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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

23.08.2021 13:50
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,941,86-36,18
Acıpayam Selüloz16,400,18-3,69
Adel Kalemcilik28,984,24-15,35
Adese Gayrimenkul1,25-0,79-55,36
Afyon Çimento3,720,54-27,20
AGESA Hayat Emeklilik19,27-0,059,58
Ak Enerji1,651,23-25,34
Akbank5,732,50-15,21
Akçansa14,860,54-7,72
Akdeniz Yatırım Hold.1,880,53-21,77
Akfen GMYO2,170,93-16,88
Akın Tekstil34,660,239,13
Akiş GMYO1,811,12-35,18
Akmerkez GMYO39,640,10-36,53
Aksa19,18-3,1838,84
Aksa Enerji13,56-1,0282,26
Aksigorta7,590,40-12,74
Aksu Enerji10,614,0240,58
Alarko Carrıer311,005,64-14,45
Alarko GMYO20,860,58-17,65
Alarko Holding9,090,116,67
Albaraka Türk1,510,67-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,541,03-13,89
Alkim Kağıt15,011,0815,96
Alkim Kimya15,180,407,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,752,94-20,09
Altınyunus Çeşme57,259,9914,59
Anadolu Efes21,800,552,05
Anadolu Grubu Holding25,141,78-3,77
Anadolu Hayat Emek.9,291,2015,61
Anadolu Isuzu16,371,30-9,06
Anadolu Sigorta6,330,48-12,33
Anel Elektrik2,701,89-14,83
Arçelik32,900,3715,61
ARD Bilişim Teknolojileri53,351,0410,96
Arena Bilgisayar10,680,09-2,04
Armada Bilgisayar53,400,008,80
Arsan Tekstil4,803,0018,95
Arzum Ev Aletleri17,95-1,75-25,72
Aselsan15,692,02-14,03
Ata GMYO4,47-1,11-18,87
Atakule GMYO4,979,96112,29
Atlantis Yatırım Holding3,831,32-31,12
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar33,800,36

Avrasya GMYO3,240,9323,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,851,06-10,94
Avrupa Yatırım Holding4,840,00-19,33
Aydem Enerji7,632,14

Ayen Enerji4,891,45-9,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,00-1,4877,31
Aygaz14,191,000,03
Bagfaş18,021,18-9,90
Bak Ambalaj21,44-1,208,41
Balatacılar Balatacılık4,790,00-41,87
Bantaş Ambalaj3,530,8612,90
Banvit66,550,3827,98
Başkent Doğalgaz GMYO24,689,98

Baştaş Başkent Çimento10,100,90-41,85
Batı Çimento13,301,14182,38
Batısöke Çimento2,333,56-4,51
Bayrak Taban Sanayi8,68-0,46-18,19
Bera Holding9,90-0,40-51,18
Berkosan Yalıtım9,68-1,538,52
Beşiktaş Futbol Yat.6,11-1,9351,24
Beyaz Filo8,941,02-11,30
Bilici Yatırım18,73-1,42238,49
Bim Mağazalar72,852,172,18
Biotrend Çevre ve Enerji27,70-0,36

Birko Mensucat1,02-2,86-8,11
Birleşim Mühendislik11,019,99

Birlik Mensucat2,240,45-35,26
Bizim Mağazaları12,780,71-16,80
BMS Çelik Hasır8,29-2,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,871,46

Borusan Mannesmann27,003,13-2,88
Borusan Yat. Paz.433,109,09-4,66
Bosch Fren Sistemleri862,701,73-29,85
Bossa30,700,0071,99
Brisa21,980,4613,51
Burçelik18,821,84-10,47
Burçelik Vana22,001,57-55,70
Bursa Çimento3,531,15-29,08
Carrefoursa36,66-0,11-48,94
Casa Emtia Petrol112,00-0,445,66
Ceo Event Medya8,37-0,4830,17
Coca Cola İçecek87,10-0,1737,15
Cosmos Yat. Holding10,08-4,0025,06
Credıtwest Faktorıng4,68-0,21-20,27
Çan2 Termik12,551,21

Çelebi170,202,04-6,75
Çelik Halat6,410,31-29,54
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş13,510,30-14,01
Çimbeton216,502,66-26,98
Çimentaş29,001,40-19,80
Çimsa25,480,7943,15
Çuhadaroğlu Metal7,57-0,13-0,49
Dagi Giyim3,90-4,6514,49
Dagi Yatırım Holding14,720,2014,11
Dardanel2,524,56-52,68
Datagate Bilgisayar12,191,84-24,33
Demısaş Döküm7,23-0,9611,65
Denge Holding1,781,14-41,40
Deniz GMYO2,23-0,4521,06
Derimod10,120,603,90
Derlüks Yatırım Holding5,111,19-42,06
Desa Deri8,87-0,56-8,93
Despec Bilgisayar10,030,50-23,20
Deva Holding24,38-0,651,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,560,177,28
Diriteks Diriliş Tekstil2,70-2,88-27,61
Ditaş Doğan15,790,8921,41
DO-CO665,401,565,62
Doğan Burda23,26-3,163,65
Doğan Holding2,610,38-12,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,210,45-5,11
Doğusan7,000,2959,82
Doğuş GMYO9,164,0912,12
Doğuş Otomotiv27,220,005,00
Döktaş Dökümcülük31,004,451,24
Duran Doğan Basım12,304,7717,25
Dyo Boya10,910,93-3,00
Eczacıbaşı İlaç6,290,80-12,66
Eczacıbaşı Yatırım42,540,9058,03
E-Data Teknoloji17,89-2,72

Edip Gayrimenkul3,45-1,153,92
Ege Endüstri1.273,001,47-23,54
Ege Gübre177,201,2623,52
Ege Profil29,820,40-22,02
Ege Seramik13,611,9540,85
Egeplast23,40-0,43-29,73
Ekiz Kimya6,600,00-7,43
Emek Elektrik2,85-1,04-0,19
Eminiş Ambalaj20,320,20-44,84
Emlak Konut GMYO1,871,08-11,57
Enerjisa Enerji10,790,37-6,42
Enka İnşaat10,161,6044,28
Erbosan140,90-2,49247,43
Ereğli Demir Çelik18,58-0,3241,44
Ersu Gıda3,350,00-32,19
Escar Turizm Taşımacılık19,47-1,67

Escort Teknoloji5,890,68-10,35
Esenboğa Elektrik31,944,1767,87
Etiler Gıda5,403,8535,68
Euro Kapital Yat. Ort.6,66-3,6274,37
Euro Trend Yat. Ort.3,59-0,281,46
Euro Yat. Ort.3,673,38-17,37
Euro Yatırım Holding3,233,5313,73
Fade Gıda8,681,8866,87
Fenerbahçe Futbol34,901,2218,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,490,81-15,53
F-M İzmit Piston114,501,78-6,61
Fonet Bilgi Teknolojileri14,10-1,678,21
Ford Otosan171,000,1240,00
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda17,151,36-18,26
Galata Wind Enerji3,811,87

Galatasaray Sportif3,720,54-8,15
Garanti Bankası9,471,07-6,71
Garanti Faktoring8,11-0,25-27,13
Garanti Yat. Ort.2,250,45-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,491,7726,39
Gediz Ambalaj37,40-0,8039,55
Gen İlaç15,47-0,39

Gentaş3,222,22-28,66
Gersan Elektrik5,901,03-3,91
Girişim Elektrik Sanayi22,609,92

Global Men. Değ.6,06-0,160,83
Global Yat. Holding2,300,88-34,53
Good-Year7,701,18-3,37
Göltaş Çimento42,860,094,42
Gözde Girişim5,630,72-29,45
GSD Denizcilik2,848,4016,62
GSD Holding2,014,69-19,92
Gübre Fabrik.53,701,32-37,59
Güler Yat. Holding2,39-1,65-30,98
Halk GMYO2,22-0,45-27,16
Hatay Tekstil16,802,3823,21
Hedef Girişim2,733,418,13
Hektaş8,070,6251,06
HUB Girişim10,370,29-43,02
Hürriyet Gzt.1,440,70-31,43
ICBC Turkey Bank5,170,78-20,46
İdealist Danışmanlık47,520,93253,05
İdealist GMYO2,72-1,4514,62
İhlas Ev Aletleri1,051,94-43,64
İhlas Gayrimenkul0,981,03-21,60
İhlas Gazetecilik1,160,87-52,91
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,841,20-26,32
İndeks Bilgisayar6,240,6534,31
Info Yatırım3,590,56-23,14
İntema40,081,930,45
Inveo Yatırım Holding100,500,55127,27
İpek Doğal Enerji12,491,79-4,51
İskenderun Demir Çelik12,310,0036,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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