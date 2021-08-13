Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,96
|0,81
|-35,92
|Acıpayam Selüloz
|16,18
|1,25
|-4,98
|Adel Kalemcilik
|25,74
|-1,53
|-24,81
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,76
|0,27
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,23
|0,05
|9,36
|Ak Enerji
|1,66
|0,61
|-24,89
|Akbank
|5,51
|0,36
|-18,47
|Akçansa
|15,03
|-0,13
|-6,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,58
|-22,19
|Akfen GMYO
|2,06
|0,00
|-21,10
|Akın Tekstil
|34,80
|-0,74
|9,57
|Akiş GMYO
|1,85
|0,54
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|39,26
|-0,56
|-37,14
|Aksa
|18,12
|9,03
|31,17
|Aksa Enerji
|12,93
|0,94
|73,79
|Aksigorta
|7,61
|-0,52
|-12,51
|Aksu Enerji
|10,89
|1,21
|44,29
|Alarko Carrıer
|301,20
|0,07
|-17,14
|Alarko GMYO
|20,62
|0,59
|-18,60
|Alarko Holding
|9,84
|-0,51
|15,47
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,96
|0,42
|-19,22
|Alkim Kağıt
|15,05
|0,94
|16,27
|Alkim Kimya
|15,36
|0,39
|9,04
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,61
|1,90
|-26,48
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|-0,48
|4,08
|Anadolu Efes
|22,02
|-0,27
|3,08
|Anadolu Grubu Holding
|23,34
|0,09
|-10,66
|Anadolu Hayat Emek.
|9,13
|-1,72
|13,62
|Anadolu Isuzu
|16,18
|0,75
|-10,11
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,94
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,70
|0,37
|-14,83
|Arçelik
|33,14
|-0,18
|16,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,20
|1,08
|16,89
|Arena Bilgisayar
|10,43
|6,43
|-4,33
|Armada Bilgisayar
|53,20
|-1,30
|8,39
|Arsan Tekstil
|4,22
|0,72
|4,58
|Arzum Ev Aletleri
|16,24
|0,00
|-32,79
|Aselsan
|15,48
|-0,13
|-15,18
|Ata GMYO
|4,31
|-1,60
|-21,78
|Atakule GMYO
|3,16
|9,72
|34,98
|Atlantis Yatırım Holding
|3,65
|0,00
|-34,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,90
|-0,78
|Avrasya GMYO
|3,25
|1,56
|24,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|1,81
|-11,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,14
|-1,72
|-14,33
|Aydem Enerji
|7,78
|-0,38
|Ayen Enerji
|4,84
|1,89
|-10,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,32
|0,10
|80,15
|Aygaz
|14,57
|0,76
|2,70
|Bagfaş
|17,96
|-0,99
|-10,20
|Bak Ambalaj
|24,30
|3,85
|22,87
|Balatacılar Balatacılık
|4,56
|0,22
|-44,66
|Bantaş Ambalaj
|3,59
|1,41
|14,82
|Banvit
|65,15
|0,70
|25,29
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|18,22
|0,11
|Baştaş Başkent Çimento
|10,48
|-3,76
|-39,67
|Batı Çimento
|12,64
|1,12
|168,37
|Batısöke Çimento
|2,18
|0,93
|-10,66
|Bayrak Taban Sanayi
|8,78
|-0,79
|-17,25
|Bera Holding
|10,05
|-2,33
|-50,44
|Berkosan Yalıtım
|9,84
|-1,01
|10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,18
|-0,48
|52,97
|Beyaz Filo
|8,91
|1,48
|-11,60
|Bilici Yatırım
|19,28
|3,05
|248,43
|Bim Mağazalar
|68,95
|-1,64
|-3,29
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,26
|0,55
|Birko Mensucat
|1,08
|-3,57
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,12
|-3,64
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,76
|0,16
|-16,93
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,90
|-0,63
|Boğaziçi Beton
|4,45
|0,45
|Borusan Mannesmann
|26,92
|0,15
|-3,17
|Borusan Yat. Paz.
|350,70
|0,03
|-22,80
|Bosch Fren Sistemleri
|874,20
|0,23
|-28,91
|Bossa
|30,38
|0,46
|70,20
|Brisa
|22,38
|0,81
|15,58
|Burçelik
|18,72
|0,21
|-10,94
|Burçelik Vana
|21,80
|0,65
|-56,10
|Bursa Çimento
|3,37
|0,60
|-32,30
|Carrefoursa
|38,20
|0,00
|-46,80
|Casa Emtia Petrol
|111,00
|-3,48
|4,72
|Ceo Event Medya
|8,07
|0,88
|25,51
|Coca Cola İçecek
|85,05
|-1,10
|33,92
|Cosmos Yat. Holding
|9,95
|-2,45
|23,45
|Credıtwest Faktorıng
|4,69
|-1,26
|-20,10
|Çan2 Termik
|11,92
|0,00
|Çelebi
|171,20
|0,06
|-6,20
|Çelik Halat
|6,45
|-0,62
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|13,64
|0,74
|-13,18
|Çimbeton
|213,50
|0,76
|-27,99
|Çimentaş
|28,80
|0,91
|-20,35
|Çimsa
|25,12
|2,03
|41,12
|Çuhadaroğlu Metal
|7,50
|-0,66
|-1,41
|Dagi Giyim
|4,35
|2,59
|27,70
|Dagi Yatırım Holding
|15,05
|0,33
|16,67
|Dardanel
|2,56
|9,87
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|11,64
|1,66
|-27,75
|Demısaş Döküm
|7,57
|-2,95
|16,90
|Denge Holding
|1,55
|8,39
|-48,97
|Deniz GMYO
|2,26
|1,35
|22,69
|Derimod
|10,16
|-0,20
|4,31
|Derlüks Yatırım Holding
|4,81
|-1,23
|-45,46
|Desa Deri
|9,24
|-0,65
|-5,13
|Despec Bilgisayar
|9,70
|0,00
|-25,73
|Deva Holding
|24,96
|0,00
|3,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,05
|1,69
|11,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,90
|0,00
|-22,25
|Ditaş Doğan
|16,85
|-0,82
|29,56
|DO-CO
|690,50
|1,99
|9,60
|Doğan Burda
|20,56
|4,84
|-8,38
|Doğan Holding
|2,73
|-0,73
|-8,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|0,00
|-0,38
|Doğusan
|6,47
|1,09
|47,72
|Doğuş GMYO
|8,87
|0,91
|8,57
|Doğuş Otomotiv
|25,58
|1,67
|-1,33
|Döktaş Dökümcülük
|28,14
|0,00
|-8,10
|Duran Doğan Basım
|10,95
|-0,54
|4,39
|Dyo Boya
|11,03
|0,36
|-1,93
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,84
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,32
|1,24
|57,21
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|16,22
|-3,74
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|-0,27
|13,25
|Ege Endüstri
|1.311,10
|0,24
|-21,25
|Ege Gübre
|177,50
|-3,22
|23,73
|Ege Profil
|28,24
|0,14
|-26,15
|Ege Seramik
|14,34
|0,99
|48,41
|Egeplast
|22,38
|0,54
|-32,79
|Ekiz Kimya
|6,57
|-0,90
|-7,85
|Emek Elektrik
|2,78
|4,51
|-2,64
|Eminiş Ambalaj
|20,20
|1,00
|-45,17
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,61
|-0,47
|-7,98
|Enka İnşaat
|9,88
|2,60
|40,30
|Erbosan
|145,20
|-1,36
|258,03
|Ereğli Demir Çelik
|19,78
|0,05
|50,57
|Ersu Gıda
|3,42
|1,48
|-30,77
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,29
|-0,87
|Escort Teknoloji
|5,80
|0,69
|-11,72
|Esenboğa Elektrik
|30,16
|-0,20
|58,52
|Etiler Gıda
|5,03
|0,00
|26,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,77
|-1,31
|77,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,72
|0,81
|5,14
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|0,00
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|3,26
|1,24
|14,79
|Fade Gıda
|8,57
|-1,04
|64,75
|Fenerbahçe Futbol
|36,08
|-0,55
|22,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,54
|2,83
|-13,84
|F-M İzmit Piston
|109,40
|-2,50
|-10,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,63
|-0,95
|12,28
|Ford Otosan
|179,70
|0,50
|47,13
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|5,79
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|17,35
|2,12
|-17,30
|Galata Wind Enerji
|3,93
|0,26
|Galatasaray Sportif
|3,77
|-0,53
|-6,91
|Garanti Bankası
|9,31
|0,22
|-8,28
|Garanti Faktoring
|8,42
|1,69
|-24,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|0,00
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,41
|0,82
|25,04
|Gediz Ambalaj
|41,12
|-0,10
|53,43
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|14,65
|2,73
|Gentaş
|3,16
|-0,32
|-29,98
|Gersan Elektrik
|5,90
|1,37
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,13
|0,66
|2,00
|Global Yat. Holding
|2,24
|0,00
|-36,24
|Good-Year
|7,99
|-0,37
|0,27
|Göltaş Çimento
|40,70
|5,11
|-0,84
|Gözde Girişim
|5,57
|-0,71
|-30,20
|GSD Denizcilik
|2,46
|9,82
|1,02
|GSD Holding
|1,90
|1,06
|-24,30
|Gübre Fabrik.
|53,70
|-0,56
|-37,59
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,86
|-32,13
|Halk GMYO
|2,22
|1,37
|-27,16
|Hatay Tekstil
|16,65
|0,79
|22,11
|Hedef Girişim
|2,62
|1,16
|3,77
|Hektaş
|7,91
|-0,50
|48,06
|HUB Girişim
|10,95
|3,30
|-39,84
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|-1,37
|-31,43
|ICBC Turkey Bank
|5,32
|-0,19
|-18,15
|İdealist Danışmanlık
|52,70
|-0,94
|291,53
|İdealist GMYO
|2,95
|-9,79
|24,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,00
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-1,77
|-54,94
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|0,00
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,02
|0,33
|29,57
|Info Yatırım
|3,50
|-0,85
|-25,06
|İntema
|38,42
|-2,59
|-3,71
|Inveo Yatırım Holding
|103,70
|3,08
|134,51
|İpek Doğal Enerji
|11,67
|1,04
|-10,78
|İskenderun Demir Çelik
|12,91
|0,08
|42,87
(Sürecek)
Kaynak: AA
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