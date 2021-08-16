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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.08.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,971,02-35,79
Acıpayam Selüloz16,351,30-3,98
Adel Kalemcilik26,964,01-21,25
Adese Gayrimenkul1,214,31-56,79
Afyon Çimento3,812,14-25,44
AGESA Hayat Emeklilik18,720,006,46
Ak Enerji1,640,00-25,79
Akbank5,642,92-16,54
Akçansa15,080,53-6,35
Akdeniz Yatırım Hold.1,880,53-21,77
Akfen GMYO2,206,28-15,74
Akın Tekstil35,881,8212,97
Akiş GMYO1,820,00-34,82
Akmerkez GMYO39,30-0,71-37,07
Aksa17,81-1,0628,92
Aksa Enerji13,13-0,1576,48
Aksigorta7,650,66-12,05
Aksu Enerji10,891,1144,29
Alarko Carrıer309,802,99-14,78
Alarko GMYO20,680,78-18,36
Alarko Holding9,860,6115,71
Albaraka Türk1,510,67-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,706,02-13,35
Alkim Kağıt15,311,3918,28
Alkim Kimya15,810,5112,23
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,630,00-25,57
Altınyunus Çeşme51,20-2,482,48
Anadolu Efes22,400,994,86
Anadolu Grubu Holding24,040,67-7,98
Anadolu Hayat Emek.9,090,4413,12
Anadolu Isuzu16,642,34-7,56
Anadolu Sigorta6,360,95-11,92
Anel Elektrik2,711,12-14,51
Arçelik33,180,2416,59
ARD Bilişim Teknolojileri55,70-0,5415,85
Arena Bilgisayar10,620,57-2,59
Armada Bilgisayar53,00-0,287,99
Arsan Tekstil4,331,647,30
Arzum Ev Aletleri16,341,24-32,38
Aselsan15,520,45-14,96
Ata GMYO4,46-0,22-19,06
Atakule GMYO3,479,8148,22
Atlantis Yatırım Holding3,650,00-34,35
Atlas Yat. Ort.1,520,66-13,14
ATP Bilgisayar34,001,49

Avrasya GMYO3,291,5425,60
Avrasya Petrol ve Tur.2,831,07-11,56
Avrupa Yatırım Holding5,16-0,77-14,00
Aydem Enerji8,14-0,12

Ayen Enerji4,931,23-8,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,000,9686,18
Aygaz14,661,033,34
Bagfaş18,090,22-9,55
Bak Ambalaj23,98-1,7221,26
Balatacılar Balatacılık4,652,42-43,57
Bantaş Ambalaj3,662,5217,06
Banvit66,300,6827,50
Başkent Doğalgaz GMYO18,963,27

Baştaş Başkent Çimento10,59-2,84-39,03
Batı Çimento12,750,87170,70
Batısöke Çimento2,180,46-10,66
Bayrak Taban Sanayi8,711,04-17,91
Bera Holding10,757,61-46,99
Berkosan Yalıtım10,091,6113,12
Beşiktaş Futbol Yat.6,292,1155,69
Beyaz Filo8,931,25-11,40
Bilici Yatırım19,30-0,87248,80
Bim Mağazalar70,151,01-1,61
Biotrend Çevre ve Enerji28,84-0,21

Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birlik Mensucat2,203,77-36,42
Bizim Mağazaları12,86-0,54-16,28
BMS Çelik Hasır8,092,53

Boğaziçi Beton Sanayi4,799,86

Borusan Mannesmann27,483,23-1,15
Borusan Yat. Paz.389,607,98-14,24
Bosch Fren Sistemleri879,000,80-28,52
Bossa30,36-0,3370,08
Brisa22,44-0,7115,89
Burçelik19,002,98-9,61
Burçelik Vana22,121,65-55,46
Bursa Çimento3,504,17-29,69
Carrefoursa37,80-0,21-47,35
Casa Emtia Petrol115,702,849,15
Ceo Event Medya8,332,2129,55
Coca Cola İçecek86,500,9936,20
Cosmos Yat. Holding10,819,9734,12
Credıtwest Faktorıng4,892,09-16,70
Çan2 Termik12,101,34

Çelebi178,305,01-2,31
Çelik Halat6,510,93-28,44
Çemaş Döküm1,270,79-25,41
Çemtaş13,67-0,15-12,99
Çimbeton220,103,48-25,77
Çimentaş29,965,42-17,15
Çimsa25,500,6343,26
Çuhadaroğlu Metal7,460,81-1,94
Dagi Giyim3,91-8,0014,78
Dagi Yatırım Holding15,221,1317,98
Dardanel2,757,42-48,36
Datagate Bilgisayar11,701,65-27,37
Demısaş Döküm7,26-2,0212,12
Denge Holding1,601,91-47,32
Deniz GMYO2,250,4522,15
Derimod10,300,595,75
Derlüks Yatırım Holding4,852,54-45,01
Desa Deri9,20-0,11-5,54
Despec Bilgisayar9,980,91-23,58
Deva Holding24,82-0,963,17
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,031,7811,65
Diriteks Diriliş Tekstil3,000,00-19,57
Ditaş Doğan16,760,0628,86
DO-CO683,70-0,888,52
Doğan Burda20,20-3,72-9,98
Doğan Holding2,761,47-7,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,271,34-2,53
Doğusan6,541,5549,32
Doğuş GMYO8,882,308,69
Doğuş Otomotiv26,080,540,60
Döktaş Dökümcülük28,120,00-8,16
Duran Doğan Basım11,060,915,43
Dyo Boya10,950,83-2,64
Eczacıbaşı İlaç6,080,83-15,58
Eczacıbaşı Yatırım42,362,7757,36
E-Data Teknoloji15,04-3,34

Edip Gayrimenkul3,61-3,738,73
Ege Endüstri1.338,901,47-19,58
Ege Gübre179,001,1924,78
Ege Profil28,581,64-25,26
Ege Seramik14,090,5045,82
Egeplast23,602,70-29,13
Ekiz Kimya6,560,15-7,99
Emek Elektrik2,967,253,67
Eminiş Ambalaj20,902,05-43,27
Emlak Konut GMYO1,861,09-12,04
Enerjisa Enerji10,781,41-6,51
Enka İnşaat10,164,7444,28
Erbosan146,902,01262,23
Ereğli Demir Çelik19,67-0,3549,74
Ersu Gıda3,400,00-31,17
Escar Turizm Taşımacılık18,434,30

Escort Teknoloji5,830,87-11,26
Esenboğa Elektrik30,702,4761,36
Etiler Gıda5,200,0030,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,79-1,0277,77
Euro Trend Yat. Ort.3,670,823,72
Euro Yat. Ort.3,56-0,56-19,85
Euro Yatırım Holding3,272,1915,14
Fade Gıda8,880,7970,71
Fenerbahçe Futbol35,760,4520,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,560,79-13,16
F-M İzmit Piston112,801,81-7,99
Fonet Bilgi Teknolojileri14,430,4910,74
Ford Otosan178,30-1,6545,98
Formet Metal ve Cam1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda17,702,79-15,63
Galata Wind Enerji4,032,28

Galatasaray Sportif3,801,06-6,17
Garanti Bankası9,451,94-6,90
Garanti Faktoring8,380,60-24,71
Garanti Yat. Ort.2,28-0,44-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,581,3427,91
Gediz Ambalaj41,180,1953,66
Gen İlaç14,830,68

Gentaş3,252,20-27,99
Gersan Elektrik5,900,34-3,91
Global Men. Değ.6,220,653,49
Global Yat. Holding2,292,69-34,82
Good-Year7,960,38-0,10
Göltaş Çimento41,14-0,190,23
Gözde Girişim5,712,88-28,45
GSD Denizcilik2,688,9410,05
GSD Holding1,911,60-23,90
Gübre Fabrik.53,950,84-37,30
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,260,89-25,85
Hatay Tekstil16,761,0922,91
Hedef Girişim2,661,535,35
Hektaş7,940,8948,62
HUB Girişim10,52-0,09-42,20
Hürriyet Gzt.1,420,71-32,38
ICBC Turkey Bank5,340,75-17,85
İdealist Danışmanlık50,00-1,96271,47
İdealist GMYO2,950,0024,31
İhlas Ev Aletleri1,05-3,67-43,64
İhlas Gayrimenkul0,991,02-20,80
İhlas Gazetecilik1,186,31-52,10
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,812,53-28,95
İndeks Bilgisayar6,050,8330,22
Info Yatırım3,653,69-21,85
İntema38,680,99-3,06
Inveo Yatırım Holding105,600,96138,81
İpek Doğal Enerji11,731,65-10,32
İskenderun Demir Çelik13,040,6944,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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