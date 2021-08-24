Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,89
|0,00
|-36,82
|Acıpayam Selüloz
|17,38
|5,08
|2,07
|Adel Kalemcilik
|27,26
|-2,29
|-20,37
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-1,61
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,73
|0,54
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,85
|1,22
|12,88
|Ak Enerji
|1,71
|3,64
|-22,62
|Akbank
|5,73
|0,53
|-15,21
|Akçansa
|14,80
|-0,20
|-8,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|2,09
|-18,86
|Akfen GMYO
|2,21
|0,45
|-15,35
|Akın Tekstil
|34,02
|-0,47
|7,12
|Akiş GMYO
|1,83
|1,10
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|39,64
|1,02
|-35,88
|Aksa
|18,83
|-1,00
|36,31
|Aksa Enerji
|14,01
|1,08
|88,31
|Aksigorta
|7,54
|-0,40
|-13,32
|Aksu Enerji
|10,30
|-1,06
|36,47
|Alarko Carrıer
|334,00
|3,15
|-8,12
|Alarko GMYO
|20,90
|-0,76
|-17,49
|Alarko Holding
|9,03
|-0,99
|5,97
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,30
|0,15
|-11,33
|Alkim Kağıt
|15,00
|0,27
|15,89
|Alkim Kimya
|15,17
|0,20
|7,69
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,71
|0,00
|-21,92
|Altınyunus Çeşme
|62,95
|9,96
|26,00
|Anadolu Efes
|22,16
|1,19
|3,74
|Anadolu Grubu Holding
|24,94
|-0,87
|-4,53
|Anadolu Hayat Emek.
|9,20
|-0,43
|14,49
|Anadolu Isuzu
|16,24
|-0,25
|-9,78
|Anadolu Sigorta
|6,38
|0,00
|-11,64
|Anel Elektrik
|2,68
|-0,74
|-15,46
|Arçelik
|32,72
|-0,06
|14,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,70
|-2,18
|7,53
|Arena Bilgisayar
|10,40
|-0,57
|-4,61
|Armada Bilgisayar
|53,35
|0,28
|8,70
|Arsan Tekstil
|4,79
|1,27
|18,70
|Arzum Ev Aletleri
|17,49
|-1,85
|-27,62
|Aselsan
|15,65
|0,13
|-14,25
|Ata GMYO
|4,65
|0,43
|-15,61
|Atakule GMYO
|5,04
|1,41
|115,28
|Atlantis Yatırım Holding
|3,85
|0,52
|-30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|39,14
|5,67
|Avrasya GMYO
|3,23
|0,31
|23,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|0,35
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,06
|2,85
|-15,67
|Aydem Enerji
|7,62
|0,26
|Ayen Enerji
|4,84
|0,00
|-10,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,60
|-0,76
|73,76
|Aygaz
|14,24
|1,06
|0,38
|Bagfaş
|19,40
|0,00
|-3,00
|Bak Ambalaj
|21,46
|-0,92
|8,51
|Balatacılar Balatacılık
|4,81
|2,34
|-41,63
|Bantaş Ambalaj
|3,49
|0,29
|11,62
|Banvit
|65,80
|-0,68
|26,54
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,60
|-0,32
|Baştaş Başkent Çimento
|10,08
|-0,10
|-41,97
|Batı Çimento
|13,12
|-2,09
|178,56
|Batısöke Çimento
|2,32
|-0,43
|-4,92
|Bayrak Taban Sanayi
|8,57
|-0,46
|-19,23
|Bera Holding
|9,73
|-1,12
|-52,02
|Berkosan Yalıtım
|9,59
|-0,83
|7,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,00
|-1,48
|48,51
|Beyaz Filo
|8,92
|0,11
|-11,50
|Bilici Yatırım
|18,57
|-0,16
|235,60
|Bim Mağazalar
|72,95
|0,76
|2,32
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,18
|-0,59
|Birko Mensucat
|1,03
|3,00
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|11,74
|6,63
|Birlik Mensucat
|2,14
|-2,73
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,68
|0,16
|-17,45
|BMS Çelik Hasır
|8,19
|0,37
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,74
|-1,66
|Borusan Mannesmann
|26,82
|-1,32
|-3,53
|Borusan Yat. Paz.
