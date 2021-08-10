Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,05 0,00 -34,75 Acıpayam Selüloz 16,70 -0,42 -1,93 Adel Kalemcilik 24,32 1,25 -28,96 Adese Gayrimenkul 1,18 -0,84 -57,86 Afyon Çimento 3,87 0,52 -24,27 AGESA Hayat Emeklilik 19,03 1,17 8,22 Ak Enerji 1,67 -1,76 -24,43 Akbank 5,41 0,00 -19,95 Akçansa 15,88 -3,41 -1,38 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -1,05 -21,35 Akfen GMYO 2,10 -0,94 -19,57 Akın Tekstil 35,72 -1,16 12,47 Akiş GMYO 1,84 0,00 -34,10 Akmerkez GMYO 39,98 -0,10 -35,98 Aksa 16,86 1,63 22,04 Aksa Enerji 13,07 0,00 75,67 Aksigorta 7,85 -2,12 -9,75 Aksu Enerji 10,52 0,96 39,39 Alarko Carrıer 309,60 -1,46 -14,83 Alarko GMYO 20,88 -1,04 -17,57 Alarko Holding 9,89 0,00 16,06 Albaraka Türk 1,51 -1,95 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 23,52 -2,97 -20,70 Alkim Kağıt 15,30 -3,59 18,20 Alkim Kimya 15,13 -2,01 7,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,84 -2,65 -15,98 Altınyunus Çeşme 55,55 1,00 11,19 Anadolu Efes 22,14 0,00 3,65 Anadolu Grubu Holding 23,32 -0,26 -10,74 Anadolu Hayat Emek. 9,38 -0,21 16,73 Anadolu Isuzu 16,25 -0,37 -9,72 Anadolu Sigorta 6,47 -0,77 -10,39 Anel Elektrik 2,84 0,35 -10,41 Arçelik 32,52 -1,63 14,27 ARD Bilişim Teknolojileri 54,20 1,31 12,73 Arena Bilgisayar 10,68 -0,93 -2,04 Armada Bilgisayar 54,00 0,00 10,02 Arsan Tekstil 4,25 -0,70 5,32 Arzum Ev Aletleri 16,87 1,20 -30,19 Aselsan 15,88 0,38 -12,99 Ata GMYO 4,54 0,22 -17,60 Atakule GMYO 2,64 -1,86 12,77 Atlantis Yatırım Holding 3,80 1,33 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,57 -0,63 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 33,04 2,04 Avrasya GMYO 3,20 -3,03 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 -2,41 -11,25 Avrupa Yatırım Holding 4,90 -1,21 -18,33 Aydem Enerji 8,00 0,00 Ayen Enerji 4,80 0,42 -11,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,58 9,94 82,45 Aygaz 14,55 -0,14 2,56 Bagfaş 16,96 0,06 -15,20 Bak Ambalaj 22,60 -3,42 14,28 Balatacılar Balatacılık 4,70 -1,26 -42,96 Bantaş Ambalaj 3,69 -1,07 18,02 Banvit 64,50 -0,46 24,04 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,23 0,50 Baştaş Başkent Çimento 10,84 -9,29 -37,59 Batı Çimento 12,48 0,65 164,97 Batısöke Çimento 2,27 -0,44 -6,97 Bayrak Taban Sanayi 8,63 -0,80 -18,66 Bera Holding 10,70 -0,93 -47,24 Berkosan Yalıtım 10,15 2,11 13,79 Beşiktaş Futbol Yat. 6,37 -2,45 57,67 Beyaz Filo 8,76 -0,68 -13,09 Bilici Yatırım 19,74 -0,30 256,75 Bim Mağazalar 66,95 3,64 -6,09 Biotrend Çevre ve Enerji 28,64 0,85 Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60 Birlik Mensucat 2,04 0,00 -41,04 Bizim Mağazaları 12,95 -0,69 -15,69 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,28 3,37 Boğaziçi Beton 5,08 1,60 Borusan Mannesmann 27,18 -1,59 -2,23 Borusan Yat. Paz. 342,90 -1,07 -24,52 Bosch Fren Sistemleri 902,70 -2,08 -26,59 Bossa 30,90 1,18 73,11 Brisa 23,46 -5,02 21,16 Burçelik 18,89 -1,10 -10,13 Burçelik Vana 22,76 -1,04 -54,17 Bursa Çimento 3,45 2,07 -30,69 Carrefoursa 37,92 -0,16 -47,19 Casa Emtia Petrol 116,80 3,36 10,19 Ceo Event Medya 8,23 3,65 27,99 Coca Cola İçecek 85,65 -1,15 34,86 Cosmos Yat. Holding 9,96 3,21 23,57 Credıtwest Faktorıng 4,33 0,23 -26,24 Çan2 Termik 11,77 -1,83 Çelebi 176,20 -0,17 -3,47 Çelik Halat 6,48 -2,11 -28,77 Çemaş Döküm 1,32 0,00 -22,47 Çemtaş 13,67 -1,23 -12,99 Çimbeton 221,90 -5,89 -25,16 Çimentaş 31,50 -0,13 -12,89 Çimsa 25,64 -1,23 44,04 Çuhadaroğlu Metal 7,74 2,52 1,74 Dagi Giyim 3,83 -1,79 12,44 Dagi Yatırım Holding 14,86 -4,07 15,19 Dardanel 14,02 -0,14 -58,15 Datagate Bilgisayar 11,84 0,51 -26,51 Demısaş Döküm 7,49 1,22 15,67 Denge Holding 1,27 3,25 -58,19 Deniz GMYO 2,23 0,90 21,06 Derimod 9,68 -1,43 -0,62 Derlüks Yatırım Holding 4,92 0,61 -44,22 Desa Deri 9,47 0,53 -2,77 Despec Bilgisayar 9,94 -0,10 -23,89 Deva Holding 26,16 0,23 8,74 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,82 -4,45 9,70 Diriteks Diriliş Tekstil 3,09 0,00 -17,16 Ditaş Doğan 17,00 -2,75 30,71 DO-CO 683,00 0,10 8,41 Doğan Burda 16,46 3,85 -26,65 Doğan Holding 2,71 0,74 -9,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 0,43 0,90 Doğusan 6,08 -1,14 38,81 Doğuş GMYO 9,21 -0,97 12,73 Doğuş Otomotiv 25,86 -0,61 -0,25 Döktaş Dökümcülük 29,00 0,55 -5,29 Duran Doğan Basım 11,00 0,27 4,86 Dyo Boya 11,43 -9,64 1,62 Eczacıbaşı İlaç 6,00 -0,50 -16,69 Eczacıbaşı Yatırım 40,88 -2,81 51,86 E-Data Teknoloji Pazarlama 18,55 4,45 Edip Gayrimenkul 4,38 9,77 31,93 Ege Endüstri 1.346,10 0,83 -19,15 Ege Gübre 187,90 -0,05 30,98 Ege Profil 28,24 -0,49 -26,15 Ege Seramik 13,96 -1,48 44,48 Egeplast 23,46 -1,35 -29,55 Ekiz Kimya 6,72 1,82 -5,75 Emek Elektrik 2,68 3,88 -6,14 Eminiş Ambalaj 22,00 -0,45 -40,28 Emlak Konut GMYO 1,85 -0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,65 0,95 -7,64 Enka İnşaat 9,53 0,21 35,33 Erbosan 148,10 0,89 265,18 Ereğli Demir Çelik 19,67 -4,14 49,74 Ersu Gıda 3,44 -2,27 -30,36 Escar Turizm Taşımacılık 18,17 0,72 Escort Teknoloji 5,86 -6,24 -10,81 Esenboğa Elektrik 30,82 0,39 61,99 Etiler Gıda 5,35 2,88 34,42 Euro Kapital Yat. Ort. 6,15 0,99 61,02 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -3,23 1,74 Euro Yat. Ort. 3,60 -1,91 -18,94 Euro Yatırım Holding 3,25 -0,91 14,44 Fade Gıda 9,89 -9,93 90,13 Fenerbahçe Futbol 36,64 -2,66 23,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,62 0,77 -11,12 F-M İzmit Piston 118,00 4,61 -3,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,20 2,90 8,98 Ford Otosan 174,40 0,52 42,79 Formet Metal ve Cam 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 17,10 0,53 -18,49 Galata Wind Enerji 3,95 2,33 Galatasaray Sportif 3,73 -1,32 -7,90 Garanti Bankası 9,09 -0,55 -10,45 Garanti Faktoring 9,50 -0,31 -14,65 Garanti Yat. Ort. 2,38 0,00 -25,99 Gedik Y. Men. Değ. 7,53 -0,92 27,06 Gediz Ambalaj 41,82 -3,01 56,04 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 15,27 6,78 Gentaş 3,20 -1,84 -29,10 Gersan Elektrik 5,83 -0,85 -5,05 Global Men. Değ. 6,16 -1,75 2,50 Global Yat. Holding 2,37 -0,84 -32,54 Good-Year 8,03 8,51 0,77 Göltaş Çimento 40,44 -1,84 -1,47 Gözde Girişim 5,64 0,00 -29,32 GSD Denizcilik 5,18 2,37 2,78 GSD Holding 1,91 0,00 -23,90 Gübre Fabrik. 53,85 1,13 -37,42 Güler Yat. Holding 2,40 0,00 -30,69 Halk GMYO 2,26 0,00 -25,85 Hatay Tekstil 16,58 -1,31 21,59 Hedef Girişim 2,67 0,75 5,75 Hektaş 8,38 1,45 56,86 HUB Girişim 10,86 -0,28 -40,33 Hürriyet Gzt. 1,43 -2,05 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,35 1,71 -17,69 İdealist Danışmanlık 55,45 -1,33 311,96 İdealist GMYO 4,03 -9,84 69,82 İhlas Ev Aletleri 1,03 -0,96 -44,71 İhlas Gayrimenkul 1,00 -0,99 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,22 -1,61 -50,48 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,85 1,19 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,32 -0,16 36,03 Info Yatırım 3,62 -1,63 -22,49 İntema 38,62 2,71 -3,21 Inveo Yatırım Holding 105,00 -0,76 137,45 İpek Doğal Enerji 11,83 0,68 -9,56 İskenderun Demir Çelik 12,45 0,73 37,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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