Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,74
|0,21
|-38,76
|Acıpayam Selüloz
|16,41
|0,67
|-3,63
|Adel Kalemcilik
|27,88
|-0,71
|-18,56
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,63
|0,28
|-28,96
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,71
|0,54
|6,40
|Ak Enerji
|1,78
|0,56
|-19,46
|Akbank
|5,65
|-0,70
|-16,39
|Akçansa
|15,07
|0,00
|-6,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,06
|-22,19
|Akfen GMYO
|2,33
|1,75
|-10,76
|Akın Tekstil
|33,20
|-0,06
|4,53
|Akiş GMYO
|1,79
|0,00
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|38,10
|-1,04
|-38,37
|Aksa
|19,16
|-1,24
|38,69
|Aksa Enerji
|14,67
|0,48
|97,18
|Aksigorta
|7,45
|-0,40
|-14,35
|Aksu Enerji
|10,00
|-0,40
|32,50
|Alarko Carrıer
|328,60
|6,34
|-9,60
|Alarko GMYO
|20,10
|-0,30
|-20,65
|Alarko Holding
|8,75
|1,86
|2,68
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,38
|-0,81
|-17,80
|Alkim Kağıt
|14,52
|0,28
|12,18
|Alkim Kimya
|14,75
|0,55
|4,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|1,12
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|55,60
|-1,07
|11,29
|Anadolu Efes
|21,34
|-0,56
|-0,10
|Anadolu Grubu Holding
|23,78
|-0,50
|-8,98
|Anadolu Hayat Emek.
|9,10
|0,00
|13,25
|Anadolu Isuzu
|15,66
|0,00
|-13,00
|Anadolu Sigorta
|6,34
|-0,63
|-12,19
|Anel Elektrik
|2,57
|0,39
|-18,93
|Arçelik
|31,88
|0,25
|12,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,80
|-0,29
|5,66
|Arena Bilgisayar
|9,99
|0,40
|-8,37
|Armada Bilgisayar
|52,65
|-0,66
|7,27
|Arsan Tekstil
|4,93
|-0,80
|22,17
|Arzum Ev Aletleri
|17,75
|0,68
|-26,55
|Aselsan
|15,67
|-0,06
|-14,14
|Ata GMYO
|4,40
|-1,79
|-20,15
|Atakule GMYO
|3,69
|0,00
|57,62
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|-2,50
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-1,32
|-14,86
|ATP Bilgisayar
|34,24
|-2,23
|Avrasya GMYO
|3,23
|0,00
|23,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|-3,36
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,09
|0,20
|-15,17
|Aydem Enerji
|7,39
|-0,40
|Ayen Enerji
|5,10
|3,03
|-5,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,90
|6,42
|76,42
|Aygaz
|14,41
|0,28
|1,58
|Bagfaş
|17,50
|-6,96
|-12,50
|Bak Ambalaj
|20,50
|0,00
|3,66
|Balatacılar Balatacılık
|6,86
|9,94
|-16,75
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|0,00
|10,34
|Banvit
|66,50
|0,45
|27,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,34
|-2,91
|Baştaş Başkent Çimento
|9,48
|-0,42
|-45,42
|Batı Çimento
|12,49
|1,54
|165,18
|Batısöke Çimento
|2,38
|0,42
|-2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|8,15
|1,12
|-23,19
|Bera Holding
|9,44
|0,32
|-53,45
|Berkosan Yalıtım
|9,66
|-0,31
|8,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,83
|1,04
|44,31
|Beyaz Filo
|8,53
|-0,47
|-15,37
|Bilici Yatırım
|18,17
|-0,82
|228,37
|Bim Mağazalar
|72,75
|-1,15
|2,04
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,18
|3,48
|Birko Mensucat
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,61
|-3,19
|Birlik Mensucat
|2,09
|2,96
|-39,60
|Bizim Mağazaları
|12,35
|-1,36
|-19,60
|BMS Çelik Hasır
|8,03
|1,01
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,61
|1,10
|Borusan Mannesmann
|26,40
|2,17
|-5,04
|Borusan Yat. Paz.
