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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

27.08.2021 13:54
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,740,21-38,76
Acıpayam Selüloz16,410,67-3,63
Adel Kalemcilik27,88-0,71-18,56
Adese Gayrimenkul1,200,84-57,14
Afyon Çimento3,630,28-28,96
AGESA Hayat Emeklilik18,710,546,40
Ak Enerji1,780,56-19,46
Akbank5,65-0,70-16,39
Akçansa15,070,00-6,41
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,06-22,19
Akfen GMYO2,331,75-10,76
Akın Tekstil33,20-0,064,53
Akiş GMYO1,790,00-35,89
Akmerkez GMYO38,10-1,04-38,37
Aksa19,16-1,2438,69
Aksa Enerji14,670,4897,18
Aksigorta7,45-0,40-14,35
Aksu Enerji10,00-0,4032,50
Alarko Carrıer328,606,34-9,60
Alarko GMYO20,10-0,30-20,65
Alarko Holding8,751,862,68
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş24,38-0,81-17,80
Alkim Kağıt14,520,2812,18
Alkim Kimya14,750,554,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,801,12-17,81
Altınyunus Çeşme55,60-1,0711,29
Anadolu Efes21,34-0,56-0,10
Anadolu Grubu Holding23,78-0,50-8,98
Anadolu Hayat Emek.9,100,0013,25
Anadolu Isuzu15,660,00-13,00
Anadolu Sigorta6,34-0,63-12,19
Anel Elektrik2,570,39-18,93
Arçelik31,880,2512,02
ARD Bilişim Teknolojileri50,80-0,295,66
Arena Bilgisayar9,990,40-8,37
Armada Bilgisayar52,65-0,667,27
Arsan Tekstil4,93-0,8022,17
Arzum Ev Aletleri17,750,68-26,55
Aselsan15,67-0,06-14,14
Ata GMYO4,40-1,79-20,15
Atakule GMYO3,690,0057,62
Atlantis Yatırım Holding3,90-2,50-29,86
Atlas Yat. Ort.1,49-1,32-14,86
ATP Bilgisayar34,24-2,23

Avrasya GMYO3,230,0023,31
Avrasya Petrol ve Tur.2,88-3,36-10,00
Avrupa Yatırım Holding5,090,20-15,17
Aydem Enerji7,39-0,40

Ayen Enerji5,103,03-5,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,906,4276,42
Aygaz14,410,281,58
Bagfaş17,50-6,96-12,50
Bak Ambalaj20,500,003,66
Balatacılar Balatacılık6,869,94-16,75
Bantaş Ambalaj3,450,0010,34
Banvit66,500,4527,88
Başkent Doğalgaz GMYO23,34-2,91

Baştaş Başkent Çimento9,48-0,42-45,42
Batı Çimento12,491,54165,18
Batısöke Çimento2,380,42-2,46
Bayrak Taban Sanayi8,151,12-23,19
Bera Holding9,440,32-53,45
Berkosan Yalıtım9,66-0,318,30
Beşiktaş Futbol Yat.5,831,0444,31
Beyaz Filo8,53-0,47-15,37
Bilici Yatırım18,17-0,82228,37
Bim Mağazalar72,75-1,152,04
Biotrend Çevre ve Enerji29,183,48

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik10,61-3,19

Birlik Mensucat2,092,96-39,60
Bizim Mağazaları12,35-1,36-19,60
BMS Çelik Hasır8,031,01

Boğaziçi Beton Sanayi4,611,10

Borusan Mannesmann26,402,17-5,04
Borusan Yat. Paz.475,206,794,61
Bosch Fren Sistemleri853,30-0,16-30,61
Bossa30,240,1369,41
Brisa21,04-0,948,66
Burçelik17,92-1,21-14,75
Burçelik Vana20,58-1,63-58,56
Bursa Çimento3,35-0,59-32,70
Carrefoursa37,763,06-47,41
Casa Emtia Petrol107,00-0,930,94
Ceo Event Medya8,130,3726,44
Coca Cola İçecek86,100,0035,57
Cosmos Yat. Holding10,242,4027,05
Credıtwest Faktorıng4,47-0,89-23,85
Çan2 Termik13,64-2,99

Çelebi176,10-3,61-3,52
Çelik Halat6,381,43-29,87
Çemaş Döküm1,200,84-29,52
Çemtaş13,34-1,04-15,09
Çimbeton215,001,80-27,49
Çimentaş27,000,37-25,33
Çimsa24,90-0,8839,89
Çuhadaroğlu Metal7,450,68-2,07
Dagi Giyim3,450,881,28
Dagi Yatırım Holding13,491,734,57
Dardanel3,000,67-43,66
Datagate Bilgisayar12,53-2,34-22,22
Demısaş Döküm7,110,999,80
Denge Holding1,801,12-40,74
Deniz GMYO2,200,4619,43
Derimod9,992,152,57
Derlüks Yatırım Holding5,03-0,20-42,97
Desa Deri10,1210,003,90
Despec Bilgisayar9,66-0,41-26,03
Deva Holding23,761,97-1,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,53-1,287,01
Diriteks Diriliş Tekstil3,011,35-19,30
Ditaş Doğan15,10-0,1316,10
DO-CO660,70-1,314,87
Doğan Burda23,12-1,783,03
Doğan Holding2,550,00-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,15-0,46-7,68
Doğusan6,862,3956,62
Doğuş GMYO9,012,1510,28
Doğuş Otomotiv26,583,182,53
Döktaş Dökümcülük31,000,061,24
Duran Doğan Basım12,38-0,8018,02
Dyo Boya10,440,29-7,18
Eczacıbaşı İlaç5,97-0,50-17,11
Eczacıbaşı Yatırım41,500,1054,17
E-Data Teknoloji12,13-9,95

Edip Gayrimenkul3,340,000,60
Ege Endüstri1.219,500,29-26,75
Ege Gübre166,20-3,7615,85
Ege Profil28,241,36-26,15
Ege Seramik13,34-0,7438,06
Egeplast22,120,55-33,57
Ekiz Kimya6,364,43-10,80
Emek Elektrik2,71-1,09-5,09
Eminiş Ambalaj21,005,00-43,00
Emlak Konut GMYO1,830,55-13,46
Enerjisa Enerji10,940,92-5,12
Enka İnşaat10,652,0151,24
Erbosan134,30-0,44231,16
Ereğli Demir Çelik18,480,4340,68
Ersu Gıda3,18-0,63-35,63
Escar Turizm Taşımacılık20,862,56

Escort Teknoloji5,69-1,22-13,39
Esenboğa Elektrik33,701,2077,12
Etiler Gıda5,90-1,0148,24
Euro Kapital Yat. Ort.5,50-3,5144,00
Euro Trend Yat. Ort.3,660,833,44
Euro Yat. Ort.3,50-0,85-21,20
Euro Yatırım Holding3,140,6410,56
Fade Gıda8,690,8167,06
Fenerbahçe Futbol34,280,0015,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,421,26-17,91
F-M İzmit Piston122,801,990,16
Fonet Bilgi Teknolojileri13,36-0,742,53
Ford Otosan167,10-0,3036,81
Formet Metal ve Cam1,223,39-50,27
Frigo Pak Gıda16,80-1,58-19,92
Galata Wind Enerji3,66-0,54

Galatasaray Sportif3,63-0,55-10,37
Garanti Bankası9,43-0,11-7,10
Garanti Faktoring8,020,25-27,94
Garanti Yat. Ort.2,190,46-31,90
Gedik Y. Men. Değ.7,24-0,8222,17
Gediz Ambalaj35,16-1,5731,19
Gen İlaç14,831,58

Gentaş3,150,32-30,21
Gersan Elektrik5,660,18-7,82
Girişim Elektrik Sanayi23,66-3,90

Global Men. Değ.5,78-0,52-3,83
Global Yat. Holding2,220,45-36,81
Good-Year7,460,40-6,38
Göltaş Çimento40,501,00-1,33
Gözde Girişim5,56-0,18-30,33
GSD Denizcilik2,64-0,388,41
GSD Holding2,120,00-15,54
Gübre Fabrik.49,24-3,45-42,78
Güler Yat. Holding2,351,73-32,13
Halk GMYO2,200,00-27,82
Hatay Tekstil17,622,8629,22
Hedef Girişim2,64-0,754,56
Hektaş8,28-0,7254,99
HUB Girişim10,24-0,78-43,74
Hürriyet Gzt.1,483,50-29,52
ICBC Turkey Bank5,040,40-22,46
İdealist Danışmanlık44,300,18229,12
İdealist GMYO2,733,4115,04
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,952,15-24,00
İhlas Gazetecilik1,180,00-52,10
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,840,00-26,32
İndeks Bilgisayar6,23-0,4834,09
Info Yatırım3,560,28-23,78
İntema37,04-0,11-7,17
Inveo Yatırım Holding98,60-1,50122,98
İpek Doğal Enerji12,300,65-5,96
İskenderun Demir Çelik12,24-0,1635,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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