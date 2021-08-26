Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,83
|1,47
|-37,60
|Acıpayam Selüloz
|16,74
|-0,36
|-1,69
|Adel Kalemcilik
|28,00
|1,08
|-18,21
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,68
|0,55
|-27,98
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,14
|2,39
|14,53
|Ak Enerji
|1,78
|1,71
|-19,46
|Akbank
|5,72
|0,35
|-15,36
|Akçansa
|15,36
|1,52
|-4,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|0,00
|-23,02
|Akfen GMYO
|2,25
|0,45
|-13,82
|Akın Tekstil
|33,40
|0,00
|5,16
|Akiş GMYO
|1,81
|0,56
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|38,92
|0,05
|-37,04
|Aksa
|19,84
|3,77
|43,62
|Aksa Enerji
|14,50
|2,62
|94,89
|Aksigorta
|7,49
|-0,40
|-13,89
|Aksu Enerji
|10,29
|2,49
|36,34
|Alarko Carrıer
|307,50
|-1,38
|-15,41
|Alarko GMYO
|20,46
|0,00
|-19,23
|Alarko Holding
|8,74
|0,46
|2,56
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,20
|-0,08
|-15,04
|Alkim Kağıt
|14,78
|0,54
|14,19
|Alkim Kimya
|14,98
|1,90
|6,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|-2,17
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|58,95
|-5,15
|17,99
|Anadolu Efes
|21,70
|-0,09
|1,59
|Anadolu Grubu Holding
|24,56
|0,57
|-5,99
|Anadolu Hayat Emek.
|9,15
|0,33
|13,87
|Anadolu Isuzu
|15,85
|-0,31
|-11,94
|Anadolu Sigorta
|6,38
|-0,16
|-11,64
|Anel Elektrik
|2,61
|-0,38
|-17,67
|Arçelik
|32,06
|0,25
|12,65
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,20
|1,09
|6,49
|Arena Bilgisayar
|10,09
|-0,59
|-7,45
|Armada Bilgisayar
|52,75
|0,76
|7,48
|Arsan Tekstil
|4,98
|1,43
|23,41
|Arzum Ev Aletleri
|17,88
|-3,87
|-26,01
|Aselsan
|15,89
|1,02
|-12,93
|Ata GMYO
|4,59
|-0,43
|-16,70
|Atakule GMYO
|3,69
|-10,00
|57,62
|Atlantis Yatırım Holding
|3,99
|2,31
|-28,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-2,56
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|35,88
|-1,81
|Avrasya GMYO
|3,24
|0,93
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|0,70
|-10,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,10
|-0,20
|-15,00
|Aydem Enerji
|7,46
|0,27
|Ayen Enerji
|4,86
|4,52
|-10,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,25
|7,78
|70,66
|Aygaz
|14,62
|0,62
|3,06
|Bagfaş
|18,99
|-1,61
|-5,05
|Bak Ambalaj
|20,82
|0,58
|5,28
|Balatacılar Balatacılık
|6,24
|9,86
|-24,27
|Bantaş Ambalaj
|3,48
|-0,85
|11,30
|Banvit
|66,10
|-0,23
|27,12
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,70
|-2,37
|Baştaş Başkent Çimento
|9,54
|0,00
|-45,08
|Batı Çimento
|12,34
|-0,64
|162,00
|Batısöke Çimento
|2,40
|-0,83
|-1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,97
|-0,99
|-24,88
|Bera Holding
|9,69
|2,11
|-52,22
|Berkosan Yalıtım
|9,79
|1,14
|9,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,87
|-0,68
|45,30
|Beyaz Filo
|8,70
|-0,91
|-13,68
|Bilici Yatırım
|18,17
|0,66
|228,37
|Bim Mağazalar
|73,75
|0,96
|3,44
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,26
|3,65
|Birko Mensucat
|1,00
|-1,96
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|11,07
|-8,66
|Birlik Mensucat
|2,10
|5,00
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|12,43
|0,16
|-19,08
|BMS Çelik Hasır
|8,10
|-1,22
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,57
|-0,65
|Borusan Mannesmann
|26,10
|0,69
|-6,12
|Borusan Yat. Paz.
|444,90
|0,88
|-2,06
|Bosch Fren Sistemleri
|851,90
|0,20
|-30,72
|Bossa
|30,04
|0,13
|68,29
|Brisa
|21,62
|-0,46
|11,65
|Burçelik
|18,28
|-0,11
|-13,04
|Burçelik Vana
|21,08
|-0,94
|-57,55
|Bursa Çimento
|3,41
|-0,29
|-31,49
|Carrefoursa
|36,70
|0,55
|-48,89
|Casa Emtia Petrol
|109,00
|6,34
|2,83
|Ceo Event Medya
|8,10
|0,50
|25,97
|Coca Cola İçecek
|86,35
|0,70
|35,97
|Cosmos Yat. Holding
|9,80
|0,00
|21,59
|Credıtwest Faktorıng
|4,54
|-0,66
|-22,66
|Çan2 Termik
|13,78
|7,74
|Çelebi
|184,30
|1,82
|0,97
|Çelik Halat
|6,39
|1,27
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,83
|-28,93
|Çemtaş
|13,46
|0,22
|-14,33
|Çimbeton
|214,20
|0,28
|-27,76
|Çimentaş
|27,14
|0,74
|-24,94
|Çimsa
|25,70
|2,64
|44,38
|Çuhadaroğlu Metal
|7,47
|0,81
|-1,80
|Dagi Giyim
|3,44
|0,00
|0,99
|Dagi Yatırım Holding
|13,64
|0,15
|5,74
|Dardanel
|3,16
|7,12
|-40,66
|Datagate Bilgisayar
|12,96
|0,62
|-19,55
|Demısaş Döküm
|7,16
|0,00
|10,57
|Denge Holding
|1,76
|-2,76
|-42,06
|Deniz GMYO
|2,26
|1,35
|22,69
|Derimod
|10,09
|3,59
|3,59
|Derlüks Yatırım Holding
|5,15
|0,39
|-41,61
|Desa Deri
|9,20
|9,92
|-5,54
|Despec Bilgisayar
|9,74
|0,41
|-25,42
|Deva Holding
|23,58
|1,29
|-1,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,71
|-0,34
|8,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,00
|3,45
|-19,57
|Ditaş Doğan
|15,17
|0,46
|16,64
|DO-CO
|681,90
|-1,03
|8,24
|Doğan Burda
|24,52
|-2,85
|9,27
|Doğan Holding
|2,58
|0,39
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|0,47
|-8,54
|Doğusan
|6,70
|1,82
|52,97
|Doğuş GMYO
|8,89
|-1,22
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|26,00
|0,62
|0,29
|Döktaş Dökümcülük
|30,38
|1,27
|-0,78
|Duran Doğan Basım
|12,68
|3,01
|20,88
|Dyo Boya
|10,61
|0,95
|-5,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,14
|0,33
|-14,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,02
|-0,19
|56,10
|E-Data Teknoloji
|13,47
|-9,96
|Edip Gayrimenkul
|3,28
|-1,80
|-1,20
|Ege Endüstri
|1.224,00
|0,48
|-26,48
|Ege Gübre
|174,80
|0,34
|21,85
|Ege Profil
|28,40
|-1,25
|-25,73
|Ege Seramik
|13,67
|-0,15
|41,47
|Egeplast
|22,68
|1,25
|-31,89
|Ekiz Kimya
|6,54
|2,19
|-8,27
|Emek Elektrik
|2,78
|-2,46
|-2,64
|Eminiş Ambalaj
|20,40
|1,90
|-44,63
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,89
|-0,18
|-5,55
|Enka İnşaat
|10,34
|1,27
|46,84
|Erbosan
|136,50
|-1,02
|236,58
|Ereğli Demir Çelik
|18,60
|0,22
|41,59
|Ersu Gıda
|3,29
|-0,60
|-33,40
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,50
|0,10
|Escort Teknoloji
|5,96
|-0,83
|-9,28
|Esenboğa Elektrik
|33,90
|1,80
|78,18
|Etiler Gıda
|5,87
|5,58
|47,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,99
|5,64
|56,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,66
|4,57
|3,44
|Euro Yat. Ort.
|3,56
|-1,93
|-19,85
|Euro Yatırım Holding
|3,13
|-0,63
|10,21
|Fade Gıda
|8,35
|-0,36
|60,53
|Fenerbahçe Futbol
|34,22
|-0,23
|15,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|-0,80
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|122,60
|5,69
|0,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,06
|0,93
|7,90
|Ford Otosan
|169,80
|-0,06
|39,02
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|0,00
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|17,10
|-0,29
|-18,49
|Galata Wind Enerji
|3,73
|0,27
|Galatasaray Sportif
|3,65
|-1,08
|-9,88
|Garanti Bankası
|9,53
|0,00
|-6,12
|Garanti Faktoring
|8,09
|-0,25
|-27,31
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|-2,24
|-32,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,41
|1,51
|25,04
|Gediz Ambalaj
|36,06
|-1,80
|34,55
|Gen İlaç
|14,84
|-1,20
|Gentaş
|3,14
|0,00
|-30,43
|Gersan Elektrik
|5,77
|0,00
|-6,03
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,62
|-9,95
|Global Men. Değ.
|5,81
|1,57
|-3,33
|Global Yat. Holding
|2,28
|0,44
|-35,10
|Good-Year
|7,50
|0,00
|-5,88
|Göltaş Çimento
|40,82
|0,29
|-0,55
|Gözde Girişim
|5,67
|0,53
|-28,95
|GSD Denizcilik
|2,73
|-1,09
|12,11
|GSD Holding
|2,15
|0,47
|-14,34
|Gübre Fabrik.
|51,85
|-0,10
|-39,74
|Güler Yat. Holding
|2,35
|-0,42
|-32,13
|Halk GMYO
|2,23
|-0,89
|-26,84
|Hatay Tekstil
|17,77
|1,83
|30,32
|Hedef Girişim
|2,63
|0,00
|4,17
|Hektaş
|8,52
|2,53
|59,48
|HUB Girişim
|10,43
|0,77
|-42,69
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|0,00
|-30,48
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|0,20
|-22,15
|İdealist Danışmanlık
|43,28
|-1,59
|221,55
|İdealist GMYO
|2,65
|-3,99
|11,67
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|1,67
|-50,48
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|1,19
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,27
|1,62
|34,95
|Info Yatırım
|3,58
|0,28
|-23,35
|İntema
|37,50
|-1,99
|-6,02
|Inveo Yatırım Holding
|100,90
|4,07
|128,18
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|0,58
|-6,50
|İskenderun Demir Çelik
|12,37
|-0,40
|36,90
(Sürecek)
Kaynak: AA
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