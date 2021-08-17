Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,94
|0,61
|-36,18
|Acıpayam Selüloz
|16,40
|0,74
|-3,69
|Adel Kalemcilik
|27,50
|1,48
|-19,67
|Adese Gayrimenkul
|1,39
|9,45
|-50,36
|Afyon Çimento
|3,76
|0,00
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,76
|-1,11
|6,68
|Ak Enerji
|1,60
|1,27
|-27,60
|Akbank
|5,60
|-0,71
|-17,13
|Akçansa
|14,95
|-0,73
|-7,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-1,07
|-23,02
|Akfen GMYO
|2,11
|-1,86
|-19,18
|Akın Tekstil
|35,50
|-1,39
|11,78
|Akiş GMYO
|1,82
|0,00
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|38,98
|-0,81
|-37,58
|Aksa
|18,63
|4,08
|34,86
|Aksa Enerji
|13,33
|1,14
|79,17
|Aksigorta
|7,64
|-0,39
|-12,17
|Aksu Enerji
|10,58
|-2,04
|40,18
|Alarko Carrıer
|306,90
|-1,00
|-15,57
|Alarko GMYO
|21,18
|0,09
|-16,39
|Alarko Holding
|9,90
|1,02
|16,18
|Albaraka Türk
|1,50
|-0,66
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,42
|1,19
|-14,30
|Alkim Kağıt
|15,35
|0,13
|18,59
|Alkim Kimya
|15,98
|1,14
|13,44
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,62
|0,00
|-26,03
|Altınyunus Çeşme
|51,65
|-1,24
|3,38
|Anadolu Efes
|22,24
|-0,36
|4,11
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|0,67
|-8,59
|Anadolu Hayat Emek.
|9,11
|-0,44
|13,37
|Anadolu Isuzu
|16,49
|-1,20
|-8,39
|Anadolu Sigorta
|6,35
|-0,63
|-12,05
|Anel Elektrik
|2,69
|-0,37
|-15,14
|Arçelik
|34,00
|2,84
|19,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,90
|-2,40
|10,02
|Arena Bilgisayar
|11,17
|0,90
|2,46
|Armada Bilgisayar
|53,15
|-1,02
|8,29
|Arsan Tekstil
|4,33
|0,46
|7,30
|Arzum Ev Aletleri
|16,50
|-0,18
|-31,72
|Aselsan
|15,31
|-0,78
|-16,11
|Ata GMYO
|4,39
|-1,35
|-20,33
|Atakule GMYO
|3,44
|-0,86
|46,94
|Atlantis Yatırım Holding
|3,58
|-0,28
|-35,61
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|33,44
|-1,07
|Avrasya GMYO
|3,23
|-1,22
|23,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|-0,35
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,09
|-0,59
|-15,17
|Aydem Enerji
|8,00
|0,88
|Ayen Enerji
|4,82
|-2,23
|-10,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,92
|-0,57
|85,47
|Aygaz
|14,53
|-0,14
|2,42
|Bagfaş
|17,55
|-2,99
|-12,25
|Bak Ambalaj
|22,76
|-3,97
|15,09
|Balatacılar Balatacılık
|4,96
|5,53
|-39,81
|Bantaş Ambalaj
|3,58
|-1,38
|14,50
|Banvit
|65,40
|-0,76
|25,77
|Başkent Doğalgaz GMYO
|19,95
|1,27
|Baştaş Başkent Çimento
|10,56
|-0,38
|-39,21
|Batı Çimento
|13,22
|0,92
|180,68
|Batısöke Çimento
|2,23
|1,83
|-8,61
|Bayrak Taban Sanayi
|8,74
|0,46
|-17,62
|Bera Holding
|10,27
|-2,38
|-49,36
|Berkosan Yalıtım
|10,01
|-0,20
|12,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,19
|-0,96
|53,22
|Beyaz Filo
|8,82
|-0,68
|-12,49
|Bilici Yatırım
|19,08
|-0,99
|244,82
|Bim Mağazalar
|69,05
|-1,29
|-3,15
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,00
|-1,41
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,17
|0,46
|-37,28
|Bizim Mağazaları
|12,80
|-0,78
|-16,67
|BMS Çelik Hasır
|8,74
|4,42
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,77
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|27,40
|-0,72
|-1,44
|Borusan Yat. Paz.
|408,10
|2,85
|-10,16
|Bosch Fren Sistemleri
|863,90
|-0,95
|-29,75
|Bossa
|30,24
|-0,79
|69,41
|Brisa
|22,60
|1,44
|16,72
|Burçelik
|18,73
|-0,85
|-10,89
|Burçelik Vana
|21,96
|-0,72
|-55,78
|Bursa Çimento
|3,54
|0,85
|-28,88
|Carrefoursa
|37,34
|-0,95
|-47,99
|Casa Emtia Petrol
|117,00
|1,83
|10,38
|Ceo Event Medya
|8,41
|1,69
|30,79
|Coca Cola İçecek
|85,25
|-0,81
|34,23
|Cosmos Yat. Holding
|10,49
|-2,96
|30,15
|Credıtwest Faktorıng
|4,83
|-0,21
|-17,72
|Çan2 Termik
|12,05
|0,42
|Çelebi
|173,00
|-1,42
|-5,22
|Çelik Halat
|6,45
|-0,46
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,27
|-0,78
|-25,41
|Çemtaş
|13,59
|-0,44
|-13,50
|Çimbeton
|214,80
|-0,46
|-27,55
|Çimentaş
|29,80
|0,00
|-17,59
|Çimsa
|25,18
|-1,25
|41,46
|Çuhadaroğlu Metal
|7,46
|0,54
|-1,94
|Dagi Giyim
|3,45
|-9,92
|1,28
|Dagi Yatırım Holding
|14,89
|-0,20
|15,43
|Dardanel
|2,60
|-1,89
|-51,17
|Datagate Bilgisayar
|11,78
|1,64
|-26,88
|Demısaş Döküm
|7,18
|-0,97
|10,88
|Denge Holding
|1,51
|-4,43
|-50,29
|Deniz GMYO
|2,34
|-2,50
|27,03
|Derimod
|10,35
|0,39
|6,26
|Derlüks Yatırım Holding
|4,96
|0,61
|-43,76
|Desa Deri
|9,62
|2,23
|-1,23
|Despec Bilgisayar
|9,82
|-0,81
|-24,81
|Deva Holding
|26,00
|5,61
|8,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,93
|-1,00
|10,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,92
|1,04
|-21,72
|Ditaş Doğan
|16,63
|-0,66
|27,86
|DO-CO
|661,90
|-2,96
|5,06
|Doğan Burda
|21,76
|2,93
|-3,03
|Doğan Holding
|2,74
|0,00
|-8,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|-0,87
|-2,53
|Doğusan
|6,59
|-0,45
|50,46
|Doğuş GMYO
|8,62
|0,00
|5,51
|Doğuş Otomotiv
|25,80
|-0,54
|-0,48
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|0,00
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|10,95
|-0,36
|4,39
|Dyo Boya
|10,72
|-1,29
|-4,69
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|1,49
|-14,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,28
|6,34
|64,49
|E-Data Teknoloji
|16,02
|-0,50
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|-1,97
|5,12
|Ege Endüstri
|1.303,00
|-1,92
|-21,74
|Ege Gübre
|178,10
|0,62
|24,15
|Ege Profil
|30,22
|6,48
|-20,97
|Ege Seramik
|13,98
|-0,07
|44,68
|Egeplast
|24,22
|3,24
|-27,27
|Ekiz Kimya
|6,90
|4,55
|-3,23
|Emek Elektrik
|2,93
|0,34
|2,62
|Eminiş Ambalaj
|21,30
|1,33
|-42,18
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,89
|1,68
|-5,55
|Enka İnşaat
|9,89
|-0,60
|40,45
|Erbosan
|144,50
|-0,07
|256,31
|Ereğli Demir Çelik
|19,44
|-0,51
|47,99
|Ersu Gıda
|3,33
|-0,89
|-32,59
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,59
|0,76
|Escort Teknoloji
|5,89
|0,00
|-10,35
|Esenboğa Elektrik
|30,10
|-0,66
|58,20
|Etiler Gıda
|5,13
|0,00
|28,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,23
|3,29
|89,29
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|0,00
|4,01
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|-0,83
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|3,56
|1,14
|25,35
|Fade Gıda
|8,57
|-1,04
|64,75
|Fenerbahçe Futbol
|34,96
|-1,35
|18,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,53
|-0,78
|-14,18
|F-M İzmit Piston
|111,70
|-0,45
|-8,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,36
|0,77
|10,21
|Ford Otosan
|177,30
|-0,17
|45,16
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-1,59
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|17,49
|-0,40
|-16,63
|Galata Wind Enerji
|3,91
|-2,25
|Galatasaray Sportif
|3,79
|0,53
|-6,42
|Garanti Bankası
|9,34
|-0,64
|-7,99
|Garanti Faktoring
|8,27
|-0,24
|-25,70
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|0,00
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,50
|0,13
|26,56
|Gediz Ambalaj
|39,68
|0,20
|48,06
|Gen İlaç
|16,20
|2,08
|Gentaş
|3,25
|0,62
|-27,99
|Gersan Elektrik
|5,81
|-0,85
|-5,37
|Global Men. Değ.
|6,17
|-0,32
|2,66
|Global Yat. Holding
|2,29
|0,44
|-34,82
|Good-Year
|7,76
|-0,39
|-2,61
|Göltaş Çimento
|40,92
|0,29
|-0,30
|Gözde Girişim
|5,71
|0,00
|-28,45
|GSD Denizcilik
|2,44
|1,67
|0,20
|GSD Holding
|1,89
|0,00
|-24,70
|Gübre Fabrik.
|53,80
|-0,83
|-37,48
|Güler Yat. Holding
|2,36
|0,43
|-31,85
|Halk GMYO
|2,25
|0,00
|-26,18
|Hatay Tekstil
|16,60
|-1,31
|21,74
|Hedef Girişim
|2,64
|-1,12
|4,56
|Hektaş
|7,83
|-0,51
|46,57
|HUB Girişim
|10,47
|-0,38
|-42,47
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|1,40
|-30,95
|ICBC Turkey Bank
|5,26
|-0,94
|-19,08
|İdealist Danışmanlık
|41,32
|-9,98
|206,98
|İdealist GMYO
|2,84
|-6,89
|19,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,00
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|0,85
|-52,10
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-1,23
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|5,87
|-1,34
|26,34
|Info Yatırım
|3,61
|0,56
|-22,71
|İntema
|38,52
|0,42
|-3,46
|Inveo Yatırım Holding
|102,80
|-1,44
|132,47
|İpek Doğal Enerji
|11,78
|-0,34
|-9,94
|İskenderun Demir Çelik
|12,97
|0,31
|43,54
(Sürecek)
Kaynak: AA
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