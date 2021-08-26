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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.08.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,831,47-37,60
Acıpayam Selüloz16,74-0,36-1,69
Adel Kalemcilik28,001,08-18,21
Adese Gayrimenkul1,210,00-56,79
Afyon Çimento3,680,55-27,98
AGESA Hayat Emeklilik20,142,3914,53
Ak Enerji1,781,71-19,46
Akbank5,720,35-15,36
Akçansa15,361,52-4,61
Akdeniz Yatırım Hold.1,850,00-23,02
Akfen GMYO2,250,45-13,82
Akın Tekstil33,400,005,16
Akiş GMYO1,810,56-35,18
Akmerkez GMYO38,920,05-37,04
Aksa19,843,7743,62
Aksa Enerji14,502,6294,89
Aksigorta7,49-0,40-13,89
Aksu Enerji10,292,4936,34
Alarko Carrıer307,50-1,38-15,41
Alarko GMYO20,460,00-19,23
Alarko Holding8,740,462,56
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş25,20-0,08-15,04
Alkim Kağıt14,780,5414,19
Alkim Kimya14,981,906,34
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,80-2,17-17,81
Altınyunus Çeşme58,95-5,1517,99
Anadolu Efes21,70-0,091,59
Anadolu Grubu Holding24,560,57-5,99
Anadolu Hayat Emek.9,150,3313,87
Anadolu Isuzu15,85-0,31-11,94
Anadolu Sigorta6,38-0,16-11,64
Anel Elektrik2,61-0,38-17,67
Arçelik32,060,2512,65
ARD Bilişim Teknolojileri51,201,096,49
Arena Bilgisayar10,09-0,59-7,45
Armada Bilgisayar52,750,767,48
Arsan Tekstil4,981,4323,41
Arzum Ev Aletleri17,88-3,87-26,01
Aselsan15,891,02-12,93
Ata GMYO4,59-0,43-16,70
Atakule GMYO3,69-10,0057,62
Atlantis Yatırım Holding3,992,31-28,24
Atlas Yat. Ort.1,52-2,56-13,14
ATP Bilgisayar35,88-1,81

Avrasya GMYO3,240,9323,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,860,70-10,63
Avrupa Yatırım Holding5,10-0,20-15,00
Aydem Enerji7,460,27

Ayen Enerji4,864,52-10,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,257,7870,66
Aygaz14,620,623,06
Bagfaş18,99-1,61-5,05
Bak Ambalaj20,820,585,28
Balatacılar Balatacılık6,249,86-24,27
Bantaş Ambalaj3,48-0,8511,30
Banvit66,10-0,2327,12
Başkent Doğalgaz GMYO24,70-2,37

Baştaş Başkent Çimento9,540,00-45,08
Batı Çimento12,34-0,64162,00
Batısöke Çimento2,40-0,83-1,64
Bayrak Taban Sanayi7,97-0,99-24,88
Bera Holding9,692,11-52,22
Berkosan Yalıtım9,791,149,75
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-0,6845,30
Beyaz Filo8,70-0,91-13,68
Bilici Yatırım18,170,66228,37
Bim Mağazalar73,750,963,44
Biotrend Çevre ve Enerji27,263,65

Birko Mensucat1,00-1,96-9,91
Birleşim Mühendislik11,07-8,66

Birlik Mensucat2,105,00-39,31
Bizim Mağazaları12,430,16-19,08
BMS Çelik Hasır8,10-1,22

Boğaziçi Beton Sanayi4,57-0,65

Borusan Mannesmann26,100,69-6,12
Borusan Yat. Paz.444,900,88-2,06
Bosch Fren Sistemleri851,900,20-30,72
Bossa30,040,1368,29
Brisa21,62-0,4611,65
Burçelik18,28-0,11-13,04
Burçelik Vana21,08-0,94-57,55
Bursa Çimento3,41-0,29-31,49
Carrefoursa36,700,55-48,89
Casa Emtia Petrol109,006,342,83
Ceo Event Medya8,100,5025,97
Coca Cola İçecek86,350,7035,97
Cosmos Yat. Holding9,800,0021,59
Credıtwest Faktorıng4,54-0,66-22,66
Çan2 Termik13,787,74

Çelebi184,301,820,97
Çelik Halat6,391,27-29,76
Çemaş Döküm1,210,83-28,93
Çemtaş13,460,22-14,33
Çimbeton214,200,28-27,76
Çimentaş27,140,74-24,94
Çimsa25,702,6444,38
Çuhadaroğlu Metal7,470,81-1,80
Dagi Giyim3,440,000,99
Dagi Yatırım Holding13,640,155,74
Dardanel3,167,12-40,66
Datagate Bilgisayar12,960,62-19,55
Demısaş Döküm7,160,0010,57
Denge Holding1,76-2,76-42,06
Deniz GMYO2,261,3522,69
Derimod10,093,593,59
Derlüks Yatırım Holding5,150,39-41,61
Desa Deri9,209,92-5,54
Despec Bilgisayar9,740,41-25,42
Deva Holding23,581,29-1,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,71-0,348,68
Diriteks Diriliş Tekstil3,003,45-19,57
Ditaş Doğan15,170,4616,64
DO-CO681,90-1,038,24
Doğan Burda24,52-2,859,27
Doğan Holding2,580,39-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,130,47-8,54
Doğusan6,701,8252,97
Doğuş GMYO8,89-1,228,81
Doğuş Otomotiv26,000,620,29
Döktaş Dökümcülük30,381,27-0,78
Duran Doğan Basım12,683,0120,88
Dyo Boya10,610,95-5,67
Eczacıbaşı İlaç6,140,33-14,75
Eczacıbaşı Yatırım42,02-0,1956,10
E-Data Teknoloji13,47-9,96

Edip Gayrimenkul3,28-1,80-1,20
Ege Endüstri1.224,000,48-26,48
Ege Gübre174,800,3421,85
Ege Profil28,40-1,25-25,73
Ege Seramik13,67-0,1541,47
Egeplast22,681,25-31,89
Ekiz Kimya6,542,19-8,27
Emek Elektrik2,78-2,46-2,64
Eminiş Ambalaj20,401,90-44,63
Emlak Konut GMYO1,850,54-12,51
Enerjisa Enerji10,89-0,18-5,55
Enka İnşaat10,341,2746,84
Erbosan136,50-1,02236,58
Ereğli Demir Çelik18,600,2241,59
Ersu Gıda3,29-0,60-33,40
Escar Turizm Taşımacılık20,500,10

Escort Teknoloji5,96-0,83-9,28
Esenboğa Elektrik33,901,8078,18
Etiler Gıda5,875,5847,49
Euro Kapital Yat. Ort.5,995,6456,83
Euro Trend Yat. Ort.3,664,573,44
Euro Yat. Ort.3,56-1,93-19,85
Euro Yatırım Holding3,13-0,6310,21
Fade Gıda8,35-0,3660,53
Fenerbahçe Futbol34,22-0,2315,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,47-0,80-16,21
F-M İzmit Piston122,605,690,00
Fonet Bilgi Teknolojileri14,060,937,90
Ford Otosan169,80-0,0639,02
Formet Metal ve Cam1,200,00-51,08
Frigo Pak Gıda17,10-0,29-18,49
Galata Wind Enerji3,730,27

Galatasaray Sportif3,65-1,08-9,88
Garanti Bankası9,530,00-6,12
Garanti Faktoring8,09-0,25-27,31
Garanti Yat. Ort.2,18-2,24-32,21
Gedik Y. Men. Değ.7,411,5125,04
Gediz Ambalaj36,06-1,8034,55
Gen İlaç14,84-1,20

Gentaş3,140,00-30,43
Gersan Elektrik5,770,00-6,03
Girişim Elektrik Sanayi24,62-9,95

Global Men. Değ.5,811,57-3,33
Global Yat. Holding2,280,44-35,10
Good-Year7,500,00-5,88
Göltaş Çimento40,820,29-0,55
Gözde Girişim5,670,53-28,95
GSD Denizcilik2,73-1,0912,11
GSD Holding2,150,47-14,34
Gübre Fabrik.51,85-0,10-39,74
Güler Yat. Holding2,35-0,42-32,13
Halk GMYO2,23-0,89-26,84
Hatay Tekstil17,771,8330,32
Hedef Girişim2,630,004,17
Hektaş8,522,5359,48
HUB Girişim10,430,77-42,69
Hürriyet Gzt.1,460,00-30,48
ICBC Turkey Bank5,060,20-22,15
İdealist Danışmanlık43,28-1,59221,55
İdealist GMYO2,65-3,9911,67
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul0,950,00-24,00
İhlas Gazetecilik1,221,67-50,48
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,851,19-25,44
İndeks Bilgisayar6,271,6234,95
Info Yatırım3,580,28-23,35
İntema37,50-1,99-6,02
Inveo Yatırım Holding100,904,07128,18
İpek Doğal Enerji12,230,58-6,50
İskenderun Demir Çelik12,37-0,4036,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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