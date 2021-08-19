Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,83
|-0,62
|-37,60
|Acıpayam Selüloz
|16,37
|-1,03
|-3,86
|Adel Kalemcilik
|27,00
|0,82
|-21,13
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|-3,85
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,71
|-0,80
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,18
|2,18
|9,07
|Ak Enerji
|1,59
|0,63
|-28,05
|Akbank
|5,57
|-0,89
|-17,58
|Akçansa
|14,62
|-0,81
|-9,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,81
|0,00
|-24,68
|Akfen GMYO
|2,13
|1,43
|-18,42
|Akın Tekstil
|35,48
|-3,90
|11,71
|Akiş GMYO
|1,78
|-1,11
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|38,96
|0,21
|-37,62
|Aksa
|18,99
|0,21
|37,46
|Aksa Enerji
|13,61
|-2,16
|82,93
|Aksigorta
|7,55
|-0,26
|-13,20
|Aksu Enerji
|10,43
|-0,67
|38,20
|Alarko Carrıer
|298,70
|-1,55
|-17,83
|Alarko GMYO
|20,82
|-0,38
|-17,81
|Alarko Holding
|9,42
|-3,88
|10,54
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,90
|1,72
|-16,05
|Alkim Kağıt
|15,07
|-0,99
|16,43
|Alkim Kimya
|15,85
|-5,99
|12,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,74
|6,75
|-20,55
|Altınyunus Çeşme
|50,20
|0,60
|0,48
|Anadolu Efes
|21,88
|-0,55
|2,43
|Anadolu Grubu Holding
|25,04
|0,97
|-4,15
|Anadolu Hayat Emek.
|9,23
|0,33
|14,87
|Anadolu Isuzu
|16,13
|-1,04
|-10,39
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-0,47
|-12,61
|Anel Elektrik
|2,65
|-2,57
|-16,40
|Arçelik
|32,86
|-0,54
|15,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,05
|0,76
|10,34
|Arena Bilgisayar
|11,29
|2,54
|3,56
|Armada Bilgisayar
|53,50
|-0,09
|9,01
|Arsan Tekstil
|4,57
|1,56
|13,25
|Arzum Ev Aletleri
|17,80
|4,83
|-26,34
|Aselsan
|15,29
|0,20
|-16,22
|Ata GMYO
|4,57
|-2,35
|-17,06
|Atakule GMYO
|4,11
|9,89
|75,56
|Atlantis Yatırım Holding
|3,60
|1,98
|-35,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-0,66
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|31,00
|-3,13
|Avrasya GMYO
|3,19
|-0,31
|21,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|2,13
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|4,76
|-1,24
|-20,67
|Aydem Enerji
|7,68
|-1,29
|Ayen Enerji
|4,74
|-0,84
|-12,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,95
|-2,68
|76,87
|Aygaz
|14,17
|-1,25
|-0,12
|Bagfaş
|17,70
|-1,88
|-11,50
|Bak Ambalaj
|21,68
|-2,08
|9,63
|Balatacılar Balatacılık
|4,80
|-0,83
|-41,75
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|-0,56
|13,86
|Banvit
|67,00
|0,83
|28,85
|Başkent Doğalgaz GMYO
|20,32
|-1,36
|Baştaş Başkent Çimento
|10,10
|-0,10
|-41,85
|Batı Çimento
|12,82
|-4,04
|172,19
|Batısöke Çimento
|2,23
|-0,89
|-8,61
|Bayrak Taban Sanayi
|8,57
|-1,49
|-19,23
|Bera Holding
|10,09
|0,70
|-50,25
|Berkosan Yalıtım
|9,91
|-0,60
|11,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,14
|0,99
|51,98
|Beyaz Filo
|8,80
|-2,00
|-12,69
|Bilici Yatırım
|18,85
|0,11
|240,66
|Bim Mağazalar
|70,30
|0,86
|-1,40
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,68
|-0,07
|Birko Mensucat
|1,00
|-6,54
|-9,91
|Birlik Mensucat
|2,06
|-2,83
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|12,72
|-1,40
|-17,19
|BMS Çelik Hasır
|8,60
|0,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,65
|-0,64
|Borusan Mannesmann
|26,36
|-1,35
|-5,18
|Borusan Yat. Paz.
