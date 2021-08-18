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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

18.08.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,94-0,20-36,18
Acıpayam Selüloz16,501,48-3,10
Adel Kalemcilik26,66-0,82-22,13
Adese Gayrimenkul1,37-1,44-51,07
Afyon Çimento3,780,53-26,03
AGESA Hayat Emeklilik18,740,166,57
Ak Enerji1,580,00-28,51
Akbank5,670,00-16,10
Akçansa14,86-0,80-7,72
Akdeniz Yatırım Hold.1,83-1,08-23,85
Akfen GMYO2,110,96-19,18
Akın Tekstil37,164,6217,00
Akiş GMYO1,830,55-34,46
Akmerkez GMYO38,90-0,21-37,71
Aksa19,050,8537,90
Aksa Enerji13,944,5887,37
Aksigorta7,61-1,17-12,51
Aksu Enerji10,692,3041,64
Alarko Carrıer305,80-1,20-15,88
Alarko GMYO21,080,09-16,78
Alarko Holding9,91-0,2016,29
Albaraka Türk1,510,00-22,16
Alcatel Lucent Teletaş24,90-0,64-16,05
Alkim Kağıt15,762,1421,76
Alkim Kimya16,894,1919,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,610,63-26,48
Altınyunus Çeşme50,80-1,171,68
Anadolu Efes22,240,454,11
Anadolu Grubu Holding24,783,77-5,15
Anadolu Hayat Emek.9,170,1114,12
Anadolu Isuzu16,44-0,78-8,67
Anadolu Sigorta6,31-0,47-12,61
Anel Elektrik2,71-0,37-14,51
Arçelik33,48-1,2417,64
ARD Bilişim Teknolojileri52,95-0,0910,13
Arena Bilgisayar11,050,451,35
Armada Bilgisayar53,250,008,50
Arsan Tekstil4,578,8113,25
Arzum Ev Aletleri17,376,11-28,12
Aselsan15,34-0,58-15,95
Ata GMYO4,62-2,33-16,15
Atakule GMYO3,7410,0059,75
Atlantis Yatırım Holding3,540,00-36,33
Atlas Yat. Ort.1,520,00-13,14
ATP Bilgisayar33,08-1,19

Avrasya GMYO3,200,3122,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,850,35-10,94
Avrupa Yatırım Holding5,080,79-15,33
Aydem Enerji7,940,13

Ayen Enerji4,850,21-10,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,900,7785,29
Aygaz14,560,282,63
Bagfaş18,39-0,86-8,05
Bak Ambalaj22,18-1,6012,15
Balatacılar Balatacılık4,990,81-39,44
Bantaş Ambalaj3,611,1215,46
Banvit66,000,2326,92
Başkent Doğalgaz GMYO21,381,81

Baştaş Başkent Çimento10,10-3,81-41,85
Batı Çimento13,535,13187,26
Batısöke Çimento2,280,44-6,56
Bayrak Taban Sanayi8,78-1,01-17,25
Bera Holding10,07-0,98-50,35
Berkosan Yalıtım9,75-2,309,30
Beşiktaş Futbol Yat.6,13-0,8151,73
Beyaz Filo8,900,68-11,70
Bilici Yatırım18,980,80243,01
Bim Mağazalar70,000,72-1,82
Biotrend Çevre ve Enerji29,460,89

Birko Mensucat1,100,92-0,90
Birlik Mensucat2,200,46-36,42
Bizim Mağazaları12,920,23-15,89
BMS Çelik Hasır8,60-1,26

Boğaziçi Beton Sanayi4,72-0,42

Borusan Mannesmann27,28-0,44-1,87
Borusan Yat. Paz.412,60-1,06-9,17
Bosch Fren Sistemleri858,10-0,34-30,22
Bossa30,761,8572,32
Brisa22,46-0,1815,99
Burçelik18,39-1,66-12,51
Burçelik Vana21,74-0,73-56,22
Bursa Çimento3,52-2,49-29,28
Carrefoursa37,22-0,21-48,16
Casa Emtia Petrol112,90-2,596,51
Ceo Event Medya8,21-1,5627,68
Coca Cola İçecek87,251,2837,38
Cosmos Yat. Holding10,900,4635,24
Credıtwest Faktorıng4,73-1,46-19,42
Çan2 Termik12,120,83

Çelebi171,00-1,27-6,31
Çelik Halat6,531,24-28,22
Çemaş Döküm1,27-0,78-25,41
Çemtaş13,730,88-12,61
Çimbeton213,00-0,93-28,16
Çimentaş28,98-0,41-19,86
Çimsa25,601,6743,82
Çuhadaroğlu Metal7,928,794,11
Dagi Giyim3,799,8611,26
Dagi Yatırım Holding15,262,7618,29
Dardanel2,38-2,46-55,31
Datagate Bilgisayar11,850,42-26,44
Demısaş Döküm6,86-1,585,94
Denge Holding1,603,23-47,32
Deniz GMYO2,34-0,8527,03
Derimod10,27-0,685,44
Derlüks Yatırım Holding5,032,03-42,97
Desa Deri9,30-2,52-4,52
Despec Bilgisayar9,96-0,20-23,74
Deva Holding25,30-1,565,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,86-0,7510,07
Diriteks Diriliş Tekstil3,001,69-19,57
Ditaş Doğan16,410,3126,17
DO-CO673,902,116,97
Doğan Burda19,71-1,55-12,17
Doğan Holding2,812,18-6,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,22-1,77-4,68
Doğusan6,82-0,4455,71
Doğuş GMYO8,842,208,20
Doğuş Otomotiv26,381,461,76
Döktaş Dökümcülük28,100,36-8,23
Duran Doğan Basım10,980,464,67
Dyo Boya11,064,14-1,66
Eczacıbaşı İlaç6,200,98-13,91
Eczacıbaşı Yatırım43,86-1,8862,93
E-Data Teknoloji16,201,95

Edip Gayrimenkul3,679,5510,54
Ege Endüstri1.273,60-1,44-23,50
Ege Gübre183,903,0328,19
Ege Profil29,00-2,42-24,16
Ege Seramik13,94-0,7844,27
Egeplast23,06-1,62-30,75
Ekiz Kimya6,77-1,60-5,05
Emek Elektrik2,90-1,361,57
Eminiş Ambalaj21,100,00-42,73
Emlak Konut GMYO1,850,00-12,51
Enerjisa Enerji10,820,28-6,16
Enka İnşaat10,042,8742,58
Erbosan143,10-0,69252,86
Ereğli Demir Çelik19,18-1,2946,01
Ersu Gıda3,381,20-31,58
Escar Turizm Taşımacılık18,23-1,67

Escort Teknoloji5,860,51-10,81
Esenboğa Elektrik30,94-0,5162,62
Etiler Gıda5,120,2028,64
Euro Kapital Yat. Ort.7,111,2886,15
Euro Trend Yat. Ort.3,660,003,44
Euro Yat. Ort.3,57-0,56-19,62
Euro Yatırım Holding3,38-6,3719,01
Fade Gıda8,30-1,8959,56
Fenerbahçe Futbol34,32-1,7216,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,49-0,40-15,53
F-M İzmit Piston114,60-1,80-6,52
Fonet Bilgi Teknolojileri14,400,8410,51
Ford Otosan174,90-2,0743,20
Formet Metal ve Cam1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda17,22-1,54-17,92
Galata Wind Enerji3,84-1,54

Galatasaray Sportif3,73-1,06-7,90
Garanti Bankası9,470,11-6,71
Garanti Faktoring8,24-0,96-25,97
Garanti Yat. Ort.2,281,33-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,490,6726,39
Gediz Ambalaj39,76-0,1048,36
Gen İlaç16,781,08

Gentaş3,19-2,15-29,32
Gersan Elektrik5,88-0,34-4,23
Global Men. Değ.6,20-1,743,16
Global Yat. Holding2,331,30-33,68
Good-Year7,70-0,90-3,37
Göltaş Çimento42,02-2,322,38
Gözde Girişim5,710,18-28,45
GSD Denizcilik2,553,244,72
GSD Holding1,87-0,53-25,50
Gübre Fabrik.53,85-0,74-37,42
Güler Yat. Holding2,360,00-31,85
Halk GMYO2,230,00-26,84
Hatay Tekstil17,687,2829,66
Hedef Girişim2,62-0,383,77
Hektaş7,84-0,5146,75
HUB Girişim10,530,96-42,14
Hürriyet Gzt.1,440,00-31,43
ICBC Turkey Bank5,240,00-19,38
İdealist Danışmanlık40,10-2,95197,92
İdealist GMYO2,66-5,0012,09
İhlas Ev Aletleri1,040,97-44,18
İhlas Gayrimenkul0,991,02-20,80
İhlas Gazetecilik1,224,27-50,48
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,822,50-28,07
İndeks Bilgisayar6,032,2029,79
Info Yatırım3,55-0,56-23,99
İntema38,64-0,92-3,16
Inveo Yatırım Holding102,00-0,49130,66
İpek Doğal Enerji11,990,84-8,33
İskenderun Demir Çelik12,69-1,7840,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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