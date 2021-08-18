Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,94
|-0,20
|-36,18
|Acıpayam Selüloz
|16,50
|1,48
|-3,10
|Adel Kalemcilik
|26,66
|-0,82
|-22,13
|Adese Gayrimenkul
|1,37
|-1,44
|-51,07
|Afyon Çimento
|3,78
|0,53
|-26,03
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,74
|0,16
|6,57
|Ak Enerji
|1,58
|0,00
|-28,51
|Akbank
|5,67
|0,00
|-16,10
|Akçansa
|14,86
|-0,80
|-7,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|-1,08
|-23,85
|Akfen GMYO
|2,11
|0,96
|-19,18
|Akın Tekstil
|37,16
|4,62
|17,00
|Akiş GMYO
|1,83
|0,55
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|38,90
|-0,21
|-37,71
|Aksa
|19,05
|0,85
|37,90
|Aksa Enerji
|13,94
|4,58
|87,37
|Aksigorta
|7,61
|-1,17
|-12,51
|Aksu Enerji
|10,69
|2,30
|41,64
|Alarko Carrıer
|305,80
|-1,20
|-15,88
|Alarko GMYO
|21,08
|0,09
|-16,78
|Alarko Holding
|9,91
|-0,20
|16,29
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,90
|-0,64
|-16,05
|Alkim Kağıt
|15,76
|2,14
|21,76
|Alkim Kimya
|16,89
|4,19
|19,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,61
|0,63
|-26,48
|Altınyunus Çeşme
|50,80
|-1,17
|1,68
|Anadolu Efes
|22,24
|0,45
|4,11
|Anadolu Grubu Holding
|24,78
|3,77
|-5,15
|Anadolu Hayat Emek.
|9,17
|0,11
|14,12
|Anadolu Isuzu
|16,44
|-0,78
|-8,67
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-0,47
|-12,61
|Anel Elektrik
|2,71
|-0,37
|-14,51
|Arçelik
|33,48
|-1,24
|17,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,95
|-0,09
|10,13
|Arena Bilgisayar
|11,05
|0,45
|1,35
|Armada Bilgisayar
|53,25
|0,00
|8,50
|Arsan Tekstil
|4,57
|8,81
|13,25
|Arzum Ev Aletleri
|17,37
|6,11
|-28,12
|Aselsan
|15,34
|-0,58
|-15,95
|Ata GMYO
|4,62
|-2,33
|-16,15
|Atakule GMYO
|3,74
|10,00
|59,75
|Atlantis Yatırım Holding
|3,54
|0,00
|-36,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|33,08
|-1,19
|Avrasya GMYO
|3,20
|0,31
|22,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|0,35
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,08
|0,79
|-15,33
|Aydem Enerji
|7,94
|0,13
|Ayen Enerji
|4,85
|0,21
|-10,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,90
|0,77
|85,29
|Aygaz
|14,56
|0,28
|2,63
|Bagfaş
|18,39
|-0,86
|-8,05
|Bak Ambalaj
|22,18
|-1,60
|12,15
|Balatacılar Balatacılık
|4,99
|0,81
|-39,44
|Bantaş Ambalaj
|3,61
|1,12
|15,46
|Banvit
|66,00
|0,23
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|21,38
|1,81
|Baştaş Başkent Çimento
|10,10
|-3,81
|-41,85
|Batı Çimento
|13,53
|5,13
|187,26
|Batısöke Çimento
|2,28
|0,44
|-6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|8,78
|-1,01
|-17,25
|Bera Holding
|10,07
|-0,98
|-50,35
|Berkosan Yalıtım
|9,75
|-2,30
|9,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,13
|-0,81
|51,73
|Beyaz Filo
|8,90
|0,68
|-11,70
|Bilici Yatırım
|18,98
|0,80
|243,01
|Bim Mağazalar
|70,00
|0,72
|-1,82
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,46
|0,89
|Birko Mensucat
|1,10
|0,92
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,20
|0,46
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,92
|0,23
|-15,89
|BMS Çelik Hasır
|8,60
|-1,26
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,72
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|27,28
|-0,44
|-1,87
|Borusan Yat. Paz.
|412,60
|-1,06
|-9,17
|Bosch Fren Sistemleri
|858,10
|-0,34
|-30,22
|Bossa
|30,76
|1,85
|72,32
|Brisa
|22,46
|-0,18
|15,99
|Burçelik
|18,39
|-1,66
|-12,51
|Burçelik Vana
|21,74
|-0,73
|-56,22
|Bursa Çimento
|3,52
|-2,49
|-29,28
|Carrefoursa
|37,22
|-0,21
|-48,16
|Casa Emtia Petrol
|112,90
|-2,59
|6,51
|Ceo Event Medya
|8,21
|-1,56
|27,68
|Coca Cola İçecek
|87,25
|1,28
|37,38
|Cosmos Yat. Holding
|10,90
|0,46
|35,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,73
|-1,46
|-19,42
|Çan2 Termik
|12,12
|0,83
|Çelebi
|171,00
|-1,27
|-6,31
|Çelik Halat
|6,53
|1,24
|-28,22
|Çemaş Döküm
|1,27
|-0,78
|-25,41
|Çemtaş
|13,73
|0,88
|-12,61
|Çimbeton
|213,00
|-0,93
|-28,16
|Çimentaş
|28,98
|-0,41
|-19,86
|Çimsa
|25,60
|1,67
|43,82
|Çuhadaroğlu Metal
|7,92
|8,79
|4,11
|Dagi Giyim
|3,79
|9,86
|11,26
|Dagi Yatırım Holding
|15,26
|2,76
|18,29
|Dardanel
|2,38
|-2,46
|-55,31
|Datagate Bilgisayar
|11,85
|0,42
|-26,44
|Demısaş Döküm
|6,86
|-1,58
|5,94
|Denge Holding
|1,60
|3,23
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,34
|-0,85
|27,03
|Derimod
|10,27
|-0,68
|5,44
|Derlüks Yatırım Holding
|5,03
|2,03
|-42,97
|Desa Deri
|9,30
|-2,52
|-4,52
|Despec Bilgisayar
|9,96
|-0,20
|-23,74
|Deva Holding
|25,30
|-1,56
|5,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,86
|-0,75
|10,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,00
|1,69
|-19,57
|Ditaş Doğan
|16,41
|0,31
|26,17
|DO-CO
|673,90
|2,11
|6,97
|Doğan Burda
|19,71
|-1,55
|-12,17
|Doğan Holding
|2,81
|2,18
|-6,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|-1,77
|-4,68
|Doğusan
|6,82
|-0,44
|55,71
|Doğuş GMYO
|8,84
|2,20
|8,20
|Doğuş Otomotiv
|26,38
|1,46
|1,76
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|0,36
|-8,23
|Duran Doğan Basım
|10,98
|0,46
|4,67
|Dyo Boya
|11,06
|4,14
|-1,66
|Eczacıbaşı İlaç
|6,20
|0,98
|-13,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,86
|-1,88
|62,93
|E-Data Teknoloji
|16,20
|1,95
|Edip Gayrimenkul
|3,67
|9,55
|10,54
|Ege Endüstri
|1.273,60
|-1,44
|-23,50
|Ege Gübre
|183,90
|3,03
|28,19
|Ege Profil
|29,00
|-2,42
|-24,16
|Ege Seramik
|13,94
|-0,78
|44,27
|Egeplast
|23,06
|-1,62
|-30,75
|Ekiz Kimya
|6,77
|-1,60
|-5,05
|Emek Elektrik
|2,90
|-1,36
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|21,10
|0,00
|-42,73
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|0,00
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,82
|0,28
|-6,16
|Enka İnşaat
|10,04
|2,87
|42,58
|Erbosan
|143,10
|-0,69
|252,86
|Ereğli Demir Çelik
|19,18
|-1,29
|46,01
|Ersu Gıda
|3,38
|1,20
|-31,58
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,23
|-1,67
|Escort Teknoloji
|5,86
|0,51
|-10,81
|Esenboğa Elektrik
|30,94
|-0,51
|62,62
|Etiler Gıda
|5,12
|0,20
|28,64
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,11
|1,28
|86,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,66
|0,00
|3,44
|Euro Yat. Ort.
|3,57
|-0,56
|-19,62
|Euro Yatırım Holding
|3,38
|-6,37
|19,01
|Fade Gıda
|8,30
|-1,89
|59,56
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|-1,72
|16,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|-0,40
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|114,60
|-1,80
|-6,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,40
|0,84
|10,51
|Ford Otosan
|174,90
|-2,07
|43,20
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,22
|-1,54
|-17,92
|Galata Wind Enerji
|3,84
|-1,54
|Galatasaray Sportif
|3,73
|-1,06
|-7,90
|Garanti Bankası
|9,47
|0,11
|-6,71
|Garanti Faktoring
|8,24
|-0,96
|-25,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|1,33
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,49
|0,67
|26,39
|Gediz Ambalaj
|39,76
|-0,10
|48,36
|Gen İlaç
|16,78
|1,08
|Gentaş
|3,19
|-2,15
|-29,32
|Gersan Elektrik
|5,88
|-0,34
|-4,23
|Global Men. Değ.
|6,20
|-1,74
|3,16
|Global Yat. Holding
|2,33
|1,30
|-33,68
|Good-Year
|7,70
|-0,90
|-3,37
|Göltaş Çimento
|42,02
|-2,32
|2,38
|Gözde Girişim
|5,71
|0,18
|-28,45
|GSD Denizcilik
|2,55
|3,24
|4,72
|GSD Holding
|1,87
|-0,53
|-25,50
|Gübre Fabrik.
|53,85
|-0,74
|-37,42
|Güler Yat. Holding
|2,36
|0,00
|-31,85
|Halk GMYO
|2,23
|0,00
|-26,84
|Hatay Tekstil
|17,68
|7,28
|29,66
|Hedef Girişim
|2,62
|-0,38
|3,77
|Hektaş
|7,84
|-0,51
|46,75
|HUB Girişim
|10,53
|0,96
|-42,14
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|0,00
|-31,43
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|0,00
|-19,38
|İdealist Danışmanlık
|40,10
|-2,95
|197,92
|İdealist GMYO
|2,66
|-5,00
|12,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,97
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,02
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|4,27
|-50,48
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|2,50
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,03
|2,20
|29,79
|Info Yatırım
|3,55
|-0,56
|-23,99
|İntema
|38,64
|-0,92
|-3,16
|Inveo Yatırım Holding
|102,00
|-0,49
|130,66
|İpek Doğal Enerji
|11,99
|0,84
|-8,33
|İskenderun Demir Çelik
|12,69
|-1,78
|40,44
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi