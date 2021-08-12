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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

12.08.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,86-1,22-37,21
Acıpayam Selüloz16,050,06-5,74
Adel Kalemcilik25,862,70-24,46
Adese Gayrimenkul1,140,00-59,29
Afyon Çimento3,740,81-26,81
AGESA Hayat Emeklilik19,26-0,059,53
Ak Enerji1,671,21-24,43
Akbank5,410,93-19,95
Akçansa14,880,68-7,59
Akdeniz Yatırım Hold.1,862,20-22,60
Akfen GMYO2,082,97-20,33
Akın Tekstil34,80-0,299,57
Akiş GMYO1,830,00-34,46
Akmerkez GMYO39,420,25-36,88
Aksa16,591,7820,09
Aksa Enerji12,870,0872,98
Aksigorta7,58-0,26-12,86
Aksu Enerji10,82-0,9243,36
Alarko Carrıer307,900,29-15,30
Alarko GMYO20,220,40-20,18
Alarko Holding9,700,9413,83
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,76-0,17-19,89
Alkim Kağıt14,870,4714,88
Alkim Kimya14,980,276,34
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,540,00-29,68
Altınyunus Çeşme52,50-0,385,08
Anadolu Efes22,000,002,99
Anadolu Grubu Holding22,981,59-12,04
Anadolu Hayat Emek.9,290,9815,61
Anadolu Isuzu15,740,32-12,56
Anadolu Sigorta6,22-0,16-13,86
Anel Elektrik2,730,37-13,88
Arçelik33,000,7315,96
ARD Bilişim Teknolojileri55,85-2,1916,16
Arena Bilgisayar9,57-0,73-12,22
Armada Bilgisayar54,200,3710,43
Arsan Tekstil4,17-0,713,34
Arzum Ev Aletleri16,11-0,86-33,33
Aselsan15,410,72-15,56
Ata GMYO4,460,68-19,06
Atakule GMYO2,56-2,299,35
Atlantis Yatırım Holding3,74-0,27-32,73
Atlas Yat. Ort.1,51-1,31-13,71
ATP Ticari Bilgisayar32,32-1,34

Avrasya GMYO3,20-1,5422,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,77-0,72-13,44
Avrupa Yatırım Holding5,100,20-15,00
Aydem Enerji7,741,84

Ayen Enerji4,750,00-12,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,884,9285,11
Aygaz14,36-0,351,22
Bagfaş17,405,45-13,00
Bak Ambalaj23,020,0016,40
Balatacılar Balatacılık4,61-0,43-44,05
Bantaş Ambalaj3,570,0014,18
Banvit64,300,5523,65
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO17,002,72

Baştaş Başkent Çimento10,898,90-37,31
Batı Çimento12,562,95166,67
Batısöke Çimento2,160,93-11,48
Bayrak Taban Sanayi8,72-0,68-17,81
Bera Holding10,02-2,72-50,59
Berkosan Yalıtım9,88-0,5010,76
Beşiktaş Futbol Yat.6,08-0,1650,50
Beyaz Filo8,70-1,02-13,68
Bilici Yatırım19,210,05247,17
Bim Mağazalar69,151,69-3,01
Biotrend Çevre ve Enerji28,700,35

Birko Mensucat1,160,874,50
Birlik Mensucat2,204,76-36,42
Bizim Mağazaları12,73-1,62-17,12
BMS Çelik Hasır Sanayi7,75-1,40

Boğaziçi Beton4,44-4,72

Borusan Mannesmann27,120,89-2,45
Borusan Yat. Paz.374,604,20-17,54
Bosch Fren Sistemleri874,500,21-28,89
Bossa30,30-1,2469,75
Brisa22,121,1014,24
Burçelik18,730,92-10,89
Burçelik Vana22,000,36-55,70
Bursa Çimento3,330,00-33,10
Carrefoursa36,82-1,23-48,72
Casa Emtia Petrol111,00-3,484,72
Ceo Event Medya8,00-2,2024,42
Coca Cola İçecek85,70-0,9834,94
Cosmos Yat. Holding10,81-2,1734,12
Credıtwest Faktorıng4,555,08-22,49
Çan2 Termik11,910,08

Çelebi170,700,12-6,48
Çelik Halat6,312,44-30,64
Çemaş Döküm1,250,00-26,58
Çemtaş13,400,90-14,71
Çimbeton212,300,14-28,40
Çimentaş28,301,80-21,74
Çimsa24,400,5837,08
Çuhadaroğlu Metal7,47-2,61-1,80
Dagi Giyim4,924,4644,43
Dagi Yatırım Holding15,17-1,4917,60
Dardanel2,09-1,58-60,75
Datagate Bilgisayar11,400,53-29,24
Demısaş Döküm7,64-0,5217,98
Denge Holding1,609,59-47,32
Deniz GMYO2,200,9219,43
Derimod10,150,004,21
Derlüks Yatırım Holding4,91-1,41-44,33
Desa Deri9,42-0,21-3,29
Despec Bilgisayar9,51-0,42-27,18
Deva Holding24,78-0,083,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,69-3,158,49
Diriteks Diriliş Tekstil2,930,00-21,45
Ditaş Doğan17,014,6130,79
DO-CO681,901,998,24
Doğan Burda19,619,98-12,61
Doğan Holding2,691,51-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,271,34-2,53
Doğusan6,450,7847,26
Doğuş GMYO8,830,918,08
Doğuş Otomotiv25,060,64-3,33
Döktaş Dökümcülük28,14-0,71-8,10
Duran Doğan Basım10,84-1,003,34
Dyo Boya10,970,46-2,47
Eczacıbaşı İlaç5,961,19-17,24
Eczacıbaşı Yatırım41,84-1,1355,43
E-Data Teknoloji Pazarlama14,32-9,08

Edip Gayrimenkul3,86-6,0816,27
Ege Endüstri1.306,900,76-21,50
Ege Gübre182,10-0,7626,94
Ege Profil28,360,50-25,84
Ege Seramik13,96-1,5544,48
Egeplast22,481,63-32,49
Ekiz Kimya6,70-0,89-6,03
Emek Elektrik2,631,15-7,89
Eminiş Ambalaj21,00-0,94-43,00
Emlak Konut GMYO1,830,00-13,46
Enerjisa Enerji10,580,38-8,24
Enka İnşaat9,540,0035,48
Erbosan147,705,50264,20
Ereğli Demir Çelik19,502,2548,44
Ersu Gıda3,36-0,30-31,98
Escar Turizm Taşımacılık18,70-0,80

Escort Teknoloji5,68-2,07-13,55
Esenboğa Elektrik30,040,7457,89
Etiler Gıda4,99-3,6725,38
Euro Kapital Yat. Ort.6,382,2467,04
Euro Trend Yat. Ort.3,68-0,544,01
Euro Yat. Ort.3,590,00-19,17
Euro Yatırım Holding3,230,9413,73
Fade Gıda9,01-6,3473,21
Fenerbahçe Futbol35,10-1,2918,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,48-0,80-15,87
F-M İzmit Piston112,400,90-8,32
Fonet Bilgi Teknolojileri13,991,527,37
Ford Otosan175,602,3343,77
Formet Metal ve Cam1,24-4,62-49,45
Frigo Pak Gıda16,850,54-19,69
Galata Wind Enerji3,870,78

Galatasaray Sportif3,730,27-7,90
Garanti Bankası9,091,56-10,45
Garanti Faktoring8,29-4,27-25,52
Garanti Yat. Ort.2,270,00-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,310,0023,35
Gediz Ambalaj41,180,6853,66
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri14,39-5,64

Gentaş3,110,32-31,09
Gersan Elektrik5,793,21-5,70
Global Men. Değ.6,060,500,83
Global Yat. Holding2,20-3,51-37,38
Good-Year7,950,63-0,23
Göltaş Çimento38,380,05-6,49
Gözde Girişim5,481,11-31,33
GSD Denizcilik2,21-5,10-9,25
GSD Holding1,861,64-25,90
Gübre Fabrik.52,901,44-38,52
Güler Yat. Holding2,361,72-31,85
Halk GMYO2,19-1,35-28,15
Hatay Tekstil16,41-0,6120,35
Hedef Girişim2,591,172,58
Hektaş7,89-0,5047,69
HUB Girişim10,460,10-42,53
Hürriyet Gzt.1,45-2,03-30,95
ICBC Turkey Bank5,361,32-17,54
İdealist Danışmanlık50,15-5,38272,59
İdealist GMYO3,27-9,9237,80
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,981,03-21,60
İhlas Gazetecilik1,152,68-53,32
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,80-2,44-29,82
İndeks Bilgisayar5,990,8428,93
Info Yatırım3,49-0,29-25,28
İntema37,58-1,26-5,81
Inveo Yatırım Holding100,200,25126,59
İpek Doğal Enerji11,550,87-11,70
İskenderun Demir Çelik12,731,8440,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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