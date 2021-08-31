Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,77
|0,85
|-38,37
|Acıpayam Selüloz
|16,69
|1,27
|-1,99
|Adel Kalemcilik
|26,82
|-2,61
|-21,66
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,68
|1,38
|-27,98
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,63
|-1,69
|5,94
|Ak Enerji
|1,83
|1,10
|-17,19
|Akbank
|5,82
|1,57
|-13,88
|Akçansa
|15,39
|0,39
|-4,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|1,06
|-20,52
|Akfen GMYO
|2,63
|4,78
|0,73
|Akın Tekstil
|33,28
|0,48
|4,79
|Akiş GMYO
|1,86
|3,33
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|38,80
|0,99
|-37,24
|Aksa
|19,77
|0,36
|43,11
|Aksa Enerji
|14,41
|-1,50
|93,68
|Aksigorta
|7,54
|0,53
|-13,32
|Aksu Enerji
|10,69
|4,09
|41,64
|Alarko Carrıer
|371,60
|9,62
|2,22
|Alarko GMYO
|20,46
|0,49
|-19,23
|Alarko Holding
|8,92
|1,02
|4,68
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,54
|2,41
|-13,89
|Alkim Kağıt
|14,68
|0,89
|13,41
|Alkim Kimya
|15,00
|1,21
|6,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,82
|1,11
|-16,89
|Altınyunus Çeşme
|54,00
|-1,82
|8,09
|Anadolu Efes
|21,70
|1,88
|1,59
|Anadolu Grubu Holding
|23,90
|-0,25
|-8,52
|Anadolu Hayat Emek.
|9,41
|3,29
|17,11
|Anadolu Isuzu
|15,99
|1,85
|-11,17
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-0,32
|-12,75
|Anel Elektrik
|2,60
|1,17
|-17,98
|Arçelik
|32,12
|-0,06
|12,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,85
|0,20
|5,76
|Arena Bilgisayar
|10,21
|2,00
|-6,35
|Armada Bilgisayar
|53,85
|1,70
|9,72
|Arsan Tekstil
|4,95
|1,64
|22,67
|Arzum Ev Aletleri
|17,69
|-0,06
|-26,79
|Aselsan
|15,84
|0,19
|-13,21
|Ata GMYO
|4,43
|0,00
|-19,60
|Atakule GMYO
|3,74
|-5,79
|59,75
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|1,23
|-26,26
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|-14,86
|ATP Bilgisayar
|35,30
|1,38
|Avrasya GMYO
|3,40
|4,29
|29,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,89
|-0,34
|-9,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,06
|-0,59
|-15,67
|Aydem Enerji
|7,54
|1,21
|Ayen Enerji
|5,13
|0,59
|-5,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,30
|0,05
|71,10
|Aygaz
|14,90
|3,11
|5,03
|Bagfaş
|18,25
|0,27
|-8,75
|Bak Ambalaj
|20,46
|0,79
|3,46
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|9,91
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|2,01
|13,86
|Banvit
|65,70
|-0,68
|26,35
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,40
|0,86
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|-0,11
|-48,19
|Batı Çimento
|12,43
|-1,82
|163,91
|Batısöke Çimento
|2,41
|0,00
|-1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|8,49
|2,29
|-19,98
|Bera Holding
|10,10
|6,54
|-50,20
|Berkosan Yalıtım
|9,87
|0,82
|10,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,67
|-2,41
|40,35
|Beyaz Filo
|8,61
|-0,35
|-14,58
|Bilici Yatırım
|18,47
|1,76
|233,80
|Bim Mağazalar
|71,90
|-0,42
|0,85
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,10
|1,01
|Birko Mensucat
|1,01
|0,00
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|11,19
|3,04
|Birlik Mensucat
|2,04
|-1,45
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,46
|0,16
|-18,88
|BMS Çelik Hasır
|8,05
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,78
|0,63
|Borusan Mannesmann
|26,24
|0,85
|-5,61
|Borusan Yat. Paz.
|479,40
|2,00
|5,53
|Bosch Fren Sistemleri
|875,60
|1,78
|-28,80
|Bossa
|32,30
|1,96
|80,95
|Brisa
|21,80
|2,83
|12,58
|Burçelik
|17,98
|-0,06
|-14,46
|Burçelik Vana
|20,86
|0,29
|-57,99
|Bursa Çimento
|3,52
|4,76
|-29,28
|Carrefoursa
|39,06
|3,06
|-45,60
|Casa Emtia Petrol
|107,50
|0,47
|1,42
|Ceo Event Medya
|8,10
|0,50
|25,97
|Coca Cola İçecek
|86,55
|0,70
|36,28
|Cosmos Yat. Holding
|10,30
|1,98
|27,79
|Credıtwest Faktorıng
|4,46
|0,45
|-24,02
|Çan2 Termik
|14,16
|2,83
|Çelebi
|177,40
|-0,17
|-2,81
|Çelik Halat
|6,68
|4,54
|-26,57
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-28,35
|Çemtaş
|13,47
|0,52
|-14,26
|Çimbeton
|220,40
|3,04
|-25,67
|Çimentaş
|27,10
|1,50
|-25,06
|Çimsa
|25,36
|1,12
|42,47
|Çuhadaroğlu Metal
|7,58
|1,74
|-0,36
|Dagi Giyim
|3,56
|2,59
|4,51
|Dagi Yatırım Holding
|13,60
|1,49
|5,43
|Dardanel
|3,12
|-0,32
|-41,41
|Datagate Bilgisayar
|12,59
|0,40
|-21,85
|Demısaş Döküm
|7,12
|0,42
|9,95
|Denge Holding
|1,73
|-3,35
|-43,04
|Deniz GMYO
|2,37
|6,28
|28,66
|Derimod
|9,98
|0,40
|2,46
|Derlüks Yatırım Holding
|5,13
|0,98
|-41,84
|Desa Deri
|9,97
|-1,48
|2,36
|Despec Bilgisayar
|9,79
|0,93
|-25,04
|Deva Holding
|23,68
|0,42
|-1,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,56
|-0,26
|7,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,25
|9,80
|-12,87
|Ditaş Doğan
|15,51
|1,77
|19,25
|DO-CO
|664,50
|-1,12
|5,48
|Doğan Burda
|24,60
|1,57
|9,63
|Doğan Holding
|2,58
|0,39
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|1,41
|-7,25
|Doğusan
|7,05
|0,00
|60,96
|Doğuş GMYO
|8,93
|-0,22
|9,30
|Doğuş Otomotiv
|28,10
|3,69
|8,40
|Döktaş Dökümcülük
|33,40
|6,03
|9,08
|Duran Doğan Basım
|12,64
|0,32
|20,50
|Dyo Boya
|10,60
|1,92
|-5,75
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|1,99
|-14,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,46
|3,98
|65,16
|E-Data Teknoloji
|12,80
|5,52
|Edip Gayrimenkul
|3,41
|1,79
|2,71
|Ege Endüstri
|1.230,30
|0,19
|-26,10
|Ege Gübre
|172,50
|3,29
|20,25
|Ege Profil
|29,04
|2,61
|-24,06
|Ege Seramik
|13,90
|3,73
|43,85
|Egeplast
|22,80
|2,80
|-31,53
|Ekiz Kimya
|6,50
|2,52
|-8,84
|Emek Elektrik
|2,71
|-0,37
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|20,90
|1,46
|-43,27
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,55
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|11,13
|0,27
|-3,47
|Enka İnşaat
|11,04
|2,22
|56,78
|Erbosan
|133,00
|-1,04
|227,95
|Ereğli Demir Çelik
|18,77
|0,32
|42,88
|Ersu Gıda
|3,23
|1,25
|-34,62
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,16
|-0,66
|Escort Teknoloji
|5,73
|-0,69
|-12,79
|Esenboğa Elektrik
|35,48
|5,16
|86,48
|Etiler Gıda
|5,70
|-1,55
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,63
|-3,26
|47,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|0,55
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|3,54
|0,00
|-20,30
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|0,64
|10,92
|Fade Gıda
|8,77
|0,57
|68,60
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|0,18
|16,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|0,82
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|122,80
|-0,32
|0,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,73
|1,03
|5,37
|Ford Otosan
|171,20
|1,42
|40,17
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-0,82
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|16,67
|0,42
|-20,54
|Galata Wind Enerji
|3,69
|-0,27
|Galatasaray Sportif
|3,54
|-1,12
|-12,59
|Garanti Bankası
|9,74
|1,88
|-4,05
|Garanti Faktoring
|8,07
|0,88
|-27,49
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|-1,35
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,27
|0,00
|22,68
|Gediz Ambalaj
|19,03
|6,43
|42,01
|Gen İlaç
|15,71
|5,15
|Gentaş
|3,23
|1,89
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,71
|0,88
|-7,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,90
|3,11
|Global Men. Değ.
|5,93
|1,37
|-1,33
|Global Yat. Holding
|2,24
|1,36
|-36,24
|Good-Year
|7,66
|1,46
|-3,87
|Göltaş Çimento
|41,46
|2,27
|1,01
|Gözde Girişim
|5,65
|1,25
|-29,20
|GSD Denizcilik
|2,71
|2,26
|11,29
|GSD Holding
|2,13
|0,47
|-15,14
|Gübre Fabrik.
|50,15
|-0,10
|-41,72
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,43
|-32,13
|Halk GMYO
|2,20
|0,92
|-27,82
|Hatay Tekstil
|17,58
|-0,11
|28,93
|Hedef Girişim
|2,72
|2,64
|7,73
|Hektaş
|8,47
|2,54
|58,55
|HUB Girişim
|10,25
|0,59
|-43,68
|Hürriyet Gzt.
|1,65
|7,84
|-21,43
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|0,80
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|43,04
|-3,24
|219,76
|İdealist GMYO
|2,67
|-0,74
|12,51
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|1,06
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,21
|2,54
|-50,88
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|1,22
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,56
|3,96
|41,20
|Info Yatırım
|3,84
|3,23
|-17,78
|İntema
|37,00
|0,87
|-7,27
|Inveo Yatırım Holding
|98,55
|0,15
|122,86
|İpek Doğal Enerji
|12,40
|0,98
|-5,20
|İskenderun Demir Çelik
|12,38
|0,16
|37,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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