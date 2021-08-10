Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,05
|0,00
|-34,75
|Acıpayam Selüloz
|16,70
|-0,42
|-1,93
|Adel Kalemcilik
|24,32
|1,25
|-28,96
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,87
|0,52
|-24,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,03
|1,17
|8,22
|Ak Enerji
|1,67
|-1,76
|-24,43
|Akbank
|5,41
|0,00
|-19,95
|Akçansa
|15,88
|-3,41
|-1,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-1,05
|-21,35
|Akfen GMYO
|2,10
|-0,94
|-19,57
|Akın Tekstil
|35,72
|-1,16
|12,47
|Akiş GMYO
|1,84
|0,00
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|39,98
|-0,10
|-35,98
|Aksa
|16,86
|1,63
|22,04
|Aksa Enerji
|13,07
|0,00
|75,67
|Aksigorta
|7,85
|-2,12
|-9,75
|Aksu Enerji
|10,52
|0,96
|39,39
|Alarko Carrıer
|309,60
|-1,46
|-14,83
|Alarko GMYO
|20,88
|-1,04
|-17,57
|Alarko Holding
|9,89
|0,00
|16,06
|Albaraka Türk
|1,51
|-1,95
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,52
|-2,97
|-20,70
|Alkim Kağıt
|15,30
|-3,59
|18,20
|Alkim Kimya
|15,13
|-2,01
|7,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,84
|-2,65
|-15,98
|Altınyunus Çeşme
|55,55
|1,00
|11,19
|Anadolu Efes
|22,14
|0,00
|3,65
|Anadolu Grubu Holding
|23,32
|-0,26
|-10,74
|Anadolu Hayat Emek.
|9,38
|-0,21
|16,73
|Anadolu Isuzu
|16,25
|-0,37
|-9,72
|Anadolu Sigorta
|6,47
|-0,77
|-10,39
|Anel Elektrik
|2,84
|0,35
|-10,41
|Arçelik
|32,52
|-1,63
|14,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,20
|1,31
|12,73
|Arena Bilgisayar
|10,68
|-0,93
|-2,04
|Armada Bilgisayar
|54,00
|0,00
|10,02
|Arsan Tekstil
|4,25
|-0,70
|5,32
|Arzum Ev Aletleri
|16,87
|1,20
|-30,19
|Aselsan
|15,88
|0,38
|-12,99
|Ata GMYO
|4,54
|0,22
|-17,60
|Atakule GMYO
|2,64
|-1,86
|12,77
|Atlantis Yatırım Holding
|3,80
|1,33
|-31,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|-0,63
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,04
|2,04
|Avrasya GMYO
|3,20
|-3,03
|22,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|-2,41
|-11,25
|Avrupa Yatırım Holding
|4,90
|-1,21
|-18,33
|Aydem Enerji
|8,00
|0,00
|Ayen Enerji
|4,80
|0,42
|-11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,58
|9,94
|82,45
|Aygaz
|14,55
|-0,14
|2,56
|Bagfaş
|16,96
|0,06
|-15,20
|Bak Ambalaj
|22,60
|-3,42
|14,28
|Balatacılar Balatacılık
|4,70
|-1,26
|-42,96
|Bantaş Ambalaj
|3,69
|-1,07
|18,02
|Banvit
|64,50
|-0,46
|24,04
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,23
|0,50
|Baştaş Başkent Çimento
|10,84
|-9,29
|-37,59
|Batı Çimento
|12,48
|0,65
|164,97
|Batısöke Çimento
|2,27
|-0,44
|-6,97
|Bayrak Taban Sanayi
|8,63
|-0,80
|-18,66
|Bera Holding
|10,70
|-0,93
|-47,24
|Berkosan Yalıtım
|10,15
|2,11
|13,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,37
|-2,45
|57,67
|Beyaz Filo
|8,76
|-0,68
|-13,09
|Bilici Yatırım
|19,74
|-0,30
|256,75
|Bim Mağazalar
|66,95
|3,64
|-6,09
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,64
|0,85
|Birko Mensucat
|1,07
|-1,83
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,00
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,95
|-0,69
|-15,69
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,28
|3,37
|Boğaziçi Beton
|5,08
|1,60
|Borusan Mannesmann
|27,18
|-1,59
|-2,23
|Borusan Yat. Paz.
|342,90
|-1,07
|-24,52
|Bosch Fren Sistemleri
|902,70
|-2,08
|-26,59
|Bossa
|30,90
|1,18
|73,11
|Brisa
|23,46
|-5,02
|21,16
|Burçelik
|18,89
|-1,10
|-10,13
|Burçelik Vana
|22,76
|-1,04
|-54,17
|Bursa Çimento
|3,45
|2,07
|-30,69
|Carrefoursa
|37,92
|-0,16
|-47,19
|Casa Emtia Petrol
|116,80
|3,36
|10,19
|Ceo Event Medya
|8,23
|3,65
|27,99
|Coca Cola İçecek
|85,65
|-1,15
|34,86
|Cosmos Yat. Holding
|9,96
|3,21
|23,57
|Credıtwest Faktorıng
|4,33
|0,23
|-26,24
|Çan2 Termik
|11,77
|-1,83
|Çelebi
|176,20
|-0,17
|-3,47
|Çelik Halat
|6,48
|-2,11
|-28,77
|Çemaş Döküm
|1,32
|0,00
|-22,47
|Çemtaş
|13,67
|-1,23
|-12,99
|Çimbeton
|221,90
|-5,89
|-25,16
|Çimentaş
|31,50
|-0,13
|-12,89
|Çimsa
|25,64
|-1,23
|44,04
|Çuhadaroğlu Metal
|7,74
|2,52
|1,74
|Dagi Giyim
|3,83
|-1,79
|12,44
|Dagi Yatırım Holding
|14,86
|-4,07
|15,19
|Dardanel
|14,02
|-0,14
|-58,15
|Datagate Bilgisayar
|11,84
|0,51
|-26,51
|Demısaş Döküm
|7,49
|1,22
|15,67
|Denge Holding
|1,27
|3,25
|-58,19
|Deniz GMYO
|2,23
|0,90
|21,06
|Derimod
|9,68
|-1,43
|-0,62
|Derlüks Yatırım Holding
|4,92
|0,61
|-44,22
|Desa Deri
|9,47
|0,53
|-2,77
|Despec Bilgisayar
|9,94
|-0,10
|-23,89
|Deva Holding
|26,16
|0,23
|8,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,82
|-4,45
|9,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,09
|0,00
|-17,16
|Ditaş Doğan
|17,00
|-2,75
|30,71
|DO-CO
|683,00
|0,10
|8,41
|Doğan Burda
|16,46
|3,85
|-26,65
|Doğan Holding
|2,71
|0,74
|-9,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|0,43
|0,90
|Doğusan
|6,08
|-1,14
|38,81
|Doğuş GMYO
|9,21
|-0,97
|12,73
|Doğuş Otomotiv
|25,86
|-0,61
|-0,25
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|0,55
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|11,00
|0,27
|4,86
|Dyo Boya
|11,43
|-9,64
|1,62
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|-0,50
|-16,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,88
|-2,81
|51,86
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|18,55
|4,45
|Edip Gayrimenkul
|4,38
|9,77
|31,93
|Ege Endüstri
|1.346,10
|0,83
|-19,15
|Ege Gübre
|187,90
|-0,05
|30,98
|Ege Profil
|28,24
|-0,49
|-26,15
|Ege Seramik
|13,96
|-1,48
|44,48
|Egeplast
|23,46
|-1,35
|-29,55
|Ekiz Kimya
|6,72
|1,82
|-5,75
|Emek Elektrik
|2,68
|3,88
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|22,00
|-0,45
|-40,28
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,65
|0,95
|-7,64
|Enka İnşaat
|9,53
|0,21
|35,33
|Erbosan
|148,10
|0,89
|265,18
|Ereğli Demir Çelik
|19,67
|-4,14
|49,74
|Ersu Gıda
|3,44
|-2,27
|-30,36
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,17
|0,72
|Escort Teknoloji
|5,86
|-6,24
|-10,81
|Esenboğa Elektrik
|30,82
|0,39
|61,99
|Etiler Gıda
|5,35
|2,88
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,15
|0,99
|61,02
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|-3,23
|1,74
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|-1,91
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|3,25
|-0,91
|14,44
|Fade Gıda
|9,89
|-9,93
|90,13
|Fenerbahçe Futbol
|36,64
|-2,66
|23,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,62
|0,77
|-11,12
|F-M İzmit Piston
|118,00
|4,61
|-3,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,20
|2,90
|8,98
|Ford Otosan
|174,40
|0,52
|42,79
|Formet Metal ve Cam
|1,17
|0,00
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|17,10
|0,53
|-18,49
|Galata Wind Enerji
|3,95
|2,33
|Galatasaray Sportif
|3,73
|-1,32
|-7,90
|Garanti Bankası
|9,09
|-0,55
|-10,45
|Garanti Faktoring
|9,50
|-0,31
|-14,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|0,00
|-25,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,53
|-0,92
|27,06
|Gediz Ambalaj
|41,82
|-3,01
|56,04
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|15,27
|6,78
|Gentaş
|3,20
|-1,84
|-29,10
|Gersan Elektrik
|5,83
|-0,85
|-5,05
|Global Men. Değ.
|6,16
|-1,75
|2,50
|Global Yat. Holding
|2,37
|-0,84
|-32,54
|Good-Year
|8,03
|8,51
|0,77
|Göltaş Çimento
|40,44
|-1,84
|-1,47
|Gözde Girişim
|5,64
|0,00
|-29,32
|GSD Denizcilik
|5,18
|2,37
|2,78
|GSD Holding
|1,91
|0,00
|-23,90
|Gübre Fabrik.
|53,85
|1,13
|-37,42
|Güler Yat. Holding
|2,40
|0,00
|-30,69
|Halk GMYO
|2,26
|0,00
|-25,85
|Hatay Tekstil
|16,58
|-1,31
|21,59
|Hedef Girişim
|2,67
|0,75
|5,75
|Hektaş
|8,38
|1,45
|56,86
|HUB Girişim
|10,86
|-0,28
|-40,33
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|-2,05
|-31,90
|ICBC Turkey Bank
|5,35
|1,71
|-17,69
|İdealist Danışmanlık
|55,45
|-1,33
|311,96
|İdealist GMYO
|4,03
|-9,84
|69,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|-1,61
|-50,48
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|1,19
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|-0,16
|36,03
|Info Yatırım
|3,62
|-1,63
|-22,49
|İntema
|38,62
|2,71
|-3,21
|Inveo Yatırım Holding
|105,00
|-0,76
|137,45
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|0,68
|-9,56
|İskenderun Demir Çelik
|12,45
|0,73
|37,78
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi