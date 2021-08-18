Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,94 -0,20 -36,18 Acıpayam Selüloz 16,50 1,48 -3,10 Adel Kalemcilik 26,66 -0,82 -22,13 Adese Gayrimenkul 1,37 -1,44 -51,07 Afyon Çimento 3,78 0,53 -26,03 AGESA Hayat Emeklilik 18,74 0,16 6,57 Ak Enerji 1,58 0,00 -28,51 Akbank 5,67 0,00 -16,10 Akçansa 14,86 -0,80 -7,72 Akdeniz Yatırım Hold. 1,83 -1,08 -23,85 Akfen GMYO 2,11 0,96 -19,18 Akın Tekstil 37,16 4,62 17,00 Akiş GMYO 1,83 0,55 -34,46 Akmerkez GMYO 38,90 -0,21 -37,71 Aksa 19,05 0,85 37,90 Aksa Enerji 13,94 4,58 87,37 Aksigorta 7,61 -1,17 -12,51 Aksu Enerji 10,69 2,30 41,64 Alarko Carrıer 305,80 -1,20 -15,88 Alarko GMYO 21,08 0,09 -16,78 Alarko Holding 9,91 -0,20 16,29 Albaraka Türk 1,51 0,00 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 24,90 -0,64 -16,05 Alkim Kağıt 15,76 2,14 21,76 Alkim Kimya 16,89 4,19 19,90 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,61 0,63 -26,48 Altınyunus Çeşme 50,80 -1,17 1,68 Anadolu Efes 22,24 0,45 4,11 Anadolu Grubu Holding 24,78 3,77 -5,15 Anadolu Hayat Emek. 9,17 0,11 14,12 Anadolu Isuzu 16,44 -0,78 -8,67 Anadolu Sigorta 6,31 -0,47 -12,61 Anel Elektrik 2,71 -0,37 -14,51 Arçelik 33,48 -1,24 17,64 ARD Bilişim Teknolojileri 52,95 -0,09 10,13 Arena Bilgisayar 11,05 0,45 1,35 Armada Bilgisayar 53,25 0,00 8,50 Arsan Tekstil 4,57 8,81 13,25 Arzum Ev Aletleri 17,37 6,11 -28,12 Aselsan 15,34 -0,58 -15,95 Ata GMYO 4,62 -2,33 -16,15 Atakule GMYO 3,74 10,00 59,75 Atlantis Yatırım Holding 3,54 0,00 -36,33 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 -13,14 ATP Bilgisayar 33,08 -1,19 Avrasya GMYO 3,20 0,31 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 0,35 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 5,08 0,79 -15,33 Aydem Enerji 7,94 0,13 Ayen Enerji 4,85 0,21 -10,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,90 0,77 85,29 Aygaz 14,56 0,28 2,63 Bagfaş 18,39 -0,86 -8,05 Bak Ambalaj 22,18 -1,60 12,15 Balatacılar Balatacılık 4,99 0,81 -39,44 Bantaş Ambalaj 3,61 1,12 15,46 Banvit 66,00 0,23 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 21,38 1,81 Baştaş Başkent Çimento 10,10 -3,81 -41,85 Batı Çimento 13,53 5,13 187,26 Batısöke Çimento 2,28 0,44 -6,56 Bayrak Taban Sanayi 8,78 -1,01 -17,25 Bera Holding 10,07 -0,98 -50,35 Berkosan Yalıtım 9,75 -2,30 9,30 Beşiktaş Futbol Yat. 6,13 -0,81 51,73 Beyaz Filo 8,90 0,68 -11,70 Bilici Yatırım 18,98 0,80 243,01 Bim Mağazalar 70,00 0,72 -1,82 Biotrend Çevre ve Enerji 29,46 0,89 Birko Mensucat 1,10 0,92 -0,90 Birlik Mensucat 2,20 0,46 -36,42 Bizim Mağazaları 12,92 0,23 -15,89 BMS Çelik Hasır 8,60 -1,26 Boğaziçi Beton Sanayi 4,72 -0,42 Borusan Mannesmann 27,28 -0,44 -1,87 Borusan Yat. Paz. 412,60 -1,06 -9,17 Bosch Fren Sistemleri 858,10 -0,34 -30,22 Bossa 30,76 1,85 72,32 Brisa 22,46 -0,18 15,99 Burçelik 18,39 -1,66 -12,51 Burçelik Vana 21,74 -0,73 -56,22 Bursa Çimento 3,52 -2,49 -29,28 Carrefoursa 37,22 -0,21 -48,16 Casa Emtia Petrol 112,90 -2,59 6,51 Ceo Event Medya 8,21 -1,56 27,68 Coca Cola İçecek 87,25 1,28 37,38 Cosmos Yat. Holding 10,90 0,46 35,24 Credıtwest Faktorıng 4,73 -1,46 -19,42 Çan2 Termik 12,12 0,83 Çelebi 171,00 -1,27 -6,31 Çelik Halat 6,53 1,24 -28,22 Çemaş Döküm 1,27 -0,78 -25,41 Çemtaş 13,73 0,88 -12,61 Çimbeton 213,00 -0,93 -28,16 Çimentaş 28,98 -0,41 -19,86 Çimsa 25,60 1,67 43,82 Çuhadaroğlu Metal 7,92 8,79 4,11 Dagi Giyim 3,79 9,86 11,26 Dagi Yatırım Holding 15,26 2,76 18,29 Dardanel 2,38 -2,46 -55,31 Datagate Bilgisayar 11,85 0,42 -26,44 Demısaş Döküm 6,86 -1,58 5,94 Denge Holding 1,60 3,23 -47,32 Deniz GMYO 2,34 -0,85 27,03 Derimod 10,27 -0,68 5,44 Derlüks Yatırım Holding 5,03 2,03 -42,97 Desa Deri 9,30 -2,52 -4,52 Despec Bilgisayar 9,96 -0,20 -23,74 Deva Holding 25,30 -1,56 5,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,86 -0,75 10,07 Diriteks Diriliş Tekstil 3,00 1,69 -19,57 Ditaş Doğan 16,41 0,31 26,17 DO-CO 673,90 2,11 6,97 Doğan Burda 19,71 -1,55 -12,17 Doğan Holding 2,81 2,18 -6,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,22 -1,77 -4,68 Doğusan 6,82 -0,44 55,71 Doğuş GMYO 8,84 2,20 8,20 Doğuş Otomotiv 26,38 1,46 1,76 Döktaş Dökümcülük 28,10 0,36 -8,23 Duran Doğan Basım 10,98 0,46 4,67 Dyo Boya 11,06 4,14 -1,66 Eczacıbaşı İlaç 6,20 0,98 -13,91 Eczacıbaşı Yatırım 43,86 -1,88 62,93 E-Data Teknoloji 16,20 1,95 Edip Gayrimenkul 3,67 9,55 10,54 Ege Endüstri 1.273,60 -1,44 -23,50 Ege Gübre 183,90 3,03 28,19 Ege Profil 29,00 -2,42 -24,16 Ege Seramik 13,94 -0,78 44,27 Egeplast 23,06 -1,62 -30,75 Ekiz Kimya 6,77 -1,60 -5,05 Emek Elektrik 2,90 -1,36 1,57 Eminiş Ambalaj 21,10 0,00 -42,73 Emlak Konut GMYO 1,85 0,00 -12,51 Enerjisa Enerji 10,82 0,28 -6,16 Enka İnşaat 10,04 2,87 42,58 Erbosan 143,10 -0,69 252,86 Ereğli Demir Çelik 19,18 -1,29 46,01 Ersu Gıda 3,38 1,20 -31,58 Escar Turizm Taşımacılık 18,23 -1,67 Escort Teknoloji 5,86 0,51 -10,81 Esenboğa Elektrik 30,94 -0,51 62,62 Etiler Gıda 5,12 0,20 28,64 Euro Kapital Yat. Ort. 7,11 1,28 86,15 Euro Trend Yat. Ort. 3,66 0,00 3,44 Euro Yat. Ort. 3,57 -0,56 -19,62 Euro Yatırım Holding 3,38 -6,37 19,01 Fade Gıda 8,30 -1,89 59,56 Fenerbahçe Futbol 34,32 -1,72 16,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 -0,40 -15,53 F-M İzmit Piston 114,60 -1,80 -6,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,40 0,84 10,51 Ford Otosan 174,90 -2,07 43,20 Formet Metal ve Cam 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,22 -1,54 -17,92 Galata Wind Enerji 3,84 -1,54 Galatasaray Sportif 3,73 -1,06 -7,90 Garanti Bankası 9,47 0,11 -6,71 Garanti Faktoring 8,24 -0,96 -25,97 Garanti Yat. Ort. 2,28 1,33 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,49 0,67 26,39 Gediz Ambalaj 39,76 -0,10 48,36 Gen İlaç 16,78 1,08 Gentaş 3,19 -2,15 -29,32 Gersan Elektrik 5,88 -0,34 -4,23 Global Men. Değ. 6,20 -1,74 3,16 Global Yat. Holding 2,33 1,30 -33,68 Good-Year 7,70 -0,90 -3,37 Göltaş Çimento 42,02 -2,32 2,38 Gözde Girişim 5,71 0,18 -28,45 GSD Denizcilik 2,55 3,24 4,72 GSD Holding 1,87 -0,53 -25,50 Gübre Fabrik. 53,85 -0,74 -37,42 Güler Yat. Holding 2,36 0,00 -31,85 Halk GMYO 2,23 0,00 -26,84 Hatay Tekstil 17,68 7,28 29,66 Hedef Girişim 2,62 -0,38 3,77 Hektaş 7,84 -0,51 46,75 HUB Girişim 10,53 0,96 -42,14 Hürriyet Gzt. 1,44 0,00 -31,43 ICBC Turkey Bank 5,24 0,00 -19,38 İdealist Danışmanlık 40,10 -2,95 197,92 İdealist GMYO 2,66 -5,00 12,09 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,02 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,22 4,27 -50,48 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,82 2,50 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,03 2,20 29,79 Info Yatırım 3,55 -0,56 -23,99 İntema 38,64 -0,92 -3,16 Inveo Yatırım Holding 102,00 -0,49 130,66 İpek Doğal Enerji 11,99 0,84 -8,33 İskenderun Demir Çelik 12,69 -1,78 40,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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