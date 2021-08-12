Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,86 -1,22 -37,21 Acıpayam Selüloz 16,05 0,06 -5,74 Adel Kalemcilik 25,86 2,70 -24,46 Adese Gayrimenkul 1,14 0,00 -59,29 Afyon Çimento 3,74 0,81 -26,81 AGESA Hayat Emeklilik 19,26 -0,05 9,53 Ak Enerji 1,67 1,21 -24,43 Akbank 5,41 0,93 -19,95 Akçansa 14,88 0,68 -7,59 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 2,20 -22,60 Akfen GMYO 2,08 2,97 -20,33 Akın Tekstil 34,80 -0,29 9,57 Akiş GMYO 1,83 0,00 -34,46 Akmerkez GMYO 39,42 0,25 -36,88 Aksa 16,59 1,78 20,09 Aksa Enerji 12,87 0,08 72,98 Aksigorta 7,58 -0,26 -12,86 Aksu Enerji 10,82 -0,92 43,36 Alarko Carrıer 307,90 0,29 -15,30 Alarko GMYO 20,22 0,40 -20,18 Alarko Holding 9,70 0,94 13,83 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,76 -0,17 -19,89 Alkim Kağıt 14,87 0,47 14,88 Alkim Kimya 14,98 0,27 6,34 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,54 0,00 -29,68 Altınyunus Çeşme 52,50 -0,38 5,08 Anadolu Efes 22,00 0,00 2,99 Anadolu Grubu Holding 22,98 1,59 -12,04 Anadolu Hayat Emek. 9,29 0,98 15,61 Anadolu Isuzu 15,74 0,32 -12,56 Anadolu Sigorta 6,22 -0,16 -13,86 Anel Elektrik 2,73 0,37 -13,88 Arçelik 33,00 0,73 15,96 ARD Bilişim Teknolojileri 55,85 -2,19 16,16 Arena Bilgisayar 9,57 -0,73 -12,22 Armada Bilgisayar 54,20 0,37 10,43 Arsan Tekstil 4,17 -0,71 3,34 Arzum Ev Aletleri 16,11 -0,86 -33,33 Aselsan 15,41 0,72 -15,56 Ata GMYO 4,46 0,68 -19,06 Atakule GMYO 2,56 -2,29 9,35 Atlantis Yatırım Holding 3,74 -0,27 -32,73 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 ATP Ticari Bilgisayar 32,32 -1,34 Avrasya GMYO 3,20 -1,54 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,77 -0,72 -13,44 Avrupa Yatırım Holding 5,10 0,20 -15,00 Aydem Enerji 7,74 1,84 Ayen Enerji 4,75 0,00 -12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,88 4,92 85,11 Aygaz 14,36 -0,35 1,22 Bagfaş 17,40 5,45 -13,00 Bak Ambalaj 23,02 0,00 16,40 Balatacılar Balatacılık 4,61 -0,43 -44,05 Bantaş Ambalaj 3,57 0,00 14,18 Banvit 64,30 0,55 23,65 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 17,00 2,72 Baştaş Başkent Çimento 10,89 8,90 -37,31 Batı Çimento 12,56 2,95 166,67 Batısöke Çimento 2,16 0,93 -11,48 Bayrak Taban Sanayi 8,72 -0,68 -17,81 Bera Holding 10,02 -2,72 -50,59 Berkosan Yalıtım 9,88 -0,50 10,76 Beşiktaş Futbol Yat. 6,08 -0,16 50,50 Beyaz Filo 8,70 -1,02 -13,68 Bilici Yatırım 19,21 0,05 247,17 Bim Mağazalar 69,15 1,69 -3,01 Biotrend Çevre ve Enerji 28,70 0,35 Birko Mensucat 1,16 0,87 4,50 Birlik Mensucat 2,20 4,76 -36,42 Bizim Mağazaları 12,73 -1,62 -17,12 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,75 -1,40 Boğaziçi Beton 4,44 -4,72 Borusan Mannesmann 27,12 0,89 -2,45 Borusan Yat. Paz. 374,60 4,20 -17,54 Bosch Fren Sistemleri 874,50 0,21 -28,89 Bossa 30,30 -1,24 69,75 Brisa 22,12 1,10 14,24 Burçelik 18,73 0,92 -10,89 Burçelik Vana 22,00 0,36 -55,70 Bursa Çimento 3,33 0,00 -33,10 Carrefoursa 36,82 -1,23 -48,72 Casa Emtia Petrol 111,00 -3,48 4,72 Ceo Event Medya 8,00 -2,20 24,42 Coca Cola İçecek 85,70 -0,98 34,94 Cosmos Yat. Holding 10,81 -2,17 34,12 Credıtwest Faktorıng 4,55 5,08 -22,49 Çan2 Termik 11,91 0,08 Çelebi 170,70 0,12 -6,48 Çelik Halat 6,31 2,44 -30,64 Çemaş Döküm 1,25 0,00 -26,58 Çemtaş 13,40 0,90 -14,71 Çimbeton 212,30 0,14 -28,40 Çimentaş 28,30 1,80 -21,74 Çimsa 24,40 0,58 37,08 Çuhadaroğlu Metal 7,47 -2,61 -1,80 Dagi Giyim 4,92 4,46 44,43 Dagi Yatırım Holding 15,17 -1,49 17,60 Dardanel 2,09 -1,58 -60,75 Datagate Bilgisayar 11,40 0,53 -29,24 Demısaş Döküm 7,64 -0,52 17,98 Denge Holding 1,60 9,59 -47,32 Deniz GMYO 2,20 0,92 19,43 Derimod 10,15 0,00 4,21 Derlüks Yatırım Holding 4,91 -1,41 -44,33 Desa Deri 9,42 -0,21 -3,29 Despec Bilgisayar 9,51 -0,42 -27,18 Deva Holding 24,78 -0,08 3,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,69 -3,15 8,49 Diriteks Diriliş Tekstil 2,93 0,00 -21,45 Ditaş Doğan 17,01 4,61 30,79 DO-CO 681,90 1,99 8,24 Doğan Burda 19,61 9,98 -12,61 Doğan Holding 2,69 1,51 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 1,34 -2,53 Doğusan 6,45 0,78 47,26 Doğuş GMYO 8,83 0,91 8,08 Doğuş Otomotiv 25,06 0,64 -3,33 Döktaş Dökümcülük 28,14 -0,71 -8,10 Duran Doğan Basım 10,84 -1,00 3,34 Dyo Boya 10,97 0,46 -2,47 Eczacıbaşı İlaç 5,96 1,19 -17,24 Eczacıbaşı Yatırım 41,84 -1,13 55,43 E-Data Teknoloji Pazarlama 14,32 -9,08 Edip Gayrimenkul 3,86 -6,08 16,27 Ege Endüstri 1.306,90 0,76 -21,50 Ege Gübre 182,10 -0,76 26,94 Ege Profil 28,36 0,50 -25,84 Ege Seramik 13,96 -1,55 44,48 Egeplast 22,48 1,63 -32,49 Ekiz Kimya 6,70 -0,89 -6,03 Emek Elektrik 2,63 1,15 -7,89 Eminiş Ambalaj 21,00 -0,94 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -13,46 Enerjisa Enerji 10,58 0,38 -8,24 Enka İnşaat 9,54 0,00 35,48 Erbosan 147,70 5,50 264,20 Ereğli Demir Çelik 19,50 2,25 48,44 Ersu Gıda 3,36 -0,30 -31,98 Escar Turizm Taşımacılık 18,70 -0,80 Escort Teknoloji 5,68 -2,07 -13,55 Esenboğa Elektrik 30,04 0,74 57,89 Etiler Gıda 4,99 -3,67 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 6,38 2,24 67,04 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 -0,54 4,01 Euro Yat. Ort. 3,59 0,00 -19,17 Euro Yatırım Holding 3,23 0,94 13,73 Fade Gıda 9,01 -6,34 73,21 Fenerbahçe Futbol 35,10 -1,29 18,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 -0,80 -15,87 F-M İzmit Piston 112,40 0,90 -8,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,99 1,52 7,37 Ford Otosan 175,60 2,33 43,77 Formet Metal ve Cam 1,24 -4,62 -49,45 Frigo Pak Gıda 16,85 0,54 -19,69 Galata Wind Enerji 3,87 0,78 Galatasaray Sportif 3,73 0,27 -7,90 Garanti Bankası 9,09 1,56 -10,45 Garanti Faktoring 8,29 -4,27 -25,52 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,00 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,31 0,00 23,35 Gediz Ambalaj 41,18 0,68 53,66 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 14,39 -5,64 Gentaş 3,11 0,32 -31,09 Gersan Elektrik 5,79 3,21 -5,70 Global Men. Değ. 6,06 0,50 0,83 Global Yat. Holding 2,20 -3,51 -37,38 Good-Year 7,95 0,63 -0,23 Göltaş Çimento 38,38 0,05 -6,49 Gözde Girişim 5,48 1,11 -31,33 GSD Denizcilik 2,21 -5,10 -9,25 GSD Holding 1,86 1,64 -25,90 Gübre Fabrik. 52,90 1,44 -38,52 Güler Yat. Holding 2,36 1,72 -31,85 Halk GMYO 2,19 -1,35 -28,15 Hatay Tekstil 16,41 -0,61 20,35 Hedef Girişim 2,59 1,17 2,58 Hektaş 7,89 -0,50 47,69 HUB Girişim 10,46 0,10 -42,53 Hürriyet Gzt. 1,45 -2,03 -30,95 ICBC Turkey Bank 5,36 1,32 -17,54 İdealist Danışmanlık 50,15 -5,38 272,59 İdealist GMYO 3,27 -9,92 37,80 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,03 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,15 2,68 -53,32 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,80 -2,44 -29,82 İndeks Bilgisayar 5,99 0,84 28,93 Info Yatırım 3,49 -0,29 -25,28 İntema 37,58 -1,26 -5,81 Inveo Yatırım Holding 100,20 0,25 126,59 İpek Doğal Enerji 11,55 0,87 -11,70 İskenderun Demir Çelik 12,73 1,84 40,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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