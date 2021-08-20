Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,87 1,46 -37,08 Acıpayam Selüloz 16,10 -1,11 -5,45 Adel Kalemcilik 27,80 2,81 -18,80 Adese Gayrimenkul 1,28 2,40 -54,29 Afyon Çimento 3,70 0,27 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 19,40 0,47 10,32 Ak Enerji 1,63 3,16 -26,24 Akbank 5,54 -0,54 -18,02 Akçansa 14,62 -0,07 -9,21 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -2,63 -23,02 Akfen GMYO 2,13 0,95 -18,42 Akın Tekstil 34,84 -1,47 9,70 Akiş GMYO 1,79 0,00 -35,89 Akmerkez GMYO 39,52 -1,15 -36,72 Aksa 19,86 5,98 43,76 Aksa Enerji 13,83 2,07 85,89 Aksigorta 7,58 -0,92 -12,86 Aksu Enerji 10,33 0,78 36,87 Alarko Carrıer 292,30 -0,92 -19,59 Alarko GMYO 20,76 -0,29 -18,04 Alarko Holding 9,22 -1,60 8,20 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 24,76 0,08 -16,52 Alkim Kağıt 15,11 1,00 16,74 Alkim Kimya 15,21 -1,81 7,97 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 -1,16 -22,37 Altınyunus Çeşme 50,70 1,30 1,48 Anadolu Efes 21,74 -0,09 1,77 Anadolu Grubu Holding 24,92 -1,42 -4,61 Anadolu Hayat Emek. 9,14 -0,11 13,75 Anadolu Isuzu 16,32 1,05 -9,33 Anadolu Sigorta 6,30 -0,47 -12,75 Anel Elektrik 2,63 -0,75 -17,03 Arçelik 32,84 -0,36 15,40 ARD Bilişim Teknolojileri 52,95 0,47 10,13 Arena Bilgisayar 11,04 0,18 1,26 Armada Bilgisayar 53,80 -0,55 9,62 Arsan Tekstil 4,54 0,00 12,51 Arzum Ev Aletleri 17,96 2,63 -25,68 Aselsan 15,23 -0,33 -16,55 Ata GMYO 4,47 -1,11 -18,87 Atakule GMYO 4,52 9,98 93,07 Atlantis Yatırım Holding 3,62 0,84 -34,89 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 -14,29 ATP Bilgisayar 33,92 5,41 Avrasya GMYO 3,24 2,86 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 -0,70 -11,25 Avrupa Yatırım Holding 4,84 -0,21 -19,33 Aydem Enerji 7,55 -0,79 Ayen Enerji 4,75 -0,42 -12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,99 1,52 77,22 Aygaz 14,07 -0,71 -0,82 Bagfaş 17,80 0,62 -11,00 Bak Ambalaj 22,06 1,66 11,55 Balatacılar Balatacılık 4,81 2,34 -41,63 Bantaş Ambalaj 3,51 -1,13 12,26 Banvit 65,95 -0,68 26,83 Başkent Doğalgaz GMYO 20,90 2,45 Baştaş Başkent Çimento 10,00 0,00 -42,43 Batı Çimento 12,87 0,39 173,25 Batısöke Çimento 2,26 0,89 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 8,67 -0,69 -18,28 Bera Holding 10,04 0,20 -50,49 Berkosan Yalıtım 9,72 -1,22 8,97 Beşiktaş Futbol Yat. 6,18 0,00 52,97 Beyaz Filo 8,88 0,79 -11,90 Bilici Yatırım 18,72 0,11 238,31 Bim Mağazalar 70,75 -0,49 -0,76 Biotrend Çevre ve Enerji 28,04 0,14 Birko Mensucat 1,09 2,83 -1,80 Birleşim Mühendislik 10,01 Birlik Mensucat 2,22 2,78 -35,84 Bizim Mağazaları 12,79 0,47 -16,73 BMS Çelik Hasır 8,49 -1,16 Boğaziçi Beton Sanayi 4,67 0,65 Borusan Mannesmann 26,04 -0,23 -6,33 Borusan Yat. Paz. 382,00 0,21 -15,91 Bosch Fren Sistemleri 856,40 1,48 -30,36 Bossa 30,60 -0,65 71,43 Brisa 21,78 -0,64 12,48 Burçelik 18,47 -0,48 -12,13 Burçelik Vana 21,68 -0,55 -56,34 Bursa Çimento 3,48 -0,85 -30,09 Carrefoursa 36,88 0,93 -48,64 Casa Emtia Petrol 112,00 0,54 5,66 Ceo Event Medya 8,34 1,21 29,70 Coca Cola İçecek 87,20 0,69 37,30 Cosmos Yat. Holding 10,54 -4,09 30,77 Credıtwest Faktorıng 4,63 -0,64 -21,12 Çan2 Termik 12,07 -0,25 Çelebi 168,00 -0,88 -7,96 Çelik Halat 6,40 0,16 -29,65 Çemaş Döküm 1,23 -0,81 -27,76 Çemtaş 13,43 -0,89 -14,52 Çimbeton 213,30 2,06 -28,06 Çimentaş 28,00 0,00 -22,57 Çimsa 24,80 0,00 39,33 Çuhadaroğlu Metal 7,60 -2,06 -0,10 Dagi Giyim 4,06 -2,40 19,19 Dagi Yatırım Holding 14,89 -1,13 15,43 Dardanel 2,46 -1,20 -53,80 Datagate Bilgisayar 11,92 -0,42 -26,01 Demısaş Döküm 7,59 -5,60 17,21 Denge Holding 1,73 0,00 -43,04 Deniz GMYO 2,24 -1,32 21,60 Derimod 9,99 -0,79 2,57 Derlüks Yatırım Holding 5,03 0,60 -42,97 Desa Deri 8,97 -1,32 -7,91 Despec Bilgisayar 9,97 0,91 -23,66 Deva Holding 24,76 -0,08 2,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,54 -0,60 7,10 Diriteks Diriliş Tekstil 2,85 0,00 -23,59 Ditaş Doğan 15,69 -1,51 20,64 DO-CO 655,30 -0,27 4,02 Doğan Burda 24,26 4,57 8,11 Doğan Holding 2,64 -2,22 -11,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 0,46 -5,54 Doğusan 6,89 1,47 57,31 Doğuş GMYO 8,77 0,69 7,34 Doğuş Otomotiv 27,22 3,89 5,00 Döktaş Dökümcülük 29,46 1,59 -3,79 Duran Doğan Basım 11,08 -0,81 5,62 Dyo Boya 10,80 0,19 -3,98 Eczacıbaşı İlaç 6,18 1,64 -14,19 Eczacıbaşı Yatırım 42,44 0,14 57,66 E-Data Teknoloji 18,48 5,42 Edip Gayrimenkul 3,49 -4,90 5,12 Ege Endüstri 1.262,00 0,56 -24,20 Ege Gübre 176,80 0,11 23,24 Ege Profil 29,72 -1,91 -22,28 Ege Seramik 13,42 -0,22 38,89 Egeplast 23,52 -1,01 -29,37 Ekiz Kimya 6,66 0,00 -6,59 Emek Elektrik 2,90 -4,61 1,57 Eminiş Ambalaj 20,10 5,79 -45,44 Emlak Konut GMYO 1,84 0,00 -12,99 Enerjisa Enerji 10,72 1,23 -7,03 Enka İnşaat 10,09 -0,20 43,29 Erbosan 145,40 -0,21 258,53 Ereğli Demir Çelik 18,46 -0,49 40,52 Ersu Gıda 3,33 -0,89 -32,59 Escar Turizm Taşımacılık 20,86 3,06 Escort Teknoloji 5,83 0,87 -11,26 Esenboğa Elektrik 30,52 -0,59 60,41 Etiler Gıda 5,07 -0,59 27,39 Euro Kapital Yat. Ort. 6,93 -4,28 81,44 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 1,68 2,59 Euro Yat. Ort. 3,58 1,13 -19,40 Euro Yatırım Holding 3,17 -0,31 11,62 Fade Gıda 8,48 -1,97 63,02 Fenerbahçe Futbol 34,58 -0,29 16,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 -0,81 -16,89 F-M İzmit Piston 112,60 0,81 -8,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,90 -4,97 14,35 Ford Otosan 170,90 0,00 39,92 Formet Metal ve Cam 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 16,91 -1,00 -19,40 Galata Wind Enerji 3,76 0,00 Galatasaray Sportif 3,71 -0,54 -8,40 Garanti Bankası 9,31 0,22 -8,28 Garanti Faktoring 8,16 0,37 -26,68 Garanti Yat. Ort. 2,23 -0,45 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 7,31 -0,14 23,35 Gediz Ambalaj 37,78 -2,53 40,97 Gen İlaç 15,75 -3,37 Gentaş 3,16 0,32 -29,98 Gersan Elektrik 5,87 -0,68 -4,40 Girişim Elektrik Sanayi 20,56 9,95 Global Men. Değ. 6,14 -1,44 2,16 Global Yat. Holding 2,28 -2,56 -35,10 Good-Year 7,54 -1,18 -5,37 Göltaş Çimento 43,34 -2,39 5,59 Gözde Girişim 5,67 1,25 -28,95 GSD Denizcilik 2,57 3,63 5,54 GSD Holding 1,92 5,49 -23,51 Gübre Fabrik. 52,30 -1,60 -39,22 Güler Yat. Holding 2,46 4,24 -28,96 Halk GMYO 2,21 0,00 -27,49 Hatay Tekstil 16,44 -0,78 20,57 Hedef Girişim 2,63 0,00 4,17 Hektaş 7,87 0,25 47,31 HUB Girişim 10,33 -0,10 -43,24 Hürriyet Gzt. 1,43 1,42 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,12 -0,58 -21,23 İdealist Danışmanlık 45,26 5,75 236,26 İdealist GMYO 2,74 -1,44 15,46 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,00 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,97 1,04 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,17 0,00 -52,51 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,82 1,23 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,09 2,70 31,08 Info Yatırım 3,59 -0,83 -23,14 İntema 39,00 -0,26 -2,26 Inveo Yatırım Holding 99,95 -0,15 126,03 İpek Doğal Enerji 12,23 1,33 -6,50 İskenderun Demir Çelik 12,22 -1,05 35,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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