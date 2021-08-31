Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

31.08.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,770,85-38,37
Acıpayam Selüloz16,691,27-1,99
Adel Kalemcilik26,82-2,61-21,66
Adese Gayrimenkul1,210,83-56,79
Afyon Çimento3,681,38-27,98
AGESA Hayat Emeklilik18,63-1,695,94
Ak Enerji1,831,10-17,19
Akbank5,821,57-13,88
Akçansa15,390,39-4,42
Akdeniz Yatırım Hold.1,911,06-20,52
Akfen GMYO2,634,780,73
Akın Tekstil33,280,484,79
Akiş GMYO1,863,33-33,39
Akmerkez GMYO38,800,99-37,24
Aksa19,770,3643,11
Aksa Enerji14,41-1,5093,68
Aksigorta7,540,53-13,32
Aksu Enerji10,694,0941,64
Alarko Carrıer371,609,622,22
Alarko GMYO20,460,49-19,23
Alarko Holding8,921,024,68
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş25,542,41-13,89
Alkim Kağıt14,680,8913,41
Alkim Kimya15,001,216,48
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,821,11-16,89
Altınyunus Çeşme54,00-1,828,09
Anadolu Efes21,701,881,59
Anadolu Grubu Holding23,90-0,25-8,52
Anadolu Hayat Emek.9,413,2917,11
Anadolu Isuzu15,991,85-11,17
Anadolu Sigorta6,30-0,32-12,75
Anel Elektrik2,601,17-17,98
Arçelik32,12-0,0612,87
ARD Bilişim Teknolojileri50,850,205,76
Arena Bilgisayar10,212,00-6,35
Armada Bilgisayar53,851,709,72
Arsan Tekstil4,951,6422,67
Arzum Ev Aletleri17,69-0,06-26,79
Aselsan15,840,19-13,21
Ata GMYO4,430,00-19,60
Atakule GMYO3,74-5,7959,75
Atlantis Yatırım Holding4,101,23-26,26
Atlas Yat. Ort.1,49-0,67-14,86
ATP Bilgisayar35,301,38

Avrasya GMYO3,404,2929,80
Avrasya Petrol ve Tur.2,89-0,34-9,69
Avrupa Yatırım Holding5,06-0,59-15,67
Aydem Enerji7,541,21

Ayen Enerji5,130,59-5,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,300,0571,10
Aygaz14,903,115,03
Bagfaş18,250,27-8,75
Bak Ambalaj20,460,793,46
Balatacılar Balatacılık7,549,91-8,50
Bantaş Ambalaj3,562,0113,86
Banvit65,70-0,6826,35
Başkent Doğalgaz GMYO23,400,86

Baştaş Başkent Çimento9,00-0,11-48,19
Batı Çimento12,43-1,82163,91
Batısöke Çimento2,410,00-1,23
Bayrak Taban Sanayi8,492,29-19,98
Bera Holding10,106,54-50,20
Berkosan Yalıtım9,870,8210,65
Beşiktaş Futbol Yat.5,67-2,4140,35
Beyaz Filo8,61-0,35-14,58
Bilici Yatırım18,471,76233,80
Bim Mağazalar71,90-0,420,85
Biotrend Çevre ve Enerji30,101,01

Birko Mensucat1,010,00-9,01
Birleşim Mühendislik11,193,04

Birlik Mensucat2,04-1,45-41,04
Bizim Mağazaları12,460,16-18,88
BMS Çelik Hasır8,050,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,780,63

Borusan Mannesmann26,240,85-5,61
Borusan Yat. Paz.479,402,005,53
Bosch Fren Sistemleri875,601,78-28,80
Bossa32,301,9680,95
Brisa21,802,8312,58
Burçelik17,98-0,06-14,46
Burçelik Vana20,860,29-57,99
Bursa Çimento3,524,76-29,28
Carrefoursa39,063,06-45,60
Casa Emtia Petrol107,500,471,42
Ceo Event Medya8,100,5025,97
Coca Cola İçecek86,550,7036,28
Cosmos Yat. Holding10,301,9827,79
Credıtwest Faktorıng4,460,45-24,02
Çan2 Termik14,162,83

Çelebi177,40-0,17-2,81
Çelik Halat6,684,54-26,57
Çemaş Döküm1,221,67-28,35
Çemtaş13,470,52-14,26
Çimbeton220,403,04-25,67
Çimentaş27,101,50-25,06
Çimsa25,361,1242,47
Çuhadaroğlu Metal7,581,74-0,36
Dagi Giyim3,562,594,51
Dagi Yatırım Holding13,601,495,43
Dardanel3,12-0,32-41,41
Datagate Bilgisayar12,590,40-21,85
Demısaş Döküm7,120,429,95
Denge Holding1,73-3,35-43,04
Deniz GMYO2,376,2828,66
Derimod9,980,402,46
Derlüks Yatırım Holding5,130,98-41,84
Desa Deri9,97-1,482,36
Despec Bilgisayar9,790,93-25,04
Deva Holding23,680,42-1,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,56-0,267,28
Diriteks Diriliş Tekstil3,259,80-12,87
Ditaş Doğan15,511,7719,25
DO-CO664,50-1,125,48
Doğan Burda24,601,579,63
Doğan Holding2,580,39-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,161,41-7,25
Doğusan7,050,0060,96
Doğuş GMYO8,93-0,229,30
Doğuş Otomotiv28,103,698,40
Döktaş Dökümcülük33,406,039,08
Duran Doğan Basım12,640,3220,50
Dyo Boya10,601,92-5,75
Eczacıbaşı İlaç6,151,99-14,61
Eczacıbaşı Yatırım44,463,9865,16
E-Data Teknoloji12,805,52

Edip Gayrimenkul3,411,792,71
Ege Endüstri1.230,300,19-26,10
Ege Gübre172,503,2920,25
Ege Profil29,042,61-24,06
Ege Seramik13,903,7343,85
Egeplast22,802,80-31,53
Ekiz Kimya6,502,52-8,84
Emek Elektrik2,71-0,37-5,09
Eminiş Ambalaj20,901,46-43,27
Emlak Konut GMYO1,830,55-13,46
Enerjisa Enerji11,130,27-3,47
Enka İnşaat11,042,2256,78
Erbosan133,00-1,04227,95
Ereğli Demir Çelik18,770,3242,88
Ersu Gıda3,231,25-34,62
Escar Turizm Taşımacılık21,16-0,66

Escort Teknoloji5,73-0,69-12,79
Esenboğa Elektrik35,485,1686,48
Etiler Gıda5,70-1,5543,22
Euro Kapital Yat. Ort.5,63-3,2647,40
Euro Trend Yat. Ort.3,630,552,59
Euro Yat. Ort.3,540,00-20,30
Euro Yatırım Holding3,150,6410,92
Fade Gıda8,770,5768,60
Fenerbahçe Futbol34,320,1816,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,450,82-16,89
F-M İzmit Piston122,80-0,320,16
Fonet Bilgi Teknolojileri13,731,035,37
Ford Otosan171,201,4240,17
Formet Metal ve Cam1,21-0,82-50,68
Frigo Pak Gıda16,670,42-20,54
Galata Wind Enerji3,69-0,27

Galatasaray Sportif3,54-1,12-12,59
Garanti Bankası9,741,88-4,05
Garanti Faktoring8,070,88-27,49
Garanti Yat. Ort.2,20-1,35-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,270,0022,68
Gediz Ambalaj19,036,4342,01
Gen İlaç15,715,15

Gentaş3,231,89-28,43
Gersan Elektrik5,710,88-7,00
Girişim Elektrik Sanayi23,903,11

Global Men. Değ.5,931,37-1,33
Global Yat. Holding2,241,36-36,24
Good-Year7,661,46-3,87
Göltaş Çimento41,462,271,01
Gözde Girişim5,651,25-29,20
GSD Denizcilik2,712,2611,29
GSD Holding2,130,47-15,14
Gübre Fabrik.50,15-0,10-41,72
Güler Yat. Holding2,350,43-32,13
Halk GMYO2,200,92-27,82
Hatay Tekstil17,58-0,1128,93
Hedef Girişim2,722,647,73
Hektaş8,472,5458,55
HUB Girişim10,250,59-43,68
Hürriyet Gzt.1,657,84-21,43
ICBC Turkey Bank5,020,80-22,77
İdealist Danışmanlık43,04-3,24219,76
İdealist GMYO2,67-0,7412,51
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,951,06-24,00
İhlas Gazetecilik1,212,54-50,88
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,831,22-27,19
İndeks Bilgisayar6,563,9641,20
Info Yatırım3,843,23-17,78
İntema37,000,87-7,27
Inveo Yatırım Holding98,550,15122,86
İpek Doğal Enerji12,400,98-5,20
İskenderun Demir Çelik12,380,1637,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı 14:42 Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti 14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın 14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı 13:56 Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş 13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek 12:41 Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş
14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
13:45 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
13:30 Milli Takım, İngiltere'nin kırmızı liste engeline takıldı! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemiyor
13:19 Son dakika: Sarı-lacivertli ekibin rakibi depremi yaşıyor! Olympiakos'un futbolcusu Semedo, yine tutuklandı
13:02 Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego, İstanbul'da
Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:45
Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak         
14:43
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Çengelköy'de dereden gelen kötü koyuya karşı alınan vantilatörlü önlem işe yaramadı Çengelköy'de dereden gelen kötü koyuya karşı alınan vantilatörlü önlem işe yaramadı         
13:57
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak         
12:53
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 15:09:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement