Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,87
|1,46
|-37,08
|Acıpayam Selüloz
|16,10
|-1,11
|-5,45
|Adel Kalemcilik
|27,80
|2,81
|-18,80
|Adese Gayrimenkul
|1,28
|2,40
|-54,29
|Afyon Çimento
|3,70
|0,27
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,40
|0,47
|10,32
|Ak Enerji
|1,63
|3,16
|-26,24
|Akbank
|5,54
|-0,54
|-18,02
|Akçansa
|14,62
|-0,07
|-9,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-2,63
|-23,02
|Akfen GMYO
|2,13
|0,95
|-18,42
|Akın Tekstil
|34,84
|-1,47
|9,70
|Akiş GMYO
|1,79
|0,00
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|39,52
|-1,15
|-36,72
|Aksa
|19,86
|5,98
|43,76
|Aksa Enerji
|13,83
|2,07
|85,89
|Aksigorta
|7,58
|-0,92
|-12,86
|Aksu Enerji
|10,33
|0,78
|36,87
|Alarko Carrıer
|292,30
|-0,92
|-19,59
|Alarko GMYO
|20,76
|-0,29
|-18,04
|Alarko Holding
|9,22
|-1,60
|8,20
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,76
|0,08
|-16,52
|Alkim Kağıt
|15,11
|1,00
|16,74
|Alkim Kimya
|15,21
|-1,81
|7,97
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,70
|-1,16
|-22,37
|Altınyunus Çeşme
|50,70
|1,30
|1,48
|Anadolu Efes
|21,74
|-0,09
|1,77
|Anadolu Grubu Holding
|24,92
|-1,42
|-4,61
|Anadolu Hayat Emek.
|9,14
|-0,11
|13,75
|Anadolu Isuzu
|16,32
|1,05
|-9,33
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-0,47
|-12,75
|Anel Elektrik
|2,63
|-0,75
|-17,03
|Arçelik
|32,84
|-0,36
|15,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,95
|0,47
|10,13
|Arena Bilgisayar
|11,04
|0,18
|1,26
|Armada Bilgisayar
|53,80
|-0,55
|9,62
|Arsan Tekstil
|4,54
|0,00
|12,51
|Arzum Ev Aletleri
|17,96
|2,63
|-25,68
|Aselsan
|15,23
|-0,33
|-16,55
|Ata GMYO
|4,47
|-1,11
|-18,87
|Atakule GMYO
|4,52
|9,98
|93,07
|Atlantis Yatırım Holding
|3,62
|0,84
|-34,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|33,92
|5,41
|Avrasya GMYO
|3,24
|2,86
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|-0,70
|-11,25
|Avrupa Yatırım Holding
|4,84
|-0,21
|-19,33
|Aydem Enerji
|7,55
|-0,79
|Ayen Enerji
|4,75
|-0,42
|-12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,99
|1,52
|77,22
|Aygaz
|14,07
|-0,71
|-0,82
|Bagfaş
|17,80
|0,62
|-11,00
|Bak Ambalaj
|22,06
|1,66
|11,55
|Balatacılar Balatacılık
|4,81
|2,34
|-41,63
|Bantaş Ambalaj
|3,51
|-1,13
|12,26
|Banvit
|65,95
|-0,68
|26,83
|Başkent Doğalgaz GMYO
|20,90
|2,45
|Baştaş Başkent Çimento
|10,00
|0,00
|-42,43
|Batı Çimento
|12,87
|0,39
|173,25
|Batısöke Çimento
|2,26
|0,89
|-7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|8,67
|-0,69
|-18,28
|Bera Holding
|10,04
|0,20
|-50,49
|Berkosan Yalıtım
|9,72
|-1,22
|8,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,18
|0,00
|52,97
|Beyaz Filo
|8,88
|0,79
|-11,90
|Bilici Yatırım
|18,72
|0,11
|238,31
|Bim Mağazalar
|70,75
|-0,49
|-0,76
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,04
|0,14
|Birko Mensucat
|1,09
|2,83
|-1,80
|Birleşim Mühendislik
|10,01
|Birlik Mensucat
|2,22
|2,78
|-35,84
|Bizim Mağazaları
|12,79
|0,47
|-16,73
|BMS Çelik Hasır
|8,49
|-1,16
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,67
|0,65
|Borusan Mannesmann
|26,04
|-0,23
|-6,33
|Borusan Yat. Paz.
|382,00
|0,21
|-15,91
|Bosch Fren Sistemleri
|856,40
|1,48
|-30,36
|Bossa
|30,60
|-0,65
|71,43
|Brisa
|21,78
|-0,64
|12,48
|Burçelik
|18,47
|-0,48
|-12,13
|Burçelik Vana
|21,68
|-0,55
|-56,34
|Bursa Çimento
|3,48
|-0,85
|-30,09
|Carrefoursa
|36,88
|0,93
|-48,64
|Casa Emtia Petrol
|112,00
|0,54
|5,66
|Ceo Event Medya
|8,34
|1,21
|29,70
|Coca Cola İçecek
|87,20
|0,69
|37,30
|Cosmos Yat. Holding
|10,54
|-4,09
|30,77
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|-0,64
|-21,12
|Çan2 Termik
|12,07
|-0,25
|Çelebi
|168,00
|-0,88
|-7,96
|Çelik Halat
|6,40
|0,16
|-29,65
|Çemaş Döküm
|1,23
|-0,81
|-27,76
|Çemtaş
|13,43
|-0,89
|-14,52
|Çimbeton
|213,30
|2,06
|-28,06
|Çimentaş
|28,00
|0,00
|-22,57
|Çimsa
|24,80
|0,00
|39,33
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|-2,06
|-0,10
|Dagi Giyim
|4,06
|-2,40
|19,19
|Dagi Yatırım Holding
|14,89
|-1,13
|15,43
|Dardanel
|2,46
|-1,20
|-53,80
|Datagate Bilgisayar
|11,92
|-0,42
|-26,01
|Demısaş Döküm
|7,59
|-5,60
|17,21
|Denge Holding
|1,73
|0,00
|-43,04
|Deniz GMYO
|2,24
|-1,32
|21,60
|Derimod
|9,99
|-0,79
|2,57
|Derlüks Yatırım Holding
|5,03
|0,60
|-42,97
|Desa Deri
|8,97
|-1,32
|-7,91
|Despec Bilgisayar
|9,97
|0,91
|-23,66
|Deva Holding
|24,76
|-0,08
|2,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,54
|-0,60
|7,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,85
|0,00
|-23,59
|Ditaş Doğan
|15,69
|-1,51
|20,64
|DO-CO
|655,30
|-0,27
|4,02
|Doğan Burda
|24,26
|4,57
|8,11
|Doğan Holding
|2,64
|-2,22
|-11,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|0,46
|-5,54
|Doğusan
|6,89
|1,47
|57,31
|Doğuş GMYO
|8,77
|0,69
|7,34
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|3,89
|5,00
|Döktaş Dökümcülük
|29,46
|1,59
|-3,79
|Duran Doğan Basım
|11,08
|-0,81
|5,62
|Dyo Boya
|10,80
|0,19
|-3,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,18
|1,64
|-14,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,44
|0,14
|57,66
|E-Data Teknoloji
|18,48
|5,42
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|-4,90
|5,12
|Ege Endüstri
|1.262,00
|0,56
|-24,20
|Ege Gübre
|176,80
|0,11
|23,24
|Ege Profil
|29,72
|-1,91
|-22,28
|Ege Seramik
|13,42
|-0,22
|38,89
|Egeplast
|23,52
|-1,01
|-29,37
|Ekiz Kimya
|6,66
|0,00
|-6,59
|Emek Elektrik
|2,90
|-4,61
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|20,10
|5,79
|-45,44
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,72
|1,23
|-7,03
|Enka İnşaat
|10,09
|-0,20
|43,29
|Erbosan
|145,40
|-0,21
|258,53
|Ereğli Demir Çelik
|18,46
|-0,49
|40,52
|Ersu Gıda
|3,33
|-0,89
|-32,59
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,86
|3,06
|Escort Teknoloji
|5,83
|0,87
|-11,26
|Esenboğa Elektrik
|30,52
|-0,59
|60,41
|Etiler Gıda
|5,07
|-0,59
|27,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,93
|-4,28
|81,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|1,68
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|1,13
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|3,17
|-0,31
|11,62
|Fade Gıda
|8,48
|-1,97
|63,02
|Fenerbahçe Futbol
|34,58
|-0,29
|16,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|-0,81
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|112,60
|0,81
|-8,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,90
|-4,97
|14,35
|Ford Otosan
|170,90
|0,00
|39,92
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|16,91
|-1,00
|-19,40
|Galata Wind Enerji
|3,76
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,71
|-0,54
|-8,40
|Garanti Bankası
|9,31
|0,22
|-8,28
|Garanti Faktoring
|8,16
|0,37
|-26,68
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|-0,45
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,31
|-0,14
|23,35
|Gediz Ambalaj
|37,78
|-2,53
|40,97
|Gen İlaç
|15,75
|-3,37
|Gentaş
|3,16
|0,32
|-29,98
|Gersan Elektrik
|5,87
|-0,68
|-4,40
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,56
|9,95
|Global Men. Değ.
|6,14
|-1,44
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,28
|-2,56
|-35,10
|Good-Year
|7,54
|-1,18
|-5,37
|Göltaş Çimento
|43,34
|-2,39
|5,59
|Gözde Girişim
|5,67
|1,25
|-28,95
|GSD Denizcilik
|2,57
|3,63
|5,54
|GSD Holding
|1,92
|5,49
|-23,51
|Gübre Fabrik.
|52,30
|-1,60
|-39,22
|Güler Yat. Holding
|2,46
|4,24
|-28,96
|Halk GMYO
|2,21
|0,00
|-27,49
|Hatay Tekstil
|16,44
|-0,78
|20,57
|Hedef Girişim
|2,63
|0,00
|4,17
|Hektaş
|7,87
|0,25
|47,31
|HUB Girişim
|10,33
|-0,10
|-43,24
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|1,42
|-31,90
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|-0,58
|-21,23
|İdealist Danışmanlık
|45,26
|5,75
|236,26
|İdealist GMYO
|2,74
|-1,44
|15,46
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|1,04
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|0,00
|-52,51
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|1,23
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|2,70
|31,08
|Info Yatırım
|3,59
|-0,83
|-23,14
|İntema
|39,00
|-0,26
|-2,26
|Inveo Yatırım Holding
|99,95
|-0,15
|126,03
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|1,33
|-6,50
|İskenderun Demir Çelik
|12,22
|-1,05
|35,24
(Sürecek)
Kaynak: AA
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