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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

11.08.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,97-1,19-35,79
Acıpayam Selüloz16,09-1,71-5,51
Adel Kalemcilik24,840,89-27,44
Adese Gayrimenkul1,17-0,85-58,21
Afyon Çimento3,84-0,26-24,85
AGESA Hayat Emeklilik19,19-1,649,13
Ak Enerji1,691,81-23,53
Akbank5,42-1,28-19,80
Akçansa15,15-0,33-5,91
Akdeniz Yatırım Hold.1,84-0,54-23,43
Akfen GMYO2,04-0,97-21,86
Akın Tekstil35,38-1,2811,40
Akiş GMYO1,86-1,59-33,39
Akmerkez GMYO39,68-0,55-36,46
Aksa16,68-0,3020,74
Aksa Enerji13,03-0,2375,13
Aksigorta7,59-2,94-12,74
Aksu Enerji10,764,6742,57
Alarko Carrıer312,402,63-14,06
Alarko GMYO20,40-2,02-19,46
Alarko Holding9,78-1,0114,77
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,44-0,26-20,97
Alkim Kağıt14,93-2,1015,35
Alkim Kimya15,03-0,736,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,61-5,85-26,48
Altınyunus Çeşme53,60-2,727,29
Anadolu Efes21,98-0,542,90
Anadolu Grubu Holding23,02-1,37-11,88
Anadolu Hayat Emek.9,390,2116,86
Anadolu Isuzu16,04-1,11-10,89
Anadolu Sigorta6,32-1,86-12,47
Anel Elektrik2,75-1,43-13,25
Arçelik32,86-0,0615,47
ARD Bilişim Teknolojileri55,300,0015,02
Arena Bilgisayar9,93-4,06-8,92
Armada Bilgisayar53,20-1,398,39
Arsan Tekstil4,20-0,714,08
Arzum Ev Aletleri16,47-1,20-31,84
Aselsan15,53-2,33-14,90
Ata GMYO4,58-3,38-16,88
Atakule GMYO2,68-2,1914,48
Atlantis Yatırım Holding3,801,60-31,65
Atlas Yat. Ort.1,55-0,64-11,43
ATP Ticari Bilgisayar33,00-1,84

Avrasya GMYO3,211,2622,55
Avrasya Petrol ve Tur.2,82-0,35-11,88
Avrupa Yatırım Holding5,022,45-16,33
Aydem Enerji7,61-1,42

Ayen Enerji4,79-1,44-11,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,705,4492,38
Aygaz14,67-0,473,41
Bagfaş16,850,00-15,75
Bak Ambalaj23,080,5216,70
Balatacılar Balatacılık4,700,00-42,96
Bantaş Ambalaj3,60-2,1715,14
Banvit63,95-0,6222,98
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,48-0,12

Baştaş Başkent Çimento10,10-7,08-41,85
Batı Çimento12,19-1,06158,81
Batısöke Çimento2,18-2,24-10,66
Bayrak Taban Sanayi8,97-1,43-15,46
Bera Holding10,52-1,77-48,13
Berkosan Yalıtım9,89-3,0410,87
Beşiktaş Futbol Yat.6,21-1,7453,71
Beyaz Filo9,011,12-10,61
Bilici Yatırım19,77-0,45257,29
Bim Mağazalar67,45-1,46-5,39
Biotrend Çevre ve Enerji28,20-1,40

Birko Mensucat1,091,87-1,80
Birlik Mensucat2,150,00-37,86
Bizim Mağazaları12,61-2,78-17,90
BMS Çelik Hasır Sanayi8,03-1,83

Boğaziçi Beton4,83-1,43

Borusan Mannesmann27,863,340,22
Borusan Yat. Paz.361,506,79-20,42
Bosch Fren Sistemleri875,00-1,82-28,84
Bossa30,78-0,6572,44
Brisa22,26-3,5514,96
Burçelik18,950,00-9,85
Burçelik Vana22,38-0,62-54,93
Bursa Çimento3,41-0,87-31,49
Carrefoursa37,76-0,58-47,41
Casa Emtia Petrol118,90-0,0812,17
Ceo Event Medya8,64-1,0334,37
Coca Cola İçecek86,05-0,2335,49
Cosmos Yat. Holding10,611,0531,64
Credıtwest Faktorıng4,26-1,16-27,43
Çan2 Termik11,930,17

Çelebi170,60-2,23-6,53
Çelik Halat6,31-2,62-30,64
Çemaş Döküm1,27-3,05-25,41
Çemtaş13,44-1,25-14,46
Çimbeton213,00-2,52-28,16
Çimentaş29,66-1,72-17,98
Çimsa25,280,2442,02
Çuhadaroğlu Metal7,770,132,14
Dagi Giyim4,719,7938,27
Dagi Yatırım Holding15,700,7721,71
Dardanel13,95-1,55-58,36
Datagate Bilgisayar11,56-2,03-28,24
Demısaş Döküm7,410,6814,43
Denge Holding1,426,77-53,25
Deniz GMYO2,23-1,3321,06
Derimod9,38-2,49-3,70
Derlüks Yatırım Holding5,170,39-41,38
Desa Deri9,32-1,06-4,31
Despec Bilgisayar9,57-0,83-26,72
Deva Holding25,00-3,623,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,112,4512,39
Diriteks Diriliş Tekstil2,86-4,98-23,32
Ditaş Doğan16,890,3029,86
DO-CO678,60-0,217,71
Doğan Burda17,256,42-23,13
Doğan Holding2,72-1,09-9,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,28-2,56-2,10
Doğusan6,312,7744,06
Doğuş GMYO8,84-2,868,20
Doğuş Otomotiv25,50-0,47-1,63
Döktaş Dökümcülük28,50-1,72-6,92
Duran Doğan Basım11,00-1,704,86
Dyo Boya11,07-2,81-1,58
Eczacıbaşı İlaç5,97-0,33-17,11
Eczacıbaşı Yatırım42,101,4556,39
E-Data Teknoloji Pazarlama16,40-6,29

Edip Gayrimenkul4,431,1433,43
Ege Endüstri1.333,00-2,09-19,93
Ege Gübre185,50-2,2129,31
Ege Profil28,80-2,90-24,69
Ege Seramik14,242,0847,37
Egeplast22,74-1,98-31,71
Ekiz Kimya7,072,32-0,84
Emek Elektrik2,59-1,89-9,29
Eminiş Ambalaj22,10-2,13-40,01
Emlak Konut GMYO1,860,54-12,04
Enerjisa Enerji10,48-1,87-9,11
Enka İnşaat9,550,1035,62
Erbosan143,90-1,44254,83
Ereğli Demir Çelik19,740,1550,27
Ersu Gıda3,42-0,58-30,77
Escar Turizm Taşımacılık18,833,69

Escort Teknoloji5,920,00-9,89
Esenboğa Elektrik30,36-1,3659,57
Etiler Gıda5,36-0,7434,67
Euro Kapital Yat. Ort.6,244,7063,37
Euro Trend Yat. Ort.3,72-2,115,14
Euro Yat. Ort.3,55-1,11-20,07
Euro Yatırım Holding3,23-0,9213,73
Fade Gıda9,88-0,1089,94
Fenerbahçe Futbol36,16-0,1122,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-1,16-13,50
F-M İzmit Piston111,90-2,27-8,73
Fonet Bilgi Teknolojileri14,200,788,98
Ford Otosan174,500,0642,87
Formet Metal ve Cam1,315,65-46,60
Frigo Pak Gıda16,96-1,28-19,16
Galata Wind Enerji3,910,00

Galatasaray Sportif3,740,00-7,65
Garanti Bankası9,140,33-9,96
Garanti Faktoring7,92-10,00-28,84
Garanti Yat. Ort.2,28-3,39-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,39-1,3424,70
Gediz Ambalaj41,660,6355,45
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri16,202,99

Gentaş3,160,32-29,98
Gersan Elektrik5,72-0,17-6,84
Global Men. Değ.6,14-0,972,16
Global Yat. Holding2,33-2,10-33,68
Good-Year7,78-1,14-2,36
Göltaş Çimento38,98-2,06-5,03
Gözde Girişim5,51-2,48-30,95
GSD Denizcilik5,00-1,38-0,79
GSD Holding1,88-2,08-25,10
Gübre Fabrik.52,55-3,04-38,93
Güler Yat. Holding2,35-0,42-32,13
Halk GMYO2,21-0,90-27,49
Hatay Tekstil16,59-1,5421,67
Hedef Girişim2,59-1,152,58
Hektaş8,03-3,9550,31
HUB Girişim10,55-1,68-42,03
Hürriyet Gzt.1,420,00-32,38
ICBC Turkey Bank5,34-0,56-17,85
İdealist Danışmanlık53,65-1,92298,59
İdealist GMYO3,63-9,9352,97
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,19-2,46-51,69
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,83-3,49-27,19
İndeks Bilgisayar6,01-2,9129,36
Info Yatırım3,51-1,96-24,85
İntema38,38-0,98-3,81
Inveo Yatırım Holding102,40-1,92131,57
İpek Doğal Enerji11,49-1,46-12,16
İskenderun Demir Çelik12,661,6940,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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