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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.08.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,890,00-36,82
Acıpayam Selüloz17,385,082,07
Adel Kalemcilik27,26-2,29-20,37
Adese Gayrimenkul1,22-1,61-56,43
Afyon Çimento3,730,54-27,01
AGESA Hayat Emeklilik19,851,2212,88
Ak Enerji1,713,64-22,62
Akbank5,730,53-15,21
Akçansa14,80-0,20-8,09
Akdeniz Yatırım Hold.1,952,09-18,86
Akfen GMYO2,210,45-15,35
Akın Tekstil34,02-0,477,12
Akiş GMYO1,831,10-34,46
Akmerkez GMYO39,641,02-35,88
Aksa18,83-1,0036,31
Aksa Enerji14,011,0888,31
Aksigorta7,54-0,40-13,32
Aksu Enerji10,30-1,0636,47
Alarko Carrıer334,003,15-8,12
Alarko GMYO20,90-0,76-17,49
Alarko Holding9,03-0,995,97
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş26,300,15-11,33
Alkim Kağıt15,000,2715,89
Alkim Kimya15,170,207,69
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,710,00-21,92
Altınyunus Çeşme62,959,9626,00
Anadolu Efes22,161,193,74
Anadolu Grubu Holding24,94-0,87-4,53
Anadolu Hayat Emek.9,20-0,4314,49
Anadolu Isuzu16,24-0,25-9,78
Anadolu Sigorta6,380,00-11,64
Anel Elektrik2,68-0,74-15,46
Arçelik32,72-0,0614,97
ARD Bilişim Teknolojileri51,70-2,187,53
Arena Bilgisayar10,40-0,57-4,61
Armada Bilgisayar53,350,288,70
Arsan Tekstil4,791,2718,70
Arzum Ev Aletleri17,49-1,85-27,62
Aselsan15,650,13-14,25
Ata GMYO4,650,43-15,61
Atakule GMYO5,041,41115,28
Atlantis Yatırım Holding3,850,52-30,76
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar39,145,67

Avrasya GMYO3,230,3123,31
Avrasya Petrol ve Tur.2,850,35-10,94
Avrupa Yatırım Holding5,062,85-15,67
Aydem Enerji7,620,26

Ayen Enerji4,840,00-10,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,60-0,7673,76
Aygaz14,241,060,38
Bagfaş19,400,00-3,00
Bak Ambalaj21,46-0,928,51
Balatacılar Balatacılık4,812,34-41,63
Bantaş Ambalaj3,490,2911,62
Banvit65,80-0,6826,54
Başkent Doğalgaz GMYO24,60-0,32

Baştaş Başkent Çimento10,08-0,10-41,97
Batı Çimento13,12-2,09178,56
Batısöke Çimento2,32-0,43-4,92
Bayrak Taban Sanayi8,57-0,46-19,23
Bera Holding9,73-1,12-52,02
Berkosan Yalıtım9,59-0,837,51
Beşiktaş Futbol Yat.6,00-1,4848,51
Beyaz Filo8,920,11-11,50
Bilici Yatırım18,57-0,16235,60
Bim Mağazalar72,950,762,32
Biotrend Çevre ve Enerji27,18-0,59

Birko Mensucat1,033,00-7,21
Birleşim Mühendislik11,746,63

Birlik Mensucat2,14-2,73-38,15
Bizim Mağazaları12,680,16-17,45
BMS Çelik Hasır8,190,37

Boğaziçi Beton Sanayi4,74-1,66

Borusan Mannesmann26,82-1,32-3,53
Borusan Yat. Paz.452,603,64-0,37
Bosch Fren Sistemleri866,900,92-29,50
Bossa30,400,0770,31
Brisa21,700,0012,07
Burçelik18,790,37-10,61
Burçelik Vana21,62-0,64-56,46
Bursa Çimento3,50-0,28-29,69
Carrefoursa36,700,00-48,89
Casa Emtia Petrol107,700,001,60
Ceo Event Medya8,20-1,2027,53
Coca Cola İçecek87,001,1636,99
Cosmos Yat. Holding10,200,9926,55
Credıtwest Faktorıng4,61-0,43-21,47
Çan2 Termik12,791,35

Çelebi187,109,992,51
Çelik Halat6,45-0,46-29,10
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş13,590,67-13,50
Çimbeton227,003,75-23,44
Çimentaş28,20-0,42-22,01
Çimsa25,22-0,7141,69
Çuhadaroğlu Metal7,49-0,40-1,54
Dagi Giyim3,48-7,692,16
Dagi Yatırım Holding14,15-3,089,69
Dardanel2,753,77-48,36
Datagate Bilgisayar12,510,89-22,35
Demısaş Döküm7,21-1,2311,34
Denge Holding1,70-5,56-44,03
Deniz GMYO2,27-0,4423,23
Derimod10,03-0,202,98
Derlüks Yatırım Holding5,260,19-40,36
Desa Deri8,78-0,34-9,86
Despec Bilgisayar9,96-0,80-23,74
Deva Holding23,980,50-0,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,231,6613,50
Diriteks Diriliş Tekstil2,960,00-20,64
Ditaş Doğan15,820,8321,64
DO-CO697,105,0210,65
Doğan Burda24,760,7310,34
Doğan Holding2,620,77-12,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,20-0,45-5,54
Doğusan6,77-2,8754,57
Doğuş GMYO9,29-2,0013,71
Doğuş Otomotiv26,32-2,451,53
Döktaş Dökümcülük30,48-1,68-0,46
Duran Doğan Basım11,97-1,0714,11
Dyo Boya10,80-0,28-3,98
Eczacıbaşı İlaç6,250,32-13,22
Eczacıbaşı Yatırım43,000,7559,74
E-Data Teknoloji17,78-3,32

Edip Gayrimenkul3,41-2,012,71
Ege Endüstri1.273,50-0,52-23,51
Ege Gübre177,900,2824,01
Ege Profil29,62-0,80-22,54
Ege Seramik13,51-0,3739,82
Egeplast23,00-0,43-30,93
Ekiz Kimya6,732,91-5,61
Emek Elektrik2,76-1,08-3,34
Eminiş Ambalaj20,000,30-45,71
Emlak Konut GMYO1,870,54-11,57
Enerjisa Enerji10,890,83-5,55
Enka İnşaat10,412,6647,83
Erbosan135,80-2,37234,85
Ereğli Demir Çelik18,700,3242,35
Ersu Gıda3,350,00-32,19
Escar Turizm Taşımacılık19,83-1,93

Escort Teknoloji5,932,77-9,74
Esenboğa Elektrik32,42-0,9270,40
Etiler Gıda5,530,5538,94
Euro Kapital Yat. Ort.6,04-2,8958,14
Euro Trend Yat. Ort.3,631,972,59
Euro Yat. Ort.3,83-1,79-13,77
Euro Yatırım Holding3,150,3210,92
Fade Gıda8,58-0,1264,95
Fenerbahçe Futbol34,38-1,0416,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,562,81-13,16
F-M İzmit Piston116,700,60-4,81
Fonet Bilgi Teknolojileri14,522,1811,44
Ford Otosan170,200,1839,35
Formet Metal ve Cam1,23-0,81-49,86
Frigo Pak Gıda17,12-0,75-18,40
Galata Wind Enerji3,81-0,52

Galatasaray Sportif3,68-0,54-9,14
Garanti Bankası9,52-0,31-6,22
Garanti Faktoring8,12-1,10-27,04
Garanti Yat. Ort.2,260,44-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,36-0,5424,20
Gediz Ambalaj37,92-0,6341,49
Gen İlaç15,684,26

Gentaş3,231,57-28,43
Gersan Elektrik5,950,34-3,09
Girişim Elektrik Sanayi24,8610,00

Global Men. Değ.6,06-0,660,83
Global Yat. Holding2,310,43-34,25
Good-Year7,60-0,26-4,62
Göltaş Çimento42,20-0,242,82
Gözde Girişim5,660,89-29,07
GSD Denizcilik3,014,5123,61
GSD Holding2,05-1,44-18,33
Gübre Fabrik.53,850,19-37,42
Güler Yat. Holding2,370,00-31,56
Halk GMYO2,19-1,35-28,15
Hatay Tekstil17,382,7227,46
Hedef Girişim2,71-1,457,34
Hektaş8,523,4059,48
HUB Girişim10,460,29-42,53
Hürriyet Gzt.1,504,17-28,57
ICBC Turkey Bank5,12-0,58-21,23
İdealist Danışmanlık45,94-1,92241,31
İdealist GMYO3,102,3130,63
İhlas Ev Aletleri1,050,00-43,64
İhlas Gayrimenkul0,981,03-21,60
İhlas Gazetecilik1,231,65-50,07
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,851,19-25,44
İndeks Bilgisayar6,300,8035,60
Info Yatırım3,711,64-20,57
İntema41,603,594,26
Inveo Yatırım Holding100,50-0,69127,27
İpek Doğal Enerji12,480,16-4,59
İskenderun Demir Çelik12,32-0,0836,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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