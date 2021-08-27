Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,74 0,21 -38,76 Acıpayam Selüloz 16,41 0,67 -3,63 Adel Kalemcilik 27,88 -0,71 -18,56 Adese Gayrimenkul 1,20 0,84 -57,14 Afyon Çimento 3,63 0,28 -28,96 AGESA Hayat Emeklilik 18,71 0,54 6,40 Ak Enerji 1,78 0,56 -19,46 Akbank 5,65 -0,70 -16,39 Akçansa 15,07 0,00 -6,41 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,06 -22,19 Akfen GMYO 2,33 1,75 -10,76 Akın Tekstil 33,20 -0,06 4,53 Akiş GMYO 1,79 0,00 -35,89 Akmerkez GMYO 38,10 -1,04 -38,37 Aksa 19,16 -1,24 38,69 Aksa Enerji 14,67 0,48 97,18 Aksigorta 7,45 -0,40 -14,35 Aksu Enerji 10,00 -0,40 32,50 Alarko Carrıer 328,60 6,34 -9,60 Alarko GMYO 20,10 -0,30 -20,65 Alarko Holding 8,75 1,86 2,68 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 24,38 -0,81 -17,80 Alkim Kağıt 14,52 0,28 12,18 Alkim Kimya 14,75 0,55 4,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 1,12 -17,81 Altınyunus Çeşme 55,60 -1,07 11,29 Anadolu Efes 21,34 -0,56 -0,10 Anadolu Grubu Holding 23,78 -0,50 -8,98 Anadolu Hayat Emek. 9,10 0,00 13,25 Anadolu Isuzu 15,66 0,00 -13,00 Anadolu Sigorta 6,34 -0,63 -12,19 Anel Elektrik 2,57 0,39 -18,93 Arçelik 31,88 0,25 12,02 ARD Bilişim Teknolojileri 50,80 -0,29 5,66 Arena Bilgisayar 9,99 0,40 -8,37 Armada Bilgisayar 52,65 -0,66 7,27 Arsan Tekstil 4,93 -0,80 22,17 Arzum Ev Aletleri 17,75 0,68 -26,55 Aselsan 15,67 -0,06 -14,14 Ata GMYO 4,40 -1,79 -20,15 Atakule GMYO 3,69 0,00 57,62 Atlantis Yatırım Holding 3,90 -2,50 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,49 -1,32 -14,86 ATP Bilgisayar 34,24 -2,23 Avrasya GMYO 3,23 0,00 23,31 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 -3,36 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 5,09 0,20 -15,17 Aydem Enerji 7,39 -0,40 Ayen Enerji 5,10 3,03 -5,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 6,42 76,42 Aygaz 14,41 0,28 1,58 Bagfaş 17,50 -6,96 -12,50 Bak Ambalaj 20,50 0,00 3,66 Balatacılar Balatacılık 6,86 9,94 -16,75 Bantaş Ambalaj 3,45 0,00 10,34 Banvit 66,50 0,45 27,88 Başkent Doğalgaz GMYO 23,34 -2,91 Baştaş Başkent Çimento 9,48 -0,42 -45,42 Batı Çimento 12,49 1,54 165,18 Batısöke Çimento 2,38 0,42 -2,46 Bayrak Taban Sanayi 8,15 1,12 -23,19 Bera Holding 9,44 0,32 -53,45 Berkosan Yalıtım 9,66 -0,31 8,30 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 1,04 44,31 Beyaz Filo 8,53 -0,47 -15,37 Bilici Yatırım 18,17 -0,82 228,37 Bim Mağazalar 72,75 -1,15 2,04 Biotrend Çevre ve Enerji 29,18 3,48 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,61 -3,19 Birlik Mensucat 2,09 2,96 -39,60 Bizim Mağazaları 12,35 -1,36 -19,60 BMS Çelik Hasır 8,03 1,01 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 1,10 Borusan Mannesmann 26,40 2,17 -5,04 Borusan Yat. Paz. 475,20 6,79 4,61 Bosch Fren Sistemleri 853,30 -0,16 -30,61 Bossa 30,24 0,13 69,41 Brisa 21,04 -0,94 8,66 Burçelik 17,92 -1,21 -14,75 Burçelik Vana 20,58 -1,63 -58,56 Bursa Çimento 3,35 -0,59 -32,70 Carrefoursa 37,76 3,06 -47,41 Casa Emtia Petrol 107,00 -0,93 0,94 Ceo Event Medya 8,13 0,37 26,44 Coca Cola İçecek 86,10 0,00 35,57 Cosmos Yat. Holding 10,24 2,40 27,05 Credıtwest Faktorıng 4,47 -0,89 -23,85 Çan2 Termik 13,64 -2,99 Çelebi 176,10 -3,61 -3,52 Çelik Halat 6,38 1,43 -29,87 Çemaş Döküm 1,20 0,84 -29,52 Çemtaş 13,34 -1,04 -15,09 Çimbeton 215,00 1,80 -27,49 Çimentaş 27,00 0,37 -25,33 Çimsa 24,90 -0,88 39,89 Çuhadaroğlu Metal 7,45 0,68 -2,07 Dagi Giyim 3,45 0,88 1,28 Dagi Yatırım Holding 13,49 1,73 4,57 Dardanel 3,00 0,67 -43,66 Datagate Bilgisayar 12,53 -2,34 -22,22 Demısaş Döküm 7,11 0,99 9,80 Denge Holding 1,80 1,12 -40,74 Deniz GMYO 2,20 0,46 19,43 Derimod 9,99 2,15 2,57 Derlüks Yatırım Holding 5,03 -0,20 -42,97 Desa Deri 10,12 10,00 3,90 Despec Bilgisayar 9,66 -0,41 -26,03 Deva Holding 23,76 1,97 -1,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,53 -1,28 7,01 Diriteks Diriliş Tekstil 3,01 1,35 -19,30 Ditaş Doğan 15,10 -0,13 16,10 DO-CO 660,70 -1,31 4,87 Doğan Burda 23,12 -1,78 3,03 Doğan Holding 2,55 0,00 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -0,46 -7,68 Doğusan 6,86 2,39 56,62 Doğuş GMYO 9,01 2,15 10,28 Doğuş Otomotiv 26,58 3,18 2,53 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,06 1,24 Duran Doğan Basım 12,38 -0,80 18,02 Dyo Boya 10,44 0,29 -7,18 Eczacıbaşı İlaç 5,97 -0,50 -17,11 Eczacıbaşı Yatırım 41,50 0,10 54,17 E-Data Teknoloji 12,13 -9,95 Edip Gayrimenkul 3,34 0,00 0,60 Ege Endüstri 1.219,50 0,29 -26,75 Ege Gübre 166,20 -3,76 15,85 Ege Profil 28,24 1,36 -26,15 Ege Seramik 13,34 -0,74 38,06 Egeplast 22,12 0,55 -33,57 Ekiz Kimya 6,36 4,43 -10,80 Emek Elektrik 2,71 -1,09 -5,09 Eminiş Ambalaj 21,00 5,00 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,83 0,55 -13,46 Enerjisa Enerji 10,94 0,92 -5,12 Enka İnşaat 10,65 2,01 51,24 Erbosan 134,30 -0,44 231,16 Ereğli Demir Çelik 18,48 0,43 40,68 Ersu Gıda 3,18 -0,63 -35,63 Escar Turizm Taşımacılık 20,86 2,56 Escort Teknoloji 5,69 -1,22 -13,39 Esenboğa Elektrik 33,70 1,20 77,12 Etiler Gıda 5,90 -1,01 48,24 Euro Kapital Yat. Ort. 5,50 -3,51 44,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,66 0,83 3,44 Euro Yat. Ort. 3,50 -0,85 -21,20 Euro Yatırım Holding 3,14 0,64 10,56 Fade Gıda 8,69 0,81 67,06 Fenerbahçe Futbol 34,28 0,00 15,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 1,26 -17,91 F-M İzmit Piston 122,80 1,99 0,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,36 -0,74 2,53 Ford Otosan 167,10 -0,30 36,81 Formet Metal ve Cam 1,22 3,39 -50,27 Frigo Pak Gıda 16,80 -1,58 -19,92 Galata Wind Enerji 3,66 -0,54 Galatasaray Sportif 3,63 -0,55 -10,37 Garanti Bankası 9,43 -0,11 -7,10 Garanti Faktoring 8,02 0,25 -27,94 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,46 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,24 -0,82 22,17 Gediz Ambalaj 35,16 -1,57 31,19 Gen İlaç 14,83 1,58 Gentaş 3,15 0,32 -30,21 Gersan Elektrik 5,66 0,18 -7,82 Girişim Elektrik Sanayi 23,66 -3,90 Global Men. Değ. 5,78 -0,52 -3,83 Global Yat. Holding 2,22 0,45 -36,81 Good-Year 7,46 0,40 -6,38 Göltaş Çimento 40,50 1,00 -1,33 Gözde Girişim 5,56 -0,18 -30,33 GSD Denizcilik 2,64 -0,38 8,41 GSD Holding 2,12 0,00 -15,54 Gübre Fabrik. 49,24 -3,45 -42,78 Güler Yat. Holding 2,35 1,73 -32,13 Halk GMYO 2,20 0,00 -27,82 Hatay Tekstil 17,62 2,86 29,22 Hedef Girişim 2,64 -0,75 4,56 Hektaş 8,28 -0,72 54,99 HUB Girişim 10,24 -0,78 -43,74 Hürriyet Gzt. 1,48 3,50 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,04 0,40 -22,46 İdealist Danışmanlık 44,30 0,18 229,12 İdealist GMYO 2,73 3,41 15,04 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,95 2,15 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,18 0,00 -52,10 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,84 0,00 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,23 -0,48 34,09 Info Yatırım 3,56 0,28 -23,78 İntema 37,04 -0,11 -7,17 Inveo Yatırım Holding 98,60 -1,50 122,98 İpek Doğal Enerji 12,30 0,65 -5,96 İskenderun Demir Çelik 12,24 -0,16 35,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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