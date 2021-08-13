Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,96 0,81 -35,92 Acıpayam Selüloz 16,18 1,25 -4,98 Adel Kalemcilik 25,74 -1,53 -24,81 Adese Gayrimenkul 1,14 0,00 -59,29 Afyon Çimento 3,76 0,27 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 19,23 0,05 9,36 Ak Enerji 1,66 0,61 -24,89 Akbank 5,51 0,36 -18,47 Akçansa 15,03 -0,13 -6,66 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,58 -22,19 Akfen GMYO 2,06 0,00 -21,10 Akın Tekstil 34,80 -0,74 9,57 Akiş GMYO 1,85 0,54 -33,75 Akmerkez GMYO 39,26 -0,56 -37,14 Aksa 18,12 9,03 31,17 Aksa Enerji 12,93 0,94 73,79 Aksigorta 7,61 -0,52 -12,51 Aksu Enerji 10,89 1,21 44,29 Alarko Carrıer 301,20 0,07 -17,14 Alarko GMYO 20,62 0,59 -18,60 Alarko Holding 9,84 -0,51 15,47 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,96 0,42 -19,22 Alkim Kağıt 15,05 0,94 16,27 Alkim Kimya 15,36 0,39 9,04 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,61 1,90 -26,48 Altınyunus Çeşme 52,00 -0,48 4,08 Anadolu Efes 22,02 -0,27 3,08 Anadolu Grubu Holding 23,34 0,09 -10,66 Anadolu Hayat Emek. 9,13 -1,72 13,62 Anadolu Isuzu 16,18 0,75 -10,11 Anadolu Sigorta 6,33 -0,94 -12,33 Anel Elektrik 2,70 0,37 -14,83 Arçelik 33,14 -0,18 16,45 ARD Bilişim Teknolojileri 56,20 1,08 16,89 Arena Bilgisayar 10,43 6,43 -4,33 Armada Bilgisayar 53,20 -1,30 8,39 Arsan Tekstil 4,22 0,72 4,58 Arzum Ev Aletleri 16,24 0,00 -32,79 Aselsan 15,48 -0,13 -15,18 Ata GMYO 4,31 -1,60 -21,78 Atakule GMYO 3,16 9,72 34,98 Atlantis Yatırım Holding 3,65 0,00 -34,35 Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 -13,71 ATP Ticari Bilgisayar 32,90 -0,78 Avrasya GMYO 3,25 1,56 24,08 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 1,81 -11,88 Avrupa Yatırım Holding 5,14 -1,72 -14,33 Aydem Enerji 7,78 -0,38 Ayen Enerji 4,84 1,89 -10,54 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,32 0,10 80,15 Aygaz 14,57 0,76 2,70 Bagfaş 17,96 -0,99 -10,20 Bak Ambalaj 24,30 3,85 22,87 Balatacılar Balatacılık 4,56 0,22 -44,66 Bantaş Ambalaj 3,59 1,41 14,82 Banvit 65,15 0,70 25,29 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 18,22 0,11 Baştaş Başkent Çimento 10,48 -3,76 -39,67 Batı Çimento 12,64 1,12 168,37 Batısöke Çimento 2,18 0,93 -10,66 Bayrak Taban Sanayi 8,78 -0,79 -17,25 Bera Holding 10,05 -2,33 -50,44 Berkosan Yalıtım 9,84 -1,01 10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 6,18 -0,48 52,97 Beyaz Filo 8,91 1,48 -11,60 Bilici Yatırım 19,28 3,05 248,43 Bim Mağazalar 68,95 -1,64 -3,29 Biotrend Çevre ve Enerji 29,26 0,55 Birko Mensucat 1,08 -3,57 -2,70 Birlik Mensucat 2,12 -3,64 -38,73 Bizim Mağazaları 12,76 0,16 -16,93 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,90 -0,63 Boğaziçi Beton 4,45 0,45 Borusan Mannesmann 26,92 0,15 -3,17 Borusan Yat. Paz. 350,70 0,03 -22,80 Bosch Fren Sistemleri 874,20 0,23 -28,91 Bossa 30,38 0,46 70,20 Brisa 22,38 0,81 15,58 Burçelik 18,72 0,21 -10,94 Burçelik Vana 21,80 0,65 -56,10 Bursa Çimento 3,37 0,60 -32,30 Carrefoursa 38,20 0,00 -46,80 Casa Emtia Petrol 111,00 -3,48 4,72 Ceo Event Medya 8,07 0,88 25,51 Coca Cola İçecek 85,05 -1,10 33,92 Cosmos Yat. Holding 9,95 -2,45 23,45 Credıtwest Faktorıng 4,69 -1,26 -20,10 Çan2 Termik 11,92 0,00 Çelebi 171,20 0,06 -6,20 Çelik Halat 6,45 -0,62 -29,10 Çemaş Döküm 1,26 -0,79 -26,00 Çemtaş 13,64 0,74 -13,18 Çimbeton 213,50 0,76 -27,99 Çimentaş 28,80 0,91 -20,35 Çimsa 25,12 2,03 41,12 Çuhadaroğlu Metal 7,50 -0,66 -1,41 Dagi Giyim 4,35 2,59 27,70 Dagi Yatırım Holding 15,05 0,33 16,67 Dardanel 2,56 9,87 -51,92 Datagate Bilgisayar 