|386,50
|-5,50
|-14,92
|Bosch Fren Sistemleri
|843,60
|-0,52
|-31,40
|Bossa
|30,84
|0,52
|72,77
|Brisa
|21,94
|-0,27
|13,31
|Burçelik
|18,70
|0,54
|-11,04
|Burçelik Vana
|21,66
|0,09
|-56,38
|Bursa Çimento
|3,51
|0,57
|-29,48
|Carrefoursa
|37,04
|0,16
|-48,41
|Casa Emtia Petrol
|109,90
|-0,09
|3,68
|Ceo Event Medya
|8,28
|0,85
|28,77
|Coca Cola İçecek
|86,75
|-0,63
|36,60
|Cosmos Yat. Holding
|11,10
|2,30
|37,72
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|0,43
|-20,44
|Çan2 Termik
|12,10
|0,50
|Çelebi
|170,20
|-0,12
|-6,75
|Çelik Halat
|6,42
|-1,83
|-29,43
|Çemaş Döküm
|1,25
|-0,79
|-26,58
|Çemtaş
|13,64
|0,00
|-13,18
|Çimbeton
|209,60
|-0,33
|-29,31
|Çimentaş
|28,08
|0,00
|-22,35
|Çimsa
|25,30
|-1,25
|42,13
|Çuhadaroğlu Metal
|7,91
|1,28
|3,98
|Dagi Giyim
|4,16
|9,76
|22,12
|Dagi Yatırım Holding
|15,17
|0,40
|17,60
|Dardanel
|2,27
|-4,62
|-57,37
|Datagate Bilgisayar
|11,74
|0,60
|-27,13
|Demısaş Döküm
|7,50
|2,60
|15,82
|Denge Holding
|1,66
|0,00
|-45,35
|Deniz GMYO
|2,24
|-0,88
|21,60
|Derimod
|10,16
|0,59
|4,31
|Derlüks Yatırım Holding
|4,93
|-1,20
|-44,10
|Desa Deri
|9,08
|-1,73
|-6,78
|Despec Bilgisayar
|9,79
|-0,20
|-25,04
|Deva Holding
|24,80
|-0,80
|3,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,38
|-2,65
|5,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,95
|-1,34
|-20,91
|Ditaş Doğan
|16,02
|-1,90
|23,17
|DO-CO
|667,80
|0,62
|6,00
|Doğan Burda
|23,00
|6,48
|2,50
|Doğan Holding
|2,70
|-3,23
|-9,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|0,46
|-5,54
|Doğusan
|6,95
|-0,29
|58,68
|Doğuş GMYO
|8,76
|0,57
|7,22
|Doğuş Otomotiv
|26,56
|0,99
|2,45
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|1,97
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|11,19
|2,38
|6,67
|Dyo Boya
|10,84
|-0,46
|-3,62
|Eczacıbaşı İlaç
|6,12
|-0,81
|-15,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,96
|-1,24
|59,59
|E-Data Teknoloji
|16,60
|4,14
|Edip Gayrimenkul
|3,65
|5,19
|9,94
|Ege Endüstri
|1.256,00
|-0,79
|-24,56
|Ege Gübre
|178,10
|-1,55
|24,15
|Ege Profil
|29,80
|1,98
|-22,07
|Ege Seramik
|13,42
|-2,89
|38,89
|Egeplast
|23,12
|-1,53
|-30,57
|Ekiz Kimya
|6,73
|0,30
|-5,61
|Emek Elektrik
|3,04
|2,70
|6,47
|Eminiş Ambalaj
|20,18
|-1,56
|-45,22
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,63
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|10,60
|-1,03
|-8,07
|Enka İnşaat
|10,02
|0,80
|42,29
|Erbosan
|147,10
|1,45
|262,72
|Ereğli Demir Çelik
|18,61
|-2,16
|41,67
|Ersu Gıda
|3,37
|0,30
|-31,78
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,57
|0,92
|Escort Teknoloji
|5,83
|-0,34
|-11,26
|Esenboğa Elektrik
|30,62
|-0,33
|60,94
|Etiler Gıda
|5,01
|-1,76
|25,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,85
|-2,56
|79,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|-1,10
|1,46
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|-1,12
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|3,24
|-0,31
|14,08
|Fade Gıda
|8,26
|0,49
|58,79
|Fenerbahçe Futbol
|34,58
|1,35
|16,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-1,20
|-16,55
|F-M İzmit Piston
|112,30
|-1,40
|-8,40
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,80
|3,35
|13,58
|Ford Otosan
|171,00
|-1,33
|40,00
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,04
|-0,06
|-18,78
|Galata Wind Enerji
|3,73
|-1,84
|Galatasaray Sportif
|3,71
|0,00
|-8,40
|Garanti Bankası
|9,33
|-0,96
|-8,09
|Garanti Faktoring
|8,13
|-1,81
|-26,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,00
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,39
|0,41
|24,70
|Gediz Ambalaj
|38,78
|-1,77
|44,70
|Gen İlaç
|16,60
|0,24
|Gentaş
|3,16
|0,00
|-29,98
|Gersan Elektrik
|5,90
|1,20
|-3,91
|Girişim Elektrik Sanayi
|18,70
|Global Men. Değ.
|6,21
|0,16
|3,33
|Global Yat. Holding
|2,32
|-0,85
|-33,96
|Good-Year
|7,68
|1,05
|-3,62
|Göltaş Çimento
|44,12
|3,08
|7,49
|Gözde Girişim
|5,58
|-0,18
|-30,08
|GSD Denizcilik
|2,50
|0,40
|2,66
|GSD Holding
|1,83
|-0,54
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|53,15
|-0,47
|-38,23
|Güler Yat. Holding
|2,36
|0,85
|-31,85
|Halk GMYO
|2,22
|0,00
|-27,16
|Hatay Tekstil
|16,62
|-1,89
|21,89
|Hedef Girişim
|2,56
|-0,78
|1,39
|Hektaş
|7,90
|-1,25
|47,88
|HUB Girişim
|10,35
|-0,96
|-43,13
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|0,00
|-32,38
|ICBC Turkey Bank
|5,14
|-0,96
|-20,92
|İdealist Danışmanlık
|36,60
|-5,96
|171,92
|İdealist GMYO
|2,78
|0,00
|17,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,00
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|0,85
|-52,10
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|0,00
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|5,92
|0,00
|27,42
|Info Yatırım
|3,56
|1,71
|-23,78
|İntema
|38,98
|0,98
|-2,31
|Inveo Yatırım Holding
|101,40
|1,20
|129,31
|İpek Doğal Enerji
|11,79
|0,34
|-9,86
|İskenderun Demir Çelik
|12,30
|-2,69
|36,12
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi