Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,83 1,47 -37,60 Acıpayam Selüloz 16,74 -0,36 -1,69 Adel Kalemcilik 28,00 1,08 -18,21 Adese Gayrimenkul 1,21 0,00 -56,79 Afyon Çimento 3,68 0,55 -27,98 AGESA Hayat Emeklilik 20,14 2,39 14,53 Ak Enerji 1,78 1,71 -19,46 Akbank 5,72 0,35 -15,36 Akçansa 15,36 1,52 -4,61 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 0,00 -23,02 Akfen GMYO 2,25 0,45 -13,82 Akın Tekstil 33,40 0,00 5,16 Akiş GMYO 1,81 0,56 -35,18 Akmerkez GMYO 38,92 0,05 -37,04 Aksa 19,84 3,77 43,62 Aksa Enerji 14,50 2,62 94,89 Aksigorta 7,49 -0,40 -13,89 Aksu Enerji 10,29 2,49 36,34 Alarko Carrıer 307,50 -1,38 -15,41 Alarko GMYO 20,46 0,00 -19,23 Alarko Holding 8,74 0,46 2,56 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 25,20 -0,08 -15,04 Alkim Kağıt 14,78 0,54 14,19 Alkim Kimya 14,98 1,90 6,34 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 -2,17 -17,81 Altınyunus Çeşme 58,95 -5,15 17,99 Anadolu Efes 21,70 -0,09 1,59 Anadolu Grubu Holding 24,56 0,57 -5,99 Anadolu Hayat Emek. 9,15 0,33 13,87 Anadolu Isuzu 15,85 -0,31 -11,94 Anadolu Sigorta 6,38 -0,16 -11,64 Anel Elektrik 2,61 -0,38 -17,67 Arçelik 32,06 0,25 12,65 ARD Bilişim Teknolojileri 51,20 1,09 6,49 Arena Bilgisayar 10,09 -0,59 -7,45 Armada Bilgisayar 52,75 0,76 7,48 Arsan Tekstil 4,98 1,43 23,41 Arzum Ev Aletleri 17,88 -3,87 -26,01 Aselsan 15,89 1,02 -12,93 Ata GMYO 4,59 -0,43 -16,70 Atakule GMYO 3,69 -10,00 57,62 Atlantis Yatırım Holding 3,99 2,31 -28,24 Atlas Yat. Ort. 1,52 -2,56 -13,14 ATP Bilgisayar 35,88 -1,81 Avrasya GMYO 3,24 0,93 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 0,70 -10,63 Avrupa Yatırım Holding 5,10 -0,20 -15,00 Aydem Enerji 7,46 0,27 Ayen Enerji 4,86 4,52 -10,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,25 7,78 70,66 Aygaz 14,62 0,62 3,06 Bagfaş 18,99 -1,61 -5,05 Bak Ambalaj 20,82 0,58 5,28 Balatacılar Balatacılık 6,24 9,86 -24,27 Bantaş Ambalaj 3,48 -0,85 11,30 Banvit 66,10 -0,23 27,12 Başkent Doğalgaz GMYO 24,70 -2,37 Baştaş Başkent Çimento 9,54 0,00 -45,08 Batı Çimento 12,34 -0,64 162,00 Batısöke Çimento 2,40 -0,83 -1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,97 -0,99 -24,88 Bera Holding 9,69 2,11 -52,22 Berkosan Yalıtım 9,79 1,14 9,75 Beşiktaş Futbol Yat. 5,87 -0,68 45,30 Beyaz Filo 8,70 -0,91 -13,68 Bilici Yatırım 18,17 0,66 228,37 Bim Mağazalar 73,75 0,96 3,44 Biotrend Çevre ve Enerji 27,26 3,65 Birko Mensucat 1,00 -1,96 -9,91 Birleşim Mühendislik 11,07 -8,66 Birlik Mensucat 2,10 5,00 -39,31 Bizim Mağazaları 12,43 0,16 -19,08 BMS Çelik Hasır 8,10 -1,22 Boğaziçi Beton Sanayi 4,57 -0,65 Borusan Mannesmann 26,10 0,69 -6,12 Borusan Yat. Paz. 444,90 0,88 -2,06 Bosch Fren Sistemleri 851,90 0,20 -30,72 Bossa 30,04 0,13 68,29 Brisa 21,62 -0,46 11,65 Burçelik 18,28 -0,11 -13,04 Burçelik Vana 21,08 -0,94 -57,55 Bursa Çimento 3,41 -0,29 -31,49 Carrefoursa 36,70 0,55 -48,89 Casa Emtia Petrol 109,00 6,34 2,83 Ceo Event Medya 8,10 0,50 25,97 Coca Cola İçecek 86,35 0,70 35,97 Cosmos Yat. Holding 9,80 0,00 21,59 Credıtwest Faktorıng 4,54 -0,66 -22,66 Çan2 Termik 13,78 7,74 Çelebi 184,30 1,82 0,97 Çelik Halat 6,39 1,27 -29,76 Çemaş Döküm 1,21 0,83 -28,93 Çemtaş 13,46 0,22 -14,33 Çimbeton 214,20 0,28 -27,76 Çimentaş 27,14 0,74 -24,94 Çimsa 25,70 2,64 44,38 Çuhadaroğlu Metal 7,47 0,81 -1,80 Dagi Giyim 3,44 0,00 0,99 Dagi Yatırım Holding 13,64 0,15 5,74 Dardanel 3,16 7,12 -40,66 Datagate Bilgisayar 12,96 0,62 -19,55 Demısaş Döküm 7,16 0,00 10,57 Denge Holding 1,76 -2,76 -42,06 Deniz GMYO 2,26 1,35 22,69 Derimod 10,09 3,59 3,59 Derlüks Yatırım Holding 5,15 0,39 -41,61 Desa Deri 9,20 9,92 -5,54 Despec Bilgisayar 9,74 0,41 -25,42 Deva Holding 23,58 1,29 -1,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,71 -0,34 8,68 Diriteks Diriliş Tekstil 3,00 3,45 -19,57 Ditaş Doğan 15,17 0,46 16,64 DO-CO 681,90 -1,03 8,24 Doğan Burda 24,52 -2,85 9,27 Doğan Holding 2,58 0,39 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 0,47 -8,54 Doğusan 6,70 1,82 52,97 Doğuş GMYO 8,89 -1,22 8,81 Doğuş Otomotiv 26,00 0,62 0,29 Döktaş Dökümcülük 30,38 1,27 -0,78 Duran Doğan Basım 12,68 3,01 20,88 Dyo Boya 10,61 0,95 -5,67 Eczacıbaşı İlaç 6,14 0,33 -14,75 Eczacıbaşı Yatırım 42,02 -0,19 56,10 E-Data Teknoloji 13,47 -9,96 Edip Gayrimenkul 3,28 -1,80 -1,20 Ege Endüstri 1.224,00 0,48 -26,48 Ege Gübre 174,80 0,34 21,85 Ege Profil 28,40 -1,25 -25,73 Ege Seramik 13,67 -0,15 41,47 Egeplast 22,68 1,25 -31,89 Ekiz Kimya 6,54 2,19 -8,27 Emek Elektrik 2,78 -2,46 -2,64 Eminiş Ambalaj 20,40 1,90 -44,63 Emlak Konut GMYO 1,85 0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,89 -0,18 -5,55 Enka İnşaat 10,34 1,27 46,84 Erbosan 136,50 -1,02 236,58 Ereğli Demir Çelik 18,60 0,22 41,59 Ersu Gıda 3,29 -0,60 -33,40 Escar Turizm Taşımacılık 20,50 0,10 Escort Teknoloji 5,96 -0,83 -9,28 Esenboğa Elektrik 33,90 1,80 78,18 Etiler Gıda 5,87 5,58 47,49 Euro Kapital Yat. Ort. 5,99 5,64 56,83 Euro Trend Yat. Ort. 3,66 4,57 3,44 Euro Yat. Ort. 3,56 -1,93 -19,85 Euro Yatırım Holding 3,13 -0,63 10,21 Fade Gıda 8,35 -0,36 60,53 Fenerbahçe Futbol 34,22 -0,23 15,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 -0,80 -16,21 F-M İzmit Piston 122,60 5,69 0,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,06 0,93 7,90 Ford Otosan 169,80 -0,06 39,02 Formet Metal ve Cam 1,20 0,00 -51,08 Frigo Pak Gıda 17,10 -0,29 -18,49 Galata Wind Enerji 3,73 0,27 Galatasaray Sportif 3,65 -1,08 -9,88 Garanti Bankası 9,53 0,00 -6,12 Garanti Faktoring 8,09 -0,25 -27,31 Garanti Yat. Ort. 2,18 -2,24 -32,21 Gedik Y. Men. Değ. 7,41 1,51 25,04 Gediz Ambalaj 36,06 -1,80 34,55 Gen İlaç 14,84 -1,20 Gentaş 3,14 0,00 -30,43 Gersan Elektrik 5,77 0,00 -6,03 Girişim Elektrik Sanayi 24,62 -9,95 Global Men. Değ. 5,81 1,57 -3,33 Global Yat. Holding 2,28 0,44 -35,10 Good-Year 7,50 0,00 -5,88 Göltaş Çimento 40,82 0,29 -0,55 Gözde Girişim 5,67 0,53 -28,95 GSD Denizcilik 2,73 -1,09 12,11 GSD Holding 2,15 0,47 -14,34 Gübre Fabrik. 51,85 -0,10 -39,74 Güler Yat. Holding 2,35 -0,42 -32,13 Halk GMYO 2,23 -0,89 -26,84 Hatay Tekstil 17,77 1,83 30,32 Hedef Girişim 2,63 0,00 4,17 Hektaş 8,52 2,53 59,48 HUB Girişim 10,43 0,77 -42,69 Hürriyet Gzt. 1,46 0,00 -30,48 ICBC Turkey Bank 5,06 0,20 -22,15 İdealist Danışmanlık 43,28 -1,59 221,55 İdealist GMYO 2,65 -3,99 11,67 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,00 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,22 1,67 -50,48 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,85 1,19 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,27 1,62 34,95 Info Yatırım 3,58 0,28 -23,35 İntema 37,50 -1,99 -6,02 Inveo Yatırım Holding 100,90 4,07 128,18 İpek Doğal Enerji 12,23 0,58 -6,50 İskenderun Demir Çelik 12,37 -0,40 36,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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