11,64 1,66 -27,75 Demısaş Döküm 7,57 -2,95 16,90 Denge Holding 1,55 8,39 -48,97 Deniz GMYO 2,26 1,35 22,69 Derimod 10,16 -0,20 4,31 Derlüks Yatırım Holding 4,81 -1,23 -45,46 Desa Deri 9,24 -0,65 -5,13 Despec Bilgisayar 9,70 0,00 -25,73 Deva Holding 24,96 0,00 3,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,05 1,69 11,83 Diriteks Diriliş Tekstil 2,90 0,00 -22,25 Ditaş Doğan 16,85 -0,82 29,56 DO-CO 690,50 1,99 9,60 Doğan Burda 20,56 4,84 -8,38 Doğan Holding 2,73 -0,73 -8,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 0,00 -0,38 Doğusan 6,47 1,09 47,72 Doğuş GMYO 8,87 0,91 8,57 Doğuş Otomotiv 25,58 1,67 -1,33 Döktaş Dökümcülük 28,14 0,00 -8,10 Duran Doğan Basım 10,95 -0,54 4,39 Dyo Boya 11,03 0,36 -1,93 Eczacıbaşı İlaç 6,03 0,84 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 42,32 1,24 57,21 E-Data Teknoloji Pazarlama 16,22 -3,74 Edip Gayrimenkul 3,76 -0,27 13,25 Ege Endüstri 1.311,10 0,24 -21,25 Ege Gübre 177,50 -3,22 23,73 Ege Profil 28,24 0,14 -26,15 Ege Seramik 14,34 0,99 48,41 Egeplast 22,38 0,54 -32,79 Ekiz Kimya 6,57 -0,90 -7,85 Emek Elektrik 2,78 4,51 -2,64 Eminiş Ambalaj 20,20 1,00 -45,17 Emlak Konut GMYO 1,84 0,00 -12,99 Enerjisa Enerji 10,61 -0,47 -7,98 Enka İnşaat 9,88 2,60 40,30 Erbosan 145,20 -1,36 258,03 Ereğli Demir Çelik 19,78 0,05 50,57 Ersu Gıda 3,42 1,48 -30,77 Escar Turizm Taşımacılık 18,29 -0,87 Escort Teknoloji 5,80 0,69 -11,72 Esenboğa Elektrik 30,16 -0,20 58,52 Etiler Gıda 5,03 0,00 26,38 Euro Kapital Yat. Ort. 6,77 -1,31 77,25 Euro Trend Yat. Ort. 3,72 0,81 5,14 Euro Yat. Ort. 3,59 0,00 -19,17 Euro Yatırım Holding 3,26 1,24 14,79 Fade Gıda 8,57 -1,04 64,75 Fenerbahçe Futbol 36,08 -0,55 22,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 2,83 -13,84 F-M İzmit Piston 109,40 -2,50 -10,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,63 -0,95 12,28 Ford Otosan 179,70 0,50 47,13 Formet Metal ve Cam 1,28 5,79 -47,82 Frigo Pak Gıda 17,35 2,12 -17,30 Galata Wind Enerji 3,93 0,26 Galatasaray Sportif 3,77 -0,53 -6,91 Garanti Bankası 9,31 0,22 -8,28 Garanti Faktoring 8,42 1,69 -24,35 Garanti Yat. Ort. 2,30 0,00 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,41 0,82 25,04 Gediz Ambalaj 41,12 -0,10 53,43 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 14,65 2,73 Gentaş 3,16 -0,32 -29,98 Gersan Elektrik 5,90 1,37 -3,91 Global Men. Değ. 6,13 0,66 2,00 Global Yat. Holding 2,24 0,00 -36,24 Good-Year 7,99 -0,37 0,27 Göltaş Çimento 40,70 5,11 -0,84 Gözde Girişim 5,57 -0,71 -30,20 GSD Denizcilik 2,46 9,82 1,02 GSD Holding 1,90 1,06 -24,30 Gübre Fabrik. 53,70 -0,56 -37,59 Güler Yat. Holding 2,35 0,86 -32,13 Halk GMYO 2,22 1,37 -27,16 Hatay Tekstil 16,65 0,79 22,11 Hedef Girişim 2,62 1,16 3,77 Hektaş 7,91 -0,50 48,06 HUB Girişim 10,95 3,30 -39,84 Hürriyet Gzt. 1,44 -1,37 -31,43 ICBC Turkey Bank 5,32 -0,19 -18,15 İdealist Danışmanlık 52,70 -0,94 291,53 İdealist GMYO 2,95 -9,79 24,31 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,00 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,11 -1,77 -54,94 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,80 0,00 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,02 0,33 29,57 Info Yatırım 3,50 -0,85 -25,06 İntema 38,42 -2,59 -3,71 Inveo Yatırım Holding 103,70 3,08 134,51 İpek Doğal Enerji 11,67 1,04 -10,78 İskenderun Demir Çelik 12,91 0,08 42,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler

28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması

Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi

Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu

31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi