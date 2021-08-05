Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,06
|-0,59
|-34,63
|Acıpayam Selüloz
|16,76
|-0,83
|-1,57
|Adel Kalemcilik
|23,92
|-0,42
|-30,13
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,84
|0,00
|-24,85
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,88
|1,07
|1,68
|Ak Enerji
|1,68
|-0,59
|-23,98
|Akbank
|5,37
|-0,92
|-20,54
|Akçansa
|14,68
|-0,47
|-8,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,98
|-0,50
|-17,61
|Akfen GMYO
|2,07
|-0,48
|-20,71
|Akın Tekstil
|36,76
|0,49
|15,74
|Akiş GMYO
|1,88
|0,53
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|39,74
|-0,40
|-36,37
|Aksa
|16,45
|0,24
|19,08
|Aksa Enerji
|13,14
|0,00
|76,61
|Aksigorta
|8,20
|-1,68
|-5,73
|Aksu Enerji
|9,45
|1,94
|25,21
|Alarko Carrıer
|289,00
|-1,03
|-20,50
|Alarko GMYO
|21,06
|0,10
|-16,86
|Alarko Holding
|9,75
|1,04
|14,42
|Albaraka Türk
|1,51
|-0,66
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,12
|0,70
|-22,05
|Alkim Kağıt
|15,93
|-1,12
|23,07
|Alkim Kimya
|15,64
|0,51
|11,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,85
|-2,63
|-15,53
|Altınyunus Çeşme
|55,80
|-1,93
|11,69
|Anadolu Efes
|22,26
|0,45
|4,21
|Anadolu Grubu Holding
|22,90
|-1,38
|-12,34
|Anadolu Hayat Emek.
|9,43
|0,75
|17,35
|Anadolu Isuzu
|15,98
|-0,75
|-11,22
|Anadolu Sigorta
|6,46
|-0,31
|-10,53
|Anel Elektrik
|2,89
|0,35
|-8,83
|Arçelik
|33,18
|0,18
|16,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,10
|0,56
|12,52
|Arena Bilgisayar
|10,93
|0,64
|0,25
|Armada Bilgisayar
|53,00
|-0,47
|7,99
|Arsan Tekstil
|4,31
|-0,23
|6,81
|Arzum Ev Aletleri
|16,75
|0,60
|-30,68
|Aselsan
|16,07
|1,20
|-11,95
|Ata GMYO
|4,51
|-1,74
|-18,15
|Atakule GMYO
|3,18
|-9,92
|35,83
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|0,00
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-0,64
|-10,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,86
|-0,41
|Avrasya GMYO
|3,45
|4,86
|31,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,03
|1,00
|-5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,03
|-3,82
|-16,17
|Aydem Enerji
|7,24
|2,40
|Ayen Enerji
|4,61
|-2,12
|-14,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,00
|0,38
|86,18
|Aygaz
|14,69
|0,69
|3,55
|Bagfaş
|16,58
|0,12
|-17,10
|Bak Ambalaj
|21,58
|2,08
|9,12
|Balatacılar Balatacılık
|4,84
|-0,21
|-41,26
|Bantaş Ambalaj
|3,87
|-0,77
|23,77
|Banvit
|64,20
|-1,83
|23,46
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,72
|2,70
|Baştaş Başkent Çimento
|12,13
|0,00
|-30,17
|Batı Çimento
|12,62
|-1,10
|167,94
|Batısöke Çimento
|2,27
|0,44
|-6,97
|Bayrak Taban Sanayi
|9,03
|-1,53
|-14,89
|Bera Holding
|10,97
|-0,54
|-45,91
|Berkosan Yalıtım
|9,71
|0,31
|8,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,37
|-0,93
|57,67
|Beyaz Filo
|8,94
|-0,89
|-11,30
|Bilici Yatırım
|19,58
|-2,10
|253,86
|Bim Mağazalar
|63,60
|0,32
|-10,79
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,24
|0,59
|Birko Mensucat
|1,25
|5,93
|12,61
|Birlik Mensucat
|2,15
|0,94
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|12,60
|0,16
|-17,97
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,40
|-5,30
|Boğaziçi Beton
|5,23
|2,15
|Borusan Mannesmann
|26,02
|-0,08
|-6,40
|Borusan Yat. Paz.
|302,70
|-1,01
|-33,37
|Bosch Fren Sistemleri
|879,00
|-0,10
|-28,52
|Bossa
|29,68
|3,06
|66,27
|Brisa
|24,08
|0,84
|24,36
|Burçelik
|19,11
|-0,62
|-9,09
|Burçelik Vana
|23,22
|-1,53
|-53,24
|Bursa Çimento
|3,41
|-0,58
|-31,49
|Carrefoursa
|37,84
|-2,27
|-47,30
|Casa Emtia Petrol
|111,60
|0,00
|5,28
|Ceo Event Medya
|8,02
|-3,61
|24,73
|Coca Cola İçecek
|87,10
|-1,02
|37,15
|Cosmos Yat. Holding
|8,70
|-0,23
|7,94
|Credıtwest Faktorıng
|4,29
|-1,38
|-26,92
|Çan2 Termik
|10,93
|-1,00
|Çelebi
|175,20
|-0,45
|-4,01
|Çelik Halat
|6,72
|-1,75
|-26,13
|Çemaş Döküm
|1,36
|-0,73
|-20,12
|Çemtaş
|14,00
|-0,14
|-10,89
|Çimbeton
|213,70
|-0,93
|-27,93
|Çimentaş
|29,32
|-0,07
|-18,92
|Çimsa
|24,28
|-0,33
|36,40
|Çuhadaroğlu Metal
|7,79
|3,18
|2,40
|Dagi Giyim
|3,23
|9,86
|-5,18
|Dagi Yatırım Holding
|18,40
|1,71
|42,64
|Dardanel
|14,20
|0,71
|-57,61
|Datagate Bilgisayar
|11,65
|0,17
|-27,68
|Demısaş Döküm
|7,32
|0,00
|13,04
|Denge Holding
|1,14
|-0,87
|-62,47
|Deniz GMYO
|2,31
|0,87
|25,40
|Derimod
|11,01
|-4,92
|13,04
|Derlüks Yatırım Holding
|4,53
|-1,09
|-48,64
|Desa Deri
|9,94
|0,91
|2,05
|Despec Bilgisayar
|10,09
|1,82
|-22,74
|Deva Holding
|26,32
|-0,53
|9,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,45
|9,98
|15,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,19
|0,00
|-14,48
|Ditaş Doğan
|16,66
|-1,83
|28,10
|DO-CO
|663,10
|1,78
|5,25
|Doğan Burda
|18,30
|2,01
|-18,45
|Doğan Holding
|2,64
|-0,38
|-11,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|1,28
|1,76
|Doğusan
|6,20
|-0,32
|41,55
|Doğuş GMYO
|9,17
|-1,08
|12,24
|Doğuş Otomotiv
|26,20
|-0,68
|1,07
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|0,00
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|10,52
|-0,19
|0,29
|Dyo Boya
|12,48
|-1,34
|10,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,09
|0,33
|-15,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,16
|-1,03
|49,19
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|17,77
|8,95
|Edip Gayrimenkul
|4,90
|-3,16
|47,59
|Ege Endüstri
|1.296,50
|-0,66
|-22,13
|Ege Gübre
|177,00
|-1,45
|23,38
|Ege Profil
|28,30
|-1,05
|-25,99
|Ege Seramik
|14,05
|1,30
|45,41
|Egeplast
|23,06
|-0,17
|-30,75
|Ekiz Kimya
|6,90
|-1,15
|-3,23
|Emek Elektrik
|2,79
|-6,06
|-2,29
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|-3,75
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|10,47
|-1,32
|-9,20
|Enka İnşaat
|9,37
|0,11
|33,06
|Erbosan
|151,80
|8,51
|274,31
|Ereğli Demir Çelik
|19,91
|-0,05
|51,56
|Ersu Gıda
|3,64
|1,39
|-26,32
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,22
|1,06
|Escort Teknoloji
|5,96
|0,68
|-9,28
|Esenboğa Elektrik
|31,18
|-1,08
|63,88
|Etiler Gıda
|5,50
|0,92
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,69
|-1,18
|75,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|0,00
|7,40
|Euro Yat. Ort.
|3,73
|-0,80
|-16,02
|Euro Yatırım Holding
|3,40
|2,10
|19,72
|Fade Gıda
|12,06
|-1,31
|131,85
|Fenerbahçe Futbol
|35,96
|-0,72
|21,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|-1,49
|-10,11
|F-M İzmit Piston
|111,40
|4,11
|-9,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,13
|1,23
|0,77
|Ford Otosan
|177,10
|1,66
|45,00
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|4,27
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|17,34
|-1,76
|-17,35
|Galata Wind Enerji
|3,74
|0,27
|Galatasaray Sportif
|3,79
|0,00
|-6,42
|Garanti Bankası
|9,04
|-0,66
|-10,94
|Garanti Faktoring
|9,44
|-3,48
|-15,18
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|-1,29
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,46
|0,67
|25,88
|Gediz Ambalaj
|39,88
|-1,14
|48,81
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|11,82
|Gentaş
|3,12
|-0,32
|-30,87
|Gersan Elektrik
|5,99
|-0,17
|-2,44
|Global Men. Değ.
|6,24
|-0,32
|3,83
|Global Yat. Holding
|2,26
|1,80
|-35,67
|Good-Year
|7,19
|0,42
|-9,77
|Göltaş Çimento
|40,28
|-1,95
|-1,86
|Gözde Girişim
|5,57
|0,36
|-30,20
|GSD Denizcilik
|5,53
|-2,12
|9,72
|GSD Holding
|1,90
|0,00
|-24,30
|Gübre Fabrik.
|50,95
|-0,29
|-40,79
|Güler Yat. Holding
|2,46
|1,65
|-28,96
|Halk GMYO
|2,28
|-0,44
|-25,20
|Hatay Tekstil
|17,61
|0,80
|29,15
|Hedef Girişim
|2,83
|-0,70
|12,09
|Hektaş
|8,17
|-0,97
|52,93
|HUB Girişim
|11,08
|-0,18
|-39,12
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-1,28
|-26,67
|ICBC Turkey Bank
|5,23
|0,19
|-19,54
|İdealist Danışmanlık
|49,12
|-1,13
|264,93
|İdealist GMYO
|4,38
|9,77
|84,57
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|-0,80
|-49,67
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-1,22
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,36
|0,00
|36,89
|Info Yatırım
|3,81
|-1,30
|-18,42
|İntema
|36,92
|-1,49
|-7,47
|Inveo Yatırım Holding
|108,80
|0,00
|146,04
|İpek Doğal Enerji
|12,29
|3,54
|-6,04
|İskenderun Demir Çelik
|12,22
|-0,81
|35,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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