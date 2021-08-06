Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|2,78
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|16,75
|-0,30
|-1,63
|Adel Kalemcilik
|23,34
|-1,85
|-31,82
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,84
|-0,78
|-24,85
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,77
|0,00
|1,05
|Ak Enerji
|1,68
|1,20
|-23,98
|Akbank
|5,48
|-0,72
|-18,91
|Akçansa
|14,78
|0,27
|-8,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,96
|0,00
|-18,44
|Akfen GMYO
|2,07
|0,49
|-20,71
|Akın Tekstil
|35,52
|-1,61
|11,84
|Akiş GMYO
|1,87
|-0,53
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|39,80
|-0,40
|-36,27
|Aksa
|16,51
|-1,02
|19,51
|Aksa Enerji
|13,41
|0,68
|80,24
|Aksigorta
|8,20
|-1,20
|-5,73
|Aksu Enerji
|9,81
|-0,81
|29,98
|Alarko Carrıer
|301,40
|4,18
|-17,09
|Alarko GMYO
|21,34
|-0,84
|-15,75
|Alarko Holding
|9,74
|0,10
|14,30
|Albaraka Türk
|1,53
|0,66
|-21,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,64
|1,63
|-20,30
|Alkim Kağıt
|15,89
|-0,38
|22,76
|Alkim Kimya
|15,62
|0,45
|10,88
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|-1,10
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|55,90
|0,09
|11,89
|Anadolu Efes
|22,22
|-0,09
|4,02
|Anadolu Grubu Holding
|23,16
|0,52
|-11,35
|Anadolu Hayat Emek.
|9,48
|0,64
|17,98
|Anadolu Isuzu
|16,46
|1,48
|-8,56
|Anadolu Sigorta
|6,49
|-0,31
|-10,12
|Anel Elektrik
|2,90
|0,00
|-8,52
|Arçelik
|33,18
|0,18
|16,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,25
|1,10
|14,91
|Arena Bilgisayar
|10,62
|-0,75
|-2,59
|Armada Bilgisayar
|51,90
|-2,90
|5,75
|Arsan Tekstil
|4,29
|-0,69
|6,31
|Arzum Ev Aletleri
|16,71
|0,00
|-30,85
|Aselsan
|15,97
|-0,44
|-12,49
|Ata GMYO
|4,65
|-0,21
|-15,61
|Atakule GMYO
|2,87
|-9,75
|22,59
|Atlantis Yatırım Holding
|3,78
|0,27
|-32,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-2,50
|-10,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,10
|-0,48
|Avrasya GMYO
|3,39
|-0,88
|29,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,02
|-0,33
|-5,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,00
|-1,38
|-16,67
|Aydem Enerji
|7,53
|-3,09
|Ayen Enerji
|4,70
|1,29
|-13,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,28
|0,00
|79,79
|Aygaz
|14,49
|-1,63
|2,14
|Bagfaş
|16,64
|0,30
|-16,80
|Bak Ambalaj
|21,20
|-0,56
|7,20
|Balatacılar Balatacılık
|4,84
|0,21
|-41,26
|Bantaş Ambalaj
|3,73
|-1,84
|19,30
|Banvit
|65,20
|-0,31
|25,38
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,38
|-1,62
|Baştaş Başkent Çimento
|12,10
|-0,25
|-30,34
|Batı Çimento
|12,57
|-0,63
|166,88
|Batısöke Çimento
|2,26
|0,00
|-7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|9,03
|0,33
|-14,89
|Bera Holding
|10,92
|-0,09
|-46,15
|Berkosan Yalıtım
|10,24
|0,59
|14,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,39
|0,95
|58,17
|Beyaz Filo
|8,80
|-1,23
|-12,69
|Bilici Yatırım
|19,47
|0,41
|251,87
|Bim Mağazalar
|63,70
|-0,47
|-10,65
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,52
|1,55
|Birko Mensucat
|1,20
|0,00
|8,11
|Birlik Mensucat
|2,10
|-3,23
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|12,75
|-0,31
|-16,99
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,27
|-1,78
|Boğaziçi Beton
|5,16
|-0,39
|Borusan Mannesmann
|26,30
|0,92
|-5,40
|Borusan Yat. Paz.
|313,50
|2,18
|-30,99
|Bosch Fren Sistemleri
|887,70
|0,65
|-27,81
|Bossa
|29,36
|-0,68
|64,48
|Brisa
|24,10
|0,17
|24,46
|Burçelik
|19,23
|0,16
|-8,52
|Burçelik Vana
|23,24
|-0,17
|-53,20
|Bursa Çimento
|3,39
|-0,88
|-31,89
|Carrefoursa
|38,20
|0,16
|-46,80
|Casa Emtia Petrol
|116,30
|0,00
|9,72
|Ceo Event Medya
|7,96
|-1,49
|23,79
|Coca Cola İçecek
|87,30
|-0,23
|37,46
|Cosmos Yat. Holding
|9,47
|2,93
|17,49
|Credıtwest Faktorıng
|4,27
|-1,61
|-27,26
|Çan2 Termik
|10,89
|1,59
|Çelebi
|176,80
|0,68
|-3,14
|Çelik Halat
|6,59
|-0,15
|-27,56
|Çemaş Döküm
|1,32
|-2,94
|-22,47
|Çemtaş
|13,90
|-0,14
|-11,53
|Çimbeton
|219,40
|0,46
|-26,00
|Çimentaş
|30,46
|1,87
|-15,76
|Çimsa
|24,82
|1,31
|39,44
|Çuhadaroğlu Metal
|7,55
|0,94
|-0,75
|Dagi Giyim
|3,55
|9,91
|4,22
|Dagi Yatırım Holding
|17,44
|3,44
|35,19
|Dardanel
|14,11
|-1,26
|-57,88
|Datagate Bilgisayar
|11,75
|-0,76
|-27,06
|Demısaş Döküm
|7,46
|1,36
|15,20
|Denge Holding
|1,13
|0,89
|-62,80
|Deniz GMYO
|2,21
|-3,07
|19,97
|Derimod
|9,98
|-4,31
|2,46
|Derlüks Yatırım Holding
|5,03
|6,57
|-42,97
|Desa Deri
|9,82
|-1,31
|0,82
|Despec Bilgisayar
|10,22
|0,59
|-21,75
|Deva Holding
|26,14
|-0,61
|8,65
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,40
|7,63
|24,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,19
|0,00
|-14,48
|Ditaş Doğan
|17,34
|2,60
|33,32
|DO-CO
|684,90
|0,51
|8,71
|Doğan Burda
|17,37
|-4,82
|-22,59
|Doğan Holding
|2,68
|-0,74
|-10,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,39
|0,84
|2,62
|Doğusan
|5,93
|-4,66
|35,39
|Doğuş GMYO
|9,35
|-0,53
|14,44
|Doğuş Otomotiv
|26,40
|0,38
|1,84
|Döktaş Dökümcülük
|28,50
|-1,72
|-6,92
|Duran Doğan Basım
|10,73
|2,19
|2,29
|Dyo Boya
|12,48
|-0,56
|10,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|0,17
|-15,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,14
|-0,68
|52,83
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|19,42
|8,25
|Edip Gayrimenkul
|4,43
|-9,96
|33,43
|Ege Endüstri
|1.327,10
|0,93
|-20,29
|Ege Gübre
|178,20
|-0,72
|24,22
|Ege Profil
|28,10
|-1,33
|-26,52
|Ege Seramik
|14,13
|0,36
|46,24
|Egeplast
|23,08
|0,87
|-30,69
|Ekiz Kimya
|6,94
|0,87
|-2,66
|Emek Elektrik
|2,73
|-2,15
|-4,39
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|-1,69
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,10
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,49
|-0,94
|-9,02
|Enka İnşaat
|9,48
|0,96
|34,62
|Erbosan
|151,50
|-0,72
|273,57
|Ereğli Demir Çelik
|20,54
|0,79
|56,36
|Ersu Gıda
|3,65
|1,11
|-26,11
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,12
|4,92
|Escort Teknoloji
|5,89
|2,08
|-10,35
|Esenboğa Elektrik
|30,34
|-2,19
|59,46
|Etiler Gıda
|5,38
|-1,65
|35,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,40
|-1,69
|67,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|-0,27
|4,57
|Euro Yat. Ort.
|3,70
|-0,54
|-16,69
|Euro Yatırım Holding
|3,31
|-0,60
|16,55
|Fade Gıda
|11,97
|-0,08
|130,12
|Fenerbahçe Futbol
|36,00
|-0,83
|21,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|0,00
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|102,30
|-3,85
|-16,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,30
|-1,26
|2,07
|Ford Otosan
|179,70
|-0,39
|47,13
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|0,00
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|17,24
|-1,26
|-17,83
|Galata Wind Enerji
|3,81
|-1,80
|Galatasaray Sportif
|3,77
|-0,79
|-6,91
|Garanti Bankası
|9,27
|0,11
|-8,68
|Garanti Faktoring
|9,67
|-0,82
|-13,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|-0,43
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,43
|-0,13
|25,38
|Gediz Ambalaj
|40,16
|0,35
|49,85
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|13,00
|9,98
|Gentaş
|3,12
|-0,64
|-30,87
|Gersan Elektrik
|5,93
|-0,34
|-3,42
|Global Men. Değ.
|6,46
|3,19
|7,49
|Global Yat. Holding
|2,28
|0,44
|-35,10
|Good-Year
|7,16
|-0,42
|-10,14
|Göltaş Çimento
|40,10
|-0,40
|-2,30
|Gözde Girişim
|5,86
|4,27
|-26,57
|GSD Denizcilik
|5,32
|-4,66
|5,56
|GSD Holding
|1,90
|0,00
|-24,30
|Gübre Fabrik.
|52,50
|0,00
|-38,99
|Güler Yat. Holding
|2,46
|-0,40
|-28,96
|Halk GMYO
|2,28
|-0,44
|-25,20
|Hatay Tekstil
|17,54
|-0,51
|28,64
|Hedef Girişim
|2,75
|-3,17
|8,92
|Hektaş
|8,26
|-0,36
|54,61
|HUB Girişim
|10,99
|-1,26
|-39,62
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|0,00
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|5,36
|2,10
|-17,54
|İdealist Danışmanlık
|54,05
|1,41
|301,56
|İdealist GMYO
|4,81
|9,82
|102,69
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,23
|-0,81
|-50,07
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|1,23
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,33
|-1,71
|36,25
|Info Yatırım
|3,76
|-1,05
|-19,50
|İntema
|37,00
|-0,54
|-7,27
|Inveo Yatırım Holding
|106,60
|-1,20
|141,07
|İpek Doğal Enerji
|12,14
|-0,49
|-7,19
|İskenderun Demir Çelik
|12,42
|1,31
|37,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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