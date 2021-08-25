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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

25.08.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,82-0,82-37,73
Acıpayam Selüloz16,88-1,86-0,87
Adel Kalemcilik27,801,98-18,80
Adese Gayrimenkul1,21-0,82-56,79
Afyon Çimento3,70-0,27-27,59
AGESA Hayat Emeklilik19,92-0,4013,28
Ak Enerji1,73-2,26-21,72
Akbank5,70-0,18-15,66
Akçansa15,101,62-6,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,06-22,19
Akfen GMYO2,23-0,45-14,59
Akın Tekstil33,74-1,296,23
Akiş GMYO1,80-1,64-35,54
Akmerkez GMYO39,24-1,11-36,53
Aksa18,961,1737,25
Aksa Enerji13,870,0086,42
Aksigorta7,53-0,66-13,43
Aksu Enerji10,210,1035,28
Alarko Carrıer316,70-1,46-12,88
Alarko GMYO20,64-0,77-18,52
Alarko Holding8,78-0,903,03
Albaraka Türk1,48-1,33-23,71
Alcatel Lucent Teletaş25,50-1,16-14,03
Alkim Kağıt14,74-1,0713,88
Alkim Kimya14,84-0,935,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,791,70-18,26
Altınyunus Çeşme64,001,6728,10
Anadolu Efes21,90-0,452,52
Anadolu Grubu Holding24,66-0,08-5,61
Anadolu Hayat Emek.9,17-0,4314,12
Anadolu Isuzu16,01-0,74-11,06
Anadolu Sigorta6,390,00-11,50
Anel Elektrik2,65-1,12-16,40
Arçelik32,20-1,5913,15
ARD Bilişim Teknolojileri51,05-0,686,18
Arena Bilgisayar10,22-0,78-6,26
Armada Bilgisayar53,00-0,287,99
Arsan Tekstil4,90-1,4121,43
Arzum Ev Aletleri18,868,77-21,95
Aselsan15,730,45-13,81
Ata GMYO4,66-0,21-15,43
Atakule GMYO4,10-9,8975,13
Atlantis Yatırım Holding3,992,31-28,24
Atlas Yat. Ort.1,50-0,66-14,29
ATP Bilgisayar37,16-2,42

Avrasya GMYO3,220,9422,93
Avrasya Petrol ve Tur.2,860,35-10,63
Avrupa Yatırım Holding5,050,80-15,83
Aydem Enerji7,31-1,88

Ayen Enerji4,73-0,84-12,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,35-2,6562,68
Aygaz14,380,141,36
Bagfaş19,410,05-2,95
Bak Ambalaj20,94-0,765,88
Balatacılar Balatacılık5,689,86-31,07
Bantaş Ambalaj3,540,5713,22
Banvit66,700,6028,27
Başkent Doğalgaz GMYO24,50-0,81

Baştaş Başkent Çimento10,05-0,20-42,14
Batı Çimento12,48-2,65164,97
Batısöke Çimento2,424,76-0,82
Bayrak Taban Sanayi8,16-2,04-23,09
Bera Holding9,62-0,62-52,56
Berkosan Yalıtım9,84-1,9910,31
Beşiktaş Futbol Yat.5,97-0,1747,77
Beyaz Filo8,89-1,88-11,80
Bilici Yatırım18,45-1,02233,43
Bim Mağazalar72,95-0,612,32
Biotrend Çevre ve Enerji27,400,88

Birko Mensucat1,010,00-9,01
Birleşim Mühendislik13,108,18

Birlik Mensucat2,140,00-38,15
Bizim Mağazaları12,49-0,87-18,68
BMS Çelik Hasır8,00-1,84

Boğaziçi Beton Sanayi4,62-1,28

Borusan Mannesmann26,34-0,90-5,25
Borusan Yat. Paz.446,70-0,27-1,67
Bosch Fren Sistemleri867,00-1,25-29,50
Bossa30,14-0,6668,85
Brisa21,901,0113,10
Burçelik18,62-0,90-11,42
Burçelik Vana21,44-1,20-56,83
Bursa Çimento3,46-0,57-30,49
Carrefoursa36,62-0,65-49,00
Casa Emtia Petrol107,700,091,60
Ceo Event Medya8,10-0,8625,97
Coca Cola İçecek86,85-0,0636,75
Cosmos Yat. Holding10,00-0,9924,07
Credıtwest Faktorıng4,61-0,65-21,47
Çan2 Termik12,74-0,08

Çelebi191,402,304,86
Çelik Halat6,38-0,47-29,87
Çemaş Döküm1,20-1,64-29,52
Çemtaş13,38-1,18-14,84
Çimbeton217,50-1,94-26,64
Çimentaş28,000,00-22,57
Çimsa25,14-0,5541,24
Çuhadaroğlu Metal7,520,00-1,15
Dagi Giyim3,41-5,280,11
Dagi Yatırım Holding13,92-1,697,91
Dardanel2,918,18-45,35
Datagate Bilgisayar12,96-0,31-19,55
Demısaş Döküm7,20-1,3711,19
Denge Holding1,807,14-40,74
Deniz GMYO2,24-1,3221,60
Derimod9,77-2,790,31
Derlüks Yatırım Holding5,22-2,61-40,82
Desa Deri8,62-1,37-11,50
Despec Bilgisayar9,80-2,20-24,96
Deva Holding23,62-0,76-1,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,79-2,889,42
Diriteks Diriliş Tekstil3,03-1,94-18,77
Ditaş Doğan15,19-2,1316,79
DO-CO681,800,298,22
Doğan Burda25,281,5312,66
Doğan Holding2,58-0,77-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,17-0,46-6,82
Doğusan6,790,4455,02
Doğuş GMYO9,270,3213,46
Doğuş Otomotiv25,98-1,440,22
Döktaş Dökümcülük30,080,27-1,76
Duran Doğan Basım11,87-0,0813,16
Dyo Boya10,74-0,19-4,51
Eczacıbaşı İlaç6,22-0,16-13,63
Eczacıbaşı Yatırım42,40-0,7557,51
E-Data Teknoloji16,871,50

Edip Gayrimenkul3,35-2,330,90
Ege Endüstri1.231,00-1,69-26,06
Ege Gübre175,30-0,6222,20
Ege Profil29,08-1,09-23,95
Ege Seramik13,570,5940,44
Egeplast23,000,17-30,93
Ekiz Kimya6,401,59-10,24
Emek Elektrik2,852,15-0,19
Eminiş Ambalaj20,00-4,76-45,71
Emlak Konut GMYO1,84-1,60-12,99
Enerjisa Enerji10,930,18-5,21
Enka İnşaat10,33-1,6246,70
Erbosan142,404,25251,13
Ereğli Demir Çelik18,730,5442,58
Ersu Gıda3,33-0,30-32,59
Escar Turizm Taşımacılık19,861,43

Escort Teknoloji5,980,67-8,98
Esenboğa Elektrik33,482,5175,97
Etiler Gıda5,520,0038,69
Euro Kapital Yat. Ort.5,96-0,8356,04
Euro Trend Yat. Ort.3,57-0,280,90
Euro Yat. Ort.3,69-5,14-16,92
Euro Yatırım Holding3,11-1,589,51
Fade Gıda8,50-0,3563,41
Fenerbahçe Futbol34,420,7016,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,51-1,95-14,86
F-M İzmit Piston117,30-2,74-4,32
Fonet Bilgi Teknolojileri13,91-0,716,75
Ford Otosan168,30-0,7137,79
Formet Metal ve Cam1,22-0,81-50,27
Frigo Pak Gıda17,10-0,81-18,49
Galata Wind Enerji3,76-0,79

Galatasaray Sportif3,711,37-8,40
Garanti Bankası9,580,31-5,62
Garanti Faktoring8,060,75-27,58
Garanti Yat. Ort.2,23-0,89-30,66
Gedik Y. Men. Değ.7,37-0,1424,36
Gediz Ambalaj37,08-1,9038,36
Gen İlaç15,46-2,71

Gentaş3,14-1,26-30,43
Gersan Elektrik5,82-2,02-5,21
Girişim Elektrik Sanayi27,349,98

Global Men. Değ.5,94-1,33-1,16
Global Yat. Holding2,28-1,30-35,10
Good-Year7,540,00-5,37
Göltaş Çimento41,40-0,770,87
Gözde Girişim5,721,42-28,32
GSD Denizcilik2,803,7014,98
GSD Holding2,142,39-14,74
Gübre Fabrik.52,10-1,88-39,45
Güler Yat. Holding2,380,42-31,27
Halk GMYO2,210,45-27,49
Hatay Tekstil17,90-2,1931,28
Hedef Girişim2,65-1,124,96
Hektaş8,30-2,4755,36
HUB Girişim10,20-5,38-43,96
Hürriyet Gzt.1,48-0,67-29,52
ICBC Turkey Bank5,120,00-21,23
İdealist Danışmanlık42,78-2,77217,83
İdealist GMYO2,83-4,0719,26
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul0,96-1,03-23,20
İhlas Gazetecilik1,19-0,83-51,69
İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,850,00-25,44
İndeks Bilgisayar6,15-1,7632,37
Info Yatırım3,60-2,17-22,92
İntema38,68-3,44-3,06
Inveo Yatırım Holding99,10-0,85124,11
İpek Doğal Enerji12,16-1,30-7,03
İskenderun Demir Çelik12,380,3237,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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