|475,20
|6,79
|4,61
|Bosch Fren Sistemleri
|853,30
|-0,16
|-30,61
|Bossa
|30,24
|0,13
|69,41
|Brisa
|21,04
|-0,94
|8,66
|Burçelik
|17,92
|-1,21
|-14,75
|Burçelik Vana
|20,58
|-1,63
|-58,56
|Bursa Çimento
|3,35
|-0,59
|-32,70
|Carrefoursa
|37,76
|3,06
|-47,41
|Casa Emtia Petrol
|107,00
|-0,93
|0,94
|Ceo Event Medya
|8,13
|0,37
|26,44
|Coca Cola İçecek
|86,10
|0,00
|35,57
|Cosmos Yat. Holding
|10,24
|2,40
|27,05
|Credıtwest Faktorıng
|4,47
|-0,89
|-23,85
|Çan2 Termik
|13,64
|-2,99
|Çelebi
|176,10
|-3,61
|-3,52
|Çelik Halat
|6,38
|1,43
|-29,87
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,84
|-29,52
|Çemtaş
|13,34
|-1,04
|-15,09
|Çimbeton
|215,00
|1,80
|-27,49
|Çimentaş
|27,00
|0,37
|-25,33
|Çimsa
|24,90
|-0,88
|39,89
|Çuhadaroğlu Metal
|7,45
|0,68
|-2,07
|Dagi Giyim
|3,45
|0,88
|1,28
|Dagi Yatırım Holding
|13,49
|1,73
|4,57
|Dardanel
|3,00
|0,67
|-43,66
|Datagate Bilgisayar
|12,53
|-2,34
|-22,22
|Demısaş Döküm
|7,11
|0,99
|9,80
|Denge Holding
|1,80
|1,12
|-40,74
|Deniz GMYO
|2,20
|0,46
|19,43
|Derimod
|9,99
|2,15
|2,57
|Derlüks Yatırım Holding
|5,03
|-0,20
|-42,97
|Desa Deri
|10,12
|10,00
|3,90
|Despec Bilgisayar
|9,66
|-0,41
|-26,03
|Deva Holding
|23,76
|1,97
|-1,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,53
|-1,28
|7,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,01
|1,35
|-19,30
|Ditaş Doğan
|15,10
|-0,13
|16,10
|DO-CO
|660,70
|-1,31
|4,87
|Doğan Burda
|23,12
|-1,78
|3,03
|Doğan Holding
|2,55
|0,00
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-0,46
|-7,68
|Doğusan
|6,86
|2,39
|56,62
|Doğuş GMYO
|9,01
|2,15
|10,28
|Doğuş Otomotiv
|26,58
|3,18
|2,53
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,06
|1,24
|Duran Doğan Basım
|12,38
|-0,80
|18,02
|Dyo Boya
|10,44
|0,29
|-7,18
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|-0,50
|-17,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,50
|0,10
|54,17
|E-Data Teknoloji
|12,13
|-9,95
|Edip Gayrimenkul
|3,34
|0,00
|0,60
|Ege Endüstri
|1.219,50
|0,29
|-26,75
|Ege Gübre
|166,20
|-3,76
|15,85
|Ege Profil
|28,24
|1,36
|-26,15
|Ege Seramik
|13,34
|-0,74
|38,06
|Egeplast
|22,12
|0,55
|-33,57
|Ekiz Kimya
|6,36
|4,43
|-10,80
|Emek Elektrik
|2,71
|-1,09
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|5,00
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,55
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,94
|0,92
|-5,12
|Enka İnşaat
|10,65
|2,01
|51,24
|Erbosan
|134,30
|-0,44
|231,16
|Ereğli Demir Çelik
|18,48
|0,43
|40,68
|Ersu Gıda
|3,18
|-0,63
|-35,63
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,86
|2,56
|Escort Teknoloji
|5,69
|-1,22
|-13,39
|Esenboğa Elektrik
|33,70
|1,20
|77,12
|Etiler Gıda
|5,90
|-1,01
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,50
|-3,51
|44,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,66
|0,83
|3,44
|Euro Yat. Ort.
|3,50
|-0,85
|-21,20
|Euro Yatırım Holding
|3,14
|0,64
|10,56
|Fade Gıda
|8,69
|0,81
|67,06
|Fenerbahçe Futbol
|34,28
|0,00
|15,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|1,26
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|122,80
|1,99
|0,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,36
|-0,74
|2,53
|Ford Otosan
|167,10
|-0,30
|36,81
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|3,39
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|16,80
|-1,58
|-19,92
|Galata Wind Enerji
|3,66
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,63
|-0,55
|-10,37
|Garanti Bankası
|9,43
|-0,11
|-7,10
|Garanti Faktoring
|8,02
|0,25
|-27,94
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,46
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,24
|-0,82
|22,17
|Gediz Ambalaj
|35,16
|-1,57
|31,19
|Gen İlaç
|14,83
|1,58
|Gentaş
|3,15
|0,32
|-30,21
|Gersan Elektrik
|5,66
|0,18
|-7,82
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,66
|-3,90
|Global Men. Değ.
|5,78
|-0,52
|-3,83
|Global Yat. Holding
|2,22
|0,45
|-36,81
|Good-Year
|7,46
|0,40
|-6,38
|Göltaş Çimento
|40,50
|1,00
|-1,33
|Gözde Girişim
|5,56
|-0,18
|-30,33
|GSD Denizcilik
|2,64
|-0,38
|8,41
|GSD Holding
|2,12
|0,00
|-15,54
|Gübre Fabrik.
|49,24
|-3,45
|-42,78
|Güler Yat. Holding
|2,35
|1,73
|-32,13
|Halk GMYO
|2,20
|0,00
|-27,82
|Hatay Tekstil
|17,62
|2,86
|29,22
|Hedef Girişim
|2,64
|-0,75
|4,56
|Hektaş
|8,28
|-0,72
|54,99
|HUB Girişim
|10,24
|-0,78
|-43,74
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|3,50
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|0,40
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|44,30
|0,18
|229,12
|İdealist GMYO
|2,73
|3,41
|15,04
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|2,15
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|0,00
|-52,10
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|0,00
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,23
|-0,48
|34,09
|Info Yatırım
|3,56
|0,28
|-23,78
|İntema
|37,04
|-0,11
|-7,17
|Inveo Yatırım Holding
|98,60
|-1,50
|122,98
|İpek Doğal Enerji
|12,30
|0,65
|-5,96
|İskenderun Demir Çelik
|12,24
|-0,16
|35,46
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi