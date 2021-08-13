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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

13.08.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,960,81-35,92
Acıpayam Selüloz16,181,25-4,98
Adel Kalemcilik25,74-1,53-24,81
Adese Gayrimenkul1,140,00-59,29
Afyon Çimento3,760,27-26,42
AGESA Hayat Emeklilik19,230,059,36
Ak Enerji1,660,61-24,89
Akbank5,510,36-18,47
Akçansa15,03-0,13-6,66
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,58-22,19
Akfen GMYO2,060,00-21,10
Akın Tekstil34,80-0,749,57
Akiş GMYO1,850,54-33,75
Akmerkez GMYO39,26-0,56-37,14
Aksa18,129,0331,17
Aksa Enerji12,930,9473,79
Aksigorta7,61-0,52-12,51
Aksu Enerji10,891,2144,29
Alarko Carrıer301,200,07-17,14
Alarko GMYO20,620,59-18,60
Alarko Holding9,84-0,5115,47
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,960,42-19,22
Alkim Kağıt15,050,9416,27
Alkim Kimya15,360,399,04
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,611,90-26,48
Altınyunus Çeşme52,00-0,484,08
Anadolu Efes22,02-0,273,08
Anadolu Grubu Holding23,340,09-10,66
Anadolu Hayat Emek.9,13-1,7213,62
Anadolu Isuzu16,180,75-10,11
Anadolu Sigorta6,33-0,94-12,33
Anel Elektrik2,700,37-14,83
Arçelik33,14-0,1816,45
ARD Bilişim Teknolojileri56,201,0816,89
Arena Bilgisayar10,436,43-4,33
Armada Bilgisayar53,20-1,308,39
Arsan Tekstil4,220,724,58
Arzum Ev Aletleri16,240,00-32,79
Aselsan15,48-0,13-15,18
Ata GMYO4,31-1,60-21,78
Atakule GMYO3,169,7234,98
Atlantis Yatırım Holding3,650,00-34,35
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Ticari Bilgisayar32,90-0,78

Avrasya GMYO3,251,5624,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,821,81-11,88
Avrupa Yatırım Holding5,14-1,72-14,33
Aydem Enerji7,78-0,38

Ayen Enerji4,841,89-10,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,320,1080,15
Aygaz14,570,762,70
Bagfaş17,96-0,99-10,20
Bak Ambalaj24,303,8522,87
Balatacılar Balatacılık4,560,22-44,66
Bantaş Ambalaj3,591,4114,82
Banvit65,150,7025,29
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO18,220,11

Baştaş Başkent Çimento10,48-3,76-39,67
Batı Çimento12,641,12168,37
Batısöke Çimento2,180,93-10,66
Bayrak Taban Sanayi8,78-0,79-17,25
Bera Holding10,05-2,33-50,44
Berkosan Yalıtım9,84-1,0110,31
Beşiktaş Futbol Yat.6,18-0,4852,97
Beyaz Filo8,911,48-11,60
Bilici Yatırım19,283,05248,43
Bim Mağazalar68,95-1,64-3,29
Biotrend Çevre ve Enerji29,260,55

Birko Mensucat1,08-3,57-2,70
Birlik Mensucat2,12-3,64-38,73
Bizim Mağazaları12,760,16-16,93
BMS Çelik Hasır Sanayi7,90-0,63

Boğaziçi Beton4,450,45

Borusan Mannesmann26,920,15-3,17
Borusan Yat. Paz.350,700,03-22,80
Bosch Fren Sistemleri874,200,23-28,91
Bossa30,380,4670,20
Brisa22,380,8115,58
Burçelik18,720,21-10,94
Burçelik Vana21,800,65-56,10
Bursa Çimento3,370,60-32,30
Carrefoursa38,200,00-46,80
Casa Emtia Petrol111,00-3,484,72
Ceo Event Medya8,070,8825,51
Coca Cola İçecek85,05-1,1033,92
Cosmos Yat. Holding9,95-2,4523,45
Credıtwest Faktorıng4,69-1,26-20,10
Çan2 Termik11,920,00

Çelebi171,200,06-6,20
Çelik Halat6,45-0,62-29,10
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş13,640,74-13,18
Çimbeton213,500,76-27,99
Çimentaş28,800,91-20,35
Çimsa25,122,0341,12
Çuhadaroğlu Metal7,50-0,66-1,41
Dagi Giyim4,352,5927,70
Dagi Yatırım Holding15,050,3316,67
Dardanel2,569,87-51,92
Datagate Bilgisayar11,641,66-27,75
Demısaş Döküm7,57-2,9516,90
Denge Holding1,558,39-48,97
Deniz GMYO2,261,3522,69
Derimod10,16-0,204,31
Derlüks Yatırım Holding4,81-1,23-45,46
Desa Deri9,24-0,65-5,13
Despec Bilgisayar9,700,00-25,73
Deva Holding24,960,003,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,051,6911,83
Diriteks Diriliş Tekstil2,900,00-22,25
Ditaş Doğan16,85-0,8229,56
DO-CO690,501,999,60
Doğan Burda20,564,84-8,38
Doğan Holding2,73-0,73-8,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,320,00-0,38
Doğusan6,471,0947,72
Doğuş GMYO8,870,918,57
Doğuş Otomotiv25,581,67-1,33
Döktaş Dökümcülük28,140,00-8,10
Duran Doğan Basım10,95-0,544,39
Dyo Boya11,030,36-1,93
Eczacıbaşı İlaç6,030,84-16,27
Eczacıbaşı Yatırım42,321,2457,21
E-Data Teknoloji Pazarlama16,22-3,74

Edip Gayrimenkul3,76-0,2713,25
Ege Endüstri1.311,100,24-21,25
Ege Gübre177,50-3,2223,73
Ege Profil28,240,14-26,15
Ege Seramik14,340,9948,41
Egeplast22,380,54-32,79
Ekiz Kimya6,57-0,90-7,85
Emek Elektrik2,784,51-2,64
Eminiş Ambalaj20,201,00-45,17
Emlak Konut GMYO1,840,00-12,99
Enerjisa Enerji10,61-0,47-7,98
Enka İnşaat9,882,6040,30
Erbosan145,20-1,36258,03
Ereğli Demir Çelik19,780,0550,57
Ersu Gıda3,421,48-30,77
Escar Turizm Taşımacılık18,29-0,87

Escort Teknoloji5,800,69-11,72
Esenboğa Elektrik30,16-0,2058,52
Etiler Gıda5,030,0026,38
Euro Kapital Yat. Ort.6,77-1,3177,25
Euro Trend Yat. Ort.3,720,815,14
Euro Yat. Ort.3,590,00-19,17
Euro Yatırım Holding3,261,2414,79
Fade Gıda8,57-1,0464,75
Fenerbahçe Futbol36,08-0,5522,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,542,83-13,84
F-M İzmit Piston109,40-2,50-10,77
Fonet Bilgi Teknolojileri14,63-0,9512,28
Ford Otosan179,700,5047,13
Formet Metal ve Cam1,285,79-47,82
Frigo Pak Gıda17,352,12-17,30
Galata Wind Enerji3,930,26

Galatasaray Sportif3,77-0,53-6,91
Garanti Bankası9,310,22-8,28
Garanti Faktoring8,421,69-24,35
Garanti Yat. Ort.2,300,00-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,410,8225,04
Gediz Ambalaj41,12-0,1053,43
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri14,652,73

Gentaş3,16-0,32-29,98
Gersan Elektrik5,901,37-3,91
Global Men. Değ.6,130,662,00
Global Yat. Holding2,240,00-36,24
Good-Year7,99-0,370,27
Göltaş Çimento40,705,11-0,84
Gözde Girişim5,57-0,71-30,20
GSD Denizcilik2,469,821,02
GSD Holding1,901,06-24,30
Gübre Fabrik.53,70-0,56-37,59
Güler Yat. Holding2,350,86-32,13
Halk GMYO2,221,37-27,16
Hatay Tekstil16,650,7922,11
Hedef Girişim2,621,163,77
Hektaş7,91-0,5048,06
HUB Girişim10,953,30-39,84
Hürriyet Gzt.1,44-1,37-31,43
ICBC Turkey Bank5,32-0,19-18,15
İdealist Danışmanlık52,70-0,94291,53
İdealist GMYO2,95-9,7924,31
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,980,00-21,60
İhlas Gazetecilik1,11-1,77-54,94
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,800,00-29,82
İndeks Bilgisayar6,020,3329,57
Info Yatırım3,50-0,85-25,06
İntema38,42-2,59-3,71
Inveo Yatırım Holding103,703,08134,51
İpek Doğal Enerji11,671,04-10,78
İskenderun Demir Çelik12,910,0842,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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