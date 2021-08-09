Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|-0,78
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|16,75
|-0,53
|-1,63
|Adel Kalemcilik
|24,02
|2,21
|-29,84
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,89
|1,30
|-23,87
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,19
|0,55
|3,44
|Ak Enerji
|1,71
|0,59
|-22,62
|Akbank
|5,48
|0,92
|-18,91
|Akçansa
|16,16
|8,09
|0,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|-1,04
|-20,52
|Akfen GMYO
|2,15
|0,00
|-17,65
|Akın Tekstil
|36,66
|1,55
|15,43
|Akiş GMYO
|1,86
|0,54
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|40,10
|0,10
|-35,79
|Aksa
|16,74
|0,84
|21,18
|Aksa Enerji
|13,25
|0,08
|78,09
|Aksigorta
|8,24
|0,12
|-5,27
|Aksu Enerji
|10,14
|1,30
|34,35
|Alarko Carrıer
|317,20
|5,03
|-12,74
|Alarko GMYO
|21,30
|0,28
|-15,91
|Alarko Holding
|9,82
|0,92
|15,24
|Albaraka Türk
|1,57
|-3,09
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,48
|1,49
|-17,46
|Alkim Kağıt
|16,00
|0,63
|23,61
|Alkim Kimya
|15,52
|0,00
|10,17
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,89
|4,42
|-13,70
|Altınyunus Çeşme
|56,00
|0,27
|12,09
|Anadolu Efes
|22,26
|0,18
|4,21
|Anadolu Grubu Holding
|23,10
|0,26
|-11,58
|Anadolu Hayat Emek.
|9,50
|-0,73
|18,23
|Anadolu Isuzu
|16,56
|1,91
|-8,00
|Anadolu Sigorta
|6,57
|0,61
|-9,01
|Anel Elektrik
|2,84
|-0,70
|-10,41
|Arçelik
|33,10
|0,30
|16,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,50
|-1,27
|13,35
|Arena Bilgisayar
|10,83
|1,88
|-0,66
|Armada Bilgisayar
|52,90
|1,15
|7,78
|Arsan Tekstil
|4,30
|0,70
|6,56
|Arzum Ev Aletleri
|16,68
|0,18
|-30,97
|Aselsan
|16,00
|0,19
|-12,33
|Ata GMYO
|4,59
|-1,50
|-16,70
|Atakule GMYO
|2,74
|-4,53
|17,04
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|-2,12
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|0,00
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|31,88
|-2,45
|Avrasya GMYO
|3,35
|0,30
|27,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,96
|-1,66
|-7,50
|Avrupa Yatırım Holding
|4,98
|-0,99
|-17,00
|Aydem Enerji
|7,47
|0,81
|Ayen Enerji
|4,87
|0,41
|-9,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,45
|-1,77
|72,43
|Aygaz
|14,56
|0,28
|2,63
|Bagfaş
|16,95
|0,53
|-15,25
|Bak Ambalaj
|23,34
|5,52
|18,02
|Balatacılar Balatacılık
|4,80
|1,05
|-41,75
|Bantaş Ambalaj
|3,77
|2,72
|20,58
|Banvit
|65,00
|-0,38
|25,00
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,44
|1,04
|Baştaş Başkent Çimento
|12,80
|-0,78
|-26,31
|Batı Çimento
|12,45
|-0,72
|164,33
|Batısöke Çimento
|2,35
|3,98
|-3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|8,91
|-0,56
|-16,02
|Bera Holding
|10,89
|0,37
|-46,30
|Berkosan Yalıtım
|9,99
|-0,89
|12,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,50
|2,04
|60,89
|Beyaz Filo
|8,85
|0,34
|-12,20
|Bilici Yatırım
|20,02
|2,77
|261,81
|Bim Mağazalar
|64,45
|-0,08
|-9,60
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,22
|2,69
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,06
|-0,48
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|12,87
|-0,85
|-16,21
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,10
|-1,22
|Boğaziçi Beton
|5,13
|0,39
|Borusan Mannesmann
|27,60
|5,34
|-0,72
|Borusan Yat. Paz.
|341,50
|8,38
|-24,83
|Bosch Fren Sistemleri
|925,00
|4,17
|-24,78
|Bossa
|30,38
|0,86
|70,20
|Brisa
|24,50
|0,41
|26,53
|Burçelik
|19,05
|1,11
|-9,37
|Burçelik Vana
|23,28
|0,26
|-53,12
|Bursa Çimento
|3,42
|1,18
|-31,29
|Carrefoursa
|38,20
|0,00
|-46,80
|Casa Emtia Petrol
|116,00
|3,02
|9,43
|Ceo Event Medya
|8,20
|3,93
|27,53
|Coca Cola İçecek
|86,60
|0,35
|36,36
|Cosmos Yat. Holding
|9,50
|0,32
|17,87
|Credıtwest Faktorıng
|4,29
|-0,92
|-26,92
|Çan2 Termik
|11,86
|8,81
|Çelebi
|177,50
|1,08
|-2,75
|Çelik Halat
|6,67
|1,52
|-26,68
|Çemaş Döküm
|1,31
|0,00
|-23,06
|Çemtaş
|13,96
|0,43
|-11,15
|Çimbeton
|228,00
|3,59
|-23,10
|Çimentaş
|31,00
|1,71
|-14,27
|Çimsa
|25,56
|1,43
|43,60
|Çuhadaroğlu Metal
|7,58
|-1,69
|-0,36
|Dagi Giyim
|3,90
|9,86
|14,49
|Dagi Yatırım Holding
|15,97
|-6,33
|23,80
|Dardanel
|14,10
|0,00
|-57,91
|Datagate Bilgisayar
|12,02
|0,92
|-25,39
|Demısaş Döküm
|7,48
|-1,58
|15,51
|Denge Holding
|1,19
|2,59
|-60,82
|Deniz GMYO
|2,27
|3,65
|23,23
|Derimod
|9,78
|0,20
|0,41
|Derlüks Yatırım Holding
|4,85
|1,04
|-45,01
|Desa Deri
|9,69
|-1,12
|-0,51
|Despec Bilgisayar
|10,10
|-1,08
|-22,66
|Deva Holding
|26,10
|0,93
|8,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,26
|-6,77
|13,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,01
|-2,59
|-19,30
|Ditaş Doğan
|17,72
|3,32
|36,25
|DO-CO
|681,80
|-1,55
|8,22
|Doğan Burda
|16,79
|-2,55
|-25,18
|Doğan Holding
|2,69
|0,00
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,42
|1,76
|Doğusan
|6,18
|-0,16
|41,10
|Doğuş GMYO
|9,03
|-1,53
|10,53
|Doğuş Otomotiv
|26,48
|1,61
|2,15
|Döktaş Dökümcülük
|28,50
|0,07
|-6,92
|Duran Doğan Basım
|11,09
|3,55
|5,72
|Dyo Boya
|12,64
|1,04
|12,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|0,67
|-16,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,70
|3,99
|58,62
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|17,11
|5,94
|Edip Gayrimenkul
|3,99
|-9,93
|20,18
|Ege Endüstri
|1.349,10
|0,29
|-18,97
|Ege Gübre
|184,70
|3,65
|28,75
|Ege Profil
|28,46
|1,64
|-25,58
|Ege Seramik
|14,73
|5,06
|52,44
|Egeplast
|22,60
|-0,26
|-32,13
|Ekiz Kimya
|6,74
|-0,88
|-5,47
|Emek Elektrik
|2,67
|-1,48
|-6,49
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|2,44
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,55
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,52
|-0,09
|-8,76
|Enka İnşaat
|9,54
|0,53
|35,48
|Erbosan
|148,10
|-2,44
|265,18
|Ereğli Demir Çelik
|20,68
|-0,58
|57,42
|Ersu Gıda
|3,55
|-2,20
|-28,14
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,25
|-4,75
|Escort Teknoloji
|6,06
|2,19
|-7,76
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|1,92
|61,78
|Etiler Gıda
|5,30
|0,00
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,36
|1,92
|66,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|0,26
|7,96
|Euro Yat. Ort.
|3,67
|-0,27
|-17,37
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|0,30
|17,25
|Fade Gıda
|10,98
|-10,00
|111,09
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|2,61
|24,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,63
|1,15
|-10,78
|F-M İzmit Piston
|112,10
|9,26
|-8,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,34
|-0,22
|2,38
|Ford Otosan
|176,00
|-0,73
|44,10
|Formet Metal ve Cam
|1,18
|-0,84
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|17,28
|0,35
|-17,64
|Galata Wind Enerji
|3,78
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,79
|1,88
|-6,42
|Garanti Bankası
|9,30
|0,76
|-8,38
|Garanti Faktoring
|9,62
|0,73
|-13,57
|Garanti Yat. Ort.
|2,33
|1,30
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,82
|5,39
|31,96
|Gediz Ambalaj
|42,98
|3,72
|60,37
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|14,30
|10,00
|Gentaş
|3,31
|2,16
|-26,66
|Gersan Elektrik
|5,95
|-0,17
|-3,09
|Global Men. Değ.
|6,26
|-0,63
|4,16
|Global Yat. Holding
|2,39
|3,91
|-31,97
|Good-Year
|7,31
|1,39
|-8,26
|Göltaş Çimento
|40,58
|1,96
|-1,13
|Gözde Girişim
|5,70
|-1,38
|-28,57
|GSD Denizcilik
|5,08
|-2,68
|0,79
|GSD Holding
|1,93
|1,58
|-23,11
|Gübre Fabrik.
|53,20
|0,57
|-38,18
|Güler Yat. Holding
|2,42
|-0,82
|-30,11
|Halk GMYO
|2,29
|0,88
|-24,87
|Hatay Tekstil
|17,15
|-1,32
|25,77
|Hedef Girişim
|2,69
|-0,74
|6,54
|Hektaş
|8,27
|0,49
|54,80
|HUB Girişim
|10,90
|0,09
|-40,11
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-4,58
|-30,48
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,00
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|56,00
|1,82
|316,05
|İdealist GMYO
|5,29
|9,98
|122,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,00
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,27
|-0,78
|-48,45
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-1,19
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,38
|0,63
|37,32
|Info Yatırım
|3,72
|-0,80
|-20,35
|İntema
|37,34
|-0,90
|-6,42
|Inveo Yatırım Holding
|108,50
|2,84
|145,36
|İpek Doğal Enerji
|11,89
|-0,50
|-9,10
|İskenderun Demir Çelik
|12,49
|0,08
|38,22
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi