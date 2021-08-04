Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.08.2021 13:46
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,120,39-33,85
Acıpayam Selüloz16,780,72-1,46
Adel Kalemcilik24,40-0,16-28,73
Adese Gayrimenkul1,230,82-56,07
Afyon Çimento3,881,84-24,07
AGESA Hayat Emeklilik17,75-0,390,94
Ak Enerji1,671,21-24,43
Akbank5,421,31-19,80
Akçansa14,81-0,87-8,03
Akdeniz Yatırım Hold.1,991,02-17,19
Akfen GMYO2,080,48-20,33
Akın Tekstil35,623,6112,15
Akiş GMYO1,871,63-33,03
Akmerkez GMYO39,900,10-36,11
Aksa16,371,1718,50
Aksa Enerji13,314,0778,90
Aksigorta8,010,38-7,91
Aksu Enerji9,371,1924,15
Alarko Carrıer294,300,65-19,04
Alarko GMYO21,202,42-16,31
Alarko Holding9,851,0315,59
Albaraka Türk1,510,00-22,16
Alcatel Lucent Teletaş22,462,84-24,28
Alkim Kağıt16,051,7124,00
Alkim Kimya15,460,989,75
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,840,00-15,98
Altınyunus Çeşme57,950,1715,99
Anadolu Efes22,320,274,49
Anadolu Grubu Holding23,680,59-9,36
Anadolu Hayat Emek.9,49-0,1118,10
Anadolu Isuzu16,091,71-10,61
Anadolu Sigorta6,510,00-9,84
Anel Elektrik2,89-0,69-8,83
Arçelik33,36-0,0617,22
ARD Bilişim Teknolojileri54,100,7412,52
Arena Bilgisayar10,690,66-1,95
Armada Bilgisayar53,900,379,82
Arsan Tekstil4,340,467,55
Arzum Ev Aletleri16,73-1,36-30,77
Aselsan16,09-0,56-11,84
Ata GMYO4,67-2,71-15,25
Atakule GMYO3,539,9750,78
Atlantis Yatırım Holding3,70-2,37-33,45
Atlas Yat. Ort.1,560,65-10,86
ATP Ticari Bilgisayar34,340,88

Avrasya GMYO3,26-1,8124,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,94-0,34-8,13
Avrupa Yatırım Holding5,21-0,19-13,17
Aydem Enerji7,002,94

Ayen Enerji4,641,75-14,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,603,0582,63
Aygaz14,620,143,06
Bagfaş16,560,12-17,20
Bak Ambalaj21,220,387,30
Balatacılar Balatacılık4,993,96-39,44
Bantaş Ambalaj3,840,8822,81
Banvit65,400,0825,77
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,230,50

Baştaş Başkent Çimento11,80-0,84-32,07
Batı Çimento12,810,79171,97
Batısöke Çimento2,260,89-7,38
Bayrak Taban Sanayi9,20-1,08-13,29
Bera Holding10,960,37-45,96
Berkosan Yalıtım9,801,249,87
Beşiktaş Futbol Yat.6,43-0,9259,16
Beyaz Filo9,05-0,55-10,21
Bilici Yatırım20,06-0,59262,53
Bim Mağazalar64,500,62-9,53
Biotrend Çevre ve Enerji27,160,37

Birko Mensucat1,189,266,31
Birlik Mensucat2,040,99-41,04
Bizim Mağazaları12,344,40-19,66
BMS Çelik Hasır Sanayi8,745,81

Boğaziçi Beton5,111,19

Borusan Mannesmann26,240,23-5,61
Borusan Yat. Paz.307,100,03-32,40
Bosch Fren Sistemleri886,302,21-27,93
Bossa28,66-1,1060,56
Brisa23,88-0,5023,33
Burçelik19,300,52-8,18
Burçelik Vana23,700,85-52,28
Bursa Çimento3,371,20-32,30
Carrefoursa38,90-3,71-45,82
Casa Emtia Petrol110,20-3,333,96
Ceo Event Medya8,38-2,9030,33
Coca Cola İçecek87,800,9238,25
Cosmos Yat. Holding8,780,008,93
Credıtwest Faktorıng4,330,46-26,24
Çan2 Termik10,982,71

