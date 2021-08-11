Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,97
|-1,19
|-35,79
|Acıpayam Selüloz
|16,09
|-1,71
|-5,51
|Adel Kalemcilik
|24,84
|0,89
|-27,44
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,84
|-0,26
|-24,85
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,19
|-1,64
|9,13
|Ak Enerji
|1,69
|1,81
|-23,53
|Akbank
|5,42
|-1,28
|-19,80
|Akçansa
|15,15
|-0,33
|-5,91
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|-0,54
|-23,43
|Akfen GMYO
|2,04
|-0,97
|-21,86
|Akın Tekstil
|35,38
|-1,28
|11,40
|Akiş GMYO
|1,86
|-1,59
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|39,68
|-0,55
|-36,46
|Aksa
|16,68
|-0,30
|20,74
|Aksa Enerji
|13,03
|-0,23
|75,13
|Aksigorta
|7,59
|-2,94
|-12,74
|Aksu Enerji
|10,76
|4,67
|42,57
|Alarko Carrıer
|312,40
|2,63
|-14,06
|Alarko GMYO
|20,40
|-2,02
|-19,46
|Alarko Holding
|9,78
|-1,01
|14,77
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,44
|-0,26
|-20,97
|Alkim Kağıt
|14,93
|-2,10
|15,35
|Alkim Kimya
|15,03
|-0,73
|6,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,61
|-5,85
|-26,48
|Altınyunus Çeşme
|53,60
|-2,72
|7,29
|Anadolu Efes
|21,98
|-0,54
|2,90
|Anadolu Grubu Holding
|23,02
|-1,37
|-11,88
|Anadolu Hayat Emek.
|9,39
|0,21
|16,86
|Anadolu Isuzu
|16,04
|-1,11
|-10,89
|Anadolu Sigorta
|6,32
|-1,86
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,75
|-1,43
|-13,25
|Arçelik
|32,86
|-0,06
|15,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,30
|0,00
|15,02
|Arena Bilgisayar
|9,93
|-4,06
|-8,92
|Armada Bilgisayar
|53,20
|-1,39
|8,39
|Arsan Tekstil
|4,20
|-0,71
|4,08
|Arzum Ev Aletleri
|16,47
|-1,20
|-31,84
|Aselsan
|15,53
|-2,33
|-14,90
|Ata GMYO
|4,58
|-3,38
|-16,88
|Atakule GMYO
|2,68
|-2,19
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|3,80
|1,60
|-31,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|-11,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,00
|-1,84
|Avrasya GMYO
|3,21
|1,26
|22,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|-0,35
|-11,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,02
|2,45
|-16,33
|Aydem Enerji
|7,61
|-1,42
|Ayen Enerji
|4,79
|-1,44
|-11,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,70
|5,44
|92,38
|Aygaz
|14,67
|-0,47
|3,41
|Bagfaş
|16,85
|0,00
|-15,75
|Bak Ambalaj
|23,08
|0,52
|16,70
|Balatacılar Balatacılık
|4,70
|0,00
|-42,96
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|-2,17
|15,14
|Banvit
|63,95
|-0,62
|22,98
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,48
|-0,12
|Baştaş Başkent Çimento
|10,10
|-7,08
|-41,85
|Batı Çimento
|12,19
|-1,06
|158,81
|Batısöke Çimento
|2,18
|-2,24
|-10,66
|Bayrak Taban Sanayi
|8,97
|-1,43
|-15,46
|Bera Holding
|10,52
|-1,77
|-48,13
|Berkosan Yalıtım
|9,89
|-3,04
|10,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,21
|-1,74
|53,71
|Beyaz Filo
|9,01
|1,12
|-10,61
|Bilici Yatırım
|19,77
|-0,45
|257,29
|Bim Mağazalar
|67,45
|-1,46
|-5,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,20
|-1,40
|Birko Mensucat
|1,09
|1,87
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,15
|0,00
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|12,61
|-2,78
|-17,90
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,03
|-1,83
|Boğaziçi Beton
|4,83
|-1,43
|Borusan Mannesmann
|27,86
|3,34
|0,22
|Borusan Yat. Paz.
|361,50
|6,79
|-20,42
|Bosch Fren Sistemleri
|875,00
|-1,82
|-28,84
|Bossa
|30,78
|-0,65
|72,44
|Brisa
|22,26
|-3,55
|14,96
|Burçelik
|18,95
|0,00
|-9,85
|Burçelik Vana
|22,38
|-0,62
|-54,93
|Bursa Çimento
|3,41
|-0,87
|-31,49
|Carrefoursa
|37,76
|-0,58
|-47,41
|Casa Emtia Petrol
|118,90
|-0,08
|12,17
|Ceo Event Medya
|8,64
|-1,03
|34,37
|Coca Cola İçecek
|86,05
|-0,23
|35,49
|Cosmos Yat. Holding
|10,61
|1,05
|31,64
|Credıtwest Faktorıng
|4,26
|-1,16
|-27,43
|Çan2 Termik
|11,93
|0,17
|Çelebi
|170,60
|-2,23
|-6,53
|Çelik Halat
|6,31
|-2,62
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,27
|-3,05
|-25,41
|Çemtaş
|13,44
|-1,25
|-14,46
|Çimbeton
|213,00
|-2,52
|-28,16
|Çimentaş
|29,66
|-1,72
|-17,98
|Çimsa
|25,28
|0,24
|42,02
|Çuhadaroğlu Metal
|7,77
|0,13
|2,14
|Dagi Giyim
|4,71
|9,79
|38,27
|Dagi Yatırım Holding
|15,70
|0,77
|21,71
|Dardanel
|13,95
|-1,55
|-58,36
|Datagate Bilgisayar
|11,56
|-2,03
|-28,24
|Demısaş Döküm
|7,41
|0,68
|14,43
|Denge Holding
|1,42
|6,77
|-53,25
|Deniz GMYO
|2,23
|-1,33
|21,06
|Derimod
|9,38
|-2,49
|-3,70
|Derlüks Yatırım Holding
|5,17
|0,39
|-41,38
|Desa Deri
|9,32
|-1,06
|-4,31
|Despec Bilgisayar
|9,57
|-0,83
|-26,72
|Deva Holding
|25,00
|-3,62
|3,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,11
|2,45
|12,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,86
|-4,98
|-23,32
|Ditaş Doğan
|16,89
|0,30
|29,86
|DO-CO
|678,60
|-0,21
|7,71
|Doğan Burda
|17,25
|6,42
|-23,13
|Doğan Holding
|2,72
|-1,09
|-9,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,28
|-2,56
|-2,10
|Doğusan
|6,31
|2,77
|44,06
|Doğuş GMYO
|8,84
|-2,86
|8,20
|Doğuş Otomotiv
|25,50
|-0,47
|-1,63
|Döktaş Dökümcülük
|28,50
|-1,72
|-6,92
|Duran Doğan Basım
|11,00
|-1,70
|4,86
|Dyo Boya
|11,07
|-2,81
|-1,58
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|-0,33
|-17,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,10
|1,45
|56,39
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|16,40
|-6,29
|Edip Gayrimenkul
|4,43
|1,14
|33,43
|Ege Endüstri
|1.333,00
|-2,09
|-19,93
|Ege Gübre
|185,50
|-2,21
|29,31
|Ege Profil
|28,80
|-2,90
|-24,69
|Ege Seramik
|14,24
|2,08
|47,37
|Egeplast
|22,74
|-1,98
|-31,71
|Ekiz Kimya
|7,07
|2,32
|-0,84
|Emek Elektrik
|2,59
|-1,89
|-9,29
|Eminiş Ambalaj
|22,10
|-2,13
|-40,01
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|0,54
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|10,48
|-1,87
|-9,11
|Enka İnşaat
|9,55
|0,10
|35,62
|Erbosan
|143,90
|-1,44
|254,83
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|0,15
|50,27
|Ersu Gıda
|3,42
|-0,58
|-30,77
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,83
|3,69
|Escort Teknoloji
|5,92
|0,00
|-9,89
|Esenboğa Elektrik
|30,36
|-1,36
|59,57
|Etiler Gıda
|5,36
|-0,74
|34,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,24
|4,70
|63,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,72
|-2,11
|5,14
|Euro Yat. Ort.
|3,55
|-1,11
|-20,07
|Euro Yatırım Holding
|3,23
|-0,92
|13,73
|Fade Gıda
|9,88
|-0,10
|89,94
|Fenerbahçe Futbol
|36,16
|-0,11
|22,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-1,16
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|111,90
|-2,27
|-8,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,20
|0,78
|8,98
|Ford Otosan
|174,50
|0,06
|42,87
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|5,65
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|16,96
|-1,28
|-19,16
|Galata Wind Enerji
|3,91
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,74
|0,00
|-7,65
|Garanti Bankası
|9,14
|0,33
|-9,96
|Garanti Faktoring
|7,92
|-10,00
|-28,84
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|-3,39
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,39
|-1,34
|24,70
|Gediz Ambalaj
|41,66
|0,63
|55,45
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|16,20
|2,99
|Gentaş
|3,16
|0,32
|-29,98
|Gersan Elektrik
|5,72
|-0,17
|-6,84
|Global Men. Değ.
|6,14
|-0,97
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,33
|-2,10
|-33,68
|Good-Year
|7,78
|-1,14
|-2,36
|Göltaş Çimento
|38,98
|-2,06
|-5,03
|Gözde Girişim
|5,51
|-2,48
|-30,95
|GSD Denizcilik
|5,00
|-1,38
|-0,79
|GSD Holding
|1,88
|-2,08
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|52,55
|-3,04
|-38,93
|Güler Yat. Holding
|2,35
|-0,42
|-32,13
|Halk GMYO
|2,21
|-0,90
|-27,49
|Hatay Tekstil
|16,59
|-1,54
|21,67
|Hedef Girişim
|2,59
|-1,15
|2,58
|Hektaş
|8,03
|-3,95
|50,31
|HUB Girişim
|10,55
|-1,68
|-42,03
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|0,00
|-32,38
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|-0,56
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|53,65
|-1,92
|298,59
|İdealist GMYO
|3,63
|-9,93
|52,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,19
|-2,46
|-51,69
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-3,49
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,01
|-2,91
|29,36
|Info Yatırım
|3,51
|-1,96
|-24,85
|İntema
|38,38
|-0,98
|-3,81
|Inveo Yatırım Holding
|102,40
|-1,92
|131,57
|İpek Doğal Enerji
|11,49
|-1,46
|-12,16
|İskenderun Demir Çelik
|12,66
|1,69
|40,11
(Sürecek)
Kaynak: AA
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