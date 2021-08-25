Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,82 -0,82 -37,73 Acıpayam Selüloz 16,88 -1,86 -0,87 Adel Kalemcilik 27,80 1,98 -18,80 Adese Gayrimenkul 1,21 -0,82 -56,79 Afyon Çimento 3,70 -0,27 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 19,92 -0,40 13,28 Ak Enerji 1,73 -2,26 -21,72 Akbank 5,70 -0,18 -15,66 Akçansa 15,10 1,62 -6,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,06 -22,19 Akfen GMYO 2,23 -0,45 -14,59 Akın Tekstil 33,74 -1,29 6,23 Akiş GMYO 1,80 -1,64 -35,54 Akmerkez GMYO 39,24 -1,11 -36,53 Aksa 18,96 1,17 37,25 Aksa Enerji 13,87 0,00 86,42 Aksigorta 7,53 -0,66 -13,43 Aksu Enerji 10,21 0,10 35,28 Alarko Carrıer 316,70 -1,46 -12,88 Alarko GMYO 20,64 -0,77 -18,52 Alarko Holding 8,78 -0,90 3,03 Albaraka Türk 1,48 -1,33 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 25,50 -1,16 -14,03 Alkim Kağıt 14,74 -1,07 13,88 Alkim Kimya 14,84 -0,93 5,35 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,79 1,70 -18,26 Altınyunus Çeşme 64,00 1,67 28,10 Anadolu Efes 21,90 -0,45 2,52 Anadolu Grubu Holding 24,66 -0,08 -5,61 Anadolu Hayat Emek. 9,17 -0,43 14,12 Anadolu Isuzu 16,01 -0,74 -11,06 Anadolu Sigorta 6,39 0,00 -11,50 Anel Elektrik 2,65 -1,12 -16,40 Arçelik 32,20 -1,59 13,15 ARD Bilişim Teknolojileri 51,05 -0,68 6,18 Arena Bilgisayar 10,22 -0,78 -6,26 Armada Bilgisayar 53,00 -0,28 7,99 Arsan Tekstil 4,90 -1,41 21,43 Arzum Ev Aletleri 18,86 8,77 -21,95 Aselsan 15,73 0,45 -13,81 Ata GMYO 4,66 -0,21 -15,43 Atakule GMYO 4,10 -9,89 75,13 Atlantis Yatırım Holding 3,99 2,31 -28,24 Atlas Yat. Ort. 1,50 -0,66 -14,29 ATP Bilgisayar 37,16 -2,42 Avrasya GMYO 3,22 0,94 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 0,35 -10,63 Avrupa Yatırım Holding 5,05 0,80 -15,83 Aydem Enerji 7,31 -1,88 Ayen Enerji 4,73 -0,84 -12,57 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,35 -2,65 62,68 Aygaz 14,38 0,14 1,36 Bagfaş 19,41 0,05 -2,95 Bak Ambalaj 20,94 -0,76 5,88 Balatacılar Balatacılık 5,68 9,86 -31,07 Bantaş Ambalaj 3,54 0,57 13,22 Banvit 66,70 0,60 28,27 Başkent Doğalgaz GMYO 24,50 -0,81 Baştaş Başkent Çimento 10,05 -0,20 -42,14 Batı Çimento 12,48 -2,65 164,97 Batısöke Çimento 2,42 4,76 -0,82 Bayrak Taban Sanayi 8,16 -2,04 -23,09 Bera Holding 9,62 -0,62 -52,56 Berkosan Yalıtım 9,84 -1,99 10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 5,97 -0,17 47,77 Beyaz Filo 8,89 -1,88 -11,80 Bilici Yatırım 18,45 -1,02 233,43 Bim Mağazalar 72,95 -0,61 2,32 Biotrend Çevre ve Enerji 27,40 0,88 Birko Mensucat 1,01 0,00 -9,01 Birleşim Mühendislik 13,10 8,18 Birlik Mensucat 2,14 0,00 -38,15 Bizim Mağazaları 12,49 -0,87 -18,68 BMS Çelik Hasır 8,00 -1,84 Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 -1,28 Borusan Mannesmann 26,34 -0,90 -5,25 Borusan Yat. Paz. 446,70 -0,27 -1,67 Bosch Fren Sistemleri 867,00 -1,25 -29,50 Bossa 30,14 -0,66 68,85 Brisa 21,90 1,01 13,10 Burçelik 18,62 -0,90 -11,42 Burçelik Vana 21,44 -1,20 -56,83 Bursa Çimento 3,46 -0,57 -30,49 Carrefoursa 36,62 -0,65 -49,00 Casa Emtia Petrol 107,70 0,09 1,60 Ceo Event Medya 8,10 -0,86 25,97 Coca Cola İçecek 86,85 -0,06 36,75 Cosmos Yat. Holding 10,00 -0,99 24,07 Credıtwest Faktorıng 4,61 -0,65 -21,47 Çan2 Termik 12,74 -0,08 Çelebi 191,40 2,30 4,86 Çelik Halat 6,38 -0,47 -29,87 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -29,52 Çemtaş 13,38 -1,18 -14,84 Çimbeton 217,50 -1,94 -26,64 Çimentaş 28,00 0,00 -22,57 Çimsa 25,14 -0,55 41,24 Çuhadaroğlu Metal 7,52 0,00 -1,15 Dagi Giyim 3,41 -5,28 0,11 Dagi Yatırım Holding 13,92 -1,69 7,91 Dardanel 2,91 8,18 -45,35 Datagate Bilgisayar 12,96 -0,31 -19,55 Demısaş Döküm 7,20 -1,37 11,19 Denge Holding 1,80 7,14 -40,74 Deniz GMYO 2,24 -1,32 21,60 Derimod 9,77 -2,79 0,31 Derlüks Yatırım Holding 5,22 -2,61 -40,82 Desa Deri 8,62 -1,37 -11,50 Despec Bilgisayar 9,80 -2,20 -24,96 Deva Holding 23,62 -0,76 -1,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,79 -2,88 9,42 Diriteks Diriliş Tekstil 3,03 -1,94 -18,77 Ditaş Doğan 15,19 -2,13 16,79 DO-CO 681,80 0,29 8,22 Doğan Burda 25,28 1,53 12,66 Doğan Holding 2,58 -0,77 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 -0,46 -6,82 Doğusan 6,79 0,44 55,02 Doğuş GMYO 9,27 0,32 13,46 Doğuş Otomotiv 25,98 -1,44 0,22 Döktaş Dökümcülük 30,08 0,27 -1,76 Duran Doğan Basım 11,87 -0,08 13,16 Dyo Boya 10,74 -0,19 -4,51 Eczacıbaşı İlaç 6,22 -0,16 -13,63 Eczacıbaşı Yatırım 42,40 -0,75 57,51 E-Data Teknoloji 16,87 1,50 Edip Gayrimenkul 3,35 -2,33 0,90 Ege Endüstri 1.231,00 -1,69 -26,06 Ege Gübre 175,30 -0,62 22,20 Ege Profil 29,08 -1,09 -23,95 Ege Seramik 13,57 0,59 40,44 Egeplast 23,00 0,17 -30,93 Ekiz Kimya 6,40 1,59 -10,24 Emek Elektrik 2,85 2,15 -0,19 Eminiş Ambalaj 20,00 -4,76 -45,71 Emlak Konut GMYO 1,84 -1,60 -12,99 Enerjisa Enerji 10,93 0,18 -5,21 Enka İnşaat 10,33 -1,62 46,70 Erbosan 142,40 4,25 251,13 Ereğli Demir Çelik 18,73 0,54 42,58 Ersu Gıda 3,33 -0,30 -32,59 Escar Turizm Taşımacılık 19,86 1,43 Escort Teknoloji 5,98 0,67 -8,98 Esenboğa Elektrik 33,48 2,51 75,97 Etiler Gıda 5,52 0,00 38,69 Euro Kapital Yat. Ort. 5,96 -0,83 56,04 Euro Trend Yat. Ort. 3,57 -0,28 0,90 Euro Yat. Ort. 3,69 -5,14 -16,92 Euro Yatırım Holding 3,11 -1,58 9,51 Fade Gıda 8,50 -0,35 63,41 Fenerbahçe Futbol 34,42 0,70 16,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,51 -1,95 -14,86 F-M İzmit Piston 117,30 -2,74 -4,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,91 -0,71 6,75 Ford Otosan 168,30 -0,71 37,79 Formet Metal ve Cam 1,22 -0,81 -50,27 Frigo Pak Gıda 17,10 -0,81 -18,49 Galata Wind Enerji 3,76 -0,79 Galatasaray Sportif 3,71 1,37 -8,40 Garanti Bankası 9,58 0,31 -5,62 Garanti Faktoring 8,06 0,75 -27,58 Garanti Yat. Ort. 2,23 -0,89 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 7,37 -0,14 24,36 Gediz Ambalaj 37,08 -1,90 38,36 Gen İlaç 15,46 -2,71 Gentaş 3,14 -1,26 -30,43 Gersan Elektrik 5,82 -2,02 -5,21 Girişim Elektrik Sanayi 27,34 9,98 Global Men. Değ. 5,94 -1,33 -1,16 Global Yat. Holding 2,28 -1,30 -35,10 Good-Year 7,54 0,00 -5,37 Göltaş Çimento 41,40 -0,77 0,87 Gözde Girişim 5,72 1,42 -28,32 GSD Denizcilik 2,80 3,70 14,98 GSD Holding 2,14 2,39 -14,74 Gübre Fabrik. 52,10 -1,88 -39,45 Güler Yat. Holding 2,38 0,42 -31,27 Halk GMYO 2,21 0,45 -27,49 Hatay Tekstil 17,90 -2,19 31,28 Hedef Girişim 2,65 -1,12 4,96 Hektaş 8,30 -2,47 55,36 HUB Girişim 10,20 -5,38 -43,96 Hürriyet Gzt. 1,48 -0,67 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,12 0,00 -21,23 İdealist Danışmanlık 42,78 -2,77 217,83 İdealist GMYO 2,83 -4,07 19,26 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,00 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,96 -1,03 -23,20 İhlas Gazetecilik 1,19 -0,83 -51,69 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,85 0,00 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,15 -1,76 32,37 Info Yatırım 3,60 -2,17 -22,92 İntema 38,68 -3,44 -3,06 Inveo Yatırım Holding 99,10 -0,85 124,11 İpek Doğal Enerji 12,16 -1,30 -7,03 İskenderun Demir Çelik 12,38 0,32 37,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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