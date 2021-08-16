Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,97 1,02 -35,79 Acıpayam Selüloz 16,35 1,30 -3,98 Adel Kalemcilik 26,96 4,01 -21,25 Adese Gayrimenkul 1,21 4,31 -56,79 Afyon Çimento 3,81 2,14 -25,44 AGESA Hayat Emeklilik 18,72 0,00 6,46 Ak Enerji 1,64 0,00 -25,79 Akbank 5,64 2,92 -16,54 Akçansa 15,08 0,53 -6,35 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 0,53 -21,77 Akfen GMYO 2,20 6,28 -15,74 Akın Tekstil 35,88 1,82 12,97 Akiş GMYO 1,82 0,00 -34,82 Akmerkez GMYO 39,30 -0,71 -37,07 Aksa 17,81 -1,06 28,92 Aksa Enerji 13,13 -0,15 76,48 Aksigorta 7,65 0,66 -12,05 Aksu Enerji 10,89 1,11 44,29 Alarko Carrıer 309,80 2,99 -14,78 Alarko GMYO 20,68 0,78 -18,36 Alarko Holding 9,86 0,61 15,71 Albaraka Türk 1,51 0,67 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,70 6,02 -13,35 Alkim Kağıt 15,31 1,39 18,28 Alkim Kimya 15,81 0,51 12,23 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,63 0,00 -25,57 Altınyunus Çeşme 51,20 -2,48 2,48 Anadolu Efes 22,40 0,99 4,86 Anadolu Grubu Holding 24,04 0,67 -7,98 Anadolu Hayat Emek. 9,09 0,44 13,12 Anadolu Isuzu 16,64 2,34 -7,56 Anadolu Sigorta 6,36 0,95 -11,92 Anel Elektrik 2,71 1,12 -14,51 Arçelik 33,18 0,24 16,59 ARD Bilişim Teknolojileri 55,70 -0,54 15,85 Arena Bilgisayar 10,62 0,57 -2,59 Armada Bilgisayar 53,00 -0,28 7,99 Arsan Tekstil 4,33 1,64 7,30 Arzum Ev Aletleri 16,34 1,24 -32,38 Aselsan 15,52 0,45 -14,96 Ata GMYO 4,46 -0,22 -19,06 Atakule GMYO 3,47 9,81 48,22 Atlantis Yatırım Holding 3,65 0,00 -34,35 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,66 -13,14 ATP Bilgisayar 34,00 1,49 Avrasya GMYO 3,29 1,54 25,60 Avrasya Petrol ve Tur. 2,83 1,07 -11,56 Avrupa Yatırım Holding 5,16 -0,77 -14,00 Aydem Enerji 8,14 -0,12 Ayen Enerji 4,93 1,23 -8,87 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,00 0,96 86,18 Aygaz 14,66 1,03 3,34 Bagfaş 18,09 0,22 -9,55 Bak Ambalaj 23,98 -1,72 21,26 Balatacılar Balatacılık 4,65 2,42 -43,57 Bantaş Ambalaj 3,66 2,52 17,06 Banvit 66,30 0,68 27,50 Başkent Doğalgaz GMYO 18,96 3,27 Baştaş Başkent Çimento 10,59 -2,84 -39,03 Batı Çimento 12,75 0,87 170,70 Batısöke Çimento 2,18 0,46 -10,66 Bayrak Taban Sanayi 8,71 1,04 -17,91 Bera Holding 10,75 7,61 -46,99 Berkosan Yalıtım 10,09 1,61 13,12 Beşiktaş Futbol Yat. 6,29 2,11 55,69 Beyaz Filo 8,93 1,25 -11,40 Bilici Yatırım 19,30 -0,87 248,80 Bim Mağazalar 70,15 1,01 -1,61 Biotrend Çevre ve Enerji 28,84 -0,21 Birko Mensucat 1,10 1,85 -0,90 Birlik Mensucat 2,20 3,77 -36,42 Bizim Mağazaları 12,86 -0,54 -16,28 BMS Çelik Hasır 8,09 2,53 Boğaziçi Beton Sanayi 4,79 9,86 Borusan Mannesmann 27,48 3,23 -1,15 Borusan Yat. Paz. 389,60 7,98 -14,24 Bosch Fren Sistemleri 879,00 0,80 -28,52 Bossa 30,36 -0,33 70,08 Brisa 22,44 -0,71 15,89 Burçelik 19,00 2,98 -9,61 Burçelik Vana 22,12 1,65 -55,46 Bursa Çimento 3,50 4,17 -29,69 Carrefoursa 37,80 -0,21 -47,35 Casa Emtia Petrol 115,70 2,84 9,15 Ceo Event Medya 8,33 2,21 29,55 Coca Cola İçecek 86,50 0,99 36,20 Cosmos Yat. Holding 10,81 9,97 34,12 Credıtwest Faktorıng 4,89 2,09 -16,70 Çan2 Termik 12,10 1,34 Çelebi 178,30 5,01 -2,31 Çelik Halat 6,51 0,93 -28,44 Çemaş Döküm 1,27 0,79 -25,41 Çemtaş 13,67 -0,15 -12,99 Çimbeton 220,10 3,48 -25,77 Çimentaş 29,96 5,42 -17,15 Çimsa 25,50 0,63 43,26 Çuhadaroğlu Metal 7,46 0,81 -1,94 Dagi Giyim 3,91 -8,00 14,78 Dagi Yatırım Holding 15,22 1,13 17,98 Dardanel 2,75 7,42 -48,36 Datagate Bilgisayar 11,70 1,65 -27,37 Demısaş Döküm 7,26 -2,02 12,12 Denge Holding 1,60 1,91 -47,32 Deniz GMYO 2,25 0,45 22,15 Derimod 10,30 0,59 5,75 Derlüks Yatırım Holding 4,85 2,54 -45,01 Desa Deri 9,20 -0,11 -5,54 Despec Bilgisayar 9,98 0,91 -23,58 Deva Holding 24,82 -0,96 3,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,03 1,78 11,65 Diriteks Diriliş Tekstil 3,00 0,00 -19,57 Ditaş Doğan 16,76 0,06 28,86 DO-CO 683,70 -0,88 8,52 Doğan Burda 20,20 -3,72 -9,98 Doğan Holding 2,76 1,47 -7,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 1,34 -2,53 Doğusan 6,54 1,55 49,32 Doğuş GMYO 8,88 2,30 8,69 Doğuş Otomotiv 26,08 0,54 0,60 Döktaş Dökümcülük 28,12 0,00 -8,16 Duran Doğan Basım 11,06 0,91 5,43 Dyo Boya 10,95 0,83 -2,64 Eczacıbaşı İlaç 6,08 0,83 -15,58 Eczacıbaşı Yatırım 42,36 2,77 57,36 E-Data Teknoloji 15,04 -3,34 Edip Gayrimenkul 3,61 -3,73 8,73 Ege Endüstri 1.338,90 1,47 -19,58 Ege Gübre 179,00 1,19 24,78 Ege Profil 28,58 1,64 -25,26 Ege Seramik 14,09 0,50 45,82 Egeplast 23,60 2,70 -29,13 Ekiz Kimya 6,56 0,15 -7,99 Emek Elektrik 2,96 7,25 3,67 Eminiş Ambalaj 20,90 2,05 -43,27 Emlak Konut GMYO 1,86 1,09 -12,04 Enerjisa Enerji 10,78 1,41 -6,51 Enka İnşaat 10,16 4,74 44,28 Erbosan 146,90 2,01 262,23 Ereğli Demir Çelik 19,67 -0,35 49,74 Ersu Gıda 3,40 0,00 -31,17 Escar Turizm Taşımacılık 18,43 4,30 Escort Teknoloji 5,83 0,87 -11,26 Esenboğa Elektrik 30,70 2,47 61,36 Etiler Gıda 5,20 0,00 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 6,79 -1,02 77,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,67 0,82 3,72 Euro Yat. Ort. 3,56 -0,56 -19,85 Euro Yatırım Holding 3,27 2,19 15,14 Fade Gıda 8,88 0,79 70,71 Fenerbahçe Futbol 35,76 0,45 20,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 0,79 -13,16 F-M İzmit Piston 112,80 1,81 -7,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,43 0,49 10,74 Ford Otosan 178,30 -1,65 45,98 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 17,70 2,79 -15,63 Galata Wind Enerji 4,03 2,28 Galatasaray Sportif 3,80 1,06 -6,17 Garanti Bankası 9,45 1,94 -6,90 Garanti Faktoring 8,38 0,60 -24,71 Garanti Yat. Ort. 2,28 -0,44 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,58 1,34 27,91 Gediz Ambalaj 41,18 0,19 53,66 Gen İlaç 14,83 0,68 Gentaş 3,25 2,20 -27,99 Gersan Elektrik 5,90 0,34 -3,91 Global Men. Değ. 6,22 0,65 3,49 Global Yat. Holding 2,29 2,69 -34,82 Good-Year 7,96 0,38 -0,10 Göltaş Çimento 41,14 -0,19 0,23 Gözde Girişim 5,71 2,88 -28,45 GSD Denizcilik 2,68 8,94 10,05 GSD Holding 1,91 1,60 -23,90 Gübre Fabrik. 53,95 0,84 -37,30 Güler Yat. Holding 2,35 0,00 -32,13 Halk GMYO 2,26 0,89 -25,85 Hatay Tekstil 16,76 1,09 22,91 Hedef Girişim 2,66 1,53 5,35 Hektaş 7,94 0,89 48,62 HUB Girişim 10,52 -0,09 -42,20 Hürriyet Gzt. 1,42 0,71 -32,38 ICBC Turkey Bank 5,34 0,75 -17,85 İdealist Danışmanlık 50,00 -1,96 271,47 İdealist GMYO 2,95 0,00 24,31 İhlas Ev Aletleri 1,05 -3,67 -43,64 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,02 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,18 6,31 -52,10 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,81 2,53 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,05 0,83 30,22 Info Yatırım 3,65 3,69 -21,85 İntema 38,68 0,99 -3,06 Inveo Yatırım Holding 105,60 0,96 138,81 İpek Doğal Enerji 11,73 1,65 -10,32 İskenderun Demir Çelik 13,04 0,69 44,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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