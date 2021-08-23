Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,94
|1,86
|-36,18
|Acıpayam Selüloz
|16,40
|0,18
|-3,69
|Adel Kalemcilik
|28,98
|4,24
|-15,35
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|-0,79
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,72
|0,54
|-27,20
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,27
|-0,05
|9,58
|Ak Enerji
|1,65
|1,23
|-25,34
|Akbank
|5,73
|2,50
|-15,21
|Akçansa
|14,86
|0,54
|-7,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|0,53
|-21,77
|Akfen GMYO
|2,17
|0,93
|-16,88
|Akın Tekstil
|34,66
|0,23
|9,13
|Akiş GMYO
|1,81
|1,12
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|39,64
|0,10
|-36,53
|Aksa
|19,18
|-3,18
|38,84
|Aksa Enerji
|13,56
|-1,02
|82,26
|Aksigorta
|7,59
|0,40
|-12,74
|Aksu Enerji
|10,61
|4,02
|40,58
|Alarko Carrıer
|311,00
|5,64
|-14,45
|Alarko GMYO
|20,86
|0,58
|-17,65
|Alarko Holding
|9,09
|0,11
|6,67
|Albaraka Türk
|1,51
|0,67
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,54
|1,03
|-13,89
|Alkim Kağıt
|15,01
|1,08
|15,96
|Alkim Kimya
|15,18
|0,40
|7,76
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,75
|2,94
|-20,09
|Altınyunus Çeşme
|57,25
|9,99
|14,59
|Anadolu Efes
|21,80
|0,55
|2,05
|Anadolu Grubu Holding
|25,14
|1,78
|-3,77
|Anadolu Hayat Emek.
|9,29
|1,20
|15,61
|Anadolu Isuzu
|16,37
|1,30
|-9,06
|Anadolu Sigorta
|6,33
|0,48
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,70
|1,89
|-14,83
|Arçelik
|32,90
|0,37
|15,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,35
|1,04
|10,96
|Arena Bilgisayar
|10,68
|0,09
|-2,04
|Armada Bilgisayar
|53,40
|0,00
|8,80
|Arsan Tekstil
|4,80
|3,00
|18,95
|Arzum Ev Aletleri
|17,95
|-1,75
|-25,72
|Aselsan
|15,69
|2,02
|-14,03
|Ata GMYO
|4,47
|-1,11
|-18,87
|Atakule GMYO
|4,97
|9,96
|112,29
|Atlantis Yatırım Holding
|3,83
|1,32
|-31,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|33,80
|0,36
|Avrasya GMYO
|3,24
|0,93
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|1,06
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|4,84
|0,00
|-19,33
|Aydem Enerji
|7,63
|2,14
|Ayen Enerji
|4,89
|1,45
|-9,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|-1,48
|77,31
|Aygaz
|14,19
|1,00
|0,03
|Bagfaş
|18,02
|1,18
|-9,90
|Bak Ambalaj
|21,44
|-1,20
|8,41
|Balatacılar Balatacılık
|4,79
|0,00
|-41,87
|Bantaş Ambalaj
|3,53
|0,86
|12,90
|Banvit
|66,55
|0,38
|27,98
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,68
|9,98
|Baştaş Başkent Çimento
|10,10
|0,90
|-41,85
|Batı Çimento
|13,30
|1,14
|182,38
|Batısöke Çimento
|2,33
|3,56
|-4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|8,68
|-0,46
|-18,19
|Bera Holding
|9,90
|-0,40
|-51,18
|Berkosan Yalıtım
|9,68
|-1,53
|8,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,11
|-1,93
|51,24
|Beyaz Filo
|8,94
|1,02
|-11,30
|Bilici Yatırım
|18,73
|-1,42
|238,49
|Bim Mağazalar
|72,85
|2,17
|2,18
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,70
|-0,36
|Birko Mensucat
|1,02
|-2,86
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|11,01
|9,99
|Birlik Mensucat
|2,24
|0,45
|-35,26
|Bizim Mağazaları
|12,78
|0,71
|-16,80
|BMS Çelik Hasır
|8,29
|-2,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,87
|1,46
|Borusan Mannesmann
|27,00
|3,13
|-2,88
|Borusan Yat. Paz.
|433,10
|9,09
|-4,66
|Bosch Fren Sistemleri
|862,70
|1,73
|-29,85
|Bossa
|30,70
|0,00
|71,99
|Brisa
|21,98
|0,46
|13,51
|Burçelik
|18,82
|1,84
|-10,47
|Burçelik Vana
|22,00
|1,57
|-55,70
|Bursa Çimento
|3,53
|1,15
|-29,08
|Carrefoursa
|36,66
|-0,11
|-48,94
|Casa Emtia Petrol
|112,00
|-0,44
|5,66
|Ceo Event Medya
|8,37
|-0,48
|30,17
|Coca Cola İçecek
|87,10
|-0,17
|37,15
|Cosmos Yat. Holding
|10,08
|-4,00
|25,06
|Credıtwest Faktorıng
|4,68
|-0,21
|-20,27
|Çan2 Termik
|12,55
|1,21
|Çelebi
|170,20
|2,04
|-6,75
|Çelik Halat
|6,41
|0,31
|-29,54
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|13,51
|0,30
|-14,01
|Çimbeton
|216,50
|2,66
|-26,98
|Çimentaş
|29,00
|1,40
|-19,80
|Çimsa
|25,48
|0,79
|43,15
|Çuhadaroğlu Metal
|7,57
|-0,13
|-0,49
|Dagi Giyim
|3,90
|-4,65
|14,49
|Dagi Yatırım Holding
|14,72
|0,20
|14,11
|Dardanel
|2,52
|4,56
|-52,68
|Datagate Bilgisayar
|12,19
|1,84
|-24,33
|Demısaş Döküm
|7,23
|-0,96
|11,65
|Denge Holding
|1,78
|1,14
|-41,40
|Deniz GMYO
|2,23
|-0,45
|21,06
|Derimod
|10,12
|0,60
|3,90
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|1,19
|-42,06
|Desa Deri
|8,87
|-0,56
|-8,93
|Despec Bilgisayar
|10,03
|0,50
|-23,20
|Deva Holding
|24,38
|-0,65
|1,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,56
|0,17
|7,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,70
|-2,88
|-27,61
|Ditaş Doğan
|15,79
|0,89
|21,41
|DO-CO
|665,40
|1,56
|5,62
|Doğan Burda
|23,26
|-3,16
|3,65
|Doğan Holding
|2,61
|0,38
|-12,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,21
|0,45
|-5,11
|Doğusan
|7,00
|0,29
|59,82
|Doğuş GMYO
|9,16
|4,09
|12,12
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|0,00
|5,00
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|4,45
|1,24
|Duran Doğan Basım
|12,30
|4,77
|17,25
|Dyo Boya
|10,91
|0,93
|-3,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,29
|0,80
|-12,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,54
|0,90
|58,03
|E-Data Teknoloji
|17,89
|-2,72
|Edip Gayrimenkul
|3,45
|-1,15
|3,92
|Ege Endüstri
|1.273,00
|1,47
|-23,54
|Ege Gübre
|177,20
|1,26
|23,52
|Ege Profil
|29,82
|0,40
|-22,02
|Ege Seramik
|13,61
|1,95
|40,85
|Egeplast
|23,40
|-0,43
|-29,73
|Ekiz Kimya
|6,60
|0,00
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,85
|-1,04
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|20,32
|0,20
|-44,84
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,08
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|10,79
|0,37
|-6,42
|Enka İnşaat
|10,16
|1,60
|44,28
|Erbosan
|140,90
|-2,49
|247,43
|Ereğli Demir Çelik
|18,58
|-0,32
|41,44
|Ersu Gıda
|3,35
|0,00
|-32,19
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,47
|-1,67
|Escort Teknoloji
|5,89
|0,68
|-10,35
|Esenboğa Elektrik
|31,94
|4,17
|67,87
|Etiler Gıda
|5,40
|3,85
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,66
|-3,62
|74,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|-0,28
|1,46
|Euro Yat. Ort.
|3,67
|3,38
|-17,37
|Euro Yatırım Holding
|3,23
|3,53
|13,73
|Fade Gıda
|8,68
|1,88
|66,87
|Fenerbahçe Futbol
|34,90
|1,22
|18,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|0,81
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|114,50
|1,78
|-6,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,10
|-1,67
|8,21
|Ford Otosan
|171,00
|0,12
|40,00
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|17,15
|1,36
|-18,26
|Galata Wind Enerji
|3,81
|1,87
|Galatasaray Sportif
|3,72
|0,54
|-8,15
|Garanti Bankası
|9,47
|1,07
|-6,71
|Garanti Faktoring
|8,11
|-0,25
|-27,13
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,45
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,49
|1,77
|26,39
|Gediz Ambalaj
|37,40
|-0,80
|39,55
|Gen İlaç
|15,47
|-0,39
|Gentaş
|3,22
|2,22
|-28,66
|Gersan Elektrik
|5,90
|1,03
|-3,91
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,60
|9,92
|Global Men. Değ.
|6,06
|-0,16
|0,83
|Global Yat. Holding
|2,30
|0,88
|-34,53
|Good-Year
|7,70
|1,18
|-3,37
|Göltaş Çimento
|42,86
|0,09
|4,42
|Gözde Girişim
|5,63
|0,72
|-29,45
|GSD Denizcilik
|2,84
|8,40
|16,62
|GSD Holding
|2,01
|4,69
|-19,92
|Gübre Fabrik.
|53,70
|1,32
|-37,59
|Güler Yat. Holding
|2,39
|-1,65
|-30,98
|Halk GMYO
|2,22
|-0,45
|-27,16
|Hatay Tekstil
|16,80
|2,38
|23,21
|Hedef Girişim
|2,73
|3,41
|8,13
|Hektaş
|8,07
|0,62
|51,06
|HUB Girişim
|10,37
|0,29
|-43,02
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|0,70
|-31,43
|ICBC Turkey Bank
|5,17
|0,78
|-20,46
|İdealist Danışmanlık
|47,52
|0,93
|253,05
|İdealist GMYO
|2,72
|-1,45
|14,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|1,94
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,03
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,16
|0,87
|-52,91
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|1,20
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,24
|0,65
|34,31
|Info Yatırım
|3,59
|0,56
|-23,14
|İntema
|40,08
|1,93
|0,45
|Inveo Yatırım Holding
|100,50
|0,55
|127,27
|İpek Doğal Enerji
|12,49
|1,79
|-4,51
|İskenderun Demir Çelik
|12,31
|0,00
|36,23
(Sürecek)
Kaynak: AA
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