|452,60
|3,64
|-0,37
|Bosch Fren Sistemleri
|866,90
|0,92
|-29,50
|Bossa
|30,40
|0,07
|70,31
|Brisa
|21,70
|0,00
|12,07
|Burçelik
|18,79
|0,37
|-10,61
|Burçelik Vana
|21,62
|-0,64
|-56,46
|Bursa Çimento
|3,50
|-0,28
|-29,69
|Carrefoursa
|36,70
|0,00
|-48,89
|Casa Emtia Petrol
|107,70
|0,00
|1,60
|Ceo Event Medya
|8,20
|-1,20
|27,53
|Coca Cola İçecek
|87,00
|1,16
|36,99
|Cosmos Yat. Holding
|10,20
|0,99
|26,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,61
|-0,43
|-21,47
|Çan2 Termik
|12,79
|1,35
|Çelebi
|187,10
|9,99
|2,51
|Çelik Halat
|6,45
|-0,46
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|13,59
|0,67
|-13,50
|Çimbeton
|227,00
|3,75
|-23,44
|Çimentaş
|28,20
|-0,42
|-22,01
|Çimsa
|25,22
|-0,71
|41,69
|Çuhadaroğlu Metal
|7,49
|-0,40
|-1,54
|Dagi Giyim
|3,48
|-7,69
|2,16
|Dagi Yatırım Holding
|14,15
|-3,08
|9,69
|Dardanel
|2,75
|3,77
|-48,36
|Datagate Bilgisayar
|12,51
|0,89
|-22,35
|Demısaş Döküm
|7,21
|-1,23
|11,34
|Denge Holding
|1,70
|-5,56
|-44,03
|Deniz GMYO
|2,27
|-0,44
|23,23
|Derimod
|10,03
|-0,20
|2,98
|Derlüks Yatırım Holding
|5,26
|0,19
|-40,36
|Desa Deri
|8,78
|-0,34
|-9,86
|Despec Bilgisayar
|9,96
|-0,80
|-23,74
|Deva Holding
|23,98
|0,50
|-0,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,23
|1,66
|13,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,96
|0,00
|-20,64
|Ditaş Doğan
|15,82
|0,83
|21,64
|DO-CO
|697,10
|5,02
|10,65
|Doğan Burda
|24,76
|0,73
|10,34
|Doğan Holding
|2,62
|0,77
|-12,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|-0,45
|-5,54
|Doğusan
|6,77
|-2,87
|54,57
|Doğuş GMYO
|9,29
|-2,00
|13,71
|Doğuş Otomotiv
|26,32
|-2,45
|1,53
|Döktaş Dökümcülük
|30,48
|-1,68
|-0,46
|Duran Doğan Basım
|11,97
|-1,07
|14,11
|Dyo Boya
|10,80
|-0,28
|-3,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,25
|0,32
|-13,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,00
|0,75
|59,74
|E-Data Teknoloji
|17,78
|-3,32
|Edip Gayrimenkul
|3,41
|-2,01
|2,71
|Ege Endüstri
|1.273,50
|-0,52
|-23,51
|Ege Gübre
|177,90
|0,28
|24,01
|Ege Profil
|29,62
|-0,80
|-22,54
|Ege Seramik
|13,51
|-0,37
|39,82
|Egeplast
|23,00
|-0,43
|-30,93
|Ekiz Kimya
|6,73
|2,91
|-5,61
|Emek Elektrik
|2,76
|-1,08
|-3,34
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|0,30
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|0,54
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|10,89
|0,83
|-5,55
|Enka İnşaat
|10,41
|2,66
|47,83
|Erbosan
|135,80
|-2,37
|234,85
|Ereğli Demir Çelik
|18,70
|0,32
|42,35
|Ersu Gıda
|3,35
|0,00
|-32,19
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,83
|-1,93
|Escort Teknoloji
|5,93
|2,77
|-9,74
|Esenboğa Elektrik
|32,42
|-0,92
|70,40
|Etiler Gıda
|5,53
|0,55
|38,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,04
|-2,89
|58,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|1,97
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|3,83
|-1,79
|-13,77
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|0,32
|10,92
|Fade Gıda
|8,58
|-0,12
|64,95
|Fenerbahçe Futbol
|34,38
|-1,04
|16,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,56
|2,81
|-13,16
|F-M İzmit Piston
|116,70
|0,60
|-4,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,52
|2,18
|11,44
|Ford Otosan
|170,20
|0,18
|39,35
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-0,81
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,12
|-0,75
|-18,40
|Galata Wind Enerji
|3,81
|-0,52
|Galatasaray Sportif
|3,68
|-0,54
|-9,14
|Garanti Bankası
|9,52
|-0,31
|-6,22
|Garanti Faktoring
|8,12
|-1,10
|-27,04
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|0,44
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,36
|-0,54
|24,20
|Gediz Ambalaj
|37,92
|-0,63
|41,49
|Gen İlaç
|15,68
|4,26
|Gentaş
|3,23
|1,57
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,95
|0,34
|-3,09
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,86
|10,00
|Global Men. Değ.
|6,06
|-0,66
|0,83
|Global Yat. Holding
|2,31
|0,43
|-34,25
|Good-Year
|7,60
|-0,26
|-4,62
|Göltaş Çimento
|42,20
|-0,24
|2,82
|Gözde Girişim
|5,66
|0,89
|-29,07
|GSD Denizcilik
|3,01
|4,51
|23,61
|GSD Holding
|2,05
|-1,44
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|53,85
|0,19
|-37,42
|Güler Yat. Holding
|2,37
|0,00
|-31,56
|Halk GMYO
|2,19
|-1,35
|-28,15
|Hatay Tekstil
|17,38
|2,72
|27,46
|Hedef Girişim
|2,71
|-1,45
|7,34
|Hektaş
|8,52
|3,40
|59,48
|HUB Girişim
|10,46
|0,29
|-42,53
|Hürriyet Gzt.
|1,50
|4,17
|-28,57
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|-0,58
|-21,23
|İdealist Danışmanlık
|45,94
|-1,92
|241,31
|İdealist GMYO
|3,10
|2,31
|30,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|0,00
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,03
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,23
|1,65
|-50,07
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|1,19
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|0,80
|35,60
|Info Yatırım
|3,71
|1,64
|-20,57
|İntema
|41,60
|3,59
|4,26
|Inveo Yatırım Holding
|100,50
|-0,69
|127,27
|İpek Doğal Enerji
|12,48
|0,16
|-4,59
|İskenderun Demir Çelik
|12,32
|-0,08
|36,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
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