,90 30,33 Coca Cola İçecek 87,80 0,92 38,25 Cosmos Yat. Holding 8,78 0,00 8,93 Credıtwest Faktorıng 4,33 0,46 -26,24 Çan2 Termik 10,98 2,71 Çelebi 177,20 0,11 -2,92 Çelik Halat 6,68 2,61 -26,57 Çemaş Döküm 1,38 3,76 -18,95 Çemtaş 13,80 0,66 -12,16 Çimbeton 216,50 1,45 -26,98 Çimentaş 28,90 0,35 -20,08 Çimsa 24,42 -0,41 37,19 Çuhadaroğlu Metal 7,35 1,38 -3,38 Dagi Giyim 2,94 9,70 -13,69 Dagi Yatırım Holding 18,98 7,96 47,13 Dardanel 14,15 -0,14 -57,76 Datagate Bilgisayar 11,65 1,30 -27,68 Demısaş Döküm 7,41 1,51 14,43 Denge Holding 1,14 -3,39 -62,47 Deniz GMYO 2,25 7,66 22,15 Derimod 11,61 1,75 19,20 Derlüks Yatırım Holding 4,56 -1,51 -48,30 Desa Deri 9,95 -0,60 2,16 Despec Bilgisayar 9,77 0,31 -25,19 Deva Holding 26,86 0,75 11,65 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 0,63 3,57 Diriteks Diriliş Tekstil 3,26 0,00 -12,60 Ditaş Doğan 16,25 0,81 24,94 DO-CO 671,30 0,95 6,56 Doğan Burda 17,33 5,74 -22,77 Doğan Holding 2,67 0,75 -10,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 1,28 1,76 Doğusan 6,30 0,00 43,84 Doğuş GMYO 8,70 -2,03 6,49 Doğuş Otomotiv 26,82 0,90 3,46 Döktaş Dökümcülük 28,60 0,35 -6,60 Duran Doğan Basım 10,48 0,77 -0,10 Dyo Boya 12,59 2,36 11,94 Eczacıbaşı İlaç 6,01 1,01 -16,55 Eczacıbaşı Yatırım 40,34 1,26 49,86 E-Data Teknoloji Pazarlama 16,31 9,98 Edip Gayrimenkul 5,10 -0,78 53,61 Ege Endüstri 1.318,00 2,82 -20,84 Ege Gübre 180,60 3,26 25,89 Ege Profil 28,26 0,71 -26,10 Ege Seramik 13,73 -1,29 42,10 Egeplast 23,38 1,83 -29,79 Ekiz Kimya 6,98 2,20 -2,10 Emek Elektrik 2,90 7,41 1,57 Eminiş Ambalaj 20,36 3,82 -44,73 Emlak Konut GMYO 1,81 0,56 -14,41 Enerjisa Enerji 10,68 1,23 -7,38 Enka İnşaat 9,52 2,15 35,19 Erbosan 139,70 0,94 244,47 Ereğli Demir Çelik 20,08 0,10 52,86 Ersu Gıda 3,63 2,54 -26,52 Escar Turizm Taşımacılık 17,17 -0,12 Escort Teknoloji 5,85 0,00 -10,96 Esenboğa Elektrik 31,38 3,36 64,93 Etiler Gıda 5,43 -1,27 36,43 Euro Kapital Yat. Ort. 6,99 -0,14 83,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,85 2,67 8,81 Euro Yat. Ort. 3,78 0,80 -14,89 Euro Yatırım Holding 3,32 -2,64 16,90 Fade Gıda 12,46 -0,40 139,54 Fenerbahçe Futbol 36,56 0,16 23,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,76 2,99 -6,37 F-M İzmit Piston 106,50 9,40 -13,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,10 1,71 0,54 Ford Otosan 176,40 0,68 44,43 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,86 -52,31 Frigo Pak Gıda 18,18 6,19 -13,35 Galata Wind Enerji 3,74 1,63 Galatasaray Sportif 3,83 1,06 -5,43 Garanti Bankası 9,02 1,81 -11,14 Garanti Faktoring 9,85 4,79 -11,50 Garanti Yat. Ort. 2,30 0,00 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,43 0,54 25,38 Gediz Ambalaj 39,80 0,20 48,51 Gentaş 3,18 2,91 -29,54 Gersan Elektrik 6,09 0,33 -0,81 Global Men. Değ. 6,22 0,48 3,49 Global Yat. Holding 2,21 -1,87 -37,09 Good-Year 7,28 0,00 -8,64 Göltaş Çimento 41,32 0,98 0,67 Gözde Girişim 5,55 1,46 -30,45 GSD Denizcilik 5,72 5,54 13,49 GSD Holding 1,88 1,08 -25,10 Gübre Fabrik. 51,45 2,08 -40,21 Güler Yat. Holding 2,44 0,00 -29,53 Halk GMYO 2,31 0,43 -24,21 Hatay Tekstil 17,42 1,22 27,76 Hedef Girişim 2,85 1,79 12,88 Hektaş 8,40 0,84 57,24 HUB Girişim 11,18 1,45 -38,57 Hürriyet Gzt. 1,60 0,63 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,23 0,19 -19,54 İdealist Danışmanlık 48,70 1,29 261,81 İdealist GMYO 3,99 9,92 68,14 İhlas Ev Aletleri 1,05 0,00 -43,64 İhlas Gayrimenkul 1,02 2,00 -18,40 İhlas Gazetecilik 1,23 0,82 -50,07 İhlas Holding 0,60 3,45 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,84 6,33 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,44 2,06 38,61 Info Yatırım 3,85 2,12 -17,57 İntema 38,08 0,21 -4,56 Inveo Yatırım Holding 110,70 0,36 150,34 İpek Doğal Enerji 11,97 0,50 -8,49 İskenderun Demir Çelik 12,31 -0,16 36,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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