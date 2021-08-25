Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,82
|-0,82
|-37,73
|Acıpayam Selüloz
|16,88
|-1,86
|-0,87
|Adel Kalemcilik
|27,80
|1,98
|-18,80
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|-0,82
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,70
|-0,27
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,92
|-0,40
|13,28
|Ak Enerji
|1,73
|-2,26
|-21,72
|Akbank
|5,70
|-0,18
|-15,66
|Akçansa
|15,10
|1,62
|-6,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,06
|-22,19
|Akfen GMYO
|2,23
|-0,45
|-14,59
|Akın Tekstil
|33,74
|-1,29
|6,23
|Akiş GMYO
|1,80
|-1,64
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|39,24
|-1,11
|-36,53
|Aksa
|18,96
|1,17
|37,25
|Aksa Enerji
|13,87
|0,00
|86,42
|Aksigorta
|7,53
|-0,66
|-13,43
|Aksu Enerji
|10,21
|0,10
|35,28
|Alarko Carrıer
|316,70
|-1,46
|-12,88
|Alarko GMYO
|20,64
|-0,77
|-18,52
|Alarko Holding
|8,78
|-0,90
|3,03
|Albaraka Türk
|1,48
|-1,33
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,50
|-1,16
|-14,03
|Alkim Kağıt
|14,74
|-1,07
|13,88
|Alkim Kimya
|14,84
|-0,93
|5,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,79
|1,70
|-18,26
|Altınyunus Çeşme
|64,00
|1,67
|28,10
|Anadolu Efes
|21,90
|-0,45
|2,52
|Anadolu Grubu Holding
|24,66
|-0,08
|-5,61
|Anadolu Hayat Emek.
|9,17
|-0,43
|14,12
|Anadolu Isuzu
|16,01
|-0,74
|-11,06
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,00
|-11,50
|Anel Elektrik
|2,65
|-1,12
|-16,40
|Arçelik
|32,20
|-1,59
|13,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,05
|-0,68
|6,18
|Arena Bilgisayar
|10,22
|-0,78
|-6,26
|Armada Bilgisayar
|53,00
|-0,28
|7,99
|Arsan Tekstil
|4,90
|-1,41
|21,43
|Arzum Ev Aletleri
|18,86
|8,77
|-21,95
|Aselsan
|15,73
|0,45
|-13,81
|Ata GMYO
|4,66
|-0,21
|-15,43
|Atakule GMYO
|4,10
|-9,89
|75,13
|Atlantis Yatırım Holding
|3,99
|2,31
|-28,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-0,66
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|37,16
|-2,42
|Avrasya GMYO
|3,22
|0,94
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|0,35
|-10,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,05
|0,80
|-15,83
|Aydem Enerji
|7,31
|-1,88
|Ayen Enerji
|4,73
|-0,84
|-12,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,35
|-2,65
|62,68
|Aygaz
|14,38
|0,14
|1,36
|Bagfaş
|19,41
|0,05
|-2,95
|Bak Ambalaj
|20,94
|-0,76
|5,88
|Balatacılar Balatacılık
|5,68
|9,86
|-31,07
|Bantaş Ambalaj
|3,54
|0,57
|13,22
|Banvit
|66,70
|0,60
|28,27
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,50
|-0,81
|Baştaş Başkent Çimento
|10,05
|-0,20
|-42,14
|Batı Çimento
|12,48
|-2,65
|164,97
|Batısöke Çimento
|2,42
|4,76
|-0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|8,16
|-2,04
|-23,09
|Bera Holding
|9,62
|-0,62
|-52,56
|Berkosan Yalıtım
|9,84
|-1,99
|10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,97
|-0,17
|47,77
|Beyaz Filo
|8,89
|-1,88
|-11,80
|Bilici Yatırım
|18,45
|-1,02
|233,43
|Bim Mağazalar
|72,95
|-0,61
|2,32
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,40
|0,88
|Birko Mensucat
|1,01
|0,00
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|13,10
|8,18
|Birlik Mensucat
|2,14
|0,00
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,49
|-0,87
|-18,68
|BMS Çelik Hasır
|8,00
|-1,84
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,62
|-1,28
|Borusan Mannesmann
|26,34
|-0,90
|-5,25
|Borusan Yat. Paz.
|446,70
|-0,27
|-1,67
|Bosch Fren Sistemleri
|867,00
|-1,25
|-29,50
|Bossa
|30,14
|-0,66
|68,85
|Brisa
|21,90
|1,01
|13,10
|Burçelik
|18,62
|-0,90
|-11,42
|Burçelik Vana
|21,44
|-1,20
|-56,83
|Bursa Çimento
|3,46
|-0,57
|-30,49
|Carrefoursa
|36,62
|-0,65
|-49,00
|Casa Emtia Petrol
|107,70
|0,09
|1,60
|Ceo Event Medya
|8,10
|-0,86
|25,97
|Coca Cola İçecek
|86,85
|-0,06
|36,75
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|-0,99
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|4,61
|-0,65
|-21,47
|Çan2 Termik
|12,74
|-0,08
|Çelebi
|191,40
|2,30
|4,86
|Çelik Halat
|6,38
|-0,47
|-29,87
|Çemaş Döküm
|1,20
|-1,64
|-29,52
|Çemtaş
|13,38
|-1,18
|-14,84
|Çimbeton
|217,50
|-1,94
|-26,64
|Çimentaş
|28,00
|0,00
|-22,57
|Çimsa
|25,14
|-0,55
|41,24
|Çuhadaroğlu Metal
|7,52
|0,00
|-1,15
|Dagi Giyim
|3,41
|-5,28
|0,11
|Dagi Yatırım Holding
|13,92
|-1,69
|7,91
|Dardanel
|2,91
|8,18
|-45,35
|Datagate Bilgisayar
|12,96
|-0,31
|-19,55
|Demısaş Döküm
|7,20
|-1,37
|11,19
|Denge Holding
|1,80
|7,14
|-40,74
|Deniz GMYO
|2,24
|-1,32
|21,60
|Derimod
|9,77
|-2,79
|0,31
|Derlüks Yatırım Holding
|5,22
|-2,61
|-40,82
|Desa Deri
|8,62
|-1,37
|-11,50
|Despec Bilgisayar
|9,80
|-2,20
|-24,96
|Deva Holding
|23,62
|-0,76
|-1,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,79
|-2,88
|9,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,03
|-1,94
|-18,77
|Ditaş Doğan
|15,19
|-2,13
|16,79
|DO-CO
|681,80
|0,29
|8,22
|Doğan Burda
|25,28
|1,53
|12,66
|Doğan Holding
|2,58
|-0,77
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|-0,46
|-6,82
|Doğusan
|6,79
|0,44
|55,02
|Doğuş GMYO
|9,27
|0,32
|13,46
|Doğuş Otomotiv
|25,98
|-1,44
|0,22
|Döktaş Dökümcülük
|30,08
|0,27
|-1,76
|Duran Doğan Basım
|11,87
|-0,08
|13,16
|Dyo Boya
|10,74
|-0,19
|-4,51
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|-0,16
|-13,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,40
|-0,75
|57,51
|E-Data Teknoloji
|16,87
|1,50
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|-2,33
|0,90
|Ege Endüstri
|1.231,00
|-1,69
|-26,06
|Ege Gübre
|175,30
|-0,62
|22,20
|Ege Profil
|29,08
|-1,09
|-23,95
|Ege Seramik
|13,57
|0,59
|40,44
|Egeplast
|23,00
|0,17
|-30,93
|Ekiz Kimya
|6,40
|1,59
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,85
|2,15
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|-4,76
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-1,60
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,93
|0,18
|-5,21
|Enka İnşaat
|10,33
|-1,62
|46,70
|Erbosan
|142,40
|4,25
|251,13
|Ereğli Demir Çelik
|18,73
|0,54
|42,58
|Ersu Gıda
|3,33
|-0,30
|-32,59
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,86
|1,43
|Escort Teknoloji
|5,98
|0,67
|-8,98
|Esenboğa Elektrik
|33,48
|2,51
|75,97
|Etiler Gıda
|5,52
|0,00
|38,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,96
|-0,83
|56,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|-0,28
|0,90
|Euro Yat. Ort.
|3,69
|-5,14
|-16,92
|Euro Yatırım Holding
|3,11
|-1,58
|9,51
|Fade Gıda
|8,50
|-0,35
|63,41
|Fenerbahçe Futbol
|34,42
|0,70
|16,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,51
|-1,95
|-14,86
|F-M İzmit Piston
|117,30
|-2,74
|-4,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,91
|-0,71
|6,75
|Ford Otosan
|168,30
|-0,71
|37,79
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|-0,81
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|17,10
|-0,81
|-18,49
|Galata Wind Enerji
|3,76
|-0,79
|Galatasaray Sportif
|3,71
|1,37
|-8,40
|Garanti Bankası
|9,58
|0,31
|-5,62
|Garanti Faktoring
|8,06
|0,75
|-27,58
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|-0,89
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,37
|-0,14
|24,36
|Gediz Ambalaj
|37,08
|-1,90
|38,36
|Gen İlaç
|15,46
|-2,71
|Gentaş
|3,14
|-1,26
|-30,43
|Gersan Elektrik
|5,82
|-2,02
|-5,21
|Girişim Elektrik Sanayi
|27,34
|9,98
|Global Men. Değ.
|5,94
|-1,33
|-1,16
|Global Yat. Holding
|2,28
|-1,30
|-35,10
|Good-Year
|7,54
|0,00
|-5,37
|Göltaş Çimento
|41,40
|-0,77
|0,87
|Gözde Girişim
|5,72
|1,42
|-28,32
|GSD Denizcilik
|2,80
|3,70
|14,98
|GSD Holding
|2,14
|2,39
|-14,74
|Gübre Fabrik.
|52,10
|-1,88
|-39,45
|Güler Yat. Holding
|2,38
|0,42
|-31,27
|Halk GMYO
|2,21
|0,45
|-27,49
|Hatay Tekstil
|17,90
|-2,19
|31,28
|Hedef Girişim
|2,65
|-1,12
|4,96
|Hektaş
|8,30
|-2,47
|55,36
|HUB Girişim
|10,20
|-5,38
|-43,96
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|-0,67
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|0,00
|-21,23
|İdealist Danışmanlık
|42,78
|-2,77
|217,83
|İdealist GMYO
|2,83
|-4,07
|19,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,00
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|-1,03
|-23,20
|İhlas Gazetecilik
|1,19
|-0,83
|-51,69
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|0,00
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,15
|-1,76
|32,37
|Info Yatırım
|3,60
|-2,17
|-22,92
|İntema
|38,68
|-3,44
|-3,06
|Inveo Yatırım Holding
|99,10
|-0,85
|124,11
|İpek Doğal Enerji
|12,16
|-1,30
|-7,03
|İskenderun Demir Çelik
|12,38
|0,32
|37,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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