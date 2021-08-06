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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

06.08.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,182,78-33,07
Acıpayam Selüloz16,75-0,30-1,63
Adel Kalemcilik23,34-1,85-31,82
Adese Gayrimenkul1,19-0,83-57,50
Afyon Çimento3,84-0,78-24,85
AGESA Hayat Emeklilik17,770,001,05
Ak Enerji1,681,20-23,98
Akbank5,48-0,72-18,91
Akçansa14,780,27-8,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,960,00-18,44
Akfen GMYO2,070,49-20,71
Akın Tekstil35,52-1,6111,84
Akiş GMYO1,87-0,53-33,03
Akmerkez GMYO39,80-0,40-36,27
Aksa16,51-1,0219,51
Aksa Enerji13,410,6880,24
Aksigorta8,20-1,20-5,73
Aksu Enerji9,81-0,8129,98
Alarko Carrıer301,404,18-17,09
Alarko GMYO21,34-0,84-15,75
Alarko Holding9,740,1014,30
Albaraka Türk1,530,66-21,13
Alcatel Lucent Teletaş23,641,63-20,30
Alkim Kağıt15,89-0,3822,76
Alkim Kimya15,620,4510,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,80-1,10-17,81
Altınyunus Çeşme55,900,0911,89
Anadolu Efes22,22-0,094,02
Anadolu Grubu Holding23,160,52-11,35
Anadolu Hayat Emek.9,480,6417,98
Anadolu Isuzu16,461,48-8,56
Anadolu Sigorta6,49-0,31-10,12
Anel Elektrik2,900,00-8,52
Arçelik33,180,1816,59
ARD Bilişim Teknolojileri55,251,1014,91
Arena Bilgisayar10,62-0,75-2,59
Armada Bilgisayar51,90-2,905,75
Arsan Tekstil4,29-0,696,31
Arzum Ev Aletleri16,710,00-30,85
Aselsan15,97-0,44-12,49
Ata GMYO4,65-0,21-15,61
Atakule GMYO2,87-9,7522,59
Atlantis Yatırım Holding3,780,27-32,01
Atlas Yat. Ort.1,56-2,50-10,86
ATP Ticari Bilgisayar33,10-0,48

Avrasya GMYO3,39-0,8829,42
Avrasya Petrol ve Tur.3,02-0,33-5,63
Avrupa Yatırım Holding5,00-1,38-16,67
Aydem Enerji7,53-3,09

Ayen Enerji4,701,29-13,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,280,0079,79
Aygaz14,49-1,632,14
Bagfaş16,640,30-16,80
Bak Ambalaj21,20-0,567,20
Balatacılar Balatacılık4,840,21-41,26
Bantaş Ambalaj3,73-1,8419,30
Banvit65,20-0,3125,38
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,38-1,62

Baştaş Başkent Çimento12,10-0,25-30,34
Batı Çimento12,57-0,63166,88
Batısöke Çimento2,260,00-7,38
Bayrak Taban Sanayi9,030,33-14,89
Bera Holding10,92-0,09-46,15
Berkosan Yalıtım10,240,5914,80
Beşiktaş Futbol Yat.6,390,9558,17
Beyaz Filo8,80-1,23-12,69
Bilici Yatırım19,470,41251,87
Bim Mağazalar63,70-0,47-10,65
Biotrend Çevre ve Enerji27,521,55

Birko Mensucat1,200,008,11
Birlik Mensucat2,10-3,23-39,31
Bizim Mağazaları12,75-0,31-16,99
BMS Çelik Hasır Sanayi8,27-1,78

Boğaziçi Beton5,16-0,39

Borusan Mannesmann26,300,92-5,40
Borusan Yat. Paz.313,502,18-30,99
Bosch Fren Sistemleri887,700,65-27,81
Bossa29,36-0,6864,48
Brisa24,100,1724,46
Burçelik19,230,16-8,52
Burçelik Vana23,24-0,17-53,20
Bursa Çimento3,39-0,88-31,89
Carrefoursa38,200,16-46,80
Casa Emtia Petrol116,300,009,72
Ceo Event Medya7,96-1,4923,79
Coca Cola İçecek87,30-0,2337,46
Cosmos Yat. Holding9,472,9317,49
Credıtwest Faktorıng4,27-1,61-27,26
Çan2 Termik10,891,59

Çelebi176,800,68-3,14
Çelik Halat6,59-0,15-27,56
Çemaş Döküm1,32-2,94-22,47
Çemtaş13,90-0,14-11,53
Çimbeton219,400,46-26,00
Çimentaş30,461,87-15,76
Çimsa24,821,3139,44
Çuhadaroğlu Metal7,550,94-0,75
Dagi Giyim3,559,914,22
Dagi Yatırım Holding17,443,4435,19
Dardanel14,11-1,26-57,88
Datagate Bilgisayar11,75-0,76-27,06
Demısaş Döküm7,461,3615,20
Denge Holding1,130,89-62,80
Deniz GMYO2,21-3,0719,97
Derimod9,98-4,312,46
Derlüks Yatırım Holding5,036,57-42,97
Desa Deri9,82-1,310,82
Despec Bilgisayar10,220,59-21,75
Deva Holding26,14-0,618,65
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,407,6324,36
Diriteks Diriliş Tekstil3,190,00-14,48
Ditaş Doğan17,342,6033,32
DO-CO684,900,518,71
Doğan Burda17,37-4,82-22,59
Doğan Holding2,68-0,74-10,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,390,842,62
Doğusan5,93-4,6635,39
Doğuş GMYO9,35-0,5314,44
Doğuş Otomotiv26,400,381,84
Döktaş Dökümcülük28,50-1,72-6,92
Duran Doğan Basım10,732,192,29
Dyo Boya12,48-0,5610,96
Eczacıbaşı İlaç6,050,17-15,99
Eczacıbaşı Yatırım41,14-0,6852,83
E-Data Teknoloji Pazarlama19,428,25

Edip Gayrimenkul4,43-9,9633,43
Ege Endüstri1.327,100,93-20,29
Ege Gübre178,20-0,7224,22
Ege Profil28,10-1,33-26,52
Ege Seramik14,130,3646,24
Egeplast23,080,87-30,69
Ekiz Kimya6,940,87-2,66
Emek Elektrik2,73-2,15-4,39
Eminiş Ambalaj21,00-1,69-43,00
Emlak Konut GMYO1,831,10-13,46
Enerjisa Enerji10,49-0,94-9,02
Enka İnşaat9,480,9634,62
Erbosan151,50-0,72273,57
Ereğli Demir Çelik20,540,7956,36
Ersu Gıda3,651,11-26,11
Escar Turizm Taşımacılık18,124,92

Escort Teknoloji5,892,08-10,35
Esenboğa Elektrik30,34-2,1959,46
Etiler Gıda5,38-1,6535,18
Euro Kapital Yat. Ort.6,40-1,6967,56
Euro Trend Yat. Ort.3,70-0,274,57
Euro Yat. Ort.3,70-0,54-16,69
Euro Yatırım Holding3,31-0,6016,55
Fade Gıda11,97-0,08130,12
Fenerbahçe Futbol36,00-0,8321,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,600,00-11,80
F-M İzmit Piston102,30-3,85-16,56
Fonet Bilgi Teknolojileri13,30-1,262,07
Ford Otosan179,70-0,3947,13
Formet Metal ve Cam1,200,00-51,08
Frigo Pak Gıda17,24-1,26-17,83
Galata Wind Enerji3,81-1,80

Galatasaray Sportif3,77-0,79-6,91
Garanti Bankası9,270,11-8,68
Garanti Faktoring9,67-0,82-13,12
Garanti Yat. Ort.2,30-0,43-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,43-0,1325,38
Gediz Ambalaj40,160,3549,85
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri13,009,98

Gentaş3,12-0,64-30,87
Gersan Elektrik5,93-0,34-3,42
Global Men. Değ.6,463,197,49
Global Yat. Holding2,280,44-35,10
Good-Year7,16-0,42-10,14
Göltaş Çimento40,10-0,40-2,30
Gözde Girişim5,864,27-26,57
GSD Denizcilik5,32-4,665,56
GSD Holding1,900,00-24,30
Gübre Fabrik.52,500,00-38,99
Güler Yat. Holding2,46-0,40-28,96
Halk GMYO2,28-0,44-25,20
Hatay Tekstil17,54-0,5128,64
Hedef Girişim2,75-3,178,92
Hektaş8,26-0,3654,61
HUB Girişim10,99-1,26-39,62
Hürriyet Gzt.1,530,00-27,14
ICBC Turkey Bank5,362,10-17,54
İdealist Danışmanlık54,051,41301,56
İdealist GMYO4,819,82102,69
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,23-0,81-50,07
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,821,23-28,07
İndeks Bilgisayar6,33-1,7136,25
Info Yatırım3,76-1,05-19,50
İntema37,00-0,54-7,27
Inveo Yatırım Holding106,60-1,20141,07
İpek Doğal Enerji12,14-0,49-7,19
İskenderun Demir Çelik12,421,3137,45
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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