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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

19.08.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,83-0,62-37,60
Acıpayam Selüloz16,37-1,03-3,86
Adel Kalemcilik27,000,82-21,13
Adese Gayrimenkul1,25-3,85-55,36
Afyon Çimento3,71-0,80-27,40
AGESA Hayat Emeklilik19,182,189,07
Ak Enerji1,590,63-28,05
Akbank5,57-0,89-17,58
Akçansa14,62-0,81-9,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,810,00-24,68
Akfen GMYO2,131,43-18,42
Akın Tekstil35,48-3,9011,71
Akiş GMYO1,78-1,11-36,25
Akmerkez GMYO38,960,21-37,62
Aksa18,990,2137,46
Aksa Enerji13,61-2,1682,93
Aksigorta7,55-0,26-13,20
Aksu Enerji10,43-0,6738,20
Alarko Carrıer298,70-1,55-17,83
Alarko GMYO20,82-0,38-17,81
Alarko Holding9,42-3,8810,54
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş24,901,72-16,05
Alkim Kağıt15,07-0,9916,43
Alkim Kimya15,85-5,9912,52
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,746,75-20,55
Altınyunus Çeşme50,200,600,48
Anadolu Efes21,88-0,552,43
Anadolu Grubu Holding25,040,97-4,15
Anadolu Hayat Emek.9,230,3314,87
Anadolu Isuzu16,13-1,04-10,39
Anadolu Sigorta6,31-0,47-12,61
Anel Elektrik2,65-2,57-16,40
Arçelik32,86-0,5415,47
ARD Bilişim Teknolojileri53,050,7610,34
Arena Bilgisayar11,292,543,56
Armada Bilgisayar53,50-0,099,01
Arsan Tekstil4,571,5613,25
Arzum Ev Aletleri17,804,83-26,34
Aselsan15,290,20-16,22
Ata GMYO4,57-2,35-17,06
Atakule GMYO4,119,8975,56
Atlantis Yatırım Holding3,601,98-35,25
Atlas Yat. Ort.1,50-0,66-14,29
ATP Bilgisayar31,00-3,13

Avrasya GMYO3,19-0,3121,79
Avrasya Petrol ve Tur.2,882,13-10,00
Avrupa Yatırım Holding4,76-1,24-20,67
Aydem Enerji7,68-1,29

Ayen Enerji4,74-0,84-12,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,95-2,6876,87
Aygaz14,17-1,25-0,12
Bagfaş17,70-1,88-11,50
Bak Ambalaj21,68-2,089,63
Balatacılar Balatacılık4,80-0,83-41,75
Bantaş Ambalaj3,56-0,5613,86
Banvit67,000,8328,85
Başkent Doğalgaz GMYO20,32-1,36

Baştaş Başkent Çimento10,10-0,10-41,85
Batı Çimento12,82-4,04172,19
Batısöke Çimento2,23-0,89-8,61
Bayrak Taban Sanayi8,57-1,49-19,23
Bera Holding10,090,70-50,25
Berkosan Yalıtım9,91-0,6011,10
Beşiktaş Futbol Yat.6,140,9951,98
Beyaz Filo8,80-2,00-12,69
Bilici Yatırım18,850,11240,66
Bim Mağazalar70,300,86-1,40
Biotrend Çevre ve Enerji28,68-0,07

Birko Mensucat1,00-6,54-9,91
Birlik Mensucat2,06-2,83-40,46
Bizim Mağazaları12,72-1,40-17,19
BMS Çelik Hasır8,600,12

Boğaziçi Beton Sanayi4,65-0,64

Borusan Mannesmann26,36-1,35-5,18
Borusan Yat. Paz.386,50-5,50-14,92
Bosch Fren Sistemleri843,60-0,52-31,40
Bossa30,840,5272,77
Brisa21,94-0,2713,31
Burçelik18,700,54-11,04
Burçelik Vana21,660,09-56,38
Bursa Çimento3,510,57-29,48
Carrefoursa37,040,16-48,41
Casa Emtia Petrol109,90-0,093,68
Ceo Event Medya8,280,8528,77
Coca Cola İçecek86,75-0,6336,60
Cosmos Yat. Holding11,102,3037,72
Credıtwest Faktorıng4,670,43-20,44
Çan2 Termik12,100,50

Çelebi170,20-0,12-6,75
Çelik Halat6,42-1,83-29,43
Çemaş Döküm1,25-0,79-26,58
Çemtaş13,640,00-13,18
Çimbeton209,60-0,33-29,31
Çimentaş28,080,00-22,35
Çimsa25,30-1,2542,13
Çuhadaroğlu Metal7,911,283,98
Dagi Giyim4,169,7622,12
Dagi Yatırım Holding15,170,4017,60
Dardanel2,27-4,62-57,37
Datagate Bilgisayar11,740,60-27,13
Demısaş Döküm7,502,6015,82
Denge Holding1,660,00-45,35
Deniz GMYO2,24-0,8821,60
Derimod10,160,594,31
Derlüks Yatırım Holding4,93-1,20-44,10
Desa Deri9,08-1,73-6,78
Despec Bilgisayar9,79-0,20-25,04
Deva Holding24,80-0,803,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,38-2,655,61
Diriteks Diriliş Tekstil2,95-1,34-20,91
Ditaş Doğan16,02-1,9023,17
DO-CO667,800,626,00
Doğan Burda23,006,482,50
Doğan Holding2,70-3,23-9,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,200,46-5,54
Doğusan6,95-0,2958,68
Doğuş GMYO8,760,577,22
Doğuş Otomotiv26,560,992,45
Döktaş Dökümcülük29,001,97-5,29
Duran Doğan Basım11,192,386,67
Dyo Boya10,84-0,46-3,62
Eczacıbaşı İlaç6,12-0,81-15,02
Eczacıbaşı Yatırım42,96-1,2459,59
E-Data Teknoloji16,604,14

Edip Gayrimenkul3,655,199,94
Ege Endüstri1.256,00-0,79-24,56
Ege Gübre178,10-1,5524,15
Ege Profil29,801,98-22,07
Ege Seramik13,42-2,8938,89
Egeplast23,12-1,53-30,57
Ekiz Kimya6,730,30-5,61
Emek Elektrik3,042,706,47
Eminiş Ambalaj20,18-1,56-45,22
Emlak Konut GMYO1,871,63-11,57
Enerjisa Enerji10,60-1,03-8,07
Enka İnşaat10,020,8042,29
Erbosan147,101,45262,72
Ereğli Demir Çelik18,61-2,1641,67
Ersu Gıda3,370,30-31,78
Escar Turizm Taşımacılık18,570,92

Escort Teknoloji5,83-0,34-11,26
Esenboğa Elektrik30,62-0,3360,94
Etiler Gıda5,01-1,7625,88
Euro Kapital Yat. Ort.6,85-2,5679,34
Euro Trend Yat. Ort.3,59-1,101,46
Euro Yat. Ort.3,52-1,12-20,75
Euro Yatırım Holding3,24-0,3114,08
Fade Gıda8,260,4958,79
Fenerbahçe Futbol34,581,3516,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-1,20-16,55
F-M İzmit Piston112,30-1,40-8,40
Fonet Bilgi Teknolojileri14,803,3513,58
Ford Otosan171,00-1,3340,00
Formet Metal ve Cam1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda17,04-0,06-18,78
Galata Wind Enerji3,73-1,84

Galatasaray Sportif3,710,00-8,40
Garanti Bankası9,33-0,96-8,09
Garanti Faktoring8,13-1,81-26,95
Garanti Yat. Ort.2,250,00-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,390,4124,70
Gediz Ambalaj38,78-1,7744,70
Gen İlaç16,600,24

Gentaş3,160,00-29,98
Gersan Elektrik5,901,20-3,91
Girişim Elektrik Sanayi18,70

Global Men. Değ.6,210,163,33
Global Yat. Holding2,32-0,85-33,96
Good-Year7,681,05-3,62
Göltaş Çimento44,123,087,49
Gözde Girişim5,58-0,18-30,08
GSD Denizcilik2,500,402,66
GSD Holding1,83-0,54-27,09
Gübre Fabrik.53,15-0,47-38,23
Güler Yat. Holding2,360,85-31,85
Halk GMYO2,220,00-27,16
Hatay Tekstil16,62-1,8921,89
Hedef Girişim2,56-0,781,39
Hektaş7,90-1,2547,88
HUB Girişim10,35-0,96-43,13
Hürriyet Gzt.1,420,00-32,38
ICBC Turkey Bank5,14-0,96-20,92
İdealist Danışmanlık36,60-5,96171,92
İdealist GMYO2,780,0017,15
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul0,970,00-22,40
İhlas Gazetecilik1,180,85-52,10
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,810,00-28,95
İndeks Bilgisayar5,920,0027,42
Info Yatırım3,561,71-23,78
İntema38,980,98-2,31
Inveo Yatırım Holding101,401,20129,31
İpek Doğal Enerji11,790,34-9,86
İskenderun Demir Çelik12,30-2,6936,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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