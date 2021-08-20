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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

20.08.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,871,46-37,08
Acıpayam Selüloz16,10-1,11-5,45
Adel Kalemcilik27,802,81-18,80
Adese Gayrimenkul1,282,40-54,29
Afyon Çimento3,700,27-27,59
AGESA Hayat Emeklilik19,400,4710,32
Ak Enerji1,633,16-26,24
Akbank5,54-0,54-18,02
Akçansa14,62-0,07-9,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-2,63-23,02
Akfen GMYO2,130,95-18,42
Akın Tekstil34,84-1,479,70
Akiş GMYO1,790,00-35,89
Akmerkez GMYO39,52-1,15-36,72
Aksa19,865,9843,76
Aksa Enerji13,832,0785,89
Aksigorta7,58-0,92-12,86
Aksu Enerji10,330,7836,87
Alarko Carrıer292,30-0,92-19,59
Alarko GMYO20,76-0,29-18,04
Alarko Holding9,22-1,608,20
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş24,760,08-16,52
Alkim Kağıt15,111,0016,74
Alkim Kimya15,21-1,817,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,70-1,16-22,37
Altınyunus Çeşme50,701,301,48
Anadolu Efes21,74-0,091,77
Anadolu Grubu Holding24,92-1,42-4,61
Anadolu Hayat Emek.9,14-0,1113,75
Anadolu Isuzu16,321,05-9,33
Anadolu Sigorta6,30-0,47-12,75
Anel Elektrik2,63-0,75-17,03
Arçelik32,84-0,3615,40
ARD Bilişim Teknolojileri52,950,4710,13
Arena Bilgisayar11,040,181,26
Armada Bilgisayar53,80-0,559,62
Arsan Tekstil4,540,0012,51
Arzum Ev Aletleri17,962,63-25,68
Aselsan15,23-0,33-16,55
Ata GMYO4,47-1,11-18,87
Atakule GMYO4,529,9893,07
Atlantis Yatırım Holding3,620,84-34,89
Atlas Yat. Ort.1,50-1,32-14,29
ATP Bilgisayar33,925,41

Avrasya GMYO3,242,8623,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,84-0,70-11,25
Avrupa Yatırım Holding4,84-0,21-19,33
Aydem Enerji7,55-0,79

Ayen Enerji4,75-0,42-12,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,991,5277,22
Aygaz14,07-0,71-0,82
Bagfaş17,800,62-11,00
Bak Ambalaj22,061,6611,55
Balatacılar Balatacılık4,812,34-41,63
Bantaş Ambalaj3,51-1,1312,26
Banvit65,95-0,6826,83
Başkent Doğalgaz GMYO20,902,45

Baştaş Başkent Çimento10,000,00-42,43
Batı Çimento12,870,39173,25
Batısöke Çimento2,260,89-7,38
Bayrak Taban Sanayi8,67-0,69-18,28
Bera Holding10,040,20-50,49
Berkosan Yalıtım9,72-1,228,97
Beşiktaş Futbol Yat.6,180,0052,97
Beyaz Filo8,880,79-11,90
Bilici Yatırım18,720,11238,31
Bim Mağazalar70,75-0,49-0,76
Biotrend Çevre ve Enerji28,040,14

Birko Mensucat1,092,83-1,80
Birleşim Mühendislik10,01

Birlik Mensucat2,222,78-35,84
Bizim Mağazaları12,790,47-16,73
BMS Çelik Hasır8,49-1,16

Boğaziçi Beton Sanayi4,670,65

Borusan Mannesmann26,04-0,23-6,33
Borusan Yat. Paz.382,000,21-15,91
Bosch Fren Sistemleri856,401,48-30,36
Bossa30,60-0,6571,43
Brisa21,78-0,6412,48
Burçelik18,47-0,48-12,13
Burçelik Vana21,68-0,55-56,34
Bursa Çimento3,48-0,85-30,09
Carrefoursa36,880,93-48,64
Casa Emtia Petrol112,000,545,66
Ceo Event Medya8,341,2129,70
Coca Cola İçecek87,200,6937,30
Cosmos Yat. Holding10,54-4,0930,77
Credıtwest Faktorıng4,63-0,64-21,12
Çan2 Termik12,07-0,25

Çelebi168,00-0,88-7,96
Çelik Halat6,400,16-29,65
Çemaş Döküm1,23-0,81-27,76
Çemtaş13,43-0,89-14,52
Çimbeton213,302,06-28,06
Çimentaş28,000,00-22,57
Çimsa24,800,0039,33
Çuhadaroğlu Metal7,60-2,06-0,10
Dagi Giyim4,06-2,4019,19
Dagi Yatırım Holding14,89-1,1315,43
Dardanel2,46-1,20-53,80
Datagate Bilgisayar11,92-0,42-26,01
Demısaş Döküm7,59-5,6017,21
Denge Holding1,730,00-43,04
Deniz GMYO2,24-1,3221,60
Derimod9,99-0,792,57
Derlüks Yatırım Holding5,030,60-42,97
Desa Deri8,97-1,32-7,91
Despec Bilgisayar9,970,91-23,66
Deva Holding24,76-0,082,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,54-0,607,10
Diriteks Diriliş Tekstil2,850,00-23,59
Ditaş Doğan15,69-1,5120,64
DO-CO655,30-0,274,02
Doğan Burda24,264,578,11
Doğan Holding2,64-2,22-11,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,200,46-5,54
Doğusan6,891,4757,31
Doğuş GMYO8,770,697,34
Doğuş Otomotiv27,223,895,00
Döktaş Dökümcülük29,461,59-3,79
Duran Doğan Basım11,08-0,815,62
Dyo Boya10,800,19-3,98
Eczacıbaşı İlaç6,181,64-14,19
Eczacıbaşı Yatırım42,440,1457,66
E-Data Teknoloji18,485,42

Edip Gayrimenkul3,49-4,905,12
Ege Endüstri1.262,000,56-24,20
Ege Gübre176,800,1123,24
Ege Profil29,72-1,91-22,28
Ege Seramik13,42-0,2238,89
Egeplast23,52-1,01-29,37
Ekiz Kimya6,660,00-6,59
Emek Elektrik2,90-4,611,57
Eminiş Ambalaj20,105,79-45,44
Emlak Konut GMYO1,840,00-12,99
Enerjisa Enerji10,721,23-7,03
Enka İnşaat10,09-0,2043,29
Erbosan145,40-0,21258,53
Ereğli Demir Çelik18,46-0,4940,52
Ersu Gıda3,33-0,89-32,59
Escar Turizm Taşımacılık20,863,06

Escort Teknoloji5,830,87-11,26
Esenboğa Elektrik30,52-0,5960,41
Etiler Gıda5,07-0,5927,39
Euro Kapital Yat. Ort.6,93-4,2881,44
Euro Trend Yat. Ort.3,631,682,59
Euro Yat. Ort.3,581,13-19,40
Euro Yatırım Holding3,17-0,3111,62
Fade Gıda8,48-1,9763,02
Fenerbahçe Futbol34,58-0,2916,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,45-0,81-16,89
F-M İzmit Piston112,600,81-8,16
Fonet Bilgi Teknolojileri14,90-4,9714,35
Ford Otosan170,900,0039,92
Formet Metal ve Cam1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda16,91-1,00-19,40
Galata Wind Enerji3,760,00

Galatasaray Sportif3,71-0,54-8,40
Garanti Bankası9,310,22-8,28
Garanti Faktoring8,160,37-26,68
Garanti Yat. Ort.2,23-0,45-30,66
Gedik Y. Men. Değ.7,31-0,1423,35
Gediz Ambalaj37,78-2,5340,97
Gen İlaç15,75-3,37

Gentaş3,160,32-29,98
Gersan Elektrik5,87-0,68-4,40
Girişim Elektrik Sanayi20,569,95

Global Men. Değ.6,14-1,442,16
Global Yat. Holding2,28-2,56-35,10
Good-Year7,54-1,18-5,37
Göltaş Çimento43,34-2,395,59
Gözde Girişim5,671,25-28,95
GSD Denizcilik2,573,635,54
GSD Holding1,925,49-23,51
Gübre Fabrik.52,30-1,60-39,22
Güler Yat. Holding2,464,24-28,96
Halk GMYO2,210,00-27,49
Hatay Tekstil16,44-0,7820,57
Hedef Girişim2,630,004,17
Hektaş7,870,2547,31
HUB Girişim10,33-0,10-43,24
Hürriyet Gzt.1,431,42-31,90
ICBC Turkey Bank5,12-0,58-21,23
İdealist Danışmanlık45,265,75236,26
İdealist GMYO2,74-1,4415,46
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul0,971,04-22,40
İhlas Gazetecilik1,170,00-52,51
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,821,23-28,07
İndeks Bilgisayar6,092,7031,08
Info Yatırım3,59-0,83-23,14
İntema39,00-0,26-2,26
Inveo Yatırım Holding99,95-0,15126,03
İpek Doğal Enerji12,231,33-6,50
İskenderun Demir Çelik12,22-1,0535,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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