Çelebi177,200,11-2,92
Çelik Halat6,682,61-26,57
Çemaş Döküm1,383,76-18,95
Çemtaş13,800,66-12,16
Çimbeton216,501,45-26,98
Çimentaş28,900,35-20,08
Çimsa24,42-0,4137,19
Çuhadaroğlu Metal7,351,38-3,38
Dagi Giyim2,949,70-13,69
Dagi Yatırım Holding18,987,9647,13
Dardanel14,15-0,14-57,76
Datagate Bilgisayar11,651,30-27,68
Demısaş Döküm7,411,5114,43
Denge Holding1,14-3,39-62,47
Deniz GMYO2,257,6622,15
Derimod11,611,7519,20
Derlüks Yatırım Holding4,56-1,51-48,30
Desa Deri9,95-0,602,16
Despec Bilgisayar9,770,31-25,19
Deva Holding26,860,7511,65
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,160,633,57
Diriteks Diriliş Tekstil3,260,00-12,60
Ditaş Doğan16,250,8124,94
DO-CO671,300,956,56
Doğan Burda17,335,74-22,77
Doğan Holding2,670,75-10,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,371,281,76
Doğusan6,300,0043,84
Doğuş GMYO8,70-2,036,49
Doğuş Otomotiv26,820,903,46
Döktaş Dökümcülük28,600,35-6,60
Duran Doğan Basım10,480,77-0,10
Dyo Boya12,592,3611,94
Eczacıbaşı İlaç6,011,01-16,55
Eczacıbaşı Yatırım40,341,2649,86
E-Data Teknoloji Pazarlama16,319,98

Edip Gayrimenkul5,10-0,7853,61
Ege Endüstri1.318,002,82-20,84
Ege Gübre180,603,2625,89
Ege Profil28,260,71-26,10
Ege Seramik13,73-1,2942,10
Egeplast23,381,83-29,79
Ekiz Kimya6,982,20-2,10
Emek Elektrik2,907,411,57
Eminiş Ambalaj20,363,82-44,73
Emlak Konut GMYO1,810,56-14,41
Enerjisa Enerji10,681,23-7,38
Enka İnşaat9,522,1535,19
Erbosan139,700,94244,47
Ereğli Demir Çelik20,080,1052,86
Ersu Gıda3,632,54-26,52
Escar Turizm Taşımacılık17,17-0,12

Escort Teknoloji5,850,00-10,96
Esenboğa Elektrik31,383,3664,93
Etiler Gıda5,43-1,2736,43
Euro Kapital Yat. Ort.6,99-0,1483,01
Euro Trend Yat. Ort.3,852,678,81
Euro Yat. Ort.3,780,80-14,89
Euro Yatırım Holding3,32-2,6416,90
Fade Gıda12,46-0,40139,54
Fenerbahçe Futbol36,560,1623,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,762,99-6,37
F-M İzmit Piston106,509,40-13,13
Fonet Bilgi Teknolojileri13,101,710,54
Ford Otosan176,400,6844,43
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,86-52,31
Frigo Pak Gıda18,186,19-13,35
Galata Wind Enerji3,741,63

Galatasaray Sportif3,831,06-5,43
Garanti Bankası9,021,81-11,14
Garanti Faktoring9,854,79-11,50
Garanti Yat. Ort.2,300,00-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,430,5425,38
Gediz Ambalaj39,800,2048,51
Gentaş3,182,91-29,54
Gersan Elektrik6,090,33-0,81
Global Men. Değ.6,220,483,49
Global Yat. Holding2,21-1,87-37,09
Good-Year7,280,00-8,64
Göltaş Çimento41,320,980,67
Gözde Girişim5,551,46-30,45
GSD Denizcilik5,725,5413,49
GSD Holding1,881,08-25,10
Gübre Fabrik.51,452,08-40,21
Güler Yat. Holding2,440,00-29,53
Halk GMYO2,310,43-24,21
Hatay Tekstil17,421,2227,76
Hedef Girişim2,851,7912,88
Hektaş8,400,8457,24
HUB Girişim11,181,45-38,57
Hürriyet Gzt.1,600,63-23,81
ICBC Turkey Bank5,230,19-19,54
İdealist Danışmanlık48,701,29261,81
İdealist GMYO3,999,9268,14
İhlas Ev Aletleri1,050,00-43,64
İhlas Gayrimenkul1,022,00-18,40
İhlas Gazetecilik1,230,82-50,07
İhlas Holding0,603,45-46,56
İhlas Yayın Holding0,846,33-26,32
İndeks Bilgisayar6,442,0638,61
Info Yatırım3,852,12-17,57
İntema38,080,21-4,56
Inveo Yatırım Holding110,700,36150,34
İpek Doğal Enerji11,970,50-8,49
İskenderun Demir Çelik12,31-0,1636,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı 14:46 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 14:28 Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti 13:49 Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı 13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler 13:35 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı 13:33 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti         
14:48
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz         
14:38
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı         
14:11
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz         
13:44
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan         
13:33
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum         
11:37
Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor         
11:08
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi         
10:53
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 15:22:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement