Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,86
|-1,22
|-37,21
|Acıpayam Selüloz
|16,05
|0,06
|-5,74
|Adel Kalemcilik
|25,86
|2,70
|-24,46
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,74
|0,81
|-26,81
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,26
|-0,05
|9,53
|Ak Enerji
|1,67
|1,21
|-24,43
|Akbank
|5,41
|0,93
|-19,95
|Akçansa
|14,88
|0,68
|-7,59
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|2,20
|-22,60
|Akfen GMYO
|2,08
|2,97
|-20,33
|Akın Tekstil
|34,80
|-0,29
|9,57
|Akiş GMYO
|1,83
|0,00
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|39,42
|0,25
|-36,88
|Aksa
|16,59
|1,78
|20,09
|Aksa Enerji
|12,87
|0,08
|72,98
|Aksigorta
|7,58
|-0,26
|-12,86
|Aksu Enerji
|10,82
|-0,92
|43,36
|Alarko Carrıer
|307,90
|0,29
|-15,30
|Alarko GMYO
|20,22
|0,40
|-20,18
|Alarko Holding
|9,70
|0,94
|13,83
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,76
|-0,17
|-19,89
|Alkim Kağıt
|14,87
|0,47
|14,88
|Alkim Kimya
|14,98
|0,27
|6,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,54
|0,00
|-29,68
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|-0,38
|5,08
|Anadolu Efes
|22,00
|0,00
|2,99
|Anadolu Grubu Holding
|22,98
|1,59
|-12,04
|Anadolu Hayat Emek.
|9,29
|0,98
|15,61
|Anadolu Isuzu
|15,74
|0,32
|-12,56
|Anadolu Sigorta
|6,22
|-0,16
|-13,86
|Anel Elektrik
|2,73
|0,37
|-13,88
|Arçelik
|33,00
|0,73
|15,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,85
|-2,19
|16,16
|Arena Bilgisayar
|9,57
|-0,73
|-12,22
|Armada Bilgisayar
|54,20
|0,37
|10,43
|Arsan Tekstil
|4,17
|-0,71
|3,34
|Arzum Ev Aletleri
|16,11
|-0,86
|-33,33
|Aselsan
|15,41
|0,72
|-15,56
|Ata GMYO
|4,46
|0,68
|-19,06
|Atakule GMYO
|2,56
|-2,29
|9,35
|Atlantis Yatırım Holding
|3,74
|-0,27
|-32,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|-13,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,32
|-1,34
|Avrasya GMYO
|3,20
|-1,54
|22,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,77
|-0,72
|-13,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,10
|0,20
|-15,00
|Aydem Enerji
|7,74
|1,84
|Ayen Enerji
|4,75
|0,00
|-12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,88
|4,92
|85,11
|Aygaz
|14,36
|-0,35
|1,22
|Bagfaş
|17,40
|5,45
|-13,00
|Bak Ambalaj
|23,02
|0,00
|16,40
|Balatacılar Balatacılık
|4,61
|-0,43
|-44,05
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|0,00
|14,18
|Banvit
|64,30
|0,55
|23,65
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|17,00
|2,72
|Baştaş Başkent Çimento
|10,89
|8,90
|-37,31
|Batı Çimento
|12,56
|2,95
|166,67
|Batısöke Çimento
|2,16
|0,93
|-11,48
|Bayrak Taban Sanayi
|8,72
|-0,68
|-17,81
|Bera Holding
|10,02
|-2,72
|-50,59
|Berkosan Yalıtım
|9,88
|-0,50
|10,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,08
|-0,16
|50,50
|Beyaz Filo
|8,70
|-1,02
|-13,68
|Bilici Yatırım
|19,21
|0,05
|247,17
|Bim Mağazalar
|69,15
|1,69
|-3,01
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,70
|0,35
|Birko Mensucat
|1,16
|0,87
|4,50
|Birlik Mensucat
|2,20
|4,76
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,73
|-1,62
|-17,12
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,75
|-1,40
|Boğaziçi Beton
|4,44
|-4,72
|Borusan Mannesmann
|27,12
|0,89
|-2,45
|Borusan Yat. Paz.
|374,60
|4,20
|-17,54
|Bosch Fren Sistemleri
|874,50
|0,21
|-28,89
|Bossa
|30,30
|-1,24
|69,75
|Brisa
|22,12
|1,10
|14,24
|Burçelik
|18,73
|0,92
|-10,89
|Burçelik Vana
|22,00
|0,36
|-55,70
|Bursa Çimento
|3,33
|0,00
|-33,10
|Carrefoursa
|36,82
|-1,23
|-48,72
|Casa Emtia Petrol
|111,00
|-3,48
|4,72
|Ceo Event Medya
|8,00
|-2,20
|24,42
|Coca Cola İçecek
|85,70
|-0,98
|34,94
|Cosmos Yat. Holding
|10,81
|-2,17
|34,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,55
|5,08
|-22,49
|Çan2 Termik
|11,91
|0,08
|Çelebi
|170,70
|0,12
|-6,48
|Çelik Halat
|6,31
|2,44
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,00
|-26,58
|Çemtaş
|13,40
|0,90
|-14,71
|Çimbeton
|212,30
|0,14
|-28,40
|Çimentaş
|28,30
|1,80
|-21,74
|Çimsa
|24,40
|0,58
|37,08
|Çuhadaroğlu Metal
|7,47
|-2,61
|-1,80
|Dagi Giyim
|4,92
|4,46
|44,43
|Dagi Yatırım Holding
|15,17
|-1,49
|17,60
|Dardanel
|2,09
|-1,58
|-60,75
|Datagate Bilgisayar
|11,40
|0,53
|-29,24
|Demısaş Döküm
|7,64
|-0,52
|17,98
|Denge Holding
|1,60
|9,59
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,20
|0,92
|19,43
|Derimod
|10,15
|0,00
|4,21
|Derlüks Yatırım Holding
|4,91
|-1,41
|-44,33
|Desa Deri
|9,42
|-0,21
|-3,29
|Despec Bilgisayar
|9,51
|-0,42
|-27,18
|Deva Holding
|24,78
|-0,08
|3,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,69
|-3,15
|8,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,93
|0,00
|-21,45
|Ditaş Doğan
|17,01
|4,61
|30,79
|DO-CO
|681,90
|1,99
|8,24
|Doğan Burda
|19,61
|9,98
|-12,61
|Doğan Holding
|2,69
|1,51
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|1,34
|-2,53
|Doğusan
|6,45
|0,78
|47,26
|Doğuş GMYO
|8,83
|0,91
|8,08
|Doğuş Otomotiv
|25,06
|0,64
|-3,33
|Döktaş Dökümcülük
|28,14
|-0,71
|-8,10
|Duran Doğan Basım
|10,84
|-1,00
|3,34
|Dyo Boya
|10,97
|0,46
|-2,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|1,19
|-17,24
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,84
|-1,13
|55,43
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|14,32
|-9,08
|Edip Gayrimenkul
|3,86
|-6,08
|16,27
|Ege Endüstri
|1.306,90
|0,76
|-21,50
|Ege Gübre
|182,10
|-0,76
|26,94
|Ege Profil
|28,36
|0,50
|-25,84
|Ege Seramik
|13,96
|-1,55
|44,48
|Egeplast
|22,48
|1,63
|-32,49
|Ekiz Kimya
|6,70
|-0,89
|-6,03
|Emek Elektrik
|2,63
|1,15
|-7,89
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|-0,94
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,00
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,58
|0,38
|-8,24
|Enka İnşaat
|9,54
|0,00
|35,48
|Erbosan
|147,70
|5,50
|264,20
|Ereğli Demir Çelik
|19,50
|2,25
|48,44
|Ersu Gıda
|3,36
|-0,30
|-31,98
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,70
|-0,80
|Escort Teknoloji
|5,68
|-2,07
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|30,04
|0,74
|57,89
|Etiler Gıda
|4,99
|-3,67
|25,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,38
|2,24
|67,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|-0,54
|4,01
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|0,00
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|3,23
|0,94
|13,73
|Fade Gıda
|9,01
|-6,34
|73,21
|Fenerbahçe Futbol
|35,10
|-1,29
|18,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|-0,80
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|112,40
|0,90
|-8,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,99
|1,52
|7,37
|Ford Otosan
|175,60
|2,33
|43,77
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-4,62
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|16,85
|0,54
|-19,69
|Galata Wind Enerji
|3,87
|0,78
|Galatasaray Sportif
|3,73
|0,27
|-7,90
|Garanti Bankası
|9,09
|1,56
|-10,45
|Garanti Faktoring
|8,29
|-4,27
|-25,52
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,00
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,31
|0,00
|23,35
|Gediz Ambalaj
|41,18
|0,68
|53,66
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|14,39
|-5,64
|Gentaş
|3,11
|0,32
|-31,09
|Gersan Elektrik
|5,79
|3,21
|-5,70
|Global Men. Değ.
|6,06
|0,50
|0,83
|Global Yat. Holding
|2,20
|-3,51
|-37,38
|Good-Year
|7,95
|0,63
|-0,23
|Göltaş Çimento
|38,38
|0,05
|-6,49
|Gözde Girişim
|5,48
|1,11
|-31,33
|GSD Denizcilik
|2,21
|-5,10
|-9,25
|GSD Holding
|1,86
|1,64
|-25,90
|Gübre Fabrik.
|52,90
|1,44
|-38,52
|Güler Yat. Holding
|2,36
|1,72
|-31,85
|Halk GMYO
|2,19
|-1,35
|-28,15
|Hatay Tekstil
|16,41
|-0,61
|20,35
|Hedef Girişim
|2,59
|1,17
|2,58
|Hektaş
|7,89
|-0,50
|47,69
|HUB Girişim
|10,46
|0,10
|-42,53
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|-2,03
|-30,95
|ICBC Turkey Bank
|5,36
|1,32
|-17,54
|İdealist Danışmanlık
|50,15
|-5,38
|272,59
|İdealist GMYO
|3,27
|-9,92
|37,80
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|0,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,03
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|2,68
|-53,32
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-2,44
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|5,99
|0,84
|28,93
|Info Yatırım
|3,49
|-0,29
|-25,28
|İntema
|37,58
|-1,26
|-5,81
|Inveo Yatırım Holding
|100,20
|0,25
|126,59
|İpek Doğal Enerji
|11,55
|0,87
|-11,70
|İskenderun Demir Çelik
|12,73
|1,84
|40,88
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi