Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,97
|1,02
|-35,79
|Acıpayam Selüloz
|16,35
|1,30
|-3,98
|Adel Kalemcilik
|26,96
|4,01
|-21,25
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|4,31
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,81
|2,14
|-25,44
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,72
|0,00
|6,46
|Ak Enerji
|1,64
|0,00
|-25,79
|Akbank
|5,64
|2,92
|-16,54
|Akçansa
|15,08
|0,53
|-6,35
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|0,53
|-21,77
|Akfen GMYO
|2,20
|6,28
|-15,74
|Akın Tekstil
|35,88
|1,82
|12,97
|Akiş GMYO
|1,82
|0,00
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,30
|-0,71
|-37,07
|Aksa
|17,81
|-1,06
|28,92
|Aksa Enerji
|13,13
|-0,15
|76,48
|Aksigorta
|7,65
|0,66
|-12,05
|Aksu Enerji
|10,89
|1,11
|44,29
|Alarko Carrıer
|309,80
|2,99
|-14,78
|Alarko GMYO
|20,68
|0,78
|-18,36
|Alarko Holding
|9,86
|0,61
|15,71
|Albaraka Türk
|1,51
|0,67
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,70
|6,02
|-13,35
|Alkim Kağıt
|15,31
|1,39
|18,28
|Alkim Kimya
|15,81
|0,51
|12,23
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,63
|0,00
|-25,57
|Altınyunus Çeşme
|51,20
|-2,48
|2,48
|Anadolu Efes
|22,40
|0,99
|4,86
|Anadolu Grubu Holding
|24,04
|0,67
|-7,98
|Anadolu Hayat Emek.
|9,09
|0,44
|13,12
|Anadolu Isuzu
|16,64
|2,34
|-7,56
|Anadolu Sigorta
|6,36
|0,95
|-11,92
|Anel Elektrik
|2,71
|1,12
|-14,51
|Arçelik
|33,18
|0,24
|16,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,70
|-0,54
|15,85
|Arena Bilgisayar
|10,62
|0,57
|-2,59
|Armada Bilgisayar
|53,00
|-0,28
|7,99
|Arsan Tekstil
|4,33
|1,64
|7,30
|Arzum Ev Aletleri
|16,34
|1,24
|-32,38
|Aselsan
|15,52
|0,45
|-14,96
|Ata GMYO
|4,46
|-0,22
|-19,06
|Atakule GMYO
|3,47
|9,81
|48,22
|Atlantis Yatırım Holding
|3,65
|0,00
|-34,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|34,00
|1,49
|Avrasya GMYO
|3,29
|1,54
|25,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,83
|1,07
|-11,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,16
|-0,77
|-14,00
|Aydem Enerji
|8,14
|-0,12
|Ayen Enerji
|4,93
|1,23
|-8,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,00
|0,96
|86,18
|Aygaz
|14,66
|1,03
|3,34
|Bagfaş
|18,09
|0,22
|-9,55
|Bak Ambalaj
|23,98
|-1,72
|21,26
|Balatacılar Balatacılık
|4,65
|2,42
|-43,57
|Bantaş Ambalaj
|3,66
|2,52
|17,06
|Banvit
|66,30
|0,68
|27,50
|Başkent Doğalgaz GMYO
|18,96
|3,27
|Baştaş Başkent Çimento
|10,59
|-2,84
|-39,03
|Batı Çimento
|12,75
|0,87
|170,70
|Batısöke Çimento
|2,18
|0,46
|-10,66
|Bayrak Taban Sanayi
|8,71
|1,04
|-17,91
|Bera Holding
|10,75
|7,61
|-46,99
|Berkosan Yalıtım
|10,09
|1,61
|13,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,29
|2,11
|55,69
|Beyaz Filo
|8,93
|1,25
|-11,40
|Bilici Yatırım
|19,30
|-0,87
|248,80
|Bim Mağazalar
|70,15
|1,01
|-1,61
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,84
|-0,21
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,20
|3,77
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,86
|-0,54
|-16,28
|BMS Çelik Hasır
|8,09
|2,53
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,79
|9,86
|Borusan Mannesmann
|27,48
|3,23
|-1,15
|Borusan Yat. Paz.
|389,60
|7,98
|-14,24
|Bosch Fren Sistemleri
|879,00
|0,80
|-28,52
|Bossa
|30,36
|-0,33
|70,08
|Brisa
|22,44
|-0,71
|15,89
|Burçelik
|19,00
|2,98
|-9,61
|Burçelik Vana
|22,12
|1,65
|-55,46
|Bursa Çimento
|3,50
|4,17
|-29,69
|Carrefoursa
|37,80
|-0,21
|-47,35
|Casa Emtia Petrol
|115,70
|2,84
|9,15
|Ceo Event Medya
|8,33
|2,21
|29,55
|Coca Cola İçecek
|86,50
|0,99
|36,20
|Cosmos Yat. Holding
|10,81
|9,97
|34,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,89
|2,09
|-16,70
|Çan2 Termik
|12,10
|1,34
|Çelebi
|178,30
|5,01
|-2,31
|Çelik Halat
|6,51
|0,93
|-28,44
|Çemaş Döküm
|1,27
|0,79
|-25,41
|Çemtaş
|13,67
|-0,15
|-12,99
|Çimbeton
|220,10
|3,48
|-25,77
|Çimentaş
|29,96
|5,42
|-17,15
|Çimsa
|25,50
|0,63
|43,26
|Çuhadaroğlu Metal
|7,46
|0,81
|-1,94
|Dagi Giyim
|3,91
|-8,00
|14,78
|Dagi Yatırım Holding
|15,22
|1,13
|17,98
|Dardanel
|2,75
|7,42
|-48,36
|Datagate Bilgisayar
|11,70
|1,65
|-27,37
|Demısaş Döküm
|7,26
|-2,02
|12,12
|Denge Holding
|1,60
|1,91
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,25
|0,45
|22,15
|Derimod
|10,30
|0,59
|5,75
|Derlüks Yatırım Holding
|4,85
|2,54
|-45,01
|Desa Deri
|9,20
|-0,11
|-5,54
|Despec Bilgisayar
|9,98
|0,91
|-23,58
|Deva Holding
|24,82
|-0,96
|3,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,03
|1,78
|11,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,00
|0,00
|-19,57
|Ditaş Doğan
|16,76
|0,06
|28,86
|DO-CO
|683,70
|-0,88
|8,52
|Doğan Burda
|20,20
|-3,72
|-9,98
|Doğan Holding
|2,76
|1,47
|-7,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|1,34
|-2,53
|Doğusan
|6,54
|1,55
|49,32
|Doğuş GMYO
|8,88
|2,30
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|26,08
|0,54
|0,60
|Döktaş Dökümcülük
|28,12
|0,00
|-8,16
|Duran Doğan Basım
|11,06
|0,91
|5,43
|Dyo Boya
|10,95
|0,83
|-2,64
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|0,83
|-15,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,36
|2,77
|57,36
|E-Data Teknoloji
|15,04
|-3,34
|Edip Gayrimenkul
|3,61
|-3,73
|8,73
|Ege Endüstri
|1.338,90
|1,47
|-19,58
|Ege Gübre
|179,00
|1,19
|24,78
|Ege Profil
|28,58
|1,64
|-25,26
|Ege Seramik
|14,09
|0,50
|45,82
|Egeplast
|23,60
|2,70
|-29,13
|Ekiz Kimya
|6,56
|0,15
|-7,99
|Emek Elektrik
|2,96
|7,25
|3,67
|Eminiş Ambalaj
|20,90
|2,05
|-43,27
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,09
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|10,78
|1,41
|-6,51
|Enka İnşaat
|10,16
|4,74
|44,28
|Erbosan
|146,90
|2,01
|262,23
|Ereğli Demir Çelik
|19,67
|-0,35
|49,74
|Ersu Gıda
|3,40
|0,00
|-31,17
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,43
|4,30
|Escort Teknoloji
|5,83
|0,87
|-11,26
|Esenboğa Elektrik
|30,70
|2,47
|61,36
|Etiler Gıda
|5,20
|0,00
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,79
|-1,02
|77,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,67
|0,82
|3,72
|Euro Yat. Ort.
|3,56
|-0,56
|-19,85
|Euro Yatırım Holding
|3,27
|2,19
|15,14
|Fade Gıda
|8,88
|0,79
|70,71
|Fenerbahçe Futbol
|35,76
|0,45
|20,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,56
|0,79
|-13,16
|F-M İzmit Piston
|112,80
|1,81
|-7,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,43
|0,49
|10,74
|Ford Otosan
|178,30
|-1,65
|45,98
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|17,70
|2,79
|-15,63
|Galata Wind Enerji
|4,03
|2,28
|Galatasaray Sportif
|3,80
|1,06
|-6,17
|Garanti Bankası
|9,45
|1,94
|-6,90
|Garanti Faktoring
|8,38
|0,60
|-24,71
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|-0,44
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,58
|1,34
|27,91
|Gediz Ambalaj
|41,18
|0,19
|53,66
|Gen İlaç
|14,83
|0,68
|Gentaş
|3,25
|2,20
|-27,99
|Gersan Elektrik
|5,90
|0,34
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,22
|0,65
|3,49
|Global Yat. Holding
|2,29
|2,69
|-34,82
|Good-Year
|7,96
|0,38
|-0,10
|Göltaş Çimento
|41,14
|-0,19
|0,23
|Gözde Girişim
|5,71
|2,88
|-28,45
|GSD Denizcilik
|2,68
|8,94
|10,05
|GSD Holding
|1,91
|1,60
|-23,90
|Gübre Fabrik.
|53,95
|0,84
|-37,30
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,26
|0,89
|-25,85
|Hatay Tekstil
|16,76
|1,09
|22,91
|Hedef Girişim
|2,66
|1,53
|5,35
|Hektaş
|7,94
|0,89
|48,62
|HUB Girişim
|10,52
|-0,09
|-42,20
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|0,71
|-32,38
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,75
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|50,00
|-1,96
|271,47
|İdealist GMYO
|2,95
|0,00
|24,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|-3,67
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,02
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|6,31
|-52,10
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|2,53
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,05
|0,83
|30,22
|Info Yatırım
|3,65
|3,69
|-21,85
|İntema
|38,68
|0,99
|-3,06
|Inveo Yatırım Holding
|105,60
|0,96
|138,81
|İpek Doğal Enerji
|11,73
|1,65
|-10,32
|İskenderun Demir Çelik
|13,04
|0,69
|44,31
(Sürecek)
Kaynak